Что случилось в Петрозаводске и Карелии 28 сентября

фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозавосдка и Карелии»

Семья с маленькими детьми погибла в страшном ДТП по дороге из Петрозаводска в Санкт-Петербург

При столкновении иномарки и Газели погибла 30-летняя женщина, и двое детей – 1 год и 5 лет.

Как сообщили в паблике «ДТП Петрозавосдка и Карелии», машина с карельскими номерами попала в ДТП у Сясьстроя. Три человека погибли.

Сегодня, 28 сентября, на 160 км трассы «Кола», у деревни Потанино столкнулись Nissan Almera и Газель.

По словам очевидца, 33-летний водитель Nissan Almera уснул за рулём. Сам остался жив, два ребенка погибли, одному 1 год, второму 5 лет, 30-летняя жена была в критическом состоянии и умерла… Семья ехала из Петрозаводска в аэропорт Пулково, чтоб улететь отдохнуть в Турцию.

фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

Целая школа в райцентре Карелии ушла на дистант

Из-за эпидемии ОРВИ все учащиеся школы №1 в Медвежьегорске переведены на дистанционное обучение.

Как сообщается в паблике учебного заведения, в связи с высокой заболеваемостью среди учащихся и педагогов школы, с целью недопущения распространения простудных заболеваний и коронавирусной инфекции учащиеся 2-11 классов МКОУ "Медвежьегорская СОШ №1" переходят на дистанционное обучение с 28.09.2021 по 10.10.2021.

Ранее сообщалось, что заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог более чем на 68%, в школах начали закрывать классы.

Как отличить простуду от коронавируса, читайте здесь.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

Под Петрозаводском произошла смертельная авария

В Педасельге погиб водитель иномарки, перевернувшейся в кювет на крутом повороте, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в понедельник, 27 сентября, в 13.40 на 7км региональной автодороги «Педасельга – ст. Ладва-Ветка» в Прионежском районе 44-летний водитель автомобиля BMW перевернулся в кювет.

В результате происшествия до приезда скорой помощи погиб водитель автомобиля BMW, его 43-летний пассажир госпитализирован с травмами.

В ГИБДД отметили, что в момент ДТП водитель и пассажир не были пристёгнуты ремнями безопасности.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © Паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»

В Петрозаводске перевернулась машина: помощь ГИБДД не потребовалась (ФОТО)

Автомобиль перевернулся на крышу в результате жесткого ДТП на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» появились фото с Лесного проспекта напротив ТЦ «Плаза» — очевидцы зафиксировали последствия жесткой аварии. Один из автомобилей лежал на крыше на проезжей части.

Как нам уточнили в ГИБДД, в аварии приняли участие два автомобиля: LADA Granta и Hyundai. Пострадавших в ДТП не оказалось. Помощь автоинспекторов также не потребовалась — участники аварии сами оформили все документы и эвакуировались с места ДТП.

фото: кадр из видео

В ГИБДД рассказали о состоянии женщины, которую жестко сбил автомобиль в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска рассказали о состоянии женщины, пострадавшей в ДТП на улице Антикайнена.

Напомним, утром 26 сентября в 10.23 на пересечении улиц Красная и Антикайнена легковой автомобиль, совершая поворот с улицы Антикайнена на улицу Красная, сбил женщину, которая бежала по пешеходному переходу. В результате аварии женщина ударилась о капот, упала на дорогу и поползла, держась за голову.

Как нам уточнили в ГИБДД, женщине была оказана единоразовая медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.

«Она родилась в рубашке», — прокомментировали ситуацию в правоохранительных органах.

фото: © Кристина Асмус / instagramm

Кристина Асмус сбежала от работы в Карелию

Кристина Асмус провела три счастливых дня на отдыхе в Карелии, об этом актриса сообщила в соцсети.

