Главные новости, которые вы могли пропустить

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Число выявленных заражений коронавирусной инфекцией в Карелии пошло на спад

За минувшие сутки в Карелии подтверждено 16 случаев заболевания коронавирусом, сообщили в оперштабе РК.

Из 16 новых случаев коронавируса, зафиксированных в Карелии за последние 24 часа: в Петрозаводске – 8 человек, в Костомукше – 1 человек, в Кеми – 1 человек, в Прионежском районе – 4 человека (поселок Чална-1), в Кондопожском районе – 2 человека (Кондопога и деревня Юстозеро).

Общее число заболевших COVID-19 в республике на 9 августа составило 2576.

Выздоровели за время пандемии 1774, за сутки выписаны по выздоровлению 18 пациентов: в Петрозаводске – 13, в Медвежьегорском районе – 1, в Суоярвском районе – 2, в Пудожском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

На самокарантине находится 879 человек (-7 за сутки).

В местах обсервации пребывают 2 человека.

Всего в Карелии за время пандемии коронавируса проведено 123557 исследований (за сутки +782).

фото: © EPA/Plyal Adhikary, архив

Синоптики прогнозируют сильные дожди в восьми районах Карелии

О приближении непогоды предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью и утром 10 августа местами, преимущественно по северным и центральным районам Карелии, ожидаются сильные дожди, грозы.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Костомукша, Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский, Медвежьегорский, Муезерский, Сегежский районы.

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах.

фото: Ирина Ларионова/"Живой Петрозаводск"

Хулиганы изуродовали только что покрашенный дом в центре Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчане пожаловались, что хулиганы портят город.

В паблике "Живой Петрозаводск" опубликованы фото Ирины Ларионовой, которая запечатлела уродливые надписи, которые нанесли хулиганы на только что покрашенный дом.

"Вот только что покрашенный дом на проспекте Ленина. И уже изуродован! Ну, неужели наша доблестная полиция ничего не может сделать?", - подписала петрозаводчанка в комментарии к фото.

Ранее камера наружного наблюдения запечатлела, как вандалы повалили фонарь в губернаторском парке.

фото: Михаил Гейлаш, паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии"

После ДТП машины раскидало по перекрестку в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Жесткое ДТП произошло в центре Петрозаводска.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" сообщается, что в минувшую субботу, 8 августа, в 23.47 на перекрестке Анохина-Гоголя столкнулись два автомобиля.

От удара машины раскидало по перекрестку: один из автомобилей вылетел на газон, второй остался в центре пересечения дорог.

Видео участника паблика "Подслушано в Петрозаводске".

Фото Михаил Гейлаш, паблик "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Одну из улиц Петрозаводска перекроют на месяц

Завтра на Кукковке изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации Петрозаводска.

Временные неудобства связаны со строительством тепловых сетей.

С 10 августа на улице Мончегорской ограничат движение транспорта. Застройщик будет прокладывать тепловые сети в районе дома №18. Участок Мончегорской улицы от улицы Ильича до улицы Ульянова перекроют. Завершить земляные работы планируют до начала сентября.

Администрация Петрозаводска просит горожан заранее планировать пути объезда, быть внимательными, руководствоваться знаками и положениями Правил дорожного движения.

фото: со страницы главы Карелии Артура Парфенчикова/https://vk.com/id419407976

Парфенчиков рассказал о предпринимательнице из Карелии, которая на 200 тысяч подъемных купила племенной молодняк, корма и стройматериалы

Глава Карелии рассказал, как в республике оказывается помощь местным жителям, решившим стать предпринимателями.

"Если есть желание работать, будет и возможность. Мы всегда готовы поддержать тех, кто проявляет инициатив", - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

Например, Александра Крынец из поселка Новый Софпорог Лоухского района, мама двоих детей. Долгое время она была безработной и посвящала все время воспитанию сыновей. А в марте 2019 года решилась начать собственное дело.

Составила бизнес-план, обратилась в центр занятости и получила субсидию 200 тыс. рублей. На эти деньги купила племенной молодняк, стройматериалы для хлева, корма. Сейчас в хозяйстве Александры куры, козы и поросята. Со временем появились и постоянные покупатели: мясо и молоко пользуются спросом у местных жителей. И Александра решила, что пришла пора расширяться. Теперь думает построить еще один хлев для поросят или заняться разведением бычков.

