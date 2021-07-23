Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии снизилось число лесных пожаров

Дожди разрядили пожароопасную ситуацию.

В Карелии снизилось число лесных пожаров и их площадь. По данным федеральной «Авиалесоохраны», к началу пятницы, 23 июля, общее количество пожаров в карельских лесах сократилось до 21, а охваченная огнем площадь – до 8 702 гектара. Напомним, накануне в республике было зарегистрировано 30 лесных пожаров на площади 8 740 гектаров.

В тушении огня в Карелии задействованы лесопожарные подразделения из Мурманской и Архангельской областей, а также резервные силы Рослесхоза. К борьбе с лесными пожарами подключились МЧС и Минобороны РФ.

Пожароопасную ситуацию в регионе разрядили начавшиеся дожди. Однако уже на следующей неделе синоптики обещают возвращение сухой, жаркой погоды.

Ранее глава Карелии пообещал Путину локализовать все лесные пожары к вечеру субботы.

фото: фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Пьяный житель Карелии сбросил с лоджии друга девушки

В Кондопоге хулиган кидал в окна камни, а потом сбросил с лоджии приятеля знакомой, который после падения ушел в неизвестном направлении, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В Кондопоге утром 22 июля сработала тревожная сигнализация в одной из квартир. Прибывшие на место сотрудники районного отдела вневедомственной охраны заметили, что дверь в квартиру была приоткрыта, и услышали звук бьющегося стекла.

Пройдя далее, росгвардейцы обнаружили разбитые окна лоджии. Под окнами стоял правонарушитель. При задержании нетрезвый гражданин оказал сопротивление сотрудникам Росгвардии, нецензурно выражался и вел себя агрессивно.

Со слов потерпевшей, мужчина не только бросал камни в окно, но и сбросил с лоджии ее приятеля, который после падения ушел в неизвестном направлении.

Нарушителя задержали и передали полиции для дальнейшего разбирательства.

фото: кадр из фильма "Десять негритят"

Кандидаты в Госдуму: стартовые действия и заявления

На минувшей неделе в республике обозначились все претенденты на госдумовский депутатский мандат по Карельскому избирательному округу.

Всего 10 человек от 10 политических партий. Выдвижение продолжается, но, скорее всего, новых соискателей мандата не появится. Мы рассмотрели стартовые заявления и действия кандидатов на прошедшей неделе.

Единая Россия – Валентина Пивненко

Бессменный депутат от Карелии уже более двадцати лет, конечно, и является фаворитом, и ведет себя как фаворит предвыборной кампании. Ездит по районам, решает проблемы избирателей. Усталость от неё есть, конечно. Но, с другой стороны, посмотрите, например, на Ангелу Меркель, которая у власти больше 20 лет, на американских сенаторов и конгрессменов наподобие Нэнси Пелосси, которую жители Калифорнии избирают в Конгресс с 1987 года. Примеров политического долголетия много. Главное ведь, не сколько лет человек избирается депутатом, а сколько полезного он сделал. Валентине Пивненко есть, что предъявить избирателям в качестве сделанного, в отличие от большинства остальных кандидатов. Они еще только выражают желание плодотворно поработать.

КПРФ – Евгений Ульянов

На прошедшей неделе лидер карельских коммунистов активно участвовал в теме лесных пожаров в Карелии – обратился к прокурору республики с требованием найти и покарать виновных. Что ж, действительно, беда с пожарами у нас в республике. И человеческий фактор, наверняка, наравне с погодными условиями отметился – все мы знаем, сколько было организационных проблем в первые дни тушения.

О заявлениях и действиях Эмилии Слабуновой (Яблоко), Александра Чаженгина (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Анны Поздняковой (Партия Роста), Дениса Базанкова (РПСС), Виктора Степанова (Справедливая Росссия – За правду), Ивана Кадаяса (Родина), Владимира Кванина (Новые люди), Александра Паккуева (ЛДПР) в обзоре "10 негритят" читайте здесь.

