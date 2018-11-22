Все, что случилось сегодня

фото: "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии отменил мягкий приговор Косареву по делу о взятках

Верховный суд Карелии отправил на пересмотр уголовное дело бывшего председателя госкомитета по имуществу Дениса Косарева.

Такое решение в четверг приняла коллегия по уголовным делам Верховного суда Карелии, рассказали "Столице на Онего" в суде. Меру пресечения экс-чиновнику не стали менять и оставили его под подпиской о невыезде.

Дело будет пересматриваться в Петрозаводском городском суде, но в новом составе.

Прокурор просила изменить наказание с условного на реальное лишение свободы. Адвокат просил оставить приговор Петрозаводского городского суда в силе. Ранее Денис Косарев направил в суд ходатайство о рассмотрении апелляционных жалоб без его участия. Суд его удовлетвори и заседание прошло без фигуранта дела.

Напомним, судья Петрозаводского городского суда Эдуард Новоселов в сентябре приговорил экс-чиновника к 5 годам условного заключения и 5 млн рублей штрафа за взятки.

По версии следствия, Денис Косарев совместно со своим заместителем Сереем Максимовым, расследование уголовного дела в отношении которого продолжается, в 2014-2015 годах получил шесть взяток на общую сумму не менее 2,6 млн рублей за создание условий для победы коммерческих организаций в аукционах, заключение с ними госконтрактов и договоров аренды недвижимого имущества, согласование и выдачу Фондом госимущества республики крупных денежных займов предприятиям.

Кроме того, Косареву совместно с его заместителем инкриминировалось хищение 40 тысяч рублей под видом начисления премиальной выплаты за 2016 год руководителю подведомственного казенного учреждения.

фото: "Столица на Онего"

Синоптики рассказали, когда выпадет снег в Карелии

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды в ближайшие дни на территории республики.

По словам Елены Ишкиной, до конца недели никаких изменений в погоде не ожидается.

"Ныряющие" циклоны возникают на территории Мурманской и Архангельской областей. До нас они пока не дошли.

Поэтому температура сохранится на прежнем уровне. Ночью слабые морозы, до -4 градусов. Местами выпадет снег. Ветер холодный, порывистый.

Настоящая зима с обильными осадками, снегом в ближайшие дни не придет.

Глава Карелии предложил выпускникам скинуться на окна для родных школ

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова в республике проходит благотворительная акция "Подари тепло", сообщили в правительстве респблики.

Любой желающий может спонсировать установку современных окон в школе, в которой учился.

Благотворительную акцию "Подари тепло" глава Карелии Артур Парфенчиков предложил запустить во время недавней рабочей поездки в Медвежьегорский район. В средней школе №1 Медвежьегорска инициатива нашла поддержку – в мастерских и спортзале уже установили 7 стеклопакетов.

Глава республики принял участие в акции вместе с другими выпускниками гимназии №17 в Петрозаводске: собраны средства на приобретение и установку в учреждении 10 окон.

"Безусловно, мы продолжим республиканское финансирование развития школ, но поддержка спонсоров и меценатов поможет достичь поставленных целей быстрее. Уверен, что мое предложение найдет отклик у многих выпускников карельских школ, которые дали им путевку в жизнь", - отметил Артур Парфенчиков.

Все, кто присоединится к благотворительной акции, могут рассказывать о своих подарках школам в соцсетях, используя хештег #подаритепло.

фото: Дарья Антонова, regnum.ru

"Каждый чиновник, да и обычный человек тоже, иногда может сорваться"

Известный российский политолог, глава "Политической экспертной группы" Константин Калачев заступился за Артура Парфенчикова.

"Каждый чиновник, да и обычный человек тоже, иногда может сорваться, но нынешний тренд – вырывание фраз из контекста и подача их публике в формате "подробностей не надо, распространяйте и не рефлексируйте", лично меня удивляет, - написал Константин Калачев. - Такая презумпция виновности обличенного властью человека. Сам был в таких ситуациях, когда работал вице-мэром. Сделай чудо, вынь да положь, у нас пять домов, но детсад быть должен и т.д. и т.п. Ответишь, что думаешь, заклюют.

Но у истории Парфенчикова есть продолжение. В селе Суоёки создадут семейный детский сад. Глава Карелии приехал в этот населенный пункт, встретился с обидевшейся на него жительницей, предложил ей работу помощника воспитателя. Местные власти должны выкупить в поселке дом, где откроют группу на несколько детей. По заверением селян они обеспечат в группу не менее пяти детей.

