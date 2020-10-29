Самое важное за сегодня

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Глава Карелии рекомендует по возможности уйти на самоизоляцию

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в Карелии и просит всех с ответственностью подойти к выполнению требований и рекомендаций, чтобы не пришлось вновь вводить принудительную массовую самоизоляцию и закрывать магазины.

На своей странице в соцсети глава Карелии написал: вводим в республике дополнительные требования по обеспечению санэпидбезопасности в торговых объектах, предприятиях общепита и сферы услуг. Распоряжение об этом подписал накануне. Также оно содержит ряд рекомендаций для всех жителей Карелии:

- Во всех предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах или в зонах расчета с клиентами должны быть установлены защитные экраны высотой не менее 2,2 метров и шириной не менее 1,5 метров.

- До 15 декабря во всех таких объектах должны быть установлены обеззараживатели воздуха. Такие же меры санитарной безопасности должны обеспечить спортивные объекты и самозанятые граждане, работающие в сфере услуг.

Отмечу, что в первом квартале 2021 года планируем провести очередной отбор для предоставления предпринимателям возмещения части затрат на покупку этого оборудования.

- Детям до 16 лет запрещается посещать торговые центры без сопровождения взрослых не только во время каникул, но и в период с 1 по 30 ноября.

- Работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для сотрудников, особенно для лиц старше 60 лет.

- Всем жителям Карелии стоит воздержаться от посещения общественных мест и без крайней необходимости. В первую очередь это относится к тем, кто страдает хроническими заболеваниями и пожилым людям.

"Уважаемые земляки, нам удалось сдержать распространение коронавируса весной, в том числе благодаря нашей общей дисциплине. И я убедительно прошу всех с такой же ответственностью подойти к выполнению сегодняшних требований и рекомендаций. Тогда нам не придется вновь закрывать магазины, предприятия и уходить на массовую изоляцию", - подытожил Артур Парфенчиков.

фото: © страница правительства РК Вконтакте

Глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

В новом распоряжении устанавливаются дополнительные требования по соблюдению санитарно-эпидемиологической безопасности в торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и т.д.

В республике конкретизированы меры санитарно-эпидемиологической безопасности, направленные на то, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения внесены в Распоряжение Главы Карелии от 12 марта 2020 года №127-р.

Всем жителям Карелии рекомендовано воздержаться от посещения общественных мест, без лишней необходимости не выходить из дома, кроме как для выполнения трудовой функции и решения вопросов жизнеобеспечения. В первую очередь это относится к лицам с хроническими заболеваниями и к людям старше 60 лет.

Работодателям рекомендовано обеспечить дистанционный режим работы для работников, в первую очередь, для лиц старше 60 лет.

Во всех торговых объектах, предприятиях общепита, бытового обслуживания и иных предприятиях и организациях, где сотрудники контактируют с посетителями, до 1 декабря на кассах (в зонах расчета с посетителями) должны быть установлены защитные экраны (перегородки).

До 15 декабря 2020 года в указанных объектах, а также объектах спорта должны быть установлены обеззараживатели воздуха.

Такие же меры санитарной безопасности должны применять и самозанятые граждане при оказании услуг потребителям.

Решение о том, что детям в возрасте до 16 лет разрешается посещать торговые центры и комплексы только в сопровождении взрослых (родителей или иных законных представителей), распространяется не только на период осенних каникул, а с 1 по 30 ноября.

фото: страница БСМП Вконтакте

Коллеги умершего 41-летнего врача БСМП Петрозаводска назвали причину смерти

Врач-уролог Больницы скорой медицинской помощи Петрозаводска Николай Шестаков скончался от внезапной остановки сердца.

Об этом говорится в сообщении на странице БСМП ВКонтакте.

"27 октября от внезапной остановки сердца ушел из жизни врач-уролог хирургического отделения №1 Николай Владимирович Шестаков", - сказано в сообщении.

Ему был 41 год.

