Самые значимые события воскресенья

фото: ГИБДД Карелии

Пять человек пострадали в страшной аварии на подъезде к Петрозаводску (ФОТО)

Иномарка на встречке столкнулась с грузовиком в Прионежском районе Карелии, в больнице оказались взрослые и дети, сообщили в ГИБДД.

Страшная авария с пятью пострадавшими, двое из которых – дети, произошла накануне в Прионежском районе Карелии на 121 км автодороги А-215 "Подъезд к г. Петрозаводску" Лодейное Поле - Вытегра - Прокшино - Плесецк - Брин-Наволок.

По информации ГИБДД Карелии, в 14:30 40-летний водитель автомобиля КИА Sorento не учел дорожные условия, неправильно выбрал скорость движения, допустил занос своего автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем "Мерседес-Бенц ACTROS 3346" в составе прицепа, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП в БСМП Петрозаводска с травмами различной степени тяжести доставлены пассажиры автомобиля "КИА" - 61-летняя женщина, 31-летняя женщина, девочки 11 и 7 лет. Водителю автомобиля "КИА", 40-летнему мужчине, медицинская помощь была оказана на месте ДТП.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Жители Петрозаводска вызвали полицию на место массовой вырубки деревьев в центре города (ФОТО)

Вырубку деревьев в районе, где собираются строить новую автодорогу в продолжение улицы Куйбышева, остановить не удалось.

Как передает корреспондент "Столицы на Онего" с места событий, жители домов, расположенных вблизи Сквера российской полиции, который в настоящее время вырубают под строительство автодороги в продолжение улицы Куйбышева, вызвали сотрудников МВД.

Горожане возмущены уничтожением парка, где они гуляли. Они считают, что еще одна дорога здесь не нужна в отличие от других районов Петрозаводска, где проблема транспортной доступности действительно существует.

Они уверены, что нарушаются их права на нормальную жизнь.

По мнению жителей, работы ведутся с нарушением технических требований. Например, они обратили внимание, что территория, где они ведутся, не огорожена.

Жители вызвали полицию, чтобы та проверила законность вырубки и соблюдение всех правил по производству таких работ.

Приехавшие на место полициейские вместе с вальщиками прошли в будку подрядчика, который занимается вырубкой деревьев, и сообщили жителям, что разрешающие документы имеются. Кроме этого, установлены знаки вокруг площадки, ограничивающие движение пешеходов на этом участке.

Инициативной группе не удалось остановить вырубку, однако, как сообщили активисты, они будут продолжать свою борьбу.

Напомним, ранее жители этого района обратились к депутату Заксобрания от КПРФ Евгению Ульянову с просьбой помочь в защите их прав.

Евгений Ульянов обратился в прокуратуру в связи с массовыми вырубками в центре города и затребовал документы, касающиеся стройки в администрации Петрозаводска.

Он также побывал на месте вырубок и провел встречу с инициативной группой жителей.





фото: Илья Тимин / Минздрав Карелии

Еще две жительницы Карелии умерли от коронавируса

В Карелии за минувшие сутки подтверждены еще две смерти от коронавирусной инфекции, сообщили в Оперштабе правительства республики.

По информации Оперативного штаба, в Медвежьегорской центральной районной больнице скончалась жительница Петрозаводска 1952 года рождения (69 лет), в Сортавальской ЦРБ скончалась жительница поселка Хелюля 1938 года рождения (83 года). Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего за время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 342 человека. Как мы сообщали, накануне было зафиксировано три смерти.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 106 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Выздоровели еще 124 человека.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6867,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2985,1 случая, по Северо-Западу – 5278,2.

Упавшая с крыши глыба льда убила мужчину в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Следственный комитет Карелии начал проверку по факту гибели мужчины от падения льда, родственники погибшего ищут очевидцев трагедии.