«Я сбежала несколько дней назад с работы. От людей. От себя, которая боится остановиться в жизни. Сбежала в Карелию. Поездка стала для меня неожиданностью. Хоть я и планировала, но до последнего не знала, получится ли. И взяла билеты уже накануне! Поехала всего на 3 дня, больше у меня просто нет возможности. Уехать мне надо было и срочно. Количество проектов и адовые графики меня просто сломали.. Я знала, что если останусь, то напичкаю себя работой, поэтому сбежала. Одна. Мне надо было подумать, поспать, восстановиться, полечиться и настроиться на новый марафон. Это были прекрасные 3 дня. Встречи с чудесными людьми, лес, процедуры. Но я в очередной раз убедилась, что совсем не умею отдыхать и расслабляться. Хоть зачёток давно уже нет, я всё время боюсь что-то не сделать, не успеть, пропустить. Боюсь этого времени «просто так». Хоть и знаю, что оно не просто так… Ведь что может быть лучше времени на себя! Что может быть приятней прогулки или красивей озера!» – написала эмоциональный пост актриса.

Ранее сообщали, что певец и музыкант Сергей Жуков вновь бывал на рыбалке в Карелии и поделился секретом приготовления стейка из красной рыбы

фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

«Настоящий кошмар»: Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на «микроскопическую» парковку у вокзала

Горожанин, водитель, в очередной раз поднял вопрос по проблеме парковки у ж/д вокзала.

«Почему в столице Карелии такая маленькая (даже микроскопическая) парковка? Периодически приходится встречать/провожать людей и это превращается в настоящий кошмар. Надо 2, 3, 4 круга по площади сделать, чтобы повезло занять хоть какое-нибудь место (но это не точно)! Разве это нормально? Вторым рядом вставать не хочу по понятным причинам, а тащиться от Горького с чемоданами вообще не радует», — написал горожанин в соцсети.

Водитель предложил урезать сквер (не убирать полностью) и сделать хорошую парковку, как во многих городах, либо, как вариант, продумать возможность подземного паркинга.

Ранее сообщалось, что глава Петрозаводска Владимир Любарский инициировал бурную дискуссию о строительстве автопарковки на площади Гагарина, но пока вопрос остается открытым.

фото: © Госавтоинспекция Карелии

В Петрозаводске водитель иномарки при перестроении отправил пассажира ВАЗа в больницу

На Лесном проспекте произошла авария, пострадавший 24-летний пассажир "пятерки" госпитализирован с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший понедеьник, 27 сентября, в 19.35 в районе дома №55 по Лесному проспекту 45-летний водитель автомобиля Great Wall при перестроении не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмы получил 24-летний пассажир автомобиля "ВАЗ-2105". Молодой человек доставлен в больницу.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, что нарушение Правил дорожного движения, в частности, выбор небезопасный скорости движения, несоблюдение дистанции и интервала между транспортными средствами, а также резкие маневры, могут привести к трагическим последствиям. Позаботьтесь о своей безопасности и других участников дорожного движения.

фото: © Алексей Бородин / ТАСС

Школьные классы начали закрывать в Карелии из-за эпидемии ОРВИ

Заболеваемость ОРВИ в Карелии превысила эпидемический порог более чем на 68%, в школах начали закрывать классы.

Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

За неделю по республике зарегистрировано 9242 случая ОРВИ. Особенно резкий рост заболеваемости зафиксирован среди детей старше 15 лет.

Из-за эпидемии приостановлена деятельность 3 классов в 3 школах республики — в поселках Ляскеля Сортавальского района, Кривой порог Кемского райцона и поселке Хийдельсельга Питкярантского района.

фото: © Галина Новинская / fotokto.ru

Многодетным малообеспеченным семьям Карелии дадут по 30 тысяч рублей для утепления жилья

Полученную компенсацию на утепление жиль можно потратить, в частности, на установку новых современных окон, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков.

Глава Карелии на своей странице в соцсети сообщил, что с этого года многодетные малообеспеченные семьи Карелии могут получить компенсацию на утепление своего жилья, в частности на установку новых современных окон. И многие такой возможностью воспользовались.

«Однако в последнее время получаю в соцсети сообщения о том, что изначально установленный размер компенсации — 17 тысяч рублей за один стеклопакет — теперь не покрывает всех расходов. В связи с этим мы приняли решение и увеличили сумму до 30 тысяч на одно окно», — отметил Артур Парфенчиков.

