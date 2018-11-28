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Новости. Хроника дня
22:20, 28 Ноября 2018

Самые читаемые новости за 28 ноября

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ГИБДД оштрафовала на 100 тысяч рублей участников кортежа, нагло проехавших по Петрозаводску

Госавтоинспекция Петрозаводска рассказала о штрафах для водителей свадебного кортежа, которые подвергли опасности жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Напомним, 26 ноября автомобили свадебного кортежа устроили ЧП на дороге. Пересекая один из перекрестков на проспекте Ленина, машины двигались на красный свет и выезжали на встречную полосу. Известно, что в качестве гостя участником кортежа был депутат молодежного парламента 18-летний Сеймур Исмаилов. Движение авто зафиксировали камеры видеонаблюдения.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий лица, управлявшие транспортными средствами и нарушившие правила дорожного движения, установлены. В отношении водителей вынесено 75 постановлений по делам об административных правонарушениях, в том числе 60 материалов за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, а также за непредоставление преимущества в движении пешеходам", - отметили в ГИБДД Петрозаводска.

"Общая сумма штрафов составила порядка 100 тыс. рублей", - рассказали в ведомстве

 

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фото: Столица на Онего
Глава Карелии анонсировал сокращение чиновничьего аппарата в регионе

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал сократить число правительственных учреждений и персонала.

"Самое простое – наплодить бюджетных мест различных. Закрыть этим социальный вопрос, платить минимальную зарплату, вытаскивать деньги из республики, которая залезает в кредит, и все очень хорошо. Так можно жить год, два, три, пять. Дальше что? Поэтому, конечно, сегодня надо понимать, что нужно развивать экономику. И наша задача, чтобы максимальное количество активного населения работало в реальном секторе экономики. Вот мы сейчас опять планируем сокращение правительственных наших учреждений. Будет сокращение персонала. Потому что надо сокращать непроизводственный сектор. И это во всем должно быть", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

В качестве примера Парфенчиков привел в пример упаковщицу одного из предприятий в Суоярви, которая ранее работала сторожем в детском саду и получала зарплату из бюджета. А теперь работает в реальном секторе экономики.

Глава Карелии не уточнил, какое количество чиновников и какие именно структуры попадут под сокращение.

По данным Карелиястата, в республике к началу 2018 года в органах государственной исполнительной власти числилось 10643 человека, из них – 8092 в федеральных органах, 999 – в республиканских, 1552 – в органах местного самоуправления.

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фото: "Столица на Онего"
В Петрозаводске на улице нашли труп

Тело мужчины было обнаружено на Ключевском шоссе, сообщили в МВД Карелии.

Тело мужчины обнаружено на тропинке у проезжей части на Ключевском шоссе.

Криминальной составляющей не выявлено.

На месте работают сотрудники полиции.

В настоящее время выясняются обстоятельства гибели.

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фото: pixabay
Родственники не могут получить тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как власти пытаются помочь вернуть в Россию тело умершего в Дубае жителя Петрозаводска.

"Люди где-то сразу стараются выйти на главу республики. У нас вчера вечером ситуация была. Петрозаводчанин умер от инсульта в Дубае. И там проблема со страховой компанией, (чтобы) тело вывезти Арабских Эмиратов. Это наш земляк, у него маленький ребенок. Вчера вечером подключили всех", - сказал Парфенчиков во время пресс-завтрака в издании "Карелинформ".

По словам руководителя республики, сложность заключается в том, что страховая компания находится в Салехарде.

Парфенчиков попросил помочь прокуратуру и коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа.

"Проблема заключается в том, что страховая компания не оплачивает те медицинские услуги, которые были оказаны клиникой в Дубае, и они не выдают тело", - уточнил Парфенчиков.

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фото: https://pixabay.com
Двое судей ушли в отставку в Карелии

Квалификационная коллегия судей Карелии прекратила полномочия двух судей.

Так, на основании письменных заявлений об отставке прекращены полномочия председателя Питкярантского городского суда Андрея Рыжикова (с 29 декабря 2018 года) и судьи Верховного суда Карелии Сергея Коваленко (с 23 ноября 2018 года).

Подробности отставок не уточняются.

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фото: Pixabay
В районах Карелии волки начали истреблять собак

Местные жители Пряжинского района рассказали изданию о том, что волки вышли из леса и начали истреблять собак.

Местные жители поселков Кутижма и Виллагора рассказали "Столице на Онего", что на прошлой неделе у них стали пропадать домашние питомцы: несколько собак были съедены волками.

