Все, что случилось сегодня

фото: Столица на Онего

Парфенчиков назвал два условия для возобновления работы общественного транспорта в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" назвал условия, при которых готов будет возобновить работу общественного транспорта.

В минувший вторник, 12 мая, в ходе "прямой линии" Артур Парфенчиков сообщил, что сейчас в правительстве обсуждается вопрос по возобновлении работы общественного транспорта.

"Для нас важно понять, люди будут соблюдать культуру ношения масок или нет, - рассуждал Парфенчиков. - Начнут ходить в масках в магазины, аптеки, банки - то, что сейчас работает, значит мы можем запускать и общественный транспорт. Ставим условие ношение масок, а также должна быть определенная минимизация количества пассажиров на количество сидячих мест".

По словам губернатора: Если люди в продовольственные магазины не готовы ходить в масках, как можно открыть общественный транспорт.

Ранее Парфенчиков объявил, что до 25 мая продлевается приостановка работы общественного транспорта в Карелии.

фото: © Столица на Онего

Стихийная рубка леса началась в Петрозаводске

В Университетском городке жители бьют тревогу из-за вырубки, которая началась на улице Рождественского.

Сегодня в редакцию "Столицы на Онего" обратились жители домов по улице Рождественского в Петрозаводске, которые сообщили, что в минувший вторник, 12 мая, к ним на улицу пригнали технику и оставили у лесополосы, а сегодня днем пришли рабочие и начали вырубать лес.

Жители Университетского городка вызвали полицию, а также позвонили в администрацию Петрозаводска, чтобы разобраться в ситуации.

Прибывшие на место вызова сотрудники полиции выяснили, что у рабочих нет разрешение на проведение работ.

"Сообщение о вырубках в Университетском городке к нам поступало, - сообщили в МВД Карелии. – Сотрудники выезжали на место вызова, по факту произошедшего проводится проверка".

Также в ведомстве отметили, что данная территория находится в аренде, и там планируется строить спортивный объект, но разрешения на проведение вырубок у администрации компания не получала, поэтому будет проверка.

фото: Столица на Онего

Умер 39-летний взяткодатель по делу экс-главы Минтранса Карелии Кайдалова

От сердечного приступа умер житель Санкт-Петербурга Сергей Фурсов, проходивший по уголовному делу бывшего главы Минтранса республики Алексея Кайдалова.

Как стало известно нашему изданию, в Санкт-Петербурге скончался гендиректор строительной фирмы "СК Петроград" Сергей Фурсов, которому 24 января исполнилось всего 39 лет. Факт смерти Фурсова нам подтвердили в правоохранительных органах Карелии. По имеющейся информации, причиной его скоропостижной смерти послужили серьезные проблемы с сердцем.

Напомним, 6 февраля текущего года сотрудниками карельского Следкома и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики были задержаны и спустя два дня арестованы судом теперь уже экс-министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов, а также бывший заместитель генерального директора аэропорта "Петрозаводск" по строительству Игорь Волчек. Они обвиняются по ст. 290 ч.6 Уголовного кодекса: "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (по версии следствия, в сумме не менее 800 тысяч рублей).

Взятку, как считает следствие, им дал единственный учредитель и гендиректор строительной компании "СК Петроград" из Санкт-Петербурга Сергей Фурсов. 23 декабря 2019 года аэропорт "Петрозаводск" заключил с этой фирмой, которая была единственным участником конкурса, 11-миллионный контракт на строительство площадки для специального транспорта предприятия.

Поскольку, как мы выяснили, Сергей Фурсов активно способствовал расследованию преступления, официально следствием он не задерживался, и потому по закону его собирались освободить от уголовной ответственности, после чего по делу он, предположительно, стал бы свидетелем. Однако Сергей Фурсов, к сожалению, умер.

Тем не менее, по имеющейся информации, на результатах расследования дела Кайдалова случившееся не должно сказаться. По данным нашего издания, следствие располагает видеозаписью показаний Сергея Фурсова, где он сообщает о даче взятки. Кроме того, во время обыска в кармане дубленки Алексея Кайдалова были обнаружены почти 300 тысяч рублей, которые оперативники специальной краской заранее пометили словом "взятка".

