Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: Мария ЛЕНЦ / Комсомольская правда

Власти накажут магазин в Петрозаводске, пустивший молодых покупателей в "пенсионерские" часы

Администрация столицы Карелии признала нарушением обслуживание молодых покупателей в одном из магазинов города в период, предназначенный только для граждан старшего возраста.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии, комментируя итоги очередного рейда, проведенного властями города в торговых точках.

Специалисты администрации проверяли соблюдение ограничений, связанных с обслуживанием покупателей в утренние часы.

"Были проинспектированы несколько объектов, осуществляющих розничную торговлю продовольственными товарами в разных районах города, в том числе в связи с обращениями граждан. Представители администрации Петрозаводска выявили факты нарушения распоряжения Главы республики № 127-р в одном магазине. С утра там находились и обслуживались покупатели молодого возраста. Материалы по итогам проверки будут направлены в соответствующие органы", - говорится в сообщении мэрии.

Согласно распоряжению главы Карелии, граждане 65 лет и старше могут посещать магазины и учреждения сферы услуг только в будние дни с 10.00 до 13.00 с целью профилактики заболевания коронавирусом. Клиентов, которым не исполнилось 65 лет, обслуживать запрещено.

фото: © Илья Тимин

Еще две смерти больных коронавирусом зафиксированы в Карелии

В Карелии за сутки подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

В Центре паллиативной помощи скончалась жительница поселка Чупа 1941 года рождения, в Кондопожской ЦРБ умер житель Кондопоги 1952 года рождения. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 414 человек. Из них 386 человек заболели, в том числе, 42 имеют симптомы средней тяжести, 16 больных находятся в тяжелом и 3 – в крайне тяжелом состоянии.

фото: Столица на Онего

Жителям Карелии старшего возраста предписано продолжать сидеть на самоизоляции

Глава Карелии Артур Парфенчиков подписал новое распоряжение о режиме самоизоляции граждан в возрасте 65 лет и старше.

Согласно документу, режим самоизоляции будет действовать с 28 ноября по 12 декабря.

Причины такого решения губернатор объяснил на свой странице Вконтакте.

"Поскольку в нашей республике ситуация с распространением коронавируса остается непростой, мы приняли решение продлить самоизоляцию для граждан старшего возраста в некоторых населенных пункта", - написал Парфенчиков.

Это дает право работающим жителям Карелии, подпадающим под действие распоряжения, официально оформить электронный больничный, чтобы не ходить на работу.



Режим самоизоляции касается граждан, проживающих в Петрозаводске, Беломорске, Кеми, Кондопоге, Лахденпохье, Медвежьегорске, Олонце, Питкяранте, Пудоже, Сегеже, Сортавале, Костомукше, Суоярви, Калевале, Лоухи, Муезерском, Пряже.



Ранее в правительстве поясняли, что во время режима самоизоляции покидать дома можно для обращения за экстренной медицинской помощью, похода в магазины, выгула домашних животных, выноса мусора, ухода за лицами пожилого возраста, людьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, а также для прогулок и занятий спортом во дворе, в ближайших к дому парках или лесных массивах, в том числе выезжая на автомобиле.

фото: Яндекс. Карты

Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске

Карелия получит деньги из федерального бюджета на освоение трех новых микрорайонов Петрозаводска, в том числе, на строительство участков двух автодорог.

Об этом сообщил министр строительства России Ирек Файзуллин на встрече с главой Карелии Артуром Парфенчиков.

Как власти республики собираются потратить эти деньги, глава республики написал на своей странице Вконтакте.

"Деньги пойдут на комплексное освоение микрорайонов "Древлянка-5", "Древлянка-6" и "Древлянка-7". В частности, будет построен участок автомобильной дороги ул. Оборонная от шоссе Лососинское до ул. Новоселов, участок автомобильной дороги ул. Новоселов от ул. Оборонная до ул. Хейкконена", - написал глава республики.

Общая сумма, которую получит Карелия в 2021-2024 годах составит 241 млн рублей в рамках программы "Стимул" федерального проекта "Жилье".



"Это позволит уже в следующем году сделать более доступными новые, строящиеся и перспективные микрорайоны Древлянки, а также обеспечит подъезд к новой школе на 1350 мест в микрорайоне "Древлянка-6", - добавил губернатор.

фото: pixabay

Минздрав Карелии: Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться

Любой человек, который знает, что находился в контакте с больным коронавирусом, обязан уйти на самоизоляцию, не дожидаясь результатов теста на инфекцию.