"Утром обнаружили, что собаки нет, карабин выгнут. Следов не было, так как ночью шёл дождь. Но в поселке говорили, что ночью волки шакалили.  У односельчанки собака, отпущенная с цепи, забилась под дом и таким образом спаслась. Чуть позже, мы нашли волчий помет с шестью, предположительно, нашей собаки", – рассказала одна из жительниц п. Виллагора. 

Подобный случай произошел и в селе Рыбрека Прионежского района. Волки загрызли собаку, которой не было и года. Хозяева услышали вой, вышли,  но ничего не успели сделать. Волки закинули собаку на хребет и утащили. 

Жители утверждают, что причиной раннего выхода волков в поселки является низкая урожайность в этом году. Животные в лесу голодают, что и вынуждает искать пропитание рядом с людьми. 

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фото: МВД Карелии
ФОТО: Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

В Петрозаводске объявлен розыск 39-летней женщины, подозреваемой в краже, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска  разыскивают подозреваемую в совершении кражи Анну Б. 1979 года рождения, которая скрылась от органов следствия.

полиция просит всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, сообщать об этом по телефонам: 8 (911) 402-49-26 или 02.

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фото: ptzgovorit.ru
Руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии оспорила штраф в Верховном суде республики

Врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович оспорила в Верховном суде республики штраф за невыполнение требований прокурора.

Напомним, 23 октября городской суд Петрозаводска признал Людмилу Котович виновной по ст. 17.7 КоАП и оштрафовал ее на две тыс. рублей. Как следует из материалов дела, летом 2018 года прокуратура после сообщений СМИ решила проверить уличную торговлю в Петрозаводске. Надзорное ведомство обратилось с требованием в управление Роспотребнадзора о предоставлении специалиста для участия в проверке плодоовощной продукции. Специалист должен был взять пробы и провести исследования.

В своем ответе в прокуратуру представители управления Роспотребнадзора написали, что в проверке примет участие специалист-эксперт отдела санитарного надзора для оказания экспертной и консультационной помощи, но не для отбора проб и их исследования. Изъятие продукции, не соответствующей законодательству, и проведение лабораторных исследований проводится в рамках контрольно-надзорных мероприятий управления.

Представитель прокуратуры в горсуде пояснила, необходимый специалист выделен не был, что не дало возможность завершить проверку.

Людмила Котович со штрафом в две тыс. рублей не согласилась и направила жалобу в Верховный суд республики с просьбой отменить решение горсуда и прекратить административное дело. Представители прокуратуры республики требовали не удовлетворять жалобу и оставить в силе решение Петрозаводского суда, так как оно законное и обоснованное.

Суд перенес рассмотрение жалобы на 5 декабря.

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фото: Валерий Поташов
Бюджет Карелии-2019 грозит серьезными сокращениями в социальной сфере

Принятие основного финансового закона региона в федеральном центре рассматривают как один из показателей политической стабильности республики.

Карельскому парламенту предстоит утвердить в декабре региональный бюджет, который не обеспечивает, по крайней мере – в нынешнем виде, выполнение  республикой своих социальных обязательств. Все это в очередной раз ударит по населению региона, уровень жизни которого снижается уже на протяжении нескольких лет.

Однако и правительству Карелии, и подконтрольным ему депутатам необходим сам факт принятия бюджета. Это один из главных показателей политической стабильности региона, за которой следит федеральный центр, а с последствиями принятого решения республике придется разбираться только в следующем году.

Подробнее – читайте в статье "Профицит на дефиците"

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фото: "Столица на Онего"
Всплыли новые подробности уголовного дела владельца петербургской фирмы "Ремстройкомплект"

Суд продлил на два месяца арест учредителя петербургской компании "Ремстройкомплект" Игоря Чичина. В его окружении оказалось немало фигурантов других коррупционных скандалов, прогремевших в республике.

Следком республики обвиняет Чичина в неоднократном получении взяток в особо крупном размере ( более 15 миллионов рублей), в составе организованной группы. 

Судя по тому, что Игоря Чичина защищают три адвоката. Как удалось узнать изданию "Вести Карелия", двое из этих адвокатов в 2016 году защищали бывшего начальника УКСа при Минстрое Карелии Андрея Лыченкова.

Он, как и Игорь Чичин, приехал на работу в нашу республику из Санкт-Петербурга во время губернаторства Александра Худилайнена. В декабре 2016 года за получение взяток Петрозаводский суд приговорил Андрея Лыченкова к 11 годам строгого режима и 46, 2 миллиона штрафа. 

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелия".

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