Глава уточнил, что право на такую поддержку имеют малообеспеченные семьи, в которых пять и более детей. По программе адресной соцпомощи они могут установить до четырех новых окон, обязательное условие — дом не должен быть признан аварийным.

«Компенсация не учитывается как доход семьи и не влияет на оказание других мер поддержки и начисление пособий», — объяснил ПАрфенчиков.

Обращаться с заявлением о предоставлении помощи необходимо в центры социальной работы по месту жительства.

Список телефонов здесь.

Глава республики отдельно поблагодарил тех, кто поддержал инициативу и присоединился к акции «Подари тепло»: предпринимателей, госслужащих и просто жителей республики.

Парфенчиков: «Благодаря вам во многих карельских семьях стало теплее. Акция продолжается».

фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего», Википедия

Парфенчиков наградил медалью руководителя отделения «Партии Роста» в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о награждении руководителя регионального отделения «Партии Роста» Дмитрия Фабрикантова медалью имени Марка Пименова.

В указе говорится, что этой награды он удостоен «за вклад в благотворительную деятельность, направленную на развитие Республики Карелия в области образования и спорта, реализацию социально значимых проектов, а также активную благотворительную деятельность, направленнуж на оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Медаль учреждена в честь известного в Карелии в ХIX веке купца и мецената Марка Пименова.

Дмитрий Фабрикатов возглавляет компанию «Петрагранит», которая за свой счет строит детский досуговый центр в Петрозаводске. На прошедших недавно выборах он баллотировался в Петросовет, но проиграл.

В интервью «Столице на Онего» Фабрикантов рассказывал о своем бизнесе и политических амбициях.

фото: Столица на Онего

Опубликован список населенных пунктов Карелии, где устанавливают зарядки для электромобилей

Министерство региональной политики Карелии объявило об установке первых зарядных станций для автомобилей с электродвигателями в ряде городов и поселков республики.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Два устройства мощностью 22 кВт уже работают в Петрозаводске на подземной парковке ТРЦ «Лотос Plaza» и у ресторана «Фрегат». Еще одна установлена в Олонце, в горном парке «Рускеала» и в поселке Рауталахти.

«Теперь из Санкт-Петербурга до Петрозаводска доехать на электрокаре не составит труда», — сообщили в министерстве.

В ближайшее время зарядные станции появятся в Медвежьегорске, Сегеже и Кеми.

В министерстве отметили, что устройства для зарядки электромобилей устанавливаются по проекту GreenRoad10 суперфиналиста конкурса «Лидеры Карелии — 2019» Романа Ананьева.

фото: © onlinevologda.ru

В районе Карелии 82-летняя бабушка пошла за ягодами и потерялась

В Прионежском районе Карелии спасатели искали 82-летнюю любительницу ягод, которая пошла в лес и потерялась.

Как сообщили в паблике Карельской поисково-спасательной службы, 20 сентября в Прионежском районе, в дачном кооперативе «Малахит» пропала женщина 1939 года рождения.

Бабушка ушла в лес за ягодами и пропала.

На вызов выехал Петрозаводский поисково-спасательный отряд, была обследована территория. Но пропавшая вышла из леса самостоятельно – жива и здорова.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

В Карелии еще три пациента умерли от коронавируса

В республике продолжают умирать пациенты, заразившиеся коронавирусной инфекцией.

В Карелии с начала пандемии от коронавируса умер 861 человек. За сутки скончались трое пациентов с ковидом. Об этом говорится в официальных данных карельских властей, представленных в таблице на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

За сутки инфицированы 189 человек (187 не были привиты). Из них заболевших — 188, средней тяжести — 67, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 783 пациента с ковидом. Из них крайне тяжелых/ИВЛ — 4 (из них 2 на инвазивной ИВЛ).

За сутки вылечились от коронавируса 193 человека.

Всего с начала пандемии в Карелии коронавирусом заразились 65441 человек. Выздоровели за все время 62312 человек.

