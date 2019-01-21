Все, что случилось сегодня

фото: "Столица на Онего"

Фигуранты дела о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом в суде

В городском суде Петрозаводска подсудимые по делу о гибели детей на Сямозере выступили с последним словом.

Как сказал бывший координатор лагеря Вадим Виноградов, он разделяет боль потерпевших. "Моя вина в этом преступлении неоспорима", - сказал Виноградов.

"Я сделал все, что мог в сложившейся ситуации. Больше добавить нечего", - сказал бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков.

"Уважаемые родители, то, что произошло в июне 2016 года неправильно, несправедливо. Я бы даже сказала, дико. Я приношу свои самые искренние извинения", - сказала экс-директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова.

Она фактически возложила вину в гибели детей на организаторов похода, то есть Виноградова, Круподерщикова и его коллегу Ильина.

"Какую же небрежность, недобросовестность проявила я, проявил Анатолий Иванович?" - спросила и.о. руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович и ответила, что ведомство добросовестно выполняло возложенные на него функции.

"Мои действия не находятся в причинно-следственной связи с гибелью детей... Я не только не считаю себя виновной, я знаю, что я невиновна", - отметила Котович.

Как сказал судья Александр Смирнов, приговор планируется огласить 18 марта.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Жесткая авария с пострадавшими произошла ночью в Петрозаводске

Таксист на "десятке" не уступил дорогу "семерке", при столкновении пострадали три человека, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

Минувшей ночью, 20 января в 2.25, на перекрестке ул. Чапаева - ул. Ватутина 25-летний водитель такси на автомобиле "ВАЗ-2110" при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем "ВАЗ-21074".

В результате столкновения пострадали четыре человека: водитель автомобиля "ВАЗ 2110" и его 33-летний пассажир, 24-летний водитель "ВАЗ 2107" и его 23-летний пассажир.

Всем назначено амбулаторное лечение.

Видео попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк".



фото сайта

фото: ГИБДД Карелии

Появились подробности смертельного ДТП на трассе в Карелии

Авария произошла 20 января в Олонецком районе на трассе "Кола", погибла девушка, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Один человек погиб. Двое травмированы.

По сообщению ГИБДД Карелии, 29-летняя девушка (жительница Ленинградской области), водитель Ford Focus, при проезде правого поворота не справилась с управлением, в результате чего выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с грузовым автомобилем Isuzu.

В результате ДТП водитель автомобиля Ford скончалась на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

Также для оказания медицинской помощи в лечебное учреждение была доставлена 29-летняя пассажирка автомобиля Ford (жительница Ленинградской области). 37-летнему водителю автомобиля Isuzu назначено амбулаторное лечение.

фото: Сайт "Почты России"

Гендиректор "Почты России" купил квартиру за 1 млрд рублей

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов приобрел квартиру в Москве оценочной стоимостью 1 млрд рублей, и пресс-служба компании объяснила, откуда эти деньги.

"Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства РФ. Она также учтена в справке о доходах генерального директора, которая направляется в министерство связи и массовых коммуникаций. Кроме того, источником значительной части средств на приобретение недвижимости была продажа двух квартир в Москве", – сообщили в пресс-службе почтового оператора.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Pixabay

Врач-стоматолог в Карелии получил деньги за неоказанные услуги и купил квартиру

Зампрокурора Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве и отмывании денег в отношении врача-стоматолога.

По данным прокуратуры, в ходе расследования установлено, что врач-стоматолог работал в одной из частных стоматологических клиник Кондопоги и оказывал услуги по изготовлению, ремонту зубных протезов отдельным категориям граждан (ветеранам труда Карелии и России). На это из бюджета выделялись деньги.

По версии следствия, обвиняемый приписывал в актах выполненных работ дополнительные платные услуги, которые оплачивались из бюджета. В результате он незаконно получил 950 тыс. рублей. Похищенные деньги он потратил на покупку квартиры.

В ходе следствия обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб.

Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд для рассмотрения по существу.