Отмечу, что таких, как Александра, с каждым годом в Карелии все больше. Только в этом году финансовую поддержку получили уже более полутора сотен безработных, решивших попробовать себя в бизнесе. Подробная информация о том, как получить помощь, – в Агентствах занятости населения по месту жительства.

фото: Дионисий Ячменев/паблик "Субботник на Зарецком кладбище"

Вандалы испортили могилы на кладбище в Петрозаводске (ФОТО)

На Зарецком кладбище в Петрозаводске неизвестные выломали оградку и крест на могилах.

В паблике "Субботник на Зарецком кладбище" Петрозаводчанин Дионисий Ячменев публиковал фото, на которых запечатлел, как вандалы испортили могилы.

"Печальные новости, сегодня обнаружил, что подонки украли часть оградки с могилы Решетниковой, часть креста с могилы Калитовича и пытались выломать ограду за крестильным домом", - сообщил автор фото в комментарии.

Ранее сообщалось, что вандалы изуродовали надписями только что покрашенный дом в центре Петрозаводска.

фото: pixabay.com / Peggy_Marco

Парфенчиков поздравил всех строителей с профессиональным праздником

Глава Карелии Артур Парфенчиков опубликовал на своей странице в соцсети поздравление к Дню строителя.

Уважаемые работники и ветераны строительного комплекса! – написал Артур Парфенчиков. - Примите поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

В строительной отрасли Карелии сегодня трудятся более 8 тысяч человек. Благодаря вам, друзья, в нашей республике возводятся новые современные дома, реализуются серьезные проекты в промышленности и социальной сфере. Ярким примером этого года стало строительство аэровокзала. Это один из наиболее крупных объектов федеральной целевой программы к 100-летию республики. Продолжаются работы на Белопорожских ГЭС, а в этом году начнется возведение еще одной малой гидроэлектростанции – Сегозерской.

Впервые за много лет мы снова стали строить новые школы и детские сады. В 2018-м открылась школа в Ледмозере Муезерского района. Самое большое образовательное учреждение республики на 1350 мест возводится в Петрозаводске. Началось строительство школы в Кеми, проектируется школа на 1000 мест в Медвежьегорске. В следующем году новая школа должна появиться и в поселке Деревянка.

В 2019-м мы построили 4 детских сада. Этой осенью два новых современных детсада откроются в Шуе и Заозерье, а также в Петрозаводске на улице Попова.

Важная задача стоит перед нашими строителями по возведению новых домов для расселения аварийного жилья, строительству инфраструктурных объектов в районах, включенных в Арктическую зону.

Желаю всем представителям отрасли, которая играет ключевую роль в экономике региона: пусть успешно претворяются в жизнь новые проекты и самые смелые планы. Благодарю вас за созидательный труд и верность профессии. Вам и вашим близким здоровья, счастья и семейного тепла!

фото: Столица на Онего

Приговор Дмитриеву, осужденному за педофилию, никому не понравился

Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

В понедельник, 3 августа истек срок обжалования приговора главе карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

Напомним, судья городского суда Петрозаводска Александр Мерков вынес 22 июля обвинительный приговор, по которому Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера по отношению к несовершеннолетней приемной дочери и получил 3 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии. По делу об изготовлении порнографии и по статье за хранение оружия Дмитриева оправдали. Как стало известно, это решение не удовлетворило ни одну из сторон, участвующих в судебном процессе, – и сам Дмитриев (через адвоката Ануфриева – прим. ред), и представитель его приемной дочери, и городская прокуратура – подали апелляционные жалобы.

При этом, все три стороны, высказали принципиальное несогласие с приговором.

Что сообщили "Столице на Онего" адвокаты, обжаловавшие приговор, читайте здесь.

фото: pixabay

В Петрозаводске годовалого ребенка без разрешения родителей отдали опекунам в Волгоград

Органы опеки в Петрозаводске передали годовалого ребенка в приемную семью в Волгоград, несмотря на отсутствие официальных документов с отказом от него родителей.

В Петрозаводске разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Дело о передаче маленького Богдана опекунам начали рассматривать в Петрозаводском городском суде.

Подробнее о ситуации читайте здесь.

фото: ГИБДД Карелии

Сотрудники ГИБДД вывели из леса двух любительниц грибов, заблудившихся под Петрозаводском

Прионежские полицейские разыскали заблудившихся в лесу петрозаводчанок, сообщили в ГИБДД Карелии.