фото: © Правительство РК

Пожарные в Карелии повернули реку, чтобы остановить огонь в Нелгомозере

Пожар в районе поселка Нелгомозеро локализован, сообщил Госкомитет Карелии по охране жизнедеятельности и безопасности.

Пожар площадью более 100 гектаров начал интенсивно распространяться с 18 июля из Пряжинского района. Вечером 22 июля его локализовали. Это удалось сделать благодаря совместным усилиям пожарных, арендаторов леса и волонтеров – его тушили около 60 человек.

Пожарные умело использовали природный ландшафт – с помощью построенной плотины направили воды небольшой речки на грунт. Все открытые участки горения потушены, но пока остается задымление. Кромку пожара поливают водой. На месте остались лесники и волонтеры для контроля ситуации.

фото: Столица на Онего

Петрозаводск может войти в Арктическую зону России со всеми ее привилегиями

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики готово рассмотреть вопрос о включении в Арктическую зону России еще трех муниципальных образований Карелии, в том числе, Петрозаводска.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ 360º» рассказала ведущий научный сотрудник КарНЦ РАН и профессор ПетрГУ Мария Питухина, которая участвовала в подготовке научного обоснования включения в Арктическую зону северных районов Карелии.

«Недавно Минвостокразвития обратился к нам, чтобы ПетрГУ подумал над обоснованием по включению Петрозаводска в Арктическую зону Российской Федерации. Наверное, это решение правильное, поскольку муниципальные районы не желательно чтобы были оторваны от центра нашего региона, от столицы Республики Карелия… Будем надеяться, что новый созыв Государственной Думы сможет пролоббировать эту идею более привилегированного положения Арктической зоны РФ», — сказала Питухина. По ее словам, также будет подготовлено обоснование о включении в Арктическую зону Медвежьегорского и Муезерского районов. Что этот даст населению и бизнесу, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Коронавирус продолжает забирать жизни – в Карелии скончались еще 4 человека

Общее число умерших от коронавируса в Карелии составило 698 человек, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 23 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 182 жителей республики, из них 180 прививку не сделали. Заболели 177 человек, в состоянии средней тяжести находятся 40 пациентов и 7 госпитализированных тяжелые, один человек доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 728 больных коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54641 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще четыре смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 698.

За сутки выздоровели еще 178 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50950 человек.

фото: МВД по РК Вконтакте

Пропавший в Карелии москвич найден

Представители команды «Доброспас» заявили, что исчезнувший в Карелии житель Москвы найден.

Обнаружен мужчина, который приехал в Карелию из Москвы и затем потерялся. Сообщалось, что он был в командировке в поселке Чална, после чего должен был отправиться на такси в Петрозаводск устраиваться в гостиницу. Однако затем мужчина пропал.

Представители «Доброспаса» сообщили, что человек найден.

«Отбой! Найден! Всем спасибо за участие!», — говорится в сообщении общественников.

фото: © Столица на Онего

Светофор появится рядом с поликлиникой в Петрозаводске

На пересечении улиц Кирова и Еремеева в Петрозаводске установят светофор, сообщили в администрации столицы Карелии.

На перекрестке улиц Кирова и Еремеева стартовали работы по установке светофорного объекта. Сейчас здесь меняют бортовой камень вдоль тротуара. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Администрация города просит пешеходов быть внимательными и с пониманием отнестись к временным неудобствам. Работы, предусмотренные контрактом, планируется завершить к началу нового учебного года. Нерегулируемый пешеходный переход вблизи школы и поликлиники станет удобнее и безопаснее, считают в мэрии.

В администрации Петрозаводска напомнили, в этом году в карельской столице также планируется установка новых светофоров в районе Соломенского шоссе и улицы Федора Тимоскайнена.

фото: © сайт прокуратуры г.Санкт-Петербурга/epp.genproc.gov.ru/web/proc_78

Нового прокурора Карелии Дмитрия Харченкова представили подчиненным

Заместитель генпрокурора России по СЗФО Алексей Захаров представил Дмитрия Харченкова коллективу республиканской прокуратуры, а также руководителям региона и силовых ведомств Карелии.

В четверг, 22 июля, заместитель генерального прокурора России по Северо-Западному федеральному округу Алексей Захаров, находившийся в Карелии с рабочим визитом, представил коллективу республиканской прокуратуры нового руководителя Дмитрия Харченкова. В мероприятии участвовали глава региона Артур Парфенчиков, руководители силовых ведомств республики, другие официальные лица.

Напомним, что 46-летний Дмитрий Харченков, ранее работавший зампрокурора Санкт-Петербурга, назначен новым прокурором Карелии указом президента России от 26 мая. На этом посту он сменил Карена Габриеляна, руководившего надзорным ведомством республики с 22 ноября 2011 года. Как мы ранее сообщали, этим же президентским указом Габриелян назначен прокурором Челябинской области и 7 июня приступил здесь к работе.

Ранее сообщалось, что выпускник Гуманитарного университета профсоюзов города на Неве по специальности «юриспруденция» Дмитрий Харченков работает в прокуратуре уже 25 лет. При этом, в начале 90-х он трудился техником научно-производственного кооператива «Гефест», а с 1994 по 1996 год был юристом Санкт-Петербургской Епархии Русской православной церкви.

После этого работал следователем, старшим следователем, прокурором-криминалистом и на других должностях в прокуратуре Калининского, Кировского и Пушкинского районов Санкт-Петербурга. Заместителем прокурора северной столицы был с 10 февраля 2014 года.

Государственный советник юстиции 3 класса Дмитрий Харченков – почетный работник прокуратуры России, награжден нагрудным знаком «За безупречную службу».

фото: Марина Кабатюк / ВК / скриншот видео

Встречный огонь используют в борьбе с лесными пожарами в Карелии (ВИДЕО)

В поселке Кудама останавливают лесные пожары, используя встречный огонь.

Пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк разместила в соцсети видео, на котором показана работа специалистов, останавливающих лесной пожар в поселке Кудама с помощью встречного огня.

Отжиг предполагает создание искусственного возгорания, в результате которого образуется выгоревшее пространство на пути лесного пожара. На кадрах видно, как затем участок выжженной лесной подстилки заливают водой. В итоге пожар должен остановиться, поскольку на данной территории будет нечему гореть.

О том, как поселок Кудама спасают от огня, читайте в материале «Столицы на Онего».

фото: © ЗС

В связи с ситуацией с лесными пожарами Элиссан Шандалович объявил об экстренном созыве заседания парламента Карелии

В ходе разговора спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича и главы республики Артура Парфенчикова принято решение о проведении внеочередного заседания Заксобрания, на котором будет решаться вопрос о перераспределении бюджетных средств, выделении дополнительных ресурсов на борьбу с пожарами и на иные социально важные нужды республики.

«В сложившейся ситуации, когда Карелия находится в опасности из-за лесных пожаров, нужно максимально мобилизовать усилия и четко скоординировать работу всех органов власти республики. Депутаты Законодательного Собрания всегда оперативно реагировали на возникающие вызовы. Уверен, что на ближайшем внеочередном заседании парламент Карелии примет все необходимые решения для стабилизации обстановки и оказания помощи людям», — прокомментировал Элиссан Шандалович.

О дате заседания будет сообщено дополнительно.

фото: © ТАСС

Рецидивист в Петрозаводске заступился за женщину и сломал ее мужу битой ребра и голову

Ранее судимому мужчине грозит 10 лет лишения свободы за то, что покалечил мужчину, который матерился на женщину, сообщили в МВД Карелии.

Следственным управлением МВД Петрозаводска окончено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего ранее судимого горожанина.

Обвиняемый был установлен сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску. Его задержание происходило при содействии спецподразделения Росгвардии.

Установленные в ходе следствия события преступления развивались вечером 9 июля. На остановочном комплексе мужчина кричал на жену, выражаясь нецензурной бранью.

