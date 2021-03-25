Чем запомнился этот день

фото: petrosovet.info

Председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку предъявили окончательное обвинение в четырех преступлениях

Следственные органы Карелии предъявили председателю Петросовета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении четырех преступлений.

Как стало известно "Столице на Онего", и это подтвердили в правоохранительных органах республики, 22 марта следователь по особо важным делам карельского Следкома Александр Брюханов предъявил председателю Петрозаводского городского совета Геннадию Боднарчуку окончательное обвинение в совершении различных преступлений.

В первом случае идет речь, по версии следствия, о получении Боднарчуком взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч.6 УК РФ) от "неустановленных лиц ООО "Тонус". История напрямую связана с жилым комплексом "Свой берег" в Петрозаводске. Этот комплекс на улице Федосовой, с красивым видом на Онего, возводит единственный учредитель и директор зарегистрированного в 2006 году ООО "Тонус" Леонид Белуга.

Здесь три года назад он построил жилой многоквартирный дом, в котором три квартиры и два парковочных места приобрела гражданская супруга Геннадия Боднарчука Светлана. По данным следствия, все это недвижимое имущество досталось ей со скидкой не менее 6,5 миллионов рублей. Взамен, считает следствие, Боднарчук оказал ООО "Тонус" содействие в беспрепятственной выдаче строительной фирме городской администрацией незаконного разрешения на строительство многоквартирного дома в зоне исторической застройки, с последующим вводом его в эксплуатацию.

Поскольку, считает следствие, три квартиры и два парковочных места гражданской супруге Боднарчука достались по явно заниженной цене, Следком рассматривает это как взятку со стороны пока "неустановленных лиц ООО "Тонус" самому председателю Петросовета.

Между тем, задержанный сотрудниками УФСБ и Следкома Карелии 17 ноября прошлого года и почти двое суток содержавшийся в ИВС петрозаводской полиции Белуга, свою вину в даче взятки Боднарчуку не признает. По нашей информации, на допросе он заявил, что вправе продавать построенные им квартиры кому угодно и за какую угодно цену.

Подробнее о предъявленном обвинении и других эпизодах уголовного дела читайте здесь.

фото: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

АЗС в Петрозаводске снова переписали ценники

Стоимость дизельного топлива и всех марок бензина в Петрозаводске за неделю в очередной раз выросла.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 марта.

Цена на бензин АИ-92 и АИ-95 увеличилась на 0,2%. Топливо этих марок стоит, в среднем, 45 рублей 36 копеек и 47 рублей 97 копеек за литр. О ценах на остальные виды автомобильного топлива читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Столица на Онего

Арестованный хозяин торгового центра "Ягуар" в Петрозаводске написал явку с повинной

Предприниматель Гусейн Мамедов, обвиняемый в даче взятки в размере 200 тысяч рублей заместителю мэра Петрозаводска Евгению Перову, который деньги не взял, написал явку с повинной.

Как стало известно "Столице на Онего" – и это подтвердили в правоохранительных органах, 54-летний предприниматель Гусейн Мамедов написал явку с повинной и дает показания следствию. Кроме того, он обжаловал решение петрозаводского суда, 12 марта арестовавшего его до 9 мая.

По имеющейся у нашего издания информации, в апелляционной жалобе в Верховный суд республики Гусейн Мамедов, ссылаясь на проблемы со здоровьем, попросил заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров "Ягуар" и "Главный" в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст. 291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. Это произошло 20 октября прошлого года, незадолго до открытия торгового центра "Ягуар", который начинали строить как физкультурно-оздоровительный комплекс. По имеющейся информации, на допросе Гусейн Мамедов сообщил, что, давая деньги Перову, он хотел отблагодарить его за открытие "Ягуара".

Оперативное сопровождение этого уголовного дела ведут сотрудники УФСБ Карелии, организовавшие видеозапись передачи Мамедовым денег Перову.

Ранее сообщалось, что на месте бывшего мини-рынка "Ягуар" на улице Древлянка вместо физкультурно-оздоровительного центра появился одноименный торговый комплекс, где бойко идет торговля одеждой, бытовой химией, товарами на каждый день и т.д. И только в одном небольшом помещении открыта фитнес-студия. Между тем, городские власти неоднократно заверяли жителей, что "на улице Древлянка будет построен физкультурно-оздоровительный объект, а не торговый".

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: © КСМ

В Петрозаводске появятся две самые большие школы в Карелии

В рамках проекта "Город у воды" в Петрозаводске появится вторая большая школа.

В Петрозаводске на Древлянке компания "КСМ" заканчивает строительство здания школы на 1350 мест, которая станет самой большой в республике. Объект будет полностью сдан заказчику (а им выступает правительство Карелии) к 1 июля. На сегодняшний день здесь ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству территории. И уже понятно, что ничего подобного в нашем регионе не строилось никогда.

Это не просто школа. Это школа с просторными холлами и огромными окнами. Со столовой, где одновременно могут находиться полтысячи человек. С актовым залом на 870 мест, который больше любого петрозаводского театра или кинотеатра. С библиотекой, которая сравнима с Национальной. И со спортзалами, рассчитанными на проведение соревнований регионального уровня.

Этот сложный с конструктивной и архитектурной точки зрения социальный объект, который, кроме всего прочего, отвечает новым санитарным, противопожарным и антитеррористическим правилам, построили менее чем за полтора года. Как это удалось? Какие технологии применялись, какие материалы использовались и с какими сложностями столкнулись строители?

Корреспондент "Столицы на Онего" узнал ответы на эти вопросы, побывав на объекте вместе с представителями компании "Баренц Групп", которая уже очень скоро будет строить подобную школу в рамках проекта "Город у воды" (на месте бывшей промплощадки ДСК).

Как школа выглядит внутри, в чем ее уникальность, читайте и смотрите здесь.

фото: Мария Ильина/ДТП Петрозаводска и Карелии

Ветром повалило огромную ель на автостоянку в Петрозаводске

Дерево упало рядом с машиной у пятиэтажки на Старой Кукковке.

В минувшую среду, 24 марта, жителей дома №42 «а» по улице Котовского в жилом комплексе «Большая медведица» напугало рухнувшее на автомобильную стоянку дерево. Сильный ветер свалил большую ель, которая упала рядом с автомобилем и гуляющими горожанами с собаками.

"Мы услышали грохот, выглянули на балкон, а там дерево упало. Рядом была женщина с собакой. Некоторые соседи сразу перегнали свои машины в безопасное место, подальше от деревьев", - рассказала "Столице на Онего" очевидец событий Мария Ильина, выложившая фото упавшей ели в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Ранее на севере Карелии дерево рухнуло на школу.

фото: © istockphoto.com

В Карелии клещи проснулись на месяц раньше обычного

В Медвежьегорском лесничестве предупредили о необычном поведении клещей.

В Медвежьегорском лесничестве, предупредили, что вес­ной 2021 го­да пе­ри­од се­зон­ной ак­тив­но­сти кле­щей на­чал­ся уже в мар­те, на ме­сