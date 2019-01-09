Что случилось в Петрозаводске и Карелии сегодня

фото: Сергей Юдин / "Столица на Онего"

Стало известно, с какими мотивировками судьи Верховного суда РФ отменили собственное решение об оправдании Алиханова

Мы получили на руки и подробно проанализировали постановление Президиума Верховного суда РФ от 28 декабря 2018 года, по которому судьи отменили собственное решение об оправдании Девлета Алиханова.

Совершенно жуткая история, которая произошла с Девлетом Алихановым, не знает аналогов в нашей стране. Чтобы человека сначала четыре года незаконно держали за решеткой, потом решением высшего судебного органа государства полностью оправдали и выпустили на свободу, а спустя три недели тем же составом судей отменили оправдание и вновь посадили, - такого публичного позора для судебной системы России никто и никогда не устраивал.

Профессоры юриспруденции, коими являются члены Президиума Верховного суда России, столпы, на которых держится все российское правосудие, согласились на роль унтер-офицерской вдовы, которая сама себя высекла. Они признали себя студентами-двоечниками, которые не знают азов права и судебного производства. Понятно, что эта идиотская роль далась не просто так. Самое вероятное предположение – она оказалась результатом давления. Но это ничуть не умаляет сути произошедшего – жить в нашей стране становится страшно именно из-за таких решений.

Получается, они показывают, что независимого суда нет, законы не работают, в России действует телефонное право, и если, не дай бог, ты перешел дорогу кому-то мстительному и влиятельному, тебя могут арестовать ни за что и держать за решеткой, сколько захотят? Выходит, как только запускаются нужные механизмы, и начинает двигаться каток, в нем автоматом включаются все шестеренки системы – начиная с органов исполнительной власти и силовиков и заканчивая судами и системой исполнения наказания? И в круговой поруке участвуют все?

Сегодня многие спрашивают, а что все-таки написано в постановлении от 28 декабря, которым судьи Верховного суда отменили собственное решение. Ведь должны же они были придумать какие-то мотивировки. Мы подробно изучили и проанализировали оба постановления – с оправданием и отменой оправдания, и предлагаем всем желающим ознакомиться с текстами.

Подробнее об этом – в нашем материале.

ВИДЕО: Опубликованы кадры конфликта, предшествовавшего нападению на охранника в "Машиностроителе"

В ДК "Машиностроитель" в Петрозаводске охранник повздорил с посетителями, ударив одного из них, после этого неизвестные напали на самого секьюрити.

Как сообщалось ранее, 4 января около 20.00 в ДК недалеко от входа в клуб "Ели-Пели" ворвалась группа мужчин, которые набросились на одного из охранников, стоявшего около кассы.

По информации сайта "Карелия.Ньюс", нападавшие потом попытались проникнуть в заведение "Ели-Пели", однако охранник успел нажать на кнопку вызова сотрудников ЧОП, данные граждане практически сразу покинули здание.

По факту нападения направлено заявление в полицию.

"Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь"

Журналист Александр Фукс опубликовал блог про Девлета Алиханова и чудовищную историю с отменой решения о его оправдании.

- Президиум Верховного суда России во всем разобрался и признал Алиханова невиновным. А потом президиум Верховного суда России во всем переразобрался и признал Алиханова виноватым. Вот так запросто. Рассмотрел кассацию Генеральной прокуратуры и передумал. Тот же самый состав судей. Те же самые люди. Опытные. Мудрые. Лучшие. Взяли и передумали. Выпустили сначала человека из тюрьмы, а потом запихали его обратно. Как вещь. Вы что-нибудь понимаете? Я нет.

Это же что за пытка такая? Что за изощреннейшее, иезуитское издевательство? Каким комплексом неполноценности должно обладать государство, чтобы играть со своими гражданами в эти дебильные кошки-мышки. Поймать, прикусить, поддушить… и отпустить. Так, чтобы успел обрадоваться, но не успел убежать. Заменить меру пресечения с тюрьмы на залог, но не отпустить. Признать невиновным, но еще неделю мариновать. Выпустить, но тут же схватить и законопатить обратно. Причем вы же заметили, сколь мучительно долго тюрьма открывает свои двери, когда требуется человека отпустить и как шустро она эти двери распахивает, когда нужно человека замуровать. Задача — сломать, унизить, размазать и заставить чувствовать себя мышью. Мелкой и беспомощной. Мир Оруэлла в полной своей красе. Но дело не только в том, как эта адова машина переламывает кости тем, кого считает своими врагами. Она же переламывает кости и тем, кто ее обслуживает.

Подробнее читайте здесь.

фото: dtpptz.ru

ФОТО: В ДТП на трассе в Карелии погиб водитель загоревшегося УАЗа

Смертельное ДТП произошло сегодня под Янишполем, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сегодня днем, 9 января в 15.00 на 461 км автодороги "Кола", под Янишполем, на трассе произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Pajero и УАЗ ("буханка").

От удара УАЗ выбросило в кювет, где он перевернулся и загорелся.

В результате погиб водитель УАЗа, второму участнику аварии из Mitsubishi Pajero оказана медицинская помощь.

Подробности происшествия выясняются.

На месте происшествия работают сотрудник ГИБДД и врачи скорой помощи.

ВИДЕО: Пожарные устроили дрифт в Петрозаводске

Камеры наблюдения запечатлели на Комсомольском проспекте экстремальный разворот пожарной машины.

В минувший вторник 8 января в 16.11 на Комсомольском проспекте камера наружного наблюдения сети "Сампо.ру" запечатлела момент, как пожарная машина входила в поворот, скользя по выпавшему снегу.

фото: Павел Буренков / vk.com

Узнали, во сколько бюджету Карелии обходятся вояжи чиновников в Китай

Для примера анализа эффективности мы обратили внимание на визит министра экономического развития и промышленности Карелии Павла Буренкова в Китай.

Поездка делегации в Китай – дорогое удовольствие. Расходная часть её бюджета формируется из статей на оплату перелётов Петрозаводск – Москва, Москва – Пекин и обратно, трансферов из аэропортов, проживания в гостинице или найма жилого помещения, суточных.

В ответ на журналистский запрос первый заместитель руководителя губернаторской администрации Галина Брун сообщила, что расходы на командировку министра в общей сложности составили 112 491 рубль 88 копеек. Значительная сумма. И это при том, что, в соответствии с ответом на запрос, "транспортное сопровождение и переводчик были предоставлены безвозмездно" принимающей стороной.

Обращает на себя внимание и то, что при продолжительности заграничной командировки в четыре дня суточные были выплачены за семь и составили 22 707 рублей 68 копеек.

Судя по официальным источникам и сообщениям в СМИ, ни один из обсуждаемых Буренковым инвестиционных проектов пока не получил никакого дальнейшего развития. Это можно было бы списать на необходимость тщательной проработки инвестиционных идей и инициатив. Тем более, что ноябрьский визит в Поднебесную стал первым для Павла Буренкова, сравнительно недавно назначенного министром.

Но тут не надо обольщаться. За счёт средств республиканского бюджета только за два последних года Китайскую республику посетили министры экономического развития и промышленности Карелии Олег Арминен, Евгений Жирнель, Дмитрий Матвиец, Дмитрий Родионов. Все они ушли в отставку и уже не доведут начатые "встречи и переговоры" с китайскими товарищами до реально привлечённых инвестиций и реально реализованных проектов.

Подробнее читайте здесь.

фото: "Столица на Онего"

Стала известна фирма - виновница дорожного провала в центре Петрозаводска

Администрация Петрозаводска добивается устранения повреждений асфальтового покрытия и готова обращаться в судебные органы.

Просадка дорожного полотна была обнаружена на участке улицы Правды между улицей Казарменской и Советским мостом в Петрозаводске.

На указанной территории прокладкой инженерных коммуникаций занималось ООО "Рельеф". Работы выполнялись для ЖК "Александровский". Об этом сообщили в мэрии Петрозаводска корреспонденту "Вестей Карелии".

Подробнее о ситуации читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Следком Карелии

Петрозаводский "маньяк" заявил, что "не знает, что произошло" и требует психиатрической экспертизы в СПб

Антон Ипатов, обвиняемый в убийствах двух девушек на улицах Петрозаводска, заявил в ходе следствия, что не "знает, что с ним произошло" и попросил стационарную психиатрическую экспертизу.

Об этом "Вестям Карелии" сообщил его адвокат Юрий Петровский. Ранее Ипатову была назначена амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза в республиканском психоневрологическом диспансере в Петрозаводске.

Однако, по словам Петровского, его подзащитный от амбулаторной экспертизы отказался и заявил, что хочет пройти стационарную в психиатрической больнице Санкт-Петербурга.

Где сейчас находится Ипатов и другие подробности нашумевшего дела, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ВИДЕО: Пьяный водитель на "десятке" проломил дорожное ограждение в Петрозаводске

"Пьяное" ДТП произошло на глазах у полицейских перед Гоголевским мостом у Республиканской больницы.

Так, 7 января в 23.13 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Черняховского произошло ДТП с участием легкового автомобиля "ВАЗ-2110", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Легковой автомобиль двигался по Лососинскому шоссе со стороны Древлянского кольца.

В районе перекрёстка автомобиль выехал за пределы дорожного полотна, врезался в леерное ограждение и выехал на тротуар.

К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Сразу после ДТП водитель и пассажир покинули место ДТП.

Легковой автомобиль и леерное ограждение получили механические повреждения.

Видеокамеры социального проекта "Мой дом" компании "Ситилинк" и проекта "Мой город" от компьютерной сети Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

Как dtpptz прокомментировали происшествие в Госавтоинспекции Петрозаводска, на пересечении Лососинском шоссе и Лесного проспекта, водитель автомобиля "ВАЗ-2110" проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке, увеличил скорость и продолжил движение в направлении Гоголевского путепровода.

Наряд ДПС начал преследование автомобиля. На неоднократные требования сотрудников полиции водитель не реагировал и продолжал движение.

В районе дома №6 по Лососинскому шоссе, водитель Лады неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил наезд на препятствие - дорожное ограждение.

Водитель пытался покинуть место ДТП, но был задержан сотрудниками Госавтоинспекции.

Как выяснилось, 38-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Составлен административный материал. Транспортное средство перемещено на штрафную стоянку.

фото: http://www.bel.ru

В Карелии женщина предстанет перед судом за попытку убить дочь

Жительница поселка Боровой ответит перед судом за покушение на убийство малолетней дочери, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 26 октября обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения в поселке Боровой вынесла на балкон квартиры, расположенной на втором этаже, свою малолетнюю дочь, одетую только в нижнее белье, и бросила вниз.

После этого обвиняемая вернулась в квартиру и легла спать. Ребенок, упав на землю, остался жив.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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