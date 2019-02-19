Все, что случилось сегодня

фото: vk.com/ecoroad

Парфенчиков провел совещание по коррекционной школе, строительство которой может уничтожить парк на Древлянке

Глава Карелии Артур Парфенчиков на рабочем совещании обсудил вопрос строительства коррекционной школы-интерната в Петрозаводске.

Ранее "Столица на Онего" писала, что коррекционную школу могут построить на месте парка "Лягушка" на Древлянке. Эта информация вызвала негодование у горожан.

Как написал глава Карелии в "ВКонтакте", в данный момент идет поиск наиболее подходящего участка для строительства школы и рекреационной зоны, в том числе, рассматривается вариант строительства учреждения рядом с парком "Лягушка" на Древлянке.

"У школы должна быть современная благоустроенная территория, адаптированная для детей с особыми образовательными потребностями. Здесь будут жить и учиться дети со всей республики: у них должна быть возможность заниматься физкультурой и просто гулять на свежем воздухе вместе с родителями", - написал глава республики.

По его мнению, разрабатывая такой масштабный проект, стоит учитывать возможность создания единого пространства для горожан, особенно, для лиц с инвалидностью и маломобильных граждан. Для обустройства парковой зоны планируется привлекать программы господдержки, Программу поддержки местных инициатив, участвовать в конкурсе Президентских грантов.

"Понимая обеспокоенность жителей микрорайона Древлянка по поводу сохранения парка "Лягушка", поручил разработать детальный эскиз проекта с наглядной картографией влияния его на парковую зону и провести в марте расширенное совещание с участием представителей органов власти, администрации города, депутатов, представителей общественности с обязательным участием Общественной организации по защите прав инвалидов и жителей микрорайона. Решение о размещении школы в том или ином районе Петрозаводска будет принято после детальной проработки всех вариантов, включая и те, по которым ранее был получен отказ от администрации города", - отметил он.

"При строительстве школы-интерната лесопарковая зона и любимые горожанами места отдыха должны быть максимально сохранены", - заверил глава региона.

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии"

ВИДЕО: Появились кадры с места страшной аварии в Карелии, где машину разорвало на части

В Пряжинском районе 15 февраля легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, пострадали 2 человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

Ранее сообщалось, что в Пряжинском районе на федеральной автодороге Сортавала (в объезд деревни Крошнозеро) в 15.35 водитель автомобиля Nissan допустила занос транспортного средства с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем Volvo с прицепом.

В результате ДТП пострадала 27-летняя водитель автомобиля Nissan и ее 26-летний пассажир. Пострадавшие госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Видео с места аварии появилось в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Уволен врач БСМП Петрозаводска, отпустивший ночью на улицу блокадника

Сотрудника БСМП Петрозаводска, который ночью отпустил домой 81-летнего блокадника из Суоярви, уволили по решению врачебной комиссии.

"Состоялось заседание врачебной комиссии. В действиях врача найдены нестыковки, он уволен", - цитирует ТАСС сотрудника администрации больницы. По его словам, беспомощного человека нельзя было оставлять без присмотра. Уволенный сотрудник был молодым специалистом и работал три месяца.

Ранее петрозаводчанка сообщила, что ее 81-летнего отца-блокадника, которого привезли на "скорой" из Суоярви для госпитализации с подозрением на пневмонию, отказались принимать в БСМП и выпроводили ночью на улицу.

Замершего и с высокой температурой родственника обнаружили охранники недалеко от территории БСМП, после чего полиция отвезла домой к дочери.

Инцидент произошел в ночь на 6 февраля. Об этом стало известно руководству БСМП, которое инициировало внутреннюю проверку в учреждении.

фото: Столица на Онего

Суд над управляющей компанией в Петрозаводске начался со скандала

Горсуд Петрозаводска приступил к рассмотрению иска прокуратуры к управляющей компании "Новые технологии управления" с требованием провести в домах диагностику газового оборудования, срок эксплуатации которого истек 20 лет назад.

"Уважаемый представитель "Новых технологий управления", - обратился к Ольге Бурачкиной судья Павел Малыгин, - когда вам задают вопрос, и вы не знаете ответа, вы говорите "Я не знаю". А вы почему-то начинаете говорить "прокурор что-то там представил", "прокурор что-то должен знать". Это вы должны знать. Не перекладывайте, пожалуйста, вашу долю ответственности на другие лица. Вы обязаны это доказывать и вы обязаны отвечать на вопросы сторон. Либо не отвечать. Либо говорить, что не знаете.

"Я вас услышала. Просто я ставлю акцент суда, что у нас ваша бывшая супруга больше не работает. Прошу относиться к сторонам лояльно, да? И не срывать на нас какую-то…" - ответила Ольга Бурачкина.