Николай Шестаков пришел на работу в БСМП сразу после окончания ПетрГУ и отдал этой больнице почти 20 лет своей жизни.

Коллеги отмечают его стремление к получению новых знаний и активную жизненную позицию – он был председателем профсоюзного комитета и председателем участковой избирательной комиссии больницы.

"Коллеги отзываются о нем как о высококлассном специалисте, с которым связывались большие надежды в освоении высоких технологий, и вспоминают, как он радовался одному из последних масштабных приобретений больницы – литотриптору. Для больницы безвременный уход такого молодого, веселого, активного, жизнерадостного и доброго человека – огромная, невосполнимая потеря", - отметили в БСМП.

Известно, что не так давно Николай Шестаков потерял отца.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Экс-министр правительства Карелии Юрий Пономарев скончался в ковид-центре в Петрозаводске

Бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев, о смерти которого стало известно сегодня, проходил лечение от коронавируса в госпитале для ветеранов.

"Юрий Иванович умер в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн, куда был помещен в связи с выявленной ковидной инфекцией. Причина смерти устанавливается", - сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Ранее руководитель республики выразил соболезнование родным и близким вице-президента регионального союза промышленников и предпринимателей Юрия Пономарева. Юрий Ивановича не стало на 75-м году жизни.



Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Свои соболезнования выразил и лидер профсоюзов Карелии Илья Косенков.

"Очень, очень жаль... Буквально несколько дней назад с ним встретились, поговорили... Он шел с бассейна. Занимался плаванием, в том числе в холодной воде. Многие годы он возглавлял Союз работодателей, где мы вместе работали в составе трехсторонней комиссии. Потом вместе были сопредседателями ОНФ в Карелии. Прекрасный, светлый человек. Мои соболезнования", - пишет Илья Косенков в соцсети.

фото: © кадр из видео

Водитель кроссовера сбил 40-летнего мужчину на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Пешеход госпитализирован с переломами и травмами различной степени тяжести, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 29 октября в 8.02, на Первомайском проспекте, в районе остановки "Достоевского", 45-летний водитель кроссовера совершил наезд на 40-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате пешеход получил закрытую черепно-мозговую травму, перлом ключицы, ушибы. Пострадавший госпитализирован с места ДТП.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру".

фото: © Гавриил Григоров/ТАСС

В Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек

Общее число инфицированных COVID-19 в Карелии на 29 октября составляет 6358, сообщили в оперштабе республики.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 117 человек. Из этого числа заболевших – 97 человек, из них 45 имеют симптомы средней тяжести.

Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 72 человека, в Прионежском районе – 7 человек (деревня Ужесельга – 1, поселок Чална-1 – 1, село Деревянное – 1, село Заозерье – 2, деревня Суйсарь – 1, деревня Бесовец, СНТ "ЩИТ" - 1), в Пудожском районе – 11 человек (Пудож – 8, поселок Кривцы – 1, поселок Ново-Стеклянное – 1, поселок Водла – 1), в Лахденпохском районе – 4 человека (Лахденпохья – 2, поселок Куликово – 2), в Кеми – 2 человека, в Костомукше – 1 человек, в Кондопожском районе – 5 человек (Кондопога – 4, деревня Улитина Новинка – 1), в Сегеже – 4 человека, в Лоухском районе – 3 человека (Лоухи – 2, поселок Кестеньга – 1), в Медвежьегорском районе – 2 человека (Медвежьегорск – 1, село Толвуя – 1), в Беломорском районе – 4 человека (Беломорск – 2, поселок Хвойный – 1, поселок Вирандозеро – 1), в Муезерском районе – 1 человек (поселок Ледмозеро), в Сортавале – 1 человек.

Выздоровели 4274 пациента. За сутки выписаны по выздоровлению 17 человек: в Петрозаводске – 10, в Прионежском районе – 2, в Суоярвском районе – 1, в Муезерском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Сортавальском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1035,5 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1065,8 случая, по Северо-Западу – 1537,5.

