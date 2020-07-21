Самое важное за сегодня

фото: © pixabay.com

Еще 41 человек в Карелии заразился коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 21 июля составило 1994 человека, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки в Карелии подтвержден 41 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 17 человек, в Прионежском районе – 6 человек (поселок Мелиоративный - 3, ст. Шуйская - 1, поселок Шуя -1, ст. Орзега -1), в Кеми – 2 человека, в Сортавале – 1 человек, в Костомукше – 2 человека, в Калевальском районе – 5 человек (Калевала - 1, поселок Боровой - 3, урочище Пизьмагуба - 1), в поселке Муезерский – 1 человек, в Суоярви - 2 человека, в Кондопоге – 2 человека, в Олонецком районе – 1 человек (деревня Верхняя Видлица), в Сегежском районе (Ондская ГЭС) – 2 человека.

Число заболевших COVID-19 в Карелии на 21 июля составило 1994 человека.

Выздоровели за время пандемии 1249 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 25 человек: в Петрозаводске – 15, в Лахденпохском районе - 3, в Прионежском районе - 2, в Пряжинском районе - 2, в Сортавальском районе - 2, в Олонецком районе – 1.

Всего умерло 12 человек.

Находятся на самокарантине – 925 (+11 за сутки).

Пребывают в местах обсервации 11 человек (-2 за сутки).

Всего в Карелии проведено 103559 исследований на коронавирус (+1236 за сутки).

фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Парфенчиков уехал на Север

Глава Карелии Артур Парфенчиков совершит рабочие поездки в Калевальский и Кемский районы.

Во вторник и среду работаю в Калевальском и Кемском районах: в том числе проверяю наши школы, которые активно готовятся к новому учебному сезону, рассказал Парфенчиков на своих страницах в соцсетях.

По словам главы Карелии, в этом году улучшаются условия для обучения ребят в 116-ти образовательных организациях республики. В детских садах и школах ремонтируют помещения, кровлю и инженерные системы, приводят в порядок пищеблоки, ставят новые окна и двери, утепляют фасады и подвалы, устраняют предписания надзорных органов, а также создают условия для занятий спортом в малых городах и сёлах.

Всего на подготовку к новому учебному году образовательных организаций Карелии предусмотрено более 672 миллионов рублей, в том числе 69 миллионов – из федерального бюджета.

фото: © кадр из видео

Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

"Пятый канал" рассказал о Кирилле Сортланде, участнике смертельного ДТП, в котором погиб 23-летний петрозаводчанин.

Корреспонденты "Пятого канала" показали момент смертельной аварии, которая произошла 14 июня на Комсомольском проспекте. Тогда после страшного столкновения Daewoo Matizс BMW, в больнице от полученных травм скончался 23-летний водитель малолитражки.

На сегодняшний день, по словам правоохранительных органов, проводится расследование. Второй участник смертельного ДТП – Кирилл Сортланд продолжает безнаказанно на огромной скорости ездить по городу.

"Пятый канал" показал скоростные заезды Сортланда по Петрозаводску. Многие видеоролики Сортланд сам выкладывает в интернет, показывая беспомощность системы.

Что о ситуаци говорит сам "герой" заездов, смотрите в сюжете "Пятого канала".

Напомним, за развитием ситуации с Сортландом пристально следит блогер Варламов.

фото: © Александр Рюмин/ТАСС, архив

Роспотребнадзор Карелии ищет пострадавших из-за отмены концертов в Петрозаводске

Управление Роспотребнадзора по Карелии готовит иск к концертному агентству "Интерфест" и разыскивает пострадавших.

Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, в настоящее время рассматривается вопрос о возможности обращения в суд в защиту прав и законных интересов группы потребителей с исковым заявлением к ООО "Интерфест" в связи с отменой (переносом) зрелищных мероприятий (концертов) и отказом в возврате денежных средств, уплаченных за билеты, в полном объеме.

Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц допускается в случае, если ко дню обращения в суд к требованию присоединились не менее двадцати человек, пояснили в ведомстве.

Учитывая изложенное, Управление предлагает гражданам, пострадавшим от указанных действий ООО "Интерфест" и желающим присоединиться к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц, обращаться в отдел защиты прав потребителей по тел. (8142) 79-74-02 (начальник отдела Горина А.В.), воспользоваться разделом "Прием обращений граждан" на официальном сайте Управления или направить письменное обращение с использованием услуг почтовой связи по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Володарского, д. 26.