Крут Парфенчиков? Крут. Нуждается в защите? Нет. Но молчать уже не могу. Ибо все побежали обличать бездушных чиновников, дай и я за компанию, не разбираясь, присоединюсь, для меня выглядит странно. Особенно, если ты, мысленно поставив себя на место обличаемого, понимаешь, что написал или сказал бы гражданке или гражданину тоже самое, а может еще резче".

Подробнее – в рубрике "Личное мнение".

Торжественно открытый Центр гимнастики в Петрозаводске до сих пор не работает

В столице Карелии современный Центр спортивной гимнастики, открытый на месте старой спортивной школы на улице Повенецкой, начнет принимать спортсменов 26 ноября.

Напомним, в Петрозаводске на улице Повенецкой в рамках деятельности Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия республики при содействии замсекретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева построили Центр спортивной гимнастики. Строительство объекта велось за счет внебюджетных средств, предоставленных Федерацией спортивной гимнастики России, в размере 150 млн. рублей.

В итоге, 27 октября состоялось торжественное открытие современного Центра спортивной гимнастики. В торжественной церемонии приняли участие вице-премьер правительства России Ольга Голодец, Рашид Нургалиев, президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов, олимпийские чемпионы Алексей Немов и Светлана Хоркина, а также другие официальные лица.

На открытии перед зрителями и гостями выступили юные гимнасты, которые продемонстрировали свою технику работы на снарядах.

Региональный Центр в Петрозаводске является одним из лучших центров по спортивной гимнастике на Северо-Западе, сообщили присутствующим: в здании есть светлый гимнастический зал, отдельный зал для силовых тренировок, а также массажный кабинет, инфракрасные сауны и душевые.

Для Центра за счет Федерации спортивной гимнастики России было закуплено самое современное оборудование.

В Минспорта сообщили, что на базе нового объекта будут заниматься воспитанники спортивной школы олимпийского резерва №1 Петрозаводска, проводиться соревнования и тренировочные сборы команд Северо-Западного федерального округа.

Но на сегодняшний день Центр так и не начал свою работу.

Маленькие гимнасты, которые занимались в зале стадиона "Спартак", уже с апреля ждут начала тренировок.

"И это спортсмены, для которых каждый день на счету", - отмечают специалисты.

В администрации Петрозаводска "Столице на Онего" сообщили, что Центр спортивной гимнастики закрыт, потому что продолжается приемка объекта: готовятся документы.

"Центра гимнастики откроется 26 ноября", - заверили в мэрии.

фото: 7x7-journal.ru / Сергей Маркелов

Федеральные эксперты считают, что Парфенчиков провел классную работу над ошибками в Суоеки

Эксперты сайта "Давыдов.Индекс" считают, что глава Карелии Артур Парфенчиков задал новый тренд: после конфликта с жительницей республики, опубликовавшей их эмоциональную переписку в соцсетях, он не просто извинился, но и решил проблему, из-за которой сорвался на грубость.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который на днях пополнил список региональных руководителей, допустивших неудачные высказывания в сети, в отличие от предшественников, сумел обратить конфликт из "минуса" в "плюс", пишет портал "Давыдов. Индекс".

После того, как сначала в соцсетях, а затем в популярных телеграм–каналах и федеральных СМИ появились скрины его переписки с жительницей республики Анной Власовой, которая жаловалась на закрытие детского сада в поселке Суоёки, Парфенчиков практически сразу признал ошибку и публично извинился за допущенный в ответах "эмоциональный срыв".

Дав понять, что он такой же человек, как и все, бывший главный судебный пристав страны оказался на одной ступеньке с теми, кто ежедневно пишет ему жалобы "ВКонтакте" (кстати, на многие он отвечает лично, хотя мог бы посылать по инстанциям). И даже в тот день, когда разразился скандал, до поздней ночи отвечал на комментарии, которых на его странице набралось около четырехсот.

В то время, как другие герои подобных скандалов стремились замолчать ситуацию или же бежали от нее (как это в буквальном смысле сделала свердловская министр-гимнастка, уехавшая в отпуск), карельский губернатор поспешил на личную встречу к жалобщице.

Отменив все запланированные в Москве мероприятия, он в тот же день сел в самолет и прилетел в Петрозаводск, чтобы добраться до деревни, где живет Власова. Он не только побывал у нее дома, но и встретился с жителями поселка Суоёки, причем на эту встречу люди пришли чуть ли не всей деревней.

