Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

Прокуратура рассказала, почему в Карелии сорвалась программа расселения аварийного жилья

Срыв срока реализации программы расселения во многом обусловлен бездействием органов исполнительной власти республики и подведомственного им КУ "Управление капитального строительства Республики Карелия".

Об этом сообщается в докладе прокуратуры республики по итогам 2017 года.

По данным надзорного ведомства, "Управлением капитального строительства Республики Карелия" допущены ненадлежащее планирование мероприятий, некачественное осуществление строительного контроля и надзора, нарушения при приемке работ, незаконное внесение изменений в действующие контракты, а также непринятие к подрядчикам мер гражданско-правовой ответственности.

"По допущенным нарушениям министр строительства республики и начальник УКС привлечены к дисциплинарной, а последний и к административной ответственности", - говорится в докладе.

Кроме того, установлено, что бывшие руководители УКС приняли и обеспечили оплату проектной документации, стоимость которой превышала размеры, определенные АУ "Управление государственной экспертизы Республики Карелия" в соответствии с установленными нормативами. Кроме того, вскрыт факт оплаты проекта одного из многоквартирных домов, предусматривающего строительство квартир меньшей площадью, чем это предусмотрено заданием на проектирование. В настоящее время

государственный контракт расторгнут, Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы не выполнена, реализована только на 70%, отмечается в докладе.

"На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"

В Карелии мама 4-летнего Захарки, который из-за ошибки врачей стал инвалидом, попыталась ответить на самый страшный вопрос, который задают ей люди.

Ранее вышла статья "Захарушка" о 4-летнем мальчике из села Кончезеро Кондопожского района, который из-за ошибки врачей стал инвалидом.

История о родителях, которые не спят уже 4 года, чтобы их сын не умер, многих не оставила равнодушной. И благодаря помощи добрых и отзывчивых людей удалось собрать деньги на операцию в Израиле, где доктора обещали снять Захару трубку из горла и дать ему возможность самостоятельно дышать.

За оказанную помощь мама Захарки - Юлия не устает благодарить всех неравнодушных и передает всем низкий материнский поклон.

При этом Юлия признается, что практически каждый день ей приходится отвечать на вопрос, которые задают люди, решающие: дать денег или не дать.

"Юля, а он жить-то будет? А зачем ему деньги и операции, если он жить не будет?

Я не понимаю такого вопроса, я не знаю, как на него отвечать, я не врач, а врачи ещё в первые дни говорили, что жить не будет. Но ведь живёт? Чего ж вы ему место на кладбище подыскиваете? Рано ему или пора - не нам решать.

Меня спрашивают: "А на что ему деньги?"

Но ведь он живой! Он все чувствует! Ему дико больно! Деньги на операцию для поддержания жизни! Да! Даже на поддержание ТАКОЙ ЖИЗНИ!

А жить Захару или нет... Я не имею права решать, и никто не имеет.

Помогать или нет - это внутри каждого из нас.

Никто не знает своей судьбы, не знает, кем станет завтра. А люди будут проходить и спрашивать: "На что сбрасываемся? А он жить-то будет?"

Поймите, даже если не будет (никто в конце концов не будет), помогите для сохранения жизни без боли. Спасибо", - так попыталась ответить мама Захарки на страшный вопрос любопытствующих.

Сейчас Захарка находится на обследовании в Санкт-Петербурге. Поездку организовало министерство здравоохранения Карелии. После малыш будет собираться в Израиль.

По информации волонтеров, несмотря на то, что деньги на операцию собраны, средств на перелет Москва-Тель-Авив-Москва и проживание в Израиле у семьи нет.

"Всего требовалось 147 тысяч, но маленькую часть уже удалось собрать, - пишут волонтеры, - чтобы Захарушка отправился на долгожданное лечение, осталось найти 138 тысяч".

Если есть возможность помочь:

Карта Сбербанк: 5336 6900 5905 7036

Получатель: Ерёмина Юлия Альбертовна

МТС: +7 (911) 403 30 73

Яндекс Деньги: 410012990083178

Qiwi-кошелек: +79114153592

Paypal: 79114153592@mail.ru

После публикации "Столицы на Онего" прокуратура вынесла представление министру в Карелии

Прокурор Карелии Карен Габриелян вынес представление министру социальной защиты республики Ольге Соколовой после публикации "Столицы на Онего".

"По результатам проверки опубликованной сайте "Столица на onego.ru" статьи "Инвалидик" о возможных коррупционных правонарушениях руководства государственного бюджетного стационарного учреждения "Петрозаводский дом- интернат для ветеранов" 13 декабря 2017 года прокурором республики министру социальной защиты Республики Карелия внесено представление об устранении нарушений закона (находится на рассмотрении)", - говорится в отчете прокуратуры.

Текст "Инвалидик" рассказывает о сотруднике с инвалидностью, которого пытались уводить с работы с дома- интерната для ветеранов. После публикации руководство отказалось его увольнять.

Обвиняемый во взятках Виталий Галкин извинился в суде перед своей семьей

Экс-глава контрольного комитета Карелии Виталий Галкин произнес в суде последнее слово перед вынесением приговора.

"В своем последнем слове я хотел бы остановиться на важных для себя вещах. На своем жизненном пути, к сожалению, каждый человек совершает определенные ошибки, за которые нужно и должно нести ответственность как бы тяжело это не было. Я совершил ошибку, и я готов понести за нее ответственность, понимая все, что за этим следует. Тем не менее, в настоящий момент я хотел бы воспользоваться предоставленным мне правом и принести свои извинения всем тем, кого ситуация, кого мои поступки вольно или невольно, но тем не менее коснулись в разной степени ответственности и тяжести. Прежде всего я хочу извиниться перед уважаемыми и порядочными людьми, со многими из них познакомился на нашей карельской земле. Принести извинения за то, что я подвел, не оправдал доверия <…>

Я хотел бы принести извинения нашим родителям за то, что случившееся со мной, мой поступок пришелся на то время, когда мое личное участие в их жизни, судьбе становится крайне актуальным и необходимым <…>

Я хотел бы принести извинения супруге за то, что так получилось, и наше совместное желание иметь третьего ребенка, к сожалению, не сбылось. Приношу извинения своему сыну. К сожалению, твой отец не всегда бывает прав. Хочу извиниться перед дочерью. Наверное, не сумею я сопровождать тебя на выпускной твой вечер <…>

Еще хотел бы принести извинения своим бывшим коллегам из той системы, частью которой я являлся. К сожалению, и тут я подвел. Мне совестно", - сказал Галкин.

Приговор Галкину огласят 28 февраля.

Ранее гособвинение потребовало для Галкина наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и 4 млн рублей штрафа.

По версии следствия, в 2016 году председатель контрольного комитета Карелии Виталий Галкин и его заместитель Алексей Бобылев, вступив в предварительный сговор, направленный на систематическое получение взяток, привлекли в качестве посредника водителя управления делами правительства Окладникова в обмен на денежное вознаграждение. Как считает следствие, за взятки они обеспечивали коммерсантам ускорение получения ими лицензий на право торговли алкогольной и спиртосодержащей продукцией, а также незаконное освобождение от административной ответственности за нарушение правил оборота алкоголя.

В суде бывший чиновник еще раз признал свою вину, а адвокат зачитал показания подсудимого, в котором тот рассказал, как незаконно обогащался с подельниками.

Галкин был задержан в декабре 2016 года подозрению в получении взятки в 70 тысяч рублей. Правоохранители нашли у него только одну меченую купюру номиналом в 100 рублей.

Читатели "Столицы на Онего" на выборах президента готовы проголосовать за Грудинина, свидетельствует опрос

Павел Грудинин набрал большинство голосов в опросе "Столицы на Онего", посвященном предстоящим выборам президента России.

Согласно данным опроса "Столицы на Онего", в исследовании приняли участие 2253 респондента.

Так, за Павла Грудинина проголосовало 997 участников (44%), за Владимира Путина – 700 человек (31%), за Владимира Жириновского – 174 респондента (7%).

За Ксению Собчак – 174 участника опроса (7%), за Григория Явлинского 125 человек (5%), за Бориса Титова – 34 респондента (1%), за Максима Сурайкина – 26 человек (1%), за Сергея Бабурина – 22 участника опроса (0%).

Опрос: "Пойдете ли вы голосовать на предстоящих выборах?" проводился редакцией сетевого издания "Столица на Онего" (учредитель СМИ - ООО "О'КЕЙ") с 21 по 26 февраля 2018 года на сайте в телекоммуникационной сети Интернет. Сбор информации проводился посредством выбора предложенных вариантов ответов. В исследовании приняло участие 2253 человека. Возможная статистическая погрешность составляет 2,1%-2,3%. Опрос проводился по инициативе редакции на безвозмездной основе.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.

По телевизору люди видят одну картинку, а за окном – совсем другую

Читайте репортаж из Пудожского района Карелии о жизни, настоящей, не телевизионной, больше похожей на выживание.

"Столица на Онего" вместе с лидером карельского отделения КПРФ с Евгением Ульяновым и руководителем районного отделения КПРФ Леонидом Поповым проехали с десяток населенных пунктов от Водлы до Шалы, были в Кубово, Кривцах, Бочилово, Приречном, и казалось, что это все одна и та же деревня. Деревня, где нет работы, школы, медпункта и куда не ездят автобусы. Место, где в лесу негде взять дрова, а в речке запрещается ловить рыбу. А еще там нет сотовой связи и почти не осталось людей, потому что все, кто могли, уже уехали, а остальные – стареют и умирают, зачастую, не дождавшись никакой помощи.

