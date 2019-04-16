Что случилось в Петрозаводске и Карелии 16 апреля

фото: "Инстаграм" Александра Воронова

Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске

В карельской столице задержан экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.

Телефон Воронова отключен.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Пока неизвестно, в рамках какой доследственной проверки или уголовного дела прошло задержание.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.

Следствие отпустило экс-министра спорта Карелии Воронова, взяв показания

В Петрозаводске экс-министр спорта, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов вышел из следственного комитета после дачи показаний.

Как рассказал "Столице на Онего" источник, Александра Воронова отпустили из Следкома, взяв показания.

Ранее сообщалось, что утром во вторник его задержали у себя дома.

В следственном комитете и МВД Карелии задержание чиновника не комментируют.

Воронов дал показания следствию и покинул здание следственного комитета. Его статус до сих пор неизвестен.

На телефонные звонки он не отвечает.

Воронов возглавлял министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Карелии до 11 марта 2019 года.

С 12 марта он возглавил Государственное училище олимпийского резерва, созданное в Кондопоге.

фото: Минстрой Карелии/ВКонтакте

Минстрой Карелии попросил у Фонда ЖКХ более 733 млн рублей на переселение граждан из аварийного фонда

Минстрой республики направил в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного фонда, сообщили в ведомстве.

Власти Карелии подготовили заявку на получение финансовой помощи от госкорпорации для реализации первого этапа новой региональной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Документ был представлен в Фонде ЖКХ.

По данным Минстроя республики, общий объем финансирования первого этапа составляет 741 млн рублей, из них 733, 61 млн рублей планируется получить из средств Фонда. В этапе 2019 года участвуют 14 районов, в которых будут расселены 1 237 человек, 18, 46 тыс. кв. метров аварийного фонда.

В ведомстве напомнили, всего в результате реализации программы планируется переселить 9 107 человек, ликвидировать 636 аварийных домов, признанных таковыми с 1 января 2012 года по 1 января 2017 года, общей площадью расселения 159 тыс. кв. метров.

фото: пресс-служба правительства Карелии

СМИ: Бывший министр спорта Карелии Воронов подозревается в коррупции

В Петрозаводске задержан экс-министр спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов.

Бывшего министра спорта Карелии Александра Воронова задержали по подозрению в коррупции, сообщил "Республике" источник в силовых структурах.

Во вторник дома у экс-чиновника прошли обыски, во время которых были найдены некие улики, предположительно подтверждающие коррупционную деятельность.

Обыски прошли также дома у руководителей нескольких петрозаводских фирм, которые сотрудничали с министерством спорта в то время, когда его возглавлял Воронов, добавил источник изданию.

Как стало известно "Столице на Онего", Воронов был задержан во вторник у себя дома.

В феврале председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Кондопоге училища олимпийского резерва. Это первое на Северо-Западе образовательное учреждение, на базе которого будет идти подготовка спортивного резерва для сборных команд России.

Исполняющий обязанности главы Карелии Александр Чепик подписал указ об освобождении с должности министра по делам молодежи, физической культуре и спорту Александра Воронова с 11 марта.

С 12 марта Воронов возглавил Государственное училище олимпийского резерва.

фото: "Столица на Онего"

ФОТО: Пожар в автобусе в Петрозаводске обошелся без пострадавших – ГИБДД

В ГИБДД Петрозаводска рассказали подробности утреннего происшествия с маршрутным автобусом.

Как следует из информации ведомства, по предварительным данным, женщина на ПАЗ направлялась из гаража на маршрут.



"Столица на Онего"

Во время движения произошло возгорание в моторном отсеке. Своими силами водителю справиться с огнем не удалось. В момент возгорания пассажиров в салоне не было, водитель не пострадал.

По словам очевидцев, автобусом управляла девушка, в салоне никого из пассажиров не было. В районе остановки произошло воспламенение.

"Неожиданно из-под капота повалили белый дым, как пена, а потом все загорелось, девушка-водитель выскочила из кабины", - рассказали очевидцы.



"Столица на Онего"

Как сообщалось, пассажирский автобус сгорел утром во вторник в Петрозаводске.



"Столица на Онего"



"Столица на Онего"

фото: кадр из видео камеры наружного наблюдения

ВИДЕО: Маршрутка сгорела утром в Петрозаводске

На Лесном проспекте сгорел пассажирский автобус.

Пожар в пассажирском автобусе ПАЗ произошел на Лесном проспекте, в районе пересечения с улицей Хейкконена, сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Автобус в сторону Кукковки.