В пятницу, 7 августа, в 15.35 в дежурную часть полиции Прионежского района поступило тревожное сообщение. Две петрозаводчанки на машине отправились за грибами, но, оставив авто на дороге и углубившись в лес, не смогли найти выход из чащи. По телефону потерявшиеся жительницы Карелии обозначили примерный отрезок дороги, где бросили транспорт.

Поблизости проходил маршрут патрулирования наряда ДПС, и так как экипаж был недалеко от указанного места, автоинспекторы были направлены на помощь потеряшкам.

Младшие лейтенанты полиции Артем Лукьяненко и Александр Дробишюс быстро заметили нужный припаркованный автомобиль и вышли в лес на поиски. К счастью, любительниц тихой охоты все завершилось благополучно. Петрозаводчанки услышали голоса звавших их полицейских и смогли сориентироваться.

Женщины поблагодарили правоохранителей за грамотные и оперативные действия.

Полиция Карелии напоминает: в разгар ягодно-грибного сезона важно соблюдать элементарные правила безопасности! Всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон (даже если "на минуточку" отправляетесь проверить "ту полянку") Всегда рассказывайте близким, куда именно вы отправились и когда планируете вернуться! При себе жизненно необходимо иметь: яркую одежду, свисток, спички, нож.

фото: © pxhere.com

Дело Кадашева, отправившего петрозаводчанина в нокаут, начали рассматривать в суде

Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.

История избиения произошла еще год назад – 14 июля 2019 года и попала на камеру наружного видеонаблюдения. Тогда в 4 часа утра в Петрозаводске у одного из развлекательных заведений на улице Московской старший из братьев Кадашевых, мастер единоборств, спортсмен-каратист Джаваншир Кадашев одним ударом отправил в нокаут 33-летнего петрозаводчанина Андрея, сломав ему челюсть в трех местах.

Пока Андрей проходил лечение, ему стало известно, что Джаваншир Кадашев является профессиональным спортсменом, мастером единоборств, каратистом, и что у него есть брат Джахангир Кадашев, мастер боевых искусств, которого судят по уголовному делу, возбужденному по другой драке.

"Я подумал, что такие спортсмены-профессионалы могут еще кого-нибудь покалечить, что они просто опасны для общества, и решил подать в суд на Джаваншира Кадашева, чтобы он ответил за свой поступок по закону".

Андрей написал заявление в полицию. Началось расследование, которое длилось почти год. За это время поменялось несколько дознавателей и следователей, в результате дело оказалось в суде.

Как отметил адвокат Андрея - Леонид Автухович, дело тянется очень долго.

"По существу оно год расследовалось, хотя расследовать-то нечего: там три свидетеля и один обвиняемый. Что там расследовать?" – недоумевает Автухович.

Кто и по какой причине переквалифицировал несколько раз статью по Кадашеву и почему дело в итоге рассматривают в мировом суде, читайте здесь.

фото: Оксана Волкова/паблик https://vk.com/vidlitsa_the_best

Главу села в Карелии жители просят отремонтировать дырявый мост для школьников (ФОТО)

В поселке Видлица Олонецкого района школьники вынуждены ходить в обход из-за дырявого моста.

"Уважаемая администрация нашего сельского поселения, в лице Татьяны Васильевны Степановой, - написано в паблике "Видлица – News". - Хочу к Вам обратиться за помощью, Вы очень много делаете для села: скоро 1 сентября, и наши дети пойдут в школу, а 4 пролета школьного моста, по 2 с каждой стороны, в очень плохом состоянии. Просьба отремонтировать мост до начала учебного года, чтобы дети не давали крюк по жлезобетонному мосту, как в прошлый раз".

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Коронавирус за сутки поразил в России 5189 человек

За последние сутки в России выявлено 5 189 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Всего в Российской Федерации зарегистрировано 887 536 случаев COVID-19 в 85 регионах.

Выздоровели за время пандемии коронавируса 693 422 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 3 215 пациентов.

Летальных случаев за все время: 14 931, за последние 24 часа подтверждено 77 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 30,6 млн тестов на коронавирус, за сутки - 298 тысяч.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 августа остаются 241 925 человек.