фото: Артур Парфенчиков/vk.com/id419407976

Умер бывший заместитель премьер-министра правительства Карелии Юрий Пономарев

Ушел из жизни вице-президент регионального союза промышленников и предпринимателей Юрий Пономарев. Ему было всего 74 года.

Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Вся жизнь Юрия Ивановича связана с Карелией. Здесь он родился, сюда же вернулся работать после учебы в московском институте. Был генеральным директором Целлюлозного завода "Питкяранта". Представлял Карелию в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Дважды избирался депутатом Законодательного собрания, был заместителем Премьер-министра Правительства Карелии", - пишет Артур Парфенчиков на своей странице в "ВКонтакте".

Глава Карелии отметил, что многолетний добросовестный труд Юрия Пономарева отмечен наградами и званиями. Юрий Иванович – Заслуженный работник народного хозяйства Республики Карелия, награжден орденом "Знак Почета", Почетной грамотой Совета Федерации.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким Юрия Ивановича", - пишет Парфенчиков.

фото: © pixabay.com

В финской Карелии русскоязычных мигрантов считают важным человеческим ресурсом

Финские эксперты высказались за расширение изучения русского языка в приграничном регионе.

Близость российской границы создает хорошие возможности для развития дружественных связей и обмена школьниками и учителями, а русскоязычные иммигранты являются важным человеческим ресурсом. К такому выводу пришли финские эксперты, проводившие исследование по заказу Союза муниципалитетов приграничного региона Северная Карелия.

Как сообщила финская телекомпания Yle, авторы исследования высказались за разработку новых способов изучения русского языка. В частности, по мнению экспертов, навыки русского языка следует поддерживать уже в детских садах.

Финские исследователи подчеркивают, что экономика Финляндии нуждается в специалистах, способных работать с российскими клиентами и властями.

фото: © Администрация Петрозаводска

Мэрия показала, какую остановку сделала по просьбам жителей Петрозаводска (ФОТО)

В администрации легализовали остановку автобуса на Пограничной.

Такой остановочный комплекс оборудован на Пограничной улице в Петрозаводске. Место для посадки и высадки пассажиров организовано по многочисленным обращениям граждан, сообщили в администрации города.

"На Пограничной улице в Петрозаводске завершается оборудование площадки для остановки общественного транспорта. Вскоре там будут установлены урна и скамейка. Мероприятия выполняются на внебюджетные средства", - говорится в сообщении мэрии.

Оборудование остановочной площадки ведется по многочисленным обращениям граждан. Ранее на этом месте по просьбе пассажиров останавливались автобусы. Однако официальной остановки здесь не было. Техническое решение было найдено на межведомственной встрече с участием специалистов администрации, Госавтоинспекции и Ространснадзора.

В настоящее время вносятся изменения в перечень остановочных пунктов Петрозаводска и в маршрут движения автобуса №9. После завершения этой работы автобусы смогут забирать и высаживать пассажиров, не нарушая существующих правил.

фото: © кадр из видео/МВД Карелии

В Петрозаводске полиция ищет женщину, подозреваемую в краже из магазина (ВИДЕО)

Полицией Петрозаводска устанавливается личность подозреваемой в совершении имущественного преступления, сообщается на сайте МВД Карелии.

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 3 УМВД России по Петрозаводску устанавливается личность и местонахождение женщины, запечатленной на видеозаписи. Она подозревается в краже из магазина.

Информацию о подозреваемой полиция просит сообщать по номеру телефона: +7-909-572-72-12. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств со счета банковской карты.

фото: © кадр из видео

Пьяный водитель снес дорожное ограждение в Петрозаводске (ВИДЕО)

Бдительный петрозаводчанин предупредил автоинспекторов о ДТП, которое совершил водитель в состоянии алкогольного опьянения.

