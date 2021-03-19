Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © сайт ФССП/r66.fssp.gov.ru

У главы Петрозаводска Ирины Мирошник появится первый заместитель

Эту должность, вероятно, займет первый заместитель министра имущественных и земельных отношений Карелии Инна Колыхматова.

Как стало известно "Столице на Онего", уже с понедельника, 22 марта, у сити-менеджера Петрозаводска Ирины Мирошник, вероятно, появится первый заместитель. По неофициальной информации, им может стать первый заместитель министра имущественных и земельных отношений (МИЗО) Карелии, 41-летняя Инна Колыхматова.

Ранее она работала в должности заместителя руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Свердловской области, а позднее – на аналогичной должности в УФССП по Московской области. При этом в обоих случаях ее руководителем был Сергей Щебекин, которого Артур Парфенчиков 1 октября 2017 года назначил министром имущественных и земельных отношений Карелии, а с 18 марта 2020 года – министром по дорожному хозяйству, транспорту и связи республики.

Напомним, что должность первого заместителя главы Петрозаводска вакантна с 2016 года, когда Ирину Мирошник назначили главой города. В какой-то момент рассматривался вариант, что этот пост займет зампредседателя Петросовета Валерий Матвеев. Однако это назначение по каким-то причинам не состоялось.

Но теперь, по неофициальной информации, республиканские власти хотят видеть первым заместителем Ирины Мирошник "своего человека" Инну Колыхматову.

Мы позвонили самой Инне Сергеевне и напрямую спросили, действительно ли она уже в будущий понедельник приступит к работе в должности первого заместителя Ирины Мирошник. Тем более что, по нашим данным, в городской администрации для нее уже подготовлен отдельный кабинет.

- Пока я никак не комментирую эту информацию, - ответила Инна Колыхматова. – Можете позвонить мне в понедельник и тогда я скажу, где нахожусь.

Известно, что пятилетние полномочия Ирины Мирошник на должности главы Петрозаводска заканчиваются уже 20 апреля. После этого, по информации источника в карельском правительстве, Инну Колыхматову могут назначить и.о. главы Петрозаводска.

Что касается Ирины Мирошник, то новое место работы для нее, похоже, уже приготовлено. Как сообщили нам в окружении самой Ирины Юрьевны, ей предложено возглавить Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по нашей республике – Карелиястат.

Как журналисту "Столицы на Онего" сообщили в этом ведомстве, многолетнему руководителю Карелиястата Сергею Васильеву 4 декабря прошлого года исполнилось 65 лет. И поскольку это предельный возраст пребывания на государственной службе, Сергей Борисович вышел на пенсию, и с тех пор должность руководителя ведомства остается вакантной. Сейчас его обязанности исполняет заместитель Людмила Король.

Выяснилось, что в Карелиястате уже слышали о возможном назначении Ирины Мирошник его руководителем, но никак это не прокомментировали.

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Правительство Карелии намерено взять кредит на полмиллиарда рублей

Заемные средства понадобились республиканским властям на покрытие бюджетного дефицита и региональной задолженности.

Правительство Карелии намерено взять кредит на полмиллиарда рублей для покрытия дефицита республиканского бюджета и погашение долговых обязательств региона. Глава республики Артур Парфенчиков дал распоряжение карельскому министерству финансов определить исполнителя четырех государственных контрактов на предоставление кредитной линии на ближайшие четыре года.

Согласно губернаторскому распоряжению, предельный объем средств на исполнение этих контрактов составляет почти 78 миллионов рублей. В такую сумму оцениваются услуги коммерческого банка по предоставлению республиканским властям кредитной линии.

фото: © страница Вконтакте Михаила Охлопкова

Умер сотрудник Минздрава Карелии

Не стало прекрасного человека, профессионала высокого уровня, коллеги - консультанта отдела организации медпомощи и лекарственного обеспечения Минздрава Карелии Вадима Аркадьевича Баскина, написал глава ведомства Михаил Охлопков.

На своей официальной странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков написал прощальные слова, адресованные умершему коллеге - Вадиму Акадьевичу Баскину.

- Вадим Аркадьевич всю свою трудовую деятельность посвятил здравоохранению: начинал санитаром в Больнице скорой медицинской помощи Петрозаводска, работал медбратом в Республиканской больнице, в родильном доме № 2, в Суоярвской ЦРБ. С 2010 года он работал в министерстве на различных, в том числе, руководящих должностях, и занимался организацией медицинской помощи женщинам и детям республики. Он был человеком безгранично преданным и любящим свою профессию, всей душой болеющим за дело.