Напомним, что агентство "Интерфест", судя по данным на официальном сайте компании, в настоящее время занимается в Петрозаводске организацией концертов Леонида Агутина и Анжелики Варум, а также группы "Пикник".

фото: © ГИБДД Карелии

Двое детей в Карелии пострадали в ДТП из-за пьяной женщины

В Прионежском районе пьяная женщина устроила ДТП, в котором пострадали дети, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники Госавтоинспекции Прионежского района выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних подростка.

По предварительным данным,19 июля около 21.50 на 18 км автодороги "Педасельга - ст. Ладва Ветка" в Прионежском районе 34-летняя женщина, находясь в состоянии опьянения, не справилась с управлением автомобиля Renault Logan и перевернулась в кювет.

В результате происшествия пострадали 2 пассажира - 12-летний мальчик и 11-летняя девочка (жители поселка Ладва). В момент ДТП дети были не пристегнуты ремнями безопасности.

Пострадавшим оказана медицинская помощь.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Глава Минздрава Карелии: "Ковидная инфекция никуда не исчезает"

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в республике.

На 21 июля в Карелии - 1 994 инфицированных коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки заболел 41 человек. Уровень заболеваемости в расчете на 100 тысяч человек в 1,5 раза ниже (324,7 на 100 тысяч населения), чем в целом по стране.

Министр здравоохранения напомнил, что ковидная инфекция распространяется воздушно-капельным и контактно-бытовым способом.

"Сейчас распространение коронавируса идёт по синусоиду. Ещё раз подчеркну, что при максимальном уровне тестирования мы выявляем и большое количество инфицированных: ковидная инфекция никуда не исчезает. Индекс тестирования населения на Covid-19 в нашей республике – 4,5, тогда как в соседней Финляндии ранее он составлял не более 1,5", - пишет министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в "Вконтакте.

Глава Минздрава отметил, что на сегодняшний день выздоровели в Карелии почти 63% от общего числа заболевших. Большинство переносят заболевание в лёгкой форме. При почти 2000 инфицированных в республике, уровень летальности 0,6%, что ниже среднероссийского более чем в два раза (1,6%).

Ранее Михаил Охлопков рассказал, что будет с ковид-центрами после завершения пандемии коронавируса.

фото: © Yle

На севере Финляндии задержан очередной перебежчик из российской Карелии

Нарушитель границы попросил у финнов убежища.

Финские пограничники задержали очередного перебежчика из российской Карелии. Как сообщила Пограничная служба Финляндии, инцидент произошел утром 21 июля в районе Куусамо на северо-востоке страны. Финский патруль обнаружил неизвестного мужчину на западном склоне возвышенности Кунтивара и заподозрил незнакомца в незаконном пересечении российско-финляндской границы. Во время допроса задержанный попросил предоставить ему убежище.

Напомним, предыдущий перебежчик из российской Карелии был задержан финскими пограничниками в конце прошлой недели. Нарушителя обнаружили в районе Париккала – в финской Карелии.

фото: pixabay

Средняя зарплата в Карелии превысила 47 тыс. рублей: данные по всем отраслям

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций в Карелии достигла 47312 рублей.

Это следует из данных Карелиястата о средних размерах зарплаты в различных отраслях экономики за май 2020 года.

Больше всего выросла средняя зарплата в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - она увеличилась на 25,4% и достигла 46141 рубля. Также в тройку лидеров вошли здравоохранение и социальные услуги (рост на 16,4% до 51833 рублей), и образование (рост на 15% до 50988 рублей). Как выросли зарплаты в других отраслях, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Коллаж / ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин / AP Photo/Muhammed Muheise

Членам наркогруппировки в Карелии грозит пожизненный срок за сбыт наркотиков

В Карелии будут судить 13 членов преступного сообщества, которые обвиняются в сбыте наркотиков, сообщили в МВД Карелии.

Вскоре на скамье подсудимых окажутся 13 членов преступного сообщества, которые, по версии следствия, выполняли различные функции по сбыту синтетических наркотиков в интересах одного интернет-магазина. Фигуранты были задержаны сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Карелия в результате спецоперации с участием бойцов отряда "Гром".

