Важные новости 22 марта

фото: паблик Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка

ВИДЕО: Город в Карелии накрыло черной сажей

В Медвежьегорске модернизированная котельная чадит так, что все вокруг порылось слоем копоти.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось сообщение, что в районе котельной весь снег стал черным от сажи. Журналисты "ГТРК "Карелия" выехали в Медвежьегорск и запечатлели, что сажа везде: на скамейках, детской площадке, окнах соседних домов и автомобилях.

Жалобы поступили в городскую администрацию.

"Реконструкция масштабная достаточно была проведена в 2018 году, но официально объект в эксплуатацию не введен, - сказал замглавы Медвежьегорской администрации Рустам Раджабов. – По официальному ответу "Карелэнергоресурса" и Роспотребнадзора все выбросы в рамках СанПиНа".

Но, по словам Раджабова, рекомендации по улучшению котельной все же есть: посоветовали увеличить высоту трубы и установить циклонные фильтры.



фото паблика Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка

фото: пресс-служба правительства Карелии

В Суоеки сгорел дом у семьи, прославившейся информационным скандалом с Парфенчиковым

В Суоярвском районе Карелии в поселке Суоеки у семьи Власовых в пятницу сгорел дом.

В пятницу в 13.35 в дежурную службу МЧС Карелии поступило сообщение о пожаре в деревянном двухквартирном жилом доме в посёлке Суоеки. Возгорание удалось ликвидировать в 14.20. Пострадавших нет.

Позже стало известно, что сгорел дом семьи Власовых, ставших известных после информационного скандала с главой Карелии, когда Анна Власова попросила главу Карелии Артура Парфенчикова организовать детский сад в Суоеки, а он некорректно ответил ей.

"Столица на Онего" связалась с главой семьи – Андреем Власовым, который сообщил, что находится не на месте происшествия, а едет домой с вахты.

"С женой еще не разговаривал, - сказал Андрей, - мне позвонили из поселка, сказали, что у меня дом горит. Бабушка с внуками, жена с детьми там. Но там ветер сильный, все сгорело дотла. Соседку жалко тоже, успела ли хоть документы взять?.. У нас там связи нет, плохо ловит: не связаться, ничего не узнать".

По предположениям Андрея, пожар мог возникнуть из-за старой проводки на чердаке.

"Дома-то мы за всем следим, мощными приборами не пользуемся", - объяснил Власов.

Напомним, информационный скандал произошел в связи с тем, что Артур Парфёнчиков отказал жительнице Суоярвского района, просившей его о строительстве детсада. В переписке в соцсети "ВКонтакте" он посоветовал Анне Власовой: "Сидите до трех лет, договаривайтесь с бабушками, нанимайте няню. Как все поступают". На одно из сообщений он ответил фразой: "Пусть о вашем ребёнке отец его, деды думают".

На сегодняшний день конфликт удалось решить. Детский сад в поселке работает.

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Закон о митингах в Карелии противоречит федеральному законодательству, заявили эксперты

В 12 регионах России, в том числе Карелии местные законы о митингах не соответствуют федеральному законодательству.

Аналитики правозащитного проекта "ОВД-Инфо" изучили законодательство, которое регламентирует проведение одиночных пикетов. Выяснилось, что ряд региональных нормативных актов не соответствует федеральному закону "О митингах", - пишет "Коммерсантъ".

"Пункт 2.2 статьи 8 ФЗ разрешает регионам вводить дополнительные территориальные ограничения, но только для митингов, собраний, шествий и демонстраций. А в законах 12 регионов не перечисляются эти четыре вида акций, а используется фраза "публичные мероприятия", под которые подходят и одиночные пикеты", — говорит аналитик Наталья Смирнова.

Речь идет о Калининградской, Калужской, Оренбургской, Сахалинской, Тверской областях, Камчатском и Приморском краях, НАО и ЯНАО, а также Адыгее, Бурятии и Карелии.

Смирнова предполагает, что законодатели сделали ошибку по невнимательности.

"С одной стороны, целый ряд полномочий по разрешению и ограничению публичных мероприятий спускается на региональный уровень. С другой стороны, регионы склонны понимать полномочия расширительно", — пояснила член комиссии по гражданским свободам и гражданской активности СПЧ Екатерина Шульман.

