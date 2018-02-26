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Новости. Хроника дня
22:20, 26 Февраля 2018

Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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Прокуратура рассказала, почему в Карелии сорвалась программа расселения аварийного жилья

Срыв срока реализации программы расселения во многом обусловлен бездействием органов исполнительной власти республики и подведомственного им КУ "Управление капитального строительства Республики Карелия".

Об этом сообщается в докладе прокуратуры республики по итогам 2017 года.

По данным надзорного ведомства, "Управлением капитального строительства Республики Карелия" допущены ненадлежащее планирование мероприятий, некачественное осуществление строительного контроля и надзора, нарушения при приемке работ, незаконное внесение изменений в действующие контракты, а также непринятие к подрядчикам мер гражданско-правовой ответственности.

"По допущенным нарушениям министр строительства республики и начальник УКС привлечены к дисциплинарной, а последний и к административной ответственности", - говорится в докладе.

Кроме того, установлено, что бывшие руководители УКС приняли и обеспечили оплату проектной документации, стоимость которой превышала размеры, определенные АУ "Управление государственной экспертизы Республики Карелия" в соответствии с установленными нормативами. Кроме того, вскрыт факт оплаты проекта одного из многоквартирных домов, предусматривающего строительство квартир меньшей площадью, чем это предусмотрено заданием на проектирование. В настоящее время

государственный контракт расторгнут, Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы не выполнена, реализована только на 70%, отмечается в докладе.

 

 

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"На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"

В Карелии мама 4-летнего Захарки, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, попыталась ответить на самый страшный вопрос, который задают ей люди.

Ранее вышла статья "Захарушка" о 4-летнем мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за ошибки врачей стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной. И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

За оказанную помощь мама Захарки - Юлия не устает благодарить всех неравнодушных и передает всем низкий материнский поклон.

При этом Юлия признается, что практически каждый день ей приходится отвечать на вопрос, которые задают люди, решающие: дать денег или не дать.

"Юля, а он жить-то будет? А зачем ему деньги и операции, если он жить не будет?
Я не понимаю такого вопроса, я не знаю, как на него отвечать, я не врач, а врачи ещё в первые дни говорили, что жить не будет. Но ведь живёт? Чего ж вы ему место на кладбище подыскиваете? Рано ему или пора - не нам решать.
Меня спрашивают: "А на что ему деньги?"
Но ведь он живой! Он все чувствует! Ему дико больно! Деньги на операцию для поддержания жизни! Да! Даже на поддержание ТАКОЙ ЖИЗНИ!
А жить Захару или нет... Я не имею права решать, и никто не имеет.
Помогать или нет - это внутри каждого из нас.
Никто не знает своей судьбы, не знает, кем станет завтра. А люди будут проходить и спрашивать: "На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"
Поймите, даже если не будет (никто в конце концов не будет), помогите для сохранения жизни без боли. Спасибо", - так попыталась ответить мама Захарки на страшный вопрос любопытствующих.

Сейчас Захарка находится на обследовании в Санкт-Петербурге. Поездку организовало министерство здравоохранения Карелии. После малыш будет собираться в Израиль.

По информации волонтеров, несмотря на то, что деньги на операцию собраны, средств на перелет Москва-Тель-Авив-Москва и проживание в Израиле у семьи нет.

"Всего требовалось 147 тысяч, но маленькую часть уже удалось собрать, - пишут волонтеры, - чтобы Захарушка отправился на долгожданное лечение, осталось найти 138 тысяч".

Если есть возможность помочь: 

✔ Карта Сбербанк: 5336 6900 5905 7036
Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна
✔ МТС: +7 (911) 403 30 73
✔ Яндекс Деньги: 410012990083178
✔ Qiwi-кошелек: +79114153592
✔ Paypal: 79114153592@mail.ru

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После публикации "Столицы на Онего" прокуратура вынесла представление министру в Карелии

Прокурор Карелии Карен Габриелян вынес представление министру социальной защиты республики Ольге Соколовой после публикации "Столицы на Онего".

"По результатам проверки опубликованной сайте "Столица на onego.ru" статьи "Инвалидик" о возможных коррупционных правонарушениях руководства государственного бюджетного стационарного учреждения "Петрозаводский дом- интернат для ветеранов" 13 декабря 2017 года прокурором республики министру социальной защиты Республики Карелия внесено представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрении)", - говорится в отчете прокуратуры.

