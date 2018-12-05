Главные новости, которые вы могли пропустить

СРОЧНО: Президиум Верховного суда РФ отменил приговор и прекратил уголовное преследование Девлета Алиханова – его полностью оправдали

Только что стало известно, что Президиум Верховного суда РФ отменил приговор Петрозаводского городского суда и апелляционное решение Верховного суда Карелии в отношении Девлета Алиханова и прекратил его уголовное преследование.

Сегодня утром, 5 декабря в Москве состоялось заседание Президиума Верховного суда России, на котором рассматривался вопрос об отмене незаконных постановлений о продлении срока содержания под стражей Девлета Алиханова на протяжении трех лет по решению Европейского суда. Данные постановления были отменены. Однако, члены Президиума Верховного суда вышли за рамки этого вопроса и приняли решение в целом по вынесенному ему приговору по делу "о приватизации сберкасс".

Как сообщил находящийся сейчас в Москве адвокат Алиханова Михаил Шогин, Президиум Верховного суда России отменил приговор, вынесенный Девлету Алиханову 24 ноября 2017 года Петрозаводским городским судом, и апелляционное решение на него Верховного суда Карелии от 30 января 2018 года. То есть, его полностью оправдали.

По словам Шогина, уголовное преследование Девлета Алиханова прекращено. Он имеет право на реабилитацию.

Как сообщили в пресс-службе Верховного суда РФ, решение Президума - "приговор Алиханову отменить за отсутствием в деле состава преступления, уголовное преследование прекратить, выпустить Алиханова из-под стражи".

Президиум Верховного суда России – это высшая судебная инстанция нашей страны. Его решения нигде не обжалуются.

В настоящее время известный карельский политик и предприниматель Девлет Алиханов находится в колонии в Сегеже. По приговору Петрозаводского городского суда ему назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы. И именно это решение сегодня признано назаконным.

Постановления Президиума Верховного суда России вступают в силу незамедлительно.

фото: Валерий Поташов

ФОТО и ВИДЕО. Карельские автоперевозчики: "Дайте нам работать!"

На Вознесенском шоссе прошла акция протеста водителей камневозов.

Карельские автоперевозчики провели утром 5 декабря акцию протеста против жесткого прессинга, устроенного сотрудниками ГИБДД в отношении водителей большегрузов после ноябрьской трагедии в Петрозаводске, где груженный каменными блоками автомобиль с полуприцепом сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Участники акции остановили несколько фур на Вознесенском шоссе и собрались на встречу с журналистами возле автозаправки, расположенной перед въездом в город. По словам автоперевозчиков, сотрудники дорожно-патрульной службы фактически блокировали перевозки каменных блоков – под предлогом проверки наличия у машин тахографов, бортов и дополнительных фар полицейские задерживают большегрузы на длительный период, выписывают необоснованные штрафы и даже снимают тягачи и прицепы с регистрации.

"Вот вчера у меня была ситуация, - рассказал один из перевозчиков Максим Голенищев. – За тахограф меня уже не могут привлечь, так сотрудник ДПС говорит: "За борта". У меня в свидетельстве о регистрации транспортного средства написано: "Прицеп общего назначения, гражданский, либо прочие полуприцепы". Эти свидетельства о регистрации выдавали сотрудники ГИБДД! Завод-изготовитель не оборудовал мой прицеп бортами, они там не предусмотрены! А мне говорят: "Нет, ты должен поставить борта!". У технадзора к моим бортам не возникло вопросов, а сотрудники ДПС вчера вечером четыре часа продержали мою машину на Гвардейской, не зная, за что мне выписать штраф!".

