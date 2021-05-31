Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Илья Тимин

Глава Карелии поблагодарил пожарных, тушивших огонь в гостинице «Северная», за мужество и профессионализм (ФОТО)

Артур Парфенчиков поблагодарил пожарных, боровшихся с огнем в гостинице «Северная», за слаженную и профессиональную работу.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал пост с благодарностью пожарным.

«Пожар в гостинице «Северная» локализован.Открытого горения нет. Пожарные вскрывают и проливают часть крыши. Главное удалось избежать жертв и пострадавших. В здании уже начинается уборка и просушка помещений.

«Хотел бы поблагодарить наших огнеборцев за быстрые и слаженные действия, за проявленные профессионализм и мужество», - написал Артур Парфенчиков.



фото Ильи Тимина



фото Ильи Тимина



фото Ильи Тимина

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.

фото: © администрация гостиницы «Северная»

Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара

По самым предварительным подсчетам, ремонт знаковой петрозаводской гостиницы обойдется собственнику в десятки миллионов рублей, сообщила управляющая отелем Екатерина Федорова.

По словам Екатерины Федоровой, фраза представителя ГУиЧС о том, что сгорел только один номер, произнесенная на сегодняшнем совещании в мэрии, звучит совершенно некорректно. Действительно, один номер выгорел полностью – тот, в котором и началось возгорание. Но за два часа огонь успел повредить весь 4-й этаж крыла, проходящего по проспекту Ленина. Это коридор, холл, а главное – около 15 гостиничных номеров.

По словам управляющей, они не сгорели полностью, но требуют полного ремонта вплоть до замены перекрытий. Естественно, вся мебель и техника, расположенная в комнатах, пришли в полную негодность. Также сюда следует добавить повреждения от копоти и воды, которой заливали огонь.

Подробнее о положении дел в гостинице на сегодняшний день читайте в "МК в Карелии".

фото: © Столица на Онего

Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу

Депутат Госдумы Валентина Пивненко рассказала о планах правительства по разработке новой методики районирования.

Валентина Пивненко поделилась с участниками круглого стола «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера», который прошел в Петрозаводчке, «огорчительными моментами».

По словам депутата, в апреле в Госдуме проходило заседание комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока. Парламентариям предложили посмотреть проект постановления правительства о территориях Крайнего севера и приравненных к ней местности.

«Когда я изучила документ, не нашла там изъянов, касающихся территорий, уже имеющих этот статус. Некоторые просили дополнительных преференций — перехода из приравненных в Крайний север. Но присутствующий на заседании заместитель министра экономики РФ Сергей Галкин сказал очень опасную вещь: институту географии РАН дано поручение посмотреть вопрос районирования севера, работа находится в стадии завершения, по этому исследованию будут принимать решения по территориям. По словам замминистра, южная граница севера значительно передвинется», — рассказала Валентина Пивненко.

Карельский депутат не согласилась с позицией Галкина. Она считает, что нет необходимости повторно проводить работу, которую сделали еще в 2004 году.

«Тогда разработали методику районирования, был подготовлен проект закона, были определены три зоны. Исследования прошли экспертную оценку. Над ними работали 40 научных центров РФ. Я напомнила замминистру, что нельзя по данным института географии решать такие проблемы, которые касаются миллионов людей. Это должны быть сделано по оценочным природно-климатическим, социально-экономическим и медико-биологическим показателям. Я сказала, что предложения по изменению границы территорий не пройдут. Я сделаю все, чтобы этого не случилось», — заявила на круглом столе Валентина Пивненко.

Ранее депутат Госдумы рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии.

фото: © Илья Тимин

Названы предварительные причины пожара в гостинице «Северная» в Петрозаводске

На городской планерке в администрации Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин рассказал о пожаре, который произошел в гостинице "Северная" 30 мая.

Сегодня на очередной планерке в мэрии Петрозаводска начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления МЧС Карелии Денис Бахилин сообщил, что 30 мая в 19.37 произошел пожар в гостинице "Северная" на мансардном этаже, где расположены офисы и номера.

"Пожар возник в одном из номеров, - сказал Бахилин. – МЧС оперативно отреагировали на поступивший вызов. Пожару был присвоен ранг "2БИС". Полностью удалось ликвидировать пожар к 22.30. Оперативно-следственная группа работала до 6 утра. Предварительными причинами пожара можно назвать: электрику и неосторожное обращение с огнем".

Также Денис Бахилин уточнил, что в результате пожара поврежден номер гостиницы и небольшая площадь в коридоре на 4 этаже, остальные помещения закопчены.

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек было эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание в гостинице «Северная». Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал глава Петрозаводска Владимир Любарский. Он работал с оперштабом и размещал на своей странице оперативную информацию.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортаж с места пожара в гостинице "Северная" сделал фотограф Илья Тимин.