Об этом "Столице на Онего" сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

"Согласно новому постановлению главного санитарного врача России, не дожидаясь результатов теста, контактные люди должны самоизолироваться. То есть вся эта езда по городу – это безответственное поведение. Потому что эти люди – потенциально ковидные больные. Мы долго ждали этого постановления, оно разумное. В нем, кроме всего прочего, написано, что уже после одного отрицательного теста человека считают выздоровевшим", - сказал Охлопков.

То , что сейчас происходит в России и в Карелии в связи с эпидемией, министр охарактеризовал фразой "идет война". Почему он так думает, читайте в полном тексте интервью.

фото: Pixabay

Количество выздоровевших от коронавируса в Карелии меньше, чем заболевших

За сутки в Карелии выздоровели от коронавируса 381 пациентов, а инфекция выявлена у 414 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске соотношение количества выздоровевших и заболевших лучше, чем в целом по Карелии. В столице республики за сутки выздоровели 269 пациентов, а новые случаи коронавируса подтверждены у 199 человек.

В Пудожском районе выздоровели 9 пациентов, в Калевальском районе – 5, в Кемском районе – 4, в Кондопожском районе – 18, в Медвежьегорском районе – 2, в Прионежском районе – 6, в Сортавальском районе – 5, в Сегежском районе –13, в Костомукше – 17, в Муезерском районе – 6, в Олонецком районе – 4, в Беломорском районе – 9, в Лахденпохском районе – 6, в Пряжинском районе – 2,в Лоухском районе – 6.

фото: Алексей Миронов/7x7-journal.ru

Снос "Невского пассажа" в Петрозаводске может угрожать жизни посетителей, решил суд

Арбитражный суд Карелии принял решение о выселении из торгового центра "Невский пассаж", расположенных там магазинов.

С таким иском в суд обратилась служба судебных приставов.

Свои требования приставы объяснили необходимостью проведения инженерных изысканий и разработки проектно-сметной документации для сноса пристройки.

"Поскольку деятельность ответчиков находится в непосредственной близости с местом проведения демонтажных работ, возможно нанесение повреждений имуществу третьих лиц, а также имеется угроза жизни и здоровью продавцов и покупателей", - говорится в решении Арбитражного суда.

Подробнее о новом витке конфликта вокруг "Невского пассажа" читайте здесь.

фото: проект "Мой дом" компании "Ситилинк"

Автомобиль в результате ДТП в Петрозаводске выбросило на тротуар, где находились пешеходы (ВИДЕО)

Опубликована видеозапись ДТП с участием двух автомобилей, произошедшее накануне в Петрозаводске.

По сообщению МЧС, авария случилась 27 ноября около пяти часов вечера на перекрестке улиц Ровио и Торнева. На место выезжало пожарно-спасательное подразделение Петрозаводска.

Судя по видеозаписи камеры наружного наблюдения проекта "Мой дом" компании "Ситилинк", один из водителей при повороте налево не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении. В результате ДТП машину выбросило на тротуар, где в это время находились пешеходы.

Позже Госавтоинспекция Карелии сообщила, что это ДТП не числится в сводке, где указаны аварии с пострадавшими.

фото: администрация Петрозаводска

Голубые ели в Петрозаводске стали умирать после пересадки к памятнику Ленину

Власти Петрозаводска вынуждены заменить голубые ели на площади Ленина, пересаженные туда с площади Гагарина и не прижившиеся на новом месте.

Это следует из разъяснений мэрии, почему принято решение снести высохшую голубую ель на площади Ленина, где установлен памятник "вождю мирового пролетариата".

"Ранее сюда с площади Гагарина были пересажены 12 молодых елей: деревья, которые не прижились, планируется заменить на новые экземпляры", - пояснили в администрации.

Всего до конца года по многочисленным обращениям граждан будут ликвидированы 128 аварийных деревьев - на улицах Ключевой, Водников, Сусанина, Луначарского, Ригачина, Державина, Малой Слободской улице, Жуковского, в районе Университетской улицы и других.

фото: Столица на Онего

Белуга отказался отвечать на вопросы об уголовном деле, сославшись на тест на коронавирус

Известный предприниматель Леонид Белуга отказался давать показания по уголовному делу о даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Об этом сообщили в окружении Белуги и источники в правоохранительных органах. Предприниматель не стал отвечать на вопросы, которые ему задавали в ходе допросов.

