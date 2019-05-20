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Новости. Хроника дня
22:20, 20 Мая 2019

Важные новости 20 мая

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фото: © Александр Алпаткин/ТАСС
Горячую воду в домах Петрозаводска отключат на 14 дней

Стал известен график летнего отключения горячей воды в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

В этом году плановое отключение горячего водоснабжения в большинстве районов Петрозаводска запланировано со второй половины июня, однако на Ключевой оно начнется уже 28 мая и продлится до 11 июня.

С 18 июня по 2 июля горячее водоснабжение приостановят в микрорайонах Соломенное, Пески, Птицефабрика.

С 19 июня по 3 июля горячая вода не будет поступать в дома Центра, Привокзального района, Октябрьского и Первомайского проспектов, Сулажгоры, Голиковки, Зареки, Кукковки, Древлянки, Перевалки, Рыбки, Пятого поселка, в район Радиозавода.

График проведения испытаний тепловых сетей и останова источников тепловой энергии в 2019 году

п.п.

Источник тепла

Нормативные

сроки проведения испытаний

Остановка тепловых сетей

Испытания тепловых сетей

1.

ПТЭЦ ФК ПАО «ТГК-1»

 

 

 

1.1

Тепловые сети ПТЭЦ

ежегодно

с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019

(включительно)

19.06.2019-02.07.2019

(включительно)

1.2

Тепловые сети АО «ПКС-Тепловые сети»

(Центр; Привокзальный район;

Сулажгора; Октябрьский пр.;

Первомайский пр.; Голиковка; Зарека;

Кукковка; Древлянка; р-н Радиозавода;

Перевалка; Рыбка; 5-ый Поселок)

ежегодно

с 10:00 19.06.2019 по 10:00 03.07.2019

(включительно)

19.06.2019-02.07.2019

(включительно)

2.

АО «СЛАВМО»

 

 

 

 

Ключевая (1, 2, 3, 4 м/р по ул. Кемской)

ежегодно

с 10:00 28.05.2019

по 10:00 11.06.2019

(включительно)

29.05.2019-10.06.2019

(включительно)

З.

АО «ПКС-Тепловые сети»

 

 

 

3.1

Котельная по ул. Соломенская. 46

(Соломенное)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.07.2019

(включительно)

3.2

Котельная по ул. Птицефабрика

(Птицефабрика)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.072019

(включительно)

3.3

Котельная Соломенское шоссе, 9в

(Пески)

ежегодно

с 10:00 18.06.2019 по 10:00 02.07.2019

(включительно)

19.06.2019-01.072019

(включительно)
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фото: Пресс-служба рескома профсоюза работников ГУ и ОО РФ
Александр Шарапов решил повторно выдвигаться на должность омбудсмена

Уполномоченный по правам человека Александр Шарапов выдвинет свою кандидатуру на должность повторно.

Об этом он рассказал "Столице на Онего".

"Да, думаю выдвигаться. С 19 мая кандидаты могут подавать документы", - сказал Шарапов.

По словам омбудсмена, срок его полномочий истекает 19 июня.

Александр Шарапов приступил к обязанностям уполномоченного по правам человека в Карелии с лета 2014 года. До этого он являлся депутатом Законодательного собрания республики.

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ФОТО: Обнаружена машина, на которой сбили подростков под Петрозаводском

Машина, объявленная в розыск как участница ДТП, в результате которого на Лососинском шоссе пострадали два подростка-велосипедиста, найдена, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Как стало известно "Столице на Онего", сегодня обнаружен автомобиль Mitsubishi Lancer красного цвета, водитель которого 19 мая в 18.25 совершил наезд на юных велосипедистов – 2002 и 2003 годов рождения, и скрылся с места происшествия, потеряв боковое зеркало.

Подростки получили травмы, им была казана медицинская помощь и назначено амбулаторное лечение, по информации ГИБДД города.

Несмотря на то, что автомобиль найден, розыск водителя продолжается, отметили в ГИБДД.

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фото: ОГИБДД УВД по Сочи
В Сочи погиб мотоциклист из Петрозаводска

В момент аварии его мотоцикл разорвало пополам.

Авария произошла 19 мая в 19.30 в Сочи на улице Защитников Кавказа, около дома № 46, пишет "Кубань.24" со ссылкой на ГИБДД Сочи.

По предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем Toyota Land Cruiser на перекрестке равнозначных дорог при повороте налево не уступил дорогу встречному мотоциклу Gas Enduro, которым управлял 37-летний житель Петрозаводска. Произошло столкновение. От удара мотоцикл разорвало пополам.

В результате аварии водитель мотоцикла погиб в машине скорой помощи.

Обстоятельства ДТП устанавливают.

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фото: Кадр из видео
Появилось видео ДТП на Чапаевском кольце с участием подростка

В Петрозаводске 17-летний водитель снес фонарь на перекрестке улиц Чапаева и Шотмана.

В 18.15 на перекрёстке ул. Чапаева и ул. Шотмана 17-летний водитель Chevrolet Niva при повороте направо не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на опору уличного освещения. 

Водитель и пассажир получили травмы. 

На сайте "ДТП ПТЗ" появилось видео произошедшего. 

