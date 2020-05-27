Главные новости сегодняшнего дня

фото: Минздрав Карелии

Оказание плановой медицинской помощи возобновляется в Карелии

С 1 июня в Карелии учреждения здравоохранения начнут оказывать плановую медицинскую помощь по тем направлениям, которые приостанавливались на время карантина по коронавирусу.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне провел онлайн-совещание с руководителями учреждений здравоохранения по вопросам совершенствования плановой медицинской помощи населению в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, в республике не прекращалось оказание помощи пациентам, отсрочка для которых могла повлечь за собой ухудшение состояния и угрозу жизни: онкологическим больным, пациентам, нуждающимся в гемодиализе, больным ревматологического профиля с применением генно-инженерных препаратов. С 1 июня начнется возобновление плановой медицинской помощи по другим направлениям.

Как рассказал руководитель Минздрава Карелии Михаил Охлопков, стационарная помощь будет оказываться по нейрохирургии, травматологии и ортопедии, офтальмологии (факоэмульсификация – для пациентов из районов республики), сердечно-сосудистой хирургии (плановая коронарография с последующим решением вопроса о проведении стентирования или аорто-коронарного шунтирования), урологии (лечение мочекаменной болезни), ЭКО и медицинской реабилитации детей (на базе Городской детской больницы).

Определена возможность дистанционного оформления медицинскими организациями направлений на плановую госпитализацию и передачи их в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова и Больницу скорой медицинской помощи. Обязательным условием является пребывание пациента в течение 14 дней в обсервации, где он будет обследован на коронавирус и подготовлен к операции. Доставка пациента на госпитализацию и обратно домой после проведенного лечения будет осуществляться медицинским транспортом.

В амбулаторном звене планируется возобновление диспансерного наблюдения, периодических и предварительных осмотров работающего населения, оформление документов и направление на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральные клиники, обследование при подозрении на злокачественные новообразования, прием врачей кардиолога-аритмолога и нейрохирурга по профилю нейроонкология в консультативной поликлинике Республиканской больницы имени В.А. Баранова, подготовка документов оформления инвалидности и заочное освидетельствование на МСЭ. Продление листков нетрудоспособности и выписка рецептов будут осуществляться дистанционно.

Особое внимание Артур Парфенчиков уделил организации дистанционных консультаций пациентов узкими специалистами. Для этого врачей обеспечат специальным оборудованием, средства на приобретение которого будут выделены из республиканского бюджета.

Михаил Охлопков также отметил необходимость создания системы реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией (ковидной пневмонией).

фото: © скриншот трансляции/страница вконтакте Артура Парфенчикова

Глава Карелии рассказал, откуда появились новые заболевшие коронавирусом в Олонецком районе

Артур Парфенчиков рассказал подробности увеличения числа заболевших COVID-19 в трех деревнях Олонецкого района.

Как уже сообщалось, за сутки в Карелии выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В том числе еще 3 случая подтверждены в Беломорске, таким образом, общее число заболевших там составляет уже 9 человек. 11 новых случаев зарегистрировано в Петрозаводске. Один - в Суоярви.

Три заболевших выявлено в Олонецком районе: один - в деревне Татчелица (водитель - дальнобойщик), один - в Нурмойле и один - в Олонце (эти заболевшие выезжали в Санкт-Петербург). Очевидно, что случаи коронавируса, "привезенного" из-за пределов республики, продолжают оставаться одной из причин роста заболеваемости.

Артур Парфенчиков еще раз обратился к жителям Карелии: "Земляки, откажитесь от поездок в другие регионы. Если же этого сделать невозможно, после возвращения минимизируйте все контакты. Напомню, если у вас нет отдельного помещения, где можно пребывать в течение обязательной 14-дневной изоляции, вам могут бесплатно предоставить место в обсерваторе. Там вы будете находиться под контролем медиков, у вас возьмут тест на коронавирус. Для этого нужно заблаговременно сообщить о своем прибытии на горячую линию: 8-800-201-06-57".

Эпидемиологическая ситуация:

- 371 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (+18 новых случаев за сутки);

- 135 человек выписаны (+5 человек за сутки, трое из них - петрозаводчане, двое - жители Сегежи);

- всего проведено 36339 исследований (+1170 за сутки);

- 4701 человек находится на самокарантине (за сутки их количество сократилось на 88 человек);

- 16 человек находятся в местах обсервации;

- 465 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией с 1 апреля (+10 за сутки), 52 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода); 1 летальный исход за сутки: женщина 1981 г.р., с сопутствующей бронхо-легочной патологией, тест на коронавирус - отрицательный.

