Самое важное за сегодня

фото: Столица на Онего

Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки

Всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19, сообщили в региональном Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Заболевшие – житель Петрозаводска и трое жителей поселка Салми Питкярантского района. Итого на сегодня в Салми уже 8 заболевших.

Напомним, 2 мая Минздрав Карелии направил в Салми бригаду медиков, в составе которой врач-эпидемиолог, чтобы проверить все случаи обращений с ОРВИ. Специалисты обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также расходными материалами для проведения тестов.

Всего на 3 мая в Карелии 89 заболевших Covid-19, 13 человек выздоровели. На самокарантине находятся 3340 человек, прирост за сутки составил 1203 человек. В обсервации 23 человека (-2 за сутки).

Общая заболеваемость в Карелии – 14,5 случаев на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,8 раз выше и составляет 84,5 случаев, по Северо-Западу – 72.

Ранее сообшалось, что первый заболевший коронавирусом выявлен в "чистом" районе Карелии.



фото: "Столица на Онего"

Заболевшего COVID-19 из Олонца госпитализировали в Петрозаводск

Мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии, сообщается в официальной группе Олонецкого района.

"Мужчина, у которого выявлен положительный тест на COVID-19, направлен в республиканскую инфекционную больницу. Круг контактов определен. У всех взят биологический материал для исследования, он в работе. Все контактировавшие лица находятся в обсерваторе", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что администрация района в связи с первым выявленным случаем коронавируса обратилась к жителям и гостям Олонецкого района соблюдать рекомендации по мерам профилактики, носить защитные маски, максимально ограничить контакты.

фото: 2gis / Sergey Walz

В Карелии пока не планируют открывать торговые центры

Глава Карелии Артур Парфенчиков предлагает делать покупки в Интернете.

По его словам, поступает очень много обращений и вопросов о том, где и как приобрести одежду, обувь по сезону а также другие вещи, нужные в быту, но не являющиеся товарами первой необходимости. Очень много просьб открыть непродовольственные магазины.

"Я прекрасно понимаю всю степень беспокойства по этому поводу, в том числе и родителей, которые не знают, где купить ребенку демисезонные ботинки, или куртку, из которых он вырос за зиму. Поэтому мы пошли на некоторые послабления в "чистых" районах, и разрешили там работу небольших магазинов с соблюдением всех требований безопасности. Но открыть торговые точки, а тем более большие торговые центры, в других населенных пунктах мы сейчас не можем. Вы видите: увеличивается количество заболевших, к сожалению, появляются новые очаги инфекции", - отметил в соцсети Артур Парфенчиков.

"Выход в этой ситуации пока один - совершать покупки в сети интернет. Сейчас очень многие магазины и торговые сети имеют свои онлайн-площадки. В том числе и те, что представлены в Карелии. На территории нашей республики у них есть склады, и, как правило, долго ждать заказ не приходится", -сказал губернатор.

Всего на 3 мая в Карелии 89 заболевших Covid-19, 13 человек выздоровели. На самокарантине находятся 3340 человек, прирост за сутки составил 1203 человек. В обсервации 23 человека (-2 за сутки).

фото: © Столица на Онего

Глава поселка в Карелии, где выявили 8 инфицированных COVID-19, заявил об обязательном ношении масок

Глава Салминского сельского поселения Карелии Константин Булахов заявил, что нахождение людей в общественных местах без масок не допустимо.

"Уважаемые жители и гости посёлка Салми, напоминаю о необходимости соблюдения изоляционных мероприятий. Нарушителей самоизоляции, обязательной для прибывших в п. Салми из других регионов, будут привлекать к ответственности. С 03.05.2020 года начинаются регулярные рейды полиции по выявлению нарушителей. Лица, прибывшие в п. Салми из других регионов РФ, должны получить рекомендации по телефону горячей линии Минздрава РК 8-800-201-06-57 и строго их исполнять. Нахождение любых граждан, включая жителей п. Салми, в общественных местах без масок не допустимо. Нахождение любых граждан за пределами своих квартир, домов, земельных участков без уважительной причины не допустимо", - написал Константин Булахов в паблике "Подслушано в п. Салми".