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задокументировали более 30 фактов покушений на незаконный сбыт синтетических наркотиков. Установлена причастность к противоправной деятельности 2 жителей республики Коми и 11 уроженцев Карелии. В соответствии с четко распределенными ролями одни участники преступного сообщества получали крупные партии товара на хранение, другие при поступлении задания от оператора фасовали его, а третьи – помещали в тайники-закладки. Сбыт наркотика осуществлялся в нескольких районах республики, а также в регионах Северо-запада. Из незаконного оборота изъято более 1,5 килограммов синтетических наркотических средств.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит наказание вплоть до лишения свободы пожизненно.

фото: © pixabay.com

Ливни обрушатся завтра на Карелию

МЧС предупреждает об ухудшении погоды на территории южных и центральных районов республики.

В течение суток 22 июля местами, преимущественно по южным и центральным районам Карелии, ожидается сильный дождь.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводск, Костомукша, Калевальский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Сегежский, Сортавальский, Пудожский, Суоярвский районы.

Существует вероятность (0,3) возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач, в т.ч. в результате падения деревьев; вероятность гибели и травматизма людей при падении деревьев и слабо укреплённых конструкций; нарушением в работе автомобильного транспорта, возникновением ДТП, происшествиями на водных объектах.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

Возможную свидетельницу преступления ищут в Петрозаводске (ВИДЕО)

Полиция ищет женщину, которая могла видеть кражу телефона, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 в Петрозаводске устанавливают личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи.

По словам сотрудников полиции, женщина может обладать значимой информацией о краже сотового телефона, совершенной 17 июля на улице Зайцева.

Если вы что-либо знаете о разыскиваемой женщине, то информацию можно сообщать по телефону: +7-953-529-77-26.

Конфиденциальность гарантируется.

В Петрозаводске реконструируют знаменитый родник у Неглинки

В столице Карелии благоустраивают один из старейших родников – расположенный возле реки Неглинка источник, которым десятилетиями пользуются петрозаводчане.

В столице Карелии началось благоустройство старейшего городского родника, который расположен в историческом месте "старого Петрозаводска" - парке вблизи русла Неглинки, чуть ниже Школы искусств.

В этом месте, в районе улицы Вольная, родник существует уже много лет, и представители нескольких поколений петрозаводчан охотно берут здесь чистую воду. Вокруг родника находится парк со старыми деревьями, рядом протекает Неглинка, которая несет свои воды в Онежское озеро.

В последние годы вокруг родника уже не было никакого благоустройства, и поэтому строительная компания "Баренц Групп" взяла на себя приведение в порядок этого места. Сейчас здесь сделана временная лестница, по которой можно спускаться к роднику и брать воду.

Проект благоустройства, который уже начала реализовывать компания "Баренц Групп", включает в себя создание навеса и постоянной удобной лестницы. Они появятся в ближайшее время.

фото: pixabay

Мало народа и плохой климат: названы причины низкого качества жизни в Карелии

Карелия заняла 62 место в рейтинге регионов России по качеству жизни - несмотря на целый ряд высоких показателей общий балл оказался низким из-за плохого климата и малонаселенности республики.

Исследование проводило рейтинговое агентство НКР (входит в группу компаний РБК). При сопоставлении регионов России специалисты опирались на 10 основных показателей, объединенных в итоговую оценку. Эти показатели, по мнению НКР формируют понятие качества жизни.

Например, оценивался оборот розничной торговли как показатель благосостояния населения. По мнению составителей рейтинга, именно он отражает объем расходов граждан на текущее потребление. Также на рейтинг повлияло соотношение средней зарплаты в регионе и стоимости одного квадратного метра жилья и ряд других показателей. Многие из них оказались выше, чем в большинстве регионов России, но это не помогло Карелии занять высокую позицию в рейтинге. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Республиканская больница им. Баранова

"Он много лет проработал на самом пике жизни и смерти…"

Коллеги поделились воспоминаниями об ушедшем из жизни заслуженном враче Карелии, известном реаниматологе Эдмунде Белковском.

Напомним, на 78-м году жизни скончался известный в республике врач-реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.

