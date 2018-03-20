Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Анна Артемьева

Прокуратура требует посадить Дмитриева на 9 лет

В городском суде Петрозаводска начались прения по делу руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.

Как рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев, во вторник прокуратура потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.

Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".

По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.

Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.

ОПРОС: Как вы голосовали на прошедших выборах президента России?

В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, а за кого голосовали вы?

Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что в голосовании 18 марта приняли участие 57,2% избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).

А за кого голосовали вы?

Ответить можно здесь.

Страшное преступление совершено в Петрозаводске: мужчина отрубил голову родному брату

В Петрозаводске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Информация об этом появилась на сайте СУ СК по Карелии.

"По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске вместе со своим братом, в ходе ссоры напал на него с топором и причинил множественные ранения головы и шеи, в результате чего у потерпевшего произошло отчленение головы. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщает республиканское управление Следственного комитета.

В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время он находится под стражей.

"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в СУ СК.

фото: Фото: GRAZIA

Невеста Тимати приехала худеть в Карелию

Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова отправилась в клинику "Кивач", чтобы "почистить" организм и немного похудеть.

Как пишет издание "7 дней.ру", обладательница фигуры мечты в компании своей подруги, создательницы собственного фитнес-проекта, отправилась в детокс-клинику. Анастасия Решетова выбрала для своих целей клинику в Карелии, недалеко от Онежского озера. Стоимость недельной детокс-программы тут начинается от 170 тысяч рублей.

"Этой поездки я ждала больше всего, — цитирует "7 дней.ру" Решетову. — Я была в этой клинике и раньше, но на 10 дней еду впервые".

Подписчики модели не оценили ее откровений. Все решили, что уж что-то, а худеть Анастасии точно незачем. Некоторые даже вспомнили, что раньше Решетова так доводила себя голоданием, что у нее начинались приступы булимии.

Поклонники невесты Тимати надеются, что на сей раз целью модели является именно оздоровление организма, а не экстремальное похудение.

В школах Карелии у детей снимают отпечатки пальцев без ведома родителей

Минобразования Карелии предупреждает педагогов и родителей о появлении в школах республики организации, которая незаконно производит сбор биометрических данных детей.

По сообщению ведомства, в Карелии работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. Они обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам.

В результате при исследованиях собираются биометрические данные детей без согласия родителей, что противоречит федеральному закону "О персональных данных".

"Министерство образования Республики Карелия обращает внимание на то, что подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению Российской академии наук, возможность определения индивидуальных качеств по отпечаткам пальцев не дает достоверной информации", - отметили в ведомстве.

Карелия вошла в число самых бедных регионов России

Росстат назвал самые бедные российские регионы, в число которых попала Карелия.

Почти 14% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума (сейчас официально по стране он составляет 10329 рублей, а в Москве - 16426 рублей). И это при том, что экономисты считают этот уровень заниженным в 2-2,5 раза, сообщается на сайте "Мир новостей" со ссылкой на исследование Росстата.

Больше всего бедных людей проживает в республике Тыва - почти половина населения (42%). Также за чертой бедности оказались больше четверти жителей Еврейской автономной области. На Алтае бедняков 24%, немногим меньше - в Забайкальском крае (22%).

"Довольно много бедных регионов в европейской части РФ. Например, доходы 18% жителей Псковской области не дотягивают до прожиточного минимума. В Коми ниже уровня бедности существуют 17,9% населения, почти столько же бедняков в Карелии (17,5%)", - отмечается в сообщении.

Специалисты обращают внимание на косвенный показатель неблагополучия - это снижение рождаемости. При этом рождаемость падает не только в самых бедных, депрессивных регионах (где за последние три года она сократилась более чем на 15%), но и в республиках Северного Кавказа. Сильнее всего рождаемость упала в Республике Алтай, Омской, Кемеровской, Оренбургской и Курской областях.

В Карелии задержали молодых людей, похищавших у пенсионеров деньги

Трое молодых людей представляли лжесотрудниками социальных служб и обчищали стариков до нитки, сообщили в МВД Карелии.

Преступная деятельность пресечена в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска республиканского МВД.

С середины прошлого года в органы внутренних дел Карелии стали поступать однотипные сообщения от пожилых граждан, пострадавших от краж. Большинство из них были совершены в Петрозаводске, но аналогичные преступления фиксировались в Кондопоге, Пряже и Сортавале.