Она отметила, что выявленное несоответствие необходимо исправить. Со своей стороны, СПЧ надеется на реформирование ФЗ "О митингах".

фото: ИТАР-ТАСС

Синоптики карельского Гидрометцентра рассказали, когда придет теплая весна

О погоде на ближайшее время рассказали в карельском Гидрометцентре.

"На ближайшие сутки, 23 марта, ночью погоду в республике обусловит гребень антициклона, – сообщила синоптик карельского Гидрометцентра, - ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура понизится до -4...-9 градусов. В Петрозаводске -4...-6. Днем по республике 0…+5. В столице Карелии +2…+4".

По информации Гидрометцентра, 23 марта утром и днем Карелия будет находиться под влиянием североатлантического циклона, пройдут осадки, утром в виде снега, днем – мокрого снега и дождя.

Ветер, по прогнозу синоптиков, усилится, ожидаются порывы до 15-20 метров в секунду.

"В Петрозаводске во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, - уточнили синоптики. - Утром на дорогах гололедица".

Если говорить о погоде на ближайшее время, до конца месяца, то, по словам синоптика Гидрометцентра, она будет иметь неустойчивый характер.

"В ночные часы будет слабый плюс и минус, но днем на ближайшее время больших положительных значений не будет: до +4 максимум, - сказала синоптик, - 26 марта, например, даже днем может быть минус. До конца марта теплой весны ждать не стоит".

По словам специалистов, по норме плюсовые температуры днем и ночью устанавливаются в первой декаде апреля, но в Карелии пока устойчивого перехода нет.

"Смешанные осадки: снег, дождь, мокрый снег будут идти до конца марта. Не будет периода без осадков", - уточнили в Гидрометцентре.

фото: приюта Преданные сердца

ВИДЕО: В поселке Карелии люди обрекли собаку на мучительную смерть

В поселке Чална люди переехали из старого барака в новое жилье, а собаку привязали на короткую веревку, оставив без еды и питья.

"В приют "Преданные сердца" обратились люди с просьбой о помощи, - пишут зоозащитники в паблике, - как оказалось, в поселке Чална в заброшенном нежилом бараке медленно погибает собака. Все ее содержание — метровая тонкая веревка, обмотанная вокруг шеи, повсюду грязь, мусор. Нет ни одного шанса и возможности прилечь и согреться, ведь она фактически находится на улице".

Когда после обращения зоозащитники выехали на место, то увидели пожилую собаку породы лабрадор шоколадного цвета в очень истощенном состоянии.

Приют "Преданные сердца" не смог пройти мимо такого нечеловечного отношения к живому существу и протянул руку помощи.

Уже в четверг пес переехал в приют, получил теплое питание и уютный уголок, в котором может отдохнуть после всех невзгод. Также собака в ближайшее время пройдет обследование у ветеринара.

"Есть предположение, что хозяева переехали в новое жилье, а друга оставили пропадать. К сожалению, это частая практика в нашей стране, и в нашем регионе в том числе", - говорится в паблике.

"Скажем "Нет!" ограблению народа!" - в Петрозаводске состоится митинг против губительных реформ власти

Митинг КПРФ в защиту социально-экономических прав граждан состоится в Петрозаводске в субботу, 23 марта в 12 часов на набережной Онежского озера за гостиницей "Карелия".

Как рассказал лидер карельских коммунистов Евгений Ульянов, митинг пройдет в рамках Всероссийской акции в защиту социально-экономических прав граждан. В этот день на улицы российских городов одновременно выйдут десятки тысяч жителей, не довольных политикой действующей власти.

На акции протеста планируется поднять самые актуальные темы – рост цен и тарифов, обман с пенсиями после повышения пенсионного возраста, участники будут выступать против губительных реформ и "оптимизации" социальной сферы. Отдельной темой станет ситуация с политической травлей, которую в очередной раз развернули против Павла Грудинина. Известного политика, за которого на президентских выборах проголосовало более 9 миллионов россиян, не допустили в Государственную Думу, хотя Центризбирком не имел права этого делать.

Митинг в Петрозаводске состоится в субботу, 23 марта в 12 часов в гайд-парке в устье реки Лососинки (на набережной Онежского озера за гостиницей "Карелия").