фото: © Илья Тимин

Собственник пострадавшей от пожара гостиницы «Северная» надеется на помощь властей Петрозаводска и Карелии

В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник гостиницы «Северная», предприниматель Леонид Белуга надеется на поддержку городских и республиканских властей.

Об этом сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова.

Пожар в Гостинице «Северная» в воскресенье 30 мая удалось потушить за короткое время, благодаря грамотной работе персонала и МЧС обошлось без пострадавших.

По уточненной информации возгорание в гостинице произошло в 410 номере «Люкс». По предварительной версии, возгорание произошло по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности. Общая площадь пожара составила примерно 500 кв. метров. От огня пострадало крыло и холл четвёртого этажа на Ленина гостиницы, нижние этажи частично от проливки водой.

Информация о происшествии автоматически поступила на пульт дежурного МЧС в 19.34, в гостинице сработала система противопожарной безопасности и голосового оповещения. Благодаря слаженным действиям сотрудников в течение десяти минут были эвакуированы все постояльцы гостиницы, а также гости ресторана «Северный», пострадавших не было. Все гости гостиницы были расселены в гостинице «Космос» на сутки совершенно бесплатно. Компания «Автотур» предоставила автобус для трансфера.

Как сообщила управляющий гостиницей Екатерина Федорова, все современные системы безопасности и оповещения сработали в штатном режиме, поэтому спасательные службы прибыли незамедлительно. Пожар удалось локализовать в 20.55. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники. В настоящее время причины и ущерб устанавливаются. В любом случае, речь идет о десятках миллионов. В силу особой значимости объекта культурного наследия собственник надеется на поддержку городских и республиканских властей.

В настоящее время ресторан и деловой центр работают в штатном режиме, деятельность гостиницы планируется восстановить к выходным.

фото: © ГИБДД Карелии

Юный водитель отечественного внедорожника устроил смертельную аварию на трассе в Карелии – погиб пенсионер из Мурманска

В Сегежском районе 22-летний водитель на внедорожнике выехал на «встречку» и совершил смертельное столкновение с автомобилем из Мурманска – один человек погиб, трое пострадали, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшее воскресенье, 30 мая, в 13.30 в Сегежском районе, на 729 км федеральной автодороги Р-21 «Кола», 22-летний водитель автомобиля УАЗ Pickup допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Kia Rio.

В результате ДТП 64-летний водитель Kia Rio, житель Мурманска, погиб. Пострадала 56-летняя пассажирка Kia, также жительница Мурманска. Сам виновник ДТП — водитель УАЗа и его 22-летний пассажир тоже получили травмы. Все пострадавшие госпитализированы.

Водителю автомобиля УАЗ инспекторами ДПС была оказана первая помощь (до приезда бригады медиков) с применением специальной медицинской укладки.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: со страницы Владимира Любарского

«Здесь видно, как тяжело парням»: мэр Петрозаводска побывал на пожаре в гостинице «Северная» (ФОТО)

Владимир Любарский приехал на пожар в гостиницу «Северная» и, работая с оперштабом, публиковал актуальную информацию на своей странице.

«Осмотрел на месте ход ведения работ по ликвидации, теперь уже не пожара, как такового, а его последствий - предотвращения возникновения повторных очагов.

Парни работают. Работа тяжёлая - разбор строительных конструкций, кровли. Это надолго. Но опасности нет - и это главное. Спасибо пожарным. Здесь, на месте, видно, как тяжело парням. Спасибо им!» - написал Любарский в соцсети после пожара.



фото Ильи Тимина

Напомним, пожар в гостинице «Северная» произошел 30 мая в 19.38. Очаг возгорания был в номере на 4 этаже. На месте происшествия работал 41 пожарный и 18 единиц техники, 49 человек эвакуировано. В 20.55 пожарным удалось локализовать возгорание. Общая площадь пожара составила 500 кв. м.

На место пожара приехал мэр Петрозаводска Владимир Любарский и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Очевидцы сняли пожар на видео.

Большой фоторепортажс места пожара в гостинице "Северная" сдалал фотограф Илья Тимин.



фото Ильи Тимина

фото: © ГИБДД Карелии

В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, которая унесла жизни двух женщин

Смертельная авария произошла по дороге на Костомукшу – погибли две женщины, мужчина с маленьким ребенком госпитализированы с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

По ранее опубликованной информации о ДТП, произошедшем 30 мая в 10.55 на 195 км автомобильной дороги А-137 автодорога Р-21 «Кола -Тикша — Ледмозеро — Костомукша», установлены дополнительные сведения.

