Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: pixabay

Власти Карелии запретили собирать на массовых мероприятиях более 50 человек

Министерство образования и спорта Карелии объявило о запрете массовых мероприятий в закрытых помещениях с численностью участников более 50 человек.

Как сообщили в пресс-службе министерства, это решение связано «с ухудшением эпидемиологической ситуации».

«По состоянию на 16 июня запрещено проведение на территории Республики Карелия спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью 50 человек и более, за исключением проведения мероприятий на открытом воздухе с соблюдением социального дистанцирования и с использованием средств индивидуальной защиты (масок), проведения всероссийских соревнований, участники которых имеют справки об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-тест), полученном не ранее чем за 3 дня до начала мероприятия, и проведение которых согласовано с Министерством образования и спорта Республики Карелия, проведения региональных и межмуниципальных спортивных и физкультурных мероприятий», — говорится в сообщении.

При проведении массовых мероприятий размещение зрителей разрешается при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 — 2 метров.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Молодая жительница Петрозаводска спела умирающей от коронавируса маме песню под окнами больницы

В больнице Петрозаводска от коронавируса умерла 50-летняя женщина.

В интернете на странице петрозаводчанки появилась запись о смерти мамы в ковид-больнице.

«Сегодня моей маме 50....Сегодня её не стало! Я обещала спеть для неё песню в её день рождения, и я свое обещание выполнила. Как будто бы она именно этого и ждала. Спасибо врачам, которые передали ей букет. Они даже открыли окно её палаты, чтобы она слышала. Врачи с большой буквы! Я знаю, что вы сделали все, что смогли!».

Девушка опубликовала трогательную видеозапись и обратилась ко всем, чтобы берегли своих родных.

«Берегите своих мамулечек. Храните и оберегайте их. Уделяйте им больше внимания. Приходите к ним в гости и просто разговаривайте. И никогда не обижайтесь на мам, берегите их!» - написала девушка.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

«Почта России» распродает в Карелии свой автотранспорт по смешным ценам

В Карелии выставлены на продажу 11 автомобилей, принадлежащих АО «Почта России».

Об этом говорится в извещении о проведении торгов, организованных «Российским аукционным домом».

В списке лотов 10 автомобилей УАЗ и один ГАЗ 2003–2017 годов выпуска. Начальная цена варьируется от 19 тыс. до 101 тыс. рублей. Автотранспорт находится в Петрозаводске, Сегеже, Сортавале, Медвежьегорске и Кеми. Где можно посмотреть полный список лотов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии объяснил, для чего в Петрозаводске строят новую дорогу на улице Куйбышева

Артур Парфенчиков рассказал о важном для города проекте.

«Продолжаются работы на улице Куйбышева, которая будет продлена до Набережной Варкауса. Активная фаза строительства здесь началась еще в марте. Сейчас подрядчик занимается переустройством вблизи будущей трассы инженерных сетей — водопровода, ливневой и бытовой канализации, газопровода. Рабочие идут в графике, и даже с некоторым опережением. Проектом предусмотрено строительство нового моста через Неглинку, разворотного кольца вблизи Ленинградской улицы, обустройство новых светофоров и остановочных пунктов общественного транспорта», — написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

По словам Артура Парфенчикова, продление улицы Куйбышева — очень важный для города проект: новая дорога поможет не только разгрузить улицу Кирова и значительно улучшить транспортное сообщение с новыми жилыми кварталами.

«Она станет составной частью инфраструктуры, необходимой при строительстве нового корпуса БСМП. Наше предложение о том, что больнице нужно новое современное хирургическое отделение, которое разместится в отдельном здании, нашло поддержку со стороны председателя правительства страны Михаила Мишустина. Проект строительства практически готов. Новый корпус возведем в течение трех ближайших трех лет. Но уже сейчас готовим всю соответствующую инфраструктуру», — объяснил Парфенчиков.

Ранее мэр Петрозаводска Владимир Любарский объяснил горожанам, что деревья, вырубленные на улице Куйбышева, мешали проведению работ по строительству новой магистрали.

фото: © паблик Вконтакте «Водолазная группа «ДобротворецЪ»

Появились фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула целая семья

Водолазы показали, как проходила поисковая операция в Медвежьегорском районе Карелии на озере Кумчозеро, где утонули родители с двумя детьми.

