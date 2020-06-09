Что случилось в Петрозаводске и Карелии 9 июня

фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Глава Карелии похвастался перед президентом России качеством дорог в регионе

Артур Парфенчиков заявил на встрече с Владимиром Путиным, что некоторые дороги в республике лучше, чем в Финляндии.

Докладывая в минувший понедельник президенту о социально-экономической ситуации в Карелии Парфенчиков отметил развитие транспортной и дорожной инфраструктуры. По его словам, в прошлом году в республике увеличили в пять раз объемы работ по ремонту региональных автодорог, по сравнению с 2017 годом. Этого удалось достичь, в том числе, за счет средств республиканского бюджета, высвободившегося в итоге передачи региональных дорог в федеральную собственность.

"Здесь, конечно, серьезную работу мы опять-таки провели и при вашей поддержке с федеральным правительством, и почти 500 километров дорог мы передали в федеральное ведение, в том числе это дороги, которые ведут от нашей государственной границы. И одну из дорог, которая ближайшая, южная дорога "Вяртселя-Сортавала", мы практически уже привели в порядок. По мнению и наших жителей, и наших соседей, эта дорога уже даже лучше, чем многие дороги в соседней Финляндии. Такая оценка населения вселяет оптимизм, что не только на бумаге население так оценивает ту работу, которую мы проводим по приведению дорог в порядок", - отметил глава Карелии.

Ранее Владимир Путин завил, что Карелия развивается успешно в целом, хотя не без проблем.

фото: kremlin.ru

Владимир Путин перечислил проблемы Карелии

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы Карелии Артура Парфенчикова на проблемные вопросы региона.

В ходе встречи, которая прошла 8 июня в режиме видеоконференции, глава государства указал на проблемы, требующие решения в регионе. В числе первых он назвал - снижение объема сельскохозяйственного производства.

"Здесь у нас проблема возникла в том, что у нас некая инерция очень сложных решений по ряду крупных сельскохозяйственных предприятий, - сообщил президенту Артур Парфенчиков. - В частности, наше предприятие на территории Пряжинского района. То есть мы столкнулись с ситуацией, когда произошло фактически банкротство ряда крупных наших молочных предприятий".

По словам главы республики, в регионе пришлось начать работу по формированию кластера сельскохозяйственных земель. Часть земель оказалась у недобросовестных собственников.

"Вот по Сортавальскому району, там были великолепные, я это еще сам помню, великолепные советские предприятия, одни из лучших в Советском Союзе по животноводству. Сейчас там практически ничего нет. И мы сейчас вынуждены эти земли изымать, формировать кластер, чтобы дальше искать бизнес", - рассказал Парфенчиков.

"Артур Олегович, я допускаю, что есть и недобросовестные собственники, так бывает иногда, просто они же и раньше работали. Спад производства почему произошел? Вы повнимательнее посмотрите, хотя я вижу, что за январь-март 2020 года объем сельхозпроизводства чуть-чуть подрос, чуть-чуть, правда, но такая тенденция есть, и надо ее не только сохранить, но и поддержать", - отметил президент.

Владимир Путин посоветовал Артуру Парфенчикову также обратить внимание на сокращениие численности постоянного населения.

"Причина понятна: это и доходы населения, и уровень безработицы. Он, кстати, выше, чем в среднем по стране. Это другие проблемы, в частности, большая доля аварийного жилья. Понятно, что своими силами республика с этим не справится, но все-таки обращаю на это ваше внимание", - сказал президент.

Среди проблем Карелии, с которыми регион самостоятельно не справится, глава государства назвал моногорода и уровень газификации, призвав Парфенчикова работать с правительством, Министерством энергетики и "Газпромом".

"Понятно, что это фундаментальные вещи, но нужно этим заниматься на системной основе. Я думаю, что можно добиться положительного результата. Почему? Потому что в целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли. Например, строительная. В республике рост строительства за предыдущий год – 41,8, хотя в среднем по России – 6,9. Значит, есть возможности эффективно работать. Это связано с инвестициями в основной капитал, которые также на хорошем уровне находятся. Положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, что является принципиальным абсолютно. Продолжается рост промышленного производства. У вас (я не то что с удивлением, но, во всяком случае, отметил это сразу) профицитное исполнение бюджета. Не всегда так было, я знаю. И то, что вы этого добились, это, конечно, говорит о том, что в целом финансовая дисциплина у вас на уровне", - подытожил президент.

