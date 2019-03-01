Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

В суде выяснились подробности скандала с "новым аварийным жильем" в Карелии

В Кондопоге продолжается судебный процесс по уголовному делу директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского. Эта фирма построила дом для переселенцев из аварийного жилья, который вскоре сам начал разваливаться.

Как ранее сообщали "Вести Карелии", в канун 2014 года в Кондопоге был сдан в эксплуатацию 15-квартирный двухэтажный жилой дом из газобетона с железобетонными плитами перекрытий. Все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по улице М.Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.

По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, привело к серьезным повреждениям в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. Эти расходы им каждый месяц компенсируют местные власти.

В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве этого дома.

Следствие вменяет ему в вину нанесение ущерба в размере более трех миллионов рублей, хотя средств, превышающих определенную госконтрактом сумму в 20 миллионов рублей, Никольский не получил. Более того, кондопожская администрация после завершения строительства не доплатила КСМК 900 с лишним тысяч рублей, даже несмотря на решение Арбитражного суда.

Продолжение истории читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: личное фото из соц. сети

Василий Попов разочаровался в партии "Яблоко"

Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".

"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.

"Я потрясён и возмущён. Господа Рыбаковы, Болдырева, Колоколова, Цепилова, Петлин отказали мне в праве состоять в одной партии с Надеждой Агишевой. А я не хочу даже считаться единомышленником вышеуказанных господ из федерального бюро партии", - отметил Попов.

Ранее пермский депутат Надежда Агишева получила отказ партии "Яблоко" на федеральном уровне в членстве в партии. Об этом единственный представитель фракции в гордуме Перми сообщила на своей странице в соцсети.

фото: Минстрой Карелии

Ушедший с поста министра Ермолаев рассказал о планах на будущее

В пятницу, 1 марта, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев работает в должности последний день.

"В дальнейшем планирую активно заняться новыми проектами. Благодарю за совместную работу коллектив министерства и всех, с кем мы взаимодействовали в сфере строительства, модернизации ЖКХ и энергетики", - приводятся слова министра в паблике ведомства в "ВКонтакте".

"Сегодня первый день весны - это время пробуждения, обновления, новых планов и надежд. Хотелось бы пожелать всем нам, жителям Карелии, прекрасного весеннего настроения, здоровья и благополучия, быть добрее и терпимее друг к другу, неравнодушными к развитию родного края", - добавил он.

ВИДЕО: Водитель внедорожника в Петрозаводске вылетел на ограждение при обгоне

На Комсомольском проспекте водить внедорожника решил совершить обгон на скользкой дороге и попал в ДТП.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 1 марта в 8.03, на Комсомольском проспекте водитель внедорожника при обгоне на скользкой дороге вылетел на ограждение.

По информации ГИБДД Петрозаводска, сведений о пострадавших в данном ДТП в ведомство не поступало.

фото: Jari Tanskanen / Yle

Жители Карелии смогут дешево добраться до Италии, Германии и Греции из Финляндии

Популярный ирландский лоукостер возобновляет полеты из приграничного финского города Лаппеенранта.

Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair возобновляет в апреле полеты из финского города Лаппеенранта, расположенного вблизи российской границы. Популярный ирландский лоукостер свяжет Восточную Финляндию с Италией, Германией и Грецией. Как сообщила финская телекомпания Yle, самолеты Ryanair отправятся из Лаппеенранта в Милан, Берлин, Афины и Салоники.

В летнем сезоне ирландский лоукостер собирается продать 68 тысяч билетов на рейсы из приграничного финского города. Дешевые полеты в Европу из Финляндии весьма популярны и у жителей Карелии. Добраться на машине из Петрозаводска до Лаппеенранта можно всего за шесть часов.

ВИДЕО: В Петрозаводске автомобиль сбил ребенка

ДТП произошло на Лососинском шоссе, пострадал 10-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

ДТП произошло в 14.26 на нерегулируемом пешеходном переходе на Лососинском шоссе.

Водитель автомобиля Lada Vesta совершила наезд на ребенка, переходившего проезжую часть.

По предварительной информации, ребенок 2008 года рождения, получил травмы.

фото: МВД Карелии

ФОТО: На трассе в Карелии сотрудники ГИБДД провели операцию по задержанию пьяного водителя большегруза

На 728 километре федеральной трассы "Кола" автоинспекторы были вынуждены применить для остановки грузовика специальное средство, сообщили в МВД Карелии.

Инцидент произошел 27 февраля вечером. В полицию Сегежского района поступило сообщение из дежурной части ОМВД России по Кемскому району с просьбой помочь в задержании большегрузного автомобиля с прицепом на федеральной трассе "Кола". Водитель большегруза двигался со стороны Мурманска в направлении Петрозаводска на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки. По имеющейся информации, он был в состоянии опьянения, неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства не выполнял.

Для перехвата нарушителя на трассу выехал наряд ДПС и сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы, поддерживая между собой телефонную связь, контролировали движение большегруза, останавливали автомобили, двигающиеся во встречном направлении, чтобы переждать опасную ситуацию и исключить возможное столкновение с ним.

Остановить пьяного водителя удалось только на 728 километре "Колы" с помощью специального средства для экстренной и принудительной остановки. Нарушителем оказался 56-летний петрозаводчанин.

"В отношении него возбуждено дело об административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения, а также за неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в МВД Карелии.

фото: Столицы на Онего

Офтальмологический центр Карелии выходит на круглосуточную работу

Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.

"Офтальмологический центр Карелии выходит на круглосуточную работу, - сообщил Олег Ковригин, - у нас открывается стационар. Теперь, если ночью у человека случится какая-то беда, требующая вмешательства специалиста-офтальмолога, то он может спокойно приехать к нам в клинику и получит профессиональную помощь".

На сегодняшний день в клинике идут приготовления к созданию условий по оказанию неотложной помощи.

Отремонтирован второй этаж здания, помещения оборудованы современной техникой, оснащены необходимой мебелью, набран штат сотрудников. Работу Офтальмологического центра Карелии в круглосуточном режиме планируется начать после получения лицензии.

Учредитель центра считает идеальным организацию такой работы центра в будущем, чтобы у пациентов появилась возможность оперативного лечения травм глаза круглосуточно.

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фото: petrozavodsk-mo.ru

Автобусы №1 и №8 изменят в марте маршрут

По распоряжению мэра Петрозаводска транспортная схема совершенствуется с учетом предложений горожан, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с понедельника, 4 марта, изменится маршрут следования автобуса №1.

Схема движения будет скорректирована с 4 марта по многочисленным пожеланиям жителей города. Теперь при следовании из микрорайона "Древлянка-7" в сторону улицы Кемской автобусы первого маршрута будут проезжать по Лесному проспекту, минуя Гоголевский мост. В обратном направлении маршрут остается неизменным.

Отметим, что с 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса.

С 26 февраля по новому расписанию курсируют автобусы маршрута №15: три рейса в утреннее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 7.15, 8.05 и 9.05) и три рейса в вечернее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 15.15, 16.15 и 17.00).

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

ВИДЕО: Петрозаводск встретил весну северным сиянием

Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел северное сияние над Петрозаводском.

В ночь с 28 февраля на 1 марта, у полуночи, жители Петрозаводска могли полюбоваться всполохами северного сияния над Онежским озером.

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