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии за сутки семь человек попали в больницы с пневмонией

С 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 290 пациентов, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"290 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+7 за сутки), 38 - умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); летальных случаев за сутки нет", - написал Артур Парфенчиков в соцсети.

По его данным, тесты на COVID -19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

Ранее сообщалось, что всего за минувшие сутки в республике выявлено 4 новых случая заболевания Covid-19.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В поселке Салми, где обнаружен очаг COVID-19, тест на коронавирус сделают всем желающим

В поселке Салми выездная бригада медиков 3 мая будет проводить исследования на коронавирусную инфекцию, сообщил глава районной администрации Дмитрий Трошин.

"Пожалуйста, для облегчения работы медиков оставайтесь дома! Обследоваться будут определенные группы жителей, но пройти исследование могут все желающие", - рассказал Дмитрий Трошин на странице в соцсети.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

фото: https://vk.com/gibddkareliya

Велосипедиста сбили на дороге в Петрозаводске

Авария произошла в столице Карелии на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.

По данным ГИБДД, 2 мая в 10.31 водитель автомобиля Opel Zafira при повороте направо не уступил дорогу велосипедисту, совершив на него наезд. В результате ДТП 56-летний велосипедиста получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

В Госавтоинспекции Карелии напомнили водителям, что с наступлением теплых дней на дороги стали чаще выезжать велосипедисты, в том числе дети. Управляя автомобилем, необходимо быть предельно внимательным, а во время остановки, перед открытием дверей, убедиться, что автомобиль не объезжает велосипедист или мотоциклист.

Ранее пьяного скутериста поймали в поселке Карелии.

фото: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

Жителей Салми в Карелии, где выявили очаг COVID-19, будут обследовать несколько дней

Глава администрации Питкярантского района Дмитрий Трошин рассказал о тестировании жителей поселка Салми, где ранее выявили очаг распространения коронавируса.

"По информации главы Салминского сельского поселения, амбулатория п. Салми прием заявок на обследование не осуществляет, в т.ч. по телефону. В настоящее время производится забор проб по спискам Роспотребнадзора. Обследование жителей п. Салми будет проводиться в течение пяти суток, за это время многие жители поселка будут проверены", - написал Дмитрий Трошин в соцсети.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

фото: "Столица на Онего"

Охотинспектор рассказал, как на севере Карелии браконьеры убивают лосей

Три случая убийства лосей зафиксированы в Лоухском районе Карелии, несмотря на запрет охоты в это время.

Старший госинспектор по Лоухскому району отдела государственного охотничьего надзора Министерства природных ресурсов и экологии Карелии Василий Мелентьев рассказал о каждом из этих фактов.

- Последний случай браконьерства произошел 24 апреля в районе озера Тикша, - сообщил Василий Мелентьев, в прошлом – начальник Лоухской милиции. – Во второй половине дня мне позвонили местные жители и рассказали о длинном кровавом следе от снегоходов на льду озера. Я предположил, что это браконьеры и позвонил в полицию, сотрудники которой вместе со мной сразу же выехали на место.

По словам Василия Мелентьева, на служебном снегоходе он догнал два снегохода, за которыми оставался кровавый след.

Задержанными оказались бывший сотрудник местной госавтоинспекции, бывший военный летчик из Бесовецкого авиаполка, уволившийся из армии в звании майора, и также 63-летний петрозаводчанин Александр Забродин, о котором ранее писали СМИ в связи с трагедией на охоте.

Подробнее читайте далее.

фото: https://scientificrussia.ru/

Ученые из Карелии впервые в мире изучили скорость роста сфагновых мхов

Команда молодых ученых под руководством сотрудника Института биологии КарНЦ РАН впервые исследовала биоритмы роста быстрорастущего мха Sphagnum riparium – ключевого торфообразователя болот, сообщает сайт "Научная Россия".

