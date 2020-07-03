Самые читаемые новости за 3 июля

фото: БОГАТЫРИ МИРА 2020 | STRONGMAN | в Карелии / ВК

Богатыри мира не приедут в Карелию из-за коронавируса

Российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL —Strongman Champion League не состоится из-за действующих ограничений на проведение массовых мероприятий.

Международные соревнования по силовому экстриму в Карелии отменены. Мероприятие должно было состояться в Петрозаводске 18 июля. Проведению соревнований помешали ограничительные меры из-за распространения COVID-19. Об этом сообщают организаторы.

"В связи с действующими ограничениями на проведение массовых мероприятий в России, соревнования по силовому экстриму в Петрозаводске в этом году отменяются. Будем надеяться на следующий год!", - говорится в тексте заявления организаторов.

Изначально предполагалось, что соревнования в Карелии посетят звезды силового экстрима.

В минувшем году "Богатыри мира" продемонстрировали в Петрозаводске предел человеческой силы.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 40 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии

Общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451, сообщили в республиканском оперштабе по борьбе с COVID-19.

За последние сутки подтверждено 43 новых случая коронавируса: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2 (ст. Деревянка), в Пряжинском районе – 2 (село Крошнозеро), в Кондопоге – 1, в Олонце – 1, в Медвежьегорске – 1, в Пудожском районе – 8 (поселок Пудожгорский – 1, поселок Колово – 7), в Беломорском районе – 7 (Беломорск – 6, поселок Сосновец –1).

Выздоровели еще 33 человека: в Петрозаводске – 13, в Беломорском районе – 8, в Кондопожском районе – 3, в Олонецком районе – 1, в Лоухском районе – 1.

Также выписаны еще 5 строителей Белопорожской ГЭС и 2 работника АО "ВАД".

Всего выздоровели – 687.

Проведено в Карелии 81864 исследований (+1067 за сутки).

На самокарантине находятся 1219 человек (-217 за сутки).

В местах обсервации пребывает 16 человек (+5 за сутки).

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 236,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 2 раза выше и составляет 450,6 случаев, по Северо-Западу – 406,3.

Напомним, по состоянию на 2 июля в Карелии было зарегистрировано 7 летальных случаев. Последней умерла 94-летняя жительница Петрозаводска.

фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в совершении смертельного ДТП

Актер Михаил Ефремов не считает себя виновником громкого ДТП в центре Москвы, в котором погиб Сергей Захаров.

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев сказал, что артист заявил о невиновности в аварии, в которой погиб водитель автомобиля, сообщает телеканал Москва 24.

"Более подробнее ничего пояснять не буду – это преждевременно, то есть данное преступление он не совершал. Михаил Олегович, когда ранее сказал: "Я хочу возместить", – не возместить, а "готов платить", потому что в ДТП участвовала его машина", – объяснил представитель защиты.

Напомним, восьмого июня Ефремов за рулем внедорожника выехал на полосу встречного движения на Садовом кольце и столкнулся с машиной, водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от травм в больнице.



Московская прокуратура заявила, что в момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом и ожидает решения суда. Ему грозит лишение свободы на срок от пяти до 12 лет

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Завершился розыск пропавших на озере в Карелии мужчины с девушкой

Пропавшие вернулись на берег в Питкяратском районе, сообщили в МВД Карелии.

Ранее сообщалось, что в Карелии полиция разыскивает 44-летнего мужчину и 25-летнюю девушку, которые пропали в Олонецком районе.

Данные граждане 26 июня вблизи поселка Ильинский Олонецкого района вышли в акваторию Ладожского озера на лодке с мотором. До вчерашнего дня их местонахождение было неизвестно.

По информации МВД Карелии, поиски завершены. Разыскиваемые вернулись на берег. В настоящее время их жизни вне опасности.

фото: ©Столица на Онего

Виктор Степанов: "Мы будем судиться до последнего! "

Депутат парламента Карелии пообещал отстаивать в суде права отправленного в отставку главы Сортавалы.