Также он отказался давать комментарии и корреспонденту "Столицы на Онего", которому удалось дозвониться до предпринимателя.

"Сейчас у меня берут мазки на ковид, и я не могу разговаривать. Позвоните, пожалуйста, через час", - ответил он.

На все последующие звонки предприниматель не ответил.

Тем не менее, существуют определенные версии, какие претензии могут быть к Белуге у правоохранительных органов. Об этом читайте здесь.

фото: Руслан Шамуков/ТАСС

"Автосалон" по перепродаже подержанных авто в Петрозаводске присваивал деньги клиентов

Петрозаводский городской суд вынес приговор обвиняемому в мошенничестве при перепродаже автомобилей – он в качестве посредника продавал чужие автомобили, а деньги присваивал.

По версии следствия, неоднократные факты мошенничества были совершены в период с 2015 по 2017 годы. Обвиняемый для перепродажи принимал автомобили на арендованной им автостоянке, находил покупателей, продавал машины, а деньги оставлял себе. Таким способом, по версии следствия, он присвоил деньги за 18 проданных автомобилей.

Общая сумма материального ущерба составила более 11,5 млн рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество.

Ранее он привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в местах лишения свободы, имеет непогашенные судимости за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и кражу.

По совокупности преступлений суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также судом удовлетворены гражданские иски потерпевших о взыскании с осужденного денежных средств в счет компенсации причинённого ущерба.

Приговор суда в законную силу не вступил.

фото: Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС

Минэк опубликовал названия заведений общепита, нарушающих "антивирусные" запреты в Петрозаводске

Сотрудники органов исполнительной власти и полиции проверили, как рестораны, кафе и бары Петрозаводска выполняют распоряжение губернатора о правилах профилактики коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития Карелии.

"Были выявлены нарушения, которые могут способствовать распространению коронавирусной инфекции. Составлены акты для возбуждения дел об административных правонарушениях. Различные нарушения выявлены в баре "Пинта" (Лососинское шоссе, 38к1), баре разливных напитков "Чешский дворик" (ул. Сортавальская, 2), магазине пива "Чешский домик" (ул. Куйбышева, 22)", - говорится в сообщении.

Основные нарушения были связаны с продолжением работы после 23 часов, отсутствием стационарного диспенсера, защитных очков и перчаток у персонала, масок у посетителей при входе в помещение.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: ЗАПРЕТЫ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ, БЕЛУГА ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ И КАРЕЛИЯ – ОДИН ИЗ САМЫХ ЗАРАЗНЫХ И ПРЕСТУПНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Глава Карелии запретил магазинам обслуживать до обеда любых клиентов, кроме стариков

Артур Парфенчиков ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса: теперь пожилые граждане могут закупаться в магазинах только в утренние часы и строго по будням.

Глава Карелии запретил пожилым людям ездить в общественном транспорте

Артур Парфенчиков ввел новые ограничения для жителей республики 65+ из-за ситуации с коронавирусом

Работающих пенсионеров старше 65 лет в транспорт пустят только со справкой

Стало известно, в чем подозревают Леонида Белугу

Известный предприниматель Карелии Леонид Белуга отказался давать показания и остался подозреваемым в даче взятки председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку.

Карелия попала в число самых заразных регионов России по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала регионы, в которых зафиксировали пиковые значения заражения коронавирусом, среди 13 перечисленных регионов значится и Карелия.

Карелия вошла в число регионов с наибольшим ростом преступности

Карелия вошла в десятку регионов-лидеров по темпам прироста числа зарегистрированных преступлений, сообщает ТАСС.

Звезда в шоке

Би-би-си включила уроженку Карелии в топ-100 влиятельных женщин года

Британская телерадиокомпания Би-би-си включила в топ-100 влиятельных женщин двух россиянок - депутата Госдумы от "Единой России" Оксану Пушкину и активистку Юлию Цветкову.

Экс-депутат парламента Карелии Сергей Пирожников уехал жить в Арабские Эмираты

Создатель компании KUPIBILET.RU, бывший депутат Заксобрания Карелии Сергей Пирожников, проживает в Дубае и уже точно решил для себя, что лучше места для жизни нет.

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Автобусы изменят свой маршрут и пойдут в Соломенное и районы новостроек Петрозаводска

В карельской столице несколько автобусов изменят свои маршруты и пойдут в Соломенное, на Древлянку-7, на улицу Энтузиастов, сообщили в администрации Петрозаводска.

