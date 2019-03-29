Самые читаемые новости за 29 марта

фото: правительство Карелии

Парфенчиков предложил отправлять трудных подростков работать в монастырях

Глава Карелии Артур Парфенчиков предложил, куда отправлять трудных подростков летом, среди вариантов – монастыри.

О таких инициативах Парфенчиков рассказал в четверг на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в республике.

"Кстати, посмотрите, -я не знаю, возможно ли это по закону – может быть, кого-то (из подростков) в монастыри направить (работать) сотрудниками за деньги", - сказал Парфенчиков.

Кроме того, он добавил, что несовершеннолетних можно отправлять собирать ягоды или работать на фермы и пасеки.

По словам замминистра образования Карелии Натальи Волковой, в республике насчитывается 594 подростка 14-18 лет, состоящих на учете подразделений по делам несовершеннолетних.

На трудоустройство подростков (в свободное от учебы время) и выплату материальной поддержки в бюджете Карелии заложено 2,7 млн рублей. Эта сумма рассчитана не менее чем на 1,5 тысячи человек.

Как отметила Волкова, несовершеннолетние, находящиеся в трудном положении и под надзором правоохранителей, имеют право на выплаты при устройстве на работу. Это зарплата и государственная материальная поддержка (двукратная минимальная величина пособия по безработице, умноженная на районный коэффициент).

"В большинстве случаев несовершеннолетние граждане устраиваются на работу в учреждения образования, центры детского творчества, дополнительного образования детей, социально-досуговые центры. Подростки привлекаются к работам по благоустройству территорий, к строительным работам, оказанию почтовых услуг, в качестве подсобных рабочих на предприятиях, совхозах", - сказала Волкова.

фото: Столица на Онего

Медведев переименовал аэропорт в Петрозаводске

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о переименовании трёх российских аэропортов.

Изменения коснулись аэропортов в Красноярском крае, Ингушетии и Республике Карелия в соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов", сообщает News.ru.

Аэропорт "Петрозаводск" (Бесовец) теперь сменил "вывеску" на "Международный аэропорт Петрозаводск".

фото: "Столица на Онего"

Сегежа может остаться без хоккейной площадки за 30 млн из-за конфуза с высказыванием Парфенчикова

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев рассказал, что в Сегеже планировалось построить крытую хоккейную площадку за федеральные деньги, но теперь этот проект приостановлен.

По его словам, в Сегеже планировалось построить современную крытую хоккейную площадку за счет федеральных средств. Площадка наподобие строится в настоящее время в Кеми.

"В Сегеже мы рассмотрели строительство крытой хоккейной площадки. Но там какой-то конфуз получился – надо будет с ним разбираться. Мы привезли проектантов, привезли строителей, которые строят такой же закрытый хоккейный манеж в Кеми. Только здесь (в Сегеже) будет посовременней. Но оказалось, было заявление Артура Олеговича Парфенчикова относительно того, что, вроде бы, они собираются в Сегеже и бассейн построить, в том числе и хоккейную коробку. Ну я тогда сказал, пока мы не получим информацию по Сегеже – на самом деле это так или нет – я не собираюсь туда вкладывать больше 30 миллионов – я пойду в другие районы", - заявил Нургалиев во время пресс-подхода в аэропорту Петрозаводска в пятницу.

фото: Валерий Поташов

Артур Парфенчиков: "Я сейчас поел наваги. Крымская барабулька отдыхает!"

Глава Карелии посетовал на отсутствие в Петрозаводске "хорошей поморской кухни".

В Карелии необходимо развивать гастрономический туризм. Такое мнение высказал глава республики Артур Парфенчиков, рассуждая о путях увеличения туристического потока в регион в зимний период. По словам губернатора, знакомство с национальной кухней особенно востребовано у туристов, и республике нужно создать свою систему гастрономического туризма, в которую бы вошли заведения общественного питания, специализирующиеся на кулинарных традициях региона.

"У нас в чем тут есть преимущество? У нас с вами даже национальная кухня – национальна! Сугубо национальна! Она разнообразна", – подчеркнул губернатор.



Поморские рыбники. Фото: Валерий Поташов

Выступая с приветственным словом перед участниками совещания по развитию зимнего туризма, которое прошло 29 марта в Петрозаводске, глава Карелии поделился собственными впечатлениями от знакомства с кулинарными традициями народов республики.

"Слушайте, я сейчас поел этой наваги. Барабулька отдыхает крымская! – сказал Парфенчиков. – Я всем скажу: если вы хотите поесть нормальной рыбы, приезжайте, ешьте нашу навагу!".

Однако, как заметил Парфенчиков, в Петрозаводске сегодня негде отведать "хорошую поморскую кухню".