В результате столкновения Mitsubishi Pajero и лесовоза смертельные травмы получила 35-летняя водитель Mitsubishi Pajero и ее 40-летняя пассажирка — обе скончались до приезда скорой помощи. Два пассажира внедорожника — 46-летний мужчина и 4-летний мальчик получили травмы, с которыми были госпитализированы.





По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, внедорожник Mitsubishi Pajero столкнулся с лесовозом Volvo. На момент аварии в Mitsubishi находились четверо человек.

фото: © Столица на Онего

Валентина Пивненко рассказала о возможном возвращении пенсионного возраста для жителей Карелии

Депутат Госдумы Валентина Пивненко проводит мониторинг практики исполнения «возрастного пенсионного закона».

На круглом столе «Карелия для людей: законодательная инициатива в поддержку Севера» депутат Государственной Думы Валентина Пивненко не обошла вниманием болезненной для северян проблемы - вопроса пенсионного возраста. По ее словам, когда рассматривали законопроект об увеличении пенсионного возраста, усилия депутатов-северян были направлены на то, чтобы сохранить существующие льготы.

«Вместе с моим коллегой депутатом Тарасенко мы внесли поправку, пришли на комитет по социальной политике, который рассматривал этот вопрос. И мне удалось убедить комитет, чтобы поэтапное увеличение пенсионного возраста не коснулось севера. Но когда голосование прошло, те начальники, представители министерств, присутствующие на комитете, сильно заволновались, попросили высказать свои аргументы против нашего предложения. Была заявлена сумма в 30 млрд рублей, которая необходима для сохранения пенсионного возраста для северян. „Вы обещаете, что эти деньги будут в бюджете?“ — обращались к нам. Но я не могла такого обещать. В результате нас „забили“ цифрами. Но конкретной аргументации, откуда эти 30 млрд взяли, не было. Комитет переголосовал, поправка была отклонена. Решение по увеличению пенсионного возраста было принято», — поделилась парламентарий.

Валентине Пивненко по согласованию с руководством фракции «Единая Россия» поручили вести мониторинг практики исполнения «возрастного закона». Что показал первый год новой пенсионной реформы?

«Если взять за 100% численность населения во всех северных регионах, которые имеют статус Крайнего севера и приравненных территорий, отделить население от 0 до 18 лет и посмотреть на оставшиеся части, то получается следующая картина. Так, третья часть населения — это пенсионеры, которые уже имеют пенсионные права по возрасту. Не касается пенсионная реформа и тех, кто работает в правоохранительных органах и в силовых структурах. У них своя карта пенсионного обеспечение, свое отдельное пенсионное законодательство. Не касаются нововведения и тех, кто работает в особо вредных условиях труда. Для них все льготы сохранены. Льготы остались и у коренных малочисленных народов, занимающихся только традиционными видами деятельности. Сохранен пенсионный возраст и для матерей, которые имеют двое и более детей. В результате остается 20% населения, которое пострадало пенсионной реформы. Поэтому переговоры, которые я веду о возращении льгот северянам, не останавливаются. Но как мне сказали, нужна воля президента для того, чтобы ему были представлены все обоснования за более длительный период. Возможно это будет в конце этого года. Или по итогам следующего года, в целом трехлетки, которая объективно покажет картину. Шансы есть. Пока речь идет только об Арктической зоне. Но и другие северные территории можно будет рассматривать с учетом оттока населения, перспективы развития. Поэтому бездействия в этом плане нет», — отметила депутат.

Подробнее о законодательных инициативах, которые помогут повысить привлекательность жизни на Севере, читайте здесь.

фото: © страница Вконтакте Владимира Любарского

«Выскочили на навозный запах»: Глава Петрозаводска решает проблемы со зловонием на Ключевой

Владимир Любарский выехал по сигналу от горожан в микрорайон Ключевая, где учуяли специфический запах.

«По сигналу от наших бдительных помощников и помощниц, то есть от вас, дорогие горожане, выскочили (на служебном автомобиле если что, не на самокатах) с заместителем А. Бекелевым на Ключевую, — пишет глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети — Запах есть конечно, Нойбранденбургская, Кемская — специфический, т. н. „навозный“»

По словам Любарского, доехал он до очистных. Если с ними если стоять — там тоже пахнет.

«Но! Дальше в сторону города от КОС — запаха нет, даже с учетом направления ветра. И появляется он вновь только в районе Сайнаволока. Нашли там такие вот ручьи-колодцы. Причем именно сейчас идет поверхностно чистая вода, но по осадку очевидно, что это только сейчас она чистая. Это пока все, что удалось установить самому — дальше с Водоканалом специалисты мэрии продолжат работу по поиску источника проблем», — пишет мэр города, поблагодарив инициативных жителей Ключевой.