фото: Столица на Онего

За сутки в Карелии два человека госпитализированы с внебольничной пневмонией

Минимальное количество больных пневмонией зафиксировано за минувшие сутки в Карелии, сообщили в оперштабе РК.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1065 пациентов, 69 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: АПЕЛЛЯЦИЯ ПО ДЕЛУ ДМИТРИЕВА, СПИСКИ ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА И ДЕЛО ОБ ОПЕКУНСТВЕ БОГДАНА В СУДЕ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

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Приговор никому не понравился







Все три стороны судебного процесса по делу поисковика Юрия Дмитриева обжаловали вынесенный ему Петрозаводским городским судом приговор по делу о педофилии.

Адвокат приемной дочери Дмитриева считает приговор мягким и просит Верховный суд Карелии отправить дело на пересмотр.

Защита осужденного за педофилию Дмитриева обжаловала приговор и просит его полностью оправдать.

А также прокурор Петрозаводска внес апелляционное представление на решение Петрозаводского городского суда по делу Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии за педофилию.

Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава

Артур Парфенчиков сообщил 7 августа о 14-й смерти пациента с коронавирусом, а накануне руководитель республики впервые рассказал о 13 пациентах, у которых был подтвержден COVID-19.

"Но скончались они от других заболеваний (онкология, сердечно-сосудистые катастрофы и другие), поэтому в статистику умерших от коронавируса они не входят", - объяснил Парфенчиков.

По информации Минздрава Карелии, общее число умерших от коронавируса в республике на 7 августа составляет 20 человек. Всего заболевших – 2536, выздоровевших – 1734.

Начиная с 1 апреля, с диагнозомвнебольничная пневмония в больницы попали 1056 пациентов, 69 человек умерли.

В Петрозаводске начался суд по возвращению в семью ребенка, которого отдали без документов опекунам

В городском суде Петрозаводска началось рассмотрение дела по возвращению в родную семью годовалого Богдана, которого органы опеки передали опекунам в Волгоград, несмотря на то, что не было официального отказа от него родителей.

Как сообщалось ранее, в Карелии разгорается скандал вокруг годовалого Богдана, которого сотрудники полиции в новогодние праздники забрали у пьяной матери на улице, а через два месяца органы опеки передали в приемную семью за тысячу километров от Карелии, не посмотрев на то, что отсутствовало официальное заявление от родителей об отказе от ребенка.

Коронавирус не отступает

Карелия оперативно готовится ко второй волне коронавируса

Карелия первая в России развернет 5 видов инфекционных стационаров, заявил глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

Глава районной администрации в Карелии заболел коронавирусом

У главы администрации Кемского района Дмитрия Петрова тест на COVID-19 дал положительный результат.

Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения заражения граждан коронавирусной инфекцией.

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Мэр Костомукши Анна Бендикова возглавит МФЦ Карелии

Анна Бендикова заменит на посту экс-руководителя МФЦ Юлию Мизинкову, которая перешла на работу в Минтранс Карелии.

Дело каратиста Кадашева, отправившего жителя Петрозаводска в нокаут, дошло до суда

Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер по единоборствам, спортсмен и каратист Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали несколько раз.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Облачно с прояснениями, +14 ° …+22 ° 0 м/с Ю 752 мм.рт.ст. 76% день Небольшой дождь, +21 ° …+22 ° 0 м/с Ю 751 мм.рт.ст. 65% вечер Дождь, +17 ° …+21 ° 1 м/с ЮЗ 750 мм.рт.ст. 84% ночь Небольшой дождь, +16 ° …+17 ° 2 м/с З 749 мм.рт.ст. 93%

фото: pixabay

Глава Петрозаводска поздравила с профессиональным праздником людей, которые создают то, без чего "современный человек не мыслит своей жизни"

Ирина Мирошник поздравила строителей с профессиональным праздником.

Поздравление с Днем строителя от главы Петрозаводска Ирины Мирошник и исполняющего обязанности председателя Петросовета Александра Ханцевича опубликовано на сайте администрации города.

- Уважаемые ветераны и работники строительной отрасли! - написали руководители города. - От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

Работа строителя почетна и уважаема. Благодаря вам преображаются города и поселки, возводятся современные дома и районы, прокладываются новые пути и дороги, мосты и тоннели, появляются предприятия и производства. Именно строители воплощают проекты архитекторов и дизайнеров, создавая инфраструктуру и здания, которые будут служить людям многие десятилетия.