Тесты на COVID-19 неоднократно проводятся всем пациентам с пневмонией. В большинстве случаев проводится компьютерная томография.

фото: © EPA-EFE/ALEX PLAVEVSKI

Число зараженных коронавирусной инфекцией в Карелии за 24 часа увеличилось на 18 человек

Количество выявленных заболевших коронавирусом в Карелии стремительно увеличивается, и на 27 мая составляет 371 человек.

Как сообщает оперштаб в Карелии, за сутки в республике выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19.

В Петрозаводске – 11 человек, Олонецком районе (в Олонце, деревне Татчелица и селе Нурмойла) – 3 человека, Беломорске – 3 человека, Суоярви – 1 человек.

Выздоровели 5 человек: в Сегеже – 2, Петрозаводске – 3.

Всего выявлено в Карелии 371 случай заражения коронавирусом.

Число выздоровевших составило 135 человек (за сутки выписались 5 человек: в Сегеже – 2, Петрозаводске – 3).

Проведено 36339 исследований (1170 за сутки).

На самокарантине находится 4701 человек (-88 за сутки).

В местах обсервации пребывает 16 человек.

фото: администрация Петрозаводска

Торговые центры Петрозаводска проверили в первый день работы (ФОТО)

Администрация Петрозаводска проверила магазины и торговые центры, которые начали работу после снятия карантина.

Как сообщили в мэрии, в ходе рейда сотрудники администрации проверяли "масочный режим", соблюдение покупателями безопасной дистанции, ограничение численности посетителей.

Нарушений действующих требований выявлено не было.

Проверки магазинов будут продолжены.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Молодая женщина скончалась в Карелии от пневмонии

За сутки в республике 10 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией.

Согласно данным оперштаба Карелии по борьбе с коронавирусом, с начала апреля с таким диагнозом в больницы республики попали 465 пациентов.

С учетом пациентов, госпитализированных ранее 1 апреля, умерли уже 52 человека.

За минувшие сутки от пневмонии умерла 39-летняя женщина с сопутствующей бронхо-легочной патологией. Тест на COVID -19 отрицательный.

Ранее было зарегистрировано два летальных случая – скончались женщины 87 и 86 лет.

фото: © pixabay.com

Два медведя держат в страхе работников комбината в Карелии

На центральной площадке карьера Костомукшского ГОКа работники увидели двух медведей.

В минувший вторник, 26 мая, в карьере Северный-2 и на территории хвостохранилища были замечены два медведя. Днем ранее сотрудники видели их в карьере Центральный на площадке пересменки, сообщается в паблике "Карельский окатыш".

"Сейчас важно свести к минимуму передвижение сотрудников по территории карьера пешком. Если в этом есть необходимость, то в местах возможного обитания медведя работникам следует передвигаться группой не менее двух человек, обозначая себя громкими звуками. Мы прорабатываем меры, которые помогут обезопасить сотрудников", - сказал начальник службы гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций "Карельского окатыша" Евгений Попов.

Работников предприятия предупредили, как вести себя при встрече с медведем:

- Ни в коем случае не паникуйте и не смотрите медведю в глаза. Для дикого зверя пристальный взгляд – признак готовящейся атаки.

- Постарайтесь незаметно удалиться, но не бежать. Медведь может начать преследование.

- Медведь боится громкого шума. Попытайтесь отогнать его громким спокойным голосом, металлическим стуком.

- Не кидайте в медведя палки, камни и так далее. Медведь обладает отличным тонким обонянием. Даже издалека он может понять, где вы находитесь.

- Не подкармливайте медведя. Не выбрасывайте пищевые отходы, способные привлечь внимание зверя.

- Ни в коем случае не покидайте салон автомобиля, не приближайтесь к зверю. Такая встреча может обернуться трагедией.

фото: Столица на Онего

На слушании по делу жителя Карелии, обвиняемого по "террористической" статье, допросили эксперта ФСБ

Сторона защиты намерена ходатайствовать о проведении повторной экспертизы.

Выездная коллегия 2-го Западного окружного военного суда продолжила 27 мая рассмотрение уголовного дела жителя карельского посёлка Надвоицы Дениса Вилкова, обвиняемого по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ ("публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, с использованием сети "Интернет").

