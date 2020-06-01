Самые читаемые новости за 1 июня

фото: © "КСМ"

На стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии 37 рабочих заразились коронавирусом (СРОЧНО)

37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе, сообщили в оперштабе Карелии.

В очаге работают медики и эпидемиологи, проводятся противоэпидемические мероприятия.

Все ковид-положительные граждане изолированы. В самое ближайшее время их доставят в Беломорскую центральную районную больницу и обследуют. В случае, если будет диагностирована пневмония, пациентов направят в монопрофильный центр по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже и Беломорске.

На территории стройплощадки будет проведена дезинфекция и полная смена вахты.

Ранее сообщалось, что Минздрав Карелии принял решение направить на место пять выездных медпунктов на основе мобильных ФАПов. При необходимости будет развернут выездной госпиталь, уточнили в министерстве.

фото: Столица на Онего

Заразившаяся коронавирусом жительница Карелии скончалась в больнице

В Карелии умерла 53-летняя жительница Лахденпохьи с положительным тестом на коронавирус, сообщили в оперштабе республики.

Женщина страдала тяжелым хроническим заболеванием бронхолегочной системы с сердечной недостаточностью. У нее была диагностирована тяжелая пневмония, которая развилась как проявление коронавирусной инфекции, пациентка находилась на искусственной вентиляции легких в монопрофильном центре по лечению COVID-19 на базе Госпиталя для ветеранов войн.

Это третий летальный исход с начала эпидемии в республике.

В республике за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

Выздоровели еще 7 человек: 1 в Суоярви, остальные в Петрозаводске (всего 178 выздоровевших).

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составило 453 человека.

Всего проведено 41517 исследований (+954 за сутки).

Находятся на самокарантине 4215 человек (-183 за сутки).

В местах обсервации пребывают 11 человек (-10 за сутки).

фото: © ИТАР-ТАСС/Кавашкин Борис

Синоптики предупреждают о ночных заморозках в Карелии

В ночные часы с 31 мая по 2 июня на территории Карелии ожидаются заморозки, сообщили в карельском Гидрометцентре.

ЕДДС Петрозаводска со ссылкой на карельский Гидрометцентр сообщает о заморозках.

"В ночные часы с 31 мая по 2 июня местами по республике: 1 июня преимущественно по центральным и южным районам, 2 июня преимущественно по южным и восточным районам Республики Карелия ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1, -3", - отмечается в паблики единой дежурно-диспетчерской службы города.

фото: © кадр из видео

Пьяному медику не разрешили бороться с коронавирусом на Белопорожских ГЭС в Карелии (ВИДЕО)

По факту случившегося будет проведено служебное расследование, сообщили в Минздраве Карелии.

Вспышка коронавируса выявлена на стройплощадке Белопорожских ГЭС в Карелии: 37 положительных результатов на коронавирусную инфекцию получено у вахтовиков, работающих на строительной площадке ГЭС в Кемском районе. В очаге работают медики и эпидемиологи, проводятся противоэпидемические мероприятия.

В ходе замеров температуры у вахтовиков выяснилось, что фельдшер, приехавший на стройплощадку бороться с коронавирусом из Великой Губы Медвежьегорского района, находится в нетрезвом состоянии.

Один из сотрудников Белопорожских ГЭС снял видео, как пьяный медик пытается убедить всех, что он не врач, а водитель и пришел в кабинет помочь перебрать документы. В результате обман был раскрыт, а нетрезвый медработник выгнан из кабинета.

В пресс-службе Минздрава Карелии подтвердили факт случившегося и сообщили, что в связи с инцидентом на стройплощадку Белопорожских ГЭС выехали заместитель министра Сергей Седлецкий и главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова.

"По факту нахождения медика на рабочем месте в нетрезвом состоянии будет проведено служебное расследование", - сообщили в пресс-службе карельского Минздрава.

Напомним, все ковид-положительные рабочие Белопорожской ГЭС изолированы. В самое ближайшее время их доставят в Беломорскую центральную районную больницу и обследуют. В случае, если будет диагностирована пневмония, пациентов направят в монопрофильный центр по лечению коронавируса на базе госпиталя для ветеранов войн в Петрозаводске. Тех, у кого заболевание протекает в легкой форме, госпитализируют в ковид-отделения в Сегеже и Беломорске.