фото: © Роман Канащук/ТАСС

Актер Ефремов в нетрезвом состоянии совершил смертельное ДТП (ВИДЕО)

Водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова в центре Москвы, умер в больнице.

Информацию о смерти 67-летнего мужчины, пострадавшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, подтвердили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД.

"От полученных травм мужчина скончался", - сказала собеседник агентства.

Как сообщает ТАСС, 8 июня около 23.00 у дома №3 на Смоленской площади в центре Москвы произошло ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

ДТП произошло, когда Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada.

Водителя Lada с травмами различной степени тяжести госпитализировали. Позднее он умер в больнице.

В момент происшествия актер был в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в ГУ МВД по Москве.

В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По этой статье ему грозит до семи лет лишения свободы. Однако, как сообщил источник, дело может быть переквалифицировано, в таком случае актеру может грозить до 12 лет колонии. Сейчас Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

Видео с канала YouTube

фото: Pixabay

Подтверждено 20 новых случаев коронавируса в Карелии

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 676 человек, сообщили оперштабе республики.

За минувшие 24 часа зарегистрировано 20 заразившихся коронавирусной инфекцией: в Петрозаводске - 11 человек, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Олонце – 1 человек, в Лоухском районе (поселок Чупа) – 1 человек, в Суоярви – 1 человек, еще 5 человек – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Общее число заболевших COVID-19 в Карелии составило 676 человек. Выздоровело 256, за сутки поправились 10 человек - 4 в Петрозаводске, 3 в Прионежье, 3 в Олонецком районе.

Всего проведено 50577 исследований на коронавирус (за сутки +1080).

Находятся на самокарантине – 3654 (-144 за сутки).

В местах обсервации пребывают 188 человек (-1 за сутки).

Ранее сообщалось, что 8 июня в Карелии скончались 2 человека с положительным тестом на COVID-19. Это женщина 1951 года рождения, жительница Петрозаводска, имевшая сопутствующие заболевания, а также женщина 1962 года рождения, жительница Ленинградской области, прибывшая в Карелию в командировку. С начала эпидемии в республике зафиксировано 5 летальных исходов.

фото: © паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

Медведь вышел из леса и лег на трассу в Карелии (ФОТОФАКТ)

Водители сфотографировали лежавшего на дороге большого медведя.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" водитель Степан Гордовский опубликовал фото, сделанное из окна автомобиля на трассе в Карелии перед Медвежьегорском.

В комментариях очевидцы пишут, что этот медведь часто лежит у дороги, ждет еды, которую люди охотно кидают ему из машин.

Напомним, Минприроды Карелии призывает людей не подкармливать диких животных. Сециалистов возмутило видео с жующим булку медведем.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Знаменитую брусчатку уберут с набережной Петрозаводска

После реконструкции Онежская набережная останется без серой брусчатки.

Как рассказали "Столице на Онего" в администрации города, серую брусчатку снимут во время первого этапа реконструкции территории Онежской набережной, в створе проспекта Ленина. Ее заменят разноцветным гранитом. Снятый камень отправится в Голиковской парк. Брусчаткой благоустроят дорожки рядом с собором Александра Невского.

Красная брусчатка, которой выложена набережная непосредственно у воды, пока останется на своем месте. Ее судьба решится в следующем году, когда будет готов проект благоустройства прибрежной зоны Онежской набережной, сообщили в мэрии.

Напомним, подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Полицейскую охрану выставили у обсерватора в центре Петрозаводска

У гостиницы "Маски" на улице Пушкинская, где временно размещен обсерватор, выставили круглосуточную охрану.

Как стало известно "Столице на Онего", несколько дней назад у гостиницы "Маски" выставили охрану. Сотрудники полиции несут вахту круглосуточно.



© Столица на Онего

По нашей информации, такую меру были вынуждены принять в связи с нарушением режима пребывания постояльцами, прибывшими из очагов COVID-19.

Как пояснили в МВД Карелии: "Сотрудники полиции выполняют возложенные на них обязанности по обеспечению общественного порядка и общественной безопасности".

Напомним, в обсерваторы помещаются граждане, прибывшие из эпидемически неблагополучных районов, а также люди, контактировавшие с больными, в том числе врачи.

фото: © Столица на Онего

Жителей Карелии предупреждают о сильных дождях с грозами

Под действие неблагоприятного явления могут попасть 11 районов и Петрозаводск, сообщили в МЧС Карелии.