Ранее глава Петрозаводска рассказал о поиске источника неприятного запаха на Ключевой и попросил горожан сигнализировать об усилении вони.

фото: Валерий Бушухин / ТАСС

Инициатива Карелии изменить правила дачных взносов не нашла поддержки в Москве

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным ресурсам выступил против инициативы парламента Карелии изменить правила взимания членских взносов в дачных кооперативах.

Это следует из ответа председателя комитета Николая Николаева на обращение карельских депутатов.

Парламент Карелии ссылался на жалобы жителей республики, недовольных решениями садоводческих или огороднических товариществ при определении размера взносов. Они учитывают размер дачных участков, но не общий объем используемого имущества общего пользования. Депутаты считают такой подход несправедливым и просили внести изменения в федеральное законодательство, чтобы при определении размера взносов учитывался не только размер дачного участка, но и другие факторы — объемы использования воды, газа, электроэнергии и размер площади объектов недвижимого имущества. Комитет Госдумы расценил внесение таких изменений как ущемление прав дачных кооперативов. Подробнее об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Больше полутора часов тушили пожарные загоревшийся жилой дом под Петрозаводском (ФОТО)

Пожар произошел в частном доме в поселке Шуя Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня ночью, 31 мая в 00.53, произошел пожар в частом доме по адресу: Прионежский район, поселок Шуя, ул. Совхозная.

Для ликвидации пожара в доме привлекались 20 человек и 7 единиц техники. С огнем боролись 1,5 часа и к 1.37 пожар удалось потушить.

В результате пожара повреждена кровля и стена жилого дома на площади 20 кв.м.

В огне никто не погиб и не пострадал.

По информации МЧС, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка.





Большущий медведь гуляет у родника в городе на севере Карелии (ВИДЕО)

В Беломорске местная жительница поехала за водой на родник и встретила в лесу большого медведя.

В паблике «Беломорск | Официальная группа» опубликован пост местной жительницы Риммы Ремизовой, которая запечатлела большого медведя на видео в лесу у родника, где она любит совершать пробежки.

«Поехали мы сегодня на родник, а вдоль дороги гуляет большущий медведь! Пока я доставала телефон и снимала блокировку, он спустился к лесу. Обычно от дороги до родника и обратно устраиваю себе пробежку. Думаю, что с сегодняшнего дня я этого делать не буду», - написала Римма.

фото: © shutterstock.com/Photographee.eu

На улице в городе горняков в Карелии обнаружен мертвый мужчина

Бездыханное тело мужчины было обнаружено на дороге «Нижнее кольцо – больница».

Как сообщает издание «64 параллель» со ссылкой на неофициальные источники, на одной из дорог Костомукши обнаружено тело мужчины.

В полиции Костомукши подтвердили, что утром 30 мая по дороге «Нижнее кольцо — больница» действительно скончался мужчина 1975 года рождения. По информации ведомства, криминальной составляющей не усматривается, мужчина скончался по естественным причинам.

фото: pixabay

Подсчитано, сколько зарабатывают бюджетники в Карелии

Среднемесячная начисленная зарплата работников бюджетных организаций Карелии в первом квартале 2021 года составила 47509 рублей, сообщает Карелиястат.

Больше всех зарабатывают в учреждениях федерального подчинения, расположенных на территории республики.

Размер средней начисленной зарплаты там превысил 59294 рублей в месяц.

Какая зарплата у республиканских и муниципальных бюджетников, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Столица на Онего

МЧС Карелии предупреждает о ночных заморозках 1 июня

Ночью 1 июня ожидаются заморозки до -1ºС на большей части республики.

По информации Карельского Гидрометцентра, ночью 1 июня местами по южным районам республики ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1ºС.

Под действие опасного явления могут Петрозаводск, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сортавальский, Пудожский и Суоярвский районы.

Ранее сообщалось, лето придет в Карелию со снегом и ливнями.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За сутки 58 жителей Карелии заразились COVID-19, трое коронавирусных больных скончались

Общее количество инфицированных коронавирусом в республике составляет 47317 человек, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончался 73-летний житель Беломорска, в Медвежьегорской ЦРБ умерла 85-летняя жительница Пудожа, в Беломорской ЦРБ скончался 63-летний житель Лоухи. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 549 человек.

Коронавирус в Карелии за минувшие сутки выявлен у 58 жителей республики. Все 58 человек — заболевшие, из них 11 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 47317 человек.

Выздоровели 45521 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 58 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7705,5 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3450,4 случая, по Северо-Западу — 6005,7.

фото: источник - паблик «Петрозаводск спортивный»

Уроженка Карелии в составе сборной России взяла «золото» на этапе Кубка мира по художественной гимнастике

Сборная России по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на этапе Кубка мира в итальянском Пезаро - в составе команды наша землячка Анастасия Максимова.

