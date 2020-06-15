Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Столица на Онего

Всех жителей Карелии обязали носить маски в закрытых общественных помещениях

Глава Карелии подписал новое распоряжение.

Как сообщил Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте", меры по обязательному ношению масок связаны с появлением новых очагов и распространением инфекции.

"С сегодняшнего дня на всей территории Карелии вводим обязательное ношение масок в закрытых общественных помещениях. Соответствующее распоряжение подписал накануне. Подробности в ближайшее время", – отметил глава Карелии.

При посещении магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц, органов власти, любых мест массового скопления людей необходимо использовать защитные маски.

Ранее жителей Карелии обязали носить маски на улице при большом скоплении людей.

фото: © shutterstock.com

Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери

Сегодня днем 9-летняя девочка утонула в Лососинке.

Трагедия произошла недалеко от моста Кукковка-Древлянка, в месте отдыха у пешеходного мостика.

Как сообщили очевидцы портала "Петрозаводск говорит", на берегу было много народа и много купающихся. Девятилетняя девочек, отдыхавшая с матерью, также плавала, но в какой-то момент захлебнулась. По словам очевидцев, из воды ее не удалось извлечь сразу же. Скорая приехала через 10 минут.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать ее более получаса, но спасти жизнь девочке не удалось.

Сообщение о смерти ребенка подтвердили в МВД Карелии.

Подробности выясняются. На месте работают следователи.

фото: © dtpptz.ru

Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

ДТП произошло 14 июня на Комсомольском проспекте, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.11 около дома № 14 столкнулись автомобили Daewoo Matiz и BMW.

Иномарки двигались в попутном направлении.

В результате ДТП 23-летний водитель Daewoo Matiz получил травмы и был доставлен в больницу.

Обстоятельства выясняются.

Ранее лобовое столкновение с пострадавшими устроили женщины в Карелии на ремонтируемом участке трассы.

фото: © pixabay.com

Семь новых случаев заболеваний коронавирусом выявлено в Карелии за сутки

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 831 человек, сообщили в оперштабе.

Из семи новых случаев коронавируса, подтвержденных в Карелии за минувшие сутки: в Петрозаводске – 3 человека, в Лахденпохье – 2 человека, в Сортавальском районе (поселок Вяртсиля) – 1 человек.

Кроме того, коронавирусная инфекция подтверждена еще у одного работника АО "ВАД".

Общее число заболевших COVID-19 за время пандемии в Карелии составило 831 человек. Выздоровели 307, семь человек были выписаны за минувшие сутки: 1 в Петрозаводске и 6 рабочих со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

Всего в Карелии за время пандемии проведено 57760 исследований (+1084 за сутки).

На самокарантине находятся 2956 человек (-49 за сутки).

В местах обсервации пребывают 210 (+4 за сутки).

фото: © Столица на Онего

Жителям Карелии ограничат доступ в лес – появятся блок-посты

В республике ввели режим ограничения пребывания граждан в лесу, сообщили в Минприроды Карелии.

Соответствующий приказ подписал министр природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Щепин.

С 12 июня лесничества организовывают посты на въездах в лес и устанавливают аншлаги для того, чтобы не пропускать местных жителей и приезжих.

Ограничения не касаются проезда по дорогам общего пользования.

Доступ в лес ограничили из-за частых лесных пожаров.

Напомним, по состоянию на 15 июня в лесах республики зарегистрировано 36 лесных пожаров.

фото: © пресс-служба МВД

Пропавший в ноябре житель Карелии найден мертвым

Мужчина пропал в ноябре 2019 года и был объявлен в федеральный розыск.

Ранее полиция разыскивала без вести пропавшего жителя Карелии – 44-летнего Александра А. Сообщалось, что он мог находиться как в Карелии, так и за её пределам.

В паблике "Поиск людей в Карелии. ПСО "ДОБРОСПАС" написали, что мужчина был найден мертвым.

фото: Сергей Шугаев/© Столица на Онего

Главное управление МЧС по Карелии возглавит новый руководитель

Генерал-майора Сергея Шугаева заменит полковник из Санкт-Петербурга Алексей Елисеев.

Начальнику Главного управления МЧС России по Карелии, генерал-майору внутренней службы Сергею Шугаеву 14 июня исполнилось 60 лет. Сегодня это – предельный для службы в данном ведомстве возраст (с 2022 года он повысится до 65 лет).