Вечером 9 июня и в течение суток 10 июня преимущественно по южным и центральным районам республики ожидаются сильные дожди с грозами.



При грозах кратковременные усиления ветра порывами до 15 м/с.



Обильные осадки выпадут в Кондопожском, Лахденпохском, Медвежьегорском, Муезерском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Сегежском, Сортавальском, Суоярвском районах и в Петрозаводске.



Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: http://vs.kar.sudrf.ru/

Путин назначил Наталью Гуляеву на должность зампредседателя суда в Петербурге

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Верховного суда Карелии Наталью Гуляеву на аналогичную должность только в суде Санкт-Петербурга.

Указом президента России Владимира Путина Наталья Гуляева - бывшая супруга Артура Парфенчикова, вместе с которым она училась на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета, назначена на должность зампредседателя Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге.

"Руководствясь статьями 83 и 128 Конституции РФ, а также в соответствии со статьей 11 ФЗ от 14 марта 202 года №30 ФЗ"Об органах судейского сообщества в РФ, постановляю назначить на 6-летний срок заместителем председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции Гуляеву Наталью Алексеевну", - сообщается на Право.ру.

Напомним, ранее Наталья Гуляева подала документы в Верховный суд России для рассмотрения ее кандидатуры на вакантную должность заместителя председателя Второго апелляционного суда общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

фото: © DtpPtz.ru / Oksana Bryleva

Самосвал с тралом в Петрозаводске замял под колесо юного скутериста (ШОК-ВИДЕО)

Авария произошла 8 июня на улице Боровой.

В 17.23 произошло ДТП с участием юного скутериста и самосвала КАМАЗ с прицепом у дома №11, сообщается на сайте DtpPtz.

Скутер выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.

По предварительной информации, 18-летний водитель скутера в тяжелом состоянии госпитализирован.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Камеры наружного видеонаблюдения "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент произошедшего.

фото: © страница вконтакте Михаила Охлопкова

Умершая в Карелии женщина с COVID-19 могла заразить работников биологической научной станции

Все сотрудники Беломорской биологической станции Зоологического института Российской академии наук сегодня будут осмотрены медиками.

Напомним, вчера умерла 57-летняя работница биологической научной станции "Беломорская", которая недавно прибыла в Карелию в командировку. У женщины был обнаружен коронавирус.

Как сообщил Михаил Охлопков на своей странице "ВКонтакте", женщина приехала в командировку 23 мая из Ленинградской области. 30 мая она почувствовала недомогание, но к врачу обратилась только 4 июня по телефону, 5 июня она уже нуждалась в респираторной кислородной поддержке и была направлена в Республиканскую инфекционную больницу.



© страница вконтакте Михаила Охлопкова

"Несмотря на усилия врачей, изначально диагностированная тотальная двусторонняя пневмония привела к летальному исходу", – сказал министр.

Станция расположена в Чупинской губе Кандалакшского залива Белого моря, на мысе Картеш, специалисты Лоухской ЦРБ отправились туда на катере. Они возьмут у всех сотрудников станции, 20 человек, мазки на коронавирус.



© страница вконтакте Михаила Охлопкова

"Принято решение организовать обсерватор для контактных лиц в условиях станции. Здесь есть отдельные помещения для проживания медицинского работника и для изоляции ковид-положительных граждан при выявлении таковых. Организовано раздельное питание для всех находящихся на станции", – заключил глава Минздрава РК.

фото: Столица на Онего

Известный адвокат был выставлен из зала суда в Петрозаводске за нарушение "масочного режима"

Адвокат Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс по требованию правоохранительных органов после того, как решил снять медицинскую маску, сообщили судебные приставы.

Четвертого июня, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. Об этом изданию «Столица на Онего» сообщил источник в правоохранительных органах.

По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил «масочный режим».

Как сообщили «Столице на Онего» в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.

Сам адвокат Шогин воздержался от комментариев представителям прессы.

В суде действуют ограничительные меры из-за распространения новой коронавирусной инфекции, согласно которым участники процессов должны использовать средства защиты.

Напомним, адвокат Михаил Шогин ранее представлял в судах интересы ряда фигурантов резонансных дел республики: политика и бизнесмена Девлета Алиханова, экс-депутата Алексея Гаврилова, врио главы регионального Роспотребнадзора Людмилы Котович.