 

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В Петрозаводске водитель на иномарке сбил двух подростков на велосипедах и скрылся

Госавтоинспекция Петрозаводска ищет очевидцев ДТП на Лососинском шоссе, в результате которого пострадали юные велосипедисты.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, в воскресенье, 19 мая в 18.25 на Лососинском шоссе, в районе гаражей, был совершен наезд на двух велосипедистов 2002 и 2003 года рождения. По информации Госавтоинспекции, ДТП совершил водитель автомобиля Mitsubishi Lancer красного цвета, двигавшегося в попутном направлении.

Водитель иномарки скрылся с места ДТП, оставив на месте происшествия только правое зеркало заднего вида и пострадавших детей.

Всех, кто располагает информацией о данном автомобиле и водителе, очевидцев аварии, просят связаться с дежурной группой Госавтоинспекции Петрозаводска по тел. 715-900.

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фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
Клещи покусали около 200 детей в Карелии

Число пострадавших от укусов клещей за неделю выросло в 3 раза, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

Всего с начала эпидсезона в республике зарегистрировано 648 обращений по поводу присасывания клещей. Среди детей – 189.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 14-и административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С 11 марта управлением введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

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ВИДЕО: Любительницу бесплатного шопинга разыскивают в Петрозаводске

Девушка, подозреваемая в краже, попала в объектив камеры наблюдения, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска устанавливает личность женщины, подозреваемой в совершении кражи товаров одном из отделов крупного торгового центра. Преступление было совершено 15 мая.

Всех располагающих значимой информацией о разыскиваемой просят сообщить по телефонам: 8-953-545-37-48 или 02 (с мобильного – 102).

Конфиденциальность гарантируется.

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В Карелии обнаружились "нестандартные" вакансии для жителей

Аналитики HeadHunter Северо-Запада проанализировали предложения о работе, опубликованные в мае в Карелии, и нашли варианты занятости, которые в агентстве посчитали нестандартными и необычными.

Компания из добывающей отрасли находится в поиске главного маркшейдера. В его обязанности входят составление и пополнение документации, контроль соблюдения требований по учету состояния и движения полезных ископаемых, предоставление отчетов, составление планов горных, геологоразведочных и других работ, осуществление необходимых геодезических измерений.

Нужен человек с высшим профильным образованием и профессиональным стажем от 3 лет на позицию главного маркшрейдера. Кандидат должен знать программы MS Office и иметь опыт работы с электронным тахеометром.

В качестве бонусов работодатель предлагает премии, ДМС со стоматологией и официальное трудоустройство, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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фото: Валерий Поташов
"Они хотят, чтобы организация карелов хороводы для туристов водила"

Экс-депутату парламента Карелии Александру Степанову не дали возглавить Союз карельского народа.

Новым руководителем общественной организации "Союз карельского народа" избран член ее правления, известный в прошлом теле- и радиожурналист Александр Еремеев. Он сменил на этом посту свою бывшую коллегу по редакции вещания на национальных языках ГТРК "Карелия" Наталью Воробей.

Однако выборы нового председателя правления союза не обошлись без скандала. На этот пост претендовал экс-депутат республиканского парламента, блогер Александр Степанов, кандидатуру которого предложила Наталья Воробей. Но он не смог заручиться необходимой поддержкой членов организации. На общее собрание Союза карельского народа даже пришел министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев, и, как считают многие участники встречи, повлиял на итоги голосования.

"Нормальная ситуация - высокопоставленный республиканский чиновник вмешивается в ход выборов общественной организации с целью недопущения неугодного кандидата. Очень показательная ситуация, я польщен", - так прокомментировал произошедшее сам Степанов на своей странице в социальной сети "Вконтакте". 

"Для карельского народа, его выживания важно очень много. Это оптимизация социальных учреждений. Это вопросы использование природных ресурсов. Это сохранение тех сельхозпредприятий, которые есть. Это земля. И многое другое, о чем нельзя молчать. Но они хотят, чтобы организация карелов хороводы для туристов водила. О чем открытым тестом говорится. Пока, видимо, так и будет. По той простой причине, что некоторые прикормленные статусные представители "национальной интеллигенции", даже когда в последних карельских деревнях последних карелов понесут на погост, будут заседать в президиумах съездов и посещать губернаторские фуршеты и говорить, и говорить о "возрождении карельской культуры", - констатировал Александр Степанов.

"На состоявшемся в минувшее воскресенье отчетно-перевыборном собрании Союза карельского народа в Петрозаводске приходилось делать сложный выбор в условиях острого кризиса лидеров в целом в нашем родном движении, - отметила по итогам выборов член Совета уполномоченных Съезда карелов Наталья Антонова. - Но считаю недопустимым вмешательство министра национальной и региональной политики Сергея Киселева в ходе высказывания мнений членов союза о кандидатах с критикой в адрес одного из них и поддержкой другого. Ибо когда необходимо, официальные лица говорят о том, что они не могут представлять общественные интересы, а вот в таких ситуациях, как сегодня, позволяют такие вещи. Или я не права? Члены организации разобрались бы сами. Живой пример того, как "политика занялась нами", когда мы в нее не вмешиваемся".       

 

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