Помимо работы по организации детского здравоохранения, Вадим Аркадьевич занимался и организацией медицинского сопровождения призывной кампании. Несмотря на острый дефицит врачебных кадров, в том числе в составе призывных комиссий, он в кратчайшие сроки решал вопросы укомплектования комиссий недостающими медицинскими специалистами, о чём упоминается в докладах Военного комиссариата Республики Карелия.

Вадим Аркадьевич относился к числу тех специалистов, которые никогда не останавливались на достигнутом. Он постоянно повышал свой профессиональный уровень, следил за опытом коллег из других регионов и сам активно делился своими достижениями.

Вадим Аркадьевич постоянно находился в профессиональном поиске, был генератором идей, благодаря чему в детском здравоохранении Карелии был внедрён целый ряд современных методик. Такой подход позволил добиться самого главного - эффективного лечения и реабилитации сложных больных.

Вадим Аркадьевич пользовался авторитетом у коллег, был примером для молодых сотрудников. Его жизненный оптимизм, доброжелательность, простота в общении при этом мощный энергетический запал создавали особую атмосферу.

В июне 2020 года за многолетний добросовестный труд и заслуги в развитии здравоохранения Республики Карелия он был награждён Почетной грамотой Правительства Республики Карелия.

Светлая память о Вадиме Аркадьевиче Баскине, о его прекрасных деловых и человеческих качествах останется в наших сердцах. Выражаю искренние соболезнования родным и близким.

Прощание состоится в субботу, 20 марта, с 8:00 до 9:00 в траурном зале на ул. Вольной, 4.

фото: © Валерий Поташов / "Столица на Онего"

Начальник отдела трудоустройства нашла работу в министерстве экономического развития Карелии

Бывшая чиновница республиканского управления труда и занятости заняла пост замминистра.

В министерстве экономического развития и промышленности Карелии произошла очередная кадровая перестановка. Новым заместителем министра назначена Наталья Савенкова, которая прежде возглавляла отдел трудоустройства в республиканском управлении труда и занятости. Она сменила на посту замминистра Викторию Игашеву.

Не исключено, что новому заместителю руководителя Минэкономпрома Карелии поручат курировать вопросы, связанные с развитием Арктической зоны. Но пока эту информацию "Столице на Онего" в министерстве не подтвердили.

фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Налоговая служба зафиксировала резкий рост числа миллионеров в Карелии

Количество жителей Карелии с ежемесячным официальным доходом не менее 1 млн рублей в год выросло на 14,5%.

Это следует из данных налоговой службы об итогах декларационной кампании за 2020 год, когда жители республики отчитывались о доходах, полученных в 2019 году.

Более 5,5 тысяч налогоплательщиков задекларировали годовой доход в размере от 1 до 10 млн рублей. По сравнению с 2018 годом, их число выросло на 12,5%. Еще 74 жителя республики получили официальный доход на сумму от 10 до 100 млн рублей. За год количество таких налогоплательщиков выросло на 12%. Но есть и такие, кто заработал еще больше - об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © "Столица на Онего"

Синоптики рассказали, когда в Карелию придет весна

О предстоящем потеплении, снегопаде и возможном апрельском похолодании рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

"В эти выходные Карелию ждет потепление, - сообщили синоптики карельского Гидрометцентра. - В воскресенье будут уже положительные температуры 0 +2, пройдет мокрый снег с доджем".

В воскресенье, 21 марта, по информации синоптиков, потепление продолжится, а снегопад усилится.

С 23 марта, уточнили синоптики, днем в Карелии установятся положительные температуры от 0 до +5, а вот ночи все еще будут холодные – от 0 до -4.

"Да, мы повернули на весну, но говорить о дружном потеплении еще рано, - сказали в Гидрометцентре. – Не исключаем похолодание в апреле".

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Финляндия признана самой счастливой страной мира четвертый год подряд

Россия в мировом рейтинге счастья заняла только 60 место.

Исследовательский Центр "Институт Земли" и "Центр устойчивого развития" при Колумбийском университете в Нью-Йорке обнародовали ежегодный рейтинг стран мира по уровню счастья World Happiness Report. В подготовке этого рейтинга, который составляется под эгидой ООН, эксперты учитывают не только такие показатели благополучия, как уровень ВВП на душу населения, ожидаемую продолжительность жизни, наличие гражданских свобод и уровень коррупции, но даже уровень доверия людей в обществе и их щедрость.