- Для всех своих друзей и знакомых он был Эдуардом Эдуардовичем, и все они словно громом среди ясного неба были сражены вестью о его кончине, – написал Виктор Мальцев, доцент ПетрГУ, кандидат медицинских наук. – Все знали, что Эдуард Эдуардович был тяжело болен, но благодаря искусству гематологов во главе с Александром Абрамовичем Мясниковым с болезнью удаётся справиться. Но болезнь оказалась слишком коварной, и в течение практически одной недели её рецидива Эдуарда Эдуардовича не стало.

- Эдмунд Белковский – это человек-легенда, – говорит Аркадий Рутгайзер, главный врач поликлиники№2 Петрозаводска. – Он много лет проработал на самом пике жизни и смерти… Анестезиологи, как и хирурги, к сожалению, рано уходят, потому что у них работа такая, каждый день жизнь и смерть... И в операционной, когда надо принимать решение в доли секунды, иначе потеряешь пациента, то это, конечно, не может не сказываться на враче и на его здоровье. Все эти переживания ложатся на врача.

Хотя мы и не работали вместе, я его помню еще со студенческих лет, и всегда испытывал к нему самые теплые чувства. Это был порядочнейший человек и прекрасный специалист. Он всегда всем помогал, кто к нему обращался, никому не отказывал. Это огромная потеря для нас и для всего здравоохранения Карелии.

Подробнее читайте в материале "Столицы на Онего" "Памяти Эдмунда Белковского".

фото: © Администрация Петрозаводска

Остановку транспорта на Неглинской аллее и участке Онежской набережной запретят

Ограничения вводят в целях повышения безопасности, сообщили в администрации Петрозаводска.

С 22 июля в центре Петрозаводска изменится организация дорожного движения.

С 21.00 до 6.00 на Неглинской аллее (слева по ходу движения) и на Онежской набережной от улицы Еремеева до проспекта Ленина будет запрещена остановка транспорта.

Изменения внесены в целях повышения безопасности дорожного движения.

фото: администрация Петрозаводска

Глава Минстроя Карелии с "осторожным оптимизмом" рассказал о проектировании и строительстве школ

Виктор Россыпнов отметил прогресс в решении вопросов проектирования и строительства школ в Карелии.

По словам министра строительства Карелии Виктора Россыпнова, в настоящее время активно идет строительство школы на 1 350 мест в Петрозаводске. Строительная готовность объекта составляет 40%. До конца этого года планируется завершить основные строительные работы.



Начинается строительство школы на 1 200 мест в Кеми. Специалисты компании "Строй Групп" осуществляют закупку материалов и устройство строительного городка. Стоимость строительных работ составит 1,2 млрд рублей, срок их завершения - 01 декабря 2021 года.



Договор на проектирование школы на 1 100 мест в Медвежьегорске заключен с опытными проектировщиками - "Инженерным центром "Штрих". Сейчас специалисты проводят изыскания и занимаются проработкой архитектурного плана. Срок завершения проектирования - ноябрь этого года. Рассчитываем до конца года получить положительное заключение экспертизы проектной документации. В рамках национального проекта "Образование" на строительство в 2021 – 2022 годах данного объекта выделено 833 млн. рублей.



Как отметил Россыпнов, долгожданной новостью для жителей пос. Деревянка является получение положительного заключения государственной экспертизы проекта строительства в этом поселке школы на 200 учеников. Следующая стадия – включение проекта в реестр экономически эффективной документации повторного применения. Только после этого возможно будет провести торги на определение подрядчика по строительству объекта.



В Суоярви запланирована «привязка» к участку на ул. Победы проекта школы на 330 мест. Как пояснил министр, сейчас объявлен конкурс на разработку проектно-сметной документации. Победитель будет известен в конце июля, а документацию он должен будет представить до 1 декабря этого года.



Еще одна важная задача - завершить проектирование школы на 250 мест в пос. Салми Питкярантского района. Решена основная проблема - отсутствие технических условий по отоплению. Сейчас этот вопрос решен, для отопления школы запланировано строительство газовой котельной. Документы будут направлены в комитет по ценам и тарифам, и в ближайшее время появится возможность возобновить проектирование.

фото: поисковый отряд Доброспас

Поиски пенсионера с потерей памяти, ушедшего две недели назад с дачи, продолжаются в Карелии

Уже две недели прошло со дня исчезновения 80-летнего Вениамина Фрагина, но родственники и волонтеры не теряют надежды его найти.

"Спасибо всем, кто поддерживает нас в этих поисках и ожидании. Мы надеемся, ищем и ждем каждый день. Спасибо всем за ваши слова поддержки, за каждую расклеенную листовку, за все-все..", - написала дочь потерявшегося пенсионера Елена Фрагина.

Напомним, в понедельник, 6 июля, в районе 16 часов пожилой мужчина вышел из дачного дома в кооперативе "Эфир", что в Прионежском районе за Орзегой, и с того момента его местонахождение неизвестно. К поискам пенсионера подключились волонтеры поискового отряда "Доброспас", однако их помощь пока не принесла результата.

Был одет: в синие спортивные штаны, тельняшка с длинным рукавом, сверху коричневая рубашка, сверху камуфляжный жилет.

Страдает потерей памяти. Есть вероятность, что уехал на попутном транспорте в Петрозаводск.

Всех, имеющих информацию о местонахождении разыскиваемого или видевших его, полиция просит сообщить по телефону: +79095678382.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Горсовет Петрозаводска выделил миллион на памятник Якову Степанову

Прежний памятник бойцу истребительного батальона, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны, оказался уничтожен строителями детского сада.

Городской совет Петрозаводска одобрил поправку в муниципальный бюджет на нынешний год, которая предусматривает выделение средств на установку памятного знака бойцу истребительного батальона Якову Степанову, погибшему при обороне карельской столицы во время Великой Отечественной войны. На эти цели в городской казне заложен 1 миллион рублей.

Напомним, прежний памятник Якову Степанову был уничтожен строителями детского сада в районе каменного карьера на Ключевском шоссе. Однако гражданские активисты, выступающие против застройки территории карьера, где ранее планировалось обустроить парк "Каменный бор", уже восстановили памятный знак на прежнем месте.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Коронавирус ударил по собственным доходам Карелии

Поступления налога на прибыль упали в республике наполовину.

В первой половине нынешнего года в бюджет Карелии поступило 11,6 миллиарда рублей собственных налоговых и неналоговых доходов региона. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом объем таких поступлений в карельскую казну снизился на 16%, что объясняется, главным образом, коронавирусным кризисом: республиканская экономика оказалась весной в вынужденном простое.

Особенно заметно сократились поступления налога на прибыль. По данным министерства финансов Карелии они составили за полгода около 2,3 миллиарда рублей, что в половину меньше прошлогоднего уровня.

фото: Столица на Онего

Мирошник рассказала о "грандиозных работах" по ремонту Онежской набережной

Ремонт набережной Онежского озера, который ведется в Петрозаводске, предусматривает замену покрытия некоторых участков – оно будет сделано из натурального камня.

Об этом в эфире телеканала "Ника плюс" рассказала глава города Ирина Мирошник.

"Выполняются работы по мощению набережной. Материалы – натуральный камень, который будет применяться, он гораздо величественнее и более подобающий для столь важного для нас туристического и культурного объекта", - сказала мэр Петрозаводска. По ее словам, на 2020 год запланирован ремонт 36 участков набережной. А на будущее запланированы "более грандиозные работы", заявила Мирошник. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Владимир Смирнов/ТАСС

Официальная статистика показала, за счет каких видов продукции выросла промышленность Карелии

Рост промышленного производства в Карелии в первом полугодии, о котором заявил Минэк, произошел за счет увеличения выпуска целого ряда видов продукции.

Они перечислены в пресс-выпуске Карелиястата "Итоги работы промышленного производства в Республике Карелия за январь-июнь 2020 года".

Например, было больше выпущено мяса, рыбы переработанной и консервированной, изделий колбасных, творога, масла сливочного. Увеличился выпуск водки, ликёроводочных изделий. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © shutterstock.com/Motortion Films

За сутки в Карелии 12 человек попали в больницу с внебольничной пневмонией

Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализирован 931 пациент, сообщили в оперштабе РК.

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

За все время пандемии коронавируса от внебольничной пневмонии в Карелии скончались 65 человек.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Карпов

Готовится увеличение стипендий до уровня МРОТ

Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Об этом сообщила пресс-службе министерства.

"Минобрнауки России прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ", — говорится в сообщении. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © пресс-служба Законодательного Собрания Республики Карелия

Артур Парфенчиков поддержал предложение Элиссана Шандаловича создать рабочую группу по формированию поправок к Конституции Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков поддержал предложение спикера парламента Карелии Элиссана Шандаловича о создании рабочей группы по формированию поправок к Конституции Республики Карелия.