По результатам четырехлетних исследований, поддержанных Российским фондом фундаментальных исследований, был измерен прирост свыше 116 тыс побегов и получено около 4,5 тыс оценок скорости роста мха.

Учеными обнаружено три ритмических компонента, связанных с ростом сфагнума: сезонный, циркалунарный и третий компонент, создаваемый циркалунарным ритмом. Суммарно, три биоритма объясняют 51–78% сезонной скорости роста сфагнума. По мнению авторов, столь значительный вклад ритмичности может являться эволюционным механизмом поддержания ровной поверхности сфагнового ковра для сокращения потерь влаги и одной из причин современного широкого ареала сфагновых мхов в высоких широтах. Результаты исследования опубликованы в свежем выпуске журнала Physiologia Plantarum.

По данным издания, в апреле 2015 года ведущий биолог Института биологии КарНЦ РАН Виктор Миронов начал уникальное исследование на одном из болот в пригороде Петрозаводска, цель которого состоит в многолетнем подробном изучении роста мха Sphagnum riparium. Обычно это вид сфагнума растет в виде ровных зеленых ковров в мелиоративных каналах осушенных болот, при этом за год его побеги могут вырастать более, чем на полметра. Быстрый рост побегов позволяет использовать очень короткие интервалы в сборе данных и достаточно точно определять скорость роста. Для измерения прироста мхов была использована оригинальная запатентованная авторская методика Виктора Миронова.

"Согласно методу, в качестве маркеров прироста используются геотропические изгибы стеблей, которые образуются в результате отклонения побегов от вертикали. Такие изгибы широко образуются весной в ответ на отклонение побегов, вызываемое снежным покровом. Также они могут быть вызваны экспериментальным путем, за счет искусственного отклонения побегов", - сказал ученый.

За четыре года суммарная продолжительность наблюдений составила 720 дней, за это время было измерено свыше 116 тыс побегов и получено около 4,5 тыс оценок скорости роста.

По подсчетам исследователей, увеличение температуры на каждые 10°С ускоряет рост побегов на 0,12 см/сутки по линейной модели и в 2,15 раз по модели Вант-Гоффа.

"Чувствительность ростовых процессов к температуре является следствием правила Вант-Гоффа, согласно которому при изменении температуры на 10°С, скорость химических реакций увеличивается в 2-4 раза. В живых системах правило Вант-Гоффа действует в ограниченном диапазоне температур, обычно от 0 до 40°С", - комментирует Виктор Миронов.

Ветеран войны Савелий Хенкин: погибли все, а меня в углу завалило телами

Заслуженный врач России и Карелии, ветеран войны Савелий Хенкин рассказал о боях подо Ржевом и создании урологического отделения в республиканской больнице им. Баранова.

По словам Савелия Хонановича, одни из самых тяжелых боев были бои подо Ржевом.

"Подо Ржевом ранило наблюдателя, который корректировал огонь нашего батальона. Под шквальным огнем противника по минному полю я вынес его и оказал первую помощь. За это я получил медаль "За боевые заслуги", - вспоминает доктор.

Фельдшер минометного батальона Хенкин сам чуть не стал жертвой ржевской битвы - одного из самых кровавых сражений Великой Отечественной войны.

"Перед наступлением на Ржев человек шесть бойцов, включая меня, находились в блиндаже, когда на него упал снаряд. Я помню только его разрыв, и ничего больше. Когда я очнулся, мне приятель сказал, что я счастливчик, поскольку погибли все, а меня в углу завалило телами. Только случайно удалось вытащить – думали, живых в блиндаже не осталось. Часть двинулась дальше. Но мой приятель заметил, что среди мертвых шевельнулась рука, он остался и меня откопал. Я был тяжело контужен, долго лечился в медсанбате, потом в госпитале в Москве. Последствия этой контузии – дефекты речи, сохранившиеся до сих пор. А поначалу я вообще не мог говорить. Примерно через месяц пребывания в госпитале очнулся ночью оттого, что кричу: "Пить!" Речь стала медленно восстанавливаться. Меня хотели комиссовать, но я был против, снова вернулся на фронт в состав минометного полка", – рассказал Савелий Хонанович.