Напомним, формальным поводом для возбуждения этого дела послужила публикация в социальной сети "Вконтакте" с призывами физического устранения президента России, которую, как утверждает следствие, репостнул на своей странице Вилков, и теперь жителю Надвоиц грозит либо штраф в размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей, либо лишение свободы на срок от пяти до семи лет. Еще до того, как дело Вилкова было передано в суд, Росфинмониторинг внес Дениса в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Утром военные судьи заслушали показания старшего эксперта Управления ФСБ по Республике Карелия Ольги Гуриной, которая проводила психолого-лингвистическую экспертизу по делу жителя посёлка Надвоицы. Однако адвокат обвиняемого Михаил Шогин самого начала допроса эксперта усомнился в её компетенции. У сотрудницы ФСБ не оказалось психологического образования, она окончила филологический факультет Петрозаводского государственного университета. Кроме того, как выяснилось в ходе допроса, эксперт была также привлечена ФСБ во время следствия в качестве специалиста и дала, по словам Михаила Шогина, "негативную личностную оценку обвиняемому". В этой связи сторона защиты заявила о намерении ходатайствовать о проведении повторной экспертизы по делу.

Сам Денис Вилков отказался признать себя виновным и заявил, что не размещал на своей странице в "ВКонтакте" той записи, которая стала поводом для возбуждения уголовного дела.

Подробнее о деле Вилкова читайте здесь.

фото: Минздрав Карелии

Бригада медиков обследовала жителей двух поселков Карелии на коронавирус (ФОТО)

Медики мобильной бригады побывали в Беломорском и Медвежьегорском районах Карелии, где жители, возможно, контактировали с заболевшими COVID-19.

Мобильная бригада в составе врача-эпидемиолога и шести медсестер Республиканской инфекционной больницы провели обследование на коронавирус жителей поселков Золотец Беломорского района и Толвуя Медвежьегорского района.





Как сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, в приоритетном порядке были обследованы жители, у которых нельзя исключить контакт с заболевшими пациентами, лица старше 60 лет, а также болеющие ОРВИ. Для забора мазков были организованы подомовые и поквартирные обходы.



Отдельная бригада работала стационарно для жителей, не относящихся к группам риска, пожелавших обследоваться на новую короновирусную инфекцию.



Всего было обследовано 327 человек. Медики благодарны жителям поселков за инициативность и организованность.

фото: ОНФ в Карелии

Большую свалку шин обнаружили под Петрозаводском (ФОТО)

ОНФ в Карелии обратилось в природоохранную прокуратуру по факту образования свалки автомобильных шин на въезде в Петрозаводск.

Активисты Общероссийского народного фронта обратились в Карельскую межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой провести проверку по поводу образования крупной свалки опасных отходов на въезде в Петрозаводск. О скоплении старых автопокрышек, образовавшемся на 10-м километре Пряжинского шоссе, за бывшей шиномонтажной мастерской, общественникам рассказали местные жители.

По словам жителей, раньше сотрудники шиномонтажа периодически сжигали автопокрышки, а оставшиеся аккуратно складывали на близлежащей территории.

"Шиномонтажная мастерская здесь не работает уже год, но люди по привычке используют эту территорию для складирования шин. Кроме того, теперь некоторые водители выбрасывают сюда еще и пустые канистры из-под бензина, пластиковые бутылки, да другой мусор. Часть отходов затем разлетается по прилегающему лесу, куда, кстати, тоже кто-то давненько свозит ненужные строительные материалы", – рассказала жительница ТСН "Загородное" Наталья Фертистова.

Чтобы не допустить захламления этой территории, неравнодушные жители товарищества собственников жилья периодически убирали мелкий мусор, но сил и энтузиазма стало не хватать.

"За любую свалку отвечает тот, на чьей территории она находится. Если это территория города или района, то местная администрация, зная виновников складирования шин, должна была через УМВД, прокуратуру заставить бывших владельцев шиномонтажной мастерской их убрать. Если предпринимателей не удается найти, то ликвидация свалки должна идти за счет средств местной администрации. В республике есть компании, имеющие лицензии на такую деятельность", – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Карелии Владимир Кванин.

Как сообщили в пресс-службе карельского ОНФ, активисты обратились в республиканскую прокуратуру с просьбой принять меры по ликвидации опасной свалки.

фото: © Столица на Онего

Индекс самоизоляции в Петрозаводске продолжает падать

В Петрозаводске 27 мая на улицах очень много людей.

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Уровень самоизоляции в городе 27 мая в 13.30 составил 1,2 – на улице очень много людей. С начала введения режима повышенной готовности в Карелии это самый низкий показатель.