Депутат парламента Карелии Виктор Степанов пообещал отстаивать в суде права главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, которого горсовет отправил накануне в отставку. Об этом Степанов заявил 3 июля на внеочередном заседании Законодательного собрания республики, где обсуждался законопроект об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений, которое, собственно, и стало причиной нынешнего политического кризиса в Северном Приладожье.

"У нас остается судебная перспектива, и поверьте мне: мы будем судиться до последнего, отстаивать права местного самоуправления, права того гражданина, который избран населением на должность главы Сортавальского поселения. А так, конечно, возникает вопрос: может, мы объединим Петрозаводск и Законодательное собрание, и все сюда? И будет у нас один штаб на Ленина, 19 (адрес правительства Карелии – прим. "Столицы на Онего") командовать всем и выполнять все поручения. Прямая вертикаль! И не нужно никакого местного самоуправления, что приняли, то и выполняем все по стойке смирно! Но я думаю, что это абсурдно было бы сегодня в условиях развития демократии и в условиях того, что приняты поправки в Конституцию, и одобрены большинством жителей Российской Федерации", – сказал Виктор Степанов.

Читайте подробнее в рубрике "Политкухня".

фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

В Петрозаводске спасатели сняли с дерева диплом

Необычная спасательная операция состоялась 2 июля около торгового центра, сообщили в МЧС Карелии.

В четверг в 13.08 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступил необычный звонок – диплом выпускника оказался на дереве вблизи ТЦ "Аура".

Каким образом диплом попал туда – неизвестно.

На место выехал один спасатель и снял с дерева документ об окончании учебного заведения.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

Оперштаб России опубликовал свежие данные по распространению COVID-19

Всего в России на 3 июля зарегистрировано 667883 случая COVID-19, за сутки – 6718, сообщает оперштаб РФ.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 437893 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 8915.

За весь период в России умерли 9859 человек. За последние сутки подтверждено 176 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451.

фото: © petrsu.ru

Увеличение случаев коронавируса повлияло на количество голосующих в Карелии, считает ректор ПетрГУ

Ректор Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин прокомментировал явку в Карелии на голосование по поправкам к Конституции РФ.

По мнению Анатолия Воронина, в целом организация голосования прошла на высоком уровне.

"Если говорить о результатах голосования по Конституции и сравнивать их с выборами президента России в 2018 году, то они находятся примерно в том же диапазоне, - сказал Анатолий Воронин. - Тогда было 73% поддержки президента, сейчас - 70,5% поддержки Конституции. В целом результат неплохой, поддержка Конституции в республике находится на высоком, хорошем российском уровне".

Делать выводы о явке на участки ректор ПетрГУ не спешит, так как, по его мнению, требуется более детально проанализировать итоги голосования отдельно по Петрозаводску и районам республики.

"Если говорить о явке, то в Карелии она ниже на 10% по сравнению с 2018 годом, - сказал Анатолий Воронин. - Я считаю, что уменьшение количества проголосовавших по сравнению с выборами президента связано с коронавирусом. Несмотря на то, что уровень эпидемии в Карелии находится на невысоком уровне, за последние две недели перед 1 июля произошло увеличение случаев коронавирусной инфекции и, возможно, это несколько повлияло на количество голосующих. Часть населения все-таки побоялась приходить на участки, хотя были предприняты беспрецедентные меры безопасности".

Напомним, по результатам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Республики Карелия явка составила 46,07%. За одобрение изменений в Конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против - 28,58%, сообщили в ЦИК республики.

По данным Центральной избирательной комиссии РФ к 7:00 обработано 99,97% протоколов на голосовании по поправкам в Конституцию. В поддержку изменений в основной закон выступили 77,92% российских избирателей. Против поправок выступили 21,26% участников голосования. Общая явка составила 65%.

фото: © МЧС Карелии

Посетителей торгового центра в Петрозаводске эвакуировали (ФОТО, ВИДЕО)

Пожарная сигнализация сработала в ТРЦ "Макси" менее часа назад, сообщили в МЧС Карелии.