Видео инцидента с нетрезвым медиком оказалось в распоряжении сайта www.karelia.news.

фото: паблик "Отражение.Карелия"

Одни ручки торчали: в поселке Карелии 4-летний ребенок чуть не утонул в луже

В поселке Поросозеро Суоярвского района 4-летний мальчик упал в глубокую лужу и чуть не утонул, его спасли взрослые, случайно оказавшиеся рядом.

В паблике "Мое Поросозеро" мама ребенка, провалившегося в глубокую лужу, благодарит односельчан за спасение сына.

"Хочу выразить огромнейшую благодарность семье Влада и Натальи! Вчера вечером (27 мая – ред.) они спасли моего сына! Ещё минута...и дальше страшно даже подумать... Всех слов не передать! Слава Богу, что вы оказались рядом! Я никогда не устану Вас благодарить! Миллион раз спасибо! Пусть Бог хранит Вас и оберегает во всём! Бесконечного здоровья Вам и всей вашей семье! Ценю и никогда не забуду Вашего поступка! Вы подарили вторую жизнь моему ребёнку! Вы настоящие герои!"

Здесь в паблике свидетели рассказывают, что "зрелище было страшное".

"Зрелище страшное, не передать словами, - написала женщина. - Рядом никого не оказалось, просто чудом увидела Наташа, её муж достал дитё, одни ручки торчали с этой глубоченной ямы с водой, а за ней большая гора с песком, из за которой мимо проходящий ничего бы даже не увидел, ребятам дай Бог здоровья!"

По словам жителей поселка, это не первый случай, когда дети попадают в беду из-за этой лужи. Если ранее власти никак не реагировали на просьбы засыпать яму, то после несчастья с 4-летним мальчиком сразу приехали и ликвидировали лужу.

Фото паблика "Отражение. Карелия".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

"Они всё больше представляют собой угрозу для жизни": в Карелии депутат заявила про опасность троллейбусов

Депутат Заксобрания Карелии Эмилия Слабунова назвала безобразным состояние троллейбусного парка предприятия ПМУП "Городской транспорт", у одной из машин которого накануне на ходу отлетело колесо.

Депутат напомнила, что ее фракция зимой 2019 года вносила в парламент региона поправку о выделении "Городскому транспорту" 125 млн рублей на приобретение троллейбусов. Однако решение о выделении этих средств депутаты отказались принимать. Эмилия Слабунова утверждает, что в январе текущего года также обращалась к главе республики Артуру Парфенчикову с просьбой инициировать выделение 125 млн рублей из бюджета на троллейбусы, однако ее требования удовлетворены вновь не были. Тогда, по ее словам, она внесла поправку о поддержке троллейбусного парка повторно, но она вновь была заблокирована депутатским корпусом.

"Средний пробег троллейбусов за прошедшее с ноября время уже, видимо, перевалил за 1 млн км. Колеса отваливаются на ходу, они всё больше представляют собой угрозу для жизни. Кто-то еще не понимает, что как голосуем, так и ездим, так и живем?!", - написала Эмилия Слабунова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Донат Сорокин/ТАСС

Житель Башкирии с подозрением на коронавирус госпитализирован в Карелии

Житель поселка Реболы и житель Башкирии, прибывший в Костомукшу для работы вахтовым методом, госпитализированы в Костомукше с подозрением на COVID-19, сообщается в паблике межрайонной больницы.

В минувшее воскресенье, 31 мая, в инфекционное отделение межрайонной больницы Костомукши поступили два пациента с двухсторонней пневмонией, характерной для коронавирусной инфекции: житель п.Реболы и житель Башкирии, прибывший в Костомукшу для работы вахтовым методом.

Состояние у обоих больных средней тяжести. Взяты мазки на COVID, сообщается в паблике больницы.

Напомним, в республике за сутки подтверждено 8 новых случаев коронавируса: Петрозаводск – 3 человека, Олонецкий район (деревня Татчелица) – 2 человека, Беломорск – 3 человека.

