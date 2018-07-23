Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: www.iloverabbit.ru

Первый канал заинтересовался Долиной зайцев в Карелии

Первый канал готовит сюжет о грандиозном проекте, в рамках которого на скале в Карелии появятся изображения тысячи зайцев.

Информация об этом появилась в "Инстаграм" на странице longart.russia, где публикуются последние новости о проекте.

По имеющейся информации, сюжет выйдет в эфире программы "Доброе утро" в августе.

Как рассказал "Столице на Онего" создатель проекта "Долина зайцев" Сергей Гапанович, в настоящее время вырезано уже около 140 зайчиков. Благодаря установке строительных лесов появилась возможность вырезать зайцев в верхней части скалы.

Напомним, "Долина зайцев" – это новая достопримечательность в Карелии, которая рождается на голом энтузиазме Сергея Гапановича – человека, 4 года профессионально занимающегося резкой по камню. Задумав вырезать в скале тысячу зайцев, Гапанович не просил денег у властей и не надеялся найти бизнесменов, которые подарили бы ему порядка 1,3 млн рублей – такая сумма прописана в смете. Он пошел другим путем: создал Интернет-сайт, в котором подробно описал проект и предложил любому желающему купить себе зайца за 3 тысячи рублей.

"Уверен, что через долгие-долгие годы ваши повзрослевшие внуки буду приятно удивлены, узнав, что один из зайцев на скале имеет отношение к их семье", - отмечает Сергей.

Супруги утонули на озере в Карелии

В Сортавальском районе проводится проверка по факту гибели мужчины и женщины на озере Янисъярви, сообщает СУСК по Карелии.

По версии следствия, 21 июля трое мужчин и две женщины на моторной лодке без спасательных жилетов вышли в озеро Янисъярви. На воде лодка перевернулась, и люди оказались в воде.

"В результате троим удалось добраться до берега, а мужчина и женщина утонули, их поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка.

ФОТО: В центре Петрозаводска молния разнесла дерево в щепки

Молния ударила в дерево на улице Свердлова.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанка прислала фото, на которых запечатлела, как в минувшее воскресенье 22 июля во время грозы молния попала в дерево на ул.Свердлова и расколола его.

фото: xcom-hobby.ru

Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре

С 24 по 26 июля в Карелии, преимущественно на юге и в центральных районах, а также в Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода.

Об этом сообщает ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на Карельский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"В период с 24 по 26 июля 2018 г. местами, преимущественно по южным и центральным районам Республики Карелия и в г. Петрозаводске, ожидается аномально жаркая погода со значениями среднесуточной температуры воздуха на 7-10оС выше климатической нормы (норма от +15,3 до +16,7оС)", - сказано в сообщении.

Кроме этого, 24 июля на юге и в центральных районах Карелии прогнозируется "ухудшение погодных условий: местами кратковременные дожди, гроза, при грозе усиление южного, юго-восточного ветра порывами до 15 м/с", отмечают в ЕДДС.

В Петрозаводске водитель сбил пешехода и бросил пострадавшего с переломанными ногами во дворе

Бывшая жена пострадавшего в ДТП на Кукковке рассказала, как спасала мужа, которого водитель привез с места аварии и бросил во дворе у дома.

Ранее сообщалось, что в субботу 21 июля в 00.29 на ул.Ровио, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №20, легковой автомобиль сбил пешехода.

От удара пешеход подлетел в воздух и оказался на лобовом стекле автомобиля, через несколько метров упал на дорогу.

Под покровом ночи водитель затащил пострадавшего в машину и уехал с места происшествия.

По поступившей ранее информации, предполагалось, что виновник аварии доставил пешехода в больницу.

Но, как написала минувшей ночью бывшая супруга пострадавшего в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", водитель отвез пострадавшего не в больницу, а во двор к дому, где и бросил.

"Водитель сбил пешехода и затащил в машину. Кто-то придумал, что водила отвез его в больницу. Это далеко не так!!! – написала петрозавдчанка, - водила спросил у пострадавшего адрес проживания, отвез его на Сегежскую и выбросил во двор. Пострадавший - мой бывший муж позвонил мне и попросил вызвать скорую. Скорая приехала и увезла в больницу. У него перелом двух ног".

Женщина просит всех, у кого есть информация о водителе, связаться с ней.

Парфенчиков объяснил, как обустроят за 83 млн дорогу к перинатальному центру

Информацию о выделении из федерального резервного фонда 83 млн. 200 тыс. рублей на завершение строительства в Петрозаводске дороги глава Карелии Артур Парфенчиков разместил у себя на странице в соцсети.

Комментаторы под постом о выделении 83 млн на дорогу к перинатальному центру развернули бурную дискуссию, назвав данную стоимость строительства дорожного объекта завышенной.

Артур Парфенчиков объяснил, куда запланировано потратить эти 83 млн 200 тысяч.