фото: "Столица на Онего"

Смертельное ДТП произошло на трассе в Карелии

Авария произошла 20 января в Олонецком районе на трассе "Кола", погиб один человек, сообщили в МЧС Карелии.

В 17.05 на 272 км трассы "Кола" в Олонецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. На место ДТП выезжали сотрудники МЧС.

Один человек погиб. Двое травмированы.

фото: ИТАР-ТАСС

В Карелии поезд насмерть сбил женщину

В минувшие выходные на границе с Мурманской областью женщина попала под колеса поезда, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В субботу, 19 января, в 9.45 грузовой поезд на станции Пояконда смертельно травмировал женщину 1973 года рождения, которая следовала в колее железнодорожного пути.

На звуковые сигналы поезда не реагировала. В результате примененного машинистом экстренного торможения предотвратить наезд не удалось. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Обстоятельства происшедшего устанавливаются.

С начала года это первое смертельное травмирование железнодорожным транспортом в Карелии.

фото: © Fotolia / Jan H. Andersen

В Москве приставы забрали пятерых детей у жительницы Карелии

Приставы в Москве нашли объявленную в розыск жительницу Костомукши, сбежавшую с детьми, чтобы не отдавать их в Центр помощи, сообщил уполномоченный по правам ребенка Карелии Геннадий Сараев.

Как рассказал Геннадий Сараев "Столице на Онего", еще 10 октября на основании решения суда за неисполнение своих родительских обязанностей жительница Костомукши обязана была передать своих пятерых детей в возрасте от 4 до 12 лет (трех мальчиков и двух девочек) в Центр помощи детям.

Жительница Карелии не согласилась с решением суда и приняла решение скрыться с детьми в неизвестном направлении.

Управление службы судебных приставов Карелии объявило в розыск сбежавшую костомукшанку с детьми.

В результате на минувшей неделе приставы Москвы нашли сбежавшую жительницу Карелии с детьми.

"Дети находились в розыске с 10 октября 2018 года, - сказал Сараев, - их искали по всей стране. Дети были найдены.Переданы в больницу в Москве для медосмотра, после все дети будут отправлены в Центр помощи детям в Костомукшу. Детей долго искали, наконец-то нашли, дети в течение всего этого времени не посещали школу, детям не оказывалась медицинская помощь, дети находились в неизвестно в каких условиях - были с мамой в бегах".

Ранее Служба судебных приставов Карелии сообщала, что 36-летняя жительница Костомукши, сбежавшая с пятью детьми в неизвестном направлении, является должником. Правда, не уточняется, по каким делам.

В Петрозаводске появилась Державинская площадь

Мэр Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о присвоении наименований элементов улично-дорожной сети.

Согласно документу, в конце Губернаторской аллеи в Губернаторском саду появилась Державинская площадь, в центре которой находится памятнику Державину.

Кроме этого, в Петрозаводске появилась улица Архангельская, Каргопольская, Генерала Гореленко, Онежская, Филологическая, Николая Омелина, а также три аллеи Губернаторская, Дворцовая и Под Садом.

фото: http://kcm-industry.ru/

В Петрозаводске вложат 825 млн рублей в расширение завода железобетонных изделий

Инвестиционный проект планирует реализовать ООО "Стройиндустрия КСМ" в столице Карелии на ул. Заводская.

Как указано на Инвестиционном портале Карелии, строительство второй очереди завода позволит выпускать фасады на цветных бетонах, фасады с отделкой штучными материалами, что создаст новый архитектурный облик зданий наравне с зарубежными аналогами.

Проектная мощность 16,1 тыс. куб. метров в год при односменном режиме работы и 22 тыс. куб. метров в год при двусменном.

На производстве планируют создать 70 рабочих мест.

Стоимость инвестиционного проекта 825 млн рублей, из них ООО "Стройиндустрия КСМ" готово вложить 125 млн рублей, а 700 млн рублей привлечь за счет Фонда развития промышленности РФ за счет займов.

Пусконаладочные работы запланированы на 4 квартал 2019 года.

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