В итоге самой счастливой страной мира уже четвертый год подряд была признана соседняя с Карелией Финляндия. Вторую строчку рейтинга заняла Исландия, а третью – Дания. В десятку самых счастливых стран вошли также Швейцария, Нидерланды, Швеция, Германия, Норвегия, Новая Зеландия и Австрия.

Россия в этом рейтинге оказалась только на 60 месте. Правда, за минувший год ее положение заметно улучшилось – в предыдущем рейтинге эксперты поставили нашу страну на 73 строчку.

фото: © Валерий Поташов

Почему машины "Карелавтотранса" оказались проданы за копейки

Следком республики возбудил уголовное дело по мошенничеству при продаже автомобилей "Карелавтотранса", в котором фигурирует имя бывшего гендиректора Дмитрия Школина.

Как установили проводившие оперативные мероприятия сотрудники УФСБ Карелии, будучи гендиректором "Карелавтотранса", Школин решил продать автомобили "Газель" и "Шевроле Нива". По версии следствия, Школин дал прямое указание начальнику юридического отдела "Карелавтотранса" подготовить договоры купли-продажи обоих транспортных средств без проведения торгов. При этом он передал своей подчиненной-юристу собственноручно написанные на листе бумаги реквизиты покупателя. Между тем, юрист письменно предупреждала его о возможных правовых последствиях подобных действий по реализации имущества.

Любопытно, что покупателем стала близкая знакомая Школина, совместно проживающая с ним в одном из поселков Московской области. При этом оба ТС достались подруге Школина, как говорят, по цене металлолома. Так, "Газель" обошлась ей всего в 50 тысяч рублей, а "Шевроле Нива" в 37 тысяч.

Подробности - в материале "Столицы на Онего".

фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" / ВК

Два автомобиля жестко столкнулись на трассе в Карелии (ФОТО)

ДТП произошло на федеральной трассе "Кола" в Карелии.

ЧП произошло днем 19 марта. Два автомобиля столкнулись на 898 километре федеральной автомобильной дороги "Кола". Об этом сообщает паблик кемских спасателей.

На место происшествия выезжали сотрудники подразделения ГКУ РК "ОПС по Кемскому району" (4 чел. 1 ед. техники).

Ранее сообщалось, как водитель в Петрозаводске совершил лобовое столкновение, не заметив стоявшую прямо перед ним машину.

фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Еще два жителя Петрозаводска умерли от коронавируса

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Карелии составляет 355 человек, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн скончались 72-летний и 64-летний мужчины. Оба пациента были жителями Петрозаводска, имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число скончавшихся от COVID-19 в Карелии составляет 355 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 104 человек. Из этого числа заболевших – 100 человек, из них 20 имеют симптомы средней тяжести, три человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии в Карелии коронавирусом инфицировано 42904 человека.

Выздоровели 39429 человек, за сутки выписан по выздоровлению 171 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6952,9 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3017,6 случая, по Северо-Западу – 5338,7.

фото: © кадр из видео

Как горел Суоярвский лесозавод в Карелии (ВИДЕО)

Пожар на Суоярвском лесозаводе в районе Сувилахти сняли на видео.

В редакцию "Столицы на Онего" читатель прислал видео, на котором запечатлено, как горел Суоярвский лесозавод.

"Гибель, вероятно, последнего значимого для жителей Суоярви предприятия", - подписал в комментарии автор видео.

Напомним, 18 марта на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе произошел пожар.

"В цеху загорелся трактор, а с него огонь перекинулся на цех, в котором находился сушильный цех и разделочная линия Р-200. За считанные минуты огонь распространился по всему цеху, длина которого составляет более 70 метров. Персонал завода был спешно эвакуирован. Пострадавших нет", - сообщалось в паблике "Наш город Суоярви".

По факту пожара на Суоярвском лесозаводе прокуратура начала проверку.

фото: © кадр из видео

Водитель в Петрозаводске совершил лобовое столкновение, не заметив стоявшую прямо перед ним машину (ВИДЕО)

Нелепое ДТП зафиксировала камера наружного видеонаблюдения в карельской столице.

Очередное ДТП в Петрозаводске, на этот раз на перекрестке улиц Антонова и Корабелов.

Судя по видео, водитель автомобиля, двигавшегося со стороны улицы Ключевой, не заметил пропускавшую его машину и допустил лобовое столкновение.

Ролик выложен в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии", видео снято камерой видеонаблюдения компании "Сампо".

фото: © "Столица на Онего"

Лесничего в Карелии будут судить за семь взяток от "черных лесорубов"

В Карелии перед судом предстанет лесничий, обвиняемый в коррупционных преступлениях, сообщили в Следкоме республики.