Тем не менее, опытный адвокат экс-министра Кайдалова Андрей Закатов считает, что в этом уголовном деле много спорного и неочевидного.

"Кайдалов не был знаком с Фурсовым, который во время допроса ничего не говорил о моем подзащитном, и очной ставки между ними не было, - сообщил "Столице на Онего" Андрей Закатов. – Кроме того, специальная краска, которой пометили деньги, была обнаружена только на руках Игоря Волчека, а на руках Алексея Кайдалова ее не оказалось. Поэтому мне до сих пор непонятно, каким образом и почему меченые деньги оказались в кармане дубленки моего подзащитного".

фото: pixabay

За сутки в Карелии выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

В Карелии за сутки список зараженных коронавирусом увеличился на 12 человек, сообщили в оперштабе.

Так, 12 новых случаев коронавируса подтверждено в Карелии, все в Петрозаводске. На сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составлет в Карелии 188 человек.

Выздоровели еще 7 человек: в Прионежском районе (3 человека), в Петрозаводске (2 человека), в Кондопоге (1 человек) и в Сегеже (1 человек).

Всего проведено 23667 исследований.

На самокарантине находятся 6368 человек и 26 в местах обсервации.

фото: © shutterstock.com

В Карелии работающие пенсионеры получили право раз в неделю посетить магазин

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился установить новый график работы для трудящихся пенсионеров, чтобы они успевали в утренние часы посетить магазины.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вносит коррективы в деятельность работодателей, у которых трудятся пенсионеры.

Работодатели обязаны один раз в неделю установить рабочий день с 11.00 для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает портал органов власти. Мера принимается для того, чтобы пенсионеры имели "возможность покупки товаров первой необходимости в утренние часы, определенные для обслуживания старшего поколения".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Помощь к лежавшему на улице в Петрозаводске человеку пришла через полтора часа

Инцидент произошел ночью 12 мая на Древлянке.

Как рассказали "Столице на Онего" очевидцы, поздно вечером 12 мая на улице Хейкконена жильцы дома №16 услышали истошный крик, доносящийся с улицы. Выйдя на балкон, жильцы увидели, что на поребрике у дороги сидит молодой человек и кричит. Несколько мужчин вышли из подъезда и подошли к мужчине, чтобы узнать, что случилось и нужна ли помощь.

"Мужчина продолжал кричать, просил не бить его, – рассказали очевидцы. – Вел себя неадекватно – возможно, был пьян или под наркотиками. А потом упал на дорогу и затих".

Жильцы вызвали "скорую" и полицию.

"Мы звонили и в полицию, и в "скорую" с разных телефонов, – рассказали жильцы. – Это было в начале одиннадцатого, точно после 22.00. А потом стали ждать. К молодому человеку не подходили, видели, что дышит. Он был одет в джинсы и футболку, никакой куртки и других теплых вещей не было. Прошло уже почти полчаса, но никто не приезжал. Какой-то мужчина с машины накрыл молодого человека курткой и остался ждать, когда приедет кто-нибудь на помощь".

Как рассказали очевидцы происшествия, молодой человек лежал на дороге в проломе асфальта, накрытый курткой, помощь к нему не спешила, хотя прошло уже больше часа.

Корреспондент "Столицы на Онего" также оказался очевидцем происшествия.

Как сообщил журналист, через один час и восемнадцать минут приехала "скорая". "Удивительно, но фельдшер и водитель "скорой" были без масок, только санитар находился в перчатках и в маске, – рассказал корреспондент "Столицы на Онего".

"Они подошли к лежавшему на дороге молодому человеку и попытались уложить его на какое-то полотно, сказали, что это мягкие носилки, – сообщил журналист с места событий. – Молодой человек не сопротивлялся, но вновь начал кричать. Медики попоросили у присутствовавших мужчин помощи в погрузке пациента. Перчаток, правда, не оказалось, поэтому их дал один из жильцов дома. С помощью присутствовавших на месте происшествия мужчин молодого человека удалось загрузить в машину скорой помощи. А полиция так и не приехала, хотя полицейский участок находится совсем рядом".

