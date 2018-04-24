Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы

Очевидцы сообщают, что из горящего на Кукковке дома выпрыгивают жильцы.

Первые сообщения о пожаре в двухэтажном деревянном жилом доме расположенном на пересечении улиц Ровио и Лыжная начали поступать около 08.25.

Загорелась нежилая квартира на втором этаже.

На место прибыли бригады спасателей.

Очевидцы сняли на видео горящий дом, заявив, что жильцы выпрыгивают из окон.

По информации ГУМЧС Карелии, по предварительной информации, пострадавших на пожаре нет.

СРОЧНО: Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека

Европейский суд встал на сторону Девлета Алиханова и признал нарушением прав человека содержание его за решеткой на протяжении трех лет.

Девлет Алиханов, который три года просидел в одиночной камере, не будучи признанным виновным в совершении преступления, выиграл процесс в Европейском суде по правам человека. Об этом рассказали его адвокаты, которые получили уведомление о положительном рассмотрении в Страсбурге жалобы на длительное немотивированное содержание под стражей. Это можно назвать промежуточной победой Алиханова в борьбе с беспределом карельской, а шире - российской судебной системы, которая вместе с силовыми органами превратилась в карательный механизм.

Главное внимание в жалобе в ЕСПЧ уделялось длительному и немотивированному содержанию под стражей – с 3 февраля 2015 года. На сегодняшний день во всей России нет ни одного прецедента, чтобы человек по экономической статье УК находился за решеткой так долго, если ему не вынесен приговор. При этом каждый раз Алиханову судьи продлевали срок ареста без указания фактических обстоятельств, свидетельствующих о необходимости этого. Это требование закона игнорировалось всеми судами в Карелии, которые просто переписывали предыдущие постановления, указывая, что "обстоятельства не изменились", ни в чем не разбираясь и не основываясь на нормах права.

Все эти доводы были рассмотрены в Европейском суде по правам человека. Как и ожидалось, решение было вынесено в пользу Девлета Алиханова с учетом практики применения норм о немотивированном длительном продлении срока содержания под стражей.

В ЕСПЧ признали, что немотивированное длительное содержание под стражей Девлета Алиханова (в течение трех лет) является нарушением Европейской Конвенции по правам человека, а также обратили внимание на неубедительность причин заключения под стражу, использованных судами. В решении отмечается, что суды в деле Алиханова использовали предположения в отсутствие сколько-нибудь достоверной доказательной базы риска воспрепятствования осуществлению правосудия, допустили неверную оценку личности заявителя в части возможности скрыться либо избежать правосудия, недооценили возможность избрания другой меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Поскольку Российская Федерация признает Европейскую конвенцию по правам человека и Европейский суд, следующим шагом должна быть отмена всех решений, касающихся ареста и продления сроков содержания под стражей Девлета Алиханова, начиная с февраля 2015 года. Нашей стране придется выпустить соответствующее постановление, признать их незаконными и отменить.

Кроме этого, Девлету Алиханову присудили компенсацию ущерба, нанесенного незаконным арестом. В будущем у него возникает право на возмещение расходов на адвокатов, потерянную зарплату и т.д.

Подробнее о решении ЕСПЧ и его последствиях читайте в нашем материале.

Больше десяти человек остались без жилья после пожара в Петрозаводске

В Петрозаводске полностью сгорела одна квартира на втором этаже, частично пострадали от огня ещё три соседние квартиры, четыре квартиры на первом этаже залиты водой во время тушения, сообщает мэрия.

Как сообщалось ранее, пожар произошел во вторник утром.

В двухэтажном деревянном доме по улице Лыжная, 20 проживали 17 человек, в том числе 6 детей. Четыре из восьми квартир являются нежилыми.

Жителям двух пострадавших квартир уже предоставлены помещения маневренного фонда и оказана гуманитарная помощь.

В расселении нуждаются девять человек, остальные отправились к родственникам.

Мирошник прокомментировала возможное назначение сына Ханцевича директором школы

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что пока не приняла решение о назначении директора школы №43.