Мимо проходила компания молодых людей. Они вступились за женщину и попросили незнакомца выбирать выражения. Но тот обматерил и их. Один из мужчин, находящихся в компании, был рецидивистом, дважды судимым за особо тяжкое преступление против личности, поэтому на маты в свой адрес отреагировал по-своему.

Он отправился к своему автомобилю и достал биту из багажника. Используя ее в качестве оружия, ударил обидчика по голове. А когда тот попробовал убежать, нанес удары ему по телу, сломав ребро и повредив легкое.

По информации медицинских работников, у потерпевшего установлен вред здоровью, квалифицируемый как тяжкий по признаку опасного для жизни.

Максимальная санкция статьи об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

фото: фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Карелия попала в число регионов России, которые близки к коллективному иммунитету

К коллективному иммунитету близки 17 регионов России, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в 32 регионах ввели обязательную вакцинацию, но близки к коллективному иммунитету только 17, пишет smolnarod.ru.

Голикова отметила, что темп вакцинации ускорился в два раза. Но к коллектиному иммунитету (60 процентам) близки только 17 регионов России. Это Москва, Санкт-Петербург, Тыва, Карелия, Бурятия, Калмыкия, Алтай, Саха (Якутия), Коми, Московская, Белгородская, Сахалинская, Магаданская, Архангельская, Мурманская области, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Голикова отметила, что необходимо стремиться к достижению коллективного иммунитета на уровне не менее 80 процентов. Такую задачу по прививке хотя бы первым компонентом медикам ставят к 1 ноября 2021 года.

фото: © Страница Вконтакте Владимира Любарского

В Петрозаводске снесли обгоревший дом, который 4 года пугал жителей Перевалки

Глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что нашли деньги на снос аварийного дома на улице Суоярвской.

На своей странице в соцсети Владимир Любарский написал, что продолжается работа с руинированными объектами.

"В каждом случае сценарий индивидуальный, детально разбираемся и ищем варианты решения проблемы. Так, на прошлой неделе снесли дом на Суоярвской, 7. Это здание горело в 2017 году. Тогда жителям предоставили временное жилье до окончательного расселения. Но денег на снос, как водится, не было", - сообщил Любарский.

В этом году снести обгоревший дом помогла известная строительная компания, которой руководит бывший депутат Заксобрания.

На прошлой неделе, по словам главы Петрозаводска, аварийное здание было снесено. Осталось убрать площадку от остатков стройматериалов.

фото: Валаамский монастырь / ВК

Глава Карелии выразил соболезнования в связи со смертью архимандрита Валаамского монастыря Мефодия

С болью в сердце принял известие о том, что ушел из жизни архимандрит Валаамского монастыря Мефодий, написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Добрейший души человек, за годы служения на Валааме своим радушием и гостеприимством он влюбил в себя тысячи паломников со всей России.

Архимандрит Мефодий внес огромный вклад в восстановление Русской Православной Церкви в Карелии, духовно-нравственное развитие нашей республики, укрепление межконфессионального мира и согласия. Возглавляя созданный по его инициативе православный центр «Свет Валаама», он руководил социальной, благотворительной и культурно-просветительской деятельностью Валаамского монастыря.

Батюшка ежедневно молился о тысячах своих духовных чад.

Сложно найти слова, которыми можно было бы выразить скорбь от понесенной утраты. Светлая память об архимандрите Мефодии навсегда останется в наших сердцах.

Уверен, своими молитвами Батюшка не оставит нас и в ином мире...

Ранее сообщалось, что архимандрит Мефодий из Валаамского монастыря умер от последствий коронавируса.

фото: Геннадий Черкасов/МК

Стоимость путевок в Турцию для жителей Карелии за месяц снизилась в 1,5 раза

Путевки в Турцию, которые продают на территории Карелии, за месяц подешевели в 1,5 раза — до 23,1 тыс. рублей на человека.

Такая цена зафиксирована Карелиястатом за период с 13 по 19 июля.