Кто же заменит возглавлявшего восемь лет карельское управление МЧС Сергея Шугаева, о котором многие отзываются как о "большом профессионале и хорошем мужике"? 14 июня по телефону мы спросили об этом самого Сергея Александровича, поздравив его с юбилеем.

"Большое спасибо за внимание и добрые пожелания, - поблагодарил Сергей Шугаев. – Могу сказать, что еще неделю я буду работать в нынешней должности начальника Главного управления МЧС России по Карелии. После этого исполняющим обязанности начальника приказом нашего министра Евгения Зиничева будет назначен Алексей Елисеев, до этого времени возглавлявший 50-е спецуправление МЧС России по охране объектов нефтяной, газовой и атомной промышленности на Северо-Западе".

Выяснилось, что две недели назад полковник внутренней службы Алексей Елисеев, которому 9 июня исполнилось 43 года, уже прибыл в Петрозаводск и сейчас принимает дела у Сергея Шугаева, который станет его помощником уже в ранге госслужащего.

"За время общения с Алексеем Николаевичем Елисеевым мне показалось, что он станет хорошим руководителем Главного управления МЧС по Карелии", - сообщил "Столице на Онего" Сергей Шугаев.

Поскольку руководители подобного высокого ранга на генеральскую должность назначаются указом президента, Алексею Елисееву останется только его дождаться.

фото: читатель "Столицы на Онего"

Парковку у гостиницы в центре Петрозаводска перекрыли (ФОТОФАКТ)

У гостиницы "Северная" парковочные места забронировали.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото, на которых запечатлел, как на улице около гостиницы «Северная» ограничили доступ к парковке.

"Повесили сигнальную ленту, парковаться не разрешают, - написал петрозаводчанин. – На табличке написано: "парковочное место забронировано".

Также читатель отметил, что проезд по улице Энгельса тоже перекрыт шлагбаумом, а раньше там можно было проехать.

Напомним, еще в 2017 году на участке улицы Энгельса власти хотели сделать парковку, но местные жители отстояли липовую аллею. В результате ее решили просто благоустроить - поставить урны и скамейки, вымостить плиткой тротуар...

фото: © shutterstock.com

От жары в Петрозаводске люди падают в обморок прямо на улице

Два человека от теплового удара потеряли сознание и упали в обморок.

Как сообщил очевидец "Столице на Онего", сегодня днем он ехал на машине по Лесному проспекту, около Перинатального центра на асфальте лежал человек, прохожие рассказали, что он потерял сознание от жары.

Второй аналогичный случай произошел, по словам петрозаводчанина, уже в Пятом поселке на улице Профсоюзов.

"Не знаю, кому там стало плохо, имужчине или женщине, меня просили помочь, но в тот момент, когда я остановился, подъехала и "смкорая", - рассказал петрозаводчанин.

В Минздраве пока не прокомментировали происшествия.

фото: © ГИБДД Карелии

Автомобиль сбил трех девочек в поселке Карелии

ДТП произошло сегодня в Беломорском районе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Летнереченский в 16.00 56-летний Chevrolet Niva при совершении обгона не убедился в безопасности маневра и сбил двигавшихся по левой обочине трех девочек 11 и 12 лет.

Водитель скрылся с места ДТП.

Вскоре его разыскали сотрудники полиции. Мужчина был пьян. Со слов нарушителя, он выпил уже после происшествия.

Дети были доставлены в Беломорскую ЦРБ, где им оказана разовая медицинская помощь.

В настоящее время водитель направляется в районный суд Кеми.

Мужчине грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске начался ремонт моста через Неглинку (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Петрозаводчанин предупреждают об изменениях в транспортном сообщении между Октябрьским районом и центром города.

Ранее сообщалось, что движение транспортных средств, в том числе маршрутных, со стороны Октябрьского района в сторону района Центр будет осуществляться по маршруту: улица Кирова – Вольная улица – улица Дзержинского – проспект Ленина.

Со стороны района Центр в сторону района Октябрьский – по маршруту: улица Кирова – Городской вал – улица Куйбышева – Малая Слободская улица – улица Федосовой – Озерный переулок – улица Кирова.

