Главные новости сегодняшнего дня

фото: Следком Карелии

Глава МВД Карелии впервые прокомментировал двойное убийство, которое совершил петрозаводский "маньяк"

Руководитель МВД по Карелии Дмитрий Сергеев в четверг на заседании Законодательного собрания впервые прокомментировал убийства двух девушек в Петрозаводске, которые были совершены в сентябре 2018 года.

Напомним, вечером 19 сентября 2018 года у общежития медколледжа в Петрозаводске было обнаружено тело 20-летней девушки с признаками насильственной смерти. Днем 20 сентября в центре Петрозаводска была обнаружена убитой 27-летняя женщина. По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье "убийство". Вечером 20 сентября СК и МВД сообщили, что 28-летний подозреваемый – Антон Ипатов – задержан и арестован. Он дал признательные показания. Преступления вызвали большой общественный резонанс.

Вопрос о преступлении задали депутаты фракции КПРФ.

"Это, наверное, самый неудобный вопрос (от депутатов), но я на него отвечу. Данные преступления имели большой общественный резонанс в СМИ. Мы из этого сделали выводы, усилен ведомственный надзор как со своей стороны, так и со стороны прокуратуры", - сказал Дмитрий Сергеев.

По его мнению, преступления были совершены с элементами зашифровки. Злоумышленник менял одежду и др.

"Сотрудники уголовного розыска сработали профессионально, в кратчайшие сроки, как нами была получена оперативная информация, данное лицо было задержано. То, что предшествовало этому, думаю, правовую оценку даст Следственный комитет. Мы со своей стороны провели служебную проверку. Объективно, все сотрудники, которые причастны, включая их руководителей, в этой служебной проверке были отмечены. Результаты служебной проверки направлены в Следственный комитет, процессуальные решения остаются за ним", - добавил министр.

фото: ФСБ Карелии

ФОТО: Сотрудники ФСБ изъяли большую партию оружия и взрывчатки в Карелии

Группа лиц в составе трех человек незаконно торговала оружием и взрывчаткой. Двое из них сели в колонию, а один – получил условный срок, сообщили в ФСБ Карелии.

В 2017 году сотрудники ФСБ выявили трех жителей Костомукши, осуществляющих незаконный оборот оружия и боеприпасов.

Было установлено, что указанные лица восстанавливали оружие и боеприпасы времен ВОВ, а также охолощенное оружие (макеты), находящиеся в открытом доступе для продажи. В дальнейшем оружие и боеприпасы сбывались с целью получения материальной выгоды. Примечательно, что двое из указанной группы являются близкими родственниками – отец и сын.



ФСБ Карелии

В ходе проведенных мероприятий в отношении указанных лиц из незаконного оборота были изъяты: автоматическое огнестрельное оружие – 2 ед, винтовки и ружья – 4 ед., пистолеты – 14 ед., гранаты – 13 ед., боеприпасы различных калибров – 3441 ед., мины и снаряды – 7 ед., взрывчатое вещество – 24 кг, основные части к оружию – 82 ед.

Осенью 2018 года суд признал указанных лиц виновными в совершении преступлений. Отец получил 5 лет колонии общего режима и штраф в размере 120 тысяч рублей. Сыну назначили 3 года условно. Третий участник группы сел на 3 года в колонию общего режима и получил штраф в размере 30 тысяч рублей.



ФСБ Карелии

Участники группового преступления подали апелляционные жалобы в Верховный суд Республики Карелия на приговор суда первой инстанции.

19 февраля приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осужденных без удовлетворения.

ВИДЕО: Фура "сложилась" на перекрёстке в Петрозаводске

После ночного снегопада на подъеме в районе пересечения улиц Ключевая и Гвардейская "сложилась" фура.

Как пишет сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", инцидент случился 21 февраля в 07.16.

Запечатлела происшествие видеокамера компании "Ситилинк".

фото: ТАСС / Владимир Астапкович

Как оплачивается больничный по уходу за ребенком в 2019 году

Если заболел ребенок, работающая мама может оформить больничный лист и получить пособие по временной нетрудоспособности, сообщили в Фонде соцстрахования.

Стоит иметь в виду, что вместо мамы оформить больничный лист по уходу за ребенком вправе другой родственник, фактически осуществляющий уход. Главное условие – этот член семьи должен быть официально работающим гражданином.

Оплата больничного листа по уходу за ребенком производится Фондом социального страхования начиная с 1-ого дня освобождения от работы сотрудника и зависит от возраста ребенка.

На сегодня действуют такие правила:

- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в год;

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю заболевания, но всего не больше 45 дней в год;

- если ребенок старше 15 лет, то оплачивается до 7 календарных дней по каждому случаю и максимум 30 дней в год.