Текст "Инвалидик" рассказывает о сотруднике с инвалидностью, которого пытались уводить с работы с дома- интерната для ветеранов. После публикации руководство отказалось его увольнять.

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Обвиняемый во взятках Виталий Галкин извинился в суде перед своей семьей

Экс-глава контрольного комитета Карелии Виталий Галкин произнес в суде последнее слово перед вынесением приговора.

"В своем последнем слове я хотел бы остановиться на важных для себя вещах. На своем жизненном пути, к сожалению, каждый человек совершает определенные ошибки, за которые нужно и должно нести ответственность как бы тяжело это не было. Я совершил ошибку, и я готов понести за нее ответственность, понимая все, что за этим следует. Тем не менее, в настоящий момент я хотел бы воспользоваться предоставленным мне правом и принести свои извинения всем тем, кого ситуация, кого мои поступки вольно или невольно, но тем не менее коснулись в разной степени ответственности и тяжести. Прежде всего я хочу извиниться перед уважаемыми и порядочными людьми, со многими из них познакомился на нашей карельской земле. Принести извинения за то, что я подвел, не оправдал доверия <…>

Я хотел бы принести извинения нашим родителям за то, что случившееся со мной, мой поступок пришелся на то время, когда мое личное участие в их жизни, судьбе становится крайне актуальным и необходимым <…>

Я хотел бы принести извинения супруге за то, что так получилось, и наше совместное желание иметь третьего ребенка, к сожалению, не сбылось. Приношу извинения своему сыну. К сожалению, твой отец не всегда бывает прав. Хочу извиниться перед дочерью. Наверное, не сумею я сопровождать тебя на выпускной твой вечер <…>

Еще хотел бы принести извинения своим бывшим коллегам из той системы, частью которой я являлся. К сожалению, и тут я подвел. Мне совестно", - сказал Галкин.

Приговор Галкину огласят 28 февраля.

Ранее гособвинение потребовало для Галкина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В суде бывший чиновник еще раз признал свою вину, а адвокат зачитал показания подсудимого, в котором тот рассказал, как незаконно обогащался с подельниками.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

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Читатели "Столицы на Онего" на выборах президента готовы проголосовать за Грудинина, свидетельствует опрос

Павел Грудинин набрал большинство голосов в опросе "Столицы на Онего", посвященном предстоящим выборам президента России.

Согласно данным опроса "Столицы на Онего", в исследовании приняли участие 2253 респондента.

Так, за Павла Грудинина проголосовало 997 участников (44%), за Владимира Путина – 700 человек (31%), за Владимира Жириновского – 174 респондента (7%).

За Ксению Собчак – 174 участника опроса (7%), за Григория Явлинского 125 человек (5%), за Бориса Титова – 34 респондента (1%), за Максима Сурайкина – 26 человек (1%), за Сергея Бабурина – 22 участника опроса (0%).

Опрос: "Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах?" проводился редакцией сетевого издания "Столица на Онего" (учредитель СМИ - ООО "О'КЕЙ") с 21 по 26 февраля 2018 года на сайте в телекоммуникационной сети Интернет. Сбор информации проводился посредством выбора предложенных вариантов ответов. В исследовании приняло участие 2253 человека. Возможная статистическая погрешность составляет 2,1%-2,3%. Опрос проводился по инициативе редакции на безвозмездной основе.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

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По телевизору люди видят одну картинку, а за окном – совсем другую

Читайте репортаж из Пудожского района Карелии о жизни, настоящей, не телевизионной, больше похожей на выживание.

"Столица на Онего" вместе с лидером карельского отделения КПРФ с Евгением Ульяновым и руководителем районного отделения КПРФ Леонидом Поповым проехали с десяток населенных пунктов от Водлы до Шалы, были в Кубово, Кривцах, Бочилово, Приречном, и казалось, что это все одна и та же деревня. Деревня, где нет работы, школы, медпункта и куда не ездят автобусы. Место, где в лесу негде взять дрова, а в речке запрещается ловить рыбу. А еще там нет сотовой связи и почти не осталось людей, потому что все, кто могли, уже уехали, а остальные – стареют и умирают, зачастую, не дождавшись никакой помощи.