Напомним, глава Карелии 25 мая подписал распоряжение о смягчении ограничительных мер в республике. Жителям разрешили занятия спортом на открытом воздухе для групп не более 10 человек. Но при условии соблюдения социальной дистанции и использования масок и перчаток.

фото: © Столица на Онего

Власти Карелии предлагают жителям "аварийки" деньги вместо квартир: идея вызвала дискуссию

Эксперты по-разному оценивают идею Минстроя Карелии предоставлять денежные компенсации вместо новых квадратных метров хозяевам непригодных для жизни квартир.

Власти региона намерены выдавать хозяевам аварийных квартир денежные компенсации взамен полагающихся им новых жилищ, при этом изменив систему выплат. Минстрой республики заявил о включении в сумму компенсации стоимости непроизведенного в здании капремонта. Таким образом, денежный расчет для владельцев проблемных квартир возрастает и, по оценке властей, предложенных средств должно хватить на самостоятельную покупку жилья силами самих переселенцев.

Предполагается, что владельцы жилья в "аварийке" смогут потратить полученные от государства деньги на самостоятельное приобретение квартиры в любом из населенных пунктов Карелии. При этом в различных районах "квадраты" аварийного жилфонда оценены по-разному.

Решение Минстроя выдавать обитателям аварийных жилищ деньги вместо предоставления готовых квартир вызвало полярные мнения в среде экспертов. Противники идеи властей считают, что министерство фактически берет на себя роль риэлтерского агентства, перераспределяя между нуждающимися гражданами старые квартиры, которые в скором будущем сами станут ветхим жильем. Сторонники компенсаций утверждают, что выдача денег вместо готовых квартир сделает систему расселения проблемных домов более гибкой: люди получат возможность решать жилищный вопрос по своему усмотрению.

Подробности - в тексте "Вестей Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Чайка в Петрозаводске свила гнездо прямо на автомобиле (ФОТОФАКТ)

На Перевалке чайка обустроила себе гнездо на припаркованном автомобиле.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин Павел прислал фото, на которых запечатлел, как чайка свила гнездо на автомобиле "Ока", припаркованном в Ругозерском переулке.

Напомним, что ранее известный в Карелии фотограф Игорь Подгорный запечатлел, как чайки захватили цветочные клумбы рядом с одним из гипермаркетов города и стали там высижывать яйца.

фото: пресс-служба Петросовета

Контролеры проверили, как идет ремонт Лесного проспекта в Петрозаводске

В Петрозаводске производится замена асфальта на Лесном проспекте, которая, как сообщили в Петросовете, будет включать в себя и ремонт покрытия моста между Кукковкой и Древлянкой.

Как сообщили в Петросовете, накануне прошло выездное рабочее совещание, посвященное вопросам реализации в карельской столице нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В нем приняли участие депутат Петросовета Дмитрий Романов, начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Масляков и общественные контролеры.

В настоящее время подрядная организация ЗАО "АБЗ-Дорстрой" продолжает фрезерование покрытия проезжей части и приступила к укладке выравнивающего слоя. Работы по ремонту асфальта ведутся на участке от Лососинского шоссе до Кукковского кольца. Согласно утвержденному графику, все ремонтные работы на объекте должны быть окончены к середине июня. По предложению спикера Петросовета Геннадия Боднарчука за ходом работ вместе со специалистами администрации и общественными контролерами следят депутаты.





Председатель постоянной комиссии Петросовета по ЖКХ Дмитрий Романов напомнил, что в 2017 году на данном участке автодороги предыдущий подрядчик выполнял ямочный ремонт большими картами, однако сделал это некачественно.

"Значительный объем работ по фрезерованию и асфальтированию проводился подрядчиком без получения соответствующих разрешений от администрации города. В результате спустя три года дорожное покрытие пришло в негодность: образовались выбоины, значительные дефекты, колейность. В связи многочисленными обращениями автовладельцев и в целях повышения безопасности движения на данной дороге, находящейся в аварийном состоянии, депутаты Петросовета настояли на включении данного участка в перечень работ этого года. При этом было принято решение в рамках национального проекта полностью заменить дорожное полотно на Лесном проспекте. Со своей стороны, общественные контролеры и депутатский корпус проследят, чтобы ремонт был выполнен максимально качественно", - рассказал Дмитрий Романов.



По словам депутата, в настоящее время существенных замечаний к подрядчику нет, работы ведутся согласно графику. Одним из технических вопросов, который еще предстоит решить совместно со специалистами администрации и представителями ЗАО "АБЗ-Дорстрой", - ремонт покрытия на мостовом сооружении между районами Кукковка и Древлянка.

