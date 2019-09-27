Самые значимые события пятницы

фото: Осужденный экс-депутат Иван Романов/Столица на Онего

Осужденный за взятки и педофилию экс-депутат Романов радуется котлетам на зоне

Бывший депутат и бизнесмен Иван Романов, осужденный на 21 год за взятки и педофилию, рассказал, как ему живется в колонии строгого режима в Петрозаводске.

В минувший четверг, 26 сентября, журналисты карельских СМИ посетили колонию строгого режима №9 на Птицефабрике.

В ходе осмотра помещений заключенных к представителям прессы подошел Иван Романов – бывший депутат Заксобрания Карелии и бизнесмен, который осужден за взятки и педофилию и приговорен к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 16,5 млн. рублей.

Иван рассказал, что в колонии его "все устраивает", и поблагодарил за это руководство.



осужденный Романов/Столица на Онего

"Не нарушайте - и ничего не будет: извините, если человек нарушает инструкции - может не поздороваться с начальником, если он ведет себя неадекватно, то, естественно, к нему будут претензии. Если человек адекватный, то к нему не может быть претензий. Существуют правила, которых мы все придерживаемся здесь, - изрек простую истину Романов. - Здесь чистота и порядок. Здесь через день котлеты дают из говядины. Думаете, многие котлеты дома едят? Да здесь половина людей такого дома и не видели".

Иван Романов отбывает наказание в отряде №1, где находятся неработающие осужденные.

На вопрос, почему он не работает, Иван ответил, что стар и болен уже.

"Во-первых, у меня со здоровьем проблемы определенные есть, - пояснил Романов. - Во вторых, представляете, мне почти 50 лет и здоровья нет. Здесь 1000 человек содержится, а рабочих мест 200-300. Согласитесь, что сегодня возьмут на работу здорового, не больного человека. Я за год уже три раза был в больнице".

При этом Иван отметил, что если ему предложат пойти на работу, то он обязательно это сделает.

"Если предложат, я не откажусь и с удовольствием пойду поработаю, - заверил Романов. - Но опять же, самое главное, чтобы не подорвать здоровье до конца".

Напомним, в 2016 году по делу о педофилии Романов был признан виновным в сексуальных связях с курсантами Петрозаводского речного училища. Кроме того, суд вынес ему приговор за пособничество при получении взяток бывшим директором музея "Кижи" Андреем Нелидовым. По совокупности приговоров Романову назначено наказание в виде лишения свободы на 21 год и 16,5 млн. рублей штрафа.

фото: © РИА Новости / Игорь Агеенко

На трассе в Карелии погиб 18-летний дорожный рабочий

На федеральной трассе в районе Рускеалы погиб дорожный рабочий.

Проверку по этому ЧП проводят Сортавальская прокуратура и карельский Следком.

Как стало известно нашему изданию, 26 сентября на федеральной трассе в Сортавальском районе погиб 18-летний дорожный рабочий. О трагедии рассказал и.о. прокурора Сортавальского района Адлан Магомадов.

"Потерпевший был работником акционерного общества "ВАД", которое проводит капитальный ремонт участка дороги "Сортавала-Вяртсиля", - сообщил руководитель надзорного ведомства района. – Молодой человек каким-то образом оказался под движущимися частями экскаватора-планировщика и в результате погиб на месте. Почему так случилось и виноват ли кто-то в этом, предстоит выяснить в ходе прокурорской проверки. По ее завершении материалы проверки мы передадим в Следственный комитет для принятия процессуального решения".

По информации Адлана Магомадова, проверку по этому факту проводит также и Следственный комитет.

По данным нашего издания, погибший приехал работать вахтовым методом в Сортавальский район из Петрозаводска.

Светлана Лысенко

фото: начальник ИК-9 Иван Савельев/Столица на Онего

Начальник ИК-9 пообещал уголовное дело журналисту, написавшему о пытках в колонии Петрозаводска

Иван Савельев, начальник исправительной колонии строгого режима №9 в столице Карелии, считает, что автор статьи, написавшая про пытки в колонии, оскорбила его как представителя власти и оклеветала.

В минувший вторник, 24 сентября, "Медиазона" опубликовала текст карельской журналистки Аллы Константиновой о пытках в исправительной колонии №9.

Начальник "Девятки" Иван Савельев был оскорблен публикацией и обратился в Следком Карелии с заявлением о защите деловой репутации его как представителя власти.