Помимо подготовки изменений в Основной закон республики потребуется также внести изменения в региональные законодательные акты, чтобы привести их в соответствие с положениями Конституции РФ и федеральных законов, принятие или обновление которых будет реализовываться в связи с изменениями в Конституции России. Как отметил Глава Республики Карелия, реализация конституционных изменений потребует слаженной работы органов государственной власти субъектов. Артур Парфенчиков подчеркнул, что представители исполнительной власти Карелии готовы принять активное участие в этой работе.

Напомним, 13 июля Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович сообщил, что в региональном парламенте будет создана рабочая группа по формированию поправок в Конституцию Республики Карелия. Помимо депутатов Законодательного Собрания, представителей органов исполнительной власти, Общественной палаты Карелии, представителей муниципалитетов, в том числе депутатов муниципальных образований, в рабочую группу войдет широкий круг специалистов и экспертов в различных областях – экологии, экономики, социальной сферы, защиты прав человека.

"Предстоит очень ответственная работа, так как речь идёт о решениях на десятилетия вперёд. Поэтому крайне важно подойти к этой задаче максимально взвешенно. И прежде чем принимать решения, мы должны услышать мнение жителей нашей республики. Тогда это будет по-настоящему народный документ", – сказал Элиссан Шандалович.

фото: pixabay

Власти Петрозаводска оценили потери бюджета из-за господдержки бизнеса во время эпидемии

Власти Петрозаводска оценили потери городского бюджета, связанные с негативным влиянием пандемии коронавируса на экономику, на сумму почти 50 млн рублей.

Это следует из решения Петросовета о внесении изменений в бюджет на 2020 год.

По оценке администрации города, сокращение поступлений в казну произойдет "вследствие введения в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) ограничительных мер", говорится в пояснительной записке к документу. О конкретных причинах снижения поступлений в бюджет города, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За последние сутки в России выявлено 5 842 человека, заболевших коронавирусной инфекцией

О ситуации с заболевание COVID-19 в России рассказали в оперштабе РФ.

В Российской Федерации зарегистрировано 783 328 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Всего за время пандемии выздоровело 562 384 человека, за прошедшие сутки выписано по выздоровлению 8 782 пациента.

Летальных случаев за все время: 12 580. За последние сутки подтверждено 153 летальных случая с коронавирусом.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 25,4 млн тестов на коронавирус. За последние сутки - 197 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21 июля остаётся 270 199 человек.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев

За минувшие сутки в Карелии произошло семь лесных пожаров

С начала сезона в лесах республики ликвидировано уже 126 пожаров, сообщили в Минприроды Карелии.

За сутки в Карелии сгорел лес площадью 9,3 га. Виной этому стали семь лесных пожаров.

Всего с начала сезона в лесах республики ликвидировано 126 лесных пожаров на общей площади 496,1 га.

В прошлом году на эту дату было зарегистрировано 86 лесных пожаров. Сгорело 589,1 га леса.

Доля ликвидированных лесных пожаров в первые сутки составляет 88%.

В Минприроды напомнили, на территории республики введен особый противопожарный режим. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица заплатят за нарушение от 20 до 40 тысяч рублей; юридические лица – от 300 до 500 тысяч рублей. А если в результате пожара причинен крупный ущерб, то наступает уголовная ответственность: до 10 лет лишения свободы со штрафом от 300 до 500 тысяч рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии -8814-2-55-55-80.

Ранее пожар уничтожил 2 га леса в Приладожье Карелии.

фото: © Администрация Петрозаводска

Жителям Петрозаводска предлагают выбрать места отдыха для благоустройства в 2021 году

В столице Карелии стартует интернет-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующе году в первоочередном порядке.

По сообщению администрации города, голосование пройдет с 25 по 31 июля на платформе "Активный горожанин".