Как выживают в деревнях Пудожского района люди, о которых все забыли, за что им стыдно и чему они еще удивляются, какие вопросы задают чиновникам, читайте в материале "Мы живем как после войны".

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Возбуждено дело о мошенничестве в фонде Капремонта

Управление МВД по Петрозаводску возбудило уголовное дело о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"По факту мошенничества в фонде капительного ремонта Карелии следователями возбуждено уголовное дело по … [статье] 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по делу проводятся следственные действия. Сумму ущерба, а также другие подробности дела в ведомстве не уточнили.

В информационно-аналитических материалах прокуратуры Карелии по итогам 2017 года отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется "по выявленным фактам мошенничества с использованием служебного положения со стороны бывшего руководителя фонда капремонта". В пресс-службах прокуратуры и МВД Карелии не уточнили, когда именно были совершены преступления.

В начале января 2018 года исполняющим обязанности генерального директора фонда капремонта республики назначили Виталия Берлогина. До этого в разное время фонд возглавляли экс-руководитель Государственной жилищной инспекции Карелии Михаил Крюков, бывший депутат парламента республики Михаил Баранов, а также Анатолий Пекерман.

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Стало известно, кто сменит Сандберга на посту директора МУП ПЭС

Новым директором муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы" может стать Григорий Шемет.

Как рассказала журналистам глава Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник, в настоящее время Шемет является исполняющим обязанности директора МУП ПЭС.

"Сейчас исполняет обязанности Григорий Шемет. Попозже будет принято решение о назначении руководителя", - сказала она.

При этом градоначальница отметила, что как руководитель предприятия Шемет ее устраивает.

"В принципе, исполняющий обязанности меня вполне устраивает", - отметила Мирошник.

"Он исполнял и ранее обязанности директора, еще в прежние годы. Специалист достаточно квалифицированный", - добавила глава города.

Напомним, с предыдущим руководителем предприятия Павлом Сандбергом мэрия не стала продлевать контракт после скандала, связанного с финансовыми нарушениями на предприятии. В начале ноября прокуратура внесла представление на имя главы Петрозаводска. В нем указывалось, что директор МУП ПЭС Павел Сандберг незаконно возместил проезд до Москвы в вагоне СВ, оформил на себя полис дополнительного медицинского страхования, а также расходовал деньги предприятия на футбольную команду, большая часть игроков которой не работает в МУП ПЭС.

Алдминистрация города оценила ущерб от его действий примерно в 300 тысяч рублей. 

Отвечая на вопрос, вернул ли Сандберг эти деньги, Ирина Мирошник сообщила журналистам, что ''подвижек нет пока''.

Контракт Павла Сандберга с мэрией истек 10 февраля.

Согласно информации, опубликованной на сайте МУП ПЭС, Григорий Шемет в энергетической отрасли работает более 24 лет. Начинал трудовую деятельность в должности электромонтера. Продолжительное время занимал руководящие должности на предприятиях энергетического комплекса: с 2004 года возглавлял участок наружного освещения МУП "Электрические сети", в 2007 году был назначен на должность главного инженера ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети". С 2013 года работал в МУП ПЭС в должности главного инженера по электросетям.

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Техосмотр будем проходить по-новому

Новые правила прохождения техосмотра начали действовать в России с 22 февраля.

Изменения внесены согласно постановлению правительства РФ.

Согласно документу, при прохождении техосмотра в транспортном средстве обязательно должна быть аптечка. Ранее это требование распространялось только на знак аварийной остановки и огнетушитель.

Какие еще новшества внесли в техосмотр, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Как в Карелии выросла зарплата бюджетников по указам президента

Министерство финансов Карелии представило данные о выполнении "майских указов" президента РФ о повышении размера зарплаты бюджетников с 2012 по 2017 годы.

Средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования, а также преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования средняя зарплата, по данным Минфина, выросла в 1,7 раза.

У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников учреждений культуры зарплата увеличилась за этот период в 2,1 раза, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – в 2 раза, социальных работников – в 2,4 раза.

Как увеличилась зарплата врачей и медсестер, а также подробнее о выполнении "майских указов" президента в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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