Чем запомнился этот день

фото: Столица на Онего

Жители Карелии спасают мать двойняшек от рака

Вся Карелия спасает 34-летнюю маму двойняшек, у которой диагностировали рак желудка 4 стадии.

Буквально две недели назад Интернет взорвало сообщение о том, что 34-летняя петрозаводчанка Юлия – мама двойняшек, которым нет еще и двух лет, тяжело заболела: у нее диагностировали рак желудка 4 стадии.

"О чём ты мечтаешь, когда тебе немногим за 30, у тебя прекрасная семья - муж, двухгодовалые двойняшки? – написала Юля. - Наверное, о том, как ты со своей семьёй отдохнёшь на море, как впервые посадишь своих детей на велосипед или поставишь на коньки, как проводишь их в первый раз в первый класс. Об этом мечтала и я... Мне 34, чуть менее двух лет назад у нас с мужем, наконец-то, появились двое замечательных ребятишек, сын и дочь. Казалось, живи и радуйся..."

Но болезнь не спрашивает разрешения, она приходит и вносит свои коррективы в жизнь.

Подробнее - в материале "Столицы на Онего"

фото: "ДТП Петрозаводска и Карелии" (Вконтакте)

ФОТО и ВИДЕО: Две легковушки устроили громкое ДТП в Петрозаводске

Камера наблюдения на Ключевой зафиксировала, как столкнулись две иномарки и вылетели на обочину.

Авария произошла 23 марта в 15-39 на ул. Репникова в Петрозаводске. Читатели паблика "ДТП Петрозаводска и Карелии" разместили в Сети фото и видео с места происшествия.

Столкновение автомобилей произошло в момент, когда одна из машин двигалась в прямом направлении по трассе, а вторая выезжала на дорогу со стороны обочины.

Момент ДТП зафиксировала камера наблюдения "CityLink".

фото: pixabay.com

В Петрозаводске обнаружен труп на месте пожара в многоэтажке

Спасатели обнаружили труп в доме, в котором случился пожар.

23 марта в 12:41 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска в составе 11 человек и 3 единиц техники привлекались для ликвидации пожара в жилом 10- этажном доме на ул. С.Ковалевской, 7. В 12:58 пожар был ликвидирован.

Как сообщили в МЧС по Карелии, в помещении сгорела кухня на площади пять квадратных метров.

На месте пожара был обнаружен труп мужчины, пояснили в региональном Следкоме.

Виновные и ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе министерства.

фото: "Подслушано в Сортавала" (Вконтакте)

ФОТО: Жители Карелии обвиняют хозяев сетевого магазина в свинстве

В Сортавале местные жители возмущены складированием мусора на территории, на которой располагается сетевой магазин.

Жители Сортавалы недовольны обилием мусора на территории магазина, расположенного по адресу ул. Бондарева,11. Об этом сообщает паблик "Подслушано в Сортавала" в соцсети "Вконтакте".

"Что за свинство, неуважение к окружающей природе. Устроили такое уродство, позор и бардак. Директор и продавцы Пятерочки по Бондарева,11, вы вообще видите это? Вы вечно стоите и курите в этой помойке, самим-то не противно?", - возмущается автор поста.

Местный житель намерен подать официальную жалобу в связи с отсутствием уборки на территории рядом с магазином.

"Три дня вам - это все убрать; во вторник документы будут в СЭС и прокуратуре", - обещает автор сообщения в Сети.

фото: Столица на Онего

"Ни один порядочным человеком не оказался"

Петрозаводский городской суд оправдал троих из шести подсудимых по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Трагедия на Сямозере произошла почти 2,5 года назад, когда во время водного похода утонули 14 воспитанников лагеря.

На скамье подсудимых оказались директор лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, координатор Вадим Виноградов, инструкторы Павел Ильин и Валерий Круподерщиков, а также экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Судебное разбирательство длилось с апреля 2018 года. В понедельник 18 марта 2019-го судья Александр Смирнов огласил решение по уголовному делу.

В итоге виновными были признаны трое фигурантов: Решетова, Виноградов и Круподерщиков. Первые двое были приговорены к 9,5 годам колонии общего режима, Круподерщиков – к 8 месяцам колонии-поселения, однако от наказания он был освобожден за истечением срока давности. Ильин, Коваленко и Котович признаны невиновными, за ними суд оставил право на реабилитацию.