Среди предлагаемых к выбору для благоустройства - места для отдыха и прогулок в нескольких районах карельской столицы:

- Кукковка: территория в районе здания Городской детской поликлиники № 2, Сортавальский бульвар, Пригородный парк в районе Петрозаводского дома-интерната для ветеранов;

- Зарека: Якорный парк;

- Голиковка: Машезерский сквер, Тихий сквер;

- Центр: Петровский сад, Сквер имени Юрия Гагарина, территория стадиона "Юность", Центральный сквер, Прибрежная зона реки Лососинка (от набережной Онежского озера до улицы Луначарского);

- Перевалка: парк Шиловка, часть территории Локомотивного сквера, Пристанционный сквер, парк Еловый Островок, часть территории парка Зеленый Берег, стадион в районе Средней общеобразовательной школы № 20;

- Древлянка: территория в районе Городской поликлиники № 1, лыжная база "Олимп", территория, ограниченная ЖК "Снегири", ТРК "Лотос Плаза", Лесным проспектом и Сыктывкарской улицей, территория в районе Сыктывкарской улицы и ЖК "Снегири", территория в районе Парковой улицы;

- Октябрьский: территория Городской детской поликлиники № 1, Нобельский сквер;

- Соломенное: территория в районе улицы Труда, местечко Пески, стадион на Ботанической улице;

- Сулажгора: парк Сулажгорский Питомник;

- Рыбка: родник Сулажгорский.

С дизайн-проектами общественных территорий можно ознакомиться на сайте администрации.

Интернет-голосование доступно с 25 июля (с 09.00) по 31 июля (до 21.00) на платформе "Активный горожанин". Регистрация в личном кабинете проводится через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для этого необходимо ввести логин и пароль, используемые на сайте Госуслуг.

Напомним, изменились сроки подачи заявок на благоустройство дворов в Петрозаводске.

фото: © Михаил Дьячук/fotokto.ru

В Карелии очистили реку после выброса технического масла с ГЭС

Загрязнение на реке Онда, куда попало около 200 кг технического масла из-за аварии на ГЭС, ликвидировано.

Ситуация на реке Онда в Сегежском районе стабильная – загрязнение ликвидировано, сообщается на сайте правительства Карелии.

Для определения объемов и площади загрязнения 17 июля в районе рек Онда и Нижний Выг представителями Ондской ГЭС и аварийно-спасательными формированиями "СМАРП" был оперативно организован осмотр акватории реки ниже станции, в ходе которого обнаружили сгустки масляных пятен вдоль береговой линии.

Во избежание возможного загрязнения ближайшего водозабора рядом с поселком Идель и ликвидации последствий разлива турбинного масла в районе железнодорожного моста реки Нижний Выг личным составом "СМАРП" установлены плавучие заграждения, ограничивающие дальнейшее распространение смазочного материала. На месте также проведены работы по обработке сорбентом загрязненных мест береговой линии протяженностью 450 метров. Других мест загрязнения на момент осмотра не выявлено.

Кроме этого, в Сегежском районе было проведено экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По итогам совещания было решено провести дополнительные проверки оборудования Ондской ГЭС и другие необходимые мероприятия, позволяющие в будущем исключить подобные неисправности. Также на заседании проработали вопрос о приобретении энергетиками собственных боновых заграждений на случай нештатных ситуаций.

Для ликвидации аварии на реке Онда в Сегежском районе привлекались 13 единиц техники и 25 человек, в том числе сотрудники МЧС Карелии. С 18 июля аварийно-спасательным формированием "СМАРП" регулярно проводится мониторинг обстановки на реке Онда от ГЭС до установленных бонов.

Напомним, выброс технического масла в реку Онда произошел вечером 16 июля из-за аварии на местной ГЭС. В акваторию реки попало около 200 килограммов турбинного масла.

фото: Республиканская больница им. Баранова

Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Белковский (ВИДЕО)

На 78-м году жизни скончался известный в республике врач-реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.

Жизненный путь Эдмунда Белковского напомнили журналисты карельского телевидения.

После окончания медицинского факультета Петрозаводского университета он работал в Пудожской ЦРБ, затем стал врачом-реаниматологом и анестезиологом в Республиканской больнице. С 1991 года на протяжении 14 лет возглавлял ИТАР. До конца прошлого года руководил операционным блоком больницы.

В медицинском сообществе о докторе Белковском отзывались как о высококлассном профессионале, которого отличали отзывчивость и внимательное отношение к пациентам и коллегам.

Прощание с Эдмундом Белковским состоится 22 июля в траурном зале на улице Вольная в Петрозаводске с 11 до 12 часов.