фото: © freepik

Жителям малонаселенных пунктов Карелии придется забыть о наличных деньгах и учиться онлайн-платежам

Банки не станут расширять свое присутствие в районах Карелии за счет установки новых банкоматов, поэтому местному населению придется осваивать интернет для дистанционного пользования банковскими услугами.

Это следует из материалов по итогам заседания рабочей группы по повышению доступности банковских услуг в Карелии.

В пресс-службе Национального банка по Республике Карелия (отделения Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ) пояснили, что для обучения населения планируется создание в районах пунктов финансового консультирования с доступом к дистанционному банковскому обслуживанию. Такой пункт уже работает в селе Заозерье, готовятся к открытию пункты ещё в 14 поселках.

По словам заместителя министра по транспорту и связи Юлии Мизинковой, жители районов получат доступ к интернету за счет расширения сети. В 2019–2020 годах к интернету в Карелии подключили 261 объект в 150 населенных пунктах, в этом году уже построены сети к 188 объектам в 51 населенном пункте. Операторы связи установили 180 новых базовых станций сотовой связи, до конца года запланировано ввести еще 20.

Вместе с тем, в Карелии остается большое количество населенных пунктов, где нет интернета. Министерство подготовит перечень таких поселков, чтобы банки рассмотрели возможность открытия там точек доступа к банковским услугам.

Ранее в Минфине Карелии сообщили, что власти рассчитывают на появление таких точек в почтовых отделениях и торговых организациях.

В министерстве также отмечали, что на протяжении последних лет в адрес правительства поступают жалобы граждан, которые из-за отсутствия отделений банков и банкоматов не могут снимать наличные, проводить платежи и переводы.

фото: УФСИН России по Республике Карелия / ВК

В Карелии прокурор заглянул в кастрюли заключенных

Республиканский прокурор Дмитрий Харченков посетил с рабочим визитом исправительную колонию №9.

28 сентября прокурор Республики Карелия Дмитрий Харченков и старший помощник прокурора по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний Андрей Аверин посетили исправительную колонию № 9 Петрозаводска. Об этом информирует УФСИН.

Сообщается, что представители надзорного ведомства обошли жилые помещения, столовую, комнату длительных свиданий, производственную зону. Харченков и Аверин ознакомились с материально-техническим оснащением, интересовались вопросами медицинского обеспечения, условиями труда, питания, оказания психологической помощи осужденным, а также организацией воспитательной работы в учреждении.

Представители прокуратуры побеседовали с осужденными.

Ранее сообщалось, что экс-чиновник Карелии, осужденный за взятку, запел в колонии.

фото: © Максим Смирнов / ТАСС

Рекордное число человек скончались в России за сутки от коронавируса

За последние сутки в России скончались 852 ковидных больных, это рекордный показатель за все время пандемии COVID-19, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В России последние сутки выявлено 21 559 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 709 (7,9%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 7 464 708 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 6 635 485.

За прошедшие сутки выздоровели 17 368 человек.

За сутки был зарегистрировано 852 летальных исходов. Число смертей от коронавируса, таким образом, увеличилось до 205 531.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 190,5 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 309 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 28 сентября остаются 1 272 307 человек.

Напомним, за сутки в Карелии зарегистрировано 189 новых случаев коронавируса и три смерти. С начала пандемии в республики заболел 65441 человек, выписаны по выздоровлению 62312 пациентов.

фото: © Николай Ларионов

Карельская клиника «Кивач» вошла в десятку лучших здравниц России

Клиника «Кивач» заняла 7-е место в рейтинге «Топ-100 российских здравниц» в номинациях «Инвестиционная привлекательность» и «Масштаб бизнеса».

Ассоциация оздоровительного туризма и корпоративного здоровья при поддержке Федерального агентства по туризму (Ростуризм) на основе показателей 2020 года составила рейтинг инвестиционной привлекательности «ТОП-100 российских здравниц».

Клиника «Кивач» является одним из лидеров в области очищения и оздоровления организма. Здравница работает с 1996 года и ориентирована на взыскательных гостей, которые привыкли получать лечебно-оздоровительные процедуры за границей. «Кивач» конкурирует с медицинскими клиниками Австрии, Германии и Испании, равняясь на европейские стандарты. У самих жителей Карелии «Кивач» пользуется популярностью, прежде всего, как центр пластической хирургии европейского уровня.

