Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: gov.karelia.ru

Правительство России не планирует продлевать ФЦП Карелии после 2020 года

Правительство Российской Федерации не намерено продлевать ФЦП развития Карелии после 100-летия республики.

Это следует из проекта федерального бюджета на ближайшие три года, который внесен в Госдуму.

Как указано в пояснительной записке, на реализацию мероприятий ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" бюджетные ассигнования предусмотрены в 2020 году в объеме 3 млрд. рублей.

"В 2021-2022 годах бюджетные ассигнования не предусмотрены в связи с завершением мероприятий в 2020 году", - указано в документе.

Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП, в котором пострадала женщина-пешеход, произошло в центре Петрозаводска, сообщили в ГИБДД города.

Так, 16 октября в 16.09 на пересечении ул. Кирова и ул.Еремеева 70-летний водитель автомобиля Toyota при совершении правого поворота не пропустил 45-летнюю женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу, и совершил наезд.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

фото: Столица на Онего

Мэрия Петрозаводска назвала дороги, которые отремонтируют в следующем году

Определен минимальный перечень дорог, которые планируется отремонтировать в 2020 году в карельской столице, сообщили в администрации Петрозаводска.

"Во второй год реализации проекта мы руководствуемся тем же самым принципом – в первую очередь ремонтируем самые изношенные магистрали, но они находятся в разных частях города, что очень актуально. Это удаленные районы города, но тоже очень нуждающиеся во внимании специалистов дорожного хозяйства", – отметила Ирина Мирошник.

В настоящее время определен список улиц, на которых запланированы работы. Аукцион по выбору подрядчика объявлен 16 октября. В минимальный перечень вошли следующие магистрали:

1. Первомайский проспект (проезжая часть от ул. Ленинградской до ул. Мелентьевой),

2. Соломенское шоссе (проезжая часть от Заводской пл. до Авиационной пл.),

3. Муезерская улица (проезжая часть и тротуар от ул. Чапаева до ул. Матросова),

4. Набережная Варкауса (проезжая часть и тротуары от ул. Кирова до ул. Мелентьевой),

5. Гвардейская улица (проезжая часть),

6. улица Ватутина (проезжая часть от ул. Чапаева до ул. Пархоменко),

7. улица Калинина (проезжая часть и тротуары),

8. Лесной проспект (проезжая часть от Древлянского кольца до Кукковского кольца),

9. Вытегорское шоссе (проезжая часть),

10. улица Островского (проезжая часть),

11. улица Чапаева (проезжая часть).

фото: ©instagram.com/dorozhko/

Бразильский футболист сделал предложение модели из Петрозаводска в туалете

Екатерина Дорожко, призналась, что форвард сделал ей предложение в туалете.

В своем Instagram Дорожко ответила на вопрос одного из пользователей, где футболист сделал ей предложение руки и сердца, пишет RT.

"В туалете. Серьезно", – написала Дорожко.

Несколько дней назад петрозаводчанка сопроводила одно из фото в соцсети фразой "муж".

Адриано выступал за "Спартак" с 2017 по 2019 год. В конце июля он перешел в бразильский "Палмейрас".

О романе Екатерины и Луиса стало известно в мае. Футболист перестал скрывать возлюбленную и подарил ей на день рождения автомобиль Porsche, а недавно порадовал модель щенком.

Ради Екатерины футболист бросил жену с тремя детьми.

В сентябре пара приобрела шикарный дом в Бразилии.

фото: Столица на Онего

Свидетельница по делу об убийстве двух девушек в Петрозаводске пришла в суд

В Верховный суд Карелии пришла гражданская жена Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

В четверг, 17 октября, в судебном процессе, который ведет судья Денис Катанандов, допросят свидетельницу по делу об убийстве двух девушек в Петрозаводске – Ксению.

По словам свидетелей предыдущих опоросов, именно Ксения была виновницей вспышки ревности у Ипатова, после которой он до полусмерти избил собутыльника.

Также Ксения, со слов 16-летней Ольги (имя изменено - редакция), выжившей после первого нападения подсудимого 16 сентября 2018 года, помогала Ипатову и ухаживала за ней: промывала раны, стирала окровавленную одежду...

СПРАВКА: 29-летнему Ипатову предъявлены обвинения по двум эпизодам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, в угрозе убийством и убийстве двух девушек.