Вы строите самое важное для человека – его дом. Создаете комфортные условия для жизни и, благодаря использованию передовых технологий, повышаете ее качество. Возводите социальные объекты, коммунальные и дорожные коммуникации – то, без чего современный человек не мыслит своей жизни.

И это большая ответственность. Необходимость владеть глубокими профессиональными знаниями, постоянно совершенствоваться, повышать свое мастерство и квалификацию, подходить к работе со всей ответственностью и внимательностью.

Искренне благодарим вас за столь важный и необходимый каждому человеку труд! Желаем всем, кто сегодня трудится в строительной сфере новых интересных проектов, счастья, здоровья, благополучия и личных и профессиональных достижений!

фото: ГИБДД Карелии

Две женщины пострадали в перевернувшейся машине на трассе в Карелии

В Суоярвском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 8 августа, в Суоярвском районе, на 335 км автодороги Р-21 "Кола", в 08.20 53-летний водитель автомобиля Nissan Note при движении на прямом участке дороги неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением в результате чего перевернулся в кювет.

В результате ДТП пострадали 54-летняя и 64-летняя пассажирки автомобиля, им была оказана медицинская помощь.

фото: ГИБДД Карелии

Еще один мотоциклист пострадал в Петрозаводске в ДТП

Мотоциклист в Петрозаводске не рассчитал дистанцию и столкнулся в автомобилем, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Петрозаводске на пересечении Лесного проспекта с Лососинским шоссе 8 августа в 8.30 39-летний водитель, управляя мотоциклом Honda, неправильно выбрал боковой интервал и допустил столкновение с автомобилем Ford Fusion.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь. Транспортные средства получили механические повреждения.

фото: ГИБДД Карелии

Находившегося в федеральном розыске мужчину задержали в Карелии

В Прионежском районе инспекторы ДПС задержали мужчину, который находился в федеральном розыске, сообщили в ГИБДД Карелии.

Сотрудники ГИБДД в Прионежском раоне остановили автомобиль Mazda6. При поверке документов выяснилось, что водитель – 34-летний мужчина находится в федеральном розыске.

Нарушитель, ранее лишенный права управления транспортными средствами, повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составлены материалы по статьям 12.7 ч.2 КоАП РФ и ст. 264 УК РФ. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную стоянку, а сам нарушитель дожидается решения суда.

фото: Pia Tuukkanen / Yle

Несколько сотен тайцев прибудут в соседнюю с Карелией Финляндию для сбора ягод

Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине.

Первые тайские сборщики ягод приехали в Лапландию, сообщает новостной портал yle.fi.

К работе приступили уже сотни сезонных работников, и в течение выходных в разных регионах страны ожидается прибытие еще нескольких сотен сборщиков.

Тайцы прошли тест на коронавирус еще до отъезда в Финляндию, и здесь они не будут находиться на карантине. Двухнедельный карантин ожидает их по возвращении домой.

Министерство труда Таиланда сообщило примерно две недели назад, что все-таки разрешит выезд своих граждан на сезонные работы в Финляндию и Швецию.

Тайцы собирают более 90 процентов лесных ягод, используемых ежегодно финской промышленностью.

фото: ГИБДД Карелии

В районе Карелии пьяная женщина на иномарке упала с дороги в канаву

В Пряжинском районе пьяная женщина не смогла удержать автомобиль на дороге и упала в кювет, сообщили в ГИБДД Карелии.

В деревне Кутижма Пряжинского района 40-летняя женщина, управляя автомобилем Chevrolet Lanos в состоянии алкогольного опьянения, не справилась с управлением и совершила съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В отношении жительницы Петрозаводска составлены материалы по статьям 12.26 ч.1 и 19.3 КоАП РФ. Автомобиль помещен на специализированную стоянку. Нарушительница доставлена в дежурную часть ОМВД России по Пряжинскому району.

фото: администрация Петрозаводска

Улицу в центре Петрозаводска начали ремонтировать в рамках подготовки к 100-летию республики

Подрядчик приступил к фрезерованию старого асфальта на набережной Гюллинга, сообщили в администрации Петрозаводска.

Компания "Кондопожское ДРСУ" приступила к ремонту набережной Гюллинга в Петрозаводске. В данный момент на магистрали фрезеруют старое асфальтобетонное покрытие. Работы ведутся в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия.