В Карелии закончено расследование уголовного дела в отношении лесничего Калевальского центрального лесничества, обвиняемого в совершении семи преступлений по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), сообщили в Следкоме.

По версии следствия, в период с 2018 года по 2020 год обвиняемый, действуя в составе группы вместе с другими сотрудниками Калевальского центрального лесничества (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) неоднократно получал взятки от лиц, незаконно осуществляющих заготовку древесины, за сокрытие данных фактов и не привлечение виновных к ответственности. Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила более 500 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по делу утверждено обвинительное заключение, после вручения которого обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

фото: © AP Photo/Jens Meyer, архив

Власти Петрозаводска просят продать им квартиры для сирот и обитателей "аварийки"

Администрация Петрозаводска приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционах по приобретению жилых помещений, которые предоставят детям-сиротам и обитателям аварийного жилья.

Администрация Петрозаводска объявила аукционы по приобретению благоустроенных жилищ. Власти закупают квартиры в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Проводятся 18 аукционов по приобретению жилых помещений для расселения "аварийки" (6 однокомнатных квартир общей площадью от 30,1 до 37,2 кв. м., 10 двухкомнатных квартир общей площадью от 35,2 до 55,5 кв. м., 2 трехкомнатные квартиры общей площадью 57,2 кв. м. и 57,4 кв. м.). Цена контракта рассчитана, исходя из стоимости 1 кв. метра жилого помещения - 44 208 рублей.

Также проводятся 32 аукциона по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м., по которым срок окончания приема заявок продлен до 26 марта; и 21 аукцион по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир общей площадью не менее 28 кв. м., по которым срок окончания приема заявок продлен до 5 апреля.

По информации мэрии, в карельской столице необходимо расселить 83 многоквартирных дома, признанных аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Общая площадь их жилых помещений составляет 30 тысяч кв. метров. На данный момент расселены 182 квартиры общей площадью 8,2 тысяч кв. метров. Для детей-сирот в 2021 году администрация планирует приобрести 54 жилых помещения.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске чиновники не успевают приобретать жилье сиротам. Несколько сотен нуждающихся детей-сирот давно должны были справить новоселье, однако по-прежнему стоят в длинной очереди за ключами от квартир.

фото: © ГИБДД Карелии

Два автомобиля столкнулись ночью на дороге в Петрозаводске, есть пострадавшие

В Петрозаводске пострадал пассажир иномарки, которая попала в аварию, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 18 марта, в 23.05 на перекрёстке ул. Мурманская – пр. Октябрьский в Петрозаводске 30-летний водитель автомобиля Kia Rio при повороте налево допустил столкновение с автомобилем Daewoo Nexia, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП травмирован 32-летний пассажир Daewoo Nexia, ему оказана медицинская помощь.

Удивительный замерзший родник обнаружен в Карелии (ФОТО)

По дороге в Лахденпохью обнаружена ледяная скала, образованная течением местного родника.

Снимки удивительного природного явления размещены в паблике "Лахденпохья-Навсегда!".

"Дорога на Лахденпохья. Родник стекал со скалы в минус 25. Образовалась такая красота. Сосульки голубые", - сообщил автор поста Михаил Хяккинен.

Ранее сообщалось, как жители поселка Кетроваара в Лахденпохском районе встретились с диким кабаном, но не растерялись.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС, архив

Подросток с другом попались на краже алкоголя в магазине Карелии

В Сегеже сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников, вернувшихся на место происшествия, сообщила пресс-служба ведомства.

Группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Сегеже днем 17 марта поступила информация от дежурной части полиции о том, что работникам одного из сетевых магазинов требуется помощь.

Выяснилось, что в торговом зале находятся двое молодых людей, которые часом ранее вынесли алкоголь на сумму около 6 тысяч рублей. 20-летний подозреваемый и его несовершеннолетний товарищ задержаны и доставлены в отдел внутренних дел.

фото: pixabay.com / 27707

В Карелии частный пансионат сокращает число мест для инвалидов и стариков из-за нехватки денег

Руководство пансионата для пожилых "Моя бабуля" сообщает о сокращении мест для пожилых и инвалидов в своем заведении из-за возникших финансовых проблем.

Об этом заявила исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова в соцсети.

"ООО "Моя бабуля" вынуждено сообщить о сокращении мест для пожилых и инвалидов по госпрограмме с 01 апреля 2021 г.", - гласит текст поста Ефимовой.

Руководитель пансионата пояснила, что выделяемых региональной властью денег недостаточно для продолжения деятельности учреждения в прежнем объеме.

