Самые значимые события пятницы

Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото

Главный врач республиканской инфекционной больницы Сергей Белов уволился, сообщили в Минздраве Карелии.

В минувший четверг 19 апреля Главный врач республиканской инфекционной больницы в Петрозаводске Сергей Белов написал заявление об увольнении по собственному желанию, так сообщили в Минздраве Карелии.

Напомним, что за день до увольнения руководителя ГБУЗ "РИБ" Белова в СМИ были опубликованы фото, на которых пациентка запечатлела ужасающее состояние пищеблока инфекционной больницы.

фото: Александр Ханцевич-младший

Сын Ханцевича победил в конкурсе на место директора школы №43

Сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска Александра Ханцевича - Александр Ханцевич-младший победил в конкурсе на должность директора общеобразовательной школы №43.

Как стало известно "Столице на Онего", в минувший четверг 19 апреля в управлении образования администрации Петрозаводска состоялось подведение итогов конкурса на замещение должности директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов.

В финале на пост руководителя школы претендовали два кандидата: Наталья Никольская, завуч по учебной части школы №43, являющаяся на данный момент исполняющим обязанности директора, и Александр Ханцевич, работающий замдиректора по АХЧ в школе №25.

При подведении результатов конкурса 29-летний Ханцевич набрал 409 баллов, а 53-летняя Никольская – 408.

Теперь, как пояснили в администрации, решение должна принять глава Петрозаводска Ирина Мирошник, именно она является непосредственным работодателем, и за ней остается право выбора и решающая подпись.

Для принятия окончательного решения по закону отводится 10 дней.

ВИДЕО: Жесткое лобовое столкновение автомобилей на Кукковке попало на камеру

В Петрозаводске в пятницу утром лоб в лоб столкнулись два автомобиля, инцидент попал в объектив камеры компании "Ситилинк".

ДТП произошло у дома 22 по улице Питкярантской.

В Госавтоинспекции "Столице на Онего" сообщили, что пострадавших нет.

В Минздраве Карелии рассказали о ремонте в пищеблоке инфекционной больницы

После скандальных фото, опубликованных в интернете, в ведомстве пояснили, что происходит в медицинском учреждении.

В социальных сетях и СМИ размещены фотографии пищеблока Республиканской инфекционной больницы, на которых помещения выглядят неприглядно.

В комментарии по этому поводу министр здравоохранения Республики Карелия Марина Швец отметила:

- В прошлом году на ремонт и оборудование пищеблока Республиканской инфекционной больницы направлено почти 800 тысяч рублей. Выполнен капитальный ремонт цеха, где готовятся молочные смеси для маленьких пациентов. Проведены точечные ремонты самых проблемных участков. Закуплены новое кухонное оборудование, новая посуда для приготовления пищи и новые машины для обработки овощей и мяса.

С 2011 года в Республиканской инфекционной больнице в соответствии с имеющимися ассигнованиями планомерно проводятся капитальные и текущие ремонты, в большей или меньшей степени затрагивающие все подразделения. В отремонтированных отделениях увеличено количество санузлов, во многих палатах появились душевые комнаты, выполнены ремонты буфетов и других помещений. Заменены окна, лифты. Приобретена новая мебель.

Работа по улучшению материально-технического состояния больницы продолжается. Разработана проектно-сметная документация на завершение капитального ремонта пищеблока с выполнением работ по замене систем водопровода и канализации, а также на замену вентиляционной системы и капитальный ремонт кровли.

ВИДЕО: "Рядом со мной был парень по имени Игорь, по его лицу я догадался, что он был мертв"

Новые подробности гибели детей на Сямозере выяснились в суде – представители прокуратуры Карелии зачитали показания выживших участников смертельного похода.

Дети, вышедшие в водный поход на Сямозере в 2016 году, могли добраться до берега, но по приказу взрослых развернулись и поплыли обратно в бушующее озеро. А руководитель запретил им звонить в службы спасения.

Новые подробности трагедии выяснились на заседании Петрозаводского городского суда, сообщается в сюжете ГТРК "Карелия".

Ранее "Столица на Онего" опубликовала хронологию событий, предшествовавших трагедии.

