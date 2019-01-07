Что случилось в Петрозаводске и Карелии 7 января

Новости по теме
В ночь на понедельник православные христиане встретили Рождество Христово.
В ночь с 6 на 7 января верующие Карелии отметили один из главных христианских праздников – Рождество Христово.
Праздник установлен в честь рождения Иисуса Христа от Девы Марии. В храмах в эту ночь проходит богослужение Рождества Христова.
Ранее митрополит Константин выступил с поздравлением православных Карелии с Рождеством Христовым.Смотреть подробнее
На проспекте Ленина в Петрозаводске произошло ночное столкновение полицейской машины и автомобиля "БМВ".
Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием легковых автомобилей "BMW 530" и "Ford Focus", сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".
Обе машины двигались по проспекту Ленина вниз: автомобиль ДПС в левой полосе движения, БМВ - следом, через один автомобиль. По всей видимости, автомобиль ДПС поворачивал влево, к автомобилю, стоящему на остановке общественного транспорта. В это же время БМВ двигался в прямом направлении, совершая маневр обгона.
В результате столкновения автомобили разбросало по проезжей части. Транспортные средства получили механические повреждения.
По предварительной информации, водитель автомобиля "Форд Фокус" госпитализирован в БСМП. Пострадавшим водителю и пассажиру автомобиля "БМВ" назначено амбулаторное лечение.
Момент ДТП зафиксировали камеры наблюдения компании "CityLink".Смотреть подробнее
В МВД сообщили информацию о состоянии здоровья сотрудника полиции, попавшего в ночное ДТП.
Сотрудник правоохранительных органов, управлявший служебной машиной, которую сегодня ночью протаранил автомобиль "BMW", проходит лечение в больнице скорой медицинской помощи.
Полицейскому назначено лечение, его жизнь вне угрозы, сообщили в пресс-службе МВД корреспонденту "Столицы на Онего".
Также в результате аварии были травмированы водитель и пассажирка "BMW".
Как заявляют в полиции, МВД проводит проверку по факту ДТП. Если вина сотрудника полиции будет установлена, он будет привлечен к ответственности.
Седьмого января в полночь в районе остановки общественного транспорта "ТРЦ Макси" на проспекте Ленина произошло ДТП с участием автомобиля "BMW 530" и полицейской машины "Ford Focus".
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Автомобилисты Карелии заметили рост цен на топливо в начале 2019 года.
Автомобилисты сообщают о том, что цены на бензин пошли в рост. Корреспондент "Столицы на Онего" зафиксировал расценки на топливо в городе.
Ранее сообщалось, что с начала января бензин может подорожать из-за роста ставки НДС, однако рост цены вряд ли будет значительным, заявлял президент Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции.Смотреть подробнее
Пешеходы выбежали на середину проезжей части на главном проспекте столицы Карелии и едва не спровоцировали серьезное ДТП.
Два пешехода выбежали на проезжую часть проспекта Ленина и чудом не оказались под колесами проезжавших по трассе автомобилей.
Запись инцидента зафиксирована видеорегистратором одного из автомобилистов. Видео опубликовано в сообществе "ДТП Петрозаводска и Карелии".
На кадрах записи видно, как два молодых человека выбегают на дорогу со стороны остановки рядом с гостиницей "Северная" и направляются на другую сторону проспекта. При этом разглядеть пешеходов проезжавшим по трассе автомобилистам мешала припаркованная маршрутка.
Водитель, под колеса которого выбежали молодые люди, был вынужден подать сигнал и экстренно остановиться во избежание ДТП.Смотреть подробнее
Управление труда и занятости Карелии составило прогноз потребности в кадрах на предприятиях и в учреждениях республики на 2019 год на основе опроса работодателей.
Управление получило сведения от 1357 субъектов хозяйственной деятельности всех форм собственности.
Дополнительная потребность в рабочих и специалистах в 2019 году составит 5,4 тыс. человек. Это почти на 300 человек больше, чем в 2018 году.