Как сообщили в Следственном комитете Карелии, 14 марта 2021 года у одного из многоквартирных домов в Петрозаводске было обнаружено тело мужчины. Установлено, что мужчина находился на крыльце дома, когда на него сверху обрушился лед. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

"Столице на Онего" удалось поговорить с родственницей погибшего мужчины. Племянница Юлия рассказала, что трагедия произошла около 12 часов возле дома № 10 по улице Куйбышева. Ее дядя, которому не было еще и 50 лет, приехал к своей супруге – в этом здании располагается офис организации, в которой она работает. Мужчина заметил, что в офисе не почищено крыльцо и вышел на улицу, чтобы убрать снег с крыльца. И в это время на него сверху, с крыши упала глыба льда. От полученных травм мужчина скончался в машине скорой помощи.

Родственники разыскивают очевидцев происшествия и молодого человека, который оказывал мужчине первую помощь до приезда врачей.

Его показания могут помочь следователям разобраться в причинах трагедии и определении виновных лиц.

Всех, кому что-либо известно, просят звонить по тел. 8 909 569 52 07. Юлия.

В объектив камеры наружного наблюдения компании Ситилинк попали моменты случившегося ЧП.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

Левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса запретили, несмотря на возмущение водителей

С 13 марта изменилась схема движения транспорта в районе пересечения Пушкинской улицы и проспекта Карла Маркса, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила автомобилистам об изменении схемы движения транспорта в центре города.



Так, с 13 марта запрещен левый поворот с Пушкинской улицы (со стороны проспекта Ленина) на проспект Карла Маркса (в сторону озера).



По информации Госавтоинспекции, на перекрёстке введены совмещённые фазы движения водителей и пешеходов, при повороте транспорта направо. В целях обеспечения безопасности светофоры оснащены дополнительными секциями для предупреждения водителей о движении пешеходов.



Как считают в ГИБДД, новый режим призван оптимизировать движение на данном участке и повысить уровень дорожной безопасности.



Напомним, что эти изменения в схеме движения вызвали резко негативную реакцию водителей Петрозаводска.

В группе ДТП Петрозаводска и Карелии водители написали, что подъехать к бывшему речному вокзалу теперь будет проблематично – возникнут пробки, машины придется разворачивать у гостиницы "Маски" за Музыкальным театром.

Напомним лишь несколько отзывов на это решение:

"При условии, что площадь Кирова почти постоянно перекрыта, доехать до речного вокзала со стороны города теперь будет очень проблемно...".

"Мне, жителю Октябрьского проспекта проехать к речному вокзалу встретить кого-нибудь с кометы или просто погулять с ребенком уже никак не получится. Нужно объезжать по площади или аж по Невского, чтобы хоть как-то ехать с противоположной стороны! Это полная ерунда!".

"Может они тогда объяснят - как проехать на речной вокзал при таком знаке!".

"Все встанут на разворот на парковке у "Масок", и будет пробка".

"Уж запретили бы вообще все левые повороты, да и правые тоже, и чтобы все ездили только прямо".

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Как в Петрозаводске Масленицу сжигали (ВИДЕО, ФОТО)

Сотни петрозаводчан пришли отметить "Широкую Масленицу" на площадь Кирова и посмотреть, как сжигают чучело.

В Петрозаводске сегодня прошла "Широкая Масленица". По старой русской традиции – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.

Корреспондент "Столицы на Онего" запечатлел, как это было.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

Рекорд по приготовлению оладий попытаются установить сегодня в Петрозаводске

В Петрозаводске сегодня пройдёт "Широкая Масленица": гостей народного гулянья ждут угощения, конкурсы, выступления артистов, установка рекордов, ярмарка и традиционный обряд сжигания чучела.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, 14 марта в 12.00 на площади Кирова стартует "Широкая Масленица". Гулянья пройдут в старых русских традициях – с представлением, играми, угощениями блинами и чаем, ярмаркой, песнями, танцами и обязательным обрядом сжигания чучела.



Ровно в полдень на большой сцене начнётся театрализованный пролог "Ух ты, Масленица!". Зрителей ждут концертные номера и конкурсы на протяжении всего праздника. Гостей будут развлекать скоморохи и творческие коллективы города.

Самой крупной площадкой на празднике станет "Поляна рекордов". На ней пройдут соревнования в разнообразных шуточных номинациях. Жители и гости карельской столицы выберут лучших танцоров, померятся протяжностью крика, хваткостью, ловкостью, меткостью, силой, выносливостью, зоркостью, памятью, говорливостью, умением плести косы.



