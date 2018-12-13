Самое важное за сегодня

фото: nikcenter.org

Неизвестные в масках ограбили ювелирный магазин на 1 миллион рублей в Карелии

Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейским из Карелия задержали подозреваемых в грабеже ювелирного магазина.

Установлено, что в помещение ювелирного салона в Петрозаводске ворвались неизвестные лица в масках и, разбив молотком стеклянные витрины, похитили ювелирные изделия на сумму более одного миллиона рублей и затем скрылись.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по адресам временного проживания в московском регионе задержаны четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет, трое из них - граждане одного из государств ближнего зарубежья. При личном досмотре у одного подозреваемого обнаружен поддельный паспорт на другое имя. При обыске сотрудниками полиции изъяты ювелирные изделия и травматический пистолет Макарова со срезанным заводским номером. ", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В мероприятиях принимали участие сотрудники Росгвардии.

В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.

Парфенчиков распорядился сократить большинство чиновников Управления по госзакупкам Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру Управления по государственным закупкам республики.

Напомним, ведомство было создано в октября 2017 года. Штатная численность его составила 17 человек. Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела. Его возглавила Елена Игнатенкова.

Как следует из распоряжения, которое в конце ноября подписал глав республики, штатная численность ведомства сократилась до 5 чиновников. В том числе в ведомстве исключили ставку специалиста первой категории.

Ранее Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".

фото: "Столица на Онего"

Осужденному за педофилию и взятки соратнику Нелидова грозит банкротство

В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного по громким делам о педофилии и взяточничестве.

Заявление направил один из крупных бизнесменов, владеющий алкогольным бизнесом в Московской области. Он требует взыскать с Романова 15,8 млн. рублей.

Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".

фото: PxHere

В Карелии появился новый вид мошенничества

Новый вид мошенничества регистрируется сотрудниками полиции, сообщили в МВД Карелии.

В ленте новостей в качестве рекламной записи попадается анонс от одного из банков. В нем содержится обещание перечислить выигрыш за прохождение опроса.

При этом само объявление и сайт, на который перенаправляется гражданин, оформлены в цветовой гамме, напоминающей ресурсы официального банка.

Уже несколько жителей Петрозаводска, посчитав любопытным данное предложение, решили принять участие в опросе. После чего им предлагалось ввести данные собственной банковской карты, подтверждающие пароли из смс-уведомлений.

Именно так, с подачи ничего не подозревающих участников опроса, злоумышленники получают удаленный доступ к счетам респондентов и похищают их денежные средства.

Секретарь Совбеза Патрушев приедет в Петрозаводск

Николай Патрушев 14 декабря проведет в Петрозаводске госкомиссию, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.

Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии и повышение эффективности использования природных ресурсов, а также развитие муниципальных районов республики.

Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия (отмечается в 2020 году) образована указом президента РФ от 24 мая 2013 года. В состав госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти, пишет ТАСС.

фото: tOrange.biz

В Петрозаводске повысится плата за детсады

Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырастет с 1 января 2019 года.

Согласно документу, плата за посещение групп полного дня вырастет до 166 рублей за одного ребенка в день. Сейчас она составляет 155 рублей.

За те дни, когда ребенок не посещает детсад, плата врастет со 133 до 140 рублей в день.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко

Изменились правила любительского рыболовства

Госдума приняла в третьем чтении закон о любительском рыболовстве.

Документом устанавливается запрет на оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей. Исключения также сделаны для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени. Предусматривается, что каждая сеть должна будет получить индивидуальную маркировку и пройти регистрацию.

Кроме того, вводится понятие "суточной нормы" вылова – такая мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Валерий Поташов

Охрана карельских чиновников обходится в миллионы

Правительство Карелии готово потратить на охрану своего здания 2,7 миллиона рублей.

Республиканское управление по государственным закупкам объявило о проведении электронных торгов на право заключения государственного контракта об оказании услуг по физической охране здания правительства Карелии в Петрозаводске Максимальная цена контракта составляет более 2,7 миллиона рублей.

В числе требований к участникам торгов – наличие действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием секретных сведений, составляющих государственную тайну. По условиям контракта, срок оказания охранных услуг начнется с 1 января, а завершится 31 мая 2019 года.

фото: Pixabay

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Карелии в выходные

Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на выходные дни и на начало следующей недели.

В Карелии значительных перемен в погоде не будет. Потепления можно не ожидать – дневная температура будет курсировать от -5 до -10 градусов, а ночью до -12. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -18.

По словам Елены Ишкиной, республика вошла в зону повышенного давления.

Существенных осадков не ожидается. Лишь вблизи больших водоемов выпадет достаточное количество снега.

Ветер северный, северо-восточный слабый.

Начало следующей недели будет аналогичным. Температурные показатели войдут в норму.

фото: Столица на Онего

Парфенчикова попросили помочь с реставрацией разваливающегося дома на пл. Кирова к 100-летию Карелии

Дом с грозящими обрушиться балконами и разрушающимся фасадом требует реставрации к 100-летию Карелии, считают жильцы.

Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. Копия имеется в распоряжении редакции.

"Просим включить жилой дом, расположенный по адресу ул. Пушкинская, д. 1 (второй адрес пр. Карла Маркса, д.6) в число объектов ремонтируемых или реставрируемых в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Дом имеет статус объекта ценной застройки в входит в ансамбль площади Кирова, на которой планируется в 2020 году проводить официальные праздничные мероприятия. Этот дом - единственный жилой дом на площади Кирова и именно его фасад находится в аварийном состоянии", - отмечается в обращении.

Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска.

"Капитально он никогда не ремонтировался, и теперь с полуразрушенных балконов на тротуар падает штукатурка и куски лепнины. Невооруженным взглядом видно, что балконы дома могут обрушиться в любой момент. Такое состояние фасада не только портит внешний вид центральной площади города, где проходят все основные городские праздники, но и представляет прямую опасность здоровью и жизни жителей и гостей города, тем более, что на первом этаже здания находится детский сад", - уверены жильцы.

В доме всего 16 квартир, поэтому восстановить фасад этого исторического здания за счет средств жильцов не представляется возможным. "Поэтому мы, жильцы дома, управляющая компания, добросовестно обслуживающая дом, а также представители учреждений образования и культуры, находящихся на площади Кирова, просим отремонтировать фасад дома по адресу за счет бюджетных средств", - отмечается в обращении.

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