"На объекте, уже после проведения дефектовки, образовались новые повреждения, которые потребуют дополнительных видов работ. В ближайшее время совместно с подрядчиком будет принято техническое решение, возможно, о бетонировании некоторых фрагментов моста, затем мост также будет отфрезерован и произведена укладка нового асфальтобетонного покрытия", - сообщил Дмитрий Романов.



Отметим, что ремонт дорог в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" ведется одновременно на нескольких улицах карельской столицы. К настоящему времени продолжаются работы по замене бортового камня на набережной Варкауса, завершается асфальтирование тротуаров на улице Муезерской, а также практически завершена укладка асфальтобетонного покрытия на Соломенском шоссе. Ремонт дорожного полотна заканчивается на Вытегорском шоссе, улицах Гвардейская и Муезерская. В ближайшее время подрядная организация приступит к работам на улицах Чапаева, Ватутина и Островского. Всего в рамках нацпроекта в этом году будут отремонтированы 11 дорог и три тротуара.

фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

Смогут ли граждане России голосовать дистанционно по поправкам в Конституцию?

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность дистанционного голосования на выборах всех уровней и референдумах.

О сути внесенных изменений и о том, сможем ли мы голосовать дистанционно при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации рассказал руководитель Центра политических и социальных исследований Карелии, заместитель председателя региональной Общественной палаты, председатель Общественного совета при ЦИК Карелии Анатолий Цыганков.

"Закон о применении на выборах дистанционного электронного голосования принят и с 24 мая он вступил в силу. Применяться он будет при проведении выборов всех уровней и никак не привязан к нынешней коронавирусной ситуации, как может кому-то показаться. Законопроект разрабатывался задолго до нынешней пандемии, но произошедшее дополнительно укрепило во мнении, что нужно совершенствовать механизмы голосования. А в критических ситуациях, как в нынешней, бесконтактный способ гражданского волеизъявления в форме дистанционного голосования остаётся единственным инструментом, позволяющим демократическим способом решать политические задачи, в том числе формируя органы власти", - пишет Анатолий Цыганков.

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фото: © Fotolia / koldunova

Отопительный сезон завершился еще в трех районах Карелии

На сегодняшний день отопительный период закончился в двух городских округах и в восьми районах республики, сообщили в Минстрое Карелии.

С 27 мая отопительный сезон завершен в Пряжинском и Пудожском районах. Отключение от отопления в Олонецком районе началось 26 мая с 12.00.

Напомним, 26 мая тепло отключили в Суоярвском, Питкярантском, Лахденпохском, Сортавальском и Кондопожском районах, а также в Костомукше.

Министерство продолжает мониторинг температурного режима в остальных районах республики для определения времени окончания отопительного периода.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Предпринимателям в Карелии компенсируют затраты на аренду помещений и коммунальные услуги

Минэкономразвития Карелии с 8 июня начинает отбор заявок для получения субсидий, разработанных в качестве мер поддержки предпринимателей, пострадавших от введения ограничений в связи с коронавирусом.

Как сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев в ходе прямой линии с малым и средним бизнесом, которая состоялась в минувший понедельник, с 8 июня 2020 года будет объявлен отбор заявок для получения субсидий, разработанных в качестве мер поддержки предпринимателей. Эту информацию подтвердил и глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсетях.

В перечень субсидий, в том числе, вошли следующие меры поддержки предпринимателей:

- компенсация до 90% затрат на коммунальные услуги для субъектов малого и среднего бизнеса, относящихся к отраслям, наиболее пострадавшим от введённых в связи с коронавирусом ограничительных мер, а также для организаций и ИП, производящих пищевые продукты, изделия народных художественных промыслов, текстильные изделия - до 1 000 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.А п.4, пп.А п.21, пп.А п.22, п.23).

- компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в перечень наиболее пострадавших отраслей, 50% фактических затрат на оплату арендной платы за пользование нежилыми помещениями за период с 01 февраля 2020 по 1 июня 2020 года - до 1 000 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.Ч п.4, пп.Ч п.21, пп.Ч.п.22, п. 23).

- компенсация до 90% затрат субъектов МСП на услуги по созданию и веб-поддержке интернет-сайта, необходимого для осуществления розничной торговли и (или) реализации готовых к употреблению продуктов питания - до 300 000 рублей на одного получателя субсидии (пп.ш п.4, пп. Ш п.21, пп.Ш п.22, п.23).

