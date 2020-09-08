Самые значимые события вторника

фото: Столица на Онего

Парфенчиков рассказал, когда в Карелии включат отопление

Глава Карелии Артур Парфенчиков пообещал, что власти не будут ориентироваться на федеральные нормативы и примут решение по началу отопительного сезона, исходя их прогнозов синоптиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков накануне провел прямую линию в соцсетях, посвященную началу отопительного сезона.

По словам Парфенчикова, республика готова к тому, чтобы начать отопление соцучреждений и жилого фонда, в том числе, впервые за многие годы в регионе сделан нормативный запас топлива.

"Такого, как в 2017-2018 годы, когда топливо шло буквально с колес, в этом сезоне не будет", - сказал глава Карелии.

Как пояснил Парфенчиков, отопительный сезон начнется в районах республики поэтапно, - сначала в соцучреждениях, потом в жилых домах, - в зависимости от погоды.

"Да, есть федеральный норматив, по которому мы должны начинать отапливать, когда среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов в течение пяти суток. Но мы не обязательно будем дожидаться такого показателя, и, скорее всего, начнем подключение раньше".

По словам Парфенчикова, решающими станут прогнозы синоптиков.

"Если мы увидим, что в прогнозах нет температурных аномалий, например, +19-20 градусов в сентябре, то будем постепенно подключаться. Если же нас ожидает жаркая для сентября погода, то это неправильно - начать сезон, а потом топить воздух".

Парфенчиков также отметил, что власти будут наблюдать, какую роль сыграет утепление зданий школ, детских садов и больниц, сделанное в ходе подготовки к отопительному сезону.

Ранее информацию о том, когда начнется отопительных сезон, сообщили в Минстрое Карелии.

фото: © Владимир Ларионов/gazeta-licey.ru

Глава Карелии рассказал о новых случаях COVID-19 в учреждениях образования республики

Выявлены случаи заражения коронавирусной инфекцией в Финно-угорской школе, Петрозаводских автотранспортном техникуме и в медицинском колледже, сообщил руководитель республики Артур Парфенчиков.

"Друзья, к сожалению, еще в двух школах и одном техникуме республики выявлены заболевшие коронавирусом", - написал глава Карелии на своей странице в "Вконтакте".

Помимо Академического лицея, где, как мы писали ранее, заболел один ученик и 35 его одноклассников были переведены на дистанционное обучение, случаи коронавируса обнаружены в Финно-угорской школе. Там, один ребенок заболел, весь класс (24 ученика) и 1 педагог переведены на дистанционный режим обучения и работы.

Кроме того, в Петрозаводском автотранспортном техникуме жертвой коронавируса стал один студент. Две группы (53 человека) переведены на дистанционный режим обучения.

"В Медицинском колледже выявлен 1 студент из числа контактных, у него взят тест на коронавирус, результат будет позднее. Однако уже сейчас одна группа (30 человек) переведена на дистанционный режим обучения", - пишет глава Карелии.

Артур Парфенчиков напомнил, что масочный режим для школьников, студентов и педагогов вне учебных классов и аудиторий является обязательным.

Напомним, 7 сентября стало известно о первом случае заражения COVID-19 в карельской школе. Он был выявлен в школе поселка Элисенваара, где шесть учащихся пришлось вывести на дистанционное обучение. Дети находятся на изоляции дома.

фото: © "Академический лицей" г. Петрозаводск

Еще один класс в Карелии перевели на дистанционное обучение из-за заражения ученика коронавирусом

В одном из классов Академического лицея Петрозаводска выявили случай заражения COVID-19.

Как сообщили "Столице на Онего" в пресс-службе Министерства образования республики, в Академическом лицее на Древлянке выявлен один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Заболел ученик шестого класса.

"35 учащихся и 12 педагогов переведены на дистанционный режим обучения и работы. В школьное школьное расписание внесены изменения", - рассказали в Минобразования республики.

На сайте Академического лицея вывесили приказ директора учреждения о выводе на дистанционное обучение в связи с выявленным диагнозом "COVID-19".

"Всех сотрудников и обучающихся МО "Академический лицей" обязать строго соблюдать масочный режим", - приказала директор Елена Чеботарева.