В паблике отряда Лиза Алерт «Водолазная группа «ДобротворецЪ» опубликованы фото с места поисков на озере в Карелии, где утонула семья из четырех человек – молодые родители две девочки 3 и 6 лет.

Напомним, в акватории озера Кумчозеро недалеко от деревни Покровское в Медвежьегорском районе 12 июня перевернулась лодка, в который находились родители 1990 года рождения и их дети — две девочки трех и шести лет. Вся семья утонула. Тела детей были извлечены спасателями в тот же день. Погибших родителей подняли со дна 16 июня, их нашли в трестах метрах от места, где перевернулась лодка.

По факту гибели семьи из четырех человек на озере Кучмозеро в Медвежьегорском районе следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело.

фото: сайт ЗАО «Холод Славмо»

В Карелии приставы арестовали рецепты мороженого и товарные знаки у ЗАО «Холод Славмо»

Приставы изъяли у предприятия ЗАО «Холод Славмо» свидетельства на ряд товарных знаков и на эксклюзивные рецепты мороженного.

В июне судебные приставы-исполнители изъяли у предприятия-должника ЗАО «Холод Славмо» свидетельства на товарные знаки «Эскимо», «Трубочка сахарная в шоколадной глазури», «Jiämaido Karjalan», а также на эксклюзивные рецепты мороженного. Об этом информирует пресс-служба карельских судебных приставов.

«Данные продукты интеллектуальной деятельности будут оценены и реализованы в счет погашения задолженности», — говорится в сообщении.

Как пояснили в УФССП «Столице на Онего», предприятие может выпускать продукцию, товарные знаки которой арестованы, до тех пор, пока эти бренды не будут проданы на торгах новым владельцам.

На принудительном исполнении судебных приставов находится сводное исполнительное производство о взыскании с ЗАО «Холод Славмо» в пользу налоговой службы Петрозаводска 326 млн рублей.

Ранее приставы наложили арест на имущество должника на сумму 33,5 млн рублей и дебиторскую задолженность на сумму 19 млн рублей. Объем имущества, на которое было обращено взыскание, не является достаточным для погашения всей суммы задолженности. Поэтому приставы арестовали товарные знаки и рецепты завода.

Напомним, ранее в Арбитражный суд Карелии поступило очередное заявление о признании банкротом производителя мороженого ЗАО «Холод Славмо».

фото: кадастровая карта

Базу поисково-спасательной службы собираются строить на берегу Онежского озера в Петрозаводске

Комплекс зданий и причальных сооружений для размещения Карельской поисково-спасательной службы планируется построить на берегу Онежского озера в петрозаводском районе Пески.

Об этом говорится в документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта. В техническом задании определены основные объекты строительства.

В их числе два административно-бытовых корпуса, причал с возможностью одновременного швартования трех судов и крытый эллинг для их ремонта.

В какую сумму это обойдется бюджету и когда планируется строительство, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Аномальная жара идет в Карелию

МЧС по Карелии сообщает, что в регионе будет очень жарко.

МЧС со ссылкой на Гидрометцентр сообщает, что 19–24 июня по южным районам Карелии и в Петрозаводске ожидается аномально жаркая погода.

Среднесуточная температура воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы (норма от +14 градусов до +15,8 градусов).

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 10 населенных пунктов: Петрозаводский городской округ, Кондопожский, Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сортавальский, Суоярвский районы.

Спасатели подготовили рекомендации для горожан в период аномальной жары.

фото: © Столица на Онего

Серьезная авария произошла на выезде из Петрозаводска, есть пострадавший (ФОТО и ВИДЕО)

На Суоярвском шоссе микроавтобус протаранил машину дорожных рабочих.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появилось видео последствий аварии на Суоярвском шоссе. Недалеко от Силикатного кольца, напротив заправки, в машину дорожных рабочих въехал автомобиль. Видно, что на месте ДТП стоят пожарный автомобиль и реанимация.

Как уточнили в пресс-службе ГИБДД, сегодня, 17 июня, в 16:45 в стоящий неподвижно автомобиль ГАЗ дорожных рабочих врезался микроавтобус Toyota. Пассажир микроавтобуса, 32-летний мужчина, с многочисленными травмами был госпитализирован в БСМП. Дорожные рабочие, равно как и водитель иномарки, не пострадали. Автомобили получили технические повреждения. Причины аварии выясняются.

