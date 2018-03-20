Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

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В городском суде Петрозаводска начались прения по делу руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в изготовлении детской порнографии.
Как рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев, во вторник прокуратура потребовала для Дмитриева 9 лет колонии строгого режима.
Напомним, Дмитриеву предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ "Совершение развратных действий в отношении лица, заведомо не достигшего двенадцатилетнего возраста", "Фотосъемка несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, совершенная в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста" и "Незаконное хранение основных частей огнестрельного оружия".
По версии следствия, с 2008 по 2015 год, Юрий Дмитриев неоднократно производил фотосъемку обнаженной малолетней приемной дочери, с которой проживал совместно, в целях изготовления порнографических материалов.
Дмитриев был арестован в декабре 2016 года. Виновным он себя не признал. В январе 2018 года он был отпущен под подписку о невыезде. Экспертиза, проведенная в центре им. Сербского в Москве, показала, что Дмитриев вменяем, не является педофилом, а фото дочери не являются порнографией, пояснил адвокат Ануфриев.Смотреть подробнее
В ЦИК подвели предварительные итоги голосования на выборах президента России, а за кого голосовали вы?
Председатель ЦИК Карелии Алексей Бахилин отметил, что в голосовании 18 марта приняли участие 57,2% избирателей. Их голоса распределились следующим образом: Владимира Путина поддержали 216899 человек (73,04%), Павла Грудинина – 33693 (11,35%), Владимира Жириновского – 23254 (7,83%), Ксению Собчак – 6777 (2,28%), Григория Явлинского – 5215 (1,76%), Бориса Титова – 3201 (1,08%), Сергея Бабурина – 2343 (0,79%), Максима Сурайкина – 1927 (0,65%).
А за кого голосовали вы?
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В Петрозаводске 46-летнего мужчину обвиняют в убийстве родного брата. Информация об этом появилась на сайте СУ СК по Карелии.
"По версии следствия, обвиняемый, проживая в городе Петрозаводске вместе со своим братом, в ходе ссоры напал на него с топором и причинил множественные ранения головы и шеи, в результате чего у потерпевшего произошло отчленение головы. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемый был задержан", - сообщает республиканское управление Следственного комитета.
В отношении обвиняемого было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В настоящее время он находится под стражей.
"По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет", - заключили в СУ СК.Смотреть подробнее
Подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова отправилась в клинику "Кивач", чтобы "почистить" организм и немного похудеть.
Как пишет издание "7 дней.ру", обладательница фигуры мечты в компании своей подруги, создательницы собственного фитнес-проекта, отправилась в детокс-клинику. Анастасия Решетова выбрала для своих целей клинику в Карелии, недалеко от Онежского озера. Стоимость недельной детокс-программы тут начинается от 170 тысяч рублей.
"Этой поездки я ждала больше всего, — цитирует "7 дней.ру" Решетову. — Я была в этой клинике и раньше, но на 10 дней еду впервые".
Подписчики модели не оценили ее откровений. Все решили, что уж что-то, а худеть Анастасии точно незачем. Некоторые даже вспомнили, что раньше Решетова так доводила себя голоданием, что у нее начинались приступы булимии.
Поклонники невесты Тимати надеются, что на сей раз целью модели является именно оздоровление организма, а не экстремальное похудение.Смотреть подробнее
Минобразования Карелии предупреждает педагогов и родителей о появлении в школах республики организации, которая незаконно производит сбор биометрических данных детей.
По сообщению ведомства, в Карелии работают представители компании, проводящей исследования в общеобразовательных организациях. Они обещают определить спортивные способности, психологические характеристики, медицинские показатели, профориентацию детей по пальцевым кожным узорам.
В результате при исследованиях собираются биометрические данные детей без согласия родителей, что противоречит федеральному закону "О персональных данных".
"Министерство образования Республики Карелия обращает внимание на то, что подобные услуги в образовательной сфере являются сомнительными. Кроме того, по мнению Российской академии наук, возможность определения индивидуальных качеств по отпечаткам пальцев не дает достоверной информации", - отметили в ведомстве.Смотреть подробнее
Росстат назвал самые бедные российские регионы, в число которых попала Карелия.