Подробнее читайте далее.

фото: Столица на Онего

Боднарчук объяснил, почему предпринимателей Петрозаводска освободили от аренды за мунимущество на весь период вынужденного простоя

Спикер Петросовета Геннадий Боднарчук считает, что освобождение от арендных платежей за муниципальные площади позволит предприятиям Петрозаводска пережить тяжелые времена.

Предприниматели столицы Карелии, арендующие муниципальную недвижимость, могут рассчитывать на льготы в виде уменьшения арендной платы на 50 процентов с 1 апреля по 30 июня текущего года. А те из них, кто осуществляет свою деятельность в сфере авиаперевозок, автоперевозок, культуры, организации досуга, спорта, туризма, общественного питания, образования и услуг, могут рассчитывать на полное освобождение от арендных платежей на тот же период.

На данный момент предприниматели могли рассчитывать только на отсрочку арендных платежей, которая была продлена до октября 2020 года. О том, что одной отсрочки платежей за аренду муниципального имущества недостаточно, чтобы поддержать городской бизнес, ранее заявлял спикер Петросовета.

Геннадий Боднарук предложил городским властям действовать решительнее и полностью освободить предпринимателей от арендной платы за муниципальное имущество на весь период вынужденного простоя их предприятий.

"Режим самоизоляции поставил перед нами непростую задачу. Многие городские предприятия были вынуждены закрыть свои двери перед посетителями и отправить своих сотрудников по домам. В этих условиях немало людей столкнулись с угрозой увольнения и потерей единственного источника доходов. Решение администрации Петрозаводска об освобождении субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей, а также о введении 50 процентной льготы позволит городским предприятиям пережить трудные времена и выполнить все социальные обязательства перед своими работниками. Самое важное для нас сейчас, это создать условия для своевременной выплаты заработной платы горожанам. Только так мы сумеем не на словах, а на деле поддержать людей и сумеем избежать социального взрыва", - отметил спикер Петросовета.

Подробнее читайте далее.

фото: "Столица на Онего"

Депутат уверен, что Заксобранию Карелии нужно отменять закон о роспуске горсовета в Сортавале

Депутат Законодательного собрания республики Александр Федичев инициирует отмену закона о роспуске горсовета Сортавалы.

"Понятно, что Сортавальское городское поселение уже вошло в политический конфликт около года назад, когда было принято решение идти по пути блокирования деятельности горсовета и создания ситуации для его роспуска. Тем, кто все это организовал, казалось, что конфликт разрешен первого марта. Но сегодня очевидно, что он не закончился, и нам ничего не остается, как вернуть ситуацию назад, восстановить прежний городской совет и возобновить нормальную деятельность местного самоуправления. Иначе мы получаем в Сортавале два городских совета: один – легитимный, а другой – зачем-то избранный первого марта при легитимном совете. Я считаю, что парламенту Карелии необходимо отменять закон о роспуске Сортавальского горсовета, принятый в прошлом году, и правовые основания для этого, безусловно, имеются. Единственным основанием для роспуска горсовета являлось судебное решение, а на сегодняшний день такого судебного решения нет. Даже если оно появится в ближайшем будущем, это будет совершенно другое судебное решение, которое, если устоит в судебных инстанциях, даст право Законодательному собранию Карелии на роспуск представительного органа местного самоуправления", – сказал депутат Заксобрания Александр Федичев.

По словам депутата, он выступит с инициативой отмены республиканского закона о роспуске Сортавальского горсовета.

Подробнее о ситуации с сортавальским горсоветом читайте далее.