фото: © ГИБДД Карелии

Пенсионерка устроила ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

В результате ДТП на Шуйском шоссе два человека получили травмы.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 31 мая в 11:55 в районе дома № 6 по Шуйскому шоссе 67-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia при развороте, не предоставила преимущество в движении, и совершила столкновение с автомобилем "ГАЗ", который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП травмированы два человека: водитель Skoda Fabia и ее 39-летняя пассажирка. Пострадавшим оказана медицинская помощь.

Ранее в Карелии водитель внедорожника уснул за рулем и "улетел" в кювет.

фото: © МЧС Карелии

МЧС Карелии показало сгоревшую квартиру, в которой погибла женщина (ФОТО и ВИДЕО)

Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске, квартира выгорела полностью, сообщили в МЧС Карелии.

Ранее сообщалось, что в минувшее воскресенье, 31 мая, в 8.41 произошел пожар в квартире 9-этажного дома №14 по улице Генерала Фролова.

На место происшествия прибыли 22 пожарных и 4 единицы спецтехники.

По словам пресс-службы МЧС Карелии, пожар тушили по рангу 1 БИС. Полностью ликвидировать огонь удалось в 9.05.

В результате выгорела квартира на площади 60 кв.м. Из огня при помощи дымозащитных масок спасено два человека. Одна женщина погибла.

По словам очевидцев, погибшая – пожилая женщина.

Причины пожара и виновные устанавливаются.

МЧС показали фото и видео с места трагедии.

фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

Пожилая женщина погибла на пожаре в Петрозаводске

Трагедия произошла в девятиэтажном доме на Кукковке, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшее воскресенье, 31 мая, в 8.41 произошел пожар в квартире 9-этажного дома №14 по улице Генерала Фролова.

На место происшествия прибыли 22 пожарных и 4 единицы спецтехники.

По словам пресс-службы МЧС Карелии, пожар тушили по рангу 1 БИС. Полностью ликвидировать огонь удалось в 9.05.

В результате выгорела квартира на площади 60 кв.м. Из огня при помощи дымозащитных масок спасено два человека. И одна женщина погибла.

По словам очевидцев, погибшая – пожилая женщина.

Причины пожара и виновные устанавливаются.

фото: © Правительство Карелии

Военные закончили строительство нового терминала аэропорта Петрозаводска

Работа заняла у военных строителей менее года, сообщил ТАСС статс-секретарь - замминистра обороны РФ, член Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Николай Панков.

"Менее чем за год военные строители выполнили весь комплекс работ и сдали новый аэровокзал площадью более 3,5 тыс. кв. м", – рассказал сегодня журналистам ТАСС Панков, напомнив, что с просьбой оказать содействие в строительстве нового аэровокзального комплекса в Петрозаводске руководство Карелии обратилось в Минобороны в 2019 году.

Как отметил замминистра, новый терминал с пропускной способностью 300 человек в час является крупнейшим объектом федеральной целевой программы по подготовке к празднованию 100-летия республики. "Строительство воздушной гавани Республики Карелия завершено накануне векового юбилея в мае 2020 года", - подчеркнул замглавы Минобороны.

Он отметил, что в целом по инициативе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, возглавляемой Николаем Патрушевым, в регионе реализуются проекты, позволяющие модернизировать экономику и инфраструктуру, построить новые предприятия и учреждения и повысить качество жизни. "Министерство обороны России активный участник этих преобразований", - подчеркнул Панков.

Замминистра напомнил, что ранее в Карелии по инициативе главы Минобороны Сергея Шойгу было построено Петрозаводское президентское кадетское училище, первый набор в которое состоялся в 2017 году. В 2018 было окончено возведение второй очереди училища, а на его территории были открыты новейшие ледовая арена и бассейн.

Он также выразил уверенность, что задел, созданный за время работы госкомиссии, даст мощный импульс дальнейшему развитию региона.

Аэропорт Петрозаводска - единственный в Карелии, он включен в список аэропортов федерального значения, предназначен для обслуживания внутренних и международных авиаперевозок. Из аэропорта установлено авиасообщение с Москвой, Архангельском, Череповцом, а в летнее время из аэропорта можно улететь в Симферополь, Сочи и Анапу. Весной 2020 года планировался запуск первого международного рейса до Хельсинки, но начало авиасообщения отменилось из-за пандемии коронавируса.