фото: © кадр из видео

В ГИБДД Карелии рассказали подробности ДТП, в котором скутерист заехал под самосвал (ФОТО)

Юный скутерист пострадал в аварии на улице Боровой 8 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, в 17.23 18-летний скутерист выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.



© ГИБДД Карелии

По информации ГИБДД Карелии, у водителя скутера Honda не было прав. При выезде с прилегающей территории он не предоставил преимущества в движении и столкнулся с КАМАЗОМ.



© ГИБДД Карелии

Юный скутерист с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

Юноше грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

фото: © Алексей Дружинин/ТАСС

Путин присвоил почетное звание работнику Дома культуры в Карелии

Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено двум творческим жителям Карелии.

Так, 8 июня в День 100-летия Карелии президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами за достигнутые трудовые успехи и многолетний добросовестную работу двух работников сферы культуры в Карелии, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Почетное звание "Заслуженный работник культуры" присвоено Валерию Юрьевичу Бобкову – директору творческого коллектива бюджетного учреждения "Карельская государственная филармония" и Виктору Иосифовичу Жемойтуку – хормейстеру муниципального бюджетного учреждения культуры "Пудожский Дом культуры".

фото: © Столица на Онего

В Петрозаводске иномарка сбила мужчину, резко выбежавшего на дорогу (ВИДЕО)

ДТП произошло вечером 8 июня на Лесном проспекте.

В 20.21 на Лесном проспекте около гаражного кооператива мужчина попал под машину на нерегулируемом пешеходном переходе.

По кадрам видно, что автомобиль BMW выезжал из прилегающей территории, начал движение по главной дороге, и мужчина, стоявший некоторое время на тротуаре, резко выбежал на проезжую часть.

Сотрудники ГИБДД и "скорая помощь" приехали через несколько минут.

В утренней сводке Госавтоинспекции Карелии информации о данном происшествии не было.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее сообщалось, что юный скутерист выехал на проезжую часть с прилегающей территории и заехал под переднее колесо прицепа-трала.

фото: Леонид Лиминчук/vk.com/lliminchuk

Почта России будет судиться с подрядчиком, реставрировавшим здание Главпочтамта в Петрозаводске

Представители Почты России прокомментировали ситуацию с разваливающимся после реконструкции объектом культурного наследия - "Домом связи".

"В настоящее время территория у "Дома связи" по улице Дзержинского, 5 огорожена, чтобы обеспечить безопасность горожан. Специалисты УФПС РК ведут претензионно-исковую работу в отношении подрядчика, выполнявшего ремонтные работы, готовится обращение в судебные органы", - говорится в официальном комментарии Почты России.

Напомним, в минувшие выходные депутат Заксобрания Карелии Леонид Лиминчук опубликовал фото разваливающегося здания центрального почтового отделения в Петрозаводске со словами "Позорище!"

"Позорище. Отремонтированное недавно здание центральной почты разваливается, - написал Лиминчук. - Вопрос, собственно, один! Доколе? Ни разу не верю, что строительные подрядные работы, выполняемые по строительным правилам, могут привести к таким результатам меньше чем за год… Вывод – воруют. А те, кто обязан принимать такие работы, на этапе контроля за ходом работ закрывают глаза".

Часть лепнины отвалилась вместе с кирпичами со здания главпочтампта, ореставрированного к 100-летию республики, еще в прошлом году.

фото: "Республика"/Сергей Юдин

Глава Карелии рассказал президенту РФ о причинах спада в сельском хозяйстве

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым задал ему вопрос о причинах снижения объемов сельскохозяйственного производства в республике.

Стенограмма их разговора, состоявшегося в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Хотел бы обратить внимание все-таки на некоторые проблемные вопросы. Первое – это снижение объема сельскохозяйственного производства. В чем дело, Артур Олегович? Что там произошло?", - спросил глава государства. Парфенчиков сослался на "очень сложные решения". Что он ответил президенту, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Парфенчиков в разговоре с Путиным оценил последствия смягчения карантина в Карелии

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиковым попросил его дать оценку последствиям смягчения карантинных мероприятий в республике.

Стенограмма их разговора, состоявшегося в режиме видеоконференции, опубликована на сайте Кремля.