"Объем финансирования, который одобрен сегодня в Законодательном собрании, явно недостаточен для обслуживания по ИППСУ семидесяти человек в течение года. Также необходимо учитывать, что данные средства будут разыгрываться на конкурсе. В правомерности данных конкурсов на возмещение уже оказанных услуг вопросов много", - заявила Наталья Ефимова.

Руководитель пансионата сообщила, что договор на новый срок не будет заключен с некоторыми постояльцами учреждения.

"Теперь, в свою очередь, конкурс должны провести мы. Среди инвалидов и пожилых. Конкурс на то, кто останется проживать в "своем" доме, а кто его должен покинуть. Жесть? Согласна. Жесть", - заявила она.

Ранее исполнительный директор ООО "Моя бабуля" Наталья Ефимова сообщала, что в республиканском бюджете не предусмотрены деньги на компенсацию расходов частным пансионатам для пожилых, что ставит под угрозу их работу.

Она заявляла, что в карельском бюджете на 2021 года не заложены суммы, которые государство в виде субсидии должно предоставлять коммерческим социальным организациям, которые обслуживают пенсионеров и инвалидов. По оценке Ефимовой, это может привести к разорению социальных учреждений, в которых пребывают нуждающиеся в постоянном уходе граждане.

фото: © ГИБДД Карелии

Иномарка в Карелии сбила пенсионерку (ВИДЕО)

В Сортавале автомобиль сбил пожилую женщину на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 18 марта, в Сортавале на улице Бондарева 27-летний водитель автомобиля Nissan Qashqai в 17.47 псовершил наезд на 75-летнюю женщину, котороая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситилинк". На видео заметно, как женщина переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а проезжающий автомобиль не успевает затормозить и сбивает ее. Пенсионерка оказывается на капоте.

В результате ДТП женщина получила травмы, назначено амбулаторное лечение.

Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

фото: © Столица на Онего

Возбуждено уголовное дело в отношении буйного пациента наркодиспансера Карелии, порезавшего горло другому больному

Потасовка с ножевым ранением и огнестрелом, произошедшая в наркодиспансере в Петрозаводске, завершилась двумя пострадавшими и уголовным делом, сообщили в Следкоме Карелии.

В Следкоме Карелии расследуется уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, в ночь на 16 марта подозреваемый был доставлен бригадой врачей в БСМП Петрозаводска. В больнице подозреваемый повел себя агрессивно и, используя имевшийся при нем нож, напал на одного из пациентов, находившихся в палате больницы, причинив ему ранение шеи.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, пресекли действия подозреваемого, применив табельное оружие. Потерпевший остался жив, и в настоящее время врачи оказывают ему медицинскую помощь.

В ходе расследования уголовного дела следователями будет дана оценка действиям подозреваемого по факту применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что ранее сообщалось, что сотруднику Росгвардии пришлось выстрелить буйному пациенту в ногу, чтобы успокоить его.

фото: скриншот трансляции/паблик Вконтакте "Республика Карелия

Глава Карелии раскритиковал районы за срыв программы благоустройства

Артур Парфенчиков потребовал не давать в следующем году деньги районам, которые не успели освоить средства, выделенные на реализацию программы "Комфортная городская среда".

Артур Парфенчиков возмутился позицией районных чиновников, которые не смогли справиться с освоением денежных средств, выделенных на программу "Комфортная городская среда". Губернатор пояснил, что местные власти затянули время и допустили срыв сроков.

Об этом губернатор заявил в ходе совещания по вопросам реализации в республике программы "Комфортная городская среда", расселения аварийного фонда и ввода нового жилья. Мероприятие состоялось 18 марта.

На совещании министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов заявил, что власти нескольких районов Карелии не успевают заключать контракты на реализацию проектов благоустройства.

Как пояснил Россыпнов, Карелия намерена потратить на мероприятия по благоустройству в рамках программы "Комфортная городская среда" в 2021 году почти 160 млн рублей. Предполагается привести в порядок 80 общественных территорий и 101 двор. Однако не по всем объектам заключены контракты.

"То есть всего 181 объект. Из них в настоящее время законтрактовано 155 объектов. Где у нас есть проблема: Чупинское поселение, Питкярантское поселение, на утро была Сегежа. Сейчас в режиме онлайн мне докладывали, что Сегежа, по-моему, два контракта из четырех заключила. Вяртсильское поселение – неоднократно мы с главой района по этому поводу общались. Почему это важно. Вот этот срок – первое апреля – это срок контрольный на уровне Минстроя и вице-премьера. И каждый четверг анализируется статистика по уровню контрактации. При нарушении срока контрактации первого апреля, что мы не можем себе позволить, это отразится на репутации всего региона", - заявил Россыпнов.