Утром "Столица на Онего" попыталась узнать подробности ночного инцидента в полиции и БСМП. В результате выяснилось, что до больницы молодой человек не доехал. Его буквально через несколько минут после отъезда "скорой" от места происшествия медработники передали наряду полиции, который встретился им на соседней улице.

"Вызов на Хейкконена поступил в 22.30, – рассказали в МВД Карелии. – Наши сотрудники выехали на место происшествия, когда освободились. На Лососинском шоссе около полуночи встретили "скорую", которая везла молодого человека. Так как он вел себя агрессивно, повреждений у него никаких не было и в медпомощи он не нуждался, его передали нашим сотрудникам. Было определено, что мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения. На него составили административный протокол и поместили в СПЗ (специальное помещение для задержанных – прим. ред), чтобы протрезвел. Его ждет суд и штраф за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения".

Главный врач БСМП Наталья Алонцева, в свою очередь, сообщила, что бригада скорой помощи приехала на место вызова к пациенту 12 мая в 23.50 в окружении очевидцев лежал на земле и кричал. Женщина-фельдшер и санитар попытались погрузить его в машину, однако им потребовалась помощь. При этом, со слов фельдшера, дополнительных средств защиты (перчаток) в машине не оказалось, и очевидцы воспользовались своими перчатками.

"Насколько были защищены сотрудники скорой помощи СИЗами, определить по фотографиям очевидцев не представляется возможным. Фельдшер уверяет, что была в перчатках и в маске, на санитаре, по словам окружающих, были маска, очки и перчатки, – сообщили в БСМП. – В любом случае, все сотрудники Станции скорой медицинской помощи оснащены необходимым количеством средств индивидуальной защиты – перчатками, масками, очками. Недостатка в средствах нет. Использование этих средств – дело личной ответственности сотрудника. Если сотрудник нарушает правила и не использует средства защиты – он понесет за это личную ответственность. Если выяснится факт недобросовестного отношения к требованиям безопасности или предоставления медиком недостоверной информации о соблюдении им этих правил, то к нему будут применены меры дисциплинарной ответственности".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Самоизоляция на даче в Карелии теряет популярность у туристов

Эксперты сервиса бронирования жилья отметили спад интереса туристов к отдыху в загородных домах Карелии.

"По данным Tvil.ru, туристы в период самоизоляции на май выбирают загородный отдых в близлежащих регионах. Больше всего спрос растет на коттеджи в Московской, Владимирской, Тверской, Тульской и Ярославской областях. Меньше туристы стали интересоваться домами в Карелии, Новгородской и Ленинградской областях, а также в пригороде Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении сервиса бронирования жилья для отдыха.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © кадр из видео

Полиция разыскивает участника драки около ночного клуба в Петрозаводске (ВИДЕО)

Инцидент произошел в конце 2019 года около ночного клуба в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личность мужчины в зеленой куртке, который подозревается в избиении молодого человека в конце прошлого года около ночного клуба.

Любую достоверную информацию необходимо сообщать по телефону: +7-911-407-94-40.

Конфиденциальность гарантируется.

Напомним, массовая драка произошла в январе у кафе на Древлянке.

фото: ИА "Республика"/Николай Смирнов

Обвиняемый во взятке зампредседателя горсовета Петрозаводска покинет изолятор (СРОЧНО)

Петрозаводский городской суд изменил меру пресечения заместителю председателя Петрозаводского городского совета Валерию Матвееву, который ранее был арестован.

Валерий Матвеев будет освобожден из-под стражи. Обвиняемому изменена мера пресечения. Эту информацию подтвердил "Столице на Онего" адвокат депутата Валерий Хилькевич.

Хилькевич пояснил, что суд вынес постановление о запрете на совершение определенных действий, содержание которых указано непосредственно в документе.

Матвееву после освобождения из СИЗО будет запрещено общаться со свидетелями по делу, выходить из дома с 20.00 до 6.00, а также нельзя пользоваться Интернетом и телефоном.

Валерий Матвеев был арестован 20 марта. Его обвиняют в получении взятки в размере 2 млн рублей.