Россиянки по итогам упражнений с пятью мячами, а также тремя обручами и двумя парами булав набрали 88,700 балла, сообщает «Петрозаводск спортивный».

Вторыми стали гимнастки сборной Болгарии (88,300), замкнули тройку сильнейших представительницы Белоруссии (85,650).

«Мы можем гордиться, что в составе золотой команды выступает Заслуженный мастер спорта России по художественной гимнастике, начинавшая путь в большой спорт в Спортивной школе олимпийского резерва № 1 Петрозаводска, Анастасия Максимова», - пишет паблик «Петрозаводск спортивный».

Ранее сообщали, что Анастасия Максимова в составе сборной команды России по художественной гимнастике завоевала золото на Чемпионата мира в групповом многоборье

фото: паблик «Подслушано в Петрозаводске»

Грязно и опасно - жители Петрозаводска пожаловались на перекопанный ж/д переезд

Горожане пожаловались на рабочих, которые в прошлом году перекопали ж/д переезд в Сулажгоре и бросили.

«Позор РЖД! Железнодорожный переход на ул.Новосулажгорской в прошлом году перекопали и бросили. Подумайте о пожилых и мамочках с колясками и маленькими детьми. Перепрыгивать через плиты, чтобы не упасть, - удовольствие сомнительное. В дождь песок размывает, и пешеходы вынуждены ходить по грязи, что небезопасно, травмоопасно и грязно», - написали горожане в паблике «Подслушано в Петрозаводске» в надежде, что их услышат.

фото: © pixabay.com

Бизнес-леди привезла в Карелию верблюда без документов

Владелица подсобного хозяйства, которая стала обладателем нелегального корабля пустыни, оштрафована, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

В апреле 2021 года в управление Россельхознадзора поступила информация от Республиканского центра ветеринарии о том, что в Прионежский раон, в личное подсобное хозяйство, был привезен верблюд без ветеринарных сопроводительных документов.

Ранее, в марте 2021 года, владелица хозяйства согласовала с Управлением планируемый ввоз верблюда. Но ввоз был согласован при условии соблюдения ветеринарно-санитарных правил перевозки животных, в том числе при условии оформления ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ветеринарно-санитарное состояние животного и эпизоотическое благополучие территории его вывоза.

Таким образом, ветеринарные требования владелицей личного подсобного хозяйства исполнены не были.

За нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки животных владелица личного подсобного хозяйства была привлечена к административной ответственности с назначением штрафа.

Животное было поставлено государственной ветеринарной службой на карантин для проведения мероприятий в соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий Республики Карелия.

фото: pixabay

Власти Карелии готовы отдавать землю для строительства туробъектов без торгов

Парламент Карелии приступил к работе над законопроектом, согласно которому планируется выделять без торгов земельные участки для строительства объектов туристической инфраструктуры.

Проект закона внес в парламент глава республики Артур Парфенчиков.

Согласно документу, предлагается приравнять объекты туристической индустрии к объектам социально-культурного назначения. Это позволит предоставлять земельные участки для их строительства без проведения торгов на основании решения главы республики. Как власти мотивируют необходимость таких изменений в законодательстве, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"

Восемь человек спасли пожарные из горящего дома в районе Карелии(ФОТО)

В Олонце ночью загорелся жилой 4-квартирный дом, из огня спасены 8 человек, двоих эвакуировали по пожарной лестнице, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 29 мая, в 23.11 минут на пульт ЕСС-01 поступило сообщение, что в Олонце, на ул. Володарского, д.24, произошел пожар в 2-этажном 4-квартирном доме.

На место пожара выехали 7 сотрудников МЧС и 2 единицы техники.

Горела квартира на 2-м этаже. Пожарные эвакуировали из горящего дома 6 человек по лестнице без использования средств дымозащиты. Еще два человека были спасены с помощью пожарной лестницы и дымозащитных масок.

В результате пожара огнем повреждена квартира на площади 10 кв.м.

Причины возгорания устанавливаются.

Фото пожара размещены в паблике пожарных-спасателей Олонца.

фото: © АО «ПСК»

Прионежская сетевая компания предупреждает жителей Карелии о временных отключениях электроэнергии

АО «ПСК» в рамках Ремонтной программы на 2021 год продолжает неотложные ремонты в электрических сетях в зоне ответственности компании.

Также продолжаются работы по технологическому присоединению к электросетям и по расчистке трасс ЛЭП.

С 31 мая по 6 июня временные отключения потребителей возможны:

Медвежьегорский муниципальный район:

- 31 мая с 10.00 до 17.00. Поселки Паданы, Падун, Маслозеро, Шалговаара; деревни Шалговаара, Евгора, Венгигора, Сельги, Сяргозеро, Ахвенламби, Юккогуба, Сондолы, Погост, Терманы.