Больничный лист по уходу за ребенком может быть выдан членам семьи поочередно, в пределах устанавливаемых сроков.

По закону, если ребенок болен тяжелыми заболеваниями, сроки оплаты больничного листа продлеваются. В частности, в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком.

При заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакцинальными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стационаре, так и амбулаторно.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Пожаловавшиеся на здоровье сотрудники Перинатального центра боятся потерять работу

Работники Республиканского перинатального центра, пожаловавшиеся на проблемы со здоровьем, утверждают, что они получают предупреждения о неразглашении информации.

В Республиканском перинатальном центре начались проверки по жалобам сотрудников на частные недомогания, которые они испытывают когда находятся на рабочем месте.

Как сообщали "Вести Карелии", по словам работников, у них проявляются аллергические реакции на коже, слезятся глаза.

По их мнению, медосмотры проходят формально.

Как проходят медосмотры, читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

ФОТО: Снегоуборщик упал с трассы в Карелии

КамАЗ с отвалом опрокинулся в кювет в Лахденпохском районе Карелии.

Как сообщают очевидцы в паблике "Лахденпохья навсегда", недалеко от поселка Оппола Лахденпохского района Карелии при расчистке трассы от снега в кювет опрокинулся КамАЗ с отвалом.

О пострадавших не сообщается.

фото: АО "Олонецкий молочный комбинат"

Глава Минимущества усилил опасения Олонецкого молокозавода по поводу арендной платы

Министр имущественных и земельных отношений Карелии Сергей Щебекин допускает переоценку размера арендной платы за помещения Олонецкого молочного комбината, принадлежащего бизнесмену Василию Попову.

"Может быть я не прав, может быть мне бизнесмены подскажут, но, на мой взгляд, 400 тысяч в месяц это не сильно большая плата за целый комплекс. Я не знаю, может быть это большая плата, но давайте по этому поводу дискутировать, давайте проведем оценку, которую требует от нас законодательство при заключении нового договора. Выберем оценщика на конкурсных условиях и будем дальше говорить, заключим нормальный договор", – сказал Щебекин.

При этом он не отрицает возможности приватизации помещений комбината в будущем. Преимущественное право в этом случае будет иметь нынешний арендатор – собственник предприятия.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Карельские депутаты разъяснили закон о бесплатном сборе валежника

Законопроект, регламентирующий бесплатный сбор валежника, в Карелии вызвал массу вопросов у населения, которое не понимает, как исполнять прописанные в документе требования.

"Имеют ли право граждане в лесах, которые находятся в аренде у наших предприятий, этот валежник собирать? Или в арендованных лесах нужно согласовывать с теми, кто арендует эти участки?", – задал вопрос депутат Виктор Степанов.

Представитель Минприроды Карелии ответил, что согласование для сбора валежника не требуется независимо от того, находится ли этот участок леса в аренде, в частной собственности или в свободном пользовании.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: "Руна"

Водитель, чей фургон сбил бабушку насмерть, предстанет перед судом в Петрозаводске

Мужчина не поставил микроавтобус на ручной тормоз, в итоге 83-летняя женщина оказалась под колесами автомобиля и скончалась на месте, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего автовладельца, обвиняемого в гибели пенсионерки.

Напомним, 15 июня в дневное время обвиняемый припарковал принадлежащую ему автомашину Mercedes на ул. Железнодорожной.

При этом водитель не учел тот факт, что автомашина стоит на склоне и, проигнорировав правила дорожного движения, не поставил машину на ручной тормоз, после чего ушел по своим делам.

Несколько минут спустя автомобиль начал самопроизвольное движение назад под уклон, пересек проезжую часть и выехал на тротуар, по которому в этот момент проходила 83-летняя пенсионерка. От полученных в результате наезда многочисленных травм потерпевшая скончалась на месте.

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что у микроавтобуса имелись различные неисправности, в том числе, не был исправен стояночный тормоз, подтекала тормозная жидкость.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.

ВИДЕО: Пескоразбрасыватель пришел на помощь грузовику, застрявшему на кольце в Петрозаводске

На Кукковском кольце из-за гололеда застрял большегруз, на помощь пришел пескоразбрасыватель.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором камера наружного наблюдения запечатлела момент, как сегодня утром, 21 февраля в 11.10, на Кукковском кольце в Петрозаводске большегруз из-за гололеда на смог подняться в горку и застрял. В результате образовался затор.

Но неожиданно на кольцо въехал пескоразбрасыватель "ТехРента" и выручил из беды грузовик, аккуратно подсыпав песок под колеса.

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