Почти 14% россиян имеют доход ниже прожиточного минимума (сейчас официально по стране он составляет 10329 рублей, а в Москве - 16426 рублей). И это при том, что экономисты считают этот уровень заниженным в 2-2,5 раза, сообщается на сайте "Мир новостей" со ссылкой на исследование Росстата.
Больше всего бедных людей проживает в республике Тыва - почти половина населения (42%). Также за чертой бедности оказались больше четверти жителей Еврейской автономной области. На Алтае бедняков 24%, немногим меньше - в Забайкальском крае (22%).
"Довольно много бедных регионов в европейской части РФ. Например, доходы 18% жителей Псковской области не дотягивают до прожиточного минимума. В Коми ниже уровня бедности существуют 17,9% населения, почти столько же бедняков в Карелии (17,5%)", - отмечается в сообщении.
Специалисты обращают внимание на косвенный показатель неблагополучия - это снижение рождаемости. При этом рождаемость падает не только в самых бедных, депрессивных регионах (где за последние три года она сократилась более чем на 15%), но и в республиках Северного Кавказа. Сильнее всего рождаемость упала в Республике Алтай, Омской, Кемеровской, Оренбургской и Курской областях.Смотреть подробнее
Трое молодых людей представляли лжесотрудниками социальных служб и обчищали стариков до нитки, сообщили в МВД Карелии.
Преступная деятельность пресечена в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления уголовного розыска республиканского МВД.
С середины прошлого года в органы внутренних дел Карелии стали поступать однотипные сообщения от пожилых граждан, пострадавших от краж. Большинство из них были совершены в Петрозаводске, но аналогичные преступления фиксировались в Кондопоге, Пряже и Сортавале.
Как рассказывали потерпевшие, а в основном ими оказывались женщины преклонного возраста, к ним домой приходил молодой человек. В некоторых случаях незнакомцев было несколько. Они представлялись сотрудниками социальной службы, которая выплачивает компенсации по коммунальным, медицинским и иным затратам. Кому-то предлагалась финансовая помощь от имени правительства. Обещанные субсидии не превышали 2000 рублей. При этом пенсионерам давали купюру номиналом 5000 рублей, с которой необходимо было дать сдачу. Примечательно, что никто из них и не замечал, что получил банкноту Банка приколов. Иногда пострадавшим предлагали купить некий лечебный аппарат, которые спасает от любых заболеваний. Во всех случаях пенсионеры вынуждены были пойти за деньгами к своим тайникам.
Однако на этом визит "соцработника" не заканчивался. Он проходил с хозяевами на кухню или в любую другую комнату, откуда не видна входная дверь и место хранения сбережений. Довольно долго гость общался с пожилыми людьми, записывал их жалобы и пожелания. Только после его ухода некоторые потерпевшие обнаруживали пропажу сбережений.
Большинство же из них понимали, что были обворованы, спустя продолжительное время. Особых примет никто из пострадавших сообщить не мог в силу плохого зрения и возраста.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска МВД по Республике Карелия установили 3 подозреваемых. При силовой поддержке Росгвардии они были задержаны. Один из них уроженец Петрозаводска, двое других - граждане соседнего иностранного государства.
Как стало известно, молодые люди познакомились на курсах сетевого маркетинга, проходивших в другом субъекте страны. В Карелию они приехали продавать различный товар, но спустя время поняли, что могут увеличить свой доход. Схема была проста: молодые люди вычисляли одинокого пенсионера, приходили к нему домой и, пока один отвлекал лживыми обещаниями компенсаций, остальные похищали деньги и ценности и уходили.
В настоящее время фигурантам инкриминируется не менее 12 эпизодов преступной деятельности. Общий ущерб, по предварительным данным, превышает полмиллиона рублей. Однако у сотрудников полиции есть все основания полагать, что количество краж может быть больше.
Стражи порядка призывают граждан, кто пострадал от аналогичных противоправный действий, обращаться в полицию. Также полицейские просят поговорить с родителями и родственниками преклонного возраста о том, не приходили ли к ним подозрительные молодые люди. Не исключено, что кто-то из потерпевших до сих пор не заметил отсутствия сбережений.