Ранее стало известно, что сын заместителя председателя горсовета Петрозаводска, 29-летний Александр Ханцевич-младший, который работает замдиректора по АХЧ в школе №25, победил в конкурсе на должность директора школы №43 с углубленным изучением отдельных предметов. В финале конкурса его соперницей стала завуч по учебной части, и.о.директора школы №43, 53-летняя Наталья Никольская. Ханцевич был признан победителем, поскольку набрал 409 баллов, а Никольская – 408. Окончательное решение о назначении руководителя должна принять Ирина Мирошник.

"Распоряжение еще не подписано, потому что (хотя) конкурсная комиссия состоялась, документы мне направлены буквально вчера, я еще не ознакомилась с результатами конкурсной комиссии. После ознакомления я приму решение о назначении директора", - сообщила сегодня журналистам глава города.

Мирошник отметила, что ей, "конечно, надо принимать решение конкурсной комиссии, учитывать его, иначе зачем это все проводится?"

"Но учитывая такую редкую ситуацию, когда на разрыве один балл, я буду очень тщательно изучать документы", - отметила она.

"Я не пытаюсь как-то отсрочить, скрыть от вас истину, я говорю о том, что не приняла еще решение, буду изучать представленную документацию", - подчеркнула глава города.

Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на улицах так много песка

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила, почему в этом году на дорогах и тротуарах после таяния снега оказалось так много песка.

"Песок, песко-соляная смесь, применяется при подсыпке тротуаров и проезжей части во избежание скользкости. С учетом того, что этой зимой были очень частые перепады температур от отрицательных к плюсовым и обратно, песко-соляной смеси израсходовано гораздо больше, чтобы предотвращать травматизм пешеходов", - рассказала градоначальница на встрече с журналистами, состоявшейся во вторник.

"Варианты по поводу использования крошки частично применялись, насколько это позволяют надзорные органы. Для более широкого применения альтернативных противогололедных материалов будет требоваться изменение законодательства, над этим мы работаем", - добавила глава города.

Весь песок с тротуаров и дорог будет вывезен, заверила Ирина Мирошник.

Она также сообщила, что мэрия "строго общается с подрядчиком", если уборка производится с нарушениями.

"Когда пылят тракторы, щетки, мы с подрядчиком очень строго общаемся и высказываем претензии, спрашиваем за это", - сказала она.

Сейчас основные работы по уборке города ведутся, по словам Ирины Мирошник, на Кукковке, Древлянке, Ключевском шоссе, в центре города.

"Согласно контракту весенняя уборка завершается 1 июня, но мы, как и заявляли, большинство территорий планируем убрать до 9 Мая, если погодные условия не будут этому препятствовать", - сообщила глава города.

На прошлой неделе в Петрозаводске начались субботники. В экологических акциях принимают участие неравнодушные горожане, коммерческие организации, сотрудники мэрии.

"Для сотрудников администрации экологические акции будут в эту субботу по окончании рабочего дня, ни в коей мере не в рабочее время, учитывая, что суббота будет рабочим днем. А в утренние часы мы продолжим работу в воскресенье, в понедельник, включая и праздничные дни", - отметила Ирина Мирошник.

Кроме того, 1 мая в Петрозаводске стартует акция по озеленению, в городе начнут высаживать деревья.

"Люди были ошарашены "подарком" властей"

Депутат Петросовета Галина Васильева вспоминает о работе Контрольной комиссии, которая сыграла решающую роль в знаменитом "деле о мерседесах", и ликвидации антисанитарных мини-рынков.

- В XXIV созыве (2000-2004 гг.) я работала только в Контрольной комиссии Петрозаводского городского Совета, последние два года была ее председателем. Работы было много, не все и успевали делать, к тому же иногда жизнь подбрасывала неожиданные проблемы…

Из-за нашумевшего "дела о мерседесах" несколько раз в 2001 году мы с коллегами выезжали в автоколонны 1126, 1123, на частную платную автостоянку на улице Хейкконена, куда по назначению прибыли, соответственно, 5, 4 и 1 автобусы, приобретенные администрацией города. После бесед с руководством стало понятно, что люди ошарашены “подарком” властей. Машины 1981-1982 года на таможне прошли как 1987 года выпуска. Документов на автобусы не было, акты приема-передачи отсутствовали, шильды сбиты и т.п.

Подробности – в нашем материале.

ВИДЕО: Дорогой джип дотла сгорел в Карелии

Очевидцы сняли на видео, как во дворе Сортавалы сгорел Range Rover.