Здесь же неизменный шеф-повар всех городских народных гуляний Антон Калинин попытается поставить рекорд по количеству приготовленных за праздник оладий. Для этого необходимо будет преодолеть планку в 5121 штуку. Промежуточные результаты будут постоянно озвучивать в течение всей программы. Фирменными "Ладушками-оладушками" с мёдом, джемом и дымком, приготовленными на огромной сковороде, будут угощать гостей праздника.



С 12.30 до 14.00 на площадке пройдут ежегодные соревнования среди городских кулинаров, профессионалов и любителей, "Ай да блин!". По традиции победителем станет тот, кто приготовит самую высокую горку блинов. Кроме того, лауреатов выберут номинациях "Самый вкусный блин с начинкой", "Самый толстый блин", "Самый тонкий блин" и "Самый кружевной блин".



На территории праздника установят разнообразные фотозоны, масленичные аттракционы для проверки силы, ловкости, меткости "Молодецкие потехи". "Весенняя ярмарка" предложит товары местных производителей, "Двор мастеровых" - изделия декоративно-прикладного и ремесленного творчества, в "Сытных рядах" можно будет купить блины, выпечку, сладости и чай.



Кроме того, в программе народного гулянья – "Выездной шуточный ЗАГС" для тех, кто хочет узаконить свои отношения на один день, и первый конкурс на лучшую самодельную самоварную куклу "Чайная дама". Экспонаты выставят в большом открытом шатре на всеобщее обозрение.

В 14.00 состоятся награждения победителей праздничных состязаний.

В 15.00 завершат гулянья «Жаркие проводы» – традиционное сжигание чучела Масленицы.



В этом году все площадки будут рассредоточены, чтобы избежать скопления людей в одном месте. Тем не менее, посетителям воскресного праздника не следует забывать о безопасности: стоит помнить о необходимости соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других противоэпидемиологических требований на массовых мероприятиях.

фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

Задержанный в Москве блогер из Карелии вышел на свободу

В отношении урбаниста из Петрозаводска Кирилла Прохорова составлен административный протокол о сотрудничестве с нежелательной организацией.

Активист из Петрозаводска Кирилл Прохоров, задержанный накануне в Москве вместе с другими участниками Форума независимых муниципальных депутатов, сообщил в соцсетях, что поздно вечером вышел на свободу из отдела полиции в Новогиреево. По словам Кирилла Прохорова, его отпустили спустя 11 часов после задержания, из них почти 6 часов он провел в автозаке. Позже, уже в отделении, ему выдали сухпаек. Он смог перекусить и попить чаю с галетами.

Как сообщил блогер, против него возбудили административное дело по статье 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности организации, в отношении которой принято решение о признании ее нежелательной на территории РФ). Прохоров ходатайствовал о переносе рассмотрения дела в Петрозаводск.

Фото Кирилла Прохорова

Как мы сообщали ранее, сотрудники полиции задержали в Москве участников Форума независимых муниципальных депутатов, который проходил 13 марта в столичной гостинице "Измайлово". Вместе с известными оппозиционными политиками Ильей Яшиным, Евгением Ройзманом, Владимиром Кара-Мурзой и другими в числе задержанных оказался блогер из Карелии, общественник-урбанист Кирилл Прохоров. В Петрозаводске он знаком многим по телеграмм-каналу "Горожанин". Как сообщил в социальных сетях сам Кирилл, сотрудники правоохранительных органов пришли на форум через полчаса после его начала. Всех задержанных (около 200 человек) привезли в отделение полиции в Новогиреево.

Если суд признает вину Кирилла Прохорова, ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

Все силы брошены на уборку от снега тротуаров, сообщили в мэрии Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Снегоуборочная техника сосредоточена на уборке тротуаров в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации городского оперативного штаба, минувшей ночью техника ООО "ТехРент" вывозила снег с улиц Пушкинской, Куйбышева, Фридриха Энгельса, Андропова, Дзержинского, Красноармейской и других.

Сегодня подрядчик сосредоточен на очистке и обработке противогололёдными средствами тротуаров.

