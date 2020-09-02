Чем запомнился этот день

фото: Столица на Онего

Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева

Руководители благотворительных организаций Карелии, а также детский омбудсмен республики Геннадий Сараев обратились в Верховный суд РК с просьбой наказать Юрия Дмитриева, обвиненного в педофилии, в соответствии с законом и лишить его свободы на срок от 12 до 20 лет, а не на 3,5 года, как было решено первой инстанцией.

Как стало известно "Столице на Онего", представители общественных организаций Карелии, многие годы занимающиеся защитой детей, помогающие больным детям и их семьям, высказали свое отношение к "делу Дмитриева" и вынесенному приговору суда. Директор благотворительного фонда "Доброе сердце" Екатерина Никитина, а также руководитель благотворительного фонда "Мама-Дом" Людмила Набиренкова и детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев написали обращение в адрес председателя Верховного суда РК Анатолия Накваса с просьбой обратить внимание на рассмотрение апелляционных жалоб по делу Юрия Дмитриева.

Общественники считают, что 22 июля Петрозаводский городской суд вынес слишком мягкое наказание Дмитриеву, обвиненному по статье о сексуальном насилии над ребенком, приговорив его к 3,5 годам колонии строгого режима, при минимальном наказании по этой статье – 12 лет колонии.

Что написали общественники в своих обращениях в Верховный суд, читайте здесь.

фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19

Глава республики Артур Парфенчиков подписал распоряжение, в котором скорректировал меры безопасности при посещении магазинов в период распространения коронавирусной инфекции.

Парфенчиков одобрил увеличение предельно допустимого количества посетителей в объектах торговли. Согласно новому распоряжению главы республики, в магазинах может находиться не более 1 покупателя на 10 квадратных метров площади (ранее было 30 кв.м. или 20 кв.м., если площадь помещения не превышает 200 кв.м.), в торговых центрах - не более 1 покупателя на 20 квадратных метров (ранее было 50 кв. м.). Об этом глава региона написал в соцсети.

Также смягчены требования для траурных залов. Во время церемоний прощания там могут находиться не более 1 человека на 10 квадратных метров помещения (ранее было 20 кв.м.).

При этом Парфенчиков заявил об обязательной установке емкостей с антисептиками в публичных местах.

"Вводим более жесткие требования к оборудованию для обработки рук антисептиками. Это должны быть стационарные диспенсеры или мобильные стойки с дозаторами, установленные в доступных для посетителей местах. Такое оборудование позволяет минимизировать или исключить контакт с поверхностью дозатора. Установлено оно должно быть на входах и выходах в доступных для посетителей местах. Рядом обязательно должна быть представлена информация о составе дезинфицирующего средства, если ее нет на упаковке. Это важно, в том числе для людей, страдающих аллергией. Требования вступают в силу с 10 сентября", - сообщил губернатор, добавив, что соблюдение масочного режима и социальной дистанции не отменяется.

Ранее Артур Парфенчиков принял решение, что граждане старше 60 лет смогут посещать магазины в любое удобное для них время.

фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Власти Карелии не планируют снимать ограничения из-за COVID-19 в ближайшее время

Минэк Карелии выступил с обращением к предпринимателям республики, в котором предложил бизнес-сообществу приобретать защитные экраны, поскольку в ближайшее время не будут сняты ограничения из-за распространения коронавируса.

Рекомендации предпринимателям по установке защитных экранов опубликованы на сайте карельского Минэка. В частности, в них говорится об отсутствии у властей планов снимать "противовирусные" ограничения в ближайший период.

"Учитывая, что в ближайшее время не планируется снятия ограничений, связанных с пандемией, рекомендуем качественно подойти к решению данной задачи и использовать эстетически привлекательные, качественные и, главное, безопасные защитные экраны", - говорится в заявлении министерства.