Столица на Онего

"25 сентября я посетил Следком и подал официальное заявление, связанное с деловой репутацией, - сообщил начальник ИК-9 Савельев на состоявшейся в четверг конференции с журналистами. - И я вас уверяю, что будет возбуждено уголовное дело по факту оскорбления сотрудников, по факту оскорбления представителя власти, причем я убежден, что будут привлечены и представители СМИ, и частные люди, которые там упомянуты".

Начальник колонии №9 Савельев возмущен нелицеприятными словами и выражениями, направленными в его адрес.

"Меня возмутило это выражение, - сказал Иван Савельев. - И еще меня тронуло: "попал в службу". Это очень противно было слышать. Я шел к этой должности очень много лет. Я имею спортивный разряд, окончил школу с медалью, я окончил вуз с медалью. В том году получил управленческое образование. Я являюсь соискателем академии ФСИН. У меня высокое образование, и в свои 30 лет я управляю тысячной армией. Пусть осужденных. Но "попал" - это оскорбительно как для меня, так и для моих близких. И мы это будем доказывать и обязательно докажем. Я в этом убежден".

Ранее сообщалось, что УФСИН Карелии проводит проверку по опубликованной в ряде СМИ информации о якобы имевших место нарушениях прав человека в местах лишения свободы. О якобы совершенных преступлениях со стороны сотрудников и руководства ИК-9 написала "Медиазона".



ИК-9/Столица на Онего

В материале издания указывается, что в Петрозаводске, например, отбывают наказание приговоренный к 19 годам за соучастие в убийстве политика Бориса Немцова Анзор Губашев, а также осужденный на 16 лет экс-депутат народного собрания Дагестана Магомед Магомедов. Они и другие заключенные рассказывают, как в "девятке" их обливают холодной водой и выставляют на мороз за жалобы, как скрывают преступления сотрудников и сначала вымогают деньги на ремонт, а потом заставляют самих осужденных его делать…

фото: http://www.panoramio.com

"Все медики из гинекологического стационара на улице Луначарского будут трудоустроены", пообещал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" пообещал сохранить коллектив гинекологического стационара на улице Луначарского после его закрытия.

В минувший четверг, 26 сентября, Артур Парфенчиков провел "прямую линию" с жителями Карелии, в ходе которой ответил на актуальные вопросы.

Одним из обратившихся был Мариам Погосян из Петрозаводска, который от имени коллектива врачей поинтересовался: Что ждет гинекологический стационар на ул. Луначарского, 2 в Петрозаводске и его сотрудников. Есть ли возможность найти деньги для ремонта здания стационара и сохранить его для пациентов?

"Проблема не в деньгах, - ответил Мариаму Погосяну Артур Парфенчиков, - а в том, что по современным нормам в рамках этого здания в принципе ничего уже сделать невозможно. Это не то что вчерашний день, это уже позавчерашний. Поэтому мы планируем, что соответствующее решение будет принято по созданию необходимого количества коек в БСМП, ну и в перспективе в рамках модернизации и строительства нового корпуса БСМП".

Глава Карелии объяснил, что строительство нового комплекса БСМП необходимо, так как невозможно в рамках реконструкции старого здания на улице Луначарского создать современные операционные, которые отвечают всем требованиям.

"Мы понимаем, что старое здание БСМП, которое останется, это будет только терапевтический корпус и административный. Там ничего связанного с хирургией, ИТАР не будет, потому что в рамках старого здания нельзя сделать помещения, которые будут соответствовать современным нормам, в которых мы можем поставить современное оборудование и получить лицензию на обеспечение современных методов хирургии, - пояснил Парфенчиков. – Дом Пименова – это дореволюционная постройка. И держать там больницу это неправильно. А по поводу коллектива волноваться нет оснований – все медики будут трудоустроены".

И все же обеспокоенные врачи уточнили: в БСМП открывают 40 коек, а у нас в стационаре их 70. Куда пойдут остальные?

"У нас достаточно много помещений, есть роддом Гуткина… Все вопросы мы решим, - заверил Парфкенчиков. - Мы не говорим, что мы через месяц закрываем эту больницу. Но в перспективе в нынешнем здании БСМП, которое ждет реконструкция, можно будет разместить не 70, а 100 коек. Потому что вся хирургия, ИТАР, вся техника оттуда уйдет, и это здание будет использоваться под терапевтические палаты, а все оборудование, все лечение вся хирургия уйдут в современный 7-этажный корпус, который будет пристроен со стороны озера. Посмотрим еще раз, что по койкам, и конечно, сделаем маршрутизацию больных. Но перспектива это конечно, серьезное гинекологическое отделение в республиканской больнице – новое, которое запроектировано в корпусах А и Б, и серьезная гинекология в БСМП для экстренной помощи. А коллектив будет сохранен".