- 1 июня с 10.00 до 13.00. Деревни Сельги, Погост, Гумарино.

- С 1 по 6 июня с 9.00 до 17.00. Поселок Паданы (частично).

- 2 июня с 12.00 до 17.00. Поселки Данилово, Огорелыши.

- С 5 июня с 20.00 до 6 июня до 10.30. Город Медвежьегорск; поселки Шалговаара, Паданы, Маслозеро, Падун, Чебино, Ламбасручей, Великая Губа, Лавас Губа; деревни Сяргозеро, Елмозеро, Ахвенламби, Сондалы, Евгора, Венгигора, Сельги, Федотово, Сигово.

Кондопожский муниципальный район:

- С 5 июня с 20.00 до 6 июня до 10.30. Поселки Кяппесельга, Уница, Шайдома; деревня Кяппесельга.

- 1 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Загородная.

- 2 июня с 9.00. до 12.00. Город Кондопога: улица Летняя.

- 3 июня с 9.00 до 12.00. Город Кондопога: улица Кондопожская, СОТы «Заря», «Надежда».

Лоухский муниципальный район:

- 1 июня с 10.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Лесная, Школьная, Новая, Гористая, Поселковая, Ленина, Железнодорожная, Северная, Набережная, Советская, переулок Набережный, здания поселковой администрации, «Почты России», котельной, школы, ФАПа.

- 1 июня с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00. Поселок Лоухи: улицы Юбилейная, Совхозная, Набережная, здания пожарной части, поликлиники.

- 1 июня с 13.00 до 17.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная, Шоссейная, Прибрежная, Речная, Береговая, Ручьевая, Пионерская, Приозерная, Гористая, переулок Гористый (все частично), здания пожарной части, лесхоза.

- 2 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Амбарный: улицы Лесная, Школьная, Новая, Гористая, Поселковая, Ленина, Железнодорожная, здания котельной, школы, ФАПа.

- 2 июня с 12.00 до 15.00. Поселок Амбарный: улицы Северная, Набережная, Советская, переулок Набережный, здания поселковой администрации, «Почты России».

Кемский муниципальный район:

- 31 мая с 9.30 до 12.00. Город Кемь: улица Каменева (дома 12-20).

- 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50), улица Вокзальная.

- 31 мая с 15.00 до 17.00. Город Кемь: улица Энергетиков (дома 9, 11).

- 1 июня с 13.30 до 16.00 Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 51-77), здание банка «ВТБ».

- 1 июня с 9.30 до 12.00. Поселок Вочаж.

- 2 июня с 9.00 до 12.00. Город Кемь: улица Гидростроителей (дома 60-64).

- 2 июня с 9.00 до 17.00. Город Кемь: Пролетарский проспект (дома 40, 42, 44, 46, 50), улица Вокзальная.

- 3 июня с 15.00 до 17.00. Город Кемь: здание детской поликлиники.

- 4 июня с 9.00 до 13.00. Город Кемь: улица Пуэтная (дома 2, 3, 6).

Лахденпохский муниципальный район:

- С 31 мая по 4 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: Ленина, Речная, Мельничная, Лесная, каменистая, Северная, Советская, переулок Речной.

- 31 мая, 1, 2 и 4 июня с 9.00 до 17.00. Город Лахденпохья: улицы Ленина, Северная, Лесная, Каменистая, переулок Речной, здания администрации Лахденпохского муниципального района, Управления Федерального Казначейства.

Сортавальский муниципальный район:

- С 31 мая по 4 июня с 11.00 до 16.00. Поселок Вяртсиля (частично).

- 31 мая с 9.00 до 17.00. Город Сортавала: улица Холмистая (частично), здание плодопитомника.

- 3 июня с 9.00 до 17.00. Поселки Рускеала (частично), Маткаселька.

- 3 июня с 8.00 до 17.00. Поселок Кирьявалахти, база отдыха «Дом композиторов».

Сегежский муниципальный район:

- С 31 мая по 4 июня с 10.00 до 16.00. Поселок Пертозеро: улицы Лесная, Советская.

- 1 июня с 9.00 до 13.00. Город Сегежа: улица Птицефабрика (дома 1, 2, 3, 12, 12-А, 16).

- С 1 по 4 июня с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

- С 1 по 4 июня с 9.00 до 10.00. Поселок Табой Порог.

- 2 и 3 июня с 10.00 до 15.00. Поселки Черный Порог, Олений, Вача.

Прионежский муниципальный район:

- 31 мая с 11.00 до 15.00. Поселок Пай.