По информации Госавтоинспекции Петрозаводска, в минувшую среду около 18.00 в дежурную группу ГИБДД поступил звонок от горожанина, который сообщил, что водитель автомобиля Lada Vesta с признаками опьянения врезался в дорожное ограждение на улице Ключевая.

Ближайший наряд ДПС направился на место происшествия. Водитель был отстранен от управления, освидетельствование подтвердило состояние опьянения.

Как выяснилось, автомобилем управлял мужчина, 1983 года рождения, ранее лишенный права управления.

В отношении нарушителя составлен протокол. Его автомобиль отправили на специализированную стоянку.

Момент ДТП попал в объектив камеры компании "Ситилинк". Видео разметили в паблике ДТП ПТЗ.

Ранее водитель без прав устроил гонки по Петрозаводску, убегая от сотрудников ГИБДД.

фото: © Яндекс Карты

Мэрия Петрозаводска изменит настройки светофоров на опасном перекрестке

Режим работы светофоров на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной изменится с 3 ноября, сообщили в администрации города.

На перекрестке четырех магистралей будет организована новая схема разъезда транспортных средств, а также пешеходных потоков. Изменится и очередность проезда, и время циклов. Новый режим призван оптимизировать движение на участке и повысить уровень безопасности пешеходов.

Администрация Петрозаводска просит горожан быть внимательными на перекрестке на пересечении Ключевского шоссе с улицами Правды, Калинина и Лыжной, руководствоваться сигналами светофора, установленными знаками и положениями Правил дорожного движения.

Ранее сообщалось, что еще два пешеходных перехода в Петрозаводске оборудованы светофорами.

Подозреваемых в краже денег с банковской карты зафиксировали камеры в магазинах Петрозаводска (ВИДЕО)

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемых в хищении денежных средств со счета банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В начале октября петрозаводчанка обнаружила пропажу банковской карты. Вскоре она узнала, что картой были оплачены товары в различных магазинах города. Сумма покупок, которые совершили неизвестные, составила порядка 10 тыс. рублей. Потерпевшая обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили торговые точки, где были совершены покупки, и изъяли записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели возможных подозреваемых.

Всех, кому что-либо известно о запечатленных на видео мужчине и женщине, просят сообщать в полицию по телефонам: +7-981-405-59-96 или +7-911-406-52-01.

фото: © Виталий Тимкив/РИА

Более 3200 школьников Карелии переведены на "дистант" из-за коронавируса

Глава Минобразования Карелии Роман Голубев рассказал о ситуации с переводом школ на дистанционное обучение в регионе.

Как пишет на своей станице в "ВКонтакте" министр образования, в начале этой недели 61 школа в нашей республике вышла на каникулы.

"Это, определенно, важный период в учебном процессе: дети могут отдохнуть от уроков и домашних заданий, а педагоги сконцентрироваться на подготовке к будущей четверти. Но, кроме этого, всем участникам учебного процесса во время каникул важно не забывать и про противоэпидемические меры предосторожности", - пишет Роман Голубев.

По словам министра образования, на сегодняшний день наметилась положительная тенденция с эпидситуацией в школах: если 22 октября в республике на дистанционной форме обучения из-за контактов с заболевшими коронавирусной инфекцией находились 3866 человек, или 185 классов, то сегодня, 29 октября, в Карелии 3228 человек, или 169 классов, которые выведены на дистанционное обучение.

"Как можно заметить, за 7 дней количество детей, которые вынуждены были сменить очную форму обучения на дистанционную, сократилось на 638 человек. В связи с этим, призываю жителей нашей республики ещё более ответственно подходить к соблюдению всех рекомендуемых противоэпидемических мер, носить маски в общественных местах, а также отказаться на время нестабильной эпидобстановки от общения с широким кругом людей и поездок в другие населенные пункты. Только так мы сможем завершить этот год в наиболее благоприятных условиях", - считает глава Минобразования региона.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, за минувшие сутки на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса выведены один класс в школе № 9, один класс в школе № 34, два класса в школе № 36, один класс в школе № 46, один класс в школе № 48, один класс в лицее № 1, четыре класса в Державинском лицее в Петрозаводске и один класс в школе села Деревянное.