Напомним, что из городского бюджета были выделены дополнительные средства на ликвидацию снежных завалов. С начала зимы с улиц карельской столицы подрядчик вывез уже более 60 тысяч тонн. Среднемесячная норма осадков в январе была превышена на 36 %, в феврале на 76 %.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051.

фото: Столица на Онего

"Какой диалог может быть, если у вас протокол подготовлен заранее?"

В Шелтозерском сельском поселении не готовы к компромиссу с представителями власти Карелии и лесным арендатором.

- Вы пригласили нас. Вы хотите с нами работать?

- Если вам не нравится, встаньте и уйдите отсюда.

Не на такой разговор рассчитывали приглашенные на встречу в Шелтозерское вепсское поселение представители Минприроды, Миннаца Карелии и ДОК "Калевала".

В селе Шелтозеро представители органов власти республики, арендатор земельных участков планировали вместе с руководством Прионежского района и поселения, местными депутатами и инициативной группой жителей обсудить вопросы вырубки лесов на территории проживания коренных малочисленных народов – вепсов. До этого такая встреча прошла в Рыборецком сельском поселении, где состоялся конструктивный диалог и стороны достигли ряда договоренностей по совместной работе. Но глава Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова, объявляя регламент совещания, с первых минут дала понять, что ни о каких компромиссах с лесным арендатором речи быть не может. А требований у представителей у инициативной группы "Шелтозерский вепсский лес" немало.

Подробнее читайте в нашем репортаже.

фото: Столица на Онего

Более 500 человек находятся в ковид-центрах Карелии, 8 из них – борются за жизнь с помощью ИВЛ

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о состоянии больных, которые госпитализированы с коронавирусом.

По данным министра здравоохранения Михаила Охлопкова, по состоянию на утро 14 марта в ковид-центрах находятся 510 человек.

Из них 444 находятся в состоянии средней тяжести, 58 человек – в тяжелом состоянии и 8 – в крайне тяжелом состоянии подключены к аппаратам ИВЛ (из них трое – на инвазивной ИВЛ).

Напомним, что по данным Оперштаба правительства, за минувшие сутки в Карелии подтверждены два смертельных случая от COVID-19. Всего за время пандемии умерло 342 человека.

фото: Николай Смирнов / Столица на Онего

"Боднарчук даже не думал никуда скрываться"

Верховный суд Карелии оставил председателя Петросовета Геннадия Боднарчука под стражей до середины апреля, но обвиняемый в получении взятки надеется доказать, что не виновен.

Верховный суд Карелии рассмотрел апелляцию адвокатов председателя Петросовета Геннадия Боднарчука на решение городского суда Петрозаводска о продлении ему ареста до 16 апреля.

Напомним, обвиняемый в получении взятки в полтора миллиона рублей от своего бывшего заместителя Валерия Матвеева, Геннадий Боднарчук находится в СИЗО уже 8 месяцев. Защитники просили заменить меру пресечения, связанную с содержанием под стражей, на более мягкую - назначить Геннадию Боднарчуку домашний арест либо освободить под залог в 3 миллиона рублей.

Как передал корреспондент "Столицы на Онего", Геннадий Боднарчук участвовал в заседании Верховного суда Карелии по видеоконференцсвязи и поддержал жалобу адвокатов.

Его защитник Михаил Ямчитский рассказал, что у Геннадия Боднарчука нет загранпаспорта, нет иностранных счетов и недвижимости за пределами России, он не собирается скрываться от следствия за границей и оказывать давление на свидетелей (тем более, что главный из них – Валерий Матвеев уже осужден и находится в колонии).

Как рассказал Ямчитский, когда год назад по обвинению во взятке арестовали Валерия Матвеева, Боднарчук проходил по его делу свидетелем, и в течение нескольких месяцев по первому зову являлся к следователю, хотя был прекрасно осведомлен об интересе к его персоне со стороны правоохранительных органов.

- Он даже не думал никуда скрываться, - заявил Ямчитский.

Репортаж из зала суда читайте здесь.

Стало известно, когда откроется детский сад в "Чистом городе"

Детский сад в микрорайоне Древлянка-8 в Петрозаводске планируется открыть в июне после устранения технических дефектов, сообщили в Петросовете.