Новогоднюю ёлку с шатром начали устанавливать в Петрозаводске (ФОТО)

Петрозаводска начали готовить к праздникам раньше обычного, сообщили в администрации города.

Очередной рекорд по числу заражений коронавирусом зарегистрирован в Карелии

За минувшие сутки, 26 ноября, в республике выявлено 399 случаев COVID-19, сообщили в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом. Всего в республике за время пандемии инфицировано 14285 человек. Выздоровели 7906 пациента. Умерли 96 человека.

Начиная с 1 апреля с диагнозом пневмония в больницы попали 2528 пациентов, 93 человека умерли.

фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Роспотребнадзор планирует продлить "антивирусные" ограничения для школ и детсадов

Роспотребнадзор планирует продлить санитарные требования к организациям, работающим с детьми, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале правовой информации.

Сейчас действуют особые правила по организации работы школ, детских садов, оздоровительных лагерей, учреждений дополнительного образования и других организаций.

В детских организациях нельзя проводить массовые мероприятия "с участием различных групп лиц", а в лагерях они разрешены только на открытом воздухе и только с детьми одного отряда. Проводится обязательная проверку температуры у детей.



Также школы обязаны закрепить за одним классом определенный кабинет, где проходят большинство уроков. В детских организациях должны стоять антисептики, а игрушки в детских садах — проходить обработку каждый день

Эти правила действуют до 1 января 2021 года. Если постановление будет принято, они будут продлены до 1 января 2022 года.



фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предновогодние выплаты получат некоторые категории пенсионеров

Власти намерены в декабре ввести дополнительные выплаты для пенсионеров, которые относятся к определенным категориям населения.

Разъяснения Пенсионного фонда опубликовала газета "Московский комсомолец".

Официально работавшие до недавнего времени пенсионеры и в силу определенных обстоятельств потерявшие рабочее место получат существенную надбавку к пенсии. Она будет проиндексирована за весь период, который ветеран до увольнения занимался активным трудом.

Для получения точной информации относительно суммы пенсии после увольнения, необходимо посетить личный кабинет на сайте ПФР. Или набрать номер телефона "горячей линии" Пенсионного фонда.

Кроме того, в декабре будет автоматически проведена дополнительная выплата в размере 7 107 рублей в качестве начисления за трудовой стаж. Эту сумму смогут получить все граждане, у которых официальный трудовой стаж составляет 30 и более лет.

Для пенсионеров, проживающих в сельской местности, начисление составит 25 % от фиксированной пенсии, но не менее 1 420 рублей.

Пенсионеры, содержащие троих иждивенцев, получат помощь в размере 33,3 % от пенсии. Это касается только тех, кто растит не достигших совершеннолетия внуков.

На надбавку к пенсии могут рассчитывать пожилые граждане, чьи дети очно обучаются в одном из российских ВУЗов. Тогда фиксированная часть пенсии 5686,25 руб. будет увеличена на 1895 руб., к ней добавится и районный коэффициент.

Для лиц, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте Федерации, будет начислена специальная надбавка. Она распространяется только на одиноко проживающих пенсионеров. Им выдадут специальные карты, позволяющие рассчитываться за продукты в магазинах.

Предполагается, что с декабря квартальные региональные доплаты на спецкарты будут осуществляться для нуждающихся пенсионеров по всех регионах страны.

Дополнительные выплаты в декабре ожидают и тех пенсионеров, которые переехали на постоянное место жительства в другие регионы, где размер региональной выплаты больше индексируемой пенсии.

фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Число больных коронавирусом в тяжелом состоянии выросло в Карелии

В стационарах для больных коронавирусом в Карелии 94 человека сегодня утром находились в тяжелом состоянии.

Это больше, чем днем ранее, когда в больницах было 81 такой пациент.

Из тех, кто находится в тяжелом состоянии, 7 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков - он разместил информацию о ситуации с госпитализацией больных на своей странице Вконтакте.

На сегодняшний день в стационарах с COVID-19 находятся 711 человек. Из них 610 – в состоянии средней тяжести.

Сократилась доля свободных коек для лечения коронавирусной инфекции. По состоянию на 28 ноября в республике свободно 34,6% коек для больных коронавирусом. Днем ранее этот показатель составлял 35,5%.

Как сообщалось ранее, за минувшие сутки коронавирусная инфекция в Карелии выявлена у 414 человек.