На перекрестках стоят сотрудники ГИБДД Карелии и регулируют движение.

Водителей и пешеходов просят быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения.

Наш фотокорреспондент Николай Смирнов подготовил фоторепортаж с места ремонта. Смотрите здесь.

фото: © Столица на Онего, © Максим Пронин / ТАСС

Взрывы остановят движение на трассе "Кола" в Карелии

Будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в Сегежском районе, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На трассе "Кола" в Сегежском районе будет временно закрыто движение для всех видов транспорта, в связи с проведением буровзрывных работ.

Работы будут проводиться 15, 16, 17 и 18 июня с 15.00 до 18.00.

Водителей просят учесть эту информацию, а также соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.

фото: © кадр из видео

Петрозаводчанин собирает деньги для пенсионера, у которого на дороге сгорел автомобиль (ВИДЕО)

В Петрозаводске у пенсионера на дороге сгорел автомобиль, увидев, как пожилой водитель переживает, петрозаводчанин решил организовать сбор средств для покупки ему новой машины.

Напомним, 7 июня в 15.54 на пересечении улиц Мелентьевой и Зайцева загорелся автомобиль "ВАЗ-2106". Когда из-под капота повалил дым, из машины выбежали пожилые люди – женщина-пассажирка и водитель. Горящий автомобиль самопроизвольно начал движение, выехал на центр перекрестка, где его потушили пожарные.

В результате пенсионеры лишились транспортного средства.

Петрозаводчанин, который стал свидетелем происшествия, решил организовать сбор средств на новую машину дедушке. О чем и написал на своей странице в соцсети.

"Друзья! Вы все недавно видели у меня в сторис, как у нас в городе на перекрестке загорелась тачка, - написал очевидец. - Меня бы не зацепило, если бы не один момент: за рулем был пенсионер. В это тяжелое время далеко не все могут приобрести себе новый автомобиль, тем более пожилой человек. Поэтому мы с командой Autotrade.Ptz решили открыть сбор средств на покупку автомобиля этому пенсионеру. Идея не нова, поэтому многие знают, как это работает".

На своей странице петрозаводчанин оставил номер карты и предложил всем желающим сделать небольшие пожертвования "кто сколько может".

"Можете быть уверены, что каждая копейка пойдет на благое дело, - заверил петрозаводчанин. - Каждый день в сторис я буду выкладывать отчет по балансу карты. На все вырученные деньги мы купим любой автомобиль, какой сможем позволить. Вот такую социальную историю я вам предлагаю воплотить в жизнь!" ⠀

Если хотите принять участие в добром деле, подробности здесь.

фото: © AP Photo/Sergei Chuzavkov

Норильская пенсионерка оставила подругу из Петрозаводска без квартиры и без денег

Пенсионерка в Норильске украла у петрозаводчанки более миллиона рублей.

Норильские следователи направили в суд уголовное дело в отношении 64-летней местной жительницы, которая присвоила 1 миллион 130 тысяч рублей своей знакомой из Петрозаводска, сообщает "Северный город".

По материалам дела, в октябре 2018 года в полицию Петрозаводска обратилась 89-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын, проживавший в Норильске, умер. В наследство она получила его квартиру и решила продать это жилье.

64-летняя норильчанка, приятельница потерпевшей, предложила ей помощь. Жительница Петрозаводска оформила на нее доверенность на продажу квартиры.

"В ноябре 2017 года подозреваемая продала имущество за 1 миллион 130 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению. Денег от продажи имущества потерпевшая так и не получила", – рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Следователи возбудили уголовное дело. Жительнице северного города грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

фото: Столица на Онего

КПРФ в Карелии призывает голосовать против поправок в Конституцию

КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина.

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о том, почему необходимо участвовать в голосовании по изменению Конституции, и сказать поправкам категорическое "Нет!".

На прошлой неделе центральный комитет КПРФ принял решение о голосовании против поправок в Конституцию в нынешнем виде. Этому предшествовало обсуждение позиции в региональных отделениях партии. Таким образом, КПРФ стала единственной парламентской политической силой, которая публично выступила против поправок, предполагающих "обнуление" президентских сроков Владимира Путина (то есть возможности для него еще дважды подряд баллотироваться на должность президента, если Конституцию изменят).

О том, почему коммунисты пойдут голосовать против и призывают всех своих сторонников сказать категорическое "Нет!" изменениям в Конституцию, поговорили с лидером КПРФ в Карелии, депутатом Заксобрания Евгением Ульяновым.

Интервью с Евгением Ульяновым читайте здесь.

фото: © Столица на Онего

Парфенчиков разрешил водные и пешие походы по Карелии, но с одним условием

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, в котором отметил несколько важных положений, касающихся ограничений при коронавирусе.

Так, глава Карелии отметил:

- Снимается запрет на экскурсионные и туристические поездки водным транспортом в Белом море от береговой зоны на территории Карелии в район Соловецких островов.

- Возобновляется работа природного парка "Валаамский архипелаг". Однако до отмены режима повышенной готовности будет установлена предельная численность посетителей, прибывающих для отдыха и туризма.

- Разрешаются путешествия и походы по Карелии при условии размещения в палаточных лагерях вне населенных пунктов.

Напомним, согласно Распоряжению главы, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием 10 человек и более остаются под запретом до отмены режима повышенной готовности.

фото: © кадр из видео/Citylink

Автомобиль сбил собаку в Петрозаводске и уехал с места ДТП (ВИДЕО)

Инцидент произошел 13 июня на Древлянке.

В субботу в 11.49 на пересечении Лососинского шоссе и улицы Попова водитель легкового автомобиля сбил собаку на пешеходном переходе.

Глядя на кадры, можно предположить, что пес переходил дорогу вместе с хозяином. Загорелся зеленый свет, водители тронулись с места, а собака не успела уйти с перехода. Автомобиль, сбивший питомца, даже не притормозил и уехал.

Осталась ли собака жива – нам не известно.

Камера наружного видеонаблюдения "Ситилинк" запечатлела момент произошедшего.

Ранее нетрезвый юнец устроил ДТП с огоньком на даче в Карелии.

фото: © правительство Карелии

Изменилась продолжительность вахты для рабочих из Карелии

Глава Карелии 14 июня подписал новое распоряжение.

Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте" сообщил, что меняется продолжительность вахты для работников, прибывающих из других муниципальных образований Карелии – она должна быть не менее одного месяца.



Для прибывающих из других регионов продолжительность вахты остается прежней – не менее чем два месяца, отметил губернатор.

Ранее Парфенчиков спрогнозировал рост числа выявленных заражений COVID-19 среди вахтовиков в Карелии.

фото: ТРЦ "Тетрис

Магазинам и рынкам готовят ужесточение санитарных правил

Роспотребнадзор разработал проект новых санитарно-эпидемиологических правил для продуктовых магазинов и рынков.

Соответствующий документ опубликован на интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Например, ведомство предлагает запретить рыбные магазины в жилых зданиях и зданиях общественного и административного назначения. Над торговыми местами открытой торговой зоны рынка должны быть установлены навесы или иные конструкции для защиты пищевой продукции от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Какие еще требования будут предъявляться к торговле, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Дорожники подняли пыль над набережной Варкауса в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Набережная Варкауса в Петрозаводске погрузилась в пыльный туман.

Фотокорреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как в минувшее воскресенье 14 июня набережная Варкауса в Петрозаводске погрузилась в пыльный туман.

"На Варкауса - между Московской и Мурманской - рабочие, которые меняют поребрики и ремонтируют дороги, просыпали что-то мелкое - возможно, цемент или что-то в этом роде, - сообщил фотокорреспондент с места событий. - Машины ездят, как в тумане - в воздухе облака пыли".

Напомним, в этом году в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на набережной Варкауса демонтируют бортовой камень – здесь планируется ремонт не только проезжей части, но и тротуаров от улицы Мелентьевой до улицы Кирова.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В городском суде Петрозаводска возобновилось слушание по делу Дмитриева

Из-за карантинных мер приставы пропустили в здание суда только участников процесса.

Городской суд Петрозаводска утром 15 июня возобновил слушание по уголовному делу известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери. Дело рассматривается в закрытом режиме, однако на каждое заседание поддержать Дмитриева приходят его друзья, знакомые и гражданские активисты из Карелии, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

Сегодня приставы пропустили в здание суда только участников процесса. Они объяснили это ограничительными мерами, введенными из-за угрозы распространения коронавируса. По словам адвоката Дмитриева Виктора Ануфриева, на сегодняшнем заседании идет допрос свидетелей.