Если вы пострадали от действий этих молодых людей, то сообщать об этом можно по телефонам: 8-999-094-52-05, 88142-715-104.Смотреть подробнее
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД выписали штраф водителю, который пытался вывезти замерзавших на остановке людей после салюта, так как бесплатный транспорт уже не ходил.
В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" петрозаводчанин рассказал, как ему сотрудники ГИБДД выписали штраф за то, что припарковался с нарушением для того, чтобы взять с остановки замерзавших людей.
"В день выборов после салюта на Кирова стоят люди на остановке, - написал петрозаводчанин, - замершие, голосуют, потому что не на чем уехать было. Я остановился подкинуть хоть кого-нибудь, знака "остановка запрещена" не заметил, сразу ГИБДД подъехали – 1,5 тыс. руб. штраф. Помог людям, аж обидно! Остановиться негде, везде знаки, да хоть бы в тот день отнеслись с пониманием к народу".
Отметим, что в день выборов 18 марта в петрозаводске был организован бесплатный проезд на общественном транспорте, но, по информации горожан, автобусы ходили с интервалом в час и завершили работу уже в 20.00.Смотреть подробнее
Поводом для встречи коллектива петрозаводской станции скорой помощи с замминистра здравоохранения Карелии Романом Савиным послужили недовольство уровнем оплаты труда и серьезная обида на республиканский Минздрав.
По словам медиков "скорой", антисанитария, агрессивные больные, встречающие "то с ножом, то с пистолетом", - постоянные спутники их профессиональной деятельности. Нередко попадаются пациенты с открытой формой туберкулеза, кишечными инфекциями. Переодеться и провести санитарную обработку между вызовами времени нет. Вот и приходится после истекающего кровью "клиента" с ножевым ранением и туберкулезом везти в необработанной машине другого пациента.
При этом работникам "скорой" уменьшили выплаты – "ночные", "выездные", "вредности". - Вы считаете, что у нас стало меньше вредности за работу с кровью, с больными разными скрытыми инфекциями? У нас стало меньше ДТП? Мы не подвергаемся риску заражения? – обратились к замминистра из зала. – В коллективе очень большая текучесть, сейчас бывают такие смены, когда посадить в машину "скорой" просто некого. Бывают такие смены, когда на станции нет и трех врачебных бригад. То есть интенсивность работы увеличилась, но многие надбавки у нас отобрали. Раньше за ночные дежурства доплачивали 100 процентов, теперь – 60… Люди фактически работают за копейки.
Подробности – в нашем материале.Смотреть подробнее
В Петрозаводске в день выборов транспорт возил людей бесплатно, но временной интервал в движении сильно изменился.
В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что 18 марта в день выборов ее дочь целый час простояла на остановке в ожидании автобуса, чтобы уехать домой в Соломенное.
Когда женщина пришла на конечную остановку, чтобы выяснить, почему так долго нет автобуса, специальный человек ей объяснил, что "бесплатный сыр только в мышеловке".
"Мы живём в микрорайоне Соломенное, - написала петрозаводчанка, - сегодня (18 марта) моя дочь простояла на остановке на улице Зайцева целый час, чтобы доехать домой на автобусе № 4. Когда я подошла на конечную остановку к человеку, который следит за маршрутом 4 и записывает время между ними, и спросила, какой интервал между автобусами, мне сказали: 20 минут в обычные дни, а так как сегодня выборы и автобусы ездят бесплатно, то 1 час - 1,20. Я была удивлена такой ситуации, если бесплатно, что, значит, работать не надо. Я спросила телефон начальства, мне ответили: если вам надо, вы сами и ищите".
Напомним, 18 марта в день выборов президента большинство автотранспортных компаний Петрозаводска, осуществляющих перевозки пассажиров общественным транспортом, присоединились к всероссийской социальной акции по организации бесплатного провоза граждан.
Бесплатно можно было проехать по всем маршрутам движения троллейбусов и большинству автобусных маршрутов (за исключением маршрутов № 9, 26, 3, 20 и 25).Смотреть подробнее
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