Согласно распоряжению главы Карелии, персоналу, осуществляющему непосредственное взаимодействие с посетителями, необходимо использовать очки или лицевые защитные экраны. В качестве альтернативы возможна установка защитных экранов (перегородок) между персоналом и посетителями.

"Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что самым эффективным решением для уменьшения риска инфицирования является разделение контактирующих защитным экраном (перегородкой). Такие перегородки должны быть изготовлены из материалов, стойких к обработке антисептиками и бытовой химией. Для предприятий, занятых в сфере розничной торговли, защитные экраны должны быть высотой не менее 2,2 метра от пола и шириной не менее 1,5 метра", - заявили в Минэке Карелии.

Ранее сообщалось, что законопослушность бизнеса в период карантина в Карелии позволила быстрее снять ограничения.

фото: © Столица на Онего

Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон

Устанавливая дату начала отопительного сезона, Минстрой будет учитывать сложившуюся в этом году эпидемиологическую обстановку и исходить из текущей ситуации, сообщили в ведомстве.

Решение о начале отопительного сезона принимает министерство строительства, ЖКХ и энергетики Карелии.

В ведомстве пояснили, что, устанавливая дату начала отопительного сезона, министерство, с учетом сложившейся в этом году эпидемиологической обстановки, будет исходить из текущей ситуации.

"С одной стороны, начинать отопительный сезон, когда температура воздуха +15, +20, слишком рано, мы просто будем топить улицу, - пояснили "Столице на Онего" в Минстрое. - Но в случае резкого похолодания, мы воспользуемся правом начать отопительный сезон раньше, чтобы не допустить роста простудных заболеваний".

По информации ведомства, решение о подключении отопления в районах республики будет приниматься совместно с местными администрациями, при этом будет учитываться их географическое положение и прогноз погоды.

"Любой муниципалитет может обратиться в министерство строительства, ЖКХ и энергетики РК с ходатайством о досрочном начале отопительного периода, и в случае необходимости получить необходимое разрешение. Обращение должно быть подтверждено готовностью теплоснабжающей организации начать подачу тепла, а также информацией от управляющих компаний о завершении подготовительных работ (промывки и опрессовки) и готовности отопительных систем к поступлению тепла", - пояснили в Минстрое Карелии.

Министерство рассматривает ходатайство, учитывая погодные условия и эпидемиологическую обстановку. Исходя из этого, принимается решение о начале отопительного сезона, позволяющее избежать всплеска вирусных заболеваний из-за низкой температуры в квартирах и социальных учреждениях.

фото: Правительство РК

Судья, полицейский и ветеран: кого Парфенчиков наградил медалями за заслуги перед Карелией

Глава республики Артур Парфенчиков подписал указ о награждении медалями "За заслуги перед республикой Карелия" особо отличившихся граждан.

Текстовая копия указа о награждении медалями опубликована на сайте регионального правительства.

Обладателями госнаград стали семь человек.

Так, в списке получателей медалей находятся: заведующий кафедрой института филологии Петрозаводского государственного университета Владимир Захаров; заместитель директора Музея изобразительных искусств республики Карелия Оксана Лангуева; ветеран Великой Отечественной войны, член региональной общественной организации "Карельское землячество" Владимир Минаров; директор Нацбиблиотеки Карелии Марина Никишина; заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД Карелии Алексей Олюшкин; член карельского отделения Общероссийской общественной организации "Ассоциация юристов России" Борис Таратунин; советник при ректорате Петрозаводского университета Валерий Шлямин.

В документе сообщается, что эти люди награждены "за высокие достижения и заслуги перед Республикой Карелия и ее жителями в области экономической, социально-культурной, государственной и общественной, профессиональной деятельности в сфере культуры, искусства, образования, охраны здоровья, жизни и прав граждан".

В указе также перечислены персоны, которым губернатор присвоил звания заслуженных артистов, врачей, работников здравоохранения, деятелей искусств и так далее.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков предложил предусмотреть возможность посмертного награждения медалью "За заслуги перед Республикой Карелия".