По версии следствия, вечером 19 сентября 2018 года он в состоянии алкогольного опьянения возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа ножом убил незнакомую девушку. Злоумышленник нанес потерпевшей не менее 15 ударов.

Он же 20 сентября опять же пьяный на берегу реки Лососинка неподалеку от стадиона "Юность" напал на другую девушку и не менее 10 раз ударил ножом. Она умерла на месте происшествия.

Как установлено следствием, до этого обвиняемый в июне 2018 года в ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртного, умышленно с силой нанес собутыльнику множественные удары ногами и руками в голову.

В сентябре 2018 года он, будучи в состоянии алкогольного опьянения, на почве возникшей неприязни к своей несовершеннолетней знакомой с силой сдавил руками ее шею, а когда девушка от удушения потеряла сознание, нанес ей не менее двух ударов ножом. После этого угрожал убить ее.

Кроме того, следователи обвинили в халатности трех полицейских.

Молодые кадры приняли в "боевые" ряды скорой помощи (ВИДЕО)

Более 80% выпускников петрозаводского медицинского колледжа в этом году трудоустроены по специальности.

Журналисты "Сампо-360" сняли сюжет о том, как готовят молодые кадры и принимают в "боевые" ряды на станцию скорой помощи.

"В последние годы молодые фельдшеры, выпускники медколледжа Петрозаводска, все чаще приходят работать и на станцию скорой помощи", - отметила заместитель главного врача по ССП Татьяна Смолина

Опытные сотрудники помогают освоиться в нелегкой профессии.

"Когда студенты медколледжа проходят практику, - объяснила Татьяна Смолина. – Я говорю врачам присмотритесь к этим-то практикантам, потому что они будут работать у нас. Мы их мучаем больше, чем других. И когда они приходят к нам, мы о них уже знаем. Это хорошая практика в Медколледже, что сначала мы знакомимся с ними, имеем представление и только потом берем к себе на работу".

Что рассказали молодые сотрудники "скорой" о первых месяцах работы, смотрите в репортаже.

фото: Валерий Поташов

Здание костела в Петрозаводске передано в собственность Римско-католической церкви

Католики ходатайствовали о возвращении храма четверть века.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о передаче здания католического костела в Петрозаводске в собственность прихода Божией Матери Неустанной Помощи Римско-католической церкви. До сих пор каменный храм, который считается объектом культурного наследия регионального значения, являлся республиканским имуществом.

Здание католического костела было построено в Петрозаводске в 1898 году по проекту архитектора Михаила Калитовича. В 1927 году власти Советской Карелии распустили католическую общину и конфисковали ее имущество. Бывший храм поначалу занял клуб медиков, а затем – аэроклуб. После войны в здании костела располагались различные организации – от радиостудии до Союза композиторов Карельской АССР.

В 1994 году в Петрозаводске был зарегистрирован приход Божией Матери Неустанной Помощи Римско-католической церкви, который ходатайствовал о возвращении здания костела католикам. Однако республиканские власти передали верующим ключи от храма только в 2003 году.

фото: Кадр из видео

Лоси прогулялись вдоль дороги под Петрозаводском (ВИДЕО)

Очевидцы заметили лосей около ж/д переезда.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилось видео, на котором запечатлены гуляющие около дороги лоси.

"Сегодня троица лосей ходила у ж/д переезда Р-21, подъезд к аэропорту Петрозаводск, 2-й км.Будьте аккуратны", – подписали видео.

фото: СК РК

"Петрозаводский маньяк" почувствовал безнаказанность из-за невнимания полиции

"Столице на Онего" стали известны дела Антона Ипатова, за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.

Пока в Верховном суде Карелии слушается дело Антона Ипатова, которого журналисты уже окрестили "петрозаводским маньяком", следственный комитет собирается отправить на скамью подсудимых трех полицейских, обвиняемых в халатности, из-за которой, по версии Следкома, осенью прошлого года в карельской столице были убиты две девушки.

Обвинения в халатности предъявлены участковому и двум следователям из Управления МВД по Петрозаводску, которые, как считают в республиканском управлении СК РФ, не предотвратили прошлогодние убийства, всколыхнувшие город.