Депутат Петросовета Наталия Ларшина посетила социальный объект в Облачном проезде и проинспектировала подготовку здания детского сада к открытию.

Как сообщили в Петросовете, современный садик с проектной мощностью 160 мест очень востребован в новом микрорайоне города, где проживает большое число молодых семей с детьми.

- Это первый подобный социальный объект на Древлянке-8, который позволит снизить потребность в местах в детских дошкольных учреждениях,- сказала депутат Петросовета Наталья Ларшина.



Напомним, что здание садика в Облачном проезде было выкуплено у собственника в рамках нацпроекта "Демография" в декабре 2020 года. Цена контракта составила 80 млн рублей.

- Объект многофункциональный. Например, здесь есть уникальный музыкальный зал с хорошей акустикой, что дает возможность сделать музыкальное воспитание малышей одним из приоритетных направлений деятельности детского сада.

Кроме того, в здании располагается 8 групповых помещений, большой пищеблок, прачечная, отдельный спортивный зал, много подсобных помещений. На сегодняшний день зданий дошкольных учреждений такого высокого уровня в Петрозаводске пока очень немного, - отметила Наталия Ларшина.



В ходе осмотра депутат также обсудила со специалистами выявленные технические дефекты, которые предстоит исправить перед открытием дошкольного учреждения. Здание не эксплуатировалось с момента постройки в 2014 году, поэтому в ближайшие месяцы необходимо устранить недостатки, которые образовались за время простоя.

- Есть некоторые замечания по внутренней и фасадной отделке, покрытию уличных игровых площадок, регулировке дверных и оконных блоков, потребуется переустановка сантехнического оборудования. Перед городской администрацией поставлена сложная задача – в весенний период исправить все недочеты. Учитывая, что в рамках гарантийных обязательств компания-застройщик уже приступила к ремонту, мы надеемся, что здание будет приведено в полный порядок в срок. Планируется, что уже в июне, после получения необходимых заключений надзорных органов, садик примет первых воспитанников, - сообщила Наталия Ларшина.

фото: © EPA/PATRICK PLEUL

Почти половина рыбоводных участков в Карелии не имеет согласования хозяйственной деятельности

Согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных для осуществления индустриальной аквакультуры в Карелии.

В начале марта в республиканском министерстве сельского и рыбного хозяйства прошло совещание с руководителями и специалистами предприятий аквакультуры по вопросам соблюдения норм природоохранного и ветеринарного законодательства. Для Карелии эти вопросы – едва ли не самые острые в развитии товарного рыбоводства, которое стало для республиканских властей одним из экономических приоритетов. Достаточно вспомнить прокатившиеся по всей республике протесты местных жителей против открытия новых форелеводческих хозяйств и громкую историю про "кровавые реки" в карельских лесах, которая облетела многие федеральные издания.

Минсельхоз Карелии сообщил о состоявшемся совещании довольно скупо, ограничившись итогами деятельности предприятий рыбохозяйственного комплекса региона за 2020 год и планами на 2021-й, о которых собравшимся рассказал министр Владимир Лабинов. Кроме того, министерские чиновники упомянули в своем пресс-релизе о выступлении исполняющего обязанности заместителя руководителя Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству Семена Русанова, который, как отмечается на сайте карельского Минсельхоза, "проинформировал о необходимости соблюдения предприятиями аквакультуры условий заключенных договоров пользования рыбоводными участками и порядке предоставления отчетности", а также "обратил внимание участников совещания на важность приведения в соответствие с требованиями федерального законодательства деятельности по выращиванию объектов аквакультуры".

Однако опубликованный на министерском сайте доклад господина Русанова оказался полон весьма впечатляющих данных, которые республиканские власти предпочитают не афишировать. Например, о том, что "по состоянию на 24 февраля 2021 года согласование хозяйственной деятельности отсутствует на 99 из 212 рыбоводных участках, предоставленных для осуществления индустриальной аквакультуры". Фактически это означает, что почти на половине рыбоводных участков Карелии хозяйственная деятельность не согласована!

Подробнее читайте здесь.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СВОБОДА НЕЛИДОВУ, СМЕРТЬ РОЖЕНИЦЫ И ЗАПРЕТ ОСТАНОВКИ ТРАНСПОРТА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? "Столица на Онего" предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

Топ-3 новости недели

Суд решил отпустить экс-главу Карелии Андрея Нелидова на свободу (СРОЧНО)

Медвежьегорский районный суд Карелии сегодня удовлетворил ходатайство бывшего главы республики Андрея Нелидова о его условно-досрочном освобождении.

Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии

Минздрав Карелии начал комплексную проверку по факту смерти 25-летней роженицы, которая скончалась 8 марта в Республиканской больнице имени Баранова.

Власти Петрозаводска полностью запретят остановку автотранспорта на многих улицах

Администрация столицы Карелии с 9 марта запретит остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

А также запретят остановку у автовокзала.

Другая тема

В Петрозаводске уничтожили Сквер российской полиции (ФОТО и ВИДЕО)

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с просьбой проверить законность вырубки деревьев в Сквере российской полиции вблизи БСМП.

Карелия не попала в число регионов, где планируется продление льготной ипотеки

В Центробанке РФ считают, что антикризисная мера должна быть свернута из-за роста цен на жилье.

Закон и порядок

В Петрозаводске мужчина напал с ножом на улице на 15-летнюю девочку

Мужчина пытался отобрать на улице у девочки-подростка мобильный телефон, сообщили в Следкоме Карелии.

Деятельность банды торговцев наркотиками пресечена в Карелии: фигурантам может грозить пожизненный срок

Более двух килограммов синтетического наркотика изъяли карельские полицейские у членов организованной группы.

фото: кадр с видео

В шаге от трагедии: водители не пропускали пешехода на переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Автомобилисты не пропускали пешехода, который пытался перейти проезжую часть по переходу на Ключевой.

Камера наружного наблюдения компании Sampo.ru минувшим вечером зафиксировала инцидент, который произошел на пересечении улицы Ключевой и Судостроительной в Петрозаводске. На случившееся обратили внимание подписчики и читатели группы ДТП Петрозаводска и Карелии.

Стоявший у пешеходного перехода пешеход долго не мог перейти проезжую часть из-за того, что водители автомобилей его не пропускали – они проезжали мимо на скорости, не притормаживая, даже когда он начинал движение. Только с третьей попытки пешеход перешел дорогу.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 14 марта



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, 0 …+1 3 м/с Ю 738 мм.рт.ст. 92% день Пасмурно, +2 3 м/с Ю 738 мм.рт.ст. 83% вечер Небольшой снег, +1 3 м/с ЮВ 737 мм.рт.ст. 91% ночь Небольшой снег, 0 3 м/с Ю 737 мм.рт.ст. 94%

фото: pixabay.com

Бывший муж из ревности поджег автомобиль жительницы поселка Карелии

В состоянии алкогольного опьянения мужчина поджег автомобиль бывшей супруги и теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

В Медвежьегорском районе расследуется уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества, сообщили в МВД Карелии.



Как пояснили в полиции, в отдел по Медвежьегорскому району поступило заявление от 31-летней жительницы одного из поселков. Она сообщила, что бывший муж повредил её автомобиль. Участковый выяснил обстоятельства произошедшего.

По словам заявительницы, официально супруги развелись давно, однако расстаться окончательно так и не смогли: то съезжались, то разъезжались. В день, когда всё случилось, 45-летний житель Медвежьегорска заподозрил бывшую жену в неверности.

Мужчина пришёл в ярость и устроил скандал. Затем на виду у бывшей супруги подошёл к ее машине, припаркованной во дворе, проколол колёса и ушёл.

Спустя время, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, он, по версии следствия, вернулся к дому бывшей жены с канистрой бензина, вторым комплектом ключей открыл автомобиль, облил горючей смесью салон и поджёг его. В результате пожара транспортное средство сгорело частично, ущерб был оценен в 50 000 рублей.

По факту случившегося в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция статьи за умышленное повреждение имущества предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

фото: Госавтоинспекция Петрозаводска

На проспекте Ленина появились новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта

Госавтоинспекция Петрозаводска просит водителей быть внимательными и обращать внимание на новые дорожные знаки.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в центре города появились новые дорожные знаки в связи с решением запретить остановку автотранспорта на отдельных участках улиц.