При составлении рейтинга «ТОП-100 российских здравниц» учитывались такие критерии, как масштаб бизнеса (выручка от продаж, коечная мощность, средняя выручка на 1 гостя в день), эффективность бизнеса (производительность труда, загрузка номерного фонда, средняя выручка на 1 врачебную ставку, скорректированная на коэффициент эффективности врачебного охвата), а также инвестиционный потенциал (рентабельность EBIT, динамика выручки в 2020 году по отношению к 2019-му, отношение долга к выручке от продаж).

Рейтинг призван оценить инвестиционную привлекательность российских здравниц, ориентированных, прежде всего, на открытый рынок санаторно-курортных услуг.

«Клиника «Кивач» является многофункциональным медицинским центром, в который стремятся гости не только со всех уголков России, но и из 37 стран мира. Постоянные высокие позиции клиники — это результат слаженной работы всего коллектива, нашего непрерывного развития и совершенствования. Мы не просто понимаем, что нужно нашему гостю, мы знаем, чего он ждет от нас завтра, — отметила генеральный директор клиники «Кивач» Александра Улич. — С 2017-го года мы стабильно входим в первую десятку рейтинга ТОП-100 российских здравниц, а значит, продолжаем удерживать лидерство в оздоровительном туризме России и в таком специфическом и уникальном медицинском направлении как «Детокс».

Всего в рейтинг «ТОП-100 российских здравниц» за 2020 год вошли санатории из 33 регионов.

Кому уступила карельская клиника в ТОП-100 российских здравниц, смотрите здесь.

фото: © Светлана Маковеева / «Комсомольская правда»

Три года тюрьмы грозит жителю Карелии, оправдывавшему нацизм

Уголовное дело о реабилитации нацизма передано в суд, сообщили в Следкоме республики.

Следственный комитет Карелии завершил расследование уголовного дела о реабилитации нацизма. В преступлении обвиняется 45-летний житель Сегежи.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, в декабре 2019 года обвиняемый разместил в открытом доступе на своей странице в соцсети заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, которые содержали признаки положительной оценки деяний нацистских преступников. Кроме того, в администрируемом им сообществе сегежанин разместил публикацию с явным одобрением действий армии нацистской Германии.

Обвиняемый признал вину и дал подробные показания. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.

Наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

фото: Иван Трандин / Валаамский монастырь / ВК

В Карелии валаамские монахи отправились «на картошку» (ФОТО)

Монахи острова Валаам трудятся на картофельных полях, не покладая рук.

На острове Валаам монахи заняты сбором местного картофеля. В паблике монастыря опубликованы снимки с места событий.

«Настало время собирать овощной урожай, который произрастила щедрая валаамская земля. Братья, трудники и волонтеры почти каждый день выходят на картофельные поля и трудятся не покладая рук. Теперь сотни наполненных мешков будут ждать своих тружеников, которые займутся переборкой, а потом отборным картофелем наполнятся монастырские „житницы“, которые будут питать братьев и сестер весь год», — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что монахи запустили систему онлайн-бронирования номеров в Доме паломника на Валааме.

фото: © Махаил Смирнов / ТАСС

Человек сгорел в сарае на севере Карелии

На пожаре в Беломорске погиб человек, сообщили МЧС Карелии.

В понедельник, 27 сентября, в 20.52в Беломорске произошел пожар. Сообщение об этом поступило на пульт пожарно-спасательной службы.

Горело деревянное неэксплуатируемое строение по улице Рабочая, у дома №19.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения Беломорского района в составе 7 человек, 2 единицы техники.

Деревянная постройка сгорела полностью. На месте пожара было обнаружено тело человека. Личность погибшего неизвестна.

Причины, виновные и ущерб устанавливаются

фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк

За сутки 45 детей в Карелии заразились коронавирусом

Число инфицированных коронавирусом детей достигло 7016, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 45 детей в Карелии. Таким образом, число инфицированных детей достигло 7016 человек.