Строительство аэровокзала и модернизация аэропорта Петрозаводск велись при поддержке Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Государственная комиссия была создана указом президента РФ Владимира Путина в 2013 году. Работа этой структуры направлена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения региона, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата и развития государственно-частного партнерства.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Президент Путин одобрил дату голосования по изменению Конституции России - 1 июля (СРОЧНО)

Президент России Владимир Путин одобрил дату Общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию, предложенную ЦИК РФ, - 1 июля 2020 года.

Президент России Владимир Путин сегодня принял решение о проведении Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию РФ - 1 июля 2020 года. Эту дату главе государства предложила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

При этом отмечается, что голосование состоится при соблюдении беспрецедентных мер обеспечения безопасности граждан.

Чтобы избежать скопления участников голосования на участках 1 июля, в течение 6 дней до этой даты будет организовано досрочное голосование.

Президент призвал граждан принять активное участие в историческом событии.

фото: © паблик "Безопасный городишко Лоухи",

Пожарные в Карелии спасли деревню от огня (ВИДЕО)

Дом сгорел в деревне Зашеек Лоухского района, распространения огня на другие постройки удалось избежать благодаря пожарным.

Как сообщается в паблике "Безопасный городишко Лоухи", 30 мая в 2 часа ночи на пульт связи ГКУ РК "Отряд противопожарной службы по Лоухскому району" поступило сообщение о пожаре пожар в частном доме в деревне Зашеек.

Благодаря оперативным действиям работников Добровольной пожарной охраны и помощи местного населения удалось избежать распространения огня на другие постройки.

Пострадавших нет. По данному факту органом дознания ведётся доследственная проверка, однако на данный момент уже установлено, что наиболее вероятной причиной возникновения пожара является нарушение эксплуатации электрооборудования внутри дома.

Пожарный надзор напоминает: запрещено оставлять без присмотра на длительное время включенное электрооборудование, а также нельзя эксплуатировать поврежденные электроприборы.

фото: © Дмитрий Рогулин, ТАСС

В Карелии семьи с детьми от 3 до 16 лет начали получать выплаты в 10 тысяч рублей

С 1 июня начались единовременные выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет, сообщили в Пенсионном фонде республики.

Пенсионный фонд Карелии направил в кредитные организации республики 670 млн 920 тыс. рублей для осуществления единовременных выплат. Сегодня выплата будет доставлена 48 106 семьям, оформившим заявления на детей, до 25 мая включительно. По заявлениям, поданным с 26 по 28 мая, выплата будет произведена 2 июня. Далее выплаты будут производиться ежедневно, через 8 рабочих дней с даты подачи заявления, рассказали в Пенсионном фонде.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с Указом Президента семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Средства будут предоставлены на каждого ребенка, рожденного с 11.05.2004 по 30.06.2017, независимо от наличия права на материнский капитал.

Обратиться за выплатой в электронном виде можно только через Портал госуслуг. Также предусмотрена возможность личного обращения как в территориальный орган ПФР, так и в МФЦ – в режиме предварительной записи. Опекунам за выплатой можно обратиться только лично, также по предварительной записи.

Ранее детский омбудсмен России предложила включить подростков 16 и 17 лет на выплаты 10 тысяч за коронавирус.

фото: pixabay

Стало известно, насколько пострадал общепит Карелии из-за эпидемии

Закрытие кафе, ресторанов и других заведений общественного питания в Карелии из-за коронавируса в апреле привело к сокращению оборота в отрасли на 34,8% по сравнению с мартом.

Еще более резкий спад в общепите произошел по сравнению с апрелем 2019 года – на 35,2%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Последствия пандемии привели к тому, что в отрасли прекратился тренд на улучшение показателей, наблюдавшийся после выхода из кризиса 2014-2015 годов. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске поселятся "Ряпушка" и "Мишка" (ФОТО)

В столице Карелии начался монтаж арт-объектов к 100-летию республики, сообщили в администрации города.