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В Карелии за минувшие сутки подтверждено 27 новых случаев COVID-19

Общее число заболевших в республике возросло до 3206, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтверждено 27 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 22, в Сегеже – 1, в Питкярантском районе – 1 (деревня Янис), в Прионежском районе – 3 (село Заозерье).

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 21, в Прионежском районе – 2, в Беломорском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 1, в Питкярантском районе – 1, в Кондопожском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Сегежском районе – 1.

Всего выздоровели 2404 человека.

На самокарантине находятся 897 человек (+8 за сутки).

В обсерваторе пребывают 23 человека.

Проведено 145914 исследований (+1225 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умерли 30 пациентов с ковидной инфекцией. О 30-ой жертве вируса стало известно 1 сентября.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 522,1 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 681,5 случая, по Северо-Западу – 683,7.

фото: ГИБДД Карелии

Следком Карелии возбудил уголовное дело по факту ДТП с двумя погибшими подростками

Учитывая общественный резонанс и факт гибели двух подростков материалы уголовного дела по факту ДТП переданы для дальнейшего расследования в следственный отдел Сегежи, сообщили в Следкоме Карелии.

В следственном отделе Сегежи расследуется уголовное дело, возбужденное по факту ДТП по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

По версии следствия, утром 28 августа рядом с домом №14 по улице Советская в Сегеже произошло столкновение мопеда, которым управлял 17-летний подросток, с автомобилем Toyota Land Cruiser. В результате аварии погибли водитель мопеда и его 16-летний пассажир.

Учитывая общественный резонанс и факт гибели двух подростков, по инициативе следственного управления надзорным ведомством материалы уголовного дела по факту ДТП переданы для дальнейшего расследования следователям следственного отдела по городу Сегежа.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Как ранее сообщали в ГИБДД Карелии, 28 августа в Сегеже около 10.00 на улице Советской в районе дома №14 водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, за рулем которого был 52-летний мужчина, при выполнении поворота допустил столкновение с мотоциклом, двигавшимся в прямом направлении. В результате происшествия смертельные травмы получил 17-летний водитель мотоцикла и его 16-летний пассажир. Подростки скончались на месте.

фото: © Администрация Петрозаводска

В центре Петрозаводска заработала архитектурная подсветка (ФОТО)

В сентябре оборудование будет установлено еще на трех зданиях, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Накануне вечером введена в эксплуатацию архитектурная подсветка на домах №37 и №38 по проспекту Ленина. После ремонта фасадов подрядная организация установила по 50 ламп на каждое здание. Фонари зажигаются одновременно с уличным освещением.

В сентябре архитектурную подсветку установят также на дома №12, 14 и 20 по проспекту Карла Маркса.

Напомним, всего в рамках подготовки к 100-летию Республики Карелия будут отремонтированы фасады 48 многоквартирных домов, расположенных в центральной части Петрозаводска. Работы на 15 объектах уже завершены. В настоящее время подрядные организации обновляют 29 зданиях.

фото: © Столица на Онего

Петрозаводчане на следующей неделе останутся без горячей воды

Временные неудобства коснутся жителей нескольких домов в Центре, на Кукковке и в Первомайском районе, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В понедельник, 7 сентября, с 10.00 до 18.00 горячее водоснабжение отключат на Железнодорожной улице в домах №№ 4, 4А, 6, 6А, 6Б, 8, 8А, 8Б, 10.

В среду, 9 сентября, с 9.00 до 18.00 временные неудобства коснутся жителей домов №№ 24, 26, 28, 30, 32, и 34 на Балтийской улице.

А 10 сентября с 9.00 до 18.00 горячей воды не будет в доме № 30 на проспекте Ленина и в доме № 47 на Красной улице.

Временные неудобства потребителей связаны с подключением коммуникаций к новым объектам и модернизацией систем теплоснабжения. Работы ведёт АО ПКС "Тепловые сети".