"Как Вы оцениваете ситуацию после постепенного открытия (предприятий и учреждений – прим. ред.) с соблюдением всех мер предосторожности? Повлияло это как-то на эпидемиологическую ситуацию? Не ухудшилась ситуация после открытия всех этих направлений жизнедеятельности?", - спросил президент. Что ответил Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: https://i1.wp.com/

В Карелии депутаты обсудили идею введения "тихого часа" для обеденного отдыха горожан

Профильный комитет Заксобрания республики обсудил инициативу установления в регионе периода дневного времени, во время которого нельзя нарушать покой граждан.

Инициатива введения в Карелии "тихого часа" была рассмотрена во вторник, девятого июня, на заседании комитета по законности и правопорядку Заксобрания республики.

"В период, когда была сейчас такая усиленная самоизоляция, это был апрель месяц, ко мне поступило обращение от граждан по поводу того, что семьи не могут отдыхать, особенно дети, пожилые люди, из-за того, что, естественно, все начали делать ремонты в этот период. Чем люди стали заниматься, – используя возможность самоизоляции, стали делать ремонт. Соответственно, стали возникать конфликты между соседями .. Кому-то надо отдыхать, кому-то – ремонт", - объяснил депутат Максим Воробьев.

Парламентарий рекомендовал установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя с 13 до 15 часов.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Стало известно, какие перегородки установят в магазинах Карелии из-за коронавируса

Власти Карелии определились с размерами защитных перегородок, которые с 22 июня установят в торговых точках республики.

"Мы определили размеры защитных перегородок, которые с 22 июня должны быть установлены в объектах торговли, если персонал работает без лицевых экранов или защитных очков. Защитная перегородка должна быть высотой не менее 2,2 метров от пола и шириной не менее 1,5 метров", - написал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, в Карелии открыли для туристов все объекты туристического показа.

фото: © парк-петрозаводск.рф

Глава Карелии разрешил открыться паркам культуры и отдыха

Артур Парфенчиков разрешил принимать посетителей на открытом воздухе.

С сегодняшнего дня разрешается работа парков культуры и отдыха и проведение игр на открытом воздухе, таких как пейнтбол, лазертаг, кидбол, страйкбол. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парфенчиков.

При этом, руководитель региона, напомнил о необходимости соблюдении социального дистанцирования, обязательной дезинфекции оборудования и экипировки.

Напомним, с 9 июня все туробъекты, в том числе расположенные в помещениях, смогут принимать группы до 10 человек.

фото: Sergei Karpukhin/Reuters/Landov

Путин похвалил Карелию за рост экономики и финансов

Президент России Владимир Путин похвалил Карелию за улучшение показателей промышленного производства и доходов бюджета в течение последних 3 лет.

Эти темы обсуждались на встрече главы государства с руководителем республики Артуром Парфенчиковым, которая состоялась в режиме видеоконференции. Стенограмма их разговора опубликована на сайте Кремля.

Парфенчиков доложил президенту, что эпидемия и закрытие ряда отраслей экономики не помешали росту ключевых экономических показателей. Тенденция роста, по словам губернатора, наметилась в течение последних 3 лет, после того, как сменилось руководство Карелии. Путин отчасти согласился с такой оценкой. "В целом динамика у вас положительная, с опережением работают некоторые отрасли...Это связано с инвестициями в основной капитал, которые также на хорошем уровне находятся. Положительная тенденция в увеличении внутреннего регионального продукта, что является принципиальным абсолютно", - отметил глава государства. За что он еще похвалил республику, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ООО "Автоспецтранс"

В Петрозаводске мусоровоз едва не сгорел из-за тлеющего окурка (ФОТО)

Бдительность водителя мусоровоза позволила избежать большого пожара, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Инцидент произошел на днях в микрорайоне Кукковка.

Загрузив ТКО и отъехав от контейнерной площадки на несколько метров, водитель мусоровоза, заметил в кузове задымление. Оценив ситуацию, он выгрузил мусор на дорогу и вызвал МЧС.

Причиной задымления стал тлеющий окурок.

Возгорания в местах накопления ТКО не редкость. В Петрозаводске только в мае в результате неосторожного использования сгорело и было повреждено огнем более 20 контейнеров на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее неизвестные подожгли торговый павильон в Петрозаводске.

фото: karelia.kupiprodai.ru

Стало известно, когда реконструируют автодорогу до Машезера

Реконструкция автодороги из Петрозаводска до деревни Машезеро будет проведена в 2022 году.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков во время "Прямой линии" на официальной странице правительства Вконтакте.