Напомним, зампредседателя Петрозаводского горсовета Валерий Матвеев был задержан 19 марта в Петрозаводске по подозрению в получении взятки.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по факту получения взятки заместителем председателя Петрозаводского городского совета Республики Карелия по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2018 года по 2019 год подозреваемый через посредников получил от представителей строительной организации взятку в сумме 2 миллиона рублей за оказание содействия в решении вопросов строительства многоквартирных среднеэтажных жилых домов в городе Петрозаводске.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности Управления ФСБ по Республике Карелия и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Карелия.

Валерий Матвеев официально занимает должность специалиста по связям с общественностью в ООО "ПТО". Известно о его занятиях бизнесом.

Матвеев – депутат от округа № 12, член постоянной комиссии Петросовета по экономике и финансам. Занимает должность заместителя председателя Петросовета.

Член партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", входит в Петросовете в соответствующую фракцию.

Несколько лет назад кандидатура Валерия Матвеева рассматривалась в качестве первого заместителя главы Петрозаводска. Однако эту должность впоследствии так никто и не занял.

фото: pixabay

Глава Карелии рекомендовал парикмахерам не пользоваться феном в период пандемии коронавируса

Артур Парфенчиков в ходе "прямой линии" рассказал об ограничениях видов работ в открывшихся парикмахерских.

В ходе "прямой линии" вице-премьер республики по экономике Дмитрий Родионов напомнил, что с 12 мая разрешено работать в Карелии парикмахерским и салонам красоты. Правда, при работе необходимо соблюдать определенные ограничения.

"Существует запрет нахождения в одном помещении более двух человек, то есть мастера и клиента, - сказал Дмитрий Родионов. – Также обязательная работа по предварительной записи, и между посетителями должен быть временной интервал в 20 минут, ни в коем случае не допускать скопления очереди".

Кроме того, Родионов заявил, что в салонах и парикмахерских должен вестись журнал учета клиентов, куда необходимо записывать ФИО посетителя и адрес проживания.

"Обязательно должна проводиться дезинфекция рук, а также клиент и мастер должны быть в маске", - сообщил Родионов.

Но эти ограничения касаются только парикмахерских и салонов, открытых в "чистых" районах Карелии.

"А во всех остальных районах разрешена работа только тех салонов, где есть отдельный вход с улицы, - уточнил глава Карелии Артур Парфенчиков. - Помимо того, ограничены и виды оказываемых услуг. То есть сегодня разрешена стрижка, но рекомендовано уйти от применения фена и укладки".

Здесь глава пояснил свое решение опытом зарубежных коллег.

"Это мировая практика, - сказал Парфенчиков. - Мы ничего не придумываем, просто смотрим, как в других странах, которые уже прошли этот путь, и было бы глупо не учитывать их опыт. Я почитал немецкую систему ограничений, это их формулировки, которые мы взяли из решений. Как объясняют немецкие специалисты, феном не рекомендуется пользоваться, так как теплый воздух быстрее разносит вирус по помещению".

Напомним, с 12 мая возобновлена работа парикмахерских и косметических салонов в Карелии, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

фото: © паблик вконтакте "Музей "Кижи"/vk.com/kizhi_museum

Вместо туристов на острове Кижи в Карелии поселились зайцы (ФОТО)

Сотрудники музея-заповедника "Кижи" запечатлели зайцев.

"Примета эпохи коронавируса – чем меньше на острове Кижи туристов, тем больше зайцев! Сейчас в Кижах туристов нет совсем, и зайцы встречаются на каждом шагу. По двое, по трое, бегают, греются на солнышке, косят трын-траву", – сообщается в паблике музея "ВКонтакте".





Авторы фото – сотрудники музея "Кижи" Олег Скобелев или Елена Титова.

фото: © duma.gov.ru

Уроженка Карелии, депутат Госдумы Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

Стало известно, что у депутата Госдумы РФ Оксаны Пушкиной обнаружили коронавирусную инфекцию.

Депутат ГД Оксана Пушкина сообщила, что больна коронавирусом, переносит болезнь бессимптомно, по КТ изменения в легких минимальны, температуры нет, пишет издание "РИА Новости".

Телеведущая и государственный деятель родилась в Петрозаводске.