фото: Столица на Онего

Парфенчиков объяснил резкий рост граждан, ушедших на самокарантин в Карелии

В Карелии более 1200 человек ушли на самокарантин за минувшие сутки, сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Следует обратить внимание на значительное увеличение за сутки лиц, находящихся на карантине. В основном это увеличение произошло за счет граждан, въехавших на территорию Карелии. Непросто, но система контроля начинает отлаживаться и на данном направлении. Вчера провёл совещание Штаба по этому вопросу", - сообщил глава Карелии в соцсети.

По его словам, совершенствуется работа постов на границе, групп на железнодорожном транспорте, уточняется нормативная база.

Напомним, всего в Карелии заболели коронавирусом 89 человек.

фото: https://pixabay.com/

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.

К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square, пишет РИА Новости.

Специалисты сравнили средние уровни витамина D у граждан 20 европейских государств со статистикой смертности от COVID-19.

Оказалось, что эти показатели взаимосвязаны, и в странах, где у граждан наблюдается дефицит вещества, смертей было больше.

"Особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии", — говорится в исследовании.

Кроме того, недостаток витамина D чаще всего наблюдается у пожилых людей, которые чаще всего погибают от коронавирусной инфекции.

На данный момент ученые работают над рекомендациями по профилактике болезни с помощью биологически активных веществ.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более трех миллионов человек, 230 тысяч из них скончались.

фото: https://vk.com/mvd10

Грабеж произошел на Ключевой в Петрозаводске

При патрулировании в микрорайоне Ключевая сотрудники ППС оказали помощь мужчине и задержали грабителя, сообщили в МВД Карелии.

По данным ведомства, незадолго до этого участники происшествия распивали спиртное в гостях. Во время застолья начался словесный конфликт, который перерос в драку.

"Один из мужчин нанес несколько ударов другому и похитил из кармана его куртки 700 рублей, телефон и кошелек с банковской картой. Потерпевший не смог забрать свое имущество самостоятельно, не хотел продолжать драку, поэтому выбежал из квартиры на улицу", - отметили в пресс-службе МВД Карелии.

Неподалеку от дома он увидел патруль ППС и обратился за помощью. Через несколько минут полицейские увидели мужчину, который преследовал заявителя, и задержали его. Подозреваемый, 37-летний житель Петрозаводска, признал вину. Возбуждено уголовное дело.

Ранее петрозаводчанин попался на краже дорогого алкоголя.

фото: © паблик Аэропорт "Петрозаводск"

В Карелии практически завершено строительство нового аэровокзала, заявил Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о ходе работ на одном из ключевых объектов федеральной целевой программы развития республики.

"Строительство нового Аэровокзального комплекса в Бесовце практически завершено. Остались последние штрихи, затем предстоит процедура сдачи объекта. Однако основной объем работ уже выполнен, - написал Артур Парфенчиков в соцсети. - Военные строители уже выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки – все это позволяет в круглосуточном режиме в любых погодных условиях принимать самолеты, в том числе и воздушные суда самого тяжелого типа".

Кроме того, по его словам, до конца этого года в аэропорту появится современный командно- диспетчерский пункт, запланировано перевооружение слада горюче - смазочных материалов. В результате мы получим современный аэропорт, который с гордостью сможем называть воздушными воротами в Карелию.

"Очень надеюсь, что к осени эпидемиологическая ситуация в стране и в мире позволит нам возобновить авиарейсы в полном объеме, и пассажиры смогут по достоинству оценить просторное и комфортное здание нового аэровокзала", - добавил глава республики.

Ранее сообащлось, что экс-министру по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики Алексею Кайдалову и бывшему заместителю гендиректора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорю Волчеку предъявили обвинение. Следствие полагает, что они с ноября 2019 по февраль 2020 года получили от коммерческой организации взятку на сумму не менее 800 тыс. руб. Эти средства им дали за содействие в заключении договора подряда на работы по строительству на территории аэропорта, а также беспрепятственную приемку и оплату работ.