"Во-первых, это достаточно протяженный (1000 м.) участок дороги по ул.Сыктывкарской на участке от ул. Чкалова до Лесного проспекта, - написал глава Карелии. - Идет строительство современной 4-полосной магистрали шириной 15 м.! Во-вторых, средства также пойдут на благоустройство прилегающей территории (пешеходные тротуары, разметка, дорожные знаки, светофор, освещение) и озеленение. Сейчас идет укладка асфальтобетонного покрытия, устройство основания тротуара и обустройство газонов".

По словам Парфенчикова, дорога расположена в районе новой жилой застройки и обеспечивает подъезд к перинатальному центру.

"Комфортный и безопасный доступ к медицинскому учреждению имеет первостепенное значение. К тому же, новая дорога значительно разгрузит транспортный поток в районе верхнего Чапаевского кольца", - сказал Артур Парфенчиков.

ФОТО: На берегу в карельской деревне установили фонари и 22 тренажера от Маркелова

В деревне Мегрега Олонецкого района на берегу озера открыли спортивную площадку, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков ы соцсети.

"Продолжаем реализовывать проекты по благоустройству населённых пунктов республики, - написал в соцсеи Артур Парфенчиков. - В минувшую субботу 21 июля в деревне Мегрега Олонецкого района торжественно открыли спортивную площадку. На берегу озера обустроена территория для активного отдыха и занятий спортом, проведено освещение, установлены 22 тренажера. Проект реализован благодаря активному участию жителей поселения в программе поддержки местных инициатив".

По словам главы Карелии, программа помощи местных инициатив ежегодно расширяется: если в 2014 г. в ней могли участвовать только сельские и городские поселения, то в 2015 к ним присоединились городские округа, а с 2016 года в программе участвуют уже и муниципальные районы.

"За эти годы размер субсидии из бюджета Карелии на реализацию одного проекта возрос с 500 тыс. до миллиона рублей. За пять лет более чем в два раза возросло количество проектов, поданных на конкурс с 36 в 2014 г. до 89 в 2018 г. А главное - растет активность и количество участников конкурса. Жители могут не только определить места для благоустройства, но и принять личное участие в общем деле", - отметил Артур Парфенчиков.

В Кондопоге продолжают дело Федермессера

Благодарные горожане почтили память легендарного руководителя.

В день памяти Виталия Федермессера, 19 июля, в кондопожском Творческом центре вспоминали человека, который отдал градообразующему предприятию АО "Кондопога" более сорока лет, а с 1989 по 2008 годы был его директором. В этот день на доме № 19 по улице Советов, где жил Федермессер, торжественно открыли мемориальную доску.

Для Виталия Федермессера комбинат и город были единым целым. Поэтому он много сил и времени отдавал непосредственно Кондопоге, заботился о досуге горожан и внешнем облике самого города, строил дворцы спорта и культуры.

- Мы не собираемся это все бросать, потому что эти объекты работают для наших сотрудников и их детей, для кондопожан. В Кондопоге к предприятию относятся с очень большим уважением. И наша задача - не терять марку, - говорит заместитель директора по социальным вопросам Иван Петров. – Понятно, что Виталий Федермессер задал высокие стандарты во всем – в управлении, в отношении к людям, и мы должны, мы просто обязаны им соответствовать. Поэтому новое руководство предприятия планирует идти дорогой Федермессера и преумножать все лучшее, что было сделано для города.

Подробности – в нашем материале.

Работодателям хотят разрешить увольнять работников "в связи с утратой доверия"

Минтруд готовит законопроект о включении в Трудовой кодекс России нормы, позволяющей уволить сотрудника в связи с утратой доверия.

По сообщению пресс-службы ведомства, такая норма поможет "дисциплинировать как работодателей, так и работников".

"Осознавая возможность быть уволенным в связи с утратой доверия и занесения соответствующей записи в трудовую книжку, работник станет серьезнее оценивать возможные риски и последствия своих недобросовестных действий", – пояснили в министерстве, заявление которого цитирует "Интерфакс".

Подробнее - по ссылке.

ФОТО: Депутат Андрей Рогалевич сделал своими руками берестяные туеса

Депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич выложил в соцсетях фото, на котором изображены сделанные его руками изделия из бересты.

"Начатое в Петрозаводске закончил в командировке в Сегеже. Вечерами, под писк комаров и надрывное своё же пение "Чёрный ворон" и "Слушай рабочий, война началася", возился в поместье. Давно хотел домой сделать что-то из бересты. Руки не доходили. Дошли. С чувством внутреннего удовлетворения констатирую – помнят руки и голова, хоть повспоминать многое и пришлось (при изготовлении предметов крестьянского быта, ни одно дерево не пострадало)", - подписал фото Андрей Рогалевич (авторские орфография и пунктуация сохранены).

По словам Андрея Рогалевича, на создание туесов у него ушло несколько дней, а делать их его научили северные карелы.

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