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии

"Большой пляж" рядом с поселком Эссойла в Пряжинском районе прошел проверку на качество воды и почвы.

По сообщению управления Роспотребнадзора по Карелии, по результатам проведенного мониторинга в месте массового отдыха в 4 км от поселка Эссойла в сторону Петрозаводска установлено, что пробы воды и почвы соответствуют требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям. "Большой пляж" признан безопасным.

Напомним, по данным последней проверки Роспотребнадзора, стихийные пляжи в Петрозаводске по-прежнему не отвечают требованиям по микробиологическим показателям.

фото: © dtpptz.ru

Появились кадры с места группового ДТП в Петрозаводске (ФОТО)

Авария произошла 1 сентября на Шуйском шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

Напомним, столкнулись сразу четыре автомобиля – "ВАЗ-2115", грузовик, Mitsubishi Lancer и Niva.

По информации ГИБДД, при столкновении пострадал водитель автомобиля "ВАЗ-2115".

На сайте DtpPtz появились фото с места аварии.

фото: со страницы главы Карелии/https://vk.com/id419407976

Парфенчиков в Москве договорился о ремонте общежития ж/д колледжа в Петрозаводске

Глава Карелии Артур Парфенчиков находится с рабочей поездкой в Москве, где занимается вопросами, которые возможно решить только при взаимодействии с федеральным центром.

Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети, где также рассказал о ряде важных встреч.

Так, глава Карелии написал, что 1 сентября встречался с заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым, а также директором административного департамента Минтранса Константином Пашковым, где обсудил вопрос модернизации инфраструктуры железнодорожного колледжа в Петрозаводске, который на сегодняшний день является филиалом Петербургского госуниверситета путей сообщения и находится в ведении Федерального агентства железнодорожного транспорта.

"Рад, что наши предложения нашли поддержку, - отметил Парфенчиков. - Так, в 2021 году планируется комплексная модернизация стадиона, который будет оборудован для занятий физкультурой и тренировок спортивных секций. На 2022 год запланированы масштабные ремонты в общежитиях колледжа".

Также Артур Парфенчиков сообщил, что помимо вопроса с ж/д колледжем удалось достичь договоренности и по Речному училищу (сейчас это филиал Госуниверситета морского и речного флота им. адмирала Макарова).

"Уже в следующую пятницу в Петрозаводск приедет ректор университета Сергей Барышников. Вместе с ним посетим училище и обсудим, что необходимо сделать, чтобы курсанты учились и жили в современных комфортных условиях", - написал руководитель республики.

фото: © РИА Новости. Евгений Биятов

Полицейские в Карелии устроили погоню со стрельбой

В Костомукше сотрудникам полиции устроили погоню со стрельбой за водителем, который не выполнил требование об остановке, сообщается на сайте МВД Карелии.

В минувшее воскресенье, 30 августа, автопатруль ГИБДД ОМВД России по Костомукше находился на маршруте патрулирования. Около 11 утра на подъезде к городу полицейские заметили, как двигавшийся навстречу автомобиль "ВАЗ-21099" резко затормозил, после чего развернулся и поехал в обратном направлении. Такое поведение водителя вызвало подозрения, и полицейские приняли решение о необходимости его проверки.

Посредством громкоговорящего устройства от водителя потребовали остановиться, однако тот законные требования проигнорировал и продолжил движение с превышением скорости.

На дальнейшие неоднократные требования сотрудников полиции остановиться водитель не реагировал - увеличивал скорость, продолжал попытки скрыться, создавая угрозу жизни и здоровью другим участникам дорожного движения.

Полицейскими было принято решение о применении табельного оружия, о чем они через громкоговоритель предупредили водителя, затем инспектор произвел предупредительный выстрел в безопасном направлении и несколько прицельных выстрелов по колесам преследуемого автомобиля.

С поврежденными задними колесами машина продолжала движение и только после того, как было повреждено переднее колесо - съехала в левый по ходу движения кювет. Водитель быстро покинул салон и попытался убежать, но его задержали полицейские. В салоне автомобиля находились еще двое пассажиров.