Ранее на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что пять депутатов заразились коронавирусом: один из них выписался, двое проходят лечение дома, а еще двое –в больнице.

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Сервис для оформления выплаты на детей запускают в России

Минкомсвязи запустило сервис для оформления разовой выплаты на детей от трёх до шестнадцати лет в размере 10 тысяч рублей.

Сервис доступен по адресу posobie16.gosuslugi.ru.

"Минкомсвязь России сообщает, что по адресу posobie16.gosuslugi.ru россияне могут подать заявку на оформление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трёх до 16 лет", - отметили в пресс-службе министерства.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

В России около половины новых пациентов с Covid-19 не имеют симптомов заболевания

На 13 мая в России зарегистрировано 242271 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 10028, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". В штабе отметили, что у 4461 выявленного пациента (44,5%) нет симптомов заболевания.

Вчера было выявлено 10899 случаев Covid-19.

За последние сутки от вируса скончались 96 человек. Всего умерли 2212 зараженных.

Всего выздоровели – 48003 человек (+4491 за сутки).

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске зацвели яблони (ФОТО)

В районах Карелии и Петрозаводске распустились цветы и начали зацветать деревья.

Жители Зареки уже могут наблюдать за цветением яблони и черемухи.

А в Пряжинском районе в огородах местных жителей проснулись от "зимней спячки" цветы.

фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

В России отменят экзамены для девятиклассников и перенесут ЕГЭ

В России скорректируют сроки проведения ЕГЭ, а основные государственные экзамены по русскому языку и математике для учеников 9 классов будут отменены.

"Для учащихся девятых классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике, итоговые оценки будут выставляться на основании годовых", – пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.



Ранее замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко заявлял, что министерство просвещения готово отменить ОГЭ в 2020 году в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

Экзамены по предметам по выбору проводиться также не будет.

По информации Минпросвещения, сроки проведения ЕГЭ будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период. Об этом сообщил заместитель министра просвещения России Виктор Басюк на совещании с регионами, прошедшем в режиме видео-конференц-связи. Он уточнил, что такое решение обусловлено рекомендациями органов здравоохранения, исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х классах будет скорректирован: учащимся, не планирующим поступать в высшие учебные заведения, в аттестат могут быть выставлены отметки по итогам года.

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Шандалович: Ситуацию на "Карелия ДСП" внепланово рассмотрят на парламентском комитете

Председатель Заксобрания РК Элиссан Шандалович поручил внести изменения в плановую повестку комитета по экономической политике и рассмотреть 15 мая вопрос о ситуации в АО "Карелия ДСП", сообщили в парламенте Карелии.

Накануне в карельский парламент поступило открытое обращение, в котором трудовой коллектив выражает крайнюю обеспокоенность за дальнейшую судьбу предприятия и его работников. Как указано в обращении, "на данный момент по причине отсутствия сырья хозяева закрыли завод до 1 июня, но мы предполагаем, что простой продлится и дальше, до полного закрытия и ликвидации".

Также по просьбе спикера парламента 14 мая предприятие "Карелия ДСП" посетит депутат Законодательного Собрания от Пиндушского городского поселения Алексей Исаев, где планирует провести рабочую встречу с руководством и работниками завода, а также с администрацией Медвежьегорского района. Об итогах поездки Алексей Исаев сообщит на комитете, который состоится в дистанционном режиме 15 мая в 9.30.

Напомним, ранее, в декабре 2019 года, в связи с поступившей от жителей Медвежьегорского района информацией о перебоях в работе одного из крупнейших промышленных предприятий района Законодательное Собрание направляло запросы о текущем положении дел в органы исполнительной власти республики. В ответ была предоставлена информация о том, что АО "ДСП" работает в штатном режиме, увольнения работников и простоя предприятия не планируется.

фото: © РИА Новости / Владимир Смирнов

Число госпитализированных с пневмонией жителей Карелии продолжает расти

За минувшие сутки с внебольничной пневмонией госпитализированы 8 человек.

По данным оперштаба Карелии по коронавирусу, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией в больницы попали 356 пациентов, 41 человек умер (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано.

