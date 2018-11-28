Самые читаемые новости за 28 ноября

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Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о штрафах для водителей свадебного кортежа, которые подвергли опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Напомним, 26 ноября автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу. Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов. Движение авто зафиксировали камеры видеонаблюдения.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, управлявшие транспортными средствами и нарушившие правила дорожного движения, установлены. В отношении водителей вынесено 75 постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе 60 материалов за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходам", - отметили в ГИБДД Петрозаводска.
"Общая сумма штрафов составила порядка 100 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве
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Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сократить число правительственных учреждений и персонала.
"Самое простое – наплодить бюджетных мест различных. Закрыть этим социальный вопрос, платить минимальную зарплату, вытаскивать деньги из республики, которая залезает в кредит, и все очень хорошо. Так можно жить год, два, три, пять. Дальше что? Поэтому, конечно, сегодня надо понимать, что нужно развивать экономику. И наша задача, чтобы максимальное количество активного населения работало в реальном секторе экономики. Вот мы сейчас опять планируем сокращение правительственных наших учреждений. Будет сокращение персонала. Потому что надо сокращать непроизводственный сектор. И это во всем должно быть", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".
В качестве примера Парфенчиков привел в пример упаковщицу одного из предприятий в Суоярви, которая ранее работала сторожем в детском саду и получала зарплату из бюджета. А теперь работает в реальном секторе экономики.
Глава Карелии не уточнил, какое количество чиновников и какие именно структуры попадут под сокращение.
По данным Карелиястата, в республике к началу 2018 года в органах государственной исполнительной власти числилось 10643 человека, из них – 8092 в федеральных органах, 999 – в республиканских, 1552 – в органах местного самоуправления.Смотреть подробнее
Тело мужчины было обнаружено на Ключевском шоссе, сообщили в МВД Карелии.
Тело мужчины обнаружено на тропинке у проезжей части на Ключевском шоссе.
Криминальной составляющей не выявлено.
На месте работают сотрудники полиции.
В настоящее время выясняются обстоятельства гибели.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как власти пытаются помочь вернуть в Россию тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска.
"Люди где-то сразу стараются выйти на главу республики. У нас вчера вечером ситуация была. Петрозаводчанин умер от инсульта в Дубае. И там проблема со страховой компанией, (чтобы) тело вывезти Арабских Эмиратов. Это наш земляк, у него маленький ребенок. Вчера вечером подключили всех", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".
По словам руководителя республики, сложность заключается в том, что страховая компания находится в Салехарде.
Парфенчиков попросил помочь прокуратуру и коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа.
"Проблема заключается в том, что страховая компания не оплачивает те медицинские услуги, которые были оказаны клиникой в Дубае, и они не выдают тело", - уточнил Парфенчиков.Смотреть подробнее
Квалификационная коллегия судей Карелии прекратила полномочия двух судей.
Так, на основании письменных заявлений об отставке прекращены полномочия председателя Питкярантского городского суда Андрея Рыжикова (с 29 декабря 2018 года) и судьи Верховного суда Карелии Сергея Коваленко (с 23 ноября 2018 года).
Подробности отставок не уточняются.Смотреть подробнее
Местные жители Пряжинского района рассказали изданию о том, что волки вышли из леса и начали истреблять собак.
Местные жители поселков Кутижма и Виллагора рассказали "Столице на Онего", что на прошлой неделе у них стали пропадать домашние питомцы: несколько собак были съедены волками.
"Утром обнаружили, что собаки нет, карабин выгнут. Следов не было, так как ночью шёл дождь. Но в поселке говорили, что ночью волки шакалили. У односельчанки собака, отпущенная с цепи, забилась под дом и таким образом спаслась. Чуть позже, мы нашли волчий помет с шестью, предположительно, нашей собаки", – рассказала одна из жительниц п. Виллагора.
Подобный случай произошел и в селе Рыбрека Прионежского района. Волки загрызли собаку, которой не было и года. Хозяева услышали вой, вышли, но ничего не успели сделать. Волки закинули собаку на хребет и утащили.
Жители утверждают, что причиной раннего выхода волков в поселки является низкая урожайность в этом году. Животные в лесу голодают, что и вынуждает искать пропитание рядом с людьми.Смотреть подробнее
В Петрозаводске объявлен розыск 39-летней женщины, подозреваемой в краже, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники уголовного розыска разыскивают подозреваемую в совершении кражи Анну Б. 1979 года рождения, которая скрылась от органов следствия.
полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать об этом по телефонам: 8 (911) 402-49-26 или 02.Смотреть подробнее
Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович оспорила в Верховном суде республики штраф за невыполнение требований прокурора.
Напомним, 23 октября городской суд Петрозаводска признал Людмилу Котович виновной по ст. 17.7 КоАП и оштрафовал ее на две тыс. рублей. Как следует из материалов дела, летом 2018 года прокуратура после сообщений СМИ решила проверить уличную торговлю в Петрозаводске. Надзорное ведомство обратилось с требованием в управление Роспотребнадзора о предоставлении специалиста для участия в проверке плодоовощной продукции. Специалист должен был взять пробы и провести исследования.
В своем ответе в прокуратуру представители управления Роспотребнадзора написали, что в проверке примет участие специалист-эксперт отдела санитарного надзора для оказания экспертной и консультационной помощи, но не для отбора проб и их исследования. Изъятие продукции, не соответствующей законодательству, и проведение лабораторных исследований проводится в рамках контрольно-надзорных мероприятий управления.
Представитель прокуратуры в горсуде пояснила, необходимый специалист выделен не был, что не дало возможность завершить проверку.
Людмила Котович со штрафом в две тыс. рублей не согласилась и направила жалобу в Верховный суд республики с просьбой отменить решение горсуда и прекратить административное дело. Представители прокуратуры республики требовали не удовлетворять жалобу и оставить в силе решение Петрозаводского суда, так как оно законное и обоснованное.
Суд перенес рассмотрение жалобы на 5 декабря.Смотреть подробнее
Принятие основного финансового закона региона в федеральном центре рассматривают как один из показателей политической стабильности республики.
Карельскому парламенту предстоит утвердить в декабре региональный бюджет, который не обеспечивает, по крайней мере – в нынешнем виде, выполнение республикой своих социальных обязательств. Все это в очередной раз ударит по населению региона, уровень жизни которого снижается уже на протяжении нескольких лет.
Однако и правительству Карелии, и подконтрольным ему депутатам необходим сам факт принятия бюджета. Это один из главных показателей политической стабильности региона, за которой следит федеральный центр, а с последствиями принятого решения республике придется разбираться только в следующем году.
Подробнее – читайте в статье "Профицит на дефиците"Смотреть подробнее
Суд продлил на два месяца арест учредителя петербургской компании "Ремстройкомплект" Игоря Чичина. В его окружении оказалось немало фигурантов других коррупционных скандалов, прогремевших в республике.
Следком республики обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере ( более 15 миллионов рублей), в составе организованной группы.
Судя по тому, что Игоря Чичина защищают три адвоката. Как удалось узнать изданию "Вести Карелия", двое из этих адвокатов в 2016 году защищали бывшего начальника УКСа при Минстрое Карелии Андрея Лыченкова.
Он, как и Игорь Чичин, приехал на работу в нашу республику из Санкт-Петербурга во время губернаторства Александра Худилайнена. В декабре 2016 года за получение взяток Петрозаводский суд приговорил Андрея Лыченкова к 11 годам строгого режима и 46, 2 миллиона штрафа.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".Смотреть подробнее
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