фото: "Столица на Онего"

Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня

Роспотребнадзор не исключает продления антивирусных ограничений до июня, если россияне не "пересидят" майские праздники, заявила глава ведомства Анна Попова.

По ее словам, важно оставаться в эти дни дома и ничего не нарушать. "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", – добавила руководитель Роспотребнадзора. "Если россияне не будут соблюдать ограничительные меры, то к 12 мая будет очевидно, что их надо усиливать", – отметила Попова в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".

Тем временем, в Минздраве призвали ужесточить ограничения из-за COVID-19. Главный кардиолог Министерства Сергей Бойцов не исключил, что прирост числа заболевших частично связан с недостаточной дисциплинированностью граждан. По мнению эксперта, ограничения должны быть жестче, а ответственность за нарушение требований серьезней.

В России за последние сутки выявили 10 тыс. 633 новых случаев коронавируса. Этот показатель стал рекордным за время пандемии в стране.

Погода в Петрозаводске сегодня, 3 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +5 ° …+13 ° 3 м/с ЮВ 752 мм.рт.ст. 51% день Небольшой дождь, +12 ° …+15 ° 3 м/с ЮВ 750 мм.рт.ст. 61% вечер Небольшой дождь, +9 ° …+11 ° 2 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 90% ночь Пасмурно, +7 ° …+9 ° 2 м/с ЮЗ 752 мм.рт.ст. 93%

фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Мишустина сообщил о его самочувствии

Самочувствие премьер-министра России Михаила Мишустина, у которого был диагностирован коронавирус, в целом нормальное, сообщил пресс-секретарь главы правительства Борис Беляков.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов, продолжает лечение. Самочувствие, в целом, нормальное", - сказал он "Интерфаксу".

Беляков добавил, что Мишустин "работает с документами и активно контактирует с коллегами по телефону".

На уточняющий вопрос, находится ли глава правительства в медицинском учреждении, Беляков ответил утвердительно.

Как сообщалось, 30 апреля Мишустин в ходе видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в результате тестирования у него выявлен COVID-19. Он подчеркнул, что правительство продолжит работу в штатном режиме.

В качестве временно исполняющего обязанности главы правительства он предложил кандидатуру первого вице-премьера Андрея Белоусова. Указ президента о назначении Белоусова врио председателя правительства РФ был подписан 30 апреля.

Ранее Мишустин подписал распоряжении о выделении около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом.

фото: © Максим Шеметов/ТАСС

Жители района Карелии по телефону могут пожаловаться на нарушение самоизоляции

В Питкярантском районе начала работу горячая линия для жителей, которые готовы сообщать о нарушениях приезжими режима самоизоляции.

"На базе ЕДДС Питкярантского района начала работу горячая линия по вопросам нарушения режима изоляции приезжими. Звоните!" - сообщается в паблике "Питкярантский район".

Телефоны 8(8142) 44-59-29, 8(81433) 4-34-37, 8(964) 317-50-91.

Напомним, на 3 мая диагноз COVID -19 был подтвержден еще у троих жителей поселка Салми в Питкярантстком районе. Все они из одного круга контактов. Таким образом, число инфицированных в этом небольшом поселке увеличилось до 8 человек. Накануне Минздрав Карелии отправил в Салми бригаду медиков.

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

За сутки в РФ выявлено более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 10 633 россиян, информирует оперативный штаб.

Таким образом общее количество заболевших составляет 134 687 человек.

Как отметили в оперштабе, у половины инфицированных не было характерных для COVID-19 клинических проявлений. Наибольшее количество заболевших в Москве - 5948. За сутки скончались 58 граждан, а излечились 1626 человек.

В Санкт-Петербурге COVID-19 обнаружен у 295 жителей (всего - 5029), в Ленинградской области - +62 случая заражения (всего - 1037), отмечает "Закс.ру".

По Северо-Западу ситуация выглядит следующим образом: Мурманская область — +238 заболевших (всего - 1694), Калининградская область — +41, Новгородская область – +26, Архангельская область – +22, Республика Коми — +20, Вологодская область — +20, Псковская область — +18, Ненецкий АО — +11, Смоленская область — +9, Республика Карелия — +4 .

