Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

Новости по теме
В Кондопоге продолжается судебный процесс по уголовному делу директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" Сергея Никольского. Эта фирма построила дом для переселенцев из аварийного жилья, который вскоре сам начал разваливаться.
Как ранее сообщали "Вести Карелии", в канун 2014 года в Кондопоге был сдан в эксплуатацию 15-квартирный двухэтажный жилой дом из газобетона с железобетонными плитами перекрытий. Все его жильцы расписались в актах приема квартир, что претензий к их состоянию не имеют. Но в 2017 году это здание по улице М.Горького, 26 "а" начало частично разрушаться, его признали аварийным и подлежащим реконструкции.
По заключению экспертов, под полом первого этажа значительно просел грунт. Это, в свою очередь, привело к серьезным повреждениям в квартирах. В результате жильцам пяти квартир на первом этаже пришлось оттуда выехать на съемное жилье. Эти расходы им каждый месяц компенсируют местные власти.
В конце декабря прошлого года судья Кондопожского городского суда Александр Иванов приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Карельская строительно-монтажная компания" (КСМК) Сергея Никольского. Он обвиняется в мошенничестве при строительстве этого дома.
Следствие вменяет ему в вину нанесение ущерба в размере более трех миллионов рублей, хотя средств, превышающих определенную госконтрактом сумму в 20 миллионов рублей, Никольский не получил. Более того, кондопожская администрация после завершения строительства не доплатила КСМК 900 с лишним тысяч рублей, даже несмотря на решение Арбитражного суда.
Продолжение истории читайте в материале Светланы Лысенко на страницах деловой интернет-газеты "Вести Карелии".Смотреть подробнее
Известный в Карелии бизнесмен Василий Попов, который получил политическое убежище в Финляндии, перестал гордиться своим членством в партии "Яблоко".
"20 лет назад я вступил в партию "Яблоко". Это единственная политическая партия в моей жизни. И всегда я гордился тем, что я яблочник. До этого момента. Отказ принять в члены партии замечательного и выдающегося человека Надежду Агишеву является, с моей точки зрения, самой позорной страницей в истории "Яблока", - написал он в Facebook.
"Я потрясён и возмущён. Господа Рыбаковы, Болдырева, Колоколова, Цепилова, Петлин отказали мне в праве состоять в одной партии с Надеждой Агишевой. А я не хочу даже считаться единомышленником вышеуказанных господ из федерального бюро партии", - отметил Попов.
Ранее пермский депутат Надежда Агишева получила отказ партии "Яблоко" на федеральном уровне в членстве в партии. Об этом единственный представитель фракции в гордуме Перми сообщила на своей странице в соцсети.Смотреть подробнее
В пятницу, 1 марта, министр строительства, ЖКХ и энергетики Карелии Олег Ермолаев работает в должности последний день.
"В дальнейшем планирую активно заняться новыми проектами. Благодарю за совместную работу коллектив министерства и всех, с кем мы взаимодействовали в сфере строительства, модернизации ЖКХ и энергетики", - приводятся слова министра в паблике ведомства в "ВКонтакте".
"Сегодня первый день весны - это время пробуждения, обновления, новых планов и надежд. Хотелось бы пожелать всем нам, жителям Карелии, прекрасного весеннего настроения, здоровья и благополучия, быть добрее и терпимее друг к другу, неравнодушными к развитию родного края", - добавил он.Смотреть подробнее
На Комсомольском проспекте водить внедорожника решил совершить обгон на скользкой дороге и попал в ДТП.
Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как сегодня утром, 1 марта в 8.03, на Комсомольском проспекте водитель внедорожника при обгоне на скользкой дороге вылетел на ограждение.
По информации ГИБДД Петрозаводска, сведений о пострадавших в данном ДТП в ведомство не поступало.Смотреть подробнее
Популярный ирландский лоукостер возобновляет полеты из приграничного финского города Лаппеенранта.
Крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair возобновляет в апреле полеты из финского города Лаппеенранта, расположенного вблизи российской границы. Популярный ирландский лоукостер свяжет Восточную Финляндию с Италией, Германией и Грецией. Как сообщила финская телекомпания Yle, самолеты Ryanair отправятся из Лаппеенранта в Милан, Берлин, Афины и Салоники.
В летнем сезоне ирландский лоукостер собирается продать 68 тысяч билетов на рейсы из приграничного финского города. Дешевые полеты в Европу из Финляндии весьма популярны и у жителей Карелии. Добраться на машине из Петрозаводска до Лаппеенранта можно всего за шесть часов.Смотреть подробнее
ДТП произошло на Лососинском шоссе, пострадал 10-летний ребенок, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
ДТП произошло в 14.26 на нерегулируемом пешеходном переходе на Лососинском шоссе.
Водитель автомобиля Lada Vesta совершила наезд на ребенка, переходившего проезжую часть.
По предварительной информации, ребенок 2008 года рождения, получил травмы.Смотреть подробнее
На 728 километре федеральной трассы "Кола" автоинспекторы были вынуждены применить для остановки грузовика специальное средство, сообщили в МВД Карелии.
Инцидент произошел 27 февраля вечером. В полицию Сегежского района поступило сообщение из дежурной части ОМВД России по Кемскому району с просьбой помочь в задержании большегрузного автомобиля с прицепом на федеральной трассе "Кола". Водитель большегруза двигался со стороны Мурманска в направлении Петрозаводска на высокой скорости, выезжал на встречную полосу и игнорировал дорожные знаки. По имеющейся информации, он был в состоянии опьянения, неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства не выполнял.
Для перехвата нарушителя на трассу выехал наряд ДПС и сотрудники ГИБДД. Автоинспекторы, поддерживая между собой телефонную связь, контролировали движение большегруза, останавливали автомобили, двигающиеся во встречном направлении, чтобы переждать опасную ситуацию и исключить возможное столкновение с ним.
Остановить пьяного водителя удалось только на 728 километре "Колы" с помощью специального средства для экстренной и принудительной остановки. Нарушителем оказался 56-летний петрозаводчанин.
"В отношении него возбуждено дело об административной ответственности за управление автотранспортом в состоянии опьянения, а также за неповиновение сотрудникам полиции", - сообщили в МВД Карелии.
Смотреть подробнее
Учредитель Офтальмологического центра Карелии рассказал о предстоящих изменениях в работе клиники.
"Офтальмологический центр Карелии выходит на круглосуточную работу, - сообщил Олег Ковригин, - у нас открывается стационар. Теперь, если ночью у человека случится какая-то беда, требующая вмешательства специалиста-офтальмолога, то он может спокойно приехать к нам в клинику и получит профессиональную помощь".
На сегодняшний день в клинике идут приготовления к созданию условий по оказанию неотложной помощи.
Отремонтирован второй этаж здания, помещения оборудованы современной техникой, оснащены необходимой мебелью, набран штат сотрудников. Работу Офтальмологического центра Карелии в круглосуточном режиме планируется начать после получения лицензии.
Учредитель центра считает идеальным организацию такой работы центра в будущем, чтобы у пациентов появилась возможность оперативного лечения травм глаза круглосуточно.
Подробнее читайте здесь.Смотреть подробнее
По распоряжению мэра Петрозаводска транспортная схема совершенствуется с учетом предложений горожан, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Так, с понедельника, 4 марта, изменится маршрут следования автобуса №1.
Схема движения будет скорректирована с 4 марта по многочисленным пожеланиям жителей города. Теперь при следовании из микрорайона "Древлянка-7" в сторону улицы Кемской автобусы первого маршрута будут проезжать по Лесному проспекту, минуя Гоголевский мост. В обратном направлении маршрут остается неизменным.
Отметим, что с 25 марта автобусы маршрута №8 при движении в район Соломенное и обратно будут следовать по Октябрьскому проспекту без заезда на набережную Варкауса.