Накануне стало известно о первом случае заражения COVID-19 в школе. Он был выявлен в школе поселка Элисенваара, где шесть учащихся пришлось вывести на дистанционное обучение. Дети находятся на изоляции дома.

фото: скриншот с прямой линии во ВКонтакте

"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал подробности о закрытии на карантин учеников школы в Лахденпохском районе, где мальчик заболел коронавирусом.

Министр образования Карелии Роман Голубев рассказал подробности первого с начала нового учебного года случая заболевания COVID-19 в школе, где учащихся пришлось отправить на карантин.

"У одного из учеников в школе поселка Элисенваара выявлен COVID-19. Однако благодаря тому, что в классе немного ребят, круг контактных лиц небольшой: 6 обучающихся выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома", - написал министр на своей странице в соцсети.

"Убедительно призываю каждого участника образовательного процесса ответственно отнестись к соблюдению требований, установленных в образовательных организациях! Соблюдайте социальную дистанцию и пользуйтесь масками, когда находитесь вне аудиторий. Напомню, что маска должна полностью закрывать нос, рот и подбородок".

Отметим, что информацию о первом случае заражения коронавирусом школьника в Карелии Роман Голубев озвучил накануне в ходе прямой линии с главой республики Артуром Парфенчиковым.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Более 30 новых случаев COVID-19 подтверждено в Карелии

Число инфицированных в республике возросло до 3352, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

В Карелии подтвержден 31 новый случай коронавируса: в Петрозаводске – 20, в Кеми – 1, в Костомукше – 1, в Прионежском районе – 2 (поселки Мелиоративный и Новая Вилга), в Питкяранте – 2, в Сортавальском районе – 2 (поселок Вяртсиля), в Лахденпохском районе – 3 (поселок Элисенваара).

Выздоровели еще 38 человек: в Петрозаводске – 16, в Суоярвском районе – 10, в Кондопожском районе – 3, в Костомукше – 1, в Лоухском районе – 4, в Пряжинском районе – 1, в Пудожском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Муезерском районе – 1.

Всего выздоровели 2626 человек.

На самокарантине находятся 938 человек (+7 за сутки).

В обсерваторе пребывают 12 человек.

Проведено 152513 исследований (+857 за сутки).

За последние 24 часа летальных случаев не зафиксировано. Всего в республике умер 31 пациент с ковидной инфекцией.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 545,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 702,4 случая, по Северо-Западу – 706,7.

фото: Минсельхоз Карелии

"Идеальная корова" айширской породы живет в Карелии (ФОТО)

Корова Дробинка из Карелии завоевала приз зрительских симпатий на выставке племенных животных в Ленинградской области.

Предприятия из Карелии приняли участие в выставке племенных животных "Белые ночи", которая прошла в Ленинградской области.

Как сообщили в Минсельхозе Карелии, более 60 хозяйств демонстрировали достижения селекционно-племенной работы. Карелию на выставке представили "Племсовхоз "Мегрега" и "Племенное хозяйство "Ильинское".

Около 70 коров голштинской и айрширской пород, лучшие по экстерьеру и продуктивности, оценивались независимым судьей, доктором сельскохозяйственных наук Надеждой Чекменёвой. В числе лучших коров шествовали по рингу представительницы айрширской породы - Гуща из племсовхоза "Мегрега" и Дробинка из племенного хозяйства "Ильинское".

Чемпионкой среди животных айрширской породы стала корова Актюба племенного завода "Новоладожский" Волховского района Ленинградской области. А карельская Дробинка из племхозяйства "Ильинское" признана "идеальной коровой" айрширской породы по итогам зрительского on-line голосования.

фото: © Михаил Терещенко/ТАСС

Койки больниц в Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1222 пациента, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступили шесть человек с внебольничной пневмонией. Смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Свыше 180 тысяч россиян на сегодняшний день болеют COVID-19

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 8 сентября составило 1035789 человек, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 5099 человек, заболевших COVID-19.

Выздоровели за время пандемии 850049 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 6772 пациента.