Ранее сообщалось, что 69-летний мужчина скончался в ковид-центре на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тест на COVID -19 у пациента был положительный.

фото: © Столица на Онего

Индекс самоизоляции в Петрозаводске снизился до двух баллов

На улицах города 13 мая очень много людей, показал индекс самоизоляции.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 13 мая в 13.10 составил 2,0 – на улице очень много людей.

Напомним, в Карелии с 12 мая разрешены прогулки возле дома, в парках и скверах.

Подозрительно пьяный водитель на внедорожнике протаранил УАЗ в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель с признаками опьянения устроил ДТП в одном из дворов Петрозаводска.

Так, в минувший понедельник, 11 мая, в 19.48 во дворе дома №4/1 по улице Сулажгорской водитель с признаками опьянения на автомобиле "ВАЗ-2121", двигаясь задним ходом, наехал на припаркованный "УАЗ Патриот", сообщается на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

В результате дорожно-транспортного происшествия автомобили получили механические повреждения.

Водитель "ВАЗа" управлял транспортным средством с признаками алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался, так сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В отношении 37-летнего водителя составлен административный протокол, который направлен в суд.

фото: © freepik.com

Работа Верховного суда Карелии ограничена до конца мая из-за угрозы COVID-19

До 25 мая Верховный суд Карелии будет работать в ограниченном режиме из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В период с 12 по 25 мая приостановлен прием граждан в здании Верховного суда Карелии.

В суде будут рассматриваться только дела безотлагательного характера; дела и материалы без вызова сторон, а также дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Руслан Шамуков/ТАСС

Ростуризм планирует открыть в Карелии новые направления для путешествий после эпидемии

Новые направления для туристов могут открыться в Карелии после снятия ограничений из-за коронавируса.

"Мы разрабатываем несколько десятков новых направлений и маршрутов. Это огромное количество направлений: всё побережье Волги, Хакасия, Алтайский край, Русский Север - Карелия, Мурманск Коми, это и круизные направления", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: pixabay.com / fancycrave1

Стало известно, почему был отменен конкурс на разработку проекта бассейна в Медгоре

В министерстве спорта Карелии заявили, что приняли решение строить бассейн в Медвежьегорске по другому проекту, уже одобренному федеральным правительством.

Власти Карелии отменили конкурс, в котором должна была определиться компания, готовая разработать документацию для строительства бассейна в Медвежьегорске. Максимальная цена контракта составляла 4,5 млн рублей.

В министерстве спорта Карелии объяснили такое решение отказом разрабатывать проект медвежьегорского бассейна "с нуля". Там пояснили, что теперь намерены использовать готовый проект бассейна, который получил аккредитацию федерального министерства спорта и был реализован в других регионах.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Валентина Минина

Соседняя с Карелией Архангельская область намерена объединиться с Ненецким автономным округом

Вопрос об объединении двух регионов предполагается вынести на референдум.

Временно исполняющие обязанности глав Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подписали 13 марта меморандум о намерении объединить два региона. Как сообщило информационное агентство ТАСС, документ был подписан в Нарьян-Маре, куда с рабочим визитом прибыл губернатор Архангельской области.

Предполагается, что вопрос об объединении двух субъектов федерации будет вынесен в сентябре на региональные референдумы. В последний раз объединение регионов в стране произошло в 2008 году, когда Читинская область и Агинский Бурятский автономный округ были преобразованы в Забайкальский край.



фото: © паблик "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район"

Лес, свалка, котельная: Шесть пожаров произошло в одном из районов Карелии

Пожары произошли на территории Пудожского района с 4 по 12 мая.

Как сообщается в паблике "Отряд Противопожарной Службы по Пудожскому район", в пожарную службу поступило более 600 звонков. Произошло шесть пожаров.



Один из них произошел на федеральной трассе.



Второй пожар – возгорание сухой травы и мусора на площади 40 кв м. Существовала угроза перехода огня на деревообрабатывающее предприятие.



Третий пожар произошел около котельной №8 на ул. Пионерской в Пудоже – открытое горение отходов лесопиления и сухой травы на площади 500 кв м, а также кровли котельной на площади 30 кв м. Огонь мог перекинуться на здание бывшей спортивной школы, гаража и картофельных ям.





