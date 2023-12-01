ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: Нелегалы в Карелии, Петрозаводск в снегу и инаугурация Колыхматовой

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Из приграничного района Карелии выдворены 57 иностранцев

Граждане стран Африки и Ближнего Востока оказались в районе Костомукши без документов.

Снежный шторм обрушится на Карелию, синоптики предупреждают о возможных наводнениях

Средиземноморский циклон, натворивший бед на юге России, приблизился к границам Карелии.

Инна Колыхматова официально стала главой Петрозаводска

В администрации карельской столицы прошла инаугурация нового мэра.

Соболезнования

В пятницу Карелия простится с погибшим на СВО бойцом

В Лахденпохском районе Карелии простятся с Кулецким Игорем Павловичем.

«Память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах», — на СВО погиб уроженец Суоярви

Евгений Андреевич Ищук 2003 года рождения погиб в ходе спецоперации.

Лахденпохья простилась с погибшим на СВО бойцом

Прощание с Игорем Кулецким состоялось в храме пророка Илии.

Дорожная хроника

Автомобиль сбил двух лошадей в Пряжинском районе Карелии

Лошади внезапно выбежали на дорогу и погибли в результате аварии.

Внедорожник сбил человека на регулируемом пешеходном переходе в Петрозаводске

Авария с участием пешехода произошла на Октябрьском проспекте в карельской столице.

Авария в Петрозаводске попала в объектив видеорегистратора

Массовая авария произошла на выезде из Петрозаводска

Момент аварии с большегрузом и двумя легковушками попал на видео.

Пассажирский автобус снес внедорожник в историческом центре Петрозаводска

ДТП с участием внедорожника и пассажирского автобуса произошло на улице Куйбышева вечером 29 числа.

Суды

Бизнесмена в Карелии обвиняют в краже 700 000 рублей на муниципальных контрактах

В Калевале дело местного предпринимателя дошло до суда.

В Петрозаводске вынесли приговор жителю Курска за убийство 25-летней давности

В августе 1998 года в карельской столице было совершено убийство.

Прокуратура Карелии вновь требует посадить трех полицейских по делу маньяка Ипатова

Во время судебных прений гособвинитель потребовал отправить трех полицейских в колонию-поселение сроком на пять лет.

Происшествия

«Утром произошла страшная ситуация!» - в Петрозаводске ребенок провалился в открытый люк

Очевидцы показали опасный открытый люк на дороге в крупном районе карельской столицы.

Двоих петрозаводчан отправили в колонию за наркотики и стрельбу по окнам Burger King

Суд вынес приговор по делу о хулигантстве в отношении двоих горожан, один из которых - несовершеннолетний.

Олончанина, зарезавшего собственную мать, отправили под арест

Следком Карелии расследует уголовное дело об убийстве в отношении 47-летнего мужчины.

Житель Петрозаводска вызвал скорую, а потом избил фельдшера

Нарушитель сопротивлялся при задержании.

Погрузчик раздавил водителя на ж/д станции в Кондопоге

В Кондопожском районе по факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело.

Актуально

Железнодорожный вокзал Петрозаводска прекратит продажу автобусных билетов

Изменения стартуют со дня открытия автовокзала.

«Сергей Петрович Боткин проводил взглядом, но пока ничего не сказал», — Любарский поступил в медакадемию

Экс-глава Петрозаводска рассказал о ближайших планах.

В Карелии открылся новый участок трассы «Сортавала»

Движение по открытому участку трассы в Пряжинском районе будет организовано в режиме временной эксплуатации.

В правительстве Карелии появилось новое управление

Структура будет заниматься молодежной политикой.

Девушку-инвалида из Святозера увезли в больницу из холодного аварийного дома

Надежда Шпакова, чью историю в 2020 году рассказали на федеральном телеканале, попала в больницу после того, как замерзла дома.

На Почтовой площади в Петрозаводске прошел рейд против незаконной торговли

Продавцам грозят штрафы до 5 тысяч рублей.

На российско-финляндской границе установили двойные заграждения

Власти соседней страны поставили серьезные преграды на границе с Россией.

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Стала известна карельская финалистка регионального этапа всероссийского конкурса «МИСС УИС»

Екатерина Пучкова далее представит УФСИН республики на промежуточном этапе.

Небольшой город в Карелии стал вторым по популярности направлением для отдыха в России

Карелия в декабре оказалась одним из самых востребованных мест для отдыха на базах.

И о погоде…

В Петрозаводске поставлен абсолютный рекорд по количеству осадков

В ноябре 2023 года в столице Карелии выпала наибольшая сумма осадков за всю историю наблюдений.