Ранее мужчина с COVID-19, приехавший в Олонец в командировку, переведен в инфекционную больницу Карелии.

фото: © instagram.com/ngbabkina

Как выглядит Надежда Бабкина после госпитализации

Надежда Бабкина несколько недель провела в клинике и не выходила на связь с поклонниками.

Как пишет "СтарХит", из больницы королеву русской песни встретил возлюбленный Евгений Гор. Поклонники гадали, как же выглядит звезда после месяца в клинике, тем более, что про ее самочувствие поступали самые разные сведения.

Судя по всему, певица еще не до конца восстановилась, но решила все же появиться перед подписчиками и доказать, что никакой вирус ей не страшен. Она записала видеообращение, в котором поблагодарила всех и призвала беречь себя и близких.

"Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить, но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас. Давайте беречь друг друга, понимать, сострадать и сочувствовать. Испытание очень сложное и тяжелое", — заявила певица.

"Вы дали мне бодрости и сил, чтобы я выкарабкалась из этой страшной ситуации", — подчеркнула Бабкина.

По словам певицы, она все время ощущала поддержку и молитвы, а также чувствовала, как ей желают добра: "И те, которые меня знают лично и те, с которыми я не знакома — я все время слышала вас".

Звезда добавила, что теперь она дома, проходит курс восстановления и благодарит врачей, которые нянчились с ней ежедневно. "Помощь нужна была ежеминутно", — резюмировала артистка.

фото: © Столица на Онего

Юноша на мотоцикле в Карелии врезался в столб

ДТП с подростком-мотоциклистом случилось в Прионежском районе.

По данным ГИБДД Карелии, 2 мая в 18.30 в п. Ладва в районе ул. Советская 16-летний водитель мотоцикла "Орион 125" совершил наезд на столб. Молодой человек права управления мотоциклом не имеет.

На месте происшествия за медицинской помощью не обращался. Позднее обратился в БСМП Петрозаводска. Пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее пьяного скутериста поймали в поселке Карелии.

фото: © shutterstock.com

Молодой человек лишился телефона на вечеринке у друга в Петрозаводске во время самоизоляции

Полицейские в столице Карелии раскрыли кражу мобильного телефона.

По данным пресс-службы МВД Карелии, ранее в дежурную часть отдела полиции обратился 18-летний гражданин, который сообщил, что у него пропал мобильный телефон. Как выяснилось, в начале апреля молодой человек находился в гостях у друга. В квартире собралась большая компания. Под вечер все стали расходиться. Потерпевший решил достать свой телефон, хранившийся в кармане куртки, но его там не оказалось.

Полицейские установили, что к хищению причастен 28-летний ранее судимый гражданин, который также был в числе гостей. Он дал признательные показания.

Мужчина рассказал, что квартиру товарища покинул одним из первых. Уходя, он якобы по ошибке надел чужую куртку, в подъезде проверил содержимое карманов и забрал мобильник, затем вернулся и переоделся. Его возвращение было замечено, однако событию не придали значения. В дальнейшем похищенный телефон был продан случайному прохожему.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что покупка телефона через интернет закончилась для жительницы Карелии походом в полицию.

фото: "Столица на Онего"

В Карелии в понедельник потеплеет до +15 градусов

О погоде на 4 мая рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По данным карельских синоптиков, в республике ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем на большей части Карелии небольшие кратковременные дожди. Ночью местами туман.

На севере утром и ночью местами гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Температура ночью от 2 до 7 градусов тепла, местами на севере до -2 градусов. Днем потеплеет до +10, +15, на севере до +7, +12 градусов.

В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь.

Ветер юго-западный, южный умеренный.

Ночью температура воздуха +4, +6 градусов. Днем от 12 до 14 градусов тепла.