С 26 февраля по новому расписанию курсируют автобусы маршрута №15: три рейса в утреннее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 7.15, 8.05 и 9.05) и три рейса в вечернее время (отправление с конечной станции "Сулажгора" - 15.15, 16.15 и 17.00).Смотреть подробнее
Фотограф "Столицы на Онего" запечатлел северное сияние над Петрозаводском.
В ночь с 28 февраля на 1 марта, у полуночи, жители Петрозаводска могли полюбоваться всполохами северного сияния над Онежским озером.Смотреть подробнее
Руководители Минимущества и Минсельхоза Карелии Сергей Щебекин и Владимир Лабинов посетили Олонецкий молочный комбинат после претензий со стороны руководства предприятия, которое утверждает, что власти игнорируют его интересы. ПодробнееКомментарии: 6
Петрозаводский городской суд в пятницу оставил в силе приговор в отношении экс-депутат Заксобрания Карелии Алексея Гаврилова, осужденного за матерные граффити на домах во время выборов. ПодробнееКомментарии: 4
Такой провал республики в рейтинговых оценках наблюдался только в 2015 году. ПодробнееКомментарии: 12
В фонде содействия реформированию ЖКХ подвели итоги реализации программы расселения аварийного жилья в Карелии и обсудили перспективы нового этапа программы. ПодробнееКомментарии: 2
В Медвежьегорском районе возбуждено уголовное дело по факту халатности в психоневрологическом интернате, пациентка которого выпала из окна, сообщает следственный комитет Карелии. ПодробнееКомментарии: 3
В Гидрометцентре Карелии рассказали, что погода будет носить переменчивый характер. Подробнее
В партийных организациях республики начались первые, самые предварительные рассмотрения кандидатов на участие в выборах 2021 года. ПодробнееКомментарии: 3
Отделение ПФР по Карелии заявляет об уменьшении числа получателей пенсий в регионе и связывает этот процесс с миграцией и негативной демографической ситуацией в республике. ПодробнееКомментарии: 6
Молодой человек в столице Карелии вырвал задний фонарь у автомобиля "ВАЗ-2109". ПодробнееКомментарии: 2
Между тем многие серьезные заболевания на ранних стадиях никак себя не проявляют, и обнаружить их можно лишь с помощью анализов. А успех лечения, как известно, напрямую зависит от своевременной диагностики. ПодробнееКомментарии: 2
В Городском комбинате благоустройства готовятся срезать разноцветные голандские тюльпаны. Подробнее
Индекс предпринимательской уверенности в горнодобывающей отрасли Карелии снижается три месяца подряд и с начала года закрепился в отрицательной зоне. ПодробнееКомментарии: 4
В карельском отделении Пенсионного фонда России заявили, что не занимались расчетами экономического эффекта после первоначального запуска в регионе пенсионной реформы. ПодробнееКомментарии: 4
Документ об изменении нормативов градостроительного проектирования, подготовленный администрацией Петрозаводска, вызвал замечания строителей и архитекторов. ПодробнееКомментарии: 2
По поручению главы Карелии в посёлке Суоёки организована дошкольная группа; необходимые работы в помещении, отведенном под группу, завершены, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Подробнее
Компания Coffee Machine, которой принадлежит сеть автокофеен по всей России, намерена открыть бизнес в Петрозаводске и ведет поиск партнеров на территории города. Подробнее
"Столица на Онего" предлагает ознакомиться с дайджестом основных мероприятий в республике в пятницу, 1 марта. Подробнее
Министерство сельского и рыбного хозяйства Карелии дало разъяснения, как изменился порядок предоставления субсидий с целью несвязанной поддержки сельхозпроизводителей в области растениеводства. Подробнее
За первые два месяца 2019 года семьи с низкими доходами подали 125 заявлений на получение единовременной выплаты из средств маткапитала. ПодробнееКомментарии: 1
Оргкомитет турнира по волейболу на Кубок председателя Петросовета Геннадия Боднарчука объявил конкурс рисунков и плакатов среди зрителей соревнований. Подробнее
Комментарии