На "дистант" перешли также одна группа в педагогическом колледже, одна группа в колледже технологии и предпринимательства, одна группа в автотранспортном техникуме, одна группа в техникуме городского хозяйства и одна группа в колледже культуры и искусств.

За сутки завершенных карантинов в образовательных учреждениях нет.

фото: © Столица на Онего

Экспертиза видео не подтвердила, что именно руководители колонии в Карелии избивали заключенного

Экспертиза, проведенная в Санкт-Петербурге, не подтвердила, что на видеозаписи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Об этом "Столице на Онего" сообщил известный в Карелии адвокат Михаил Шогин, защищающий 33-летнего Ивана Савельева.

Напомним, что еще 13 октября прошлого года карельский Следком возбудил уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия сотрудниками петрозаводской ИК № 9. Основанием для этого послужила появившаяся в интернете, а затем и в СМИ видеозапись с избиением осужденного двумя сотрудниками исправительного учреждения.

По версии следствия, 20 февраля 2014 года с 17 до 18 часов тогда еще замначальника "девятки" Савельев и старший оперуполномоченный участка колонии-поселения Ковалев "в помещении штрафного изолятора нанесли множественные удары руками и ногами по голове и телу осужденного". После этого Савельеву и Ковалеву было предъявлено обвинение: превышение должностных полномочий с применением насилия в отношении неустановленного лица. Оба майора внутренней службы по-прежнему не признают свою вину.

Эксперт Санкт-Петербургского экспертно-криминалистического центра проверила видео и не подтвердила, что на записи с избиением осужденного в петрозаводской ИК №9 изображены начальник колонии Иван Савельев и его заместитель Иван Ковалев.

Почему эксперт сделала такие выводы, читайте здесь.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Жителей Петрозаводска будут бесплатно возить автобусами на сельскохозяйственную ярмарку

Парфенчиков сообщил, на сельскохозяйственную ярмарку, которая проходит на Инженерной, пойдут бесплатные автобусы.

Об этом написал на своей странице ВКонтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

Автобусы будут курсировать с 29 октября по 1 ноября между улицей Инженерной, где проходит ярмарка, и микрорайонами города: Древлянкой, Кукковкой и Ключевой.

"Автобусы компании "Карелавтотранс-Сервис" будут курсировать туда и обратно трижды в день, предусмотрены остановки и по маршруту следования", - написал Парфенчиков.

Кроме того, по многочисленным просьбам покупателей на ярмарке организованы специальные "мясные дни", когда можно приобрести продукцию карельских животноводческих хозяйств.

По словам главы Карелии, 30 октября такой "мясной день" проведет Совхоз "Аграрный", 31 октября - племенное хозяйство "Ильинское" и племсовхоз "Мегрега", 31 октября и 1 ноября – фермерское хозяйство Татьяны Сулим.

А на субботу запланирован "сырный день" Сямозерской сыроварни.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная ярмарка, открывшаяся в Петрозаводске 23 октября, не вызвала большого интереса ни у сельхозпроизводителей, ни у покупателей.

фото: © страница Вконтакте Михаила Кондракова

В Карелии директор крупного комбината пригрозил увольнением нарушителям противоэпидемических мер

В инфекционном отделении Межрайонной больницы №1 больше нет свободных коек, сообщил исполнительный директор АО "Карельский окатыш" Михаил Кондраков.

Руководитель крупнейшего предприятия Карелии обратился сегодня к сотрудникам комбината с призывом строго соблюдать правила противоэпидемиологической безопасности в связи с распространением коронавируса. Обращение появилось на странице Михаила Кондракова в соцсети.

Как пишет на своей странице в "ВКонтатке" исполнительный директор АО "Карельский окатыш", ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Костомукше предсказуемо продолжает ухудшаться. Сезонный период простуд также не способствует нормализации обстановки.