У здания суда. Фото: Валерий Поташов

Напомним, Юрий Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери. Судебный процесс по этому делу продолжается в городском суде Петрозаводска около двух лет.

Накануне сегодняшнего заседания нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл направили обращение к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович, в котором сравнили дело Дмитриева с делами Дрейфуса и Бейлиса.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Парфенчиков оставил под запретом спортивно-массовые и зрелищные мероприятия в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение, в котором отметил несколько важных положений, касающихся ограничений при коронавирусе.

Так, согласно Распоряжению главы, спортивные, зрелищные, публичные и другие массовые мероприятия с участием 10 человек и более остаются под запретом до отмены режима повышенной готовности.

Напомним, с 15 июня на всей территории Карелии Парфенчиков ввел обязательный масочный режим. Это значит, что при посещении магазинов, торговых центров, аптек, больниц и поликлиник, гостиниц, органов власти, любых мест массового скопления людей необходимо использовать защитные маски.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Нобелевские лауреаты сравнили дело Юрия Дмитриева с процессом над офицером Дрейфусом

Выдающиеся писатели обратились к комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой поддержать арестованного исследователя сталинских репрессий.

Как сообщает "Новая газета", Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, а также лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл обратились к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в поддержку известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера по отношению к приемной дочери.

"Судя по тому, что мы читали об этом деле, зиждется оно, как и первое, на желании заглушить память о репрессиях и расправиться с Дмитриевым, вытащившим наружу неоспоримые свидетельства черных страниц советской истории. Российские власти стремятся переписать историю Сандармоха, оклеветав его первооткрывателя и беспочвенно обвинив Дмитриева в отвратительном преступлении... Дело Дмитриева в каком-то смысле очень напоминает нам два знаменитых уголовных дела, когда-то потрясших Европу: офицера Дрейфуса и мещанина Бейлиса, которые также имели явную политическую подоплеку и использовали массовые предрассудки", – отметили в письме писатели.

Процесс по делу Дмитриева возобновляется сегодня, 15 июня.

Ранее на сайте британского правительства появилось письмо с требованием освободить находящегося в СИЗО исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева.

Напомним, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери в декабре 2016 года. Поводом для этого послужили снимки обнаженной девочки, содержавшиеся в домашнем компьютере исследователя сталинских репрессий. Сам Дмитриев отказался признать себя виновным, а его адвокат Виктор Ануфриев объяснил фото необходимостью контроля за здоровьем ребенка.

В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска полностью оправдал Дмитриева по выдвинутым против него обвинениям в изготовлении детской порнографии и предоставил ему право на реабилитацию. Однако в июне того же года Верховный суд Карелии отменил это решение и направил дело Дмитриева на повторное рассмотрение, а спустя две недели исследователь репрессий был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении его приемной дочери.

фото: © ГИБДД Карелии

Пострадали две пассажирки перевернувшегося на трассе в Карелии авто

Авария произошла в Пудожском районе 14 июня, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 516 км автодороги "Кола" в 15.45 26-летний водитель Skoda Octavia столкнулся с Volkswagen Tiguan при совершении обгона. Volkswagen поворачивал налево.

После столкновения Skoda опрокинулась за пределы проезжей части. 47-летняя и 51-летняя пассажирки им была оказана медицинская помощь.

Ранее фура столкнула внедорожник с трассы в Карелии.

фото: Национальная библиотека Карелии

Марина Никишина: "Все участники голосования будут защищены, меры безопасности – беспрецедентные"

Директор Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина высказала свое мнение по поводу необходимости принять участие в голосовании по изменению Конституции.

1 июля состоится Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России. При его организации будут предприняты беспрецедентные меры безопасности. Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка в нашей стране стабилизировалась, организаторы важного и масштабного события сделают все, чтобы защитить граждан на участках и вне помещений для голосования.