Условия, сроки, порядок подачи заявок для получения субсидий, а также информация о требованиях к заявителям и размерах возмещения размещены в Постановлении Правительства "Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Республики Карелия субсидий на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг" - см. здесь.

С перечнем ОКВЭД наиболее пострадавших предприятий можно ознакомиться здесь.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

В России более 11 тысяч инфицированных COVID-19 выздоровели за сутки

На 27 мая в России зарегистрировано 370680 случаев коронавирусной инфекции.

Число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 8338, сообщается на сайте оперштаба "Стопкоронавирус.рф".

За последние сутки от вируса скончался 161 человек. Всего умерли 3968 зараженных.

Выздоровели –142208 человек (+11079 за сутки).

Напомним, количество выявленных заболевших коронавирусом в Карелии стремительно увеличивается, и на 27 мая составило 371 человек.

фото: © Столица на Онего

В России у кошки впервые выявили коронавирус

Первый случай заражения домашней кошки коронавирусом подтвержден в России.

Животное помещено на карантин, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Россельхознадзора Николая Власова.

"В результате проведенного анализа и подтверждающего дополнительного исследования у кошки был подтвержден COVID-19. Животное помещено на карантин по месту проживания хозяина", – сказал он.

По словам Власова, 18 мая владелец пятилетней кошки обратился в государственный центр качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов (Москва), чтобы протестировать питомца на коронавирус.

Россельхознадзор не считает необходимым принимать меры в отношении домашних или диких животных из-за обнаружения коронавируса у кошки.



"Сейчас нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие", – сказал Власов.

Власов напомнил, что коронавирус сейчас распространяется путем прямой передачи от человека к человеку.



"Согласно официальной позиции Всемирной организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения животных, в настоящий момент отсутствуют какие-либо доказательства возможности инфицирования человека COVID-19 от животных-компаньонов (собаки, кошки). Более того, нет полных научных данных о том, может ли вирус резервироваться в популяции кошачьих или кошки для него –это эпидемиологический тупик", – отметил замглавы Россельхознадзора.

фото: © Столица на Онего

В Карелии соцработники, переведенные на закрытый круглосуточный режим работы, получат выплаты

Сотрудники соцучреждений, переведенных на закрытый круглосуточный режим работы, получат выплаты из федерального и регионального бюджетов, сообщили в оперштабе правительства Карелии по борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день в Карелии на закрытый режим работы переведены четыре учреждения соцобслуживания. Это Петрозаводский дом-интернат для ветеранов, психоневрологический интернат в Медвежьегорске (за исключением филиалов в селе Великая Губа и поселке Пиндуши), психоневрологический интернат "Черемушки" в Кондопожском районе и Видлицкий дом-интернат в Олонецком районе.

Сотрудникам этих учреждений, которые трудятся вахтовым методом в условиях закрытого режима, доплаты будут выплачиваться по окончании смены в течение недели.

Рассматривается вопрос о переводе в закрытый режим Ладвинского детского дома-интерната и Центра помощи детям "Надежда" в Петрозаводске.

Как сообщила министр социальной защиты Карелии Ольга Соколова, еще в начале эпидемии коронавируса было принято решение о том, что, если потребует эпидобстановка, стационарные учреждения соцобслуживания могут быть переведены на закрытый режим. Это означает, что персонал работает сменами по 14 дней и в течение этого времени не может покидать учреждение.

Чтобы поддержать соцработников, которые будут вынуждены трудиться в таких непростых условиях из резервного фонда правительства республики для них предусмотрели дополнительные выплаты.

Каждый сотрудник, отработавший 14-дневную смену, получит за нее дополнительно по 20 тысяч рублей (на руки, после вычета налогов). Сумма уже включает районный коэффициент и северную надбавку. Сумма выплаты одинакова для всех сотрудников независимо от должности.

Кроме того, 15 мая по поручению президента России Владимира Путина было принято решение о федеральных выплатах. Размер федеральных выплат зависит от должности и от того, зарегистрированы ли в соцучреждении случаи коронавируса.

Таким образом выплаты получат:

- врачи – 40 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 60 тысяч;

- средний медперсонал, инструкторы-методисты по лечебной физкультуре, социальные работники и специалисты по соцработе, психологи, логопеды, педагоги-организаторы и т.д. – 25 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 35 тысяч;

- младший медперсонал – 15 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 20 тысяч;

- технический персонал и иные должности – 10 тысяч рублей за смену, а в случае работы с людьми с коронавирусом – 15 тысяч.