В 10.36 в пожарно-спасательную службу Петрозаводска поступило сообщение о сработке пожарной сигнализации в торгово-развлекальном центре на проспекте Ленина 14.

На место выехали 40 пожарных и 12 единиц техники.

Вызов оказался ложным.

Никто не пострадал.

фото: © Правительство Карелии

Глава Карелии прокомментировал отставку главы Сортавалы и объединение двух поселений

Артур Парфенчиков призвал всех взглянуть на ситуацию в правовом поле.

Напомним, городской совет Сортавалы принял днем 2 июля решение об "удалении в отставку" избранного главы муниципального образования Сергея Крупина.

А сегодня Законодательное собрание Карелии на внеочередном заседании подавляющим большинством голосов приняло сразу в двух чтениях республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений.

Глава Карелии на своей странице "ВКонтакте" решил высказаться по поводу конфликтной ситуации в Сортавальском районе.

"Разговоры о каком-то моем "личном участии" в данной ситуации беспредметны. Есть судебное решение, есть факт его неисполнения должностным лицом и есть правовые последствия этого неисполнения. Ничего другого здесь нет.

Есть судебное решение, которое в настоящий момент главой города не исполняется. Речь идет о неподписанном решении Совета Сортавальского городского поселения от 30 апреля 2020 года "О преобразовании муниципального образования "Сортавальское городское поселение". Соответствующее исполнительное производство в отношении Сергея Крупина сейчас находится в службе судебных приставов.

Кроме того, прокуратура Сортавалы указывает главе города на неисполнение и других вопросов местного значения: на протяжении более чем трех месяцев Сергей Крупин не подписал 28 иных решений городского совета, с 2015 года не вносил изменения в устав Сортавальского городского поселения, несмотря на то, что это было необходимо в связи с изменениями федерального законодательства. То есть, по мнению прокуратуры, сознательно и намеренно затягивал принятие важных и обязательных для города решений. В связи с чем, органы прокурорского реагирования считают законным и обоснованным решение депутатского корпуса об удалении главы города в отставку. Добавлю, что республиканская власть никаким образом не вмешивается в ситуацию, работают только правоохранительные органы", – написал Артур Парфенчиков.

Глава региона также отметил, что объединение Сортавальского и Хелюльского поселений – это важное решение.

"В случае объединения Хелюльского и Сортавальского городских поселений высвободятся средства, ранее направляемые на содержание административного аппарата. В настоящее время эти расходы составляют более 4 млн рублей в год – а это 47,8 процента от собственных доходов Хелюльского поселения, то есть фактически половина. Очевидно, что объединение поселений позволит оптимизировать расходы и даст импульс к развитию. В общей сложности общий экономический эффект после завершения указанных этапов объединения составит около 16 млн рублей в год", – отметил губернатор.

Вчера в кабинете главы Сортавалы в Карелии произошла потасовка – конфликт руководителя муниципалитета с депутатами перешел в физическое противостояние.

фото: © пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

Трех браконьеров поймали на ловле судаков (ФОТО)

В акватории Онежского озера пресечена незаконная добыча промысловой рыбы, сообщили в пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Ущерб превысил 39 тысяч рублей.

В Кондопожской губе Онежского озера выявлены двое местных жителей в возрасте 45 и 50 лет.





Установлено, что, несмотря на действующий запрет, браконьеры в ночное время осуществляли незаконный лов рыбы в местах нереста.



Добычей браконьеров стали три судака. Стражами правопорядка у правонарушителей изъяты 10 запрещенных рыболовных снастей, катер с мотором и добытый улов.





В Прионежском районе у любителя незаконной рыбалки также изъято 3 особи судака.



Общая сумма ущерба превысила 39 тысяч рублей.



Возбуждены уголовные дела.



Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, в Карелии будут судить браконьера из Ленобласти, "вооружившегося" 11 спиннингами.

фото: © shutterstock.com

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту падения годовалого ребенка с пятого этажа

Возбуждено уголовное дело по факту падения ребенка из окна дома на улице Чернышевского, сообщили в Следкоме Карелии.

Напомним, 1 июля около 20.00 на улице Чернышевского, 5 из окна выпал годовалый мальчик. Ребенка госпитализировали в Детскую республиканскую больницу.

По версии следствия, малыш выпал из окна пятого этажа. Ребенок находился дома с матерью.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Жителей Карелии предупреждают об опасности оставления детей без присмотра, особенно при открывании окон и балконов в квартирах и других помещениях из-за возможных падений. Для исключения подобных ситуаций необходимо использовать безопасную сетку с защитой от выпадения детей, способную выдержать большой вес, а также специальные замки и ручки для окон и балконных дверей с замками, исключающими возможность самостоятельного открывания детьми.

фото: © ЦИК Карелии

Ходили ли вы на голосование по изменению Конституции? (ОПРОС)

В среду, 1 июля, завершилось голосование по поправкам к Конституции РФ.

Для того, чтобы избежать скопления людей на участках, голосование по изменению Конституции проходило в течение целой недели: с 25 июня по 1 июля.

В итоге, в голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в Карелии приняли участие более 239 тысяч человек, то есть 46,07% от общего количества участников голосования.

За внесение изменений в конституцию РФ высказались 70,46% участников голосования, против – 28,58%.

Вы ходили на голосование по изменению Конституции?

Ответить на вопрос можно здесь.

фото: © Столица на Онего

Прокурор Сортавальского района: "Решение об отставке главы Сортавала законно и обоснованно"

Прокурор Сортавальского района Карелии Николай Терешков считает, что удаливший в отставку Сергея Крупина горсовет действовал в соответствии с законом.

Прокурор Сортавальского района Николай Терешков в разговоре с корреспондентом "Столицы на Онего" пояснил позицию ведомства по вопросу решения депутатов горсовета Сортавалы, которые накануне удалили в отставку главу города Сергея Крупина.

"Решение сессии законно и обоснованно, так как глава города более трех месяцев фактически не исполнял возложенные на него обязанности. С марта по июнь 2020 года Сергей Крупин не подписал 28 решений горсовета, в том числе, - решение об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений. В соответствии с решением суда он должен был это сделать. В настоящее время материалы прокурорской проверки об отказе Сергея Крупина подписывать соответствующее решение направлены в Следственный комитет, - решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст. 315 уголовного кодекса – за злостное неисполнение представителем власти решения суда".

По словам Николая Терешкова, Сергей Крупин на протяжении пяти лет, с 2015 года не инициировал внесение изменений в Устав Сортавальского городского поселения, который до настоящего времени содержит противоречия с федеральным законодательством.

Также прокурор Сортавальского района считает законным назначение депутатами горсовета исполняющего обязанности главы города. Напомним, им стал депутат горсовета Олег Белов.

Председатель горсовета Сортавалы Владимир Головченко в беседе с нашим корреспондентом заявил, что решение сессии об удалении в отставку Сергея Крупина, принятое накануне единогласно, вступило в законную силу, сегодня оно опубликовано в газете "Ладога".

"Сегодня Олег Белов должен приступить к исполнению обязанностей главы города", - сказал Владимир Головченко.

фото: Столица на Онего

Суд Петрозаводска наказал адвоката Шогина за нарушение "масочного режима"

В базе Петрозаводского горсуда появилась информация о назначении наказания адвокату Михаилу Шогину, который ранее был выдворен из зала суда за нарушение "масочного режима".

Суд Петрозаводска вынес постановление о назначении административного наказания Михаилу Шогину по статье 20.6.1 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".

Наказание предполагает предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Михаил Шогин в беседе с корреспондентом "Столицы на Онего" не стал сообщать, какое именно наказание было назначено ему судьей.