В настоящее время установлено, что за рулем находился несовершеннолетний местный житель. Машина, которой он управлял, принадлежит его семье. В отношении нарушителя составлены протоколы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации в сфере безопасности дорожного движения, а также по статье 19.3 КоАП РФ по факту неповиновения законному распоряжению сотрудника полиции.

Вскоре подросток должен явиться на комиссию по делам несовершеннолетних, где будет принято решение о привлечении его к административной ответственности.

фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Фадеичев

В Карелии осуждены подростки, державшие в страхе предпринимателей Костомукши

Пятеро подростков осуждены за серию краж и бесчинства в Костомукше, сообщается на сайте Костомукшского городского суда.

Волна краж прокатилась по Костомукше с сентября по декабрь 2019 года. Предприниматели города и местные жители были обеспокоены хищениями из торговых организаций, совершаемыми вечером и ночью. Позже было установлено – бесчинствуют подростки.

Так, 21 августа 2020 года Костомукшский городской суд признал несовершеннолетних виновными в 23 эпизодах хищений, в том числе и покушениях на кражу, и в 1 угоне транспортного средства. Представленные стороной обвинения доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора всем подросткам.

Установлена причастность несовершеннолетних к кражам чужого имущества, а также к покушениям на кражи, из подъездов домов, хлебных киосков, магазинов, торговых секций торгового центра на территории Костомукши. Преступления в большинстве случаев совершались группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещения, а общий ущерб от преступных действий превысил 300 тысяч рублей.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в краже, покушении на кражу, угоне. Ранее двое из подростков были судимы за аналогичные преступления, но к моменту постановления в отношении них настоящего приговора, наказание отбыли.

Судом двум подсудимым назначены наказания в виде обязательных работ, а трем в виде штрафа, подлежащего взысканию с их родителей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски большинства потерпевших.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Петрозаводск стал самым дорогим городом для патриотического туризма

Российский сервис бронирования жилья для отдыха выяснил, какие города-герои и города воинской славы России популярны у туристов для осенних путешествий в 2020 году.

Как отметили в пресс-службе Tvil.ru, Феодосия, Севастополь, Керчь в Крыму, Сочи, Анапа, Туапсе, Новороссийск в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Москва и Петрозаводск составили десятку городов, популярных для патриотического туризма осенью 2020.

Туристы бронируют туда поездки осенью на период от 3,6 до 9,9 ночей и потратят на отдых от 1,3 до 5,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Туапсе, дороже –Петрозаводске.

Список составлен по данным оплаченных заявок жилья туристами для проживания с 1 по 30 сентября 2020 года.

Десятка популярных городов-героев и городов воинской славы РФ для патриотического туризма этой осенью:



- Феодосия – 2134,6 рублей;

- Сочи – 1969,4 рублей;

- Севастополь – 2603,9 рублей;

- Анапа – 1697,6 рублей;

- Керчь – 2380,8 рублей;

- Санкт-Петербург – 2354,8 рублей;

- Туапсе – 1296,7 рублей;

- Новороссийск – 2104,6 рублей;

- Москва – 2456,7 рублей;

- Петрозаводск – 5620,7 рублей.

фото: © Столица на Онего

Музыкальный театр Карелии не отказался от большой премьеры, несмотря на вспышку коронавируса

Оперная труппа театра, которая находится на карантине из-за коронавируса, планирует представить публике премьеру оперетты "Принцесса цирка" 17 сентября.

Премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", запланированы на 17 и 18 сентября. В театре пока не отказались от своих планов, несмотря на выявленные случаи в оперной труппе коронавирусной инфекции. С 21 августа труппа находится на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из артистов. На сегодняшний день протестировали всех сотрудников театра, контактировавших с заболевшим. Около 15-ти человек стали жертвами коронавируса. Заболевание у артистов протекает в легкой форме, у большей части коронавирус бессимптомный, рассказали в театре.

"Пока премьера оперетты стоит на 17 и 18 сентября. Репетиции идут. Если будут еще заболевшие, то, возможно, перенесем дату премьеры", - отметили в Музыкальном театре Карелии.

Напомним, репетиции оперетты с таинственным незнакомцем в маске, которые весной пришлось прервать из-за пандемии, продолжились в начале августа. Как рассказали в театре, постановка обещает быть по-настоящему фееричной. Хитросплетение интриг классического опереточного сюжета в руках народного артиста России Юрия Александрова получает созвучное нашему времени сценическое воплощение. Масштабные декорации воссоздают на сцене театра купол цирка, а яркая хореография и чувственная музыка гарантируют зрителю то неповторимое ощущение праздника, за которое и любят оперетту.

Ранее в Музыкальном театре перенесли со 2 сентября на 2 октября гала-концерт "Опера 2020. Перезагрузка".

фото: © "Фонтанка.ру"

Жителю Карелии спалили машину на севере Петербурга (ФОТО)

Полиция Калининского района ищет мужчину в темной куртке, который 2 сентября устроил на проспекте Науки огненное шоу.

Nissan X-Trail жителя Карелии восстановлению не подлежит, пишет "Фонтанка.ру".

Сообщение о пожаре во дворе дома 47, корпус 2 по проспекту Науки в чрезвычайные службы города поступило сразу после полуночи.

Камеры видеонаблюдения, установленные во дворе, зафиксировали, что к машине, владельцем которого числится 64-летний уроженец городка в Карелии, подошел светловолосый мужчина в черной куртке. Он облил чем-то иномарку, после чего она загорелась.

фото: © Администрация Петрозаводска

Жителям нового микрорайона Петрозаводска проложат дорожку к остановке (ФОТО)

Вдоль Лососинского шоссе продолжается устройство пешеходной дорожки, сообщили в администрации Петрозаводска.

В Петрозаводске продолжается обустройство безопасного пути для пешеходов вдоль Лососинского шоссе. Подрядчик уже расчистил местность и выполнил разметку на протяжении всей будущей дорожки. На объекте устраивают щебёночное основание и устанавливают бортовые камни. Саму дорожку от Ярославской улицы заасфальтируют. По ней жители близлежащих многоквартирных домов смогут добираться до остановки на улице Хейкконена. Завершить работы планируют в середине сентября.

Проект реализуют в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Он стал одним из победителей на общем собрании горожан в прошлом году. Начать подготовку к представлению своего проекта для участия в программе в 2021 году можно уже сейчас. Консультации проводит управление благоустройства и экологии администрации по телефону: 71-35-72. Сам приём заявок запланирован на осень.

Напомним, что жители карельской столицы могут предложить для благоустройства любую общественную территорию города. По условиям реализация программы проходит за счёт средств республиканского (60 %) и муниципального бюджетов (не менее 30 %) при поддержке организаций и неравнодушных граждан (не менее 10%).

фото: © кадр из видео

Ветераны локальных войн из Сортавалы просят Парфенчикова отдать здание бывшего кинотеатра "Заря" под музей

Ветераны десантных войск и локальных войн обратились к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой организовать в бывшем здании кинотеатра "Заря" в Сортавале военный музей и духовно-патриотический центр.

Ветераны десантных войск и локальных войн из Сортавалы записали видеообращение к главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой помочь им получении в пользование здания бывшего кинотеатра "Заря", которое расположено на улице Советских космонавтов.

По словам руководителя общественной организации Виталия Сеньченкова, здание давно пустует, но сейчас выставлено на торги, и, скорее всего, в нем появятся торговые точки.