фото: Валентина Певцова/ТАСС

Владельцев арендованных квартир хотят обязать следить за поведением квартирантов

Собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах обяжут следить за соблюдением арендаторами тишины в ночное время.

Соответствующий законопроект внесла в Госдуму группа депутатов.

"Собственник жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме обязан обеспечить соблюдение прав и законных интересов граждан любыми лицами, допущенными собственником в принадлежащее ему помещение, в том числе обеспечить соблюдение тишины в ночное время", – отмечается в тексте законопроекта. Подпадают ли под действие документа такие звуки как плач ребенка, звук канализации и другой шум, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

Жители Карелии незаконно выловили более 150 рыб в нацпарке "Ладожские шхеры" (ФОТО)

Ущерб составил более 153 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Двух браконьеров поймали на территории национального парка "Ладожские шхеры" в Сортавальском районе.

Местные жители в возрасте 34 и 40 лет на двух катерах выловили 158 экземпляров рыбы различных пород.

Также стражи порядка обнаружили под сиденьем лодки охотничий карабин и 34 патрона к нему.



Полицейские изъяли у браконьеров оружие, патроны, 360 метров рыболовной снасти, оба катера и незаконно добытый улов.

Возбуждены уголовные дела за незаконную ловлю рыбы и за незаконное хранение оружия и патронов к нему.

За браконьерство мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, а за хранение оружия – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы.

Ранее браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

В Петрозаводске 11-летний велосипедист попал в аварию (ФОТО)

ДТП произошло 26 мая на улице Скалистой, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 19.47 в районе № 35 по ул. Скалистой 11-летний велосипедист при выезде со двора не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем Lada Largus.





В результате происшествия школьник получил телесные повреждения. Ему была оказана разовая медицинская помощь.





Госавтоинспекция обращается к родителям с просьбой разъяснить детям правила дорожного движения для велосипедов.

Ранее пьяный велосипедист врезался в автомобиль и попал в больницу в городе Карелии.

фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»

Путину доложили об индексе административного давления на бизнес в Карелии

Индекс административного давления на бизнес в России, составленный по итогам 2019 года, показал, что Карелия находится на третьем месте как один из самых благополучных регионов.

Об этом говорится в приложении к ежегодному докладу бизнес-омбудсмена Бориса Титова (на фото слева) президенту РФ Владимиру Путину. Содержание документа приводит ТАСС.

Для определения индекса брались такие показатели, как доля предупреждений от общего числа наказаний, доля предпринимателей, подвергнутых контролю и надзору, и доля штрафов, наложенных без проведения проверок. Почему Карелия попала в тройку лидеров, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Расширен перечень отраслей экономики Карелии, пострадавших от эпидемии

Перечень отраслей экономики, понесших убытки из-за пандемии коронавируса, в Карелии пополнили еще 8 сфер бизнеса – они получат право на господдержку.

Об этом сообщил министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

По его словам, 4 отрасли внесены в перечень по аналогии с федеральным списком, а еще по 4 сферам бизнеса решение было принято на региональном уровне. Какую отрасль Ермолаев привел в качестве примера, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

Менеджер предприятия в Карелии оштрафован на 54 тысячи рублей за то, что не удерживал деньги с должников

Менеджер по финансам одного из градообразующих предприятий в Карелии получил большой штраф за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, сообщили в УФССП Карелии.

В начале марта судебные приставы по Медвежьегорскому району посетили, по нашим данным, предприятие "Карелия ДСП" и провели проверку правильности удержания денежных средств с 27 должников и своевременности их перечисления взыскателям.

В результате, как сообщили в УФССП Карелии, были установлены многочисленные нарушения со стороны менеджера по финансам по срокам перечисления денежных средств, удержанных с должников – работников предприятия. Судебные приставы-исполнители по действующему законодательству квалифицировали это как нарушение права взыскателей, среди которых и получатели алиментов и юридические лица: банки, коммунальные службы.

В отношении виновного лица было составлено 27 протоколов об административном правонарушении. Менеджеру по финансам предприятия назначено наказание в виде административных штрафов, в размере двух тысяч рублей по каждому исполнительному производству, на общую сумму 54 тысячи рублей.

Руководству предприятия внесено представление о недопустимости впредь нарушений законодательства Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что прокуратура Карелии начала проверку по факту невыплаты зарплаты на предприятии "Карелия ДСП".

фото: ЦИК Карелии

Внесение в Основной закон России поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне

Поправки в Конституцию России закрепят объединяющую роль русского языка и позволят придать особый статус национальным языкам, что очень актуально для Карелии.

"Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов" - так в новой редакции Конституции, а точнее, в ее 68-й статье, предлагается закрепить статус русского языка.

Поправка в Конституцию о статусе русского языка, в которой будет закрепляться его объединяющая роль, как и многие другие, была предложена Президентом России Владимиром Путиным. Одновременно глава государства внес поправку, согласно которой "культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа", она "поддерживается и охраняется государством". Помимо этого, статья 69 Конституции дополняется нормой о том, что "государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия".

Весь этот комплекс изменений в Основной закон позволит закрепить объединяющую роль русского языка и одновременно подчеркнет единство и равноправие народов России, даст дополнительные возможности для сохранения и развития национальных языков.

Как никогда это актуально для Карелии, где язык коренного народа, имеющий два наречия, не имеет на региональном уровне статуса государственного. Конечно, это не мешало сохранять и развивать карельский язык – на протяжении последних десятилетий в это вкладывались немалые государственные средства, в том числе, на соответствующие направления в сферах образования культуры, национальной политики.

Однако, внесение в Основной закон поправок о языках гарантирует их защиту на конституционном уровне. А это уже особый государственный контроль и особая государственная задача.

Подробнее – читайте на страницах совместного информационного проекта "Столицы на Онего" и Центральной избирательной комиссии Карелии, посвященного предстоящему всероссийскому голосованию по одобрению изменений в Конституцию России.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Молодежи в Карелии стало еще труднее найти работу: конкуренция выросла почти вдвое

Количество вакансий для студентов и начинающих специалистов без опыта работы в Карелии за 2 последних месяца сократилось более чем на 30%.

Это следует из данных рекрутингового агентства HeadHunter, на сайте которого размещаются предложения работодателей и резюме претендентов.

В апреле-мае количество предложений о работе для начинающих специалистов и студентов на hh.ru уменьшилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате вырос уровень конкуренции. В начале 2020 года на одно вакантное место в среднем претендовали 13 соискателей. В марте конкуренция усилилась, и на одну вакансию приходилось 18,4 резюме, а к апрелю она достигла показателя 24,6 резюме на одно предложение о работе. В каких сферах больше всего вакансий для молодежи, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

Подрядчик помыл Гоголевский мост в Петрозаводске (ФОТО)

"ТехРент" помыл дорожные ограждения Гоголевского моста в Петрозаводске, сообщили в администрации Петрозаводска.

В рамках исполнения муниципального контракта ООО "ТехРент" приступило к помывке дорожных ограждений. Накануне вечером подрядчик работал на Гоголевском путепроводе.

В ближайшие дни будут также помыты ограждения на Красноармейской улице и Шотмана.

Кроме того, продолжаются текущие работы по содержанию улично-дорожной сети в разных районах карельской столицы.

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Восстановление покупательского спроса в Карелии займет не менее 3 месяцев, считает Родионов

Власти Карелии прогнозируют, что после отмены ограничительных мер и возобновления работы всех организаций республики, восстановление покупательского спроса может занять до полугода.

Об этом сообщил вице-премьер Карелии Дмитрий Родионов во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Того покупательского спроса, того уровня доходов, который предприниматели получали до периода, когда были введены ограничения, мы не увидим еще 3-4-5-6 месяцев. Потому что, во-первых люди будут меньше ходить, потому что опасность существует, и люди меньше выходят из дома. Какие бы мы меры не принимали, но это факт. И во-вторых упадет и покупательская способность населения, потому что многие лишились доходов", - сказал вице-премьер. Как бизнесу помогут справиться с этими последствиями, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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"Владельцы торговых центров не самые бедные": бизнесу нужна помощь в отношениях с арендодателями

Известный в Карелии бизнесмен Александр Лукьянов предложил властям вмешаться во отношения владельцев торговых центров и их арендаторов, чтобы арендная плата резко не выросла после снятия ограничений.

Такое предложение Лукьянов высказал во время онлайн-семинара для предпринимателей, организованного на официальной странице правительства Вконтакте.

"Почему мы не можем на нашем уровне какими-то управленческими решениями стимулировать так, чтобы не только государство помогало предпринимателям, а, чтобы мы здесь внутри не рвали друг друга как волки? Всем тяжело, и я думаю, что владельцы торговых центров точно не самые бедные люди, покрепче стоят на ногах. А вот тот средний класс с магазинчиками по 100 по 200 метров…чтобы они выжили", - сказал предприниматель. Что ему ответил вице-премьер правительства Карелии Дмитрий Родионов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".