фото: instagram.com / lurje_best_manik

В Петрозаводске горожане пожаловались в полицию на мужчину, пытавшегося увести двух девочек с детской площадки

Жители Петрозаводска сообщают в Сети, что подозрительный мужчина пытался увести двух детей с детской площадки.

Горожане обратились в полицию. В МВД подтвердили «Столице на Онего», что к ним поступало обращение в среду, 16 июня. Сотрудники правоохранительных органов выезжали на место, но никого не обнаружили. На данный момент проводятся мероприятия по поиску очевидцев и самого подозреваемого.

Обстоятельства происшествия описаны в инстаграме Екатерины Лурье. Она разместила снимок человека в белой майке, которого подозревают в попытке увести детей.

«Мужчина, изображённый на фото, пытался увести двух девочек 6-и лет с детской площадки двора по Варкауса и Мурманской 1а.

Свидетелем данного кошмара стала моя мама, которая буквально выхватила из его рук детей. Предположительно, называет себя Виталий, 22 года. На вид совпадает. Коротко стриженный, почти лысый. Очень худощавое туловище и при этом широкий низ, хотя, возможно, визуально так казалось из-за брюк. Я прибежала на помощь, но он уже убежал, полиция уже ехала. Совершенно случайно я заметила, что он снова возвращается. Только в этот раз он шёл прямо на меня! Я не испугалась, а наоборот, заговорила с ним в надежде выиграть время! Он совершенно неадекватно себя вёл, хаотично жестикулировал и говорил несвязный бред о какой-то свободе. Минуя все подробности, молодой человек посещает данную площадку уже три недели! Три! Подходит и знакомиться с детьми, пытаясь выяснить, где они живут!!!», — говорится в сообщении.

Автор поста описала приметы мужчины:

«Светлое-зелёные глаза. Волосы светло-русые. Худые руки. При разговоре бесконечно их перекладывает и играет ладонями, словно при судорогах. Повторяет одну и ту же фразу несколько раз в минуту. На вопрос, живет ли он в этом районе, он ответил: „Нет, я живу далеко“», — пояснила она.

фото: YouTube

Делегат Всемирного конгресса финно-угорских народов из Карелии: «Мы хотим держаться вместе»

На открытии форума в Эстонии прозвучало приветствие от карельского народа на карельском языке.

Известная карельская активистка Наталья Антонова выступила на открытии VIII Всемирного конгресса финно-угорских народов с приветствием от карельского народа. В своем видеообращении, которое полностью размещено на канале YouTube, Антонова отметила, что в работе конгресса участвуют 15 карельских делегатов – от Республики Карелия, Тверской области и Финляндии.

«Наш народ разделяют сотни и тысячи километров, но нас объединяют язык, культура и общее происхождение, – сказала Наталья Антонова по-карельски. – Мы хотим держаться вместе. Наше сотрудничество складывалось все прошлые десятилетия, и в нынешнем мире коммуникаций имеет шансы только укрепляться. Общие проекты в области сохранения карельского языка приводят нас к одному языковому корню – праязыку. Несмотря на множество наречий и говоров карельского языка, мы понимаем друг друга».

Делегат из Карелии констатировала сокращение численности карельского народа. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в стране осталось всего около 60,8 тысячи карелов, из которых две трети проживает в Республике Карелия, а остальные – в Тверской, Мурманской и Ленинградской областях. Но из российских карелов лишь одна треть владеет родным языком, и, как считает Наталья Антонова, новая перепись населения, скорее всего, будет свидетельствовать об ухудшении ситуации.

«Разделенные государственной границей и во многом оставшиеся без родного языка мы, карелы, проявляем к нему современный интерес, в частности, в запросе на языковой и культурный идентитет. Можно говорить о растущем интересе к этому со стороны потомков карелов, особенно молодежи. Им мы можем предложить накопленный за эти годы багаж. Сегодня наш язык развит, письменность общеизвестна. Благодаря государственно-общественному сотрудничеству, у нас есть детская, художественная, учебная литература и словари, электронные и печатные СМИ, научные продукты в области современного состояния карельского языка, разноформатные курсы изучения языка», – подчеркнула Наталья Антонова.