На данный момент число до сих пор болеющих COVID-19 россиян составляет 185740 тысяч человек.

Летальных случаев за все время: 17993, за последние сутки подтверждено 122 летальных исхода от коронавируса.

фото: © Алиса Смирнова

В центре Петрозаводска ястреб устроил охоту на чаек (ФОТО, ВИДЕО)

Карельский фотограф Алиса Смирнова запечатлела, как ястреб "захватил в плен" чайку.

Инцидент произошел на днях на Онежской набережной в Петрозаводске.





Ястреб поймал чайку и не отпускал ее.

Некоторые прохожие пытались отогнать хищника и освободить беспомощную птицу, но безуспешно. А другие горожане столпились вокруг и устроили из этого зрелище, не предпринимая никаких действий.





Алиса Смирнова запечатлела происходящее.

фото: © кадр из видео/камеры "Сампо.ру"

Водителя госпитализировали в БСМП Петрозаводска после группового ДТП (ВИДЕО)

Групповое ДТП произошло сегодня днем на Кукковке, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 15.21 на перекрестке улиц Ровио и Торнева столкнулись три автомобиля.

Водителя Lada Priora после столкновения с серьезными травмами доставили в БСМП Петрозаводска.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру"запечатлела момент ДТП.

фото: © кадр с камеры "Сампо.ру"

Огромная пробка образовалась на Кукковском мосту в Петрозаводске из-за ДТП (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня на мосту между Кукковкой и Древлянкой.

В 15.31 грузовик Volvo столкнулся с легковым автомобилем.

Судя по кадрам "Сампо.ру", водитель большегруза попытался перестроиться на соседнюю полосу и врезался в двигавшийся в попутном направлении легковой автомобиль.

На данный момент движение на мосту затруднено, поскольку дорога частично заблокирована.

Водителям лучше продумать маршрут и выбрать пути объезда.

фото: © Андрей Никеричев/Агентство городских новостей Москва

Актера Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы

Сегодня Пресненский суд Москвы вынес приговор актеру Михаилу Ефремову.

Актер Михаил Ефремов признан виновным по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, сообщает издание "РИА Новости".

"Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения", – зачитала приговор судья.

Суд приговорил Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима.



Напомним, 8 июля актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в Lada, за рулем которой находился курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который позднее скончался в больнице. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был в состоянии алкогольного опьянения, а затем в его крови нашли следы наркотиков.

На последнем заседании суда, которое прошло 3 сентября, Ефремов признал вину. Прокурор потребовал для артиста 11 лет колонии общего режима, а также запретить ему водить машину в течение трех лет. Защита актера попросила суд вынести "справедливый приговор", но без лишения свободы. Сам Ефремов в последнем слове выразил мнение, что "десятку точно дадут".

фото: © M.Ollikainen/facebook.com/Old-negatives

Директор музея "Кижи" пришла на вручение диплома с модной в 90-е прической

В паблике карельского фотографа появились снимки выпускников Петрозаводского университета 25-летней давности.

Известный карельский фотограф Михаил Олыкайнен, который сейчас проживает в Финляндии, разместил в своем паблике Old Negatives в социальной сети Facebook cнимки с вручения дипломов выпускникам Петрозаводского государственного университета 1995 года. На одном из фото Михаил запечатлел бывшего министра культуры Карелии, а ныне – директора музея-заповедника Кижи Елену Богданову, которая также четверть века назад окончила Петрозаводский госуниверситет.





На этом снимке будущий министр и директор музея стоит вместе со своими однокурсницами третья слева. Елена Богданова пришла на вручение диплома с модной в 90-е годы пышной прической.

фото: © Марина Лысцева/ТАСС, архив

В Петрозаводске автомобиль сбил пешехода-нарушителя (ВИДЕО)

Авария произошла сегодня утром на улице Антикайнена, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В 8.42 автомобиль Skoda на улице Антикайнена около дома №21 сбил 30-летнего мужчину, перебегавшего дорогу в нескольких метрах от регулируемого пешеходного перехода.

Пострадавшего доставили в БСМП.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Камера наружного видеонаблюдения "Сампо.ру" запечатлела момент ДТП.