Напомним, четвертого июня, ближе к 12 часам дня, в полицию поступило сообщение о том, что в зале Петрозаводского городского суда находится человек без медицинской маски. По информации пресс-службы судебных приставов, в тот день из зала горсуда был препровожден на улицу адвокат Михаил Шогин, который якобы нарушил "масочный режим". Как сообщили в ФССП, накануне инцидента адвокат Шогин вошел в здание суда в медицинской маске, успешно миновал осмотр приставами на входе и явился на судебный процесс. Затем в ходе заседания он якобы снял с лица медицинскую маску и получил замечание от судьи. По информации приставов, адвокат не прислушался к замечанию и не надел медицинскую маску. Затем в зал были вызваны сотрудники МВД. Адвоката попросили уйти. Михаил Шогин был вынужден покинуть процесс.

фото: ©ЦИК Карелии

"За последние три десятка лет население Карелии утратило интерес к волеизъявлению"

В чем причина низкой явки жителей республики на всероссийское голосование по поправкам к Конституции страны?

По данным Центральной избирательной комиссии Карелии, за неделю явка едва-едва дотянула до 46%, и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе после Мурманской области. Как считает журналист Валерий Поташов, причиной тому – политическая апатия, которая наблюдается в республике уже не первое десятилетие. Напомним, что во всесоюзном референдуме за сохранение СССР, который проходил в марте 1991 года, в Карелии участвовали почти 76% избирателей, и 76% из них высказались в поддержку Советского Союза. На всероссийское голосование по проекту "ельцинской" Конституции в 1993 году в республике пришли только 53% граждан, из которых Основной закон страны одобрили около 71%. Доля тех, кто поддержал "путинские" поправки в 2020 году, оказалась примерно такой же, однако более половины населения Карелии это голосование проигнорировало.

Политическая активность на региональных и муниципальных выборах в республике выглядит более удручающе. Так, на мартовских выборах в городской совет Сортавалы, где наблюдалась довольно жесткая политическая борьба, на участки для голосования пришла всего четверть избирателей, и даже явка на выборы главы Карелии в 2017 году составила чуть более 29%.

"Все это говорит о том, что за последние три десятка лет население республики утратило интерес к волеизъявлению", – полагает Валерий Поташов.

Читайте подробнее в статье "Явка провалена".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Парламент Карелии принял закон об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений

Закон принят на внеочередной сессии сразу в двух чтениях.

Законодательное собрание Карелии на внеочередном заседании 3 июля подавляющим большинством голосов приняло сразу в двух чтениях республиканский закон об объединении Сортавальского и Хелюльского городских поселений. С такой инициативой к депутатам карельского парламента обратился городской совет Сортавалы, и, как сообщил на сессии председатель парламентского комитета по законности и правопорядку, "справедливоросс" Александр Федичев, он узнал об этом законопроекте за полчаса до начала заседания. Федичев призвал законодателей республики не спешить с одобрением спорного документа.

"Эта поспешность очень сильно настораживает¸ мы не должны спешить, мы должны внимательно разобраться, тем более что вопрос – резонансный, и для Сортавала очень важный. Многие говорят о том, что речь идет чуть ли не о судьбе города. Мы должны со всей внимательностью отнестись к этому вопросу и ни в коем случае не спешить", – сказал председатель парламентского комитета по законности и правопорядку.

Как было отмечено на заседании Законодательного собрания Карелии, городской совет Сортавалы накануне "удалил в отставку" избранного главы Сортавальского городского поселения Сергея Крупина, который выступал против объединения двух соседних муниципалитетов. Депутат Александр Федичев предложил коллегам выслушать представителя Крупина, но слово ему предоставлено не было.

Каких-то серьезных аргументов в поддержку срочного принятия закона об объединении Сортавальского и Хелюльского поселений на заседании республиканского парламента никто из депутатов не высказал. Лишь председатель комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике, "единоросс" Леонид Лиминчук заметил, что законодатели Карелии наблюдают "муниципальную драму" в Сортавале уже год. "Наша задача – сделать муниципальную власть в Сортавала дееспособной", – подчеркнул Лиминчук.

В итоге против принятия законопроекта в первом чтении проголосовали всего пять депутатов, а против принятия во втором и окончательном чтении даже четыре. 22 парламентария нажали кнопку "за".

Читайте подробнее в репортаже журналиста Валерия Поташова.