"В ближайшие годы будут востребованными профессии, связанные с горнодобывающей отраслью, рыбоводством, лесопереработкой, строительством, в том числе дорожным. Будут необходимы специалисты в сфере энергетики, особенно гидроэнергетики. Ожидается потребность в специалистах сферы транспорта, пассажирских перевозок. Развитие судостроения, машиностроения, бумажной отрасли потребует наличия квалифицированных кадров для этих предприятий. Потребуются специалисты в сфере услуг в связи с развитием туристической направленности региона, специалисты сферы социального обслуживания, здравоохранения, торговли", - говорится в сообщении управления.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".Смотреть подробнее
Буйный местный житель устроил конфликт в кафе и оказал сопротивление приехавшим на вызов сотрудникам полиции.
Шестого января с 20 до 21 часа вечера в кафе "Мангал", расположенном на Древлянке, произошел конфликт с участием 29-летнего местного жителя.
Как пояснили в МВД, посетитель стал вести себя вызывающе, после чего был выдворен из заведения охраной. На место вызвали полицейских.
Когда сотрудники МВД приехали к заведению, буйный посетитель "Мангала" оказал им неповиновение.
В отношении нарушителя порядка были составлены два протокола- по мелкому хулиганству, которое он допустил в стенах кафе, и по неповинению законным требованиям сотрудников полиции.
Максимальное наказание, которое грозит дебоширу,- 15 суток ареста. Решение в отношении посетителя "Мангала" должен принять мировой суд карельской столицы.Смотреть подробнее
Так заявил депутат Законодательного собрания Карелии Андрей Рогалевич, рассуждая о судьбе Надвоицкого алюминиевого завода.
"Говоря о Надвоицах, подтвердились опасения, которые были озвучены четыре года назад. Закрытие завода, на мой взгляд, в малой степени связано с санкциями. Ситуация, когда государство смотрит "в рот" миллиардерам-собственникам и разрешает только точечное развитие, а в целом все выжигается, не приводит к развитию, об этом не идёт речь вообще. Самые страшные санкции – отказ государства от развития. Построенная за огромные деньги в Надвоицах промплощадка, так и не нашла своего инвестора. И не думаю, что он появится в ближайшее время, что бы ни говорил глава Карелии, представляя "интересные проекты" в виде облачных производств по изготовлению каких-то изделий из шунгита (видимо, четки будет предложено мужикам набирать) или швейных цехов.
Закрытие завода, к сожалению, послужит поводом для оттока работоспособного населения и молодёжи, которая, в большинстве своём, не связывает своего будущего с Карелией. Надвоицы, как и республика, потеряют достаточное количество денежных средств, поступающих в бюджет в виде налогов. Картина вырисовывается достаточно плачевная, особенно накануне празднования 100-летия республики",- заявлял Андрей Рогалевич.
Самые яркие цитаты политиков, депутатов и чиновников, по которым запомнился 2018 год, читайте в материале "Столицы на Онего".Смотреть подробнее
Доля налогов в розничной стоимости бензина в 2019 году вырастет до 80% с текущих 71%.
Об этом заявил в ходе пресс-конференции генеральный директор компании "ИнфоТЭК-терминал" Рустам Танкаев.
"У нас сейчас 71% цены бензина — прямые и непрямые налоги. С Нового года он (показатель — прим. ред.) достигнет почти 80%», — сказал Танкаев.
Он подчеркнул, что сейчас налоговая нагрузка на нефтяные компании в России является самой высокой в мире.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".
Минимальный размер пособия по безработице в 2019 году составит 1500 руб., максимальный - 8000 руб.
Это следует из постановления, подписанного главой правительства Дмитрием Медведевым.
"Правительство РФ постановляет установить на 2019 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8000 рублей - для граждан, признанных в установленном порядке безработными", - говорится в документе.
Отмечается, что для безработных предпенсионеров максимальный размер пособия по безработице составит в 2019 году 11280 руб.
Подробности- в материале "Вестей Карелии".Смотреть подробнее
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