"Если дорогу на Гирвас мы завершаем в этом году, то дорогу на Машезеро (через Лососинное – прим. ред.) мы будем делать в 2022 году", - сказал Парфенчиков. Почему нельзя отремонтировать обе дороги уже в этом году, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Подготовлен законопроект о почасовой оплате труда: объявлена минимальная сумма

Депутаты Госдумы приступили к работе над законопроектом, согласно которому планируется ввести в России почасовую оплату труда в размере не менее 150 руб. в час.

Эта сумма указана в тексте документа.

"При заключении срочного трудового договора на условиях неполного рабочего времени для исчисления оплаты труда работника применяется минимальный почасовой размер оплаты труда. Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", - говорится в законопроекте. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com

Число заболевших внебольничной пневмонией в Карелии продолжает увеличиваться

За минувшие сутки 6 человек госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщили в оперштабе республики.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 568 пациентов, 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © паблик "Живой Петрозаводск"

Канализационный люк встал на пути у медиков с носилками в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

У БСМП в Петрозаводске канализационный люк возвышается над асфальтом, мешая проходу медиков с носилками.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото торчащего у входа в БСМП люка.

В комментарии к фото отмечается, что канализационный люк выпирает над дорожным покрытием прямо у входа в БСМП довольно сильно.

"Люк выпирает настолько, что медперсонал, транспортирующий пациентов на носилках, просто падает, спотыкаясь об это недоразумение", - отмечается в паблике.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Мужчина ограбил магазин в Петрозаводске (ВИДЕО)

Мужчина украл спиртное из магазина на Древлянке, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска по Петрозаводску устанавливается личность подозреваемого в грабеже.



Мужчина украл алкоголь в одном из магазинов.

Всех, кто обладает сведениями о разыскиваемом, полиция просит сообщать информацию по номеру телефона: +7-986-707-86-10.

Конфиденциальность гарантируется.

фото: ЦИК РФ

Как будет обеспечена безопасность участников голосования по изменению Конституции

При организации Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

При организации Общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию будут предприняты беспрецедентные меры безопасности.

Голосовать по изменениям в Конституцию будет легко и безопасно. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизировалась, организаторы важного и масштабного события сделают все, чтобы защитить граждан на участках и вне помещений для голосования.

Напомним, чтобы избежать очередей на участках, голосование решено проводить в течение семи дней, начиная с 25 июня и до официальной даты – 1 июля. Этот день сделают выходным.

В коротком ролике рассказывается, как будет обеспечиваться санитарная защита при голосовании.

Подробнее - здесь.

фото: kremlin.ru

Глава Карелии пригласил Путина посетить новые объекты Валаамского монастыря

Глава республики Артур Парфенчиков пригласил президента России Владимира Путина посмотреть на новые объекты на Валааме.

На встрече, которая прошла 8 июня в режиме видеоконференции, руководитель региона рассказал президенту о программе возрождения русской святыни – Валаамского монастыря.

"В настоящее время мы приступили к восстановлению Германовского скита, достаточно хорошо сохранившегося собора Святого Александра Невского постройки начала XX века. Это последний скит, который был еще не включен в юрисдикцию Валаамского монастыря. И это единственный скит, который расположен фактически на побережье. Мы планируем там создать абсолютно круглогодичный, не зависящий от навигации формат посещения монастыря, создать там духовно-просветительский центр. Мы планируем здесь в перспективе восстановить и исторические промыслы по развитию крупного сельскохозяйственного производства", - сказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, сейчас проектируется дорога к Германовскому скиту – 12 километров.

"Хотели бы с удовольствием вам наши планы уже показать на месте. Поэтому всегда ждем вас, Владимир Владимирович, в Карелии", - отметил руководитель республики.

Артур Парфенчиков также рассказал о работе в направлении Соловков. Дороги Кеми и Беломорска с 1 июня стали федеральными. Власти Карелии сейчас проектирую дороги до беломорских портов, чтобы вместе с развитием Беломорских петроглифов, которые, видимо, в ближайшее время станут объектами ЮНЕСКО, создать новую туристическую зону, в том числе и для международного туризма, отметил глава республики.

"Да, действительно, туристический потенциал Карелии очень большой. Это замечательная красивая земля: более 60 тысяч озер и 27 тысяч рек, а из озер и два крупнейших в Европе – Ладога и Онега, Белое море на севере, объекты всемирного и национального наследия Кижи и Валаам – все это очень привлекательно, и, безусловно, нужно это поддержать", - сказал президент Владимир Путин.