Глава Карелии Артур Парфенчиков сказал, что данная ситуация грозит потерей выделенных республике денежных средств.

"Здесь вопрос какой: мы потеряем эти деньги", - заявил Артур Парфенчиков о выделенных суммах, которые не успевают освоить районные власти. Он пояснил, что региональным властям проще изъять эти средства и передать тем, кто успеет реализовать проекты.

"Я предлагаю тем районам, которые протянули с "КГС" (программа "Комфортная городская среда" - ред.) в этом году, на следующий год денег не давать. Не давать просто. Вот тем, кто сегодня заставил нас находиться в такой ситуации, денег не давать. Просто исключить. Кто до 15 марта не сделал, - всё, на следующий год выпадает из программы "Комфортная городская среда". По-другому не научим", - сказал Артур Парфенчиков.

С 26 апреля по 30 мая жители Петрозаводска смогут выбрать, какие общественные территории благоустроят в 2022 году. Голосование пройдет на единой для всей страны платформе 10.gorodsreda.ru.

фото: © Сергей Карпухин/ТАСС

В ковид-центрах Карелии 524 пациентам помогают побороть коронавирус

Среди 524 больных, поступивших в больницу с коронавирусом, 53 находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 19 марта, в стационарах находятся 524 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 466 – в состоянии средней тяжести, 53 тяжелобольных и 5 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ – это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса скончались два человека и заразились COVID-19 104. Всего в республике за время пандемии инфицирован 42 904 человек. Выздоровели – 39 429. Умерли 355 пациента.

фото: © "Столица на Онего"

Власти Петрозаводска потребовали от организаций срочно очистить все крыши от снега, чтобы больше не было ЧП

Организациям всех форм собственности необходимо в кратчайшие сроки обеспечить очистку кровель, козырьков подъездов, навесов и непрерывно контролировать их состояние, сообщили в администрации Петрозаводска.

Несвоевременно проведенные работы создают угрозу жизни и безопасности горожан.

В целях предупреждения несчастных случаев и недопущения причинения ущерба здоровью и имуществу петрозаводчан управляющие компании, товарищества собственников жилья, владельцы и арендаторы нежилых помещений, граждане, имеющие в собственности индивидуальные дома, обязаны принять незамедлительные меры по очистке кровель, козырьков и балконов от снега, наледи и сосулек.

Все мероприятия должны осуществлять при строгом соблюдении техники безопасности. При проведении высотных работ обязательно наличие страховочного снаряжения. Также должны быть выставлены ограждения для безопасности пешеходов. Специалист, ответственный за уборку, обязан находиться непосредственно рядом с зоной сброса снега.

До момента очистки крыши - при скоплении на ней снега, появлении свесов и сосулек –необходимо принять незамедлительные меры по ограждению опасных участков, установить предупреждающие таблички.

Пешеходам и водителям автотранспорта в период межсезонья необходимо помнить о мерах предосторожности, избегать места проведения работ по очистке кровель от снега и наледи.

Сообщить о ненадлежащим состоянии объектов городской инфраструктуры можно по круглосуточному номеру городской Единой дежурно-диспетчерской службы - 051.

фото: © паблик Вконтакте "Наш город Суоярви"

Прокуратура Карелии начала проверку по факту пожара на Суоярвском лесозаводе

Прокуратура республики организовала проверку по факту пожара на территории предприятия ООО "ФОРЕСТ - ТРЕВЕЛ" в Суоярвском районе, сообщили в ведомстве.

Предварительно установлено, что 18 марта в 13:13 диспетчеру пожарной части 42 по охране Суоярви поступило сообщение о возгорании техники на складе предприятия.

В результате произошел пожар на территории общей площадью 1 250 м². Для тушения были задействованы 5 пожарных автоцистерн, 37 сотрудников отряда противопожарной службы по Суоярвскому району, а также привлечен пожарный поезд.

На место пожара выехал заместитель прокурора Суоярвского района Иван Кучин, который провел встречу с сотрудниками МЧС.

Как сообщили в прокуратуре республики, пожар был ликвидирован, пострадавших нет. По факту пожара проводится процессуальная проверка.

Напомним, фото пожара накануне опубликовали в паблике "Наш город Суоярви". В группе утверждают, что работа пожарных была сведена на нет полным отсутствием воды для этих целей в пожарных водоемах. В пресс-службе МЧС нашему изданию подтвердили, что ближайший источник воды - Суоярвское озеро. Оно находится в 4 км от завода.