Восемь фигур появятся в разных районах Петрозаводска. Так, на Онежской набережной, неподалеку от Ротонды, начался монтаж знака "100 лет Карелии". До середины июня на спуске на набережную в створе улицы Свердлова будет установлен знак "Ряпушка", в сквере Кукольного театра - "Расставим точки над А", на площади Гагарина - "Калитка". Арт-объект "Карельский лес" будет установлен у дома №3 по проспекту Ленина, а "Мишка" - у дома №24. Места для "Фоторамки" и "Онежских фишек" согласовываются.

Арт-объекты в рамках муниципального контракта устанавливают ООО "Северин" и ООО "ЭТД". Авторы скульптур – Александр Ким, Владимир Зорин и Александр Савельев. Эскизы прошли согласование Градостроительного совета. Общая стоимость работ – около 1,5 млн рублей.

Все объекты должны быть установлены к середине июня, уточнили в мэрии.

Напомним, в рамках подготовки к 100-летию республики в центре Петрозаводска продолжается ремонт фасадов зданий.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

В Карелии Роспотребнадзор готов защищать в суде не попавших на концерты зрителей

Управление Роспотребнадзора по Карелии планирует обратиться в суд с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой концертов и отказом в возврате денег за билеты.

"Управлением Роспотребнадзора по Республике Карелия в настоящее время рассматривается вопрос о возможности обращения в суд в защиту прав и законных интересов группы потребителей с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой (переносом) зрелищных мероприятий (концертов) и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты, в полном объеме", - говорится в сообщении ведомства.

Для того, чтобы дело было рассмотрено в суде, необходимо, чтобы к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц присоединились не менее 20 человек.

"Управление предлагает гражданам, пострадавшим от указанных действий ООО "Интерфест" и желающим присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, обращаться в отдел защиты прав потребителей по тел: (8142) 79-74, воспользоваться разделом "Прием обращений граждан" на официальном сайте Управления или направить письменное обращение по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д.26", - пишут на сайте управления.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как должны работать кинотеатры в условиях распространения COVID-19.

фото: zapkivach.ru

Сотрудники заповедника "Кивач" в Карелии запечатлели на фото цветение орхидеи (ФОТО)

Редкое растение включено в Красную книгу России.

Сотрудники заповедника "Кивач", который находится в Кондопожском районе Карелии, отправились в конце мая на поиски уникального растения – Калипсо луковичной. Это самый редкий вид орхидей на Северо-Западе страны, который был включен в Красную книгу России в 1988 году.



Цветение северной орхидеи. Фото с сайта заповедника

Как рассказали в заповеднике, поиски увенчались успехом. Сотрудникам федерального природоохранного учреждения удалось обнаружить северную орхидею в хвойном лесу, на тенистом склоне, среди поваленных и заросших мхом деревьев. Цветение редкого растения было снято на фото.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Впервые появились данные о масштабах спада в розничной торговле в Карелии из-за коронавируса

Приостановка работы магазинов в Карелии в апреле привела к резкому спаду в розничной торговле, в основном, непродовольственными товарами, но карантин ударил и по продажам продуктов питания.

В каких сегментах упали продажи, говорится в докладе Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия".

Снижение реализации непродовольственных товаров коснулось всех товарных групп. Практически полностью в апреле прекратились продажи мужской, женской и детской одежды – снижение на 93,8% по сравнению с мартом. Несмотря на то, что продуктовые магазины не попали под ограничения, последствия эпидемии отразились и на этом направлении розничной торговли. Снижение продаж произошло по всем группам продуктов питания. Продажи каких товаров упали больше всего, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Здание автовокзала Петрозаводска после реконструкции будет "лаконичным": есть эскизы

Реконструкция здания автовокзала Петрозаводска, которая пройдет в 2020-2021 годах, предусматривает возведение пристройки и строительство нового перрона отправления автобусов.

Это следует из технической документации к аукциону для выбора строительной компании.