Как выживают в деревнях Пудожского района люди, о которых все забыли, за что им стыдно и чему они еще удивляются, какие вопросы задают чиновникам, читайте в материале "Мы живем как после войны".

Возбуждено дело о мошенничестве в фонде Капремонта

Управление МВД по Петрозаводску возбудило уголовное дело о мошенничестве в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

"По факту мошенничества в фонде капительного ремонта Карелии следователями возбуждено уголовное дело по … [статье] 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что по делу проводятся следственные действия. Сумму ущерба, а также другие подробности дела в ведомстве не уточнили.

В информационно-аналитических материалах прокуратуры Карелии по итогам 2017 года отмечается, что уголовное дело возбуждено и расследуется "по выявленным фактам мошенничества с использованием служебного положения со стороны бывшего руководителя фонда капремонта". В пресс-службах прокуратуры и МВД Карелии не уточнили, когда именно были совершены преступления.

В начале января 2018 года исполняющим обязанности генерального директора фонда капремонта республики назначили Виталия Берлогина. До этого в разное время фонд возглавляли экс-руководитель Государственной жилищной инспекции Карелии Михаил Крюков, бывший депутат парламента республики Михаил Баранов, а также Анатолий Пекерман.

Стало известно, кто сменит Сандберга на посту директора МУП ПЭС

Новым директором муниципального предприятия "Петрозаводские энергетические системы" может стать Григорий Шемет.

Как рассказала журналистам глава Петрозаводска Ирина Мирошник в понедельник, в настоящее время Шемет является исполняющим обязанности директора МУП ПЭС.

"Сейчас исполняет обязанности Григорий Шемет. Попозже будет принято решение о назначении руководителя", - сказала она.

При этом градоначальница отметила, что как руководитель предприятия Шемет ее устраивает.

"В принципе, исполняющий обязанности меня вполне устраивает", - отметила Мирошник.

"Он исполнял и ранее обязанности директора, еще в прежние годы. Специалист достаточно квалифицированный", - добавила глава города.

Напомним, с предыдущим руководителем предприятия Павлом Сандбергом мэрия не стала продлевать контракт после скандала, связанного с финансовыми нарушениями на предприятии. В начале ноября прокуратура внесла представление на имя главы Петрозаводска. В нем указывалось, что директор МУП ПЭС Павел Сандберг незаконно возместил проезд до Москвы в вагоне СВ, оформил на себя полис дополнительного медицинского страхования, а также расходовал деньги предприятия на футбольную команду, большая часть игроков которой не работает в МУП ПЭС.

Алдминистрация города оценила ущерб от его действий примерно в 300 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос, вернул ли Сандберг эти деньги, Ирина Мирошник сообщила журналистам, что ''подвижек нет пока''.

Контракт Павла Сандберга с мэрией истек 10 февраля.

Согласно информации, опубликованной на сайте МУП ПЭС, Григорий Шемет в энергетической отрасли работает более 24 лет. Начинал трудовую деятельность в должности электромонтера. Продолжительное время занимал руководящие должности на предприятиях энергетического комплекса: с 2004 года возглавлял участок наружного освещения МУП "Электрические сети", в 2007 году был назначен на должность главного инженера ПФ ОАО "ПКС" "Электрические сети". С 2013 года работал в МУП ПЭС в должности главного инженера по электросетям.

Техосмотр будем проходить по-новому

Новые правила прохождения техосмотра начали действовать в России с 22 февраля.

Изменения внесены согласно постановлению правительства РФ.

Согласно документу, при прохождении техосмотра в транспортном средстве обязательно должна быть аптечка. Ранее это требование распространялось только на знак аварийной остановки и огнетушитель.

Какие еще новшества внесли в техосмотр, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

Как в Карелии выросла зарплата бюджетников по указам президента

Министерство финансов Карелии представило данные о выполнении "майских указов" президента РФ о повышении размера зарплаты бюджетников с 2012 по 2017 годы.

Средняя зарплата педагогических работников учреждений общего образования, а также преподавателей и мастеров производственного обучения образовательных учреждений профессионального образования средняя зарплата, по данным Минфина, выросла в 1,7 раза.

У педагогических работников дошкольных образовательных учреждений и работников учреждений культуры зарплата увеличилась за этот период в 2,1 раза, педагогических работников учреждений дополнительного образования детей – в 2 раза, социальных работников – в 2,4 раза.

Как увеличилась зарплата врачей и медсестер, а также подробнее о выполнении "майских указов" президента в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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