"Мы привыкли, что у нас калитки. Вот калитки – это все. Калитки – это вкусно, конечно, я уж не говорю про то, что даже в первый год многим владельцев баз, ресторанов просто раздал список карельской выпечки. Слушайте, ну что вы калитку? Посмотрите, сколько есть еще различных видов выпечки в карельской кухне! Но почему мы сегодня забываем о своеобразных изделиях поморской кухни? Те же самые шаньги! Те же самые рыбники! Причем, я посмотрел, у нас даже рыбники разные! Вот это карелы делают рыбники, вот это делают поморы. Можно целый фестиваль карельских рыбников провести", – развил свою мысль губернатор.

фото: правительство Карелии

ФОК, который ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, заявил Нургалиев

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев заявил, что последние четыре недели строительство физкультурно-оздоровительного комплекса не идет, а подрядчик говорит, что нет денег, потратив уже 24 миллиона рублей.

Об этом Нургалиев рассказал журналистам во время рабочего визита в Медвежьегорск.

"Честно скажу вам, ФОК, который все ждут в Медвежьегорске, находится к кризисном состоянии, - заявил Нургалиев. – В начале строительства к 19 марта они нам обещали закрыть весь контур. Контура, вы сами видите, нет. Вопросы к управлению, дисциплины и вопросы к готовности… Поэтому сегодня поставлена задача УКСу республики (управлению капитального строительства РК) и субподрядчику, который присутствует, чтобы они в установленный срок (они взял срок 10 апреля) – они должны закрыть соответствующий контур за счет собственных средств. Конечно, это вопиющее нарушение тех сроков, тех мероприятий, которые они планировали и нам показывали".

По его словам, на месте строительства ФОКа находится видеокамера, трансляции которой смотрят и в Москве, чтобы контролировать возведение спортивного объекта.

"Я за последние четыре недели не видел там никакого телодвижения и не видел там никакой строительной деятельности. Поэтому этот объект нужно взять на особый контроль", - добавил он.

"Там возник вопрос, что нет собственных средств. Те средства, которые они якобы уже потратили, превышают уже 24 миллиона рублей. Поэтому они сейчас якобы изыскивают собственные средства для того, чтобы хотя бы достроить и закрыть тепловой контур. Мероприятия, связанные с оплатой металлоконструкций и других строительных материалов, УКС республики все им выплатил. За ними остается только работа", - пояснил Нургалиев.

Ранее депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила, что Карелия не вписывается в график реализации федеральной целевой программы (ФЦП) ни по одному объекту, а строители ФОКа устроили ей показуху и через три дня исчезли.

По информации пресс-службы правительства Карелии, Медвежьегорский ФОК начали строить осенью 2018 года. До конца декабря компания-подрядчик "Десятый легион" из Петербурга должна была заложить фундамент и поставить каркас, но эти работы пока не выполнены.

Замминистра спорта Максим Антипов потребовал от строителей, чтобы работы завершились к 24 августа.

фото: ТАСС / Владимир Гердо

ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД задержали мужчину за отсутствие полиса ОСАГО и "неповиновение"

Мужчина был дважды остановлен и доставлен в камеру для административно задержанных, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

По информации ГИБДД, 24 марта сотрудниками был остановлен водитель, не имеющий полиса ОСАГО. В отношении 48-летнего водителя было вынесено постановление об административном правонарушении. Водитель должен был в течение суток исполнить обязанность по страхованию своей гражданской ответственности, но не сделал этого.

27 марта утром водитель был вновь остановлен сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции проехать в отдел полиции в отношении водителя была применена физическая сила.

28 марта состоялся суд. Водителю назначено административное наказание в виде штрафов по 500 рублей за каждое неповиновение. До суда данный гражданин содержался в камере для административно задержанных.

фото: "Столица на Онего"

"Надеюсь, с тем мальчиком все хорошо"

Детский врач-офтальмолог глазной клиники Карелии рассказала о своей работе и маленьких пациентах.

Яковлева Валерия Александровна – детский офтальмолог глазной клиники Карелии, врач-косолог, которая пришла в профессию вопреки советам мамы, и сегодня успешно спасает зрение маленьким пациентам, многим из которых нет даже и недели от роду.

Ранее "Столица на Онего" сообщала, что в течение года будет знакомить вас со специалистами Офтальмологического центра Карелии, чтобы показать, что за белым халатом скрываются интересные люди, которые умеют не только высокопрофессионально выполнять свою работу, но еще являются, например, известными блогерами или отличными кулинарами, гонщиками, музыкантами, путешественниками, заядлыми рыбаками…И возможно, познакомившись поближе с докторами, к которым вы приходите на прием, вам будет легче общаться, появится доверие и уйдет боязнь человека в белом халате. Все это будет лишь способствовать скорейшему решению ваших офтальмологических проблем и выздоровлению.

Итак, наш следующий доктор в портретной галерее Офтальмологического центра Карелии Валерия Яковлева – детский врач-офтальмолог, специалист по косоглазию.

Валерия Александровна рассказала, почему у нее любимый день на неделе – воскресенье, за что она любит своих маленьких пациентов и строго относится к их родителям.

"Был случай, когда ко мне в оптику бабушка привела ребенка, - рассказала Валерия Александровна, - мальчик 9 лет. Бабушка в очках, у нее большой минус (миопия). Ребенок без очков, проверить привела. Мальчик мог сосчитать только пальцы с 2,5 метров. То есть с таким зрением ребенка может машина сбить, особенно в темное время суток. У него тоже миопия, требовались очки для коррекции. Я объяснила ситуацию, но бабушка наотрез отказалась от рекомендаций и не прониклась серьезностью проблемы. Ушли. Надеюсь, с тем мальчиком все хорошо. Просто сердце сжимается. Если взрослый может какой-то выбор для себя сделать – пойти не пойти на осмотр к врачу, то детишки целиком и полностью зависят от родителей".

Узнать больше о детском докторе-косологе Валерии Александровне Яковлевой из Офтальмологического центра Карелии можно здесь.

фото: © Depositphotos / by_ShiShkin

Житель Карелии несколько лет пытал жену на глазах у ребенка

В Костомукше мужчина избивал и душил жену, тушил об нее сигареты прямо на глазах у ребенка, сообщили в МВД Карелии.

В сентябре 2018 года в больницу Костомукши была доставлена женщина со множественными телесными повреждениями. По словам пострадавшей, ее избил муж в ходе ссоры. Пациентка прошла стационарное лечение, а после выписки, спустя несколько дней, опять подверглась насилию. На этот раз на теле были не только множественные гематомы, но и следы ожогов от сигарет, а ее губы и ухо оказались прокушены.

Пострадавшая от домашнего насилия горожанка пояснила, что супруг на протяжении всей ночи избивал ее. Он наносил множественные удары, душил ее, тушил об тело сигареты, кусал. Пытки производились с целью заставить признаться в супружеской неверности.

По данным фактам сотрудники полиции провели проверку. Так, при предварительном расследовании было установлено, что муж истязал костомукшанку с 2016 года, свидетелем этого был их ребенок. В полицию она не обращалась, так как боялась расправы.

В отношении 39-летнего гражданина возбуждены 3 уголовных дела. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. Материалы уголовных дел направлены в суд.

фото: Валерий Поташов

Вице-премьер Карелии назвал "недоработкой" отсутствие на турбазах карельского алкоголя

Заместитель председателя республиканского правительства не обнаружил в барах туристических баз местной водки и бальзама.

"Общей недоработкой" назвал вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов отсутствие в барах известных туристических баз республики спиртных напитков, выпущенных в регионе. По словам Родионова, он не увидел ни местной водки, ни бальзама, ни джина, которые бы могли привлечь внимание туристов, но при этом в барах стояли популярные крепкие напитки, завезенные из-за рубежа.

"Все наши средства размещения, все наши места скопления туристов должны иметь в своем ассортименте карельскую национальную кухню! Это тоже будет отдельным этапом работы для того, чтобы в следующем году весь зимний период все средства размещения могли такую услугу предоставлять. Это, конечно, и расширение линейки продукции карельских товаропроизводителей на объекты показа", – сказал заместитель председателя республиканского правительства, выступая на совещании по развитию зимнего туризма, которое состоялось 29 марта в Петрозаводске.

Как сообщил Родионов, в прошлом году туристический поток в Карелию вырос на 3% и достиг 800 тысяч человек, однако три четверти из них посетили республику в летний период. По мнению карельского чиновника, эту пропорцию необходимо менять, чтобы доля зимних туристов в регионе достигла доли летних.

Дмитрий Родионов уже отметил существенный рост туристов, приезжающих в Карелию в рождественский период – в нынешнем сезоне этот рост оценивается в 40 тысяч человек. Карельский вице-премьер объяснил его пуском поезда "Ласточка", связавшего Санкт-Петербург с Северным Приладожьем. В частности. горный парк "Рускеала" принял во время новогодних праздников 20 тысяч посетителей, что на 30% больше показателей прошлых лет.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Петрозаводчане смогут бесплатно обследоваться в ТЦ

В ТЦ на Древлянке 5 апреля состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья, сообщили в Минздраве Карелии.

В ТЦ "ЛОТОС PLAZA" на пр. Лесном, 47а состоится профилактическая акция, приуроченная к Всемирному дню здоровья.

В рамках акции пройдут мастер-классы, интерактивы, консультации врачей. Каждый пришедший на акцию получит возможность:

- пройти экспресс-диагностику своего здоровья: определение индекса массы тела, роста, веса, измерение внутриглазного давления, уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностику ВИЧ, обследование на жироанализаторе, динамометре и смокелайзере;

- получить консультацию терапевтов, пульмонолога и других специалистов по вопросам профилактики хронических неинфекционных заболеваний, рациональном питании, двигательной активности, профилактике заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя;

- получить консультацию у специалистов по профилактике хронических неинфекционных заболеваний у детей и подростков;

- получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний и здоровому образу жизни, а также поучаствовать в соцопросе.

- принять участие в викторине по обязательному медицинскому страхованию.

Время проведения акции - с 16.00 до 19.00.

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