За сутки выздоровел 41 маленький пациент. Всего за время пандемии в Карелии выписались по выздоровлению 6676 детей.

Напомним, в Карелии за сутки выявлено 189 новых случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано три смерти, выздоровели 193 пациента.

фото: © Валерий Поташов / «Столица на Онего»

Назначена дата первого заседания нового состава парламента Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал указ о созыве нового состава Законодательного собрания, сформированного по итогам выборов.

Согласно документу, первое заседание обновленного парламента назначено на 6 октября на 10 часов утра.

Как сообщалось ранее, по итогам выборов большинство мест в Законодательном собрании сохранит за собой «Единая Россия». Второе место заняла КПРФ, третье - «Справедливая Россия – За правду!».

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии предлагает задать ему вопросы по расселению аварийного жилья

Артур Парфенчиков 29 сентября проведет онлайн-совещание по вопросам расселения аварийного жилья и капремонта, вопросы по теме можно задавать уже сейчас.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что в среду, 29 сентября, в 15.00 он проведет онлайн-совещание по вопросам расселения аварийного жилья и капремонта.

Трансляция будет проводиться в социальной сети «ВКонтакте».

Жители могут заранее задать свои вопросы в комментариях по ссылке.

фото: © «Столица на Онего»

Станция переливания крови в Карелии очень ждет доноров

На сегодняшний день в Карелии существует повышенная потребность в донорах всех групп крови!

Донорский светофор показывает, что сложилась повышенная потребность всех групп крови.

Если вы можете сдать кровь, то вас ждут на станции переливания по адресу: ул.Пирогова,4-а.

Время приема доноров: с 8.00 до 14.00.

Запись на донацию по номеру телефона регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 13 до 15 часов.

1Мы благодарны каждому донору за то, что даже в период пандемии, вы вносите свой безвозмездный вклад в спасение человеческих жизней», — сообщается в паблике станции переливания крови.

фото: © Олег Харсеев / Коммерсантъ

Власти Карелии раскрыли планы по налоговым льготам для малого и среднего бизнеса

Изменения в законодательстве, запланированные правительством Карелии, предполагают снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес в 2022 году.

Это следует из законопроекта о внесении изменений в закон «О налогах (ставках налогов) на территории Республики Карелия», который поступил в парламент.

В частности, власти готовы продлить введенные на 2021 год пониженные ставки налога для организаций на упрощенной системе налогообложения.

Планируется объявить «налоговые каникулы» для предпринимателей, которые намерены заняться гостиничным бизнесом или другим аналогичным видом деятельности по предоставлению жилья туристам. Каникулы будут предназначены для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Кроме того, законопроектом предусмотрено снижение налога для фирм, которые занимаются организацией отдыха и оздоровления детей и отмена налога на имущество для собственников объектов культурного наследия.

Еще ряд преференций коснется резидентов Арктической зоны.

фото: © fotolia.com

Клещи продолжают нападать на жителей Петрозаводска, несмотря на осенние холода

За прошедшую неделю в лечебно-профилактические учреждения Петрозаводска с жалобами на укусы клещей обратились 5 жителей города.

В районах Карелии за тот же период было зарегистрировано только одно такое обращение.

Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего с начала года от укусов клещей в Карелии пострадал 2881 человек — меньше, чем в 2020 году, когда в медицинские учреждения с жалобами обратились 3072 человека.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 10 случаев заражения клещевым боррелиозом.

фото: © Сергей Миронов / ТАСС

Спад производства замедлился в большинстве отраслей промышленности Карелии

Наблюдавшееся с начала года сокращение показателей в обрабатывающих производствах, к которым относится большинство отраслей промышленности Карелии, замедлилось в июле–августе.

Об этом говорят данные Карелиястата об индексах промышленного производства по основным видам экономической деятельности за январь–август 2021 года.

В августе обрабатывающие предприятия увеличили производство на 1,4% по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года. В результате официальная статистика показала замедление спада в этом виде экономической деятельности по итогам 8 месяцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий показатель в обрабатывающих производствах сократился на 2,1%.