В конце июня стоимость путевок составляла 36,6 тыс. рублей. В июле цены снижались почти каждую неделю. Как сообщалось ранее, Турция принимает российских туристов с прививкой любой из зарегистрированных отечественных вакцин, въезд с сертификатом разрешен через 14 дней после второй дозы. О других условиях, которые предъявляют к туристам в Турции, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Утомленный водитель устроил ДТП на трассе в Карелии с двумя пострадавшими

Авария произошла на трассе Вологда – Медвежьегорск в Пудожском районе.

По сообщению Госавтоиспекции Карелии, в минувший четверг, 22 июля, в 15:10 на 449 км + 439 м федеральной автодороги Вологда — Медвежьегорск в Пудожском районе водитель, управляя автомобилем «Kia Rio» в утомленном состоянии, во время движения потерял контроль за дорогой. Он допустил съезд машины в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП пострадал 42-летний водитель и его 15-летний пассажир. Подросток находился на заднем пассажирском сиденье, был пристегнут ремнем безопасности. Пострадавшим оказана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение.

Ранее в Карелии автомобилистка вылетела в кювет, спасаясь от помехи на дороге.

фото: фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в Карелии коронавирус обнаружен у 26 детей

Число детей, заразившихся коронавирусой инфекцией, продолжает расти.

По данным на 23 июля, число несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за время пандемии, увеличилось до 5309. За сутки выявлено 26 новых случаев COVID-19 у детей.

Сутками ранее этот показатель был 25. Об этом сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 16 детей. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4795.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус был выявлен у 182 жителей республики, зарегистрировано 4 смерти. Всего с начала пандемии заразились коронавирусом 54641 человек, умерли 698 пациентов.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

Подсчитано, на сколько выросли ежемесячные расходы водителей на бензин в Петрозаводске в 2021 году

Рост стоимости бензина в Петрозаводске в 2021 году привел к увеличению расходов водителей на топливо, в среднем, на 400 рублей в месяц.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен, которые регулярно проводит Карелиястат и расчетов среднего расхода топлива среднестатистическим водителем.

С начала года цены на бензин в Петрозаводске выросли примерно на 2 рубля за литр. Если размер бака среднестатистического автомобиля составляет 50 литров, то каждая заправка «до полного» во второй половине июля обходится водителю на 100 рублей дороже, чем в конце декабря. Среднестатистическому водителю на неделю хватает одного бака бензина — исходя из этого ежемесячные расходы на топливо жителей Петрозаводска выросли, в среднем, на 400 рублей. Сколько сейчас стоит бензин на городских АЗС, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В самый разгар лесных пожаров в России оживилась общественная дискуссия о приватизации лесов

Масла в огонь подлил глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич.

Топ-менеджер назвал запрет экспорта круглого леса катастрофой и заявил в интервью РБК, что в стране необходимо выделить 2-3% лесных территорий, наиболее пригодных для интенсивного лесопользования, и позволить инвесторам их приватизировать. По словам Лашкевича, на Дальнем Востоке «становится все меньше» спелого леса с качественной, пригодной для переработки древесиной, а на текущих вырубках надо будет ждать ее естественного роста 80–120 лет.

Однако заниматься интенсивным лесовосстановлением глава лесопромышленного холдинга, принадлежащего российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, не хочет, поскольку, как утверждает господин Лашкевич, «инвестиционную модель невозможно построить без прав на землю или хотя бы насаждения», а пока лес не начнет расти сам, нужны инвестиции порядка 5 тысяч долларов на гектар.

Читайте подробнее в статье «Чьи в лесу шишки?».

фото: ГКУ РК «ОПС по Кемскому району» / ВК

Пожар в жилом доме произошел на севере Карелии (ФОТО, ВИДЕО)

Спасатели боролись с огнем, которым был охвачен дом в Кеми.

23 июля в 06:46 пожарно-спасательные подразделение Кемского района привлекались для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: Кемь, ул. Ленина, д. 57. Об этом сообщает МЧС по Карелии.