Вместе с тем, делегат из Карелии констатировала, что долгосрочной программы развития карельского языка нет ни в России, ни в Финляндии, где он получил статус языка национального меньшинства.

Напомним, VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов проходит в эстонском городе Тарту, однако из-за введенных ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, делегаты из Карелии участвуют в работе форума в онлайн-формате. Заметим также, что Ассоциация финно-угорских народов России решила бойкотировать нынешний конгресс. Еще в апреле руководство ассоциации выступило с громким политическим заявлением, в котором объяснило свой отказ от участия в форуме в Эстонии «деструктивными тенденциями» со стороны конгресса, когда «финно-угорская карта» применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций». Несмотря на это заявление, национальная общественность Карелии не стала поддерживать бойкот форума.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Коронавирус забрал жизни еще трех жителей Карелии

Согласно официальным данным Минздрава республики, в Карелии от коронавируса скончались еще три человека.

В Карелии еще три человека стали жертвами пандемии коронавируса. Об этом сообщается в таблице, представленной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова в соцсети.

Общее число погибших после заражения коронавирусом в Карелии достигло 592 человек с начала пандемии.

За сутки коронавирус обнаружен у 74 человек. Из них заболевших — 74 человек, средней тяжести — 25 человек, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — 1.

Напомним, в Карелии организована выездная прививочная кампания, прививки могут сделать прямо дома.

фото: © pixabay.com

Двух подростков на надувном матрасе чуть не унесло в Онежское озеро

ЧП с подростками произошло в поселке Деревянном Прионежского района, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 16 июня, в 16.22 на пульт дежурной службы МЧС поступило сообщение из поселка Деревянное, очевидцы сообщили, что двух подростков на надувном матрасе уносит в открытое озеро.

На место происшествия выехали одиннадцать сотрудников МЧС и Карельской поисково-спасательной службы, а также помогали местные жители, которые вышли в озеро на лодке.

Подростки были спасены. Медицинской помощи им не потребовалось.

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

В Петрозаводске мужчина с опасным заболеванием оставил дома лекарства и пропал

Близкие пропавшего опасаются, что мужчина может находиться в коме: объявлен розыск.

Полиция Петрозаводска разыскивает без вести пропавшего Артема Богуславцева 1977 года рождения.

17 июня в районе 02-30 мужчина выехал из дома по ул. Володарского 8. С того момента его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает команда «Доброспас».

Мужчина может передвигаться на автомобиле "Газель Фермер", кузов белый, тент синий или на машине «Ford Focus 2», синий, регион 750.

Сообщается, что у разыскиваемого есть опасное заболевание, при этом он оставил лекарства дома, связи с ним нет. Возможно нахождение мужчины в стоящем автомобиле в состоянии комы.

«Всем, кто знает о местонахождении разыскиваемого или видели его после 02-30 17.06.2021 г., просим срочно сообщить по телефону: +79535496978», — говорится в сообщении команды «Доброспас».

фото: youtube.com / Ника Плюс - Интернет-СМИ - Петрозаводск / скриншот видео

Любарский пообещал навести порядок в заброшенном здании детского клуба в Петрозаводске

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский заявил о планах реконструкции заброшенного здания детского клуба «Алые паруса», превратившегося в притон для маргиналов.

Владимир Любарский подписал постановление о передаче неэксплуатируемого здания на Боровой, 7а в хозяйственное ведение МУП «Агентство городского развития». Глава города пояснил, что заброшенный объект должен быть в дальнейшем реконструирован.

«Директор муниципального предприятия Дмитрий Романов пообещал в ближайшее время ограничить доступ на объект посторонних и начать реконструкцию за счет собственных средств Агентства. После восстановления будем решать судьбу здания предметно», — сообщил Любарский в соцсети.

Здание на улице Боровой находится в заброшенном состоянии. Об этом ранее подготовила материал съемочная группа «Ники-плюс». Они сообщили, что прежде в помещении располагался детский клуб «Алые паруса». Затем здание было заброшено и превратилось в притон маргиналов.

фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

«Общественный контроль» объяснил высокую стоимость мороженого, сделанного в Петрозаводске

Специалисты организации «Общественный контроль» протестировали образцы мороженого, произведенного на различных заводах России, в том числе на предприятии «Холод Славмо».