фото: © Кадр из видео / Прямая линия главы Карелии

Глава Карелии рассказал, как работающие пенсионеры смогут оформить электронный больничный на карантине

Глава республики Артур Парфенчиков сообщил о процедуре оформления электронных больничных для работающих пенсионеров в период карантина.

Работающие пенсионеры старше 65 лет, находясь на карантине, смогут вновь оформить электронные больничные с выплатой пособия за счет средств Фонда соцстрахования. Об этом Парфенчиков сообщил в соцсети.

"Раньше этот вопрос регулировался постановлением правительства России. Затем его передали на уровень регионов. И мы приняли решение продолжить оформление больничных для таких граждан, если они не перешли на удаленную работу или не находятся в отпуске. Соответствующее распоряжение подписал накануне", - сообщил губернатор.

Подробнее - на сайте "Вести Карелии".

Парфенчиков разрешил провести фестиваль "Ruskeala Symphony" в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков заявил, что знаменитый фестиваль "Ruskeala Symphony" состоится в Карелии, однако пройдет в сокращенном виде.

Международный фестиваль пройдет 15 августа в горном парке "Рускеала" и будет однодневным. Об этом Артур Парфенчиков сообщил в соцсети.

"В этом году в связи с коронавирусом мы приняли решение ограничиться одним днем, но он будет очень насыщенным – пять концертов! Среди участников – прославленные музыканты, звезды мировой оперной сцены и наши любимые артисты: Российский квартет саксофонистов из Санкт-Петербурга, Симфонический оркестр Карельской филармонии под управлением Анатолия Рыбалко, ансамбль Михаила Тоцкого, фолк-группа "SKYLARK". Дебютную программу представит Мужской камерный хор Алексея Умнова", - рассказал глава республики.

Парфенчиков пообещал организовать соблюдение мер безопасности, чтобы защитить от риска заражения коронавирусной инфекцией присутствующих на фестивале.

Каким был фестиваль "Ruskeala Symphony" в прошлом году, можно посмотреть здесь.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Нашлась пожилая петрозаводчанка, которая ушла из больницы и пропала

Пенсионерку не могли найти со 2 июля.

Напомним, отделом полиции по Петрозаводску разыскивалась пропавшая без вести 66-летняя женщина, у которой случаются провалы в памяти.

В четверг она на вышла из Республиканской больницы им. Баранова и пропала.

По информации МВД Карелии, женщину нашли.

фото: © shutterstock.com

Ограничение движения введено через реку Деревянка на подъезде к Петрозаводску

Ограничения начинают действовать с 3 июля, сообщили в ФКУ Упрдор "Кола".

На мосту через реку Деревянка на км 130 подъезда к Петрозаводску автомобильной дороги А-215 вводятся ограничения движения транспортных средств:

- ограничение массы –20 т;

- ограничение максимальной скорости – 20 км/ч;

- ограничение минимальной дистанции – 30 м;

- движение по одной полосе в соответствии со знаками приоритета.

Кроме того, запрещается движение пешеходов по правому тротуару по ходу километража.

фото: © Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

Поправки вступят в силу уже 4 июля, отмечается в указе.

Президент России Владимир Путин подписал указ о внесении в конституцию страны поправок, которые на всероссийском голосовании поддержали более чем три четверти российских избирателей, пишет издание "РИА Новости".



В этом году в послании Федеральному собранию Путин предложил внести в Основной закон страны ряд поправок. Впоследствии предложения прорабатывала специально созданная рабочая группа, после чего президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение Госдумы.

Нижняя палата парламента 11 марта приняла президентский законопроект в окончательном чтении, в тот же день документ одобрил Совет Федерации, после чего он был поддержан заксобраниями всех регионов РФ. Путин 14 марта подписал закон о поправке к Конституции РФ. При этом президент неоднократно подчеркивал, что изменения вступят в силу только в том случае, если будут поддержаны на общероссийском голосовании.



Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек).

фото: © Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске начался ремонт Первомайского проспекта и улицы Калинина (ФОТО)

Подрядчик приступил к работе на последних из запланированных к ремонту в 2020 году городских магистралях.