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фото: ТАСС/Михаил Метцель

Власти Карелии убедили Минстрой России, что в высотных домах не нужны мусоропроводы

Министерство строительства России поддержало предложение властей Карелии исключить из перечня обязательных требований к строительству жилья устройство мусоропроводов.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам его встречи с с министром строительства России Иреком Файзуллиным.

"Министр поддержал наше предложение об исключении из обязательного перечня требования к устройству мусоропроводов в многоквартирных жилых домах выше четырех этажей. Новая система обращения с твердыми отходами предусматривает, в том числе и раздельный сбор мусора, поэтому подобное требование постепенно утрачивает актуальность. Кроме того, его отмена может привести к снижению стоимости жилья за счет экономии на проектировании и строительстве", - написал губернатор.



Прогноз погоды на субботу



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Небольшой снег, -1 ° 3 м/с В 757 мм.рт.ст. 91% день Небольшой снег, -2 ° 3 м/с В 759 мм.рт.ст. 89% вечер Небольшой снег, -3 ° …-2 ° 3 м/с В 761 мм.рт.ст. 90% ночь Пасмурно, -4 ° …-3 ° 3 м/с В 762 мм.рт.ст. 90%

фото: пресс-служба МВД

Полиция Петрозаводска просит помочь найти подозреваемого в краже с помощью видеозаписи (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска опубликовала видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в краже в одном из торговых центров города.

"Устанавливается личность гражданина, запечатленного на видеозаписи. Он подозревается в хищении товара из торгового центра в начале ноября", - пояснили в МВД Карелии.

Всех, кому что-либо известно о его личности и местонахождении, полиция просит сообщить по телефону: +7-911-422-73-32. Конфиденциальность гарантируется.

фото: страница А. Парфенчикова Вконтакте

Парфенчиков пообещал не допустить открытия магазина в Доме культуры

Власти Карелии готовы выкупить помещения Дома культуры в Сортавальском районе у местного предпринимателя, который собирается открыть там магазин.

Об этом написал на своей странице Вконтакте глава республики Артур Парфенчиков, комментируя итоги первого дня своей поездки в район.

По его словам, в собственности предпринимателя находится часть помещений Дома культуры поселка Хелюля.

"Сейчас наша задача – выкупить эти помещения… Для достижения соглашения о выкупе необходимо найти в поселке для предпринимателя удобное для строительства нового магазина место", - написал Парфенчиков.

По его словам, в Доме культуры работают 19 творческих коллективов различных направлений, в том числе хореографический ансамбль "Пеппи" - победитель международных и российских конкурсов. Губернатор навал его "образцовым коллективом Республики Карелия".

"В творческих объединениях, кружках, секциях, клубах по интересам занимаются и малыши от 3 лет, и подростки, и люди пожилого возраста – дополнительные помещения Дому культуры просто необходимы. Данным вопросом сейчас занимаются местная администрация, Министерство имущественных и земельных отношений, Минстрой", - добавил глава республики.

фото: © shutterstock

Петрозаводской пенсионерке пообещали компенсацию за поимку мошенников, и она лишилась денег

Пенсионерка в Петрозаводске перевела мошенникам крупную сумму, а когда ей сказали, что их поймали, и ей дадут "компенсацию", она снова перечислила им деньги.

О беспрецедентной доверчивости жертвы рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Некоторое время назад женщина попалась на мошенническую уловку и перевела преступникам 158 тыс. рублей. Вскоре ей снова позвонили и сообщили, что злоумышленники задержаны, поэтому ей положена компенсация от банка – 880 тыс. рублей. Чтобы их получить ей предложили оплатить "сопутствующие расходы, страховки и комиссии" почти на ту же сумму, которую она потеряла раньше - 150 тыс. рублей.



Жертва перевала деньги и услышала в ответ, что надо еще оплатить дополнительные услуги – 130 тыс. рублей. Таких денег у нее не было. Звонки прекратились, и только после этого потерпевшая обратилась в полицию.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Увеличилось число госпитализированных с внебольничной пневмонией в Карелии

За сутки в Карелии госпитализировано с внебольничной пневмонией 19 человек.

Это больше, чем днем ранее, когда в больницы поступило 15 пациентов с таким диагнозом.

Сводку составляет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

По его данным, начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 2547 пациентов, 93 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).



За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.



Всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

фото: pixabay

Жительница Петрозаводска поверила, что выиграла в викторине и за это поплатилась

Мошенники убедили жительницу Петрозаводска, что она выиграла в викторине дорогой смартфон, но чтобы его получить, надо оплатить доставку.