фото: © ИТАР-ТАСС/ Павел Смертин

Станции переливания в Петрозаводске срочно требуется кровь

Доноров приглашают подойти на станцию переливания крови.

В паблике "Станция переливания крови города Петрозаводска" появилась информация о поиске доноров крови.

"Приглашаем доноров первой группы крови с отрицательным резусом, второй группы крови положительного и отрицательного резуса!", – написали в соцсети.

Прием доноров с 8.00 до 12.00 на ул. Пирогова, 4А.

фото: пресс-служба главы Карелии

Около тысячи вопросов задали жители Карелии Артуру Парфенчикову во время прямой линии

Прямая линия с главой республики Артуром Парфенчиковым в соцсети длилась накануне вечером более двух часов.

Как рассказали организаторы прямой линии - у жителей Карелии впервые была возможность задать вопрос Артуру Парфенчикову вживую - с помощью видеозвонка во "ВКонтакте". Люди интересовались ремонтом дорог, открытием новых школ и детских садов, началом отопительного сезона, нехваткой кадров в учреждениях здравоохранения и др.



На вопросы, не прозвучавшие во время трансляции, будут даны ответы в течение недели, пообещали в пресс-службе главы региона.

фото: пресс-служба администрации Петрозаводска

Перед открытием сельскохозяйственной ярмарки благоустроили площадку на Инженерной улице

В Петрозаводске на улице Инженерной благоустроили площадку, на которой 4 октября откроется юбилейная сельскохозяйственная ярмарка.

С 4 по 13 октября в Петрозаводске пройдет юбилейная 25-я сельскохозяйственная ярмарка. К этому событию приурочены мероприятия по обустройству площадки на Инженерной улице.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, на площадке отремонтировали покрытие, по периметру установили ограждение с дополнительными воротами и калитками для покупателей и продавцов. Накануне над входом появилась вывеска.

На сегодняшний день в администрацию поступили заявки от 189 участников на 305 торговых мест от предприятий Карелии, Башкирии, Марий Эл, Воронежской, Липецкой, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Краснодарского края и других регионов.

На ярмарке будут продавать картофель, морковь, капусту, свёклу, а также рыбную и мясную продукцию, кондитерские изделия, мёд и продукты пчеловодства, орехи, сухофрукты, восточные сладости. Кроме того, покупателям предложат сувениры, изделия промысловиков, саженцы и садово-огородный инвентарь. Активно заявляют о своём участии в ярмарке производители товаров лёгкой промышленности. Кроме этого, специально подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют продукцию, выращенную на дачных участках.

Торжественное открытие осенней ярмарки состоится 5 октября в 12 часов.

фото: Уполномоченный по правам ребенка в Карелии / ВК

Детский омбудсмен рассказал о жизни сбежавшей в Карелию многодетной семьи

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев рассказал о помощи семье с шестью детьми, которая срочно покинула Вологодскую область после решения суда о лишении родительских прав.

Вологодская семья прибыла в Карелию и поселилась в Калевальском районе. На родине служба планировала забрать у них шестерых детей. Чтобы не допустить этой ситуации, родители приняли решение срочно покинуть регион.

"По материалам дела, семья жила в доме, который находился в ветхом состоянии. В крыше были дыры, вываливались окна. Жилье отапливалось печкой, которая сильно раскаливалась. В любой момент мог произойти пожар. У родителей не было источника дохода, жили на пособие детей. У детей не было игрушек. В результате органы опеки вышли с иском о лишении родительских прав. Родители были уведомлены надлежащим образом», - сообщала уполномоченный по правам ребенка при губернаторе Вологодской области Ольга Смирнова ИА "Вологда-поиск".

У прибывших в Карелию жителей Вологодской области на попечении шесть детей: четверо школьников и двое дошкольников. Мать находится в отпуске по уходу за младшим ребенком. Старшие дети пошли в школу. С собой хозяева привезли в Карелию козу и домашних птиц.

В беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" детский омбудсмен Геннадий Сараев рассказал, что накануне посетил прибывшую из Вологодской области семью. По словам уполномоченного, семья начала получать юридическую помощь. В частности, юристы готовятся оспорить решение районного суда Вологодской области, который заочно принял решение лишить семью родительских прав. Соответствующее апелляционное исковое заявление уже подготовлено и направлено, заявил Сараев.

Геннадий Сараев также заявил, что направил письмо судебным приставам с целью приостановки исполнительного производства по решению суда в отношении вологодской семье. Согласно решению, приставы были обязаны изъять детей и передать их соцслужбам вологодской области. В итоге приставы приостановили производство.

"Сейчас семья находится на юридическом сопровождении службы уполномоченного по правам ребенка. Плюс к этому сейчас мы оказываем помощь и материальную. То есть привезли гуманитарную помощь. На месте люди помогли, собрали. Семье сейчас предоставлено место жительства - квартира неблагоустроенная, но тем не менее она есть сейчас. Кров над головой. Местные жители подарили пилу главе семьи, чтобы он мог дрова заготавливать", - сказал Сараев.

Гости из Вологодской области получают меры соцподдержки. В частности, юристы помогают им оформить статус многодетной семьи в Карелии. На новом месте жительства они смогут получать пособия в увеличиенном размере.

Геннадий Сараев пояснил обстоятельства, которые могли привести к проблемам у сбежавшей из Вологодской области семьи.

"Судя по тому, что я знаю, проживали в антисанитарных условиях, как было по крайней мере указано. Вели якобы асоциальный образ жизни. Но я этого не увидел. То, как семья себя показала в Карелии, - это ответственные родители. Да, они малообеспеченные; да, у них, может быть, не хватает средств; да, они не умеют получать, может быть, помощь от государства. Они не обращались, допустим, за поддержкой к уполномоченному по Вологодской области. Они рассчитывали только на свои силы... Мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы дети оставались с родителями. Это одна из главных задач. Поэтому сейчас мы и создаем вот эти условия", - заключил Геннадий Сараев.

фото: © Светлана Лысенко / Столица на Онего

Стоит ли ждать грибного всплеска в Карелии, ответили ученые

В этом году о хорошем урожае грибов и ягод в Карелии говорить не приходится. Особенно мало было черники, немного брусники, чуть побольше на болотах уродилось клюквы. Не удивительно, что цены на эти дары природы кусаются.

"Урожай грибов зависит от погоды в вегетационном периоде их развития, точнее, от накопления в почве свободного азота, который требуется для формирования грибных тел, – пояснила старший биолог Института леса Карельского научного центра РАН Анастасия Кикеева. – Если в течение значительного периода времени температура наружного воздуха остается достаточно высокой, а дождей при этом мало, азота в почве накапливается много. И потом, после дождичка они начинают быстро расти. Но поскольку теплого лета в Карелии практически не было, урожай как грибов, так и ягод, оказался ниже средних показателей.

По мнению ученого, ждать большого урожая в этом году не приходится.

"Порадовать вас, к сожалению, не могу, поскольку грибного всплеска ждать уже не стоит. Грибы, предположительно, до середины октября еще будут, но немного, как в эти дни", – ответила ученый.

Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дороги в центре Петрозаводска закроют для проезда из-за празднования 75-летия освобождения Карелии от фашистской оккупации

Схема движения в центре Петрозаводска временно изменится, предупредили водителей в администрации Петрозаводска.

Ограничения вводятся в целях повышения безопасности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий на время проведения массовых мероприятий, посвящённых 75-летию освобождения Карелии от фашистской оккупации.

Сегодня, 27 сентября, с 20.00 будет запрещена остановка на проспекте Карла Маркса, площади Ленина и по Заводской линии.

28 сентября с 9.00 до 20.30 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса от Пушкинской до улицы Куйбышева.

С 15.00 до 16.00 – по площади Ленина, по улице Гоголя от улицы Герцена до Заводской линии, по Заводской линии и улице Фридриха Энгельса от проспекта Ленина до одноимённой площади.

С 16.00 до 17.00 будет закрыто движение по проспекту Карла Маркса, от него по улицам Дзержинского (до улицы Свердлова) и Кирова (до улицы Германа Титова), а также по улице Куйбышева (от улицы Германа Титова до площади Кирова) и улице Правды (от Казарменской улицы до площади Кирова).

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

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