"В ситуации виноваты все: и проектировщики, и строители, и заказчики"

Арестованный директор ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергей Никольский, построивший аварийный дом для переселенцев, в суде дал свою версию причин разрушения здания.

"В ситуации виноваты все: и проектировщики, и строители, и заказчики, - сказал Сергей Никольский в суде. – Но почему-то я их здесь не вижу. Я направил письмо главе республики с предложением сделать меня членом рабочей группы по устранению нарушений. Используйте меня как инструмент для решения проблемы, а не как пугалку для нерадивых строителей".

На вопрос судьи, признает ли он свою причастность к совершению преступления, тот ответил, что "не согласен с квалификацией обвинения по этой статье".

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

ВИДЕО: Житель Петрозаводска снял пыльный "смерч"

Житель столицы Карелии Виталий Нифуков заснял "смерч" в районе спортцентра "Горка".

Видео, которое набрало множество лайков, Виталий Нифуков разместил в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

"Обычно торнадо(смерчу) дают женское имя. Предлагаю Ирина М.", - написал в комментариях Алексей Мастер-Холод.

"Не "говорящие головы" изменят Россию"

Известный в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев рассказал о целях рекламной кампании, на которую обратил внимание замсекретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев.

Напомним, Нургалиев обратил внимание на баннеры со слоганом "Эту страну изменят люди не в костюмах", которую запустил в Петрозаводске предприниматель Роман Гольцев. В ней приняли участие известные в Карелии люди: журналист Наталья Ермолина, фотограф Алексей Гайдин, спортсменка Наталья Дьячкова, ресторатор Сергей Ли, общественница Анастасия Неровная и другие.

"Спасибо Рашид Гумарович, что обратили внимание. Хоть и цель этой рекламной кампании сугубо коммерческая (реклама джинсовых магазинов), но не скрою, хотелось бы напомнить и власти, что не "говорящие головы", которые не слезают с экранов телевизоров изменят нашу страну, а люди, которых обычно не показывают, мало того на многих из них власть вешает ярлыки. Но именно "они" каждый день придумывают и "новые костюмы" и "новые телевизоры". Да, они неудобные и некомфортные, они не ходят строем, но только такие креативные и необычные люди способны вытащить страну из состояния, в котором она находится", - рассказал Роман Гольцев.

"Так было всегда, во все времена и во всех странах. Созидатели не сидят в башнях из слоновой кости. Но, это открытое обращение не только к власти и не столько, как к гораздо большему числу обычных людей. Посмотрите по сторонам, герои не где-то там, а среди вас! Каждый может проявить себя, сделать, что-то достойное и даже выгодное для себя и своей семьи. Делайте, как я, как мы, делайте лучше нас! Если каждый сделает хотя бы один шаг, то эта наша страна обязательно изменится!" – добавил бизнесмен.

ВИДЕО: Нарколабораторию обнаружили в Петрозаводске

Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия задержаны члены преступной группы, которые занимались производством и продажей марихуаны.

В ее составе были 40-летний и 36-летний петрозаводчане. При силовой поддержке отряда специального назначения "Гром" фигуранты были задержаны.

"Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию, в которой осуществлялось производство марихуаны. В однокомнатной квартире, принадлежащей одному из задержанных, были созданы необходимые условия: специальная система вентиляции и освещения, оптимальный температурный режим и искусственное орошение", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

При обыске было изъято 32 куста конопли, общий вес которых составил около 2,5 кг. По предварительным данным, розничная стоимость изъятого наркотика на "черном рынке" превышает 2 млн рублей.

Следственным отделом УМВД по Петрозаводску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений. Фигурантам грозит до 15 лет колонии со штрафом до 500 тыс. рублей.

ВИДЕО: Мотоциклист завалился на "зебре" в Петрозаводске

На Комсомольском проспекте упал мотоциклист.

Инцидент с участием мотоциклиста произошел на Комсомольском проспекте, на пешеходном переходе в районе пересечения с улицей Лизы Чайкиной.

Мотоциклист двигался по Комсомольскому проспекту в сторону центра города. Во время движения он упал, пишет "ДТП Петрозаводска".

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