После реконструкции внешний вид здания не претерпит существенных изменений – это будет такая же двухэтажная постройка прямоугольной формы. Такой стиль разработчики документации называют "лаконичным". Проектом также предусмотрено устройство новых входных зон, пандусов для обеспечения доступа инвалидов, нового навеса над перроном отправления, строительство контрольно-пропускного пункта. В технической документации есть эскизы здания. Как оно будет выглядеть, смотрите в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Архив ИТАР-ТАСС/ Руслан Шамуков

Неизвестные сожгли детский велосипед и три автоколеса в подъезде одного из домов Петрозаводска

Поджог был совершен в доме на Октябрьском проспекте ночью 30 мая, сообщили в МЧС Карелии.

В Петрозаводске в минувшую субботу, 30 мая, в 23.30 неизвестные совершили поджог в подъезде 5-этажного дома по Октябрьскому проспекту.

В результате огнем поврежден первый этаж второго подъезда дома, сгорели три автоколеса и детский велосипед.

Погибших и пострадавших, по информации МЧС, нет.

Виновные устанавливаются.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Сегодня в детских садах Петрозаводска открываются дежурные группы

Перед началом работы дошкольных учреждений проведена санитарная обработка зданий, помещений и внутренней территории, организованы медосмотры детей и персонала, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске откроются 54 детсада для пяти тысяч воспитанников.

Напомним, в соответствии с распоряжением главы республики с 26 мая разрешено открытие дежурных групп или дежурных детских садов.

В детсадах производятся генеральные уборки помещений с использованием дезинфицирующих средств, силами МЧС обработаны территории учреждений, также закуплены средства индивидуальной защиты и дезинфекции.

Проведена предварительная оценка эпидемиологического статуса и медицинские осмотры воспитанников и сотрудников дежурных групп.

В дежурные группы принимают воспитанников, чьи родители вынуждены находиться на работе, которая требует непосредственного присутствия на рабочем месте; а также дети, родители которых не могут перевестись на дистанционную работу либо получить отпуск.

Родителям необходимо представить справку от работодателя, подтверждающую необходимость присутствия на рабочем месте, составленную в свободной форме.

В дежурные группы не допускаются дети, проживающие с лицами старше 65 лет; дети с признаками ОРВИ; дети, находившиеся в контакте с заболевшими COVID-19, до получения разрешения от медицинской организации; а также дети, выезжавшие за пределы городского округа менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп и (или) контактировавшие с лицами, прибывшими из других муниципальных районов (городских округов), менее чем за 14 дней до посещения дежурных групп.

фото: © shutterstock.com

Маленькому жителю Петрозаводска потребовалась помощь спасателей

В Петрозаводске 8-летний мальчик застрял в батарее, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую субботу, 30 мая, в 17.24 на пульт спасательной службы поступил звонок с просьбой о помощи.

Рука 8-летнего мальчика застряла в батарее. Спасатели приехали на место вызова и помогли ребенку достать руку, зажатую в батарее.

фото: © ГИБДД Карелии

Пьяный водитель улетел в кювет на трассе в Карелии

ДТП с двумя пострадавшими произошло региональной автодороге "Кондопога – Викшезеро", сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

По информации ГИБДД Карелии, в минувшее воскресенье в 10:20 на 44 км + 670 м региональной автодороги "Кондопога - Викшезеро" 47-летний водитель, управляя незарегистрированным автомобилем Renault Logan и находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил съезд в кювет.

В результате ДТП травмы получили два человека - водитель и его 52-летняя пассажирка. Пострадавшие доставлены были доставлены в больницу.

Ранее пьяный водитель в Карелии врезался в дерево.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

В России с начала эпидемии COVID-19 диагностировали у 414 878 человек

За сутки в России выявили 9035 случаев заражения коронавирусом.

Суточный прирост заболевших COVID-19 в России снизился до 2,2% и составил 9035, сообщает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб. Умерли 162 пациента, выписались 3994.

Больше всего новых инфицированных в Москве (2297), Подмосковье (728) и Санкт-Петербурге (364). Также 315 случаев зарегистрировали в Нижегородской области, 283 — в Свердловской, 229 — в Иркутской. У 40% болезнь протекает без симптомов.

Всего с начала эпидемии в 85 российских регионах COVID-19 диагностировали у 414 878 человек, из них 4855 скончались, свыше 175 тысячи вылечились.