В основу этих обвинений лег факт избиения Ипатовым жителя Петрозаводска Игоря Круковского, с которым они вместе выпивали в квартире их общего знакомого. Совместная выпивка закончилась для Круковского плачевно – он оказался в больнице из-за тяжелых травм, которые ему причинил Ипатов. Эта история произошла в июне прошлого года, однако полиция возбудила уголовное дело по факту избиения Круковского только 10 сентября. В результате, по словам руководителя Карельского управления Следственного комитета РФ Евгения Швеца, у Ипатова возникло "ощущение безнаказанности и бесконтрольности, отсутствия внимания к нему со стороны правоохранительных органов", и это привело к трагическим событиям 19 и 20 сентября, когда "петрозаводский маньяк" зарезал двух девушек.

Однако, как стало известно "Столице на Онего", у сотрудников карельской полиции имелись основания для розыска и задержания Ипатова не только по факту избиения Круковского.

Какие преступления совершил Ипатов до убийства девушек, читайте в статье Валерия Поташова "Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска.

фото: "Столица на Онего"

Стало известно, как пройдет реорганизация БСМП

Сотрудников Станции скорой помощи переведут в Центр скорой медицинской помощи в Карелии с сохранением всех гарантий по зарплатам и отпускам.

На первом заседании рабочей группы по вопросам реорганизации БСМП, которое прошло сегодня в Минздраве Карелии, обсудили варианты создания нового центра скорой медицинской помощи. Начальник правового управления министерства Павел Скопец озвучил два решения, которые позволят провести реорганизацию в короткие сроки.

"Первый вариант – создание самостоятельного учреждения с нуля. Но это осложняется такими моментами, как необходимость получения регистрации в налоговой службе, оформления новых счетов и т.д. Кроме того, у нас есть бюджетного учреждение "Резерв", которое занимается хранением резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Эта служба должна входить в состав нового центра скорой медицинской помощи. Присоединение "Резерва" к новому учреждению займет немало времени. Поэтому данный путь реорганизации более сложный", - отметил Павел Скопец.

Второй вариант создания нового центра, предложенный специалистами Минздрава республики, связан с переименованием "Резерва". Это самый быстрый способ реорганизации БСМП, поскольку он требует лишь издания распоряжения правительства республики и регистрации нового устава в налогом органе. На это уйдет около месяца.

"Работники станции скорой медицинской помощи будут оформлены в рамках перевода с сохранением всех гарантий", - пояснил начальник правового управления Минздрава.

Участники рабочей группы, среди которых были представители министерства, профсоюзов, ветеранов и научного сообщества, поддержали второй вариант реорганизации. Сомнений в том, что службе скорой медицинской помощи в Карелии необходима перезагрузка, уже давно ни у кого нет. Тем более, что до 1986 года станция скорой медицинской помощи Петрозаводска была отдельным учреждением.

"Проблема оказания экстренной медицинской помощи в республике – это застарелая проблема. Мы должны решить ее раз и навсегда. Реорганизация БСМП продиктована не стремлением решить какие-то федеральные задачи, привести все к федеральным стандартам. Главная цель – улучшение организации скорой медицинской помощи на территории всей республики. И ветераны подсказали правильное решение.

Станция скорой медицинской помощи раньше была самостоятельным юридическим лицом, у которого было больше возможностей. И сегодня реорганизация БСМП - это агрегация финансовых средств, консолидация резервных средств", - считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По словам руководителя Минздрава, в госзадании на следующий год будут предусмотрено 5 млн рублей на тех, кому сегодня оказывается скорая помощь бесплатно. Это незастрахованные лица: люди, которые не имеют страхового полиса, включая представителей силовых структур и гостей Карелии. По подсчетам ведомства, 30 процентов своих выездов станция скорой помощи оказывает сегодня бесплатно.

По словам руководителя Минздрава, в госзадании на следующий год будут предусмотрены дополнительные 5 млн рублей на тех, кому сегодня оказывается скорая помощь бесплатно. Это незастрахованные лица. По подсчетам ведомства, количество таких выездов достигает 30 процентов от общего числа.

"Все вопросы по созданию нового коллективного договора, нового положения об оплате труда и другие экономические вопросы будут обсуждать уже на следующем задании рабочей группы после 15 ноября. Нам предстоит большая работа. Но сотрудникам станции скорой медицинской помощи бояться нечего, никаких фильтров при переводе в новое учреждение не будет", - отметил Охлопков.

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