фото: https://vk.com/gibddkareliya

В Карелии пьяный молодой человек без прав попался инспекторам ДПС

Инцидент произошел в городе Костомукша, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ведомства, минувшей ночью на ул.Ленина инспекторы ДПС отстранили от управления 22-летнего водителя, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и не имел права. Пассажиром был собственник автомобиля, который передал руль нетрезвому водителю.

В отношении собственника авто составлены административные материалы по статье 12.8 часть 2 КоАП РФ. Его ждёт штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления до 2 лет.

На водителя-безправника составлены административные материалы по статье 12.8 КоАП РФ. Нарушителя ждет административный арест до 15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей.

Решение о мере наказания примет суд.

В ГИБДД добавили, что за прошедшие три выходных дня автоинспекторы в Карелии отстранили от управления 13 нетрезвых водителей.

Ранее сообщалось, что в майские праздники водителей Карелии проверят на трезвость.

фото: © pixabay.com

В соседнем с Карелией регионе медикам разрешили приватизировать служебные квартиры

Приватизация служебных квартир станет одним из путей привлечения медицинских кадров в Мурманскую область.

На оперативном совещании заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин доложил о принятии органами местного самоуправления муниципальных нормативных правовых актов, предусматривающих право приватизации жилых помещений специализированного жилого фонда медицинскими работниками государственных учреждений здравоохранения.

По словам Анатолия Векшина, в 21 муниципалитете – Кировске, Мончегорске, Оленегорске, ЗАТО Заозёрск и Североморск, Ревде, Заполярном, Мурмашах, Умбе, Ковдорском районе, а также ряде поселений Кольского, Ловозерского и Печенгского районов соответствующие законодательные акты уже приняты.

В Видяево, Островном и Туманном наличие свободного жилого фонда позволяет обойтись без специальных распоряжений и выделять приезжим медикам квартиры по социальному найму. Такое жильё может быть приватизировано в рамках существующих законов.

Врио губернатора Андрей Чибис поручил Анатолию Векшину совместно с Минимущества ещё раз перепроверить факт отсутствия муниципального жилфонда в Кандалакшском и Терском районах, поскольку именно на этих территориях особенно остро ощущается нехватка врачей, а также найти окончательное решение проблемы в Апатитах и Мурманске.

фото: https://pixabay.com/

Ученые скорректировали прогноз по сроку окончания пандемии в России

Ученые из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.

По их прогнозам, пандемия может завершиться 12 августа, пишет РИА Новости.

Дата третий раз сдвинулась на четыре дня из-за резкого прироста числа зараженных.

Авторы прогноза заявили, что даты могут сдвинуться в любую сторону в зависимости от ситуации и принимаемых мер. Ученые также предупредили, что страны, прошедшие пик коронавируса, могут столкнуться с новой волной при преждевременном снятии ограничений.

Специалисты изучили данные по 131 стране. Для составления прогноза использовалась, в частности, SIR-модель — математическая модель распространения инфекции, в которой описывается динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим. Авторы исследования отметили, что к любым прогнозам следует относиться с осторожностью, и предупреждают об опасности "чрезмерного оптимизма".

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,2 миллиона случаев заражения, почти 230 тысяч человек скончались.

фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске решили усилить надзор за ремонтом дорог

Мэрия Петрозаводска заключила договоры на проведение строительного контроля за ремонтом дорог местного значения с Дирекцией по строительству Карелии, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик будет проводить лабораторные испытания образцов строительных материалов и конструкций, а также ежедневный мониторинг качества ремонта, включая контроль соответствия выполняемых работ техническому заданию и условиям муниципального контракта, геодезические контрольные измерения, соблюдение дорожной организацией мероприятий по охране окружающей среды и правил техники безопасности на объектах ремонта.

Условиями договоров проведение стройконтроля предусмотрено на всех этапах ремонтных работ до их завершения в полном объеме и сдачи заказчику.

Ранее УФАС предписало пересмотреть решение, кто будет ремонтировать дороги Петрозаводска.