Подробности из зала суда - в материале "Столицы на Онего"

фото: Столица на Онего

ФОТО и ВИДЕО: Водители жалуются на затопленные дороги в Петрозаводске

Автомобилисты сообщают о трудностях прохождения некоторых участков трасс и проезда по дворовым территориям из-за огромных луж.

Автомобилисты сообщают о затопленных дворах Петрозаводска, по которым невозможно проехать на легковых автомобилях.

Так, регистратор автовладельца зафиксировал прохождение затопленного участка дороги на улице Льва Толстого. Ролик размещен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Читатели "Столицы на Онего" также сообщают, что в плохом состоянии находится трасса в районе ТИЗ "Усадьба" в карельской столице.

фото: скриншот сюжета ГТРК "Карелия"

Спортсменка из Карелии завоевала "золото" на Первенстве мира по спортивному ориентированию

Александра Русакова получила "золото" и "бронзу" на соревнованиях по спортивному ориентированию на лыжах в Швеции.

Первенство мира по спортивному ориентированию на лыжах проходит в эти дни в Швеции, сообщает сайт мэрии Петрозаводска.

Воспитанница тренеров Андрея Кульбачко и Анны Трегубовой петрозаводчанка Александра Русакова накануне заработала золотую медаль на средней дистанции.

Также спортсменка стала бронзовым призёром соревнований среди женщин старше 20 лет на длинной дистанции.

Сообщается, что в начале марта Александра Русакова выступала на XXIX Всемирной зимней универсиаде в Красноярске и заняла два пятых места в спринтерской гонке и в гонке преследовании.

фото: скриншот с камер наблюдения

ВИДЕО: В Кондопоге произошло групповое ДТП на перекрестке

В Карелии две машины столкнулись на перекрестке, одна из них вылетела на остановившийся на светофоре автомобиль.

24 марта в 14-15 в Кондопоге произошло групповое ДТП. На перекрестке столкнулись два автомобиля, после чего один из них вылетел в сторону и протаранил еще одну машину.

Видео ЧП было зафиксировано камерой наблюдения компании "CityLink". Ролик размещен в паблике "Подслушано в Кондопоге".

Как сообщили в МЧС по Карелии, в аварии пострадал один человек.

фото: Пресс-служба городской администрации

Ветераны Петрозаводска захотели перенести памятник Кирову

Ветераны предложили установить в Петрозаводске стелу "Город воинской славы" на месте памятника Кирову.

Глава карельской столицы Ирина Мирошник сама не ожидала, как далеко зайдет обсуждение места установки памятной стелы "Город воинской славы" на встрече сити-менеджера с представителями ветеранских и патриотических организаций, которая прошла 21 марта в городской администрации. Мирошник собрала ветеранов, чтобы выслушать их предложения по выбору площадки для стелы, но пришедшие на встречу пожилые общественники захотели перенести памятник Кирову с главной площади города и даже переименовать саму площадь.

По словам главы Петрозаводска, городская администрация намерена вынести вопрос о выборе места установки стелы на общественные слушания, которые предполагается провести до 30 апреля. До этого времени муниципальные чиновники планируют встретиться с представителями городской общественности – ветеранами, педагогами и молодежью, чтобы собрать "банк предложений" по размещению памятного знака, обсудить их с архитектурным сообществом и вынести на слушания. Однако самая первая встреча – с ветеранскими и патриотическими организациями – показала, что общественная дискуссия не будет легкой.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: Кадр из мультипликационного фильма

Почему жизнь в России все больше похожа на мультфильм "Чиполлино"?

Как советская экранизация итальянских сказок становится в России социально-политической реальностью.

Анимационный фильм Бориса Дежкина был по советским меркам идеологически выдержанным – мало кто тогда сомневался, что он является сатирическим изображением мира богатых и бедных, с которым в нашей стране – согласно ее тогдашней официальной доктрине – покончили в 1917 году. Однако сегодня эта лента воспринимается в России почти как провокация, потому что едва ли не все персонажи культового советского мультфильма угадываются в политической и деловой элите страны, как, впрочем, и многие сюжетные линии.

Подробности - в материале Валерия Поташова.

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