фото: Столица на Онего

Судебные приставы получат запрос от мэрии о сносе пристройки к универсаму "Ритм"

Власти Петрозаводска планируют обратиться в службу судебных приставов для исполнения решения суда о сносе пристройки к зданию бывшего универсама "Ритм".

Это следует из проекта решения Петросовета об утверждении плана администрации Петрозаводска об исполнении наказов избирателей. Один из наказов состоит в исполнении судебного постановления о сносе пристройки.

Проект решения предусматривает направление запроса в Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в связи с тем, что владелец пристройки к "Ритму" не исполняет решение Арбитражного суда и не сносит объект. Как сообщалось ранее, в 2016 году у здания бывшего универсама "Ритм" появилась пристройка, состоящая из 10 павильонов, изготовленных из пеноблоков. Подробнее об этой истории читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Прокуратура Карелии заинтересовалась инцидентом, где женщина с малышом выпали из автобуса

Утром 2 сентября произошло ДТП с участием маршрутчика, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" появилась информация о том, что маршрутный автобус №19 в 10.45 начал отъезжать от остановки в момент, когда из автобуса выходила молодая мама с двухлетним ребёнком. Пассажиры упали на асфальт и пострадали. Девушка получила ушибы, а ребенок – сильный испуг.

В ГИБДД Петрозаводска сообщили, что инцидент произошел в районе дома № 35 по Лососинскому шоссе. На место происшествия выезжала скорая помощь, сотрудники ГИБДД. Врачами на месте осмотрены пострадавшая с ребенком, женщине оказана разовая медицинская помощь. В Госавтоинспекции возбуждено дело об административном правонарушении.

Прокуратура республики организовала проверку о травмировании женщины и ребенка в Петрозаводске вследствие надлежащего представления водителем автобуса услуг по перевозке пассажиров.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Налоговая служба подсчитала число миллионеров в Карелии

Количество жителей Карелии, получивших годовой доход на сумму от 10 до 100 млн рублей выросло на 12,3% по итогам 2019 года.

В республике насчитывается 64 таких налогоплательщика.

Это следует из предварительных итогов декларационной кампании, подведенных Управлением ФНС России по Карелии.

По итогам 2019 года на 6,5% увеличилось число тех, кто подал декларации о доходах на сумму от 1 млн рублей до 10 млн рублей. Такой доход задекларировали 4624 человека. Есть и те, чей доход еще выше. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © pixabay

Глава Карелии: "Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!"

Артур Парфенчиков заявил об этом после новости о том, что в Карелии коронавирусом заразился школьник.

Отметим, что информацию о первом случае заражения коронавирусом школьника в Карелии Роман Голубев озвучил накануне в ходе прямой линии с главой республики Артуром Парфенчиковым.

В Элисенваарской школе коронавирус подтвержден у одного из учеников 11 класса. Подросток заразился в результате семейного контакта. Класс (всего 6 человек) переведен на карантин, ребята учатся дистанционно. Остальные школьники продолжают обучение в очной форме, отметил глава Карелии.

"Еще раз подчеркну – на сегодня это единичный случай, после окончания карантина и всех противоэпидемических мероприятий ребята вернутся за парты. Речи о массовом переходе на дистанционное обучение не идет!", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

фото: «Республика» / Сергей Юдин

Возможность строительства новой поликлиники в Петрозаводске обсудили в парламенте Карелии

Здание ГБУЗ РК "Городская поликлиника № 3" в Петрозаводске находится в плачевном состоянии, но власти не могут принять единое решение о путях решения этой проблемы.