Еще один пожар произошел между поселком Бочилово и деревней Кашино на площади 50х300 метров. А на территории Пяльмского лесничества сгорел лес и свалка на общей площади 6 тысяч кв м.



Шестой пожар произошел из-за разлета горящих частиц при выгорании сажи в дымовой трубе котельной №12 – сгорели опилки и сухая трава на общей площади 10 кв м.

Напомним, сразу шесть лесных пожаров произошло в республике за минувшие выходные.

фото: © ОНФ Карелии

Жительнице Карелии, "застрявшей" в Германии из-за коронавируса, помогли вернуться домой

Костомукшанка вернулась в Россию 8 мая, сообщили в ОНФ Карелии.

Волонтеры проекта "Своих не бросаем" помогают россиянам вернуться из других стран в период пандемии коронавируса.

Из Германии в Россию вернулась жительница Костомукши вывозным бортом от "Аэрофлота". Самолет доставил пассажиров из Франкфурта-на-Майне в Москву.

"Сейчас зачастую возвратные рейсы формируются по правилу "одна страна – один регион", – пояснил координатор проекта Валерий Горюханов. – Мы обращаемся к руководителям регионов, в которые необходимо попасть нашим соотечественникам (если они не из того региона, куда летит самолет), просим согласовать условия возвращения их жителей. Если согласование получено – взаимодействуем с Минсвязи РФ. Министерство открывает возможность для регистрации на рейс и для наших заявителей. Работа продолжается, к нам присоединяется все большее количество добровольцев в разных странах".

фото: ©ЦИК России

Алексей Бахилин: "Оснований для отмены закона о роспуске горсовета Сортавалы не имеется"

Председатель Центральной избирательной комиссии Карелии Алексей Бахилин высказался против отмены республиканского закона, который послужил основанием для проведения досрочных муниципальных выборов в Сортавале.

Выступая 13 мая на заседании комитета по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии, Бахилин заявил, что этот закон был принят строго в установленном законодательством порядке, на основании вступившего в законную силу решения Сортавальского городского суда, который рассмотрел дело по существу. Напомним, с инициативой отмены закона о роспуске представительного органа местного самоуправления Сортавалы в парламент Карелии обратился депутат Александр Федичев. При этом он сослался на определение судебной коллегии по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, которая отменила решение карельского суда, и, таким образом, у закона о роспуске Сортавальского горсовета, принятого карельским парламентом в конце прошлого года, исчезли юридические основания.

"Решение кассационной инстанции на сегодняшний день не является разрешением дела по существу, и оснований рассматривать вопрос об изменении или отмене закона, на основании которого были проведены выборы, не имеется!", - отметил Алексей Бахилин.

Председатель ЦИК Карелии предположил, что коллегия Верховного суда России может изменить решение Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге, и тогда республиканскому парламенту опять придется отменять свой закон, если депутаты поддержат предложение депутата Федичева. В итоге подавляющее большинство членов парламентского комитета проголосовало 13 мая против законопроекта.

Читайте подробнее в статье "Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления"

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Профильный комитет парламента Карелии выступил против отмены закона о роспуске горсовета Сортавалы

Председатель Центральной избирательной комиссии республики заявил на заседании комитета, что правовых оснований для отмены закона нет.

Комитет по государственному устройству и местному самоуправлению парламента Карелии большинством голосов отклонил 13 мая законопроект депутата Александра Федичева об отмене закона о роспуске Сортавальского горсовета, который был принят Законодательным собранием республики в конце прошлого года. Как отметил Федичев в своем выступлении на заседании комитета, поводом для принятия закона послужило решение Сортавальского городского суда от 24 июля 2019 года, а также апелляционное определение судебной коллегии по административным делам Верховного суда Карелии от 21 октября 2019 года, которые признали незаконным бездействие горсовета Сортавалы, выразившееся в непроведении правомочного заседания представительного органа местного самоуправления в течение трех месяцев подряд. Весной нынешнего года судебная коллегия по административным делам Третьего кассационного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отменила эти решения карельских судов, и, таким образом, у принятого республиканским парламентом закона о роспуске Сортавальского горсовета исчезли юридические основания.

С точкой зрения депутата Федичева не согласились ни представитель прокуратуры в Законодательном собрании Алла Суханова, ни председатель Центральной избирательной комиссии Алексей Бахилин. Они напомнили, что в марте нынешнего года в Сортавале прошли выборы нового городского совета, который уже приступил к своей работе, а отмена закона о роспуске прежнего депутатского корпуса может вызвать коллапс деятельности местного самоуправления и нарушение прав граждан. "Правовых оснований для отмены закона нет!", - подчеркнул Бахилин.

В итоге законопроект депутата Александра Федичева поддержал лишь один член профильного комитета карельского парламента Иван Гусев из фракции "Яблоко". Депутаты от "Единой России" высказались либо против, либо отказались от голосования.

Читайте подробнее в статье "Депутатам пообещали "коллапс местного самоуправления".

фото: © пресс-служба правительства Карелии

Корректировка проектов двух садиков из ФЦП развития Карелии потребует еще 2,5 млн рублей

Власти республики начнут искать подрядчиков для строительства детских садов в поселках Ильинский и Ляскеля летом этого года.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал сегодня на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике о судьбе дошкольных учреждений, которые в рамках Федеральной целевой программы должны были быть сданы еще в 2019 году. Но строительство детских садов в Ильинском и Ляскеля так и не началось.

"В настоящее время работы не проводятся, контракты расторгнуты с подрядчиками. Выделены средства на перепроектирование данных проектов. Вносятся изменения в проектно-сметную документацию в части актуализации требований санитарных и пожарных норм", - отметил глава Минобраза.

По словам министра, изменения коснутся и материала, из которого будет строиться садик в Ильинском. Здание возведут не из кирпича, как планировалось. Детский сад будет панельным.

"Это более доступно по цене и проще сделать", - считает Роман Голубев.

Власти республики надеются, что новая документация по двум садикам пройдет госэкспертизу в июне-июле этого года. После этого будут объявлены торги, начнутся поиски подрядчика и последующее строительство.

Председатель комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике Галина Гореликова поинтересовалась, не дорого ли обходится корректировка проектно-сметной документации детских садов.

"Корректировка ПСД - это более быстрый процесс и менее затратный", - ответил министр образования.

"1 миллион и 1,5 миллиона! Мне кажется, что это не малые суммы", - заявила парламентарий.

"Это в разы меньше, чем проектирование объекта", - парировал Роман Голубев.

В результате глава комитета согласилась, что потери при возведении долгожданных в поселках садиков в любом случае не избежать.

Ранее вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов рассказал об изменениях, которые подготовлены в федеральную целевую программу развития республики.

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Энергетики требуют от теплоснабжающей организации Карелии вернуть долг в 13 млн рублей

"МРСК Северо-Запада" обратилась в Арбитражный суд республики с требованием взыскать с "Карелкоммунэнерго" более 13 млн рублей.

Арбитражный суд Карелии принял к производству исковое заявление АО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада" к государственному унитарному предприятию республики "Карелкоммунэнерго". Энергетики требуют взыскать с должника 13 млн 426 тыс. 769 рублей.

Суд назначил дело к рассмотрению в предварительном судебном заседании на 7 июля.

В тоже время теплоснабжающая организация "Карелкоммунэнерго", пришедшая в прошлом году на смену ООО "Карелэнергоресурс", задолжала за электроэнергию не только "МРСК Северо-Запада". Так, в конце апреля Арбитражный суд принял решение о взыскании с ГУПа 447 тыс. 352 рубля в пользу "Энергокомфорт". Пытается вернуть с должника через суд более 2,2 млн рублей и ООО "Руснергосбыт".

Напомним, ГУП "Карелкоммунэнерго" с прошлого года отвечает за теплоснабжение 9 районов республики. Организации была выделена субсидия в 800 млн рублей, котрая вызвала споры в парламенте республики. Долги перед контрагентами у ГУПа появились уже осенью прошлого года. Так, в ноябре задолженность "Карелкоммунэнерго" перед ООО "Экотоп", отапливаюшего Суоярви, превышала 9 миллионов рублей.