"По состоянию на 28 октября в инфекционном отделении межрайонной больницы заняты все 26 мест, более того, медикам пришлось оборудовать дополнительные койки. Итого под наблюдением врачей от коронавируса сегодня лечатся 35 человек. Суточный прирост госпитализированных составил 10 человек, а всего за сутки выявлено 15 зараженных. В день в колл-центр поликлиники поступает до 100 вызовов", - пишет Михаил Кондраков.

По словам директора комбината, на "Карельском окатыше" регулярно проходят проверки административных зданий, столовых, мест общего пользования на предмет соблюдения правил безопасности, загрузки транспорта, наличия разметки и диспенсеров. Всем сотрудникам респираторы.

По мнению Кондракова, на территории комбината созданы все условия, чтобы обезопасить себя и коллег.

"Кроме того, в ближайшее время ключевые правила безопасности, обязательные к выполнению всеми работниками "Северстали", будут дополнены новой нормой. В правилах появится пункт, что нельзя находиться на территории предприятия без надлежаще надетых средств индивидуальной защиты. Одновременно будет вестись усиленный контроль за выполнением этого положения, а к нарушителям применяться меры воздействия – выговоры, лишение премий и бонусов, вплоть до увольнения", - пишет Михаил Кондраков.

фото: © кадр из видео

ГИБДД ищет таксиста, который проехал по перекрестку в Петрозаводске задним ходом (ВИДЕО)

По факту нарушения ПДД на проспекте Ленина проводится проверка, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Камера наружного наблюдения компании "Сампо.ру" запечатлела момент, как 29 октября в 8.36 водитель службы такси выехал с улицы Герцена на проспект Ленина, а потом передумал и сдал на перекрестке назад, что запрещено Правилами.

ГИБДД просит помочь установить государственные регистрационные знаки автомобиля нарушителя.

Телефон дежурной группы ГИБДД 715-900, 78-44-44.

фото: pixabay

Власти Карелии надеются, что население займется бизнесом по выращиванию мидий

Министерство сельского хозяйства Карелии считает перспективным бизнесом выращивание мидий на Белом море и будет поддерживать население, которое решит этим заняться.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Владимир Лабинов в эфире телеканала "САМПО ТВ 360".

По его словам, в прошлом году первый грант на создание фермы по выращиванию мидий в Лоухском районе получил глава крестьянско-фермерского хозяйства Илья Шкуринский.

"Мы надеемся, что с прецедентом выдачи этого гранта интерес у активной части населения, которое живет в прибрежной зоне Белого моря, повысится, и тогда можно будет говорить о возможности поставок мидий на рынок в режиме потока… Перспективы, безусловно, есть. Важно, чтобы было активное население, которое хотело бы этим заниматься", - сказал Лабинов.

Ферма Шкуринского - не единственное хозяйство по выращиванию мидий в Карелии.

Насколько развит этот бизнес в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © ИТАР-ТАСС / Владимир Смирнов

Глава Минсельхоза Карелии: "Отношение к хлебу меняется"

Уменьшение объема производства хлебобулочных изделий в Карелии вызвано тем, что жители республики стали есть меньше хлеба.

Такую оценку ситуации в отрасли дал министр сельского хозяйства Карелии Владимир Лабинов в эфире телеканала "САМПО ТВ 360".

"Вообще, культура потребления, отношение к хлебу меняется. Меньше стали есть хлеба. Есть такая общероссийская тенденция сокращения объема потребления хлеба за последние 5-7 лет ежегодно на 3-5%, а в некоторых регионах даже по 7%. Карелия из этого тренда не выпадает", - сказал Лабинов. О последствиях этого явления читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Очередной рекорд поставлен в России по числу заболевших коронавирусом за сутки – 17 717 человек

За последние сутки в России выявлено 17 717 человек, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе РФ.