Происшествие зафиксировали камеры компании "Ситилинк".

фото: "Столица на Онего"

Дело о мошенничестве при реконструкции детсада в Петрозаводске продолжают расследовать

В Петрозаводске продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества при реконструкции детского сада на улице Ленинградской, сообщает Следком по Карелии.

Дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

По версии следствия, в 2015 году между управлением капитального строительства Карелии и ООО "Импульс" был заключен госконтракт на реконструкцию здания детского сада на улице Ленинградской.

После ремонта руководство компании предоставило акты выполненных работ, содержащие ложные и недостоверные сведения, по которым была произведена оплата.

Сумма хищения, по предварительным данным, составила более 9 миллионов рублей.

В декабре 2018 года по делу следователем Следственного комитета назначена судебная строительная экспертиза в целях установления объемов выполненных работ и размера похищенных бюджетных средств, выполнение которой до настоящего времени не завершено.

Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Напомним, детсад №53 на улице Ленинградской был заново открыт после реконструкции шестого марта 2018 года. Однако 6 ноября учреждение временно закрыли из-за угрозы обрушения крыши.

Реконструкция и покупка здания детсада обошлась властям более чем в 155 млн рублей. Контракт на капитальный ремонт был заключен с компанией "Импульс", следует из документов Арбитражного суда Карелии.

ВИДЕО: Петрозаводчанку наградили за спасение мужчины, которого трое чуть не убили в центре города

В Петрозаводске полиция поблагодарила за помощь пострадавшему в особо тяжком преступлении, сообщает МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска, Елена Лаврова, осенью прошлого года заметила, что трое незнакомцев на проспекте Ленина избивают человека. Елена бросилась к месту происшествия. Ей удалось прекратить избиение. Обидчики потерпевшего скрылись с места.

Женщина перетащила жертву нападения с проезжей части, привлекла внимание окружающих. Избитый человек лежал, держась за бок. Остановилась мимо следовавшая машина, Елена попросила доставить неизвестного ей человека в больницу.

В лечебном учреждении у пациента диагностировали перелом ребер и пневмоторакс.

"Когда увидела, что происходит, страшно не было – признается горожанка. - Первым желанием было прекратить, остановить эту драку. Я – мама двух сыновей и побежала к месту происшествия, как если бы мать отправилась защищать своего ребенка!"

Подозреваемые были установлены сотрудниками уголовного розыска и задержаны. В настоящее время фигуранты этого уголовного дела признаны виновными и отбывают наказание.

Руководством городской полиции принято решение поощрить участницу этой истории. Елену Лаврову наградили ценным подарком, поблагодарили за проявление наилучших человеческих качеств, в том числе самоотверженность при спасении жизни потерпевшего.

фото: Столица на Онего

Пивненко в 2018 году заработала более 7,3 млн рублей

Опубликованы доходы депутата Госдумы от Карелии Валентины Пивненко.

Как следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы, общая сумма задекларированных доходов за 2018 год составила у депутата 7 миллионов 362 тысячи рублей.

Кроме того, в собственности у Пивненко земельный участок площадью 2,5 тысячи кв. метров, квартира площадью 137,3 кв. метра, дом 103,5 кв.м., баня 45 кв.м., два гаража по 40,6 и 24 кв.м.

В Москве у народной избранницы квартира, предоставленная на срок депутатских полномочий, площадью 84,8 кв. м.

В 2017 году Пивненко заработала 7 миллионов 202 тысячи рублей.

Полиция начала проверку после избиения подростка сверстниками в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту избиения несовершеннолетнего юноши, запись происшествия появилась в социальной сети "ВКонтакте".

Как рассказали "Столице на Онего" в МВД Карелии, сообщение о причинении телесных повреждений несовершеннолетнему молодому человеку поступило из больницы еще 10 апреля.

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео, как группа подростков избивает сверстника за то, что тот якобы оскорбил чью-то маму.

Видео опубликовано в социальной сети "ВКонтакте" в закрытой группе "NEWS | Video [18+]" вечером 12 апреля (согласно законодательству, редакция не может опубликовать ролик).

На кадрах видно, как группа молодых людей избивает их же сверстника.

Действие происходит в районе улицы Чкалова на Перевалке.

"Компания мальчиков поочередно наносит удары по лицу В. После того, как молодой человек был избит, ему предложили встать на колени, чего он не сделал, поскольку на компанию молодых людей обратила внимание женщина, она сказала, что вызовет полицию. После этого молодые люди покинули место происшествия", - сообщается в описании к видеоролику.

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