Как рассказывали потерпевшие, а в основном ими оказывались женщины преклонного возраста, к ним домой приходил молодой человек. В некоторых случаях незнакомцев было несколько. Они представлялись сотрудниками социальной службы, которая выплачивает компенсации по коммунальным, медицинским и иным затратам. Кому-то предлагалась финансовая помощь от имени правительства. Обещанные субсидии не превышали 2000 рублей. При этом пенсионерам давали купюру номиналом 5000 рублей, с которой необходимо было дать сдачу. Примечательно, что никто из них и не замечал, что получил банкноту Банка приколов. Иногда пострадавшим предлагали купить некий лечебный аппарат, которые спасает от любых заболеваний. Во всех случаях пенсионеры вынуждены были пойти за деньгами к своим тайникам.

Однако на этом визит "соцработника" не заканчивался. Он проходил с хозяевами на кухню или в любую другую комнату, откуда не видна входная дверь и место хранения сбережений. Довольно долго гость общался с пожилыми людьми, записывал их жалобы и пожелания. Только после его ухода некоторые потерпевшие обнаруживали пропажу сбережений.

Большинство же из них понимали, что были обворованы, спустя продолжительное время. Особых примет никто из пострадавших сообщить не мог в силу плохого зрения и возраста.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили 3 подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии они были задержаны. Один из них уроженец Петрозаводска, двое других - граждане соседнего иностранного государства.

Как стало известно, молодые люди познакомились на курсах сетевого маркетинга, проходивших в другом субъекте страны. В Карелию они приехали продавать различный товар, но спустя время поняли, что могут увеличить свой доход. Схема была проста: молодые люди вычисляли одинокого пенсионера, приходили к нему домой и, пока один отвлекал лживыми обещаниями компенсаций, остальные похищали деньги и ценности и уходили.

В настоящее время фигурантам инкриминируется не менее 12 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает полмиллиона рублей. Однако у сотрудников полиции есть все основания полагать, что количество краж может быть больше.

Стражи порядка призывают граждан, кто пострадал от аналогичных противоправный действий, обращаться в полицию. Также полицейские просят поговорить с родителями и родственниками преклонного возраста о том, не приходили ли к ним подозрительные молодые люди. Не исключено, что кто-то из потерпевших до сих пор не заметил отсутствия сбережений.

Если вы пострадали от действий этих молодых людей, то сообщать об этом можно по телефонам: 8-999-094-52-05, 88142-715-104.

Петрозаводчанина оштрафовали в день выборов, когда он пытался помочь людям на остановке

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД выписали штраф водителю, который пытался вывезти замерзавших на остановке людей после салюта, так как бесплатный транспорт уже не ходил.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин рассказал, как ему сотрудники ГИБДД выписали штраф за то, что припарковался с нарушением для того, чтобы взять с остановки замерзавших людей.

"В день выборов после салюта на Кирова стоят люди на остановке, - написал петрозаводчанин, - замершие, голосуют, потому что не на чем уехать было. Я остановился подкинуть хоть кого-нибудь, знака "остановка запрещена" не заметил, сразу ГИБДД подъехали – 1,5 тыс. руб. штраф. Помог людям, аж обидно! Остановиться негде, везде знаки, да хоть бы в тот день отнеслись с пониманием к народу".

Отметим, что в день выборов 18 марта в петрозаводске был организован бесплатный проезд на общественном транспорте, но, по информации горожан, автобусы ходили с интервалом в час и завершили работу уже в 20.00.

Каково работать на "скорой" в Петрозаводске?

Поводом для встречи коллектива петрозаводской станции скорой помощи с замминистра здравоохранения Карелии Романом Савиным послужили недовольство уровнем оплаты труда и серьезная обида на республиканский Минздрав.

По словам медиков "скорой", антисанитария, агрессивные больные, встречающие "то с ножом, то с пистолетом", - постоянные спутники их профессиональной деятельности. Нередко попадаются пациенты с открытой формой туберкулеза, кишечными инфекциями. Переодеться и провести санитарную обработку между вызовами времени нет. Вот и приходится после истекающего кровью "клиента" с ножевым ранением и туберкулезом везти в необработанной машине другого пациента.

При этом работникам "скорой" уменьшили выплаты – "ночные", "выездные", "вредности". - Вы считаете, что у нас стало меньше вредности за работу с кровью, с больными разными скрытыми инфекциями? У нас стало меньше ДТП? Мы не подвергаемся риску заражения? – обратились к замминистра из зала. – В коллективе очень большая текучесть, сейчас бывают такие смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого. Бывают такие смены, когда на станции нет и трех врачебных бригад. То есть интенсивность работы увеличилась, но многие надбавки у нас отобрали. Раньше за ночные дежурства доплачивали 100 процентов, теперь – 60… Люди фактически работают за копейки.