- С 31 мая по 28 июня с 10.00 до 17.00. Поселок Пай: улицы Диспетчерская, Строителей, здание водонаносной станции; деревня Ужесельга, СНТ «Белые Ключи», ООО «Вода Карелии».

- С 31 мая по 2 июня с 9.00 до 16.00. Станция Шуйская: Кондопожское шоссе.

- С 31 мая по 4 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улицы Новоселов, Молодежная, Березовая.

- 1 и 2 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Таржеполь; Поселок Ладва-Ветка: улицы Горная, Подгорная, Набережная, Заречная.

- 2 июня с 10.00 до 16.00. Деревня Бесовец: улица Верхняя (дома 15-21).

- 1 июня с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: местечко Хутор.

- С 2 по 4 июня с 9.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Биричево, переулки Нагорный, Дачный, СТ «Верховье – 2».

- 4 июня с 10.00 до 15.00. Станция Шуйская (частично).

Петрозаводский городской округ:

- 1 июня с 10.00 до 13.00. Город Петрозаводск: Южная промышленная зона: здание лесхоза.

Костомукшский городской округ:

- 2 июня с 10.00 до 11.00. Город Костомукша (частично).

- 3 июня с 10.00 до 16.00. Город Костомукша: улицы Строителей (частично), Зеленая, Хвойная, Брусничная, Ауринко, Моховая (частично), Лесная.

- 4 июня с 2.30 до 3.30. Город Костомукша (частично).

Калевальский национальный район:

- 31 мая с 10.00 до 12.00. Поселок Калевала: улицы 70 Лет Октября, Ленина (дома 85-103), Дорожный переулок.

- С 1 по 3 июня с 14.00 до 17.00. Поселок Боровой: улица Школьная, Горный Переулок, здание районной администрации, православной церкви.

- 1 июня с 10.00 до 12.00. Поселок Куусиниеми: улица Центральная, здания «Почты России», ФАПа, клуба, узла связи.

- 4 июня с 10.00 до 13.00. Поселок Новое Юшкозеро: улица Студенческая.

Олонецкий национальный район:

- С 31 мая по 4 июня с 9.00 до 16.00. Поселок Ильинский: улицы Октябрьская, Комсомольская.

- 31 мая с 9.00 до 12.00. Город Олонец: улица Коммунальная.

- 31 мая с 13.00 до 16.30. Город Олонец: улица Майская (дом 12-А), Лесная.

- 1 июня с 10.00 до 12.00. Деревня Верховье: улица Олонецкая.

- 2 июня с 10.00 до 14.00. Деревня Речная Сельга: улицы Школьная, Садовая.

- 3 июня с 9.00 до 17.00. Город Олонец: улицы Карла Либкнехта (дома 36-84), Сказочный тупик, переулки Больничный, Кирпичный, Красногвардейский (дома 6, 8); деревня Верховье: улицы Луговая, Новая, Олонецкая.

В АО «ПСК» просят жителей республики отнестись с пониманием ко временным неудобствам.

фото: pixabay

Экономика падает, но жить стало лучше - эксперты дали парадоксальные оценки ситуации в Карелии

Составители рейтингов социально-экономического развития и качества жизни регионов России разошлись в оценках о ситуации в Карелии – одни цифры говорят о росте, а другие показывают упадок в республике.

Такие выводы следуют из рейтингов, опубликованных двумя российскими агентствами — РБК и РИА Новости.

РБК ссылается на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» о качестве жизни в российских регионах в 2020 году. Наибольший подъем индекса продемонстрировала Карелия, которая поднялась сразу на 9 пунктов по сравнению с 2019 годом. Эксперты РИА Новости использовали другу методику подсчетов для подготовки рейтинга социально-экономического развития регионов. По итогам 2020 года Карелия опустилась с 65 на 72 место. Как велись все эти подсчеты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

Началась подготовка к смене собственника одного из ведущих сельхозпредприятий Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии начало подготовку к приобретению в государственную собственность молочной фермы «Искра», которая сейчас принадлежит частной компании.

Этот вопрос обсуждался на совещании главы Минсельхоза Владимира Лабинова с руководством «Искры» и государственного совхоза «Ильинский». Планируется, что этот совхоз станет покупателем имущества фермы.

На совещании руководители обоих предприятий договорились составить перечень приобретаемых объектов недвижимого имущества и оборудования, произвести совместную оценку стоимости поголовья крупного рогатого скота. Ранее о планах продажи «Искры» сообщил собственник предприятия — компания «Сила инвеста». Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © «64 параллель»

Семье погорельцев, живущим в бане в поселке Карелии, помогли деньгами и вещами (ФОТО)

Жители Костомукши собрали деньги, одежду, продукты и посуду для семьи, потерявшей из-за пожара дом и машину в поселке Луусалми Калевальского района.