В энергетике снижение составило 0,4%.

Вместе с тем в добыче полезных ископаемых производство выросло на 4,2%, а в сфере водоснабжения и водоотведения — на 14,9% (этот вид деятельности также учитывается при расчете индексов промышленного производства).

В результате общий показатель промышленного производства вырос на 0,8% по сравнению с январем-августом 2020 года

фото: Segezha Group

Segezha Group повышает экологичность Сегежского ЦБК

В соответствии с масштабной экологической программой Сегежского ЦБК Segezha Group завершает капитальный ремонт содорегенерационного котла №2 (СРК-2).

В фокусе внимания – пусконаладочные работы на новом электрофильтре, установленном на котле. Он позволит улавливать практически весь объем, более 99%, твердых частиц с этого агрегата. Комплексный подход к модернизации СРК-2 позволит не только повысить эффективность производства целлюлозы, но и ощутимо улучшить его экологические показатели.

Новый электрофильтр вводится в эксплуатацию поэтапно. В настоящее время идёт донастройка программного обеспечения и технологических решений. Его проектирование и подготовка технической документации велись в течение полутора лет. Около года оборудование изготавливалось на Семибратовском заводе газоочистительной аппаратуры (ООО «Финго-Комплекс») в г.Ярославль. Для его доставки в Сегежу потребовалось более 40 большегрузов. Высота готового электрофильтра – сопоставима с шестиэтажным домом. Монтаж осуществляли специалисты компании «Соэнерго +».

Руководитель проектов дирекции по инвестициям АО «Сегежский ЦБК» Павел Дудко высоко оценил командную работу участников проекта: «В течение всех 250 дней работа велась со всей ответственностью, четко и кропотливо. Содорегенерационный котел - один из самых сложных и важных технологических агрегатов предприятия, от его работы во многом зависит экологичность производства. На комбинате таких масштабных капремонтов, при этом одновременно всех СРК, до сих пор не проводилось. Для нашего коллектива проект стал своеобразной проверкой на прочность, и мы ее выдержали».

«В целом удовлетворены совместной работой с Segezha Group. Проект был нестандартным с технической точки зрения. Чувство плеча, взаимовыручка, высокий профессионализм команды Сегежского ЦБК помогли справиться с целым рядом непростых задач и реализовать проект в срок», - комментирует Руслан Муллагильдин, руководитель проекта ООО «СоЭнерго+».

На СРК-4 новый электрофильтр производства Alstom (Франция) успешно работает с 2017 года. Его эффективность – более 99%.

Модернизацией пока не охвачен только один содорегенерационный котел - СРК-3. С 23 сентября он выведен на капитальный останов для начала капитального ремонта и установки нового электрофильтра. Фильтр доставят на комбинат до конца этого года. Ремонт продлится примерно полтора месяца. Новый электрофильтр будет запущен в эксплуатацию в течение 2022 года.

Таким образом, к концу следующего года все содорегенерационные котлы Сегежского ЦБК будут модернизированы и оборудованы современными электрофильтрами. Общая сумма инвестиций в этот масштабный проект, начиная с 2016 года, составила более 1,1 млрд руб. По его завершению, выбросы твердых частиц с СРК в атмосферу будут сведены к минимуму– совокупная эффективность улавливания всех трех фильтров превысит 99%.

фото: Путешественники, охотники и рыбаки выбирают спутниковый телефон Thuraya © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

Спасателям больше не придется искать потерявшихся в лесах Карелии туристов и грибников

Рост туристического потока в Карелию обострил проблему отсутствия телефонной связи на многих популярных турмаршрутах республики, но пока власти и сотовые операторы думают, что делать, на помощь приходят технологии спутниковой связи.

Компактные спутниковые телефоны Thuraya могут стать альтернативой сотовой связи там, куда не скоро придут мобильные операторы. А в Карелии такие территории занимают сотни тысяч квадратных километров.

