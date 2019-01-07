Что случилось в Петрозаводске и Карелии 7 января

фото: Николай Смирнов. "Столица на Онего".

ФОТО и ВИДЕО: Жители Петрозаводска встретили Рождество

В ночь на понедельник православные христиане встретили Рождество Христово.

В ночь с 6 на 7 января верующие Карелии отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово.

Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В храмах в эту ночь проходит богослужение Рождества Христова.

Ранее митрополит Константин выступил с поздравлением православных Карелии с Рождеством Христовым.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ФОТО и ВИДЕО: Иномарка протаранила полицейский автомобиль в центре Петрозаводска

На проспекте Ленина в Петрозаводске произошло ночное столкновение полицейской машины и автомобиля "БМВ".

Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием легковых автомобилей "BMW 530" и "Ford Focus", сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Обе машины двигались по проспекту Ленина вниз: автомобиль ДПС в левой полосе движения, БМВ - следом, через один автомобиль. По всей видимости, автомобиль ДПС поворачивал влево, к автомобилю, стоящему на остановке общественного транспорта. В это же время БМВ двигался в прямом направлении, совершая маневр обгона.

В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.

По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд Фокус" госпитализирован в БСМП. Пострадавшим водителю и пассажиру автомобиля "БМВ" назначено амбулаторное лечение.

Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения компании "CityLink".

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Стали известны подробности о состоянии здоровья полицейского, автомобиль которого протаранили в Петрозаводске

В МВД сообщили информацию о состоянии здоровья сотрудника полиции, попавшего в ночное ДТП.

Сотрудник правоохранительных органов, управлявший служебной машиной, которую сегодня ночью протаранил автомобиль "BMW", проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи.

Полицейскому назначено лечение, его жизнь вне угрозы, сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту "Столицы на Онего".

Также в результате аварии были травмированы водитель и пассажирка "BMW".

Как заявляют в полиции, МВД проводит проверку по факту ДТП. Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет привлечен к ответственности.

Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля "BMW 530" и полицейской машины "Ford Focus".

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Посмотрите, как выросли цены на бензин в Петрозаводске

Автомобилисты Карелии заметили рост цен на топливо в начале 2019 года.

Автомобилисты сообщают о том, что цены на бензин пошли в рост. Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал расценки на топливо в городе.

Ранее сообщалось, что с начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявлял президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.

фото: скриншот видео "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Отчаянные пешеходы бросились под колеса машины в центре Петрозаводска

Пешеходы выбежали на середину проезжей части на главном проспекте столицы Карелии и едва не спровоцировали серьезное ДТП.

Два пешехода выбежали на проезжую часть проспекта Ленина и чудом не оказались под колесами проезжавших по трассе автомобилей.

Запись инцидента зафиксирована видеорегистратором одного из автомобилистов. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".

На кадрах записи видно, как два молодых человека выбегают на дорогу со стороны остановки рядом с гостиницей "Северная" и направляются на другую сторону проспекта. При этом разглядеть пешеходов проезжавшим по трассе автомобилистам мешала припаркованная маршрутка.

Водитель, под колеса которого выбежали молодые люди, был вынужден подать сигнал и экстренно остановиться во избежание ДТП.

фото: pixabay.com

Названы самые востребованные профессии в Карелии в 2019 году

Управление труда и занятости Карелии составило прогноз потребности в кадрах на предприятиях и в учреждениях республики на 2019 год на основе опроса работодателей.

Управление получило сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.

Дополнительная потребность в рабочих и специалистах в 2019 году составит 5,4 тыс. человек. Это почти на 300 человек больше, чем в 2018 году.

"В ближайшие годы будут востребованными профессии, связанные с горнодобывающей отраслью, рыбоводством, лесопереработкой, строительством, в том числе дорожным. Будут необходимы специалисты в сфере энергетики, особенно гидроэнергетики. Ожидается потребность в специалистах сферы транспорта, пассажирских перевозок. Развитие судостроения, машиностроения, бумажной отрасли потребует наличия квалифицированных кадров для этих предприятий. Потребуются специалисты в сфере услуг в связи с развитием туристической направленности региона, специалисты сферы социального обслуживания, здравоохранения, торговли", - говорится в сообщении управления.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".

фото: "Столица на Онего"

Посетитель кафе в Петрозаводске устроил дебош и оказал неповиновение полицейским

Буйный местный житель устроил конфликт в кафе и оказал сопротивление приехавшим на вызов сотрудникам полиции.

Шестого января с 20 до 21 часа вечера в кафе "Мангал", расположенном на Древлянке, произошел конфликт с участием 29-летнего местного жителя.

Как пояснили в МВД, посетитель стал вести себя вызывающе, после чего был выдворен из заведения охраной. На место вызвали полицейских.

Когда сотрудники МВД приехали к заведению, буйный посетитель "Мангала" оказал им неповиновение.

В отношении нарушителя порядка были составлены два протокола- по мелкому хулиганству, которое он допустил в стенах кафе, и по неповинению законным требованиям сотрудников полиции.

Максимальное наказание, которое грозит дебоширу,- 15 суток ареста. Решение в отношении посетителя "Мангала" должен принять мировой суд карельской столицы.

фото: "Столица на Онего"

"Самые страшные санкции – отказ государства от развития"

Так заявил депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, рассуждая о судьбе Надвоицкого алюминиевого завода.

"Говоря о Надвоицах, подтвердились опасения, которые были озвучены четыре года назад. Закрытие завода, на мой взгляд, в малой степени связано с санкциями. Ситуация, когда государство смотрит "в рот" миллиардерам-собственникам и разрешает только точечное развитие, а в целом все выжигается, не приводит к развитию, об этом не идёт речь вообще. Самые страшные санкции – отказ государства от развития. Построенная за огромные деньги в Надвоицах промплощадка, так и не нашла своего инвестора. И не думаю, что он появится в ближайшее время, что бы ни говорил глава Карелии, представляя "интересные проекты" в виде облачных производств по изготовлению каких-то изделий из шунгита (видимо, четки будет предложено мужикам набирать) или швейных цехов.

Закрытие завода, к сожалению, послужит поводом для оттока работоспособного населения и молодёжи, которая, в большинстве своём, не связывает своего будущего с Карелией. Надвоицы, как и республика, потеряют достаточное количество денежных средств, поступающих в бюджет в виде налогов. Картина вырисовывается достаточно плачевная, особенно накануне празднования 100-летия республики",- заявлял Андрей Рогалевич.

Самые яркие цитаты политиков, депутатов и чиновников, по которым запомнился 2018 год, читайте в материале "Столицы на Онего".

фото: pixabay.com

Налоговая доля в стоимости бензина достигнет 80% в 2019 году

Доля налогов в розничной стоимости бензина в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев.

"У нас сейчас 71% цены бензина — прямые и непрямые налоги. С Нового года он (показатель — прим. ред.) достигнет почти 80%», — сказал Танкаев. Он подчеркнул, что сейчас налоговая нагрузка на нефтяные компании в России является самой высокой в мире. Подробности- в материале "Вестей Карелии".

фото: pixabay.com

Новые размеры пособия по безработице утверждены правительством

Минимальный размер пособия по безработице в 2019 году составит 1500 руб., максимальный - 8000 руб.

Это следует из постановления, подписанного главой правительства Дмитрием Медведевым.

"Правительство РФ постановляет установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в документе.

Отмечается, что для безработных предпенсионеров максимальный размер пособия по безработице составит в 2019 году 11280 руб.

Подробности- в материале "Вестей Карелии".

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