фото: Столица на Онего

За сутки 5 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 507 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Столица на Онего

Горный парк в Карелии открылся для пассажиров "Рускеальского экспресса"

Парк "Рускеала" работает только на прием гостей, прибывающих на ретропоезде.

В минувший выходные возобновил свою работу горный парк "Рускеала". Но принимает он пока лишь тех, кто приехал в парк на "Рускеальском экспрессе". Согласно поправкам, внесенным в распоряжение главы Карелии, гости республики, прибывающие из других субъектов РФ на ретропоезде, получили возможность посетить природные объекты туристического показа без обязательного соблюдения 14-дневного самокарантина. Это правило, однако, исключает возможность посещения населенных пунктов, расположенных на территории Карелии.

Как сообщили в парке, администрация "Рускеалы" приложила максимальные усилия для обеспечения безопасности гостей. Все пассажиры "Рускеальского экспресса" будут обязательно проходить термометрию и обеспечиваться средствами индивидуальной защиты. Все помещения и кассы парка снабжены санитайзерами. Диспенсеры с дезинфицирующими средствами установлены и на перроне станции "Горный парк Рускеала".

Согласно требованиям Роспотребнадзора, соблюдение масочного режима и социальной дистанции на территории парка обязательно. Экскурсионное обслуживание по наземному маршруту осуществляется в группах по 10 человек. В "Подземной Рускеале" численность экскурсионной группы будет составлять 5 человек.

По словам руководства парка, коллектив с нетерпением ждет улучшения эпидемиологической ситуации в стране, полного снятия ограничений на посещение республики и возможности принимать всех желающих на территории Горного парка "Рускеала".

Ранее сообщалось, что "Рускеальский экспресс" за год перевез более 50 тысяч пассажиров.

фото: Jeon Heon-Kyun / EPA / ТАСС

В Карелии власти обещают бизнесу возместить затраты на покупку антисептиков

В Минэке республики заявили о готовности компенсировать некоторым представителям бизнеса затраты, понесенные в ходе приобретения продукции для обеззараживания в период распространения COVID-19.

Рассчитывать на поддержку смогут только представители ряда отраслей экономики региона, наиболее пострадавших от введенных ограничительных мер. Речь идет о фирмах, оказывающих услуги в области образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и развлечений, бытовых и социальных услуг, а также туризма.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Михаил Охлопков / ВК

В Карелии первая группа зараженных COVID-19 строителей Белопорожской ГЭС доставлена в клинику

В Беломорскую ЦРБ доставлены первые 24 инфицированных коронавирусом строителя, работающих вахтовым методом на площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе.

Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в соцсети.

"После обследования, в том числе компьютерной томографии, они будут направлены на лечение в медицинские организации. Пациенты с ковидной пневмонией - в центр для лечения больных коронавирусом на базе Госпиталя для ветеранов войн, с легкой формой заболевания – в ковид-отделения в Беломорске и Сегеже. Напомним, что всего на стройплощадке выявлено 39 ковид-положительных граждан. Кроме того, медиками Беломорской ЦРБ будут осмотрены 11 человек с симптомами респираторной инфекции", - заявил Охлопков.

Ранее сообщалось, что положительные результаты на коронавирусную инфекцию получены у вахтовиков, работающих на строительной площадке Белопорожской ГЭС в Кемском районе.

Основной налог для малого и среднего бизнеса снизится в 7 районах Карелии

Администрации семи районов Карелии подготовили проекты решений о снижении ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД), вслед за Петрозаводском.

Об этом сообщил на своей странице Вконтакте написал министр экономического развития Карелии Олег Ермолаев.

"В семи муниципальных районах (Лоухском, Медвежьегорском, Олонецком, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском) подготовлены проекты решений о снижении ставки налогообложения ЕНВД, и их утверждение представительными органами местного самоуправления планируется в мае - начале июня 2020 год. В Лахденпохском и Беломорском районах осуществляется работа по разработке проектов решений о снижении ставки ЕНВД", - написал Ермолаев. По его словам, в Петрозаводске, Питкярантском и Прионежском районах ставка ЕНВД уже снижена с 15% до 7,5%. Чего ждать бизнесу в других районах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".