Параллельно подрядчик продолжает ремонтировать тротуары на улицах Куйбышева, Кирова, Дзержинского, Свердлова, Еремеева, Андропова, Правды, Ровио, Германа Титова, а также на проспекте Александра Невского и площади Кирова. Проезжие части восстанавливают на улицах Зайцева, Правды и проезде Автолюбителей.

Кроме того, во всех районах города ведутся работы по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия. Ранее подрядчик завершил ремонт на Вознесенском шоссе, участке улицы Кирова (между проспектом Карла Маркса и улицей Германа Титова), на улицах Фёдора Тимоскайнена и Фабричной.

За каждым этапом работ следят специалисты комитета жилищно-коммунального хозяйства.

фото: Столица на Онего

Небольшой дождь и +19 ожидается в понедельник в Карелии

О погоде на 10 августа рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 10 августа будет облачная погода. Временами пройдет небольшой дождь.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночная температура составит +14, +16 градусов, днем потеплеет до +17, +19.

В районах Карелии также будет облачно. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, ночью и утром местами сильные, в отдельных районах грозы.

Ветер ночью западный, северо-западный, днем северный, северо-западный умеренный, днем порывистый.

Ночью похолодает до +11, +16, местами по западным районам +5,+10, днем воздух прогреется до +15, +20, на севере +11,+16 градусов.

фото: ГИБДД Карелии

Три пьяных водителя ездили по дорогам Карелии, угрожая жизни других людей

В трех районах Карелии были остановлены пьяные водители, сообщили в ГИБДД республики.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили три автомобиля, за рулем которых находились пьяные водители.

В дачном поселке Кондопожского района "Лучевое-2" был остановлен 49-летний нетрезвый водитель и отстранён от управления автомобилем.

Машину отправили на спецстоянку, водителя ждет в суд.

В Пряже от управления автомобилем отстранили пьяную 41-летнюю женщину, а в Прионежском районе пьяного 49-летнего мужчину.

Нарушителям грозит штраф и лишение водительских прав.

В ГИБДД напоминают: заметили пьяного водителя - звонится "102" или "112" - спасите жизнь.

фото: ГИБДД Карелии

Иномарка сбила пешехода в Карелии

В Сегеже под колесами иномарки пострадал 37-летний мужчина, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, в Сегеже, в районе дома №1 по ул.Лейгубская, в 21.04 в субботу,8 августа, 32-летний водитель автомобиля Toyota Carina совершил наезд на 37-летнего пешехода.

В результате происшествия пешеход получил травмы, ему была оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка.

фото: © Sputnik / Виктор Толочко

Сегодня в Белоруссии выбирают президента

На выборах президента Белоруссии к 14.00 проголосовали более 65% избирателей.

На выборах президента Белоруссии по состоянию на 14.00 проголосовали 65,19 процента избирателей, сообщил Sputnik со ссылкой на замглавы ЦИК Вадима Ипатова.

Как сообщают РИА Новости, лидером по активности населения стала Гомельская область, там на участки пришли более трех четвертей избирателей — 75,83 процента. Также активно голосуют в Могилевской и Брестской областях (72,57 и 63,05 процента соответственно).

В Минске на данный момент бюллетени в урну опустили чуть больше половины избирателей — 52,03 процента.

Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина признала голосование состоявшимся. Для избрания одному из кандидатов нужно получить более 50 процентов голосов.

В нынешних выборах участвуют пять кандидатов. Действующий президент Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок, на высший государственный пост претендуют также Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и Сергей Черечень.

Избирательные участки закроются в 20.00, после этого начнется подсчет голосов и будут обнародованы экзитполы.

фото: instagram Mynyddoedd Cambrian Mountains

Россияне увидят самый яркий звездопад

В небе можно будет насчитать до 60 метеоров в час.

Жители России смогут наблюдать один из самых ярких звездопадов года — метеорный поток Персеиды, сообщает pogoda.mail.

Пик звездопада придется на 11, 12 и 13 августа, сообщают астрономы. Ожидается, что в ночном небе можно будет увидеть до 60 "падающих звезд" в час.

Лучшим временем для наблюдений будут часы перед рассветом, когда убывающая Луна спрячется за горизонтом.

Звездопад продлится до 24 августа.