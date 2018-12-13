Самое важное за сегодня

Новости по теме
Сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с полицейским из Карелия задержали подозреваемых в грабеже ювелирного магазина.
Установлено, что в помещение ювелирного салона в Петрозаводске ворвались неизвестные лица в масках и, разбив молотком стеклянные витрины, похитили ювелирные изделия на сумму более одного миллиона рублей и затем скрылись.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по адресам временного проживания в московском регионе задержаны четверо мужчин в возрасте от 23 до 39 лет, трое из них - граждане одного из государств ближнего зарубежья. При личном досмотре у одного подозреваемого обнаружен поддельный паспорт на другое имя. При обыске сотрудниками полиции изъяты ювелирные изделия и травматический пистолет Макарова со срезанным заводским номером. ", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В мероприятиях принимали участие сотрудники Росгвардии.
В отношении всех фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Проводятся следственные действия и иные мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.Смотреть подробнее
Глава Карелии Артур Парфенчиков утвердил новую структуру Управления по государственным закупкам республики.
Напомним, ведомство было создано в октября 2017 года. Штатная численность его составила 17 человек. Оно включало начальника, заместителя начальника, специалиста 1-й категории и два отдела. Его возглавила Елена Игнатенкова.
Как следует из распоряжения, которое в конце ноября подписал глав республики, штатная численность ведомства сократилась до 5 чиновников. В том числе в ведомстве исключили ставку специалиста первой категории.
Ранее Парфенчиков подписал распоряжение о создании государственного казенного учреждения "Центр организации закупок Республики Карелия".Смотреть подробнее
В Арбитражный суд Карелии поступило заявление о признании банкротом бывшего депутата и бизнесмена Ивана Романова, осужденного по громким делам о педофилии и взяточничестве.
Заявление направил один из крупных бизнесменов, владеющий алкогольным бизнесом в Московской области. Он требует взыскать с Романова 15,8 млн. рублей.
Подробнее читайте в материале "Вестей Карелии".
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Новый вид мошенничества регистрируется сотрудниками полиции, сообщили в МВД Карелии.
В ленте новостей в качестве рекламной записи попадается анонс от одного из банков. В нем содержится обещание перечислить выигрыш за прохождение опроса.
При этом само объявление и сайт, на который перенаправляется гражданин, оформлены в цветовой гамме, напоминающей ресурсы официального банка.
Уже несколько жителей Петрозаводска, посчитав любопытным данное предложение, решили принять участие в опросе. После чего им предлагалось ввести данные собственной банковской карты, подтверждающие пароли из смс-уведомлений.
Именно так, с подачи ничего не подозревающих участников опроса, злоумышленники получают удаленный доступ к счетам респондентов и похищают их денежные средства.
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Николай Патрушев 14 декабря проведет в Петрозаводске госкомиссию, сообщили в пресс-службе Совбеза РФ.
Планируется рассмотреть вопросы социально-экономического развития Карелии и повышение эффективности использования природных ресурсов, а также развитие муниципальных районов республики.
Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия (отмечается в 2020 году) образована указом президента РФ от 24 мая 2013 года. В состав госкомиссии входят руководители федеральных ведомств, компаний и организаций, региональных органов исполнительной и законодательной власти, пишет ТАСС.
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Размер платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях Петрозаводска, вырастет с 1 января 2019 года.
Согласно документу, плата за посещение групп полного дня вырастет до 166 рублей за одного ребенка в день. Сейчас она составляет 155 рублей.
За те дни, когда ребенок не посещает детсад, плата врастет со 133 до 140 рублей в день.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Госдума приняла в третьем чтении закон о любительском рыболовстве.
Документом устанавливается запрет на оборот жаберных сетей и вылов рыбы с помощью сетей. Исключения также сделаны для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых рыбалка с помощью сетей может быть открыта в определенные периоды времени. Предусматривается, что каждая сеть должна будет получить индивидуальную маркировку и пройти регистрацию.
Кроме того, вводится понятие "суточной нормы" вылова – такая мера нацелена на сохранение рыбы в водоемах средней полосы.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Правительство Карелии готово потратить на охрану своего здания 2,7 миллиона рублей.
Республиканское управление по государственным закупкам объявило о проведении электронных торгов на право заключения государственного контракта об оказании услуг по физической охране здания правительства Карелии в Петрозаводске Максимальная цена контракта составляет более 2,7 миллиона рублей.
В числе требований к участникам торгов – наличие действующей лицензии на выполнение работ, связанных с использованием секретных сведений, составляющих государственную тайну. По условиям контракта, срок оказания охранных услуг начнется с 1 января, а завершится 31 мая 2019 года.Смотреть подробнее
Ведущий синоптик карельского Гидрометцентра Елена Ишкина рассказала о прогнозе погоды на выходные дни и на начало следующей недели.
В Карелии значительных перемен в погоде не будет. Потепления можно не ожидать – дневная температура будет курсировать от -5 до -10 градусов, а ночью до -12. При прояснениях столбик термометра может опуститься до -18.
По словам Елены Ишкиной, республика вошла в зону повышенного давления.
Существенных осадков не ожидается. Лишь вблизи больших водоемов выпадет достаточное количество снега.
Ветер северный, северо-восточный слабый.
Начало следующей недели будет аналогичным. Температурные показатели войдут в норму.Смотреть подробнее
Дом с грозящими обрушиться балконами и разрушающимся фасадом требует реставрации к 100-летию Карелии, считают жильцы.
Они направили обращение на имя мэра Петрозаводска Ирины Мирошник и главы Карелии Артура Парфенчикова. Копия имеется в распоряжении редакции.
"Просим включить жилой дом, расположенный по адресу ул. Пушкинская, д. 1 (второй адрес пр. Карла Маркса, д.6) в число объектов ремонтируемых или реставрируемых в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия. Дом имеет статус объекта ценной застройки в входит в ансамбль площади Кирова, на которой планируется в 2020 году проводить официальные праздничные мероприятия. Этот дом - единственный жилой дом на площади Кирова и именно его фасад находится в аварийном состоянии", - отмечается в обращении.
Дом построен в 1948 году и является неотъемлемой частью главной исторической площади Петрозаводска.
"Капитально он никогда не ремонтировался, и теперь с полуразрушенных балконов на тротуар падает штукатурка и куски лепнины. Невооруженным взглядом видно, что балконы дома могут обрушиться в любой момент. Такое состояние фасада не только портит внешний вид центральной площади города, где проходят все основные городские праздники, но и представляет прямую опасность здоровью и жизни жителей и гостей города, тем более, что на первом этаже здания находится детский сад", - уверены жильцы.
В доме всего 16 квартир, поэтому восстановить фасад этого исторического здания за счет средств жильцов не представляется возможным. "Поэтому мы, жильцы дома, управляющая компания, добросовестно обслуживающая дом, а также представители учреждений образования и культуры, находящихся на площади Кирова, просим отремонтировать фасад дома по адресу за счет бюджетных средств", - отмечается в обращении.Смотреть подробнее
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