"Здание давно пустует. Там мы планировали разместить военный музей, а также создать духовно-патриотический центр, чтобы в нем занимались дети. Планировали вести занятия по патриотическому воспитанию молодежи, а также военно-строевую подготовку ребят, перед поступлением в военные вузы. С этим предложением мы обратились к главе города Крупину. Но получили отказ. Сегодня здание выставлено на торги. Скорее всего, там разместят торговые точки. Просим подключиться общественность и главу Карелии Артура Парфенчикова".

Как пояснил ветеран, здание было выбрано не случайно. Оно находится рядом с парком, где можно вести военную подготовку ребят на улице. Рядом находится училище и стадион - очень удобное расположение.

Видеообращение появилось в группе общественной организации ветеранов десантных войск и локальных войн Сортавалы.

фото: © Елена Афонина/ТАСС

Карелия получит свыше 280 миллионов на выплаты медикам и соцработникам, помогающим больным коронавирусной инфекцией

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении из резервного фонда правительства страны дополнительных средств на президентские выплаты медицинским и социальным работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Как сообщили в российском кабмине, на поддержку медицинских работников направлено почти 22 миллиарда рублей. Ещё свыше 1,8 миллиарда получат работники социальных учреждений: домов престарелых и интернатов для инвалидов.

Согласно правительственным распоряжениям, общая сумма дополнительных выплат медикам Карелии составит более 186 миллионов рублей. Еще около 95 миллионов поступит в республику на выплаты работникам социальных учреждений.

фото: © УФСБ России по Республике Карелия

В Карелии начался суд над бандой, попавшейся на торговле оружием и взрывчаткой

Петрозаводский городской суд приступил к рассмотрению уголовного дела, сообщили в УФСБ России по Республике Карелия.

Уголовное дело было расследовано в отношении участников межрегиональной организованной преступной группы, состоящей из жителей Карелии и Санкт-Петербурга.



Члены группировки обвиняются в незаконном изготовлении и торговле огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств.





В октябре 2019 года были изъяты различные взрывные устройства, десятки единиц огнестрельного оружия, а также взрывчатые вещества и химические компоненты для их изготовления.

Фигурантам уголовного дела грозит наказание до 12 лет лишения свободы со штрафом до 500 тысяч рублей.





фото: fas.gov.ru

В Карелии антимонопольщики наказали риелтеров за обман клиентов в рекламной статье

УФАС по Карелии потребовало от риелтеров удалить статью, в которой содержалась некорректная рекламная информация, или подготовить опровержение по изложенным в ней фактам.

Карельские антимонопольщики обнаружили нарушение закона "О защите конкуренции" в действиях компании ООО "Регион", разместившей в популярном издании рекламную статью, в которой содержались некорректные заявления. Об этом информирует сайт ведомства.

Весной этого года организация опубликовала в одном из сетевых изданий республики рекламный текст "Как продать и приобрести квартиру без риска?". Внимание УФАС привлекли следующие утверждения из статьи: "Мы единственная специализированная компания в республике, которая занимается продажей квартир государству"; "Не нужно волноваться за то, кто купит ваше жилье и правильно ли оформлены документы. Потенциальный покупатель уже найден – это государство".

В УФАС пришли к выводу, что компания, продвигая свои услуги, некорректно сравнивает себя с конкурентами и вводит в заблуждение клиентов. Из опубликованных в тексте утверждений складывается впечатление, что только указанная компания занимается продажей квартир государству, а обратившись к ним, клиент якобы обязательно продаст свое жилье. Однако фактически компания не может гарантировать клиенту продажу его квартиры государству по ряду причин. При этом хозяин жилья может обращаться с этой целью и в другие аналогичные компании или самостоятельно пытаться продать недвижимость.

Карельское УФАС России выдало ООО «Регион» предупреждение о необходимости изъятия из публичного доступа статьи «Как продать или приобрести квартиру без риска?» либо размещения в том же сетевом издании опровержения.