Подробности – в нашем материале.

Петрозаводчанка час прождала бесплатный транспорт в день выборов

В Петрозаводске в день выборов транспорт возил людей бесплатно, но временной интервал в движении сильно изменился.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что 18 марта в день выборов ее дочь целый час простояла на остановке в ожидании автобуса, чтобы уехать домой в Соломенное.

Когда женщина пришла на конечную остановку, чтобы выяснить, почему так долго нет автобуса, специальный человек ей объяснил, что "бесплатный сыр только в мышеловке".

"Мы живём в микрорайоне Соломенное, - написала петрозаводчанка, - сегодня (18 марта) моя дочь простояла на остановке на улице Зайцева целый час, чтобы доехать домой на автобусе № 4. Когда я подошла на конечную остановку к человеку, который следит за маршрутом 4 и записывает время между ними, и спросила, какой интервал между автобусами, мне сказали: 20 минут в обычные дни, а так как сегодня выборы и автобусы ездят бесплатно, то 1 час - 1,20. Я была удивлена такой ситуации, если бесплатно, что, значит, работать не надо. Я спросила телефон начальства, мне ответили: если вам надо, вы сами и ищите".

Напомним, 18 марта в день выборов президента большинство автотранспортных компаний Петрозаводска, осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом, присоединились к всероссийской социальной акции по организации бесплатного провоза граждан.

Бесплатно можно было проехать по всем маршрутам движения троллейбусов и большинству автобусных маршрутов (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).

Рост социальной напряженности в Карелии вызван целым рядом неблагоприятных факторов, которые сталкивают республику в число аутсайдеров среди российских регионов. Подробнее

Члены Центральной избирательной комиссии РК подписали протокол об установлении итогов голосования на выборах Президента России на территории Карелии. Подробнее

Жители города перестанут платить за работу своих фотографов и операторов в стенах здания. Подробнее

Бывший сотрудник прокуратуры Карелии, замруководителя службы судебных приставов Калининграда Сергей Симоненко отстранен от выполнения обязанностей. Подробнее

Известный спортивный комментатор в прямом эфире передал привет карельским волонтерам, работавшим на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти. Подробнее

Доля жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превышает 17%, среднероссийский показатель – 12,4%. Подробнее

Индекс промышленного производства в Карелии за январь-февраль 2018 года увеличился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, сообщает Карелиястат. Подробнее

Минстрой Карелии назвал число участников голосования населения республики, которое проводилось в рамках реализации проекта "Комфортная городская среда". Подробнее

Компания HeadHunter (hh.ru) представила "Рейтинг работодателей России", в который вошли 100 лучших компаний с точки зрения работы с персоналом. Подробнее

Около 500 объектов незавершенного строительства числилось в республике к концу 2017 года. Подробнее

В понедельник 19 марта заключено соглашение о сотрудничестве между правительством Карелии и предприятиями группы компаний "Соломенский лесозавод". Подробнее

В Интернете появилось очень красивое видео, сделанное на острове Валаам в Карелии. Подробнее

Комитет по экономической политике парламента Карелии поддержал законопроект, согласно которому общественные организации охотников и рыболовов освобождаются от обязанности применять контрольно-кассовую технику при оказании платных услуг. Подробнее

"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике на вторник, 20 марта. Подробнее

Министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов назвал условия выхода из кризиса Медвежьегорского молокозавода и сообщил, когда с работниками предприятия будет произведен полный расчет по долгам. Подробнее

Мэрия Петрозаводска подвела итоги конкурса по предоставлению грантов для некоммерческих организаций. Подробнее

Министерство сельского и рыбного хозяйства республики заявило о спаде в отрасли животноводства в связи с кризисом на нескольких предприятиях региона. Подробнее

Протяженность дорог в Карелии, соответствующих нормативному состоянию, будет увеличиваться на 1% в год, согласно целевым показателям, заложенным в Концепцию социально-экономического развития республики до 2022 года. Подробнее

Министерство сельского и рыбного хозяйства рассказало о предпринимателях, получивших денежные гранты на развитие своего дела. Подробнее

В Петрозаводске 32-летний лыжник умер на льду Онежского озера, сообщили в Следкоме Карелии. Подробнее