"Если выехать сейчас на трассу "Санкт-Петербург-Мурманск", так там каждого второго можно останавливать и снимать с учета. Сколько у нас джипов ездит с дополнительными фарами! Но мы же их ставим не для красоты, а для того, чтобы в темное время суток мы могли как-то ехать и освещать себе дорогу. А сотрудник ДПС пришел и говорит: "Вот у вас фары стоят!". Да, они стоят, но я их ставлю для своей же безопасности, чтобы мне не задавить какого-нибудь человека! Тогда пусть каждую вторую машину снимают с регистрации! Почему именно мы? Едет точно такая же машина только с тентом, но ее никто не останавливает, а камневозы оформляют по-полной! Чем мы хуже других?" – возмутился еще один перевозчик Виктор Исаков.

Как заявил "Столице на Онего" Максим Голенищев, участники акции хотели привлечь внимание республиканских властей и общественности Карелии к действиям сотрудников ГИБДД. "Да мы сейчас встанем на неделю, и заводы по переработке камня в республике остановятся! – предупредил Голенищев. – До Нового года осталось чуть-чуть, у нас всех семьи, дайте нам поработать!".

фото: Мария Васильева

ФОТО: Будущий министр здравоохранения Карелии прилетел в Петрозаводск

Михаил Охлопков, которого прочат на пост министр здравоохранения республики, прилетел в Петрозаводск.

Снятую в аэропорту фотографию Михаила Охлопкова прислал в "Столицу на Онего" один из читателей.



фото: "Столица на онего"

Ранее газета "Вести Карелии" написала, что экс-глава Минздрава Якутии Михаила Охлопкова возглавит аналогичную должность в Карелии, а министр Марина Швец работает в карельском Минздраве последние дни.

фото: "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии Швец работает на этом посту последний день

Министр здравоохранения Карелии Марина Швец 5 декабря работает в этой должности последний день, завтра коллективу будет представлен новый глава министерства.

По сведениям "Вестей Карелии", ожидается, что глава республики Артур Парфенчиков сегодня подпишет указ о назначении на пост министра Михаила Охлопкова – бывшего руководителя министерства здравоохранения Якутии.

Подробнее читайте в материале издания.

фото: Столица на Онего

В Петрозаводске из-за аварии без света остались жители четырех микрорайонов

Зарека, Голиковка, часть Ключевой и Древлянки остались без энергоснабжения из-за аварии

Как пояснили в компании "ОРЭС-Петрозаводск", в городе произошли две аварии.

Несколько минут назад свет вернулся в дома жителей Зареки.

Без электричества остаются жители еще трех микрорайонов.

В мэрии Петрозаводска уточнили, что остальные дома должны подключить к энергоснабжению в течение часа.

фото: "Столица на Онего"

Ни один из чиновников Карелии не был и не будет наказан за "срыв" программы по развитию региона

Власти Карелии обвинили в фактическом срыве финансирования Федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Карелии до 2020 года своих предшественников в правительстве региона и администрациях районов.

Ранее заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев устроил в Законодательном собрании Карелии разнос региональным властям, так как программа выполнена на 5,4%.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко в недавнем интервью заявила, что главной причиной провала финансирования ФЦП стал "низкий уровень профессионализма чиновников в органах государственной и муниципальной власти".

В итоге Карелия только в сентябре получила средства на финансирование строительства объектов, включенных в ФЦП.

В среду в правительстве Карелии состоялся брифинг, где правительственные чиновники рассказывали, как проходит реализация ФЦП по развитию Карелии".

На вопрос журналистов, понес ли кто-нибудь ответственность за срыв программы заместитель премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов ответил:

"Обязанность по подготовке всей необходимой документации, которая легла в основу получения денежных средств, лежит на органах муниципальной и региональной власти. До 2017 года не было, скажем так, должным образом уделено внимания на подготовку всей этой документации. Денежные средства в бюджете на изготовление ПСД (проектно-сметной документации) не закладывались, ПСД не делалась. Это и привело к тому, что мы ни в 2017, ни в 2015, ни в 2016-м не получили ни копейки от федерального центра. По простой причине – что регион не работал и муниципалитеты не работали над изготовлением проектно-сметной документации. Это несомненно недостаток работы чиновников в 2015, 2016 годов, которые не озаботились тем, что ПСД должна быть".