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фото: vk.com/koti_mira_x

Закрывающееся в Петрозаводске котокафе ищет хозяев для питомцев

В столице Карелии с 1 марта закроется Котокафе, которое расположено на пр. Ленина.

"Владелец котокафе заболела, ей требуется длительное и дорогостоящее лечение, поэтому больше нет возможности содержать проект. Что будет с котиками? Котики разъедутся на передержки и будут искать своих мампап через соц.сети", - отмечается в паблике кафе.

В настоящее время ищут передержку для котиков с кличками: Оскар, Мишель, Лунтя, Софи, Дымок, Тимоша.

"Если кто-то думал об усыновлении котика, но не мог решиться – может время настало?" – добавили в кафе.

фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)

Два сотрудника МВД Карелии стали заслуженными

Глава Карелии Артур Парфенчиков присвоил почетное звание двум сотрудникам карельского МВД.

Как следует из указа главы республики, начальнику управления уголовного розыска МВД по республике Сергею Домрачеву и заместителю начальника управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по региону Сергею Жукову присвоены звания "Заслуженный работник правоохранительных органов Карелии".

Член Совета судей Республики Карелия Ольга Хлопотова получила звание "Заслуженный юрист Республик и Карелия".

фото: фото: facebook Александра Лукьянова

УФАС проверит законность продажи "убитого" здания бывшего магазина в Петрозаводске за баснословные деньги

Антимонопольная служба Карелии предписала администрации Петрозаводска приостановить заключение договора продажи полуразрушенного муниципального здания, где ранее располагался магазин "Ленторг".

Решение УФАС принято по заявлению фирмы "Арче", которая обжаловала результаты торгов.

Победителем аукциона был признан индивидуальный предприниматель Никита Бокарев. За полуразрушенное, признанное аварийным здание на Березовой аллее он заплатил 21,7 млн. рублей.

Такая цифра вызвала недоумение со стороны других участников аукциона, посчитавших, что сумма сделки не соответствует ситуации на рынке недвижимости Петрозаводска.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Мария Фролова/ТАСС

Ранней весны в Карелии ждать не стоит

Заместитель начальника карельского Гидрометцентра Галина Бехтерева рассказала на заседании в МЧС о паводковой обстановке на территории Карелии.

Сегодня в управлении МЧС Карелии состоялось заседание комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Обсуждалась паводковая обстановка, которая, по словам Галины Бехтеревой, не должна быть сложной, так как величина снежного покрова в пределах нормы.

На вопрос, ждать ли в Карелии раннюю весну, Бехтерева ответила, что надо следить за прогнозом.

"На сегодняшний день похолодание будет сменяться оттепелями, и зимняя погода сохранится и в марте", - сказала Галина Бехтерева.

фото: Валерий Поташов

Нефтяная страна Норвегия отказывается от бензина и дизеля

Норвежское государство вынуждает граждан пересесть на электромобили.

Норвегия вместе со всей Северной Европой взяла курс на сокращение выбросов парниковых газов, которые грозят обернуться для планеты необратимыми изменениями климата. Однако один из крупнейших поставщиков углеводородного топлива на европейский рынок явно стремится стать мировым лидером в продвижении экологических технологий. Бензин и дизель обложены в Норвегии огромными налогами, поэтому цены на них являются одними из самых высоких в Европе. На этом фоне владельцам электромобилей созданы отнюдь не рыночные преференции – они полностью освобождены от уплаты пошлины на ввоз машин в страну, они могут ездить в городах по выделенным полосам общественного транспорта, бесплатно парковаться и пользоваться паромами и платными дорогами. Тем самым норвежское государство фактически вынуждает своих граждан пересаживаться на электрокары.

О том, как нефтяная страна Норвегия отказывается от бензина и дизеля, читайте в материале "Зарядка" на будущее".

фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК

Бизнес-омбудсмен отстояла несколько ларьков, которые хотела убрать мэрия Петрозаводска

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова с помощью прокуратуры смогла отстоять несколько ларьков, которые хотели убрать власти Петрозаводска.

"Смогла отстоять нестационарные торговые объекты на улицах Ленина и Луначарского в Петрозаводске. В адрес Администрации Петрозаводского городского округа внесено по моему обращению прокурорское представление об устранении нарушения законодательства", - написала Елена Гнетова "ВКонтакте".

Она также разместила документ прокуратуры, из которого следует, что в связи с необоснованным исключением из схемы трех нестационарных торговых объектов, прокуратурой главе Петрозаводска вынесено представление об устранении нарушений законодательства.

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