О результатах исследования рассказала газета «Комсомольская правда».

В список попал петрозаводский пломбир Jiamaido Karjalan. Выяснилось, что содержание молочного жира в нем самое низкое по сравнению с другими протестированными образцами, а стоимость самая высокая. «В том, что мороженое из Петрозаводска оказалось самым дорогим среди прочих образцов, ничего удивительного нет: из-за суровых климатических условий молочное сырье в Карелию почти полностью завозится из других регионов страны. Поэтому и цена на него за счет существенных транспортных затрат значительно выше, чем для других российских хладокомбинатов», — пояснили в «Общественном контроле». На сколько дешевле оказались другие проверенные образцы, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Марина Молдавская/ТАСС

Общественники намерены избавить Петрозаводск от ненужных заборов

Представители объединения «Городские проекты» заявили, что ведут работу по «дезаборизации».

Общественники решили проверить, насколько эффективны установленные в городе заборы.

«Мы изучаем требования ГОСТа и составляем инструкцию „Как определить: нужен здесь забор или нет?“. Сейчас мы делимся на группы по районам для исследования. Это классная возможность исследовать районы, в которых мы живем, найти близких по интересам людей и избавить город от ненужных заборов», — говорится в сообщении паблика «Городские проекты».

Участники движения считают, что необходимость в установке заборов может быть преувеличена.

«Заборы — это не всегда про безопасность. Ограждения наносят дополнительный вред при аварии, поскольку разлетаются в разные стороны. Заборы часто устанавливаются в тех местах, где они абсолютно не нужны. Вдоль парковочных мест — люди вынуждены обходить и двигаться по проезжей части. У велосипедистов нет возможности съехать на тротуар при возникновении аварийной ситуации. Внешний облик города портится. Измеряет ли кто-то эффективность установленных заборов? Сомневаемся», — заявили общественники.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске иномарка проломила забор и перевернулась на крышу во дворе жилого дома.

фото: © Алексей Павлишак/ТАСС

Жители Петрозаводска снова сидят без света из-за очередной аварии

В одном из районов Петрозаводска вновь погас свет: у энергетиков опять авария.

Сегодня в 09-15 произошло аварийное отключение электроснабжения в районе Голиковка в Петрозаводске. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

Причина отключения света — устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Ориентировочное время устранения повреждения: 11-00, заявили в ЕДДС.

Это очередная авария, в результате которой потребители в Петрозаводске оказались без света. Так, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.

фото: © Администрация Петрозаводска

Многодетная мама в Петрозаводске построила крытый скейт-парк

Петрозаводчанка как начинающий предприниматель получила в 2020 году субсидию и реализовала проект по созданию крытого скейт-парка, сообщили в администрации города.

Специалисты управления экономики и инвестиционной политики администрации посетили крытый скейт-парк в Петрозаводске на улице Зайцева, 64.

Спортивный объект для занятия экстремальными видами спорта в 2020 году открыла жительница карельской столицы Ирина Березкина. Как начинающий предприниматель она получила финансовую поддержку от администрации. Средства гранта петрозаводчанка направила на оплату арендных платежей.

Сотрудники мэрии побывали на площадке в рамках контроля за исполнением обязательств, которые берут на себя субъекты малого и среднего бизнеса, получившие муниципальную поддержку.

Ирина Березкина – многодетная мама. Петрозаводчанка воплотила в жизнь давнюю мечту и открыла в родном городе центр современных видов спорта, которыми увлекается сама и которыми увлекаются её дети. Помимо разнообразных фигур для катания, отапливаемый скейт-парк площадью более 500 квадратных метров оснащён комфортной раздевалкой и зоной отдыха. Проводятся здесь и тренировки с наставниками.

Площадка построена специально для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, такими как скейтборд, роликовые коньки, велосипеды ВМХ, самокаты, беговелы. Возможность круглогодичного посещения скейт-парка есть как у профессионалов, так и у новичков.





Проект помогает в решении социальных проблем молодежи: привлекает её к активному и здоровому образу жизни, к занятиям современными видами спорта. В 2020 году крытый скейт-парк был признан победителем в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» на региональном конкурсе.