Вопрос о состоянии поликлиники обсуждался сегодня на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

Здание поликлиники, построенное более 60 лет назад, не отвечает современным требованиям, его пропускной способности не хватает для обслуживания населения. По словам главного врача учреждения Ольги Романенко, последний раз обследование здания проводилось 9 лет назад, и тогда экспертиза признала, что поликлиника пригодна для эксплуатации после реконструкции. Депутаты высказали сомнения в актуальности этой экспертизы – за прошедшие годы износ здания мог увеличиться, а к окончанию реконструкции оно может стать аварийным и подлежащим сносу. На заседании комитата были представлены три варианта решения проблемы, в том числе, строительства нового здания. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Затянувшийся ремонт тротуара в Петрозаводске вынуждает пешеходов подвергать свою жизнь опасности (ФОТО)

Из-за ремонта тротуаров и лестницы на Комсомольском проспекте пешеходы могут воспользоваться светофором с кнопкой вызова, только оказавшись на проезжей части.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились горожане, возмущенные ситуацией с ремонтом тротуаров на Комсомольском проспекте. Работы начались более двух месяцев назад и должны были завершиться 1 сентября. Но на сегодняшний день подрядчика на месте нет. Как нет ни тротуаров, ни лестницы к пешеходному переходу рядом с домами по улице Лизы Чайкиной.





"Как пройти пожилым людям, родителям с колясками по этому бездорожью? А мы уже третий месяц так ходим. Асфальт сняли, а положить забыли. Но самое страшное, что нам теперь нужно выйти на проезжую часть, чтобы нажать на кнопку вызова светофора. А если кто-нибудь из детей, которые ходят в школу по этой дороге в час пик, когда машин на Комсомольском проспекте видимо-невидимо, окажется под колесами автомобиля? А с заморозками все пешеходы из-за отсутствия лестницы будут просто скатываться на дорогу. Мы не против преобразований в городе, ремонтов, но они должны заканчиваться в срок и не становиться проблемой для горожан", - считают читатели "Столицы на Онего", проживающие в домах на улице Лизы Чайкиной.





Ранее более 600 человек ответили на вопрос: довольны ли вы масштабным ремонтом в Петрозаводске.

фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Изменение прогноза по прожиточному минимуму пенсионера повлияет на размер выплат в Карелии

Власти Карелии решили пересмотреть минимальный размер денежных выплат пенсионерам – он будет увеличен по сравнению с первоначальным проектом закона в связи с изменением прогноза по прожиточному минимуму.

Об этом сообщил сегодня представитель министерства социальной защиты Карелии на заседании парламентского комитета по здравоохранению и социальной политике.

На заседании был представлен проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Карелия на 2021 год". Согласно этому документу пенсионеры должны были получать в следующем году денежные выплаты в размере не ниже 12115 рублей в месяц. Однако, эту сумму пришлось пересмотреть после того, как Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации изменило прогноз о росте прожиточного минимума пенсионера. Какая сумма будет заложена в закон согласно новым расчетам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Государственный совхоз в Карелии, избежав приватизации, стал лучше работать

ОАО "Совхоз "Толвуйский", приватизация которого была отменена в прошлом году, начало техническое перевооружение, закупив новые сельскохозяйственные машины.

Об этом рассказал генеральный директор совхоза Евгений Сергиенко во время визита на предприятие министра сельского хозяйства Владимира Лабинова.

По словам Сергиенко, совхоз приобрел 2 трактора, кормоуборочный комбайн, транспортировщик рулонов, раздатчик кормов, фронтальный погрузчик, прицепное и навесное оборудование. Предприятие улучшило производственные показатели. По состоянию на 1 сентября поголовье дойного стада на увеличилось на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ЦИК Карелии

На муниципальных выборах в Карелии информация о кандидатах переведена на вепсский язык

В двух вепсских поселениях Прионежского района республики в Единый день голосования изберут глав муниципальных образований.

В двух поселениях Прионежского района Карелии – Шокшинском и Шелтозерском, где 13 сентября пройдут выборы глав муниципальных образований, информация о кандидатах переведена на вепсский язык. Напомним, оба эти поселения считаются в республике местами компактного проживания коренного малочисленного народа вепсов.

Как отметили в Центральной избирательной комиссии Карелии, главной целью выпуска двуязычных информационных материалов является повышение качества информирования избирателей о зарегистрированных кандидатах на предстоящих муниципальных выборах. Сведения о них были переведены на вепсский язык специалистами Республиканской термино-орфорграфической комиссии.