Ранее сообщалось, что УФАС не стало наказывать ЦСК за цены на "антивирусный" гель после объяснений Михеева

фото: Карты Google

Новое освещение лыжероллерной трассы в Петрозаводске будет смонтировано к концу октября

Выбор компании для проведения работ по освещению трассы в районе Курганского проезда был произведен вне конкурентных процедур: закупка производилась у единственного поставщика.

Работы по установке обновленных опор освещения и светодиодных ламп на петрозаводской лыжероллерной трассе в районе Курганского проезда будет выполнять ООО "СК Феликс".

Заказчиком работ выступает автономное учреждение республики Карелия "Центр спортивной подготовки". Стоимость работ - 1 млн 492 тысячи рублей.

Как указано в техническом задании, работы должны быть завершены до 30 октября текущего года.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Минэк Карелии назвал районы, где летом максимально поддерживали бизнес

Министерство экономического развития и промышленности республики составило рейтинг муниципалитетов по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.

Минэк Карелии в июне предоставил из республиканской казны 71 млн 390 тыс. рублей местным бюджетам на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства. В августе министерство составило рейтинг районов, лучше всего распорядившихся мерой поддержки.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Трех человек с пневмонией госпитализировали в Карелии

За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Три человека за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1187 пациентов, 73 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Денис Гришкин/ТАСС

В России за сутки выявили 4952 случая заражения ковидом

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 1 сентября составило 1005000 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 4952 человека, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 821169 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5464 пациента.

Летальных случаев за все время: 17414, за последние сутки подтверждено 115 летальных исхода от коронавируса

фото: © Столица на Онего

Стихийные пляжи Петрозаводска по-прежнему опасны

Пробы воды были взяты в излюбленных местах отдыха петрозаводчан в районе улицы Московская, набережной Гюллинга и в Песках, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

Очередная проверка качества воды в местах массового отдыха жителей Петрозаводска прошла в августе. Так, на улице Московская, набережной Гюллинга и местечке Пески все исследованные пробы соответствовали гигиеническим требованиям по паразитологическим показателям. Кроме того, проба воды Онежского озера в Песках прошла проверку и по микробиологическим показателям.

Содержание железа превышало нормативный уровень, однако это природная особенность водоемов Карелии.

Вместе с тем, проверка показала, что пробы воды Онежского озера в районе улицы Московская и в реке Лососинка на набережной Гюллинга не соответствовали требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Ранее Роспортребнадзор взял пробы воды и почвы в местах отдыха в Питкярантском районе и обнаружил в них нарушения.

фото: Agriculture_club / ВК

"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске

В столице Карелии культурное пространство "Agriculture_club" приступает к работе после вызванного пандемией карантина.

Об этом сообщается в паблике клуба в соцсети.

"Мы открываемся. Пока еще очень сдержанно и осторожно. Но. Уже можем анонсировать часть мероприятий. Следите за анонсами. И скоро увидимся", - говорится в сообщении организаторов петрозаводского арт-пространства.

Так, пятого сентября в клубе состоится лекция "Мода после пандемии". На мероприятии будет присутствовать ограниченное число гостей. Организаторы обещают рассадить всех на дистанции и обеспечить публику санитайзерами. Для гостей обязательно иметь при себе маски. Те, кто не сможет появиться в клубе, увидят трансляцию в режиме онлайн, обещают авторы проекта.

Ранее сообщалось, что Музыкальный театр Карелии не отказался от большой премьеры, несмотря на вспышку коронавируса.

Погода в Петрозаводске сегодня, 2 сентября



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фото: © ГИБДД Карелии

В Петрозаводске грузовик столкнулся с автобусом – пострадал человек

Авария произошла вечером 1 сентября на перекрестке Пряжинского и Шуйского шоссе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 21.50 31-летний водитель грузового автомобиля DAF (житель Санкт-Петербурга) не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автобусом ПАЗ.



В результате ДТП пострадал 61-летний водитель автобуса. Ему оказана медицинская помощь.

Напомним, утром 1 сентября на Шуйском шоссе столкнулись четыре автомобиля.