фото: © pixabay.com / Pavlofox

Энергетики оставили без света жителей ряда районов Петрозаводска

Электричество вырублено в различных районах карельской столицы: люди сидят без света из-за аварий и по причине плановых работ.

Единая дежурно-диспетчерская служба сообщает о том, что в Петрозаводске вновь происходят перебои с электричеством.

В 09:45 свет пропал на пр. Первомайском и на улицах Локомотивной, Шотмана, Краснофлотской, Владимирской и Восточной. Причиной отключения стало устранение повреждения на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения. Авария произошла на электрических сетях железной дороги. Ориентировочное время устранения повреждения — 12:00.

В 10:20 было восстановлено электроснабжение района Голиковка, кроме ул. Гоголя, наб. Древлянская, ул. Коммунальная, ул. Лососинская.

Помимо аварий, причиной отключения света стали и плановые работы.

Так, с 09:00 до 16:00 отключено электроснабжение на улицах Гвардейская, Нахимова, Челюскинцев. Там ведутся плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Также с 10:30 до 17:00 отключено электроснабжение района Старая Кукковка. Причина аналогична: плановые работы на централизованных сетях инженерно-технического обеспечения АО «ОРЭС-Петрозаводск».

Напомним, днем 15 июня жители четырех районов Петрозаводска в течение двух часов сидели без электричества.

фото: © читатель «Столицы на Онего»

Хулиганы устроили погром на аллее в Петрозаводске (ФОТО)

На аллее Нойбранденбургская неизвестные раскидали скамейки и урны.

В редакцию «Столицы на Онего» горожанин прислал фото, на которых запечатлел перевернутые скамейки и урны на аллее Нойбранденбургская в микрорайоне Ключевая.

Хулиганы раскидали мусор, скамейки перевернули на газоны, урны выбросили на дорожку.

фото: © Столица на Онего

Стадион «Спартак» в Петрозаводске перестроят в универсальный комплекс для разных видов спорта

Реконструкция стадиона «Спартак» в Петрозаводске предусматривает его полную перестройку и возведение крытых спорткомплексов для игровых видов спорта и единоборств.

Это следует из документации к аукциону для выбора организации, которая займется разработкой проекта реконструкции. В техническом задании указаны основные характеристики проекта.

На стадионе должны появиться новые трибуны вместимостью не менее 8 тыс. зрителей, футбольное поле с искусственным покрытием и легкоатлетическое ядро. Также проектом будет предусмотрено строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса с двумя универсальными игровыми залами и трибунами для зрителей, а также Центра единоборств, где разместится не менее 3 борцовских ковров и 1 боксерский ринг. Там тоже должны быть трибуны для зрителей. Что еще появится на стадионе в результате реконструкции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: САМПО ТВ 360º / скриншот видео

Домашний свин, способный различать цифры, живет в Петрозаводске (ВИДЕО)

В столице Карелии живет мини-пиг по имени Тесей, которого научили различать изображения цифр и давать копыто.

Мини-пиг Тесей живет в одной из петрозаводских квартир. Ему два года и он весит 34 килограмма. Его выгуливают на шлейке по городским улицам и моют в ванне. О жизни домашнего свина подготовил сюжет телеканал «САМПО ТВ 360º»

Хозяева Тесея научили его различать цифры «0», «1» и «2». Перед животным кладут соответствующие таблички, после чего называют цифру. Мини-пиг указывает «пятачком» на верную табличку. Также домашний свин выполняет команды «сидеть», «лежать» и дает копыто.

Журналисты утверждают, что Тесей — один из двух мини-пигов, проживающих в столице Карелии.

фото: ИА «Республика» / Леонид Николаев

Журналисты признали Охлопкова самым открытым чиновником Карелии

Союз журналистов Карелии признал министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова самым открытым чиновником.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков был объявлен самым открытым чиновником во время подведения итогов конкурса Союза журналистов республики. Такую оценку министр получил в связи с его готовностью идти на контакт с прессой и оперативно отвечать на вопросы СМИ.

Сегодня глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что Михаил Охлопков заслуженно получил звание, данное ему репортерами.

«Михаил Егорович, действительно, всегда открыт к общению, готов ответить на любые вопросы и практически в любое время. Особенно важно это в условиях пандемии. Поздравляю Михаила Егоровича с такой высокой оценкой карельских журналистов. А всем коллегам рекомендую следовать его примеру», — сообщил Парфенчиков.