В ЦИК Карелии подчеркнули, что это не первый опыт взаимодействия организаторов выборов и переводчиков республики. Еще в феврале прошлого года перед дополнительными выборами в Олонецком национальном районе члены термино-орфографической комиссии перевели на ливвиковское наречие карельского языка сведения о кандидатах в депутаты советов трех поселений. В ходе подготовки единого дня голосования 8 сентября 2019 года информация о кандидатах в депутаты советов и на должность главы поселений в Олонецком, Пряжинском и Калевальском национальных районах была переведена на карельский язык, а в Рыборецком сельском поселении Прионежского района – на вепсский. А в феврале 2020 года на муниципальных выборах в Пряжинском районе сведения о кандидатах размещались на избирательных участках на карельском языке. Кроме того, при подготовке и проведении Общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, которое состоялось 1 июля 2020 года, информационные материалы, разъясняющие предлагаемые поправки, были переведены на вепсский язык и два наречия карельского.

фото: © ТАСС/Петр Ковалев

Станция переливания крови Петрозаводска остро нуждается в донорах двух групп

Республиканская станция переливания крови приглашает доноров второй и третьей группы крови.

На 8 сентября служба крови остро нуждается в донорах крови A(II) Rh (-) и B (III) Rh (+).

"Доноров данной группы крови просим в ближайшие рабочие дни посетить станцию переливания крови", - пишут в паблике станции.

Прием осуществляется с 8 до 13 часов в рабочие дни по адресу: Петрозаводск ул. Пирогова д.4А.

Напомним, станция переливания крови 19 сентября приглашает принять участие в акции "Суббота доноров".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Власти Петрозаводска объявили аукцион на установку "Дерева Дружбы" в Парке Победы

На восстановление демонтированного памятного знака планируется потратить почти 15 миллионов рублей.

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукциона на выполнение работ по установке памятного знака "Дерево Дружбы", который был демонтирован весной нынешнего года с Аллеи городов-побратимов, где сейчас возведена стела воинской славы. В качестве нового места размещения "Дерева Дружбы" чиновники мэрии выбрали Парк Победы, расположенный на набережной Онежского озера в районе улицы Пушкинской.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 14,5 миллиона рублей. В эту стоимость входит не только установка разобранного памятника и декоративной стенки с наименованиями городов-побратимов Петрозаводска, но и благоустройство прилегающей территории. Возле "Дерева Дружбы" планируется разбить цветники, поставить скамейки и урны, а все территорию памятника осветить торшерами.

Работы предполагается завершить к середине ноября. Между тем в Петрозаводске до сих пор не сдана стела "Город воинской славы", которая заняла бывшее место "Дерева Дружбы". Ее установку планировалось закончить к 20 августа, но теперь этот срок перенесен на конец сентября.

Напомним, намерения властей Петрозаводска разместить стелу воинской славы на Аллее городов-побратимов вызвали возмущение местного архитектурного сообщества и многих жителей карельской столицы. Они назвали недопустимым установку одного памятника на месте другого, но в мэрии не прислушались к противникам переноса "Дерева Дружбы" и решили потратить на это бюджетные средства, которые были выделены на празднование 100-летия образования Республики Карелия.

фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин

Власти начали отменять решения об отказах в предоставлении земли фермерам в Карелии

Региональные и муниципальные власти Карелии начали пересматривать заявки фермеров, которым было отказано в предоставлении земельных участков в период с 2017 по 2020 годы.

Цель этой работы – обеспечить землей всех, кому она нужна для ведения сельского хозяйства.

Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Карелии, комментируя первые результаты работы по повышению эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения. Из 2 тыс. заявлений, поданных фермерами с 2017 по 2020 годы, половина заявителей так и не смогла получить участок. Что с ними будут делать, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

В Карелии 2021 год объявят годом карельских рун

Республиканские власти поддержали инициативу общественников.

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал распоряжение республиканского правительства о создании рабочей группы по подготовке и проведению в 2021 году Года карельских рун. В нее вошли ученые Карельского научного центра Российской академии наук, представители республиканских министерств и национальной общественности, а руководителем группы назначен министр национальной и региональной политики республики Сергей Киселев.

Минувшим летом в Карелии впервые отметили День карельских рун. После этого карельские общественники выступили с инициативой проведения в 2021 году в республике Года карельских рун, и она получила поддержку регионального руководства.