Когда выяснилось, что закрытый детский сад находится в аварийном состоянии и объективно не может быть открыт, Парфенчиков предложил жителям создать в поселке Суоёки семейную детсадовскую группу для пяти детей.

При этом он остался стоять на позиции, что содержать в поселке полноценное дошкольное учреждение для такого числа малышей нерационально. В итоге на сельском сходе решили, что ветхое здание детского сада пойдет жителям на дрова, а для семейного детского сада власти выкупят частный дом, который перейдет в муниципальную собственность после ремонта и оборудования. Любопытно, что героиня скандала Анна Власова согласилась работать в семейной группе помощником воспитателя.

Счастливый конец у этой истории еще не наступил, однако, похоже, что Парфенчиков нашел выход из тяжелой ситуации, которая характерна для десятков других населенных пунктов Карелии, где точно также группа детей для полноценных детских садов по нормативам не набирается, и местным властям приходится оптимизировать учреждения.

Теперь практика открытия семейных детсадовских групп получит распространение в карельской глубинке. Кстати, этот опыт может и в других регионах получить распространение.

Вовремя сделав работу над ошибками, Парфенчиков показал пример того, как нужно выходить из подобных конфликтных ситуаций без серьезных имиджевых потерь. Бесплатный урок для других эмоциональных руководителей регионов.

фото: Сайт "Лидеры Карелии"

Новый глава администрации Беломорского района столкнулся с проблемой

В редакцию "Вестей Карелии" обратились за помощью жители Беломорска с просьбой повлиять на местную власть, которая уже более 25 лет не может организовать прочистку длинной дренажной канавы и ее углубления на улице Мира.

Проживающая здесь в частном доме Ольга Ш. с семьей жалуется, что во время дождей, особенно таяния снега, вода заливает огороды, хозпостройки и даже дома.

Новым главой районной администрации местные депутаты 7 ноября единогласно избрали 36-летнего петрозаводчанина Алексея Уханова.

Как сообщил Алексей Уханов, в настоящее время каждый понедельник с 10.00 в районной администрации проходят планерные совещания по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: РИА Новости / Максим Богодвид

В организациях Карелии выросло число вакантных мест

Количество свободных вакансий в организациях Карелии достигло 5,4 тыс. единиц, что на 4,3% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Это следует из пресс-выпуска Карелиястата "О положении на рынке труда в Республике Карелия за январь-сентябрь 2018 года".

На каждые 10 вакантных мест на конец сентября 2018 года претендовало 12 человек не занятых трудовой деятельностью.

Подробнее читайте в материал деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: spb.aif.ru/архив

В Карелии могут появиться мусорные баки за 1,5 млн рублей

Жители Пряжи выдвинули проект по благоустройству мусорных площадок для участия в республиканском конкурсе, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

В пряжинский ДК 19 ноября на собрание пришло около 60 человек для обсуждения программы поддержки местных инициатив. Однако этого не хватило для голосования. А уже 20 ноября собралось 230 неравнодушных жителей.

В результате жители Пряжи проголосовали за проект "ЭкоЦИКЛ" по установке мусорных площадок. Если проект, стоимость которого составляет 1,6 млн рублей, одобрят, то в поселке появятся мусорные площадки с закрытыми контейнерами на колесиках.

Сейчас в Пряже 31 контейнерная площадка, и только 7 из них находятся в хорошем состоянии, отвечающем санитарным и эстетическим нормам.

Пакет документов на конкурс планируется подать до 10 декабря.

ФОТО: В Петрозаводске после обращения жителя колодцы прикрыли досками и камнями

Житель Петрозаводска, предупредивший власти об открытых колодцах, представляющих опасность для людей, рассказал, как чиновники справились с решением проблемы.

Напомним, в конце сентября в редакцию "Столицы на Онего" обратился петрозаводчанин, который сообщил, что обнаружил в городе в местах, где гуляет большое количество людей, открытые канализационные люки. Он сфотографировал открытые колодцы и указал конкретные места, где они находятся.

Как оказалось, власти отреагировали на обращение жителя и нашу публикацию.

"Администрация организовала закрытие колодцев. Вот как теперь они выглядят: правда очень надежно?!" - написал нам неравнодушный горожанин.

Видимо, чугунных крышек, чтобы закрыть колодцы, в городе не нашлось.

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