К борьбе с огнем были привлечены 10 человек и 3 единицы техники.

В 09:42 пожар был ликвидирован, заявили в министерстве.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС, погибших и пострадавших нет. Значительно повреждена квартира в двухэтажном здании.

Кемские спасатели опубликовали фото и видео с места пожара в сообществе «ГКУ РК „ОПС по Кемскому району“».

фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Недорогие гостиницы в Карелии в июле резко подняли цены на проживание

Рост цен на проживание в отелях в Карелии за месяц составил от 1,5% до 21,5% — больше всего подорожали двухзвездочные гостиницы.

Это следует из результатов мониторинга потребительских цен, которые еженедельно проводит Карелиястат.

Месяц назад проживание в гостиницах 2* стоило, в среднем, 1305 рублей в сутки на человека. Во второй половине июля это сумма достигла 1586 рублей. На сколько увеличились цены в гостиницах другого уровня, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: youtube.com / Объекты культурного наследия Республики Карелия / скриншот видео

В Карелии собрали 1,2 млн рублей на реставрацию крыши исторической ратуши в Сортавале

Фонд сохранения исторического наследия «Внимание» собрал 1,2 млн руб. на ремонт кровли построенного в 1885 году деревянного здания ратуши в Сортавале.

Ремонт кровли станет первым этапом реконструкции, общая сумма которой составляет 30 млн рублей. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на информацию фонда «Внимание».

Деревянное здание ратуши в Сортавале построено в 1885 году по проекту финского архитектора Франса Анатолиуса Съёстрёма. Здание имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

Ратуша была зданием городского управления. В её стенах работал бургомистр, проводились городские мероприятия, судебные заседания, сборы и советы различных добровольных обществ, общественных организаций и городской думы. Один зал был выделен под городской музей, экспонаты для которого собирались энтузиастами с 1883 года. После советско-финской войны в здании ратуши находился партийный кабинет, а затем городская библиотека. Сейчас в зале ратуши проходят концерты классической музыки, а остальные помещения не используются. После реставрации в них планируется сделать музей архитектуры и градостроительства города Сортавала, говорится на сайте фонда «Внимание».

В 2019 году здание купил фонд имени Кронида Гоголева за 1 рубль. Организация обязана отреставрировать ратушу. Стоимость реконструкции составляет около 30 млн руб. На первом этапе предстоит отремонтировать протекающую кровлю, так как из-за воды гниют и разрушаются стены. В этой связи фонд объявлял сбор средств на самый срочный этап работ — ремонт кровли над боковыми крыльями здания.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Объявлены первые результаты новой программы борьбы с безработицей в Карелии

Программа субсидированного найма безработных, заработавшая весной этого года, позволила к концу июля трудоустроить в Карелии более 80 человек.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

По условиям программы, работодатели получают субсидии из бюджета, если принимают на работу безработных, зарегистрированных в службах занятости. Государство частично компенсируют расходы предприятий на выплату зарплаты принятых сотрудников и страховые отчисления. По данным Управления, в Карелии к программе субсидированного найма присоединились компания по перевозке грузов в Сортавале, фирма по пошиву одежды в Петрозаводске, предприятие ЖКХ в Пудоже, пекарня в Сегеже и другие предприятия. Как работодатели отзываются об этой программе, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Помощь президента: Карелии выделят 100 млн на борьбу с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин поддержал предложения главы Карелии Артура Парфенчикова, который ввел на территории региона режим ЧС из-за лесных пожаров.

Около недели Карелия не сходит с федеральных лент новостей. Лесные пожары, подступающие к населенным пунктам республики, стали причиной приезда в регион главы МЧС России и руководителя Рослесхоза и темой для разговора на совещании президента с членами правительства. Остановить стихию в Карелии, где по наблюдениям метеорологов впервые наблюдается опасное природное явление — атмосферная засуха, пока не удается. И в ближайшее время климатическая ситуация в регионе не изменится. Нас ждут жаркий конец июля и август. Глава Карелии Артур Парфенчиков, который ввел с 20 по 31 июля на всей территории республики режим ЧС, не скрывает, что ситуация в регионе остается очень сложной. Он попросил помощи у федерального центра и лично у президента России Владимира Путина. И глава государства поддержал Карелию в борьбе с пожарами.