Путешественники, охотники и рыбаки выбирают спутниковый телефон Thuraya

Спутниковая связь устойчиво работает там, где мобильная не ловит. Спутниковые телефоны Thuraya разработаны специально для туристов, рыбаков, охотников, экстремалов. Они надежные, легкие и компактные. Держат заряд батареи до 80—100 часов. И главное, что у них есть функция или кнопка SOS, благодаря которым телефон передает ваши последние координаты, когда вы находились в сети на заранее выбранный номер.

Линейка спутниковых устройств Thuraya

Самая популярная базовая модель — спутниковый телефон Thuraya XT-Lite. Это понятный и простой в использовании аппарат, легкий, компактный благодаря складной антенне. Он имеет широко распространенный разъем для зарядки — micro USB, разъем для подключения гарнитуры. Можно заряжать от прикуривателя в автомобиле, солнечной батареи или от внешнего аккумулятора (powerbank).



Спутниковый телефон Thuraya XT-LITE весит всего 186г., антенна складывается, доступен в рассрочку © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

Те, кто не хотят носить с собой два гаджета — обычный мобильник и спутниковый телефон — могут купить Thuraya X5-Touch — спутниковый смартфон на базе Android.

Он дает возможность пользоваться двумя сим-картами — обычной (Мегафон/Мтс, Билайн и т. п.) и спутниковой GTNT (ЗАО «Джи Ти Эн Ти»).



Thuraya X5-Touch — спутниковый смартфон на базе Android, 2 SIM-карты GSM и спутниковая © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

Ну, а для тех, кто не хочет отказываться в поездке от любимого смартфона, компания Thuraya предлагает специальные устройства, позволяющие подключить ваш телефон к спутниковой связи. Есть две модели таких устройств — SatSleeve+ и SatSleeve Hotspot.



Преврати свой смартфон в спутниковый с помощью адаптера Thuraya SatSleeve Hotspot © ЗАО «Джи Ти Эн Ти»

SatSleeve — это адаптер, к которому крепится смартфон с помощью универсальных зажимов. И вы пользуетесь этой конструкцией как спутниковым телефоном.

SatSleeve Hotspot — это точка доступа. Ее можно установить там, где лучше всего ловит спутниковая связь. Устройство синхронизируется со смартфоном по wi-fi и пересылает на него сигнал со спутника.

Звонок по спутниковому телефону Thuraya стоит от 53 рублей за минуту, а SMS — еще дешевле. Друзья и родные могут отправлять SMS бесплатно с сайта GTNT. Оператор оказывает круглосуточную техническую поддержку.

Сейчас есть возможность взять любой спутниковый телефон Thuraya в беспроцентную рассрочку на 10 месяцев по карте «Халва» от Совкомбанка* или карте «Свобода» от Банка Хоум Кредит**. Так, например, телефон Thuraya XT-LITE обойдется всего в 5 290 рублей в месяц.

Заказать телефон можно на сайте: https://gtnt.ru

Гидрометцентр Карелии прогнозирует бабье лето в республике в конце сентября. Благодаря теплой и влажной погоде грибной сезон продлится необычно долго — до начала октября.

Для карельских спасателей горячая пора затянется дольше, чем в прошлые годы. Каждую неделю им приходится отправляться на поиски потерявшихся грибников. Но есть способ облегчить их работу — берите с собой спутниковый телефон Thuraya, будьте всегда на связи и не отвлекайте спасателей от более важных дел по ликвидации последствий серьезных ЧП.

Контакты

Официальный сайт: gtnt.ru

Телефон (звонок бесплатный): 8 800 550 90 60

Инстаграм: @gtnt.ru

Тик-Ток: @gtnt.ru

Фэйсбук: GTNT.RU

ВКонтакте: gtnt_thuraya

Ютьюб: GTNT



*Совком Банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 963 от 5.12.2014г. Условия рассрочки по карте «Халва» от Совкомбанка: Процентная ставка 0%, рассрочка на 10 месяцев.

**Хоум Кредит Банк, Генеральная лицензия ЦБ РФ № 316 от 15.03.2012г. Условия рассрочки по карте «Свобода» от Хоум Кредит Банк: Процентная ставка 0%, рассрочка на 10 месяцев.