"Мы подали заявку в администрацию Петрозаводска на проведение митинга в центре города, но получили отказ в согласовании по надуманным причинам, - рассказал первый секретарь республиканского комитета КПРФ Евгений Ульянов. – Тогда мы приняли решение провести мероприятие в гайд-парке в устье Лососинки».

"На акции протеста мы планируем поднять самые острые вопросы – ухудшение положения жителей России и Карелии в связи с резким ростом цен и тарифов, обман с пенсиями в результате повышения пенсионного возраста, а также выступить против губительных реформ, которые правительство Карелии проводит в сфере образования, закрывая школы в деревнях. Хватит это терпеть – пора выходить на улицы и заявлять о своих правах! Пора отправить это правительство и этого президента в отставку!", - сказал Евгений Ульянов.

Республиканское отделение КПРФ приглашает на митинг в гайд-парке всех неравнодушных граждан, которые готовы протестовать против унижения народа созданной в стране олигархической системой власти.

ВИДЕО: В Петрозаводске столкнулись две иномарки

ДТП произошло на улице Правды.

Момент ДТП попал в объектив камеры. На кадрах видно, что водитель припаркованного у обочины автомобиля, не убедившись в безопасности маневра, попытался совершить разворот и остановился посреди полосы. Водитель, двигавшегося попутно автомобиля, совершил столкновение.

Сотрудники МЧС Карелии в составе 11 человек привлекались для ликвидации происшествия.



МЧС Карелии

Информация о пострадавших уточняется.

фото: фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Артур Парфенчиков: "Я никуда просто так не езжу"

Глава Карелии ответил в соцсетях на критику его визита в Карловы Вары.

Глава Карелии Артур Парфенчиков прокомментировал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" критические замечания одного из пользователей в адрес республиканского руководства, побывавшего в марте с визитом на чешском курорте Карловы Вары. Подписчик губернатора посоветовал ему посещать карельскую здравницу Марциальные Воды.

"Любой курорт надо посещать с учетом рекомендации врача. Марциальная вода, как и любая другая, к сожалению, не каждому показана. Что касается моего посещения Карловых Вар, то его следствием реально может стать строительство иностранным инвестором, имеющим опыт в курортном деле, современного курортного отеля в тех же Марциальных Водах. В ближайшее время ждем визита инвестора в республику для начала предметных переговоров. Более того, в этом году Карелию посетит делегация специалистов из Чехии. Одним из вопросов, который уже начал прорабатываться после моего визита, это использование в процедурах в чешских курортных отелях и клиниках карельского шунгита, а также совместное изучение результатов такого лечения. Также возможна закупка в Чехию карельских тренажеров, в том числе для реабилитации больных. И это только малая часть результатов моей поездки. Так что я никуда просто так не езжу", - ответил Парфенчиков.

фото: © ИТАР-ТАСС/Игорь Агеенко

Петрозаводчанин попал под поезд

Мужчина доставлен в больницу, сообщили в транспортной полиции Карелии.

В дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожных путях в районе ул. Достоевского в Петрозаводске травмирован мужчина.

Установлено, что 30-летний местный житель переходил железнодорожное полотно в неустановленном месте, слушая музыку через наушники, а на голове у него был надет капюшон. В результате гражданин не заметил приближающегося поезда.

Бригадой скорой помощи пострадавший доставлен в городскую больницу с диагнозом: ссадины лица и ушиб грудной клетки.

В настоящее время сотрудниками Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте проводится проверка по установлению всех обстоятельств произошедшего.

фото: ТАСС / Михаил Метцель

Житель Карелии закопал тело убитого племянника в снегу

В Савиново мужчина убил племянника молотком, сообщили в Следкоме Карелии.

В марте обвиняемый, находясь дома в поселке Савиново Пряжинского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своим племянником и ударил его несколько раз молотком по голове.

В результате потерпевший скончался на месте происшествия. Его тело обвиняемый сокрыл, закопав в снегу у своего дома.

Мать потерпевшего, обеспокоенная длительным и беспричинным отсутствием сына, обратилась с заявлением о пропавшем без вести, после чего тело было обнаружено.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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