Как отмечают в паблике, на предприятии трудится около двух сотен человек, которые могут остаться без работы.

"Лесозавод для жителей - это не только место работы, но и стабильный запас и поставщик дров для всего района, которые пользовались повышенным спросом, а также другими строительными и попутными материалами. Нисколько не преувеличивая, могу сказать, что этот пожар - это несчастье огромного количества наших земляков", - пишут в группе "Наш город Суорярви".

фото: © паблик "Субботники. Петрозаводск"

В Петрозаводске русло реки Неглинка очистят за 6,8 млн рублей

На сайте госзакупок появилась информация о намерении властей ликвидировать засоры и произвести очистку русла речки Неглинка.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия ищет исполнителя для проведения работ по уборке от мусора реки Неглинка. Исполнителю предстоит ликвидировать засорение и очистить русло водоема на территории Петрозаводска. Информация об аукционе опубликована на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 6 млн 842 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства субвенций, выделяемых из федерального бюджета казне Карелии на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений.

Исполнителю предстоит выполнять работы в два этапа. Первый этап - со дня заключения контракта по 31 октября этого года. Второй этап - с первого января по 31 октября следующего года. И в этом, и в следующем году работы в русле реки должны производиться с первого июля по 30 сентября.

В техническом задании указано, что общая протяженность участков по очистке от древесно-кустарниковой растительности и донных отложений составляет более 3 тыс. метров; их общая площадь – более 17 тыс. квадратных метров. Объем донных отложений превышает 8 тыс. кубических метров.

Ранее сообщалось, как активисты очистили Неглинку от мусора.

фото: © Segezha Group

Segezha Group помогает сотрудникам получить высшее образование без отрыва от производства

Дипломы Санкт-Петербургского государственного технологического университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) получили 15 сотрудников Сегежского целлюлозно-бумажного комбината (Segezha Group, входит в АФК "Система").

Работающие студенты получили высшее образование по профильным для лесной отрасли профессиям.

Обучение было организовано при финансовой поддержке предприятия без отрыва от производства. Вступительные экзамены и большая часть сессий по договоренности с вузом проходили на базе филиала университета, открытого в Северном колледже в Сегеже. Дипломы, прибывшие из Санкт-Петербурга на комбинат, были вручены в торжественной обстановке.

"Программа по стимулированию работников к получению высшего образования активно востребована и стала традиционной на комбинате. Важно, что наши сотрудники стремятся расти в профессии и готовы брать на себя ответственность за выполнение более сложных технологических задач", – поделился руководитель группы подбора, развития, оценки персонала и социальных вопросов дирекции по управлению персоналом АО "Сегежский ЦБК" Данила Клементьев.

Соглашение о сотрудничестве Segezha Group и СПбГУПТД было заключено еще в 2015 году. До нынешнего выпуска высшее образование получили 29 работников по специальностям "Технологические машины и оборудование" (7), "Химическая технология" (9), "Электроэнергетика" (4), "Теплоэнергетика и теплотехника" (9). В этом году университет закончили: выпарщик щелоков, слесарь-ремонтник, контроллер ЦБП, диспетчеры и механики лесоподготовительного цеха, два мастера смены, начальник бумагоделательного цеха, механики ТЭС-2, водитель погрузчика, сушильщик БДМ, старший мастер, техник по диагностике и инженер по планированию.

Вчерашняя студентка, сегодня дипломированный специалист Наталья Ландарь, получившая высшее образование по специальности "Химическая технология", считает, что ей и другим сотрудникам комбината очень повезло.

"Во-первых, нам не нужно было покидать город и свои семьи, вступительные экзамены и сессии проходили в Сегеже, что, согласитесь, очень удобно, – рассказала мастер смены лесоподготовительного цеха, – Во-вторых, комбинат компенсировал каждому из нас большую часть затрат на обучение в зависимости от важности направления, успеваемости и успехов на рабочем месте".

Профориентационной работе на Сегежском ЦБК уделяется серьезное внимание. Представители СПбГУПТД проводят здесь встречи со студентами Северного колледжа и учениками 9-11 классов школ города, рассказывая им вместе с HR-специалистами СЦБК о профессиях лесной отрасли, а также о программе, благодаря которой у сотрудников есть уникальная возможность получить высшее образование непосредственно в Сегеже при финансовой поддержке крупнейшего целлюлозно-бумажного комбината Севера России.