фото: © "Столица на Онего"

Премьеру спектакля "Мистер Икс" в Музтеатре Карелии перенесли

Премьерные показы новой работы режиссера Юрия Александрова, в версии которого оперетта будет называться "Мистер Икс", были запланированы на 17 и 18 сентября.

Ранее в театре сообщали, что пока не отказываются от своих планов, несмотря на выявленные случаи в оперной труппе коронавирусной инфекции. С 21 августа труппа находится на карантине после положительного теста на COVID-19 у одного из артистов. Вирус обнаружили у 16 человек.

В паблике Музыкального театра появилась информация о том, что премьера спектакля "Мистер Икс", ранее объявленная на 17-18 сентября, переносится соответственно на 2 октября в 19.00 и 3 октября в 19.00.

"Если вы купили билеты на 17 сентября, то они действительны на 2 октября, если у вас билет на 18 сентября, то по нему вы можете прийти на спектакль 3 октября. Ваши места в зале за вами сохраняются. Если вы забронировали билет в кассе театра, то ваша бронь в силе", – отметили сотрудники театра.

фото: © Segezha Group

Сегежский ЦБК победил во Всероссийском конкурсе "Экспортер года в сфере промышленности"

"Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат" Segezha Group стал победителем Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" в Северо-западном федеральном округе.

Комбинат занял первое место в номинации "Экспортер года в сфере промышленности" в категории "Крупный бизнес".

Управляющий директор Сегежского ЦБК Григорий Иванов считает, что предприятие признано лидером благодаря росту экспортных отгрузок более чем на 35% с 2017 года. Весомым аргументом стала и широкая география зарубежных поставок – микрокрепированная небеленая крафт-бумага комбината представлена на рынках 70 стран.

В настоящее время на Сегежском ЦБК реализуется масштабный проект реконструкции и перевода производства на новые технологии.

"Победа карельских предприятий во всероссийской премии - результат системной работы по продвижению местной продукции на международные рынки. В непростой 2020 год, когда практически каждое предприятие столкнулось с трудностями из-за пандемии, важно помнить о роли, которую играют экспортеры в деле развития экономики республики и страны в целом, - комментирует событие министр экономического развития Республики Карелия Олег Ермолаев. – Очень важно, что их вклад в развитие отечественной экономики отмечается на государственном уровне".

Единая окружная конкурсная комиссия при участии Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза, Минкомсвязи, РЭЦ, Торгово-промышленной палаты, Фонда содействия инновациям, РСПП определила 11 победителей окружного этапа премии в различных номинациях. Финал конкурса "Экспортер года" пройдет на VII Международном экспортном форуме "Сделано в России" в Москве 12-13 ноября.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года" учреждена Правительством Российской Федерации и входит в перечень национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Этот проект был разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Главная задача премии - поощрение лидеров экспортной деятельности и тиражирование лучшего опыта в сфере международной торговли. Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

В 2020 году заявки на участие подали 1609 российских предприятий в номинациях: "Экспортер года в сфере промышленности", "Экспортер года в сфере АПК", "Экспортер года в сфере услуг", "Экспортер года в сфере высоких технологий" и "Трейдер года", а также в специальных номинациях – "Прорыв года" и "Новая география".

фото: © УФСИН России по Республике Карелия

Заключенные из Карелии показали себя на шоу "Голос"

В исправительной колонии №7 определили финалистов вокального шоу "Голос", сообщили в УФСИН по Карелии.

В финал вышли 9 исполнителей из числа осужденных, покорившие зрителей своим вокалом.

Участие в конкурсе было добровольным, все желающие имели возможность выступить перед публикой, записав видеоклип в студии кабельного телевидения. Участники сами выбирали композицию для выступления, с экранов телевизоров звучали песни из репертуара Аллы Пугачевой, Валерия Меладзе, Авета Макарьяна, Басты, БИ-2, Петлюры и др.

Победителей каждого этапа определяли путем голосования, в котором принимали участие, как осужденные, так и сотрудники администрации. Совсем скоро по результатам итогового голосования станут известны имена 3 победителей.