Как пишет «64 параллель», неравнодушный костомукшанин, знакомый семьи погорельцев из Луусалми, написал пост о трагедии в социальных сетях. Горожане сразу же предложили помощь.

Всего костомукшане собрали 10 800 рублей, а также передали одежду, обувь, продукты и посуду. Небезразличные горожане предлагали даже мебель, но ее не смогли увезти.

Пожар, оставивших селян без дома, произошел ранним утром 26 мая. Сначала загорелась летняя кухня, после чего огонь перекинулся на машину и далее на дом. Женщина услышала грохот и подумала, что ее дочь упала с кровати, встала, чтобы проверить, открыла дверь — и дым хлынул в комнату. Муж вдохнул его и потерял сознание.

Женщина разбила окно и сама вытащила мужа и дочь, порезавшись о стекло. Ее вторая дочка в эту ночь гостила у бабушки. Пока женщина звала родных, она наглоталась дыма и охрипла, сейчас разговаривает шепотом.

На данный момент взрослые живут в бане, а девочки — у родственников.

Благотворительный фонд «Живой город» организовал сбор средств для семьи из Луусалми.

фото: © fennougria.ee

Делегация Карелии не собирается отказываться от участия в VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов

Карельские активисты готовятся выступить на форуме в Эстонии в онлайн-формате.

В эстонском городе Тарту в июне пройдет VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов, однако впервые с момента учреждения этого форума в его работе не примет участия Ассоциация финно-угорских народов России. Еще в апреле руководство АФУН выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций».

Как сообщила «Столице на Онего», одна из делегатов конгресса от Карелии Наталья Антонова, карельские активисты намерены участвовать в его работе, несмотря на заявление АФУН.

«Мы все будем участвовать в онлайн-режиме, потому что из-за пандемии коронавирусной инфекции и действующих ограничений у нас нет возможности выехать в Эстонию, – рассказала Антонова. – Нас по-прежнему, согласно установленной квоте, 15 карельских делегатов, которые представлены Республикой Карелия, Тверской областью и Финляндией. Наибольшее количество из них у Карелии – девять человек, и я вхожу в их число».

По словам Натальи Антоновой, на ту часть карельской делегации, которая работает в государственных учреждениях, было оказано административное давление, поэтому национальным активистам пришлось переформатировать ее состав. В нее вошли члены общественных организаций и пенсионеры.

Читайте подробнее в статье «Наталья Антонова: «Нам нужно просто пережить это время».

фото: © ТАСС / Даниил Колодин

Вор-взяточник в Карелии получил условный срок

Молодой человек, обворовавший магазин в Пряже, попался еще и на взятке, когда пытался уйти от ответственности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Суд признал жителя Петрозаводска виновным в краже и попытке дать взятку сотруднику полиции. Прокурор Пряжинского района поддержал государственное обвинение.

Как писали ранее, в январе 2021 года 24-летний петрозаводчанин вынес продукты и алкоголь на сумму более 8 тысяч рублей из сетевого магазина в Пряже. Желая избежать уголовной ответственности, молодой человек попытался дать взятку в 100 тысяч рублей начальнику группы дознания Пряжинского района. Но полицейский сообщил об этом своему руководству.

При передаче части взятки злоумышленник был задержан.

Суд признал петрозаводчанина виновным в двух преступлениях и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф в размере 100 тысяч рублей.

фото: Минсельхоз Карелии

Строить завод рыбных кормов в Карелии вместо португальцев захотели датчане

Министерство сельского хозяйства Карелии подтвердило планы привлечения иностранных инвестиций в строительство завода рыбных кормов, но вместо португальцев, с которыми велись переговоры, пришли датчане.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза по итогам встречи главы Карелии Артура Парфенчикова с учредителем зарегистрированной в Дании компании «ALLER AQUA» Хансом Биллингом.

Встреча проходила на базе рыбоводного хозяйства известного в Карелии предпринимателя Николая Федоренко, который собирается участвовать в создании совместного международного предприятия. «Ханс Биллинг выразил готовность в развитии сотрудничества по размещению локального производства на территории Республики Карелия в форме совместного предприятия», — сообщили в министерстве. Подробности читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Sergei Bobylev/TASS

Спад промышленности в Карелии продолжается

Промышленное производство в Карелии за первые 4 месяца 2021 года сократилось на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Карелиястат.

Спад произошел за счет снижения показателей в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство предприятий республики. В этой сфере сокращение составило 6,6%.

В частности, снизились объёмы производства железорудного концентрата, бумаги и картона, лесоматериалов, молока, творога, сыров, хлебобулочных и колбасных изделий. Также сократилось производство водки. В каких сферах показатели выросли, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».