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фото: © Артем Коротаев/ТАСС

Станция переливания крови Петрозаводска ждет доноров в субботу

В субботу, 24 июля, Республиканская станция крови проводит акцию «Донорская суббота».

В этот день доноров будут ждать на станции с 8 по 12 часов.

По данным на 23 июля, повышенная потребность есть в крови O (I) Rh (-), A (II) Rh (-), B (III) Rh (-), АВ (-). Недостаточно на станции крови O (I) Rh (+), A (II) Rh (+), B (III) Rh (+), АВ (+), сообщается на сайте учреждения.

фото: © shutterstock.com

В Карелии «Росгосстрах» направил выплаты пострадавшим от пожаров

В первом полугодии 80 процентов выплат по страхованию жилья в Карелии «Росгосстрах» направил пострадавшим от пожаров.

Карелия, как и половина России, сегодня охвачена огнем. С начала пожароопасного сезона в республике возникло 250 лесных пожаров на площади свыше 9 тыс. га. На 21 июля в регионе зафиксировано 32 действующих лесных пожара в 11 районах.

Показатели пожарной опасности и площади пожаров превысили средние многолетние значения в Суоярвском, Пряжинском, Калевальском, Муезерском и Сегежском районах республики. В борьбе с огнем участвуют 160 единиц техники и более 1000 человек из Карельского центра охраны лесов, МЧС, отрядов противопожарной службы, объединений добровольцев.

Внимательно отслеживают ситуацию с пожарами и страховщики, чтобы при необходимости оперативно прийти на помощь своим клиентам, застраховавшим жилье.

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фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Любарский призвал жителей Петрозаводска не бояться запаха гари

Мэр карельской столицы Владимир Любарский заявил, что запах гари образуется из-за применяемой спасателями технологии встречного отжига во время борьбы с лесными пожарами.

Владимир Любарский заявил в соцсети, что горожане продолжают жаловаться на запах гари в Петрозаводске. Он пояснил, что карельской столице не грозит огонь лесных пожаров.

По словам Любарского, запах дыма вызван использованием технологии встречного отжига, которой пользуются борцы с огнем.

«Смог, который то появляется, то исчезает в нашем городе в зависимости от направления ветра, — это результат применения технологии встречного отжига, применяемой для локализации пожаров. Десантники — пожарные борются с огнем силой встречного пожара так, чтобы его пламя столкнулось со стихийным возгоранием. В этом случае природный пожар теряет свою силу и не распространяется дальше, но при этом появляется сильное задымление», — заявил Любарский.

Он пояснил, что запах дыма и гари может появляться в Петрозаводске до тех пор, пока пожары в ближайших к городу районах не будут полностью ликвидированы.

Ранее мэр карельской столицы Владимир Любарский заявлял, что Петрозаводску лесные пожары не угрожают.

фото: © группа Госавтоинспекции Петрозаводска Вконтакте

ГИБДД назвала район Карелии, где водителей в субботу проверят на трезвость

С 23 по 26 июля сотрудники Госавтоинспекции Карелии проверят водителей на трезвость, сообщили в ГИБДД Карелии.

В субботу, 24 июля, рейд ГИБДД пройдет в Прионежском районе, проверять будут группами нарядов ДПС.

Госавтоинспекция напоминает, что после употребления спиртных напитков алкоголь долгое время сохраняет свое негативное воздействие на организм.

Планируя выходные дни, водителям, кому предстоят поездки, следует исключить употребление алкоголя.

Стали очевидцем нарушений ПДД нетрезвым водителем - незамедлительно сообщите в полицию по телефонам - 102 или 112. Возможно, именно ваш звонок сможет предотвратить трагедию на дороге.

Прогноз погоды на пятницу



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