"Сегежский ЦБК заинтересован в высококвалифицированных кадрах, предприятие оказывает поддержку перспективным специалистам и применяет современные методики подбора кандидатов на руководящие должности. У нас идет кардинальное обновление производства, реализуется масштабная экологическая программа перехода на наилучшие современные технологии, СЦБК становится в один ряд с мировыми лидерами индустрии. Каждому работнику надо уметь не только профессионально решать поставленные задачи, а думать аналитически, системно и на перспективу", – говорит генеральный директор СЦБК Алексей Паньшин.

По его словам, Segezha Group придерживается стратегии открытых инноваций, привлекая к сотрудничеству ведущие научные организации. Взгляды на развитие целлюлозно-бумажной отрасли компании и Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна полностью совпадают.

Справочно: СПбГУПТД является одним из ведущих технологических вузов Российской Федерации с уникальным опытом научной и педагогической деятельности. 90-летняя история позволила вузу накопить уникальный отраслевой опыт. Университет подготовил значительную часть кадров для целлюлозно-бумажной промышленности России и стран СНГ.

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Заплатить за обучение маткапиталом в упрощенном порядке можно в 16 техникумах Карелии: список

Отделение Пенсионного фонда по Карелии заключило соглашение с 16 учреждениями среднего профессионального образования, которые в качестве платы за обучение принимают средства материнского капитала.

Об этом сообщила пресс-служба ОПФР.

"Родителям, желающим направить материнский капитал на профессиональное обучение ребенка, больше не нужно представлять в ПФР копию договора с образовательной организацией об оказании платных услуг. Это возможно, если между заведением, где учится ребенок, и отделением ПФР заключено соглашение об информационном обмене. Процедура направления маткапитала в этом случае будет максимально простой: нужно только подать заявление в ПФР через портал госуслуг. Остальную информацию Пенсионный фонд запросит самостоятельно", - говорится в сообщении. Направить материнский капитал на обучение можно после того, как ребенку, после рождения которого выдан сертификат, исполнится три года (кроме дошкольного образования). Средства разрешается использовать на обучение любого ребенка в семье. Главное, чтобы на дату начала обучения ему еще не исполнилось 25 лет. Образовательная организация при этом должна находиться в России и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. Полный перечень учреждений образования, с которым заключены договоры, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Какие города и районы Карелии стали лидерами по росту инвестиций в экономику

Инвестиции в экономику Карелии в 2020 году выросли на 9%, но в ряде отраслей и районов республики капиталовложения увеличились в несколько раз по сравнению с 2019 годом.

Это следует из отчета Карелиястата "Основные итоги инвестиционной деятельности в Республике Карелия за 2020 год".

В Калевальском район этот показатель увеличился в 3 раза, в Олонецком и Пряжинском - в 2,4 раза, в Медвежьегорском - в 2,3 раза, в Суоярвском - в 2,1 раза, в Прионежском - в 1,7 раза, в Костомукшском городском округе - в 1,5 раза.

Кроме того, на 31,8% выросли инвестиции в Петрозаводске, на 19,7% - в Беломорском районе, на 0,6% - в Питкярантском, на 0,2% - в Кондопожском.

Также в отчете Карелиястата перечислены отрасли экономики ставшие лидерами по темпам роста инвестиций в основной капитал.

Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Житель Карелии забил до смерти собутыльника и сел на восемь лет

В Беломорске мужчина признан виновным в причинении смерти местному жителю, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима 28-летнего мужчину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Об этом информирует Следком Карелии.

В августе прошлого года мужчина распивал спиртное вместе с компанией знакомых в Беломорске. За столом между ним и одним из присутствующих мужчин произошел конфликт. Подсудимый избил своего оппонента руками и ногами, причинив ему множественные травмы. Потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где скончался.

Ранее сообщалось, как зверское избиение со смертельным исходом в Карелии квалифицировали как "неосторожность".

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Выросли долги по зарплате в сфере здравоохранения и соцуслуг Карелии

Задолженность по зарплате на предприятиях и в других организациях Карели сократилась за последний месяц, но в сфере здравоохранения и социальных услуг долги выросли.

Об этом говорят данные Карелиястата по состоянию на 1 марта 2021 года.

По сравнению с 1 февраля суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности за исключением организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, снизилась почти на 17% - до 16,6 млн рублей. В сферах сельского и охотничьего хозяйства и лесозаготовках долги сократились на 78%, в добыче полезных ископаемых – на 53%, в транспортной отрасли – на 3%. Вместе с тем, в области здравоохранения и социальных услуг задолженность по зарплате за месяц выросла на 2% и достигла 6,1 млн рублей. Сколько работников ждет своей зарплаты, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".