"Сортавала. Прямо под окнами жилого дома дотла сгорел джип", - написал автор видео в группе "Живой Петрозаводск".

фото: администрация Петрозаводска

Распахнувший свои двери в марте новый детский сад в Петрозаводске закрыли на ремонт

Распахнувший свои двери в марте этого года, но в настоящее время закрытый детский сад на улице Ленинградской заработает снова на следующей неделе, сообщила глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

6 марта в Петрозаводске на улице Ленинградской был открыт новый детский сад №53. Отремонтированное здание вернули в систему образования после нескольких лет использования "не по назначению".

Однако в настоящее время садик не работает, малышей распределили по соседним дошкольным учреждениям. Об этом журналистам во вторник рассказала глава города Ирина Мирошник:

"Сад сейчас закрыт. Детям из этого садика предложены места в соседних садиках, как мы всегда делаем на периоды карантинных мероприятий, если какие-то учреждения закрываются, либо ремонтных работ, которые там требуются".

В случае с садиком №53, добавила глава города, был "комплекс этих событий".

"Садик был закрыт на карантин, по числу заболевших: дети раннего возраста, поэтому понятно, что там эпидемиологический порог очень легко превысить. А сейчас устраняются еще последствия эксплуатации недавно введенного здания, вскрывшиеся после окончания зимнего периода", - объяснила Ирина Мирошник.

Глава города уточнила, что проблемы касаются "внутренних инженерных сетей, там необходимо выполнение определенных ремонтных работ".

"Это все, естественно, на гарантии, подрядчиком устраняется, который выполнял работы по реконструкции", - подчеркнула она.

"На следующей неделе садик будет открыт", - пообещала Ирина Мирошник.

В мэрии "с оптимизмом" смотрят на предстоящий ремонт дорог в Петрозаводске

На участие в аукционе по ремонту дорог в Петрозаводске заявились добросовестные подрядчики, сообщила глава города Ирина Мирошник.

Мэрия Петрозаводска ранее объявила аукцион на ремонт дорог в карельской столице. На эти цели власти готовы потратить 20 млн рублей. Итоги аукциона, как сообщила сегодня журналистам глава города, подведут 20 мая.

"Мы с оптимизмом смотрим на (будущие) итоги аукциона, потому что те подрядчики, которые выразили намерение участвовать, добросовестные, зарекомендовавшие себя (с хорошей стороны), поэтому рассчитываем, что повторения ситуации с недобросовестными подрядчиками прошлых лет в этом году не будет", - отметила Ирина Мирошник.

Ремонтные работы предполагается начать в конце мая.

"В третьей декаде мая, как раз и температурный режим уже установится, мы приступим к выполнению ремонтных работ по устранению провалов как на дорожной сети, так и на тротуарах", - сказала глава города.

Ирина Мирошник добавила, что судебные процессы с недобросовестными подрядчиками, ремонтировавшими дороги в карельской столице в предыдущие годы, продолжаются. Плохое качество работ, предположила градоначальница, могло быть обусловлено еще и тем, что в мэрию была представлена "недостоверная документация" на материалы, которые использовались во время работ.

"Сейчас разбираясь по поводу недобросовестного подрядчика, с которым мы находимся в судебных претензиях по контрактам 2013, и 2016 и 2017 годов, мы так уже понимаем, что дело еще, очевидно, в недостоверной документации, сопровождающей используемые материалы. Нам предъявляют сертификаты качества на эти материалы, мы фиксируем выполнение работ, а потом спустя некоторое время происходит повреждение асфальта", - отметила Мирошник.

Стало известно, сохранит ли внешний вид бывший Дом офицеров в Петрозаводске после ремонта

Памятник истории Петрозаводска, известный как Дом офицеров, в ходе капитального ремонта сохранит внешний архитектурный облик, но будет проведена внутренняя перепланировка.

Это следует из проектных решений, включенных в документацию для проведения аукциона по выбору строительной организации, которая будет ремонтировать здание.

Планируется сохранение "объемно-пространственной композиции трехэтажного здания Дома офицеров с сохранением конструктивной схемы, архитектурно-художественного оформления фасадов, в том числе местоположения, формы, размеров центрального портика с фронтоном на главном фасаде", - говорится в документации.

Подробнее о ремонте и сроках его окончания, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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