Также Союз журналистов Карелии признал руководителя управления Роспотребнадзора Людмилу Котович самым закрытым чиновником.

фото: © паблик Вконтакте «Подслушано в Сортавала»

Жителям приграничного района Карелии страшно ходить по отремонтированному мосту (ФОТО)

Жители Сортавальского района пожаловались, что им страшно ходить по пешеходным настилам моста, который недавно был отремонтирован.

В паблике «Подслушано в Сортавала» опубликован пост местных жителей, которые сфотографировали отремонтированный мост и пожаловались на качество работ.

«Совсем недавно производился ремонт моста на о. Риеккалансаари — и вот такой результат. Страшно проходить по пешеходным настилам, наклон в воду, а если большегрузные машины проезжают, все дрожит и сотрясается», — написали местные в паблике.

фото: © кадр из видео/Заповедник «Костомукшский»

Чешущийся в лесу Карелии олень попал в видеоловушку (ВИДЕО)

Костомукшский заповедник опубликовал видео, как олень пытается почесаться.

«Нынче в объектив видеоловушки позирует олень-самец. Он только начал линять, поэтому шерсть на нём образует своеобразный узор. Мы можем рассмотреть даже складочки кожи на его боках, такой он худощавый после зимы. Пройдёт месяц, он округлится, залоснится, нагуляет молодой жирок», сообщается в паблике Костомукшского заповедника.

Специалисты обращают внимание, как сложно почесаться, когда у тебя рожки и копытца.

фото: ГИБДД Карелии

Пенсионерка на иномарке упала в кювет в районе Карелии

В Сортавале 62-летняя женщина пострадала в ДТП, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 16 июня, в 15.20 на 260км федеральной автодороги А-121 «Сортавала» 62-летняя женщина, управляя автомобилем Kia допустила съезд в кювет.

В результате ДТП женщина получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

фото: © Столица на Онего

Карелия получит 1,4 миллиарда рублей на реконструкцию дороги Олонец-Вяртсиля

Федеральные средства позволят завершить ремонт 15-километрового участка популярной туристической трассы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам 6,9 миллиарда рублей на завершение строительства автомобильных дорог и мостов. Финансовую поддержку получат шесть субъектов федерации, в том числе и Карелия. Республике из выделенной суммы достанется около 1,4 миллиарда рублей, которые пойдут на ремонт 15-километрового участка дороги Олонец-Вяртсиля.

Как пояснили в правительстве Карелии, реконструкция этой дороги начата в 2019 году в рамках Федеральной целевой программы развития республики. Работы выполняют специалисты ЗАО «ВАД». Дорога Олонец-Вяртсиля активно используется как жителями республики, так и туристами, поскольку это – один из путей к популярному горному парку «Рускеала», пролегающий по живописному побережью Ладожского озера.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии злодей с ножом «обчистил» магазин

Подозреваемый в разбойном нападении на магазин был задержан.

Днём 16 июня на пульт Олонецкого отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из магазина на улице Пролетарской. Было установлено, что посетитель, угрожая ножом продавцу, похитил выручку из кассы. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Получив приметы злоумышленника, сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими направились на его поиск. Подозреваемый был обнаружен и задержан. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что росгвардейцы спасли автовокзал в городе Карелии от убежденного алкоголика

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Зюганов: «Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в преддверии выборов дал большое интервью газете «Коммерсант».

На вопрос об электоральной поддержке КПРФ Геннадий Зюганов ответил, что избиратель компартии значительно помолодел – за коммунистов голосуют люди в возрасте 25-45 лет:

«У нас электорат очень многочисленный и широкий. Самая массовая часть нашего электората – это люди 25-45 лет. Главное, чтобы люди не отсиделись в этот раз по углам, не поддались пораженческим заклинаниям, будто от них ничего не зависит и голосовать бессмысленно. Ведь тех, кто во время опросов заявляет о своем неприятии нынешней социально-экономической ситуации, гораздо больше, чем тех, кто голосует против ответственных за эту ситуацию. Причина очевидная: даже среди недовольных еще очень сильна апатия, не позволяющая сделать решительный шаг к переменам, которых они сами хотят. Чем больше избирателей придет на выборы, тем сложнее будет жульничать».

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