По словам Родионова, лишь нынешние чиновники заложили в бюджете необходимые средства и объявили аукционы на ПСД, изготовление которой в зависимости от сложности объекта составляет от 8 до 10 месяцев.

"Если бы об этом было напомнено нашему правительству раньше, в 2015, 2016 году, несомненно эта работа могла быть проведена раньше, и мы бы не получили так поздно денежные средства", - добавил Родионов.

Когда журналисты уточнили, был ли все-таки кто-то наказан, пояснил:

"Во-первых, у нас уже значительно поменялся кадровый состав муниципальных чиновников и региональных чиновников. А в остальном – это будет работа, что называется "бить по хвостам". Мы сегодня должны смотреть вперед, мы отыграли эти деньги, заложили ПСД. Мы эту работу держим на контроле и, скажем так, таких нарушений сроков ПСД у нас не будет".

фото: commons.wikimedia.org / Max A. Khlopov

Депутаты всех фракций, кроме "Единой России", подписали обращение в суд из-за пенсионной реформы

Депутаты всех фракций Госдумы, кроме "Единой России", подписались под обращением в Конституционный суд (КС) об обжаловании основных положений закона о повышении пенсионного возраста.

КПРФ инициировала обращение в КС о проверке конституционности ст. 4 и ст.7 закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий", сообщает "Коммерсантъ".

Эти статьи принятого закона, в частности, предполагают повышение с 65 до 70 лет пенсионного возраста для мужчин и с 55 до 60 лет — для женщин. В обращении авторы ссылаются на п. 2 ст. 55 Конституции РФ. Он запрещает принимать в РФ законы, которые "отменяют или умаляют права и свободы" граждан.

В юридической службе Компартии полагают, что пенсионная реформа может касаться тех, кто только начинает трудовой путь, а не уже работающих граждан, для многих из которых, к примеру, родившихся в 1959 и 1960 годах, появляется ранее никак не оговаривавшаяся и ухудшающая их положение отсрочка выхода на пенсию.

фото: паблик "Подслушано в ПТЗ"

ФОТО: По Петрозаводску бродит голодная лиса

Жители микрорайона Древлянка сфотографировали лису, разгуливающую рядом с домами.

Маленький зверек бродил накануне вечером у жилого комплекса "Каскад". Фотографию лисы горожане разместили в паблике "Подслушано в ПТЗ".

На Древлянке лисы - довольно частые гости. Они появляются как на окраине микрорайона, так и у торгового центра "Лотос Плаза". Животные выглядят истощенными.

фото: @NEWSLER.RU

Неизвестный избил школьника в Петрозаводске

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась девушка и сообщила, что ее 17-летнего брата избил неизвестный, после чего скрылся.

Девушка сообщила, что 4 декабря в районе Ключевой, на ул. Судостроительной, 8а на ее 17-летнего брата напал неизвестный: несколько раз ударил его по лицу, разбил нос и, повалив на землю, избил ногами.

Инцидент произошел, когда подросток возвращался со школы в районе 14.46.

Врачи провели осмотр, установили сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Есть свидетели происшествия.

Сегодня пострадавший подросток вместе с семьей пойдет в полицию писать заявление. Есть несколько видео, на которых запечатлен нападавший. Материалы передадут сотрудникам полиции.

Также школьник обратится к врачу повторно, поскольку его беспокоят боли в зубах. Вероятно, повреждена челюсть, рассказала сестра юноши.

фото: "Столица на Онего"

Стали известны цены на авиарейсы "Победы" из Петрозаводска в Москву

Авиакомпания "Победа" с 7 декабря начинает регулярные полеты Москва-Петрозаводск-Москва на самолете "Боинг-737" вместимостью 180 пассажиров.

В агентстве воздушных сообщений и аэропорту "Петрозаводск" рассказали, что полеты "Боинга" планируются четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

"Сейчас самые дешевые билеты мы продаем по 2 тысячи 384 рубля, – сообщила сотрудница агентства, – Самые дорогие – от десяти тысяч рублей и выше".

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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