Самые значимые события воскресенья

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На лавочке возле храма умер протоиерей Всеволод Чаплин
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Сегодня 18:40
На южные районы Карелии обрушился снегопад, в северных – подморозило (ФОТОФАКТ)
1
Сегодня 14:32
В Карелии браконьер незаконно ловил рыбу снастью "катюша"
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Пенсионер два месяца назад ушел с дачи с фонариком и пропал
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Женщина скончалась в "скорой" после крупного пожара в Петрозаводске
25.01.2020, 13:00
Массовая драка у кафе "Мангал" произошла ночью в Петрозаводске (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:42
Новогодняя конструкция рухнула на посетителей катка в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
20.01.2020, 13:07
Трое рыбаков на снегоходе утонули в Карелии
13.01.2020, 14:23
Как бывшему главе Минстроя Карелии устроили новую должность в Госэкспертизе
21.01.2020, 18:40
Все больше людей устраиваются на работу в Финляндию, чтобы получить вид на жительство
23.01.2020, 15:20
Дым до небес: Авария с пострадавшими произошла под Петрозаводском (ФОТО)
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24.01.2020 09:56
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Самые страшные злодеи Карелии
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23.01.2020 09:04
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22.01.2020 10:45
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24.01.2020 13:30
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