Об очередной жертве злоумышленников сообщили в МВД Карелии.

Молодая девушка поверила, что для получения выигрыша надо оплатить комиссию, сборы, гарантию доставки. В результате 3-дневного телефонного общения она перевела неизвестным 31 тыс. рублей, надеясь, что эти затраты окупятся – смартфон, который она якобы выиграла, стоит 100 тыс. рублей.

Во время очередного звонка злоумышленники предложили ей еще раз оплатить доставку. Девушка сообщила, что у нее нет денег для очередного платежа. Ей стали угрожать штрафом за отказ от приза. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.



фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Роспотребнадзор назвал сумму компенсаций обманутым потребителям в Карелии

Карельское Управление Роспотребнадзора отчиталось о результатах рассмотрения судебных исков, поданных в защиту прав потребителей.

Об этом говорится в отчете Управления об итогах работы за 9 месяцев 2020 года.

За этот период Управление направило в суд 7 исковых заявлений, из них 6 – в защиту конкретных потребителей и один – в интересах группы потребителей. Суды вынесли решения по 4 исковым заявлениям.

"В пользу потребителей присуждено 406,2 тыс. рублей, из них компенсация морального вреда – 5,5 тыс. рублей. Остальные исковые заявления, в том числе иск Управления в защиту группы лиц, находятся в стадии рассмотрения", - говорится в отчете ведомства.

Число жалоб потребителей выросло в 2020 году. За 9 месяцев в Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия поступило 914 письменных обращений граждан, что на 14,7% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Наибольшее количество обращений приходится на сферу розничной торговли – 35,3%, услуг ЖКХ – 10,5%, деятельность финансовых организаций - 5,3% и медицинских учреждений - 4,4%.

фото: страница администрации Петрозаводска Вконтакте

"Пластмассовый мир", который создают в Петрозаводске, охватил школы города

Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" установил контейнеры для сбора пластиковых крышек в 15 школах Петрозаводска в рамках проекта "Пластмассовый мир".

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Контейнеры появились в средних школах №№ 2, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 25, 27, 39, 43, а также в лицее № 1, Ломоносовской гимназии и Петровском дворце.

Кроме того, на общественных территориях Петрозаводска планируется установка шести сетчатых накопителей для сбора пластика.

Ранее контейнеры были установлены в Парке 50-летия пионерской организации и парке Беличий Остров.

Центр экологических инициатив "ЭкоПространство" реализует этот проект при поддержке Фонда президентских грантов и при содействии администрации карельской столицы.





фото: администрация Петрозаводска

Брусчатка вместо асфальта стала чаще использоваться при благоустройстве Петрозаводска

Строительные компании, реконструирующие площади и тротуары в Петрозаводске, стали чаще менять асфальтовое покрытие на брусчатку.

Еще два таких объекта благоустройства появились на площади Жукова и Комсомольском проспекте.

По сообщению пресс-службы мэрии, на площади Жукова бетонной брусчасткой замостили всю территорию вокруг памятника маршалу. Вместе с тем, тротуары на прилегающих улицах отремонтировали с применением асфальта.

Брусчастка использовалась и в ходе реконструкции лестничного спуска на Комсомольском проспекте, которая близится к завершению.

фото: © Артем Геодакян/ТАСС

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 2,2 млн

За последние сутки в России выявлено 27,1 тыс случаев COVID-19, в результате чего общее количество инфицированных достигло 2,2 млн человек.

Это на 1,2% больше, чем днем ранее.

Такие данные публикует "СтопКоронавирус.РФ" Вконаткте

За все время пандемии в России зарегистирировано более 39 тыс. летальных случаев коронавируса.

Под медицинским наблюдением в целом по стране по состоянию на 28 ноября остаются 497,6 тыс. человек.

фото: pixabay

Морозец, снег и гололедица ожидаются в воскресенье в Карелии

Гидрометцентр Карелии составил прогноз погоды на 29 ноября.

В Петрозаводске, как и по всей Карелии, ожидается облачная с прояснениями погода, временами слабый снег, местами гололедица.

Температура воздуха в Петрозаводске ночью -3, -5, днем -1,-3°С . Атмосферное давление будет слабо падать. Ветер восточный, .юго-восточный умеренный.

В районах Карелии температура воздуха ночью -2, -7°С, местами до -11°С, днем -1,-6°С. Ветер восточный, юго-восточный умеренный, на севере переменный слабый.