По сообщению администрации Петрозаводска, АО "АБЗ-Дорстрой" продолжает ремонт дорог и тротуаров карельской столицы в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Подрядчик приступил к двум заключительным объектам из 11 запланированных на 2020 год. На Первомайском проспекте началось фрезерование старого асфальтобетонного покрытия, а на улице Калинина демонтаж бортового камня.

Ранее подрядная организация привела в нормативное состояние Вытегорское и Соломенское шоссе, Лесной проспект, Гвардейскую, Муезерскую, улицы Островского и Ватутина. Продолжаются работы на набережной Варкауса и улице Чапаева.

Ранее спикер Петросовета рассказал об ужесточении контроля за работой подрядчиков..

фото: © Зураб Джавахадзе/ТАСС, архив

Спасатели обнаружили тело пожилой жительницы Карелии

Тело женщины нашли 2 июля в Питкяранте, сообщили в МЧС Карелии.

В 15.30 в пожарно-спасательную службу Питкяранты поступил звонок от полиции с просьбой о помощи – пожилая хозяйка квартиры дома №7 на улице Гоголя не выходит на связь.

Пожарные установили трехколенную лестницу в окно квартиры на втором этаже, попали внутрь и обнаружили мертвую пенсионерку.

Ранее мертвого мужчину нашли в квартире на улице Лыжной в Петрозаводске.

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии 10 человек с пневмонией госпитализировали за минувшие сутки

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с COVID-19.

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией госпитализированы 778 пациентов, 62 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Десять человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на коронавирус.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 3 июля составило 1451.

фото: © кадр из видео/камера "Сампо.ру"

В Петрозаводске грузовик на ходу потерял колесо (ВИДЕО)

Инцидент произошел 2 июля на Зареке.

В 17.03 на улице Ригачина грузовой автомобиль во время движения потерял колесо.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент произошедшего.

Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", отвалившееся колесо ударило белую легковушку: замят капот, правое крыло, разбита фара.

фото: © Иван Новиков-Двинский/ТАСС

Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за жары

Если температура в рабочем помещении достигла 28,5 градусов, рекомендуется сократить рабочий день на час, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"В случае, если температура в рабочем помещении приблизилась к отметке 28,5 градусов, рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа", – говорится в сообщении ведомства.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Максим Стулов/ТАСС

В Карелии налоговые инспекции снимают ограничения, вызванные COVID-19

Налоговые инспекции возобновляют прием налогоплательщиков в операционных залах.

В связи с поэтапным снятием ограничительных мер, введенных для защиты от коронавирусной инфекции, налоговые органы сообщают о возобновлении с 6 июля приема налогоплательщиков в операционных залах территориальных инспекций.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © страница вконтакте Артура Парфенчикова

Артур Парфенчиков посвятит очередную "прямую линию" вопросам медицины

В понедельник, 6 июля, глава Карелии проведет "прямую линию".

"Друзья, жизнь в республике постепенно возвращается в привычное русло. Поэтапно мы восстанавливаем и оказание плановой медицинской помощи. Этой теме, а также в целом ситуации в сфере здравоохранения, модернизации наших лечебных учреждений посвятим очередную прямую линию", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

В дискуссии также примут участие глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков и главный врач Республиканской больницы Тамази Карапетян. Во время онлайн-трансляции запланированы включения из лечебных учреждений в районах республики.

Начало трансляции 6 июля в 14.30. Посмотреть ее можно здесь.

фото: © Читатель "Столицы на Онего"

Переносные цветники появились в центре Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Трильяжные клумбы украсили тротуар около мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал фото новых переносных цветников, которые установили на площади Ленина.

Клумбы пока пустуют, несмотря на то что уже начало июля, а лето в Карелии короткое.

Ранее сообщалось, что подрядчик оформляет клумбы и вазоны, восстанавливает газоны, стрижёт кустарники, косит траву и убирает зоны отдыха. В Петрозаводске пообещали высадить 300 тысяч цветов.