Напомним, администрация столицы Карелии с 9 марта запретила остановку автотранспорта на участках улиц в центре и микрорайонах города.

"Ограничения призваны повысить безопасность дорожного движения и облегчить уборку инфраструктуры", - говорилось в сообщении на официальном сайте мэрии.

Полностью запрещена остановка на проспекте Ленина: по нечётной стороне между улицами Куйбышева и Пушкинской, по нечётной стороне между улицами Дзержинского и Андропова.

В ночное время (с 0.00 до 6.00) запрещена остановка на проспекте Ленина по чётной стороне от улицы Герцена до заездного кармана, по нечётной – до дома № 31, а также по нечётной стороне проспекта Ленина от Институтского проезда до улицы Анохина.

Постоянно ограничения действуют по нечётной стороне от здания № 31 до улицы Антикайнена и по чётной стороне от улицы Анохина до дома № 28.

Полностью запрещена остановка по нечётной стороне проспекта Ленина от улицы Анохина до улицы Шотмана и по чётной стороне вдоль дома № 38 до площади Гагарина. На участке до улицы Шотмана остановка запрещена в ночное время (с 0.00 до 6.00).

Постоянные ограничения действуют по чётной стороне Лесного проспекта от Лососинского шоссе до Высотного проезда, на Кукковском кольце, по нечётной стороне Комсомольского проспекта от Карельского проспекта (Кукковского кольца) до улицы Ровио, а также на Лыжной улице (между улицами Мончегорской и Ломоносова).

Кроме того, запрещена остановка автомобилей на участке улицы Еремеева, на противоположной стороне от Левашовского бульвара.

Схемы участков, где запрещена остановка, смотрите здесь.

фото: ГИБДД Карелии

Инспекторы ДПС в поселке Карелии поймали подростка без прав за рулем "четверки"

Юноше грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, сообщили в ГИБДД Карелии.

По данным ГИБДД Карелии, 13 марта в Беломорском районе в поселке Сумский Посад инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем "ВАЗ-21074" водителя 2002 года рождения. Юноша управлял машиной, не имея соответствующего права.

В результате автомобиль был передан водителю, который имеет водительское удостоверение и внесён в полис ОСАГО.

На нарушителя составлены административные материалы за "управление транспортным средством, не имея специального права управления". По данной статье предусмотрено наказание - штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

фото: Столица на Онего

До +3 градусов будет в Карелии в понедельник

Синоптики прогнозируют в понедельник, 15 марта на территории республики до 3 градусов тепла.

По информации регионального Управления МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики будет облачно. Небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге днем с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер южный, юго-восточный, на севере днем восточный, северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +1…-4, по северным районам местами до -9, днем +3…-2 градусов.

фото: © Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Лидер КПРФ Зюганов предложил ввести повышенный налог для "подозрительно богатых"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает необходимым ввести повышенный налог для состоятельных жителей России, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов осудил предложение Минтруда ограничить получение выплат «подозрительно бедными» семьями, то есть семьями с формально низкими доходами и при этом существенным семейным имуществом, а также семьями без легальных доходов. Как пишет КоммерсантЪ, в ответ на это Зюганов предложил ввести повышенный налог для состоятельных россиян, расходы которых не соответствуют официальным доходам.

"Минтруд предложил ограничить выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению чиновников, необходимо отказать в помощи "подозрительно бедным семьям", - написал Геннадий Зюганов в Telegram.- Предлагаю для начала ввести повышенный налог на "подозрительно богатых".

По его мнению, одновременно следует ратифицировать ст. 20 Конвенции ООН по противодействию коррупции. «Напоминаю, что она устанавливает требование соответствия доходов и расходов "бюрократического сословия"», - написал политик. Он добавил, что эти и другие требования есть в программе КПРФ "10 шагов к достойной жизни", также в антикризисном плане, составленном по итогам Орловского международного экономического форума.

Напомним, с 1 января 2021 года в России действует прогрессивная налоговая шкала, она предполагает налог в размере 15% для россиян, чей доход превышает 5 млн руб. в год.