Вот что сказала по этому поводу руководитель Национальной библиотеки Карелии Марина Никишина:

- Я считаю, что все граждане России должны принять участие в этом важном мероприятии и высказать свою точку зрения по поводу поправок в Конституцию. Власти сейчас делают все, чтобы голосовать было легко и безопасно. И люди это понимают. Уж если наши читатели вернулись в библиотеки, - сдают, берут, обменивают книги, - при этом, научились пользоваться индивидуальными средствами защиты, соблюдают социальную дистанцию, - то при голосовании, тем более нечего бояться. Надо идти и совершенно спокойно голосовать. Потому что мероприятие на самом деле очень важное для каждого из нас. И на участках будут обеспечены беспрецедентные меры безопасности, - маски, перчатки, температурный контроль. Этим сегодня занимаются и Центральная избирательная комиссия, и правительство Карелии, и власти в районах. Чтобы все прошло хорошо. И я уверена, так и будет.

фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

Возобновились продажи в России самых дешевых иномарок

Автомобили бюджетного семейства Chevrolet - Spark, Nexia и Cobalt, выпускающиеся на заводе UzAuto Motors в Узбекистане, вновь появились в продаже в России.

Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на дистрибьютора UzAuto Motors на российском рынке компанию "Келес Рус".

"15 июня 2020 года в рамках заключенного соглашения с General Motors UzAuto Motors объявил о старте продаж в России автомобилей Chevrolet массового сегмента. Первыми моделями, доступными российским покупателям, станут Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt", - говорится в сообщении компании. О ценах на эти модели читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: pixabay

Сколько "свободных" денег имеется у семей в Карелии, показали результаты исследования

У карельских семей, где работают оба родителя и есть один или два ребенка, после уплаты всех минимальных расходов еще остаются "свободные" деньги.

Такой вывод следует из исследования благосостояния российских семей, проведенного агентством РИА Новости.

Составители рейтинга посчитали, какая сумма остается в среднестатистической семье со средним по региону заработком после минимальных жизненно необходимых затрат. В исследовании приведены два варианта – для семей с одним ребенком и с двумя детьми. Расчёт проводился путём сложения двух чистых среднегодовых зарплат (без НДФЛ) и вычитания прожиточных минимумов взрослых и детей.

Что получилось в итоге, и какое место заняла Карелии в рейтинге, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Столица на Онего

Глава Карелии предложил продлить республиканским чиновникам и депутатам срок предоставления ими отчетов о доходах

Губернаторский законопроект предусматривает перенести окончание декларационной кампании до августа.

Глава Карелии Артур Парфенчиков внес на рассмотрение республиканского парламента проект регионального закона, который продлевает карельским депутатам и чиновникам срок предоставления ими сведений о доходах, расходах и имуществе за прошлый год до 1 августа. В пояснительной записке к законопроекту никак не объясняется, чем вызвана необходимость переноса срока отчетности должностных лиц, однако отмечается, что этот документ разработан в целях реализации положений указа президента РФ от 17 апреля 2020 года № 272 "О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 г.", который также продлил срок предоставления таких сведений федеральным чиновникам до августа.

Напомним, что депутаты республиканского парламента, а также городского совета Петрозаводска уже обнародовали сведения о своих доходах за прошлый год. Но глава Карелии Артур Парфенчиков пока не спешит этого делать.

фото: Владимир Родионов и Сергей Величкин / ТАСС

Минсельхоз Карелии объявил о росте в отрасли после разговора Путина с Парфенчиковым

Минсельхоз Карелии объявил о росте производства в отрасли в 2020 году – официальная статистика появилась через 3 дня после того, как президент РФ Владимир Путин поговорил на эту тему с главой региона Артуром Парфенчиковым.

Во время онлайн-встречи Путина и Парфенчикова была затронута тема спада в сельском хозяйстве в последние 3 года. Глава государства поинтересовался причинами и отметил, что в 2020 году начался рост.

"Я вижу, что за январь-март 2020 года объем сельхозпроизводства чуть-чуть подрос, чуть-чуть, правда, но такая тенденция есть, и надо ее не только сохранить, но и поддержать", - сказал президент. После этого на официальном сайте Минсельхоза Карелии появилась статистика за январь-апрель. О чем говорят эти цифры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в России выявлено 8246 человек, заболевших новой коронавирусной инфекцией

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 537 210 случаев COVID, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 284 539 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 4 489 человек.

За весь период в России умерло 7 091 человек. За последние сутки подтверждено 143 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 15,1 млн тестов на коронавирусную инфекцию нового типа, в том числе 280,9 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 316 тыс. 683 человека.