Общее число инфицированных коронавирусной инфекцией в России на 29 октября составило 1 581 693 случая.

Число выписанных пациентов выросло до 1 186 041, за сутки выздоровели 14 740 человек.

За время пандемии в стране зарегистрирована 27 301 смерть пациентов с коронавирусом, за сутки скончались 366 человек.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено более 59,2 млн тестов на коронавирус, за последние сутки - 553 тысячи тестов.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 29 октября остаются 368 245 человек.

фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Рыболовные компании Карелии строят 5 новых судов

Карельские компании, занимающиеся выловом рыбы во внешних водоемах, строят 5 новых судов для ведения промысла.

Об этом сообщил в эфире телеканала "САМПО ТВ 360" министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.

"Три предприятия, занимающиеся выловом рыбы, на верфях России строят 5 новых крупных судов, которые, начиная с 2022-2023 годов будут предназначены для вылова рыбы в северной части Атлантического океана, в Барецевом море", - сказал министр. О других достижениях отрасли читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: kremlin.ru

Путин: "Мы не планируем запускать общенациональный локдаун"

Президент России высказался за точечные решения по борьбе с коронавирусом с учетом эпидемиологической ситуации в регионах и городах.

В России не планируется введение общенационального локдауна для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая 29 октября на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!", которое проходило в режиме видеоконференции.

Как отметил глава государства, ключевым фактором, который в этом году определил глобальную экономическую динамику, стала эпидемия коронавируса. По оценке Путина, российским властям удалось заметно смягчить последствия эпидемии для отечественной экономики, и "ее спад оказался даже меньше, чем во многих других странах мира".

"Мы четко понимаем, как нужно действовать, и поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный "локдаун", когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, – сказал президент – В случае же объективной необходимости с учетом рекомендаций врачей по ситуации в конкретном регионе, городе, муниципалитете будут приниматься оправданные точечные решения, которые позволят максимально защитить безопасность людей и сохранить непрерывную деятельность предприятий и организаций".

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Верховный суд Карелии приостанавливает прием посетителей из-за коронавируса

Работа приемной Верховного суда приостанавливается со следующей недели из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки со 2.11.2020 приостанавливается работа приемной суда, личный прием граждан не осуществляется. Всю корреспонденцию в адрес суда необходимо направлять в электронном виде", - пишут на сайте Верховного суда.

Ранее глава Карелии ввел новые ограничения, чтобы сдержать рост заболеваемости коронавирусом

фото: © Илья Тимин

Более 60% коек для больных коронавирусом в Карелии заняты пациентами

В ковид-центрах республики осталось 39,8% свободных коек для лечения пациентов с COVID-19.

Как сообщает глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции составляет 39,8%. Сутками ранее этот показатель составлял 39,2%.

По данным на 29 октября в стационарах находятся 352 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 340 - в состоянии средней тяжести, 9 тяжелобольных и 3 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, в Карелии за сутки коронавирус выявлен еще у 117 человек

фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Лабинов назвал причину изменения "ментальности руководителей" в сельском хозяйстве Карелии

Государственная поддержка сельского хозяйства в Карелии помогла не просто увеличить объемы производства в отрасли, но и изменить "психологию", считает министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов.

Об этом он заявил в эфире телеканала САМПО ТВ 360.

"Тот инструментарий поддержки сельского хозяйства, который мы применяем, он медленно, но меняет картину нашего села и меняет психологию жителей, которые занимаются сельским хозяйством, меняет и ментальность руководителей", - сказал Лабинов.

По его словам, за последние годы увеличился объем бюджетных средств, направляемых на поддержку сельского хозяйства, и изменились условия их предоставления сельхозпроизводителям.

"Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но, в целом, это ведет к изменению картины сельскохозяйственного производства в Карелии", - добавил Лабинов.

Как изменились условия господдержки сельхозпроизводителей, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © petrsu.ru

В Муезерском районе Карелии отменили публичные слушания по объединению поселений

Причиной отмены слушаний местные чиновники назвали угрозу распространения коронавирусной инфекции.

В поселке Муезерский вечером 29 октября планировалось проведение публичных слушаний по вопросу объединения поселений Муезерского района Карелии в один муниципальный округ. Однако накануне слушаний администрация Муезерского городского поселения объявила об их отмене "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Причиной отмены местные чиновники назвали угрозу распространения коронавирусной инфекции. По этой же причине в Муезерском районе были отменены публичные слушания в поселке Лендеры, а еще раньше – в селе Реболы.

Напомним, с инициативой объединения всех муниципальных образований Муезерского района в один округ выступила районная администрация. Но эта инициатива не нашла особой поддержки у местного населения. Против объединения уже высказалось большинство участников слушаний в поселках Ледмозеро, Ругозеро и Волома.

Поддержали объединение муниципальных образований в поселках Суккозеро и Пенинга.

По замыслу районных чиновников, в единый Муезерский муниципальный округ должны войти все местные поселения, которые утратят после этого статус самостоятельных административно-территориальных единиц. В упраздненных муниципальных образованиях появятся территориальные отделы районной администрации, которой полностью перейдет управление поселениями, а жители Ребол, Лендер или Ругозера лишаться права выбирать своих глав и депутатские советы.

фото: © страница Вконтакте Александра Воронова

Медведь появился в составе хоккейной команды "СКА-ГУОР Карелия"

Лохматый игрок усилил хоккейную команду Училища олимпийского резерва Карелии.

Фото нового игрока команды Училища олимпийского резерва в Кондопоге опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" руководитель учреждения Александр Воронов.

"Провел тренировку с новым игроком нашей команды "СКА-ГУОР Карелия". Усилились!!!" - пишет директор училища.

Напомним, команда Училища олимпийского резерва в Кондопоге "СКА-ГУОР Карелия" участвует в Первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги сезона 2020/2021.

фото: © Администрация Петрозаводска

Скейт-парк, оборудованный на петрозаводском стадионе "Юность", обещают подсветить (ФОТО)

На сэкономленные по итогам аукциона более 300 тыс. рублей территорию возле скейт-парка благоустроят, сообщили в администрации Петрозаводска.

На стадионе "Юность" установили оборудование скейт-парка. Проект реализовали в рамках программы поддержки местных инициатив граждан. Подрядная организация "СК Парк", специализирующаяся на установке подобного оборудования по всей России, завершила работы на спортивном объекте, все фигуры смонтированы на своих местах.

Площадка подходит для катания, как на скейтборде, так и на BMX, роликах и "кик-скутере". Оборудование рассчитано на райдеров с начальным и средним уровнем. В парке предусмотрена линия фигур для изучения базовых трюков по прыжкам и скольжениям.

В мэрии обещают, что на сэкономленные по итогам аукциона средства - более 300 тыс. рублей - территорию возле площадки дополнительно благоустроят. Здесь панируют установить скамейки, урны и освещение. Проект подготовят в ближайшее время.

В администрации напомнили, что этом году, помимо скейт-парка на стадионе "Юность", в рамках программы поддержки местных инициатив граждан благоустроили территорию возле средней школы № 43 и оборудовали пешеходную дорожку вдоль Лососинского шоссе. На участие в следующем году поступило более десяти заявок

фото: pixabay

Доходы бюджета Карелии сокращаются, но не так быстро, как раньше

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Карелии за 9 месяцев 2020 года сократились на 8% по сравнению с аналогичными периодом прошло года и составили 18,6 млрд рублей.

Это лучше, чем по итогам января-августа, когда был зафиксирован спад на 12%.

Одним из главных факторов, влияющих на поступление собственных доходов, остается сокращение платежей по налогу на прибыль организаций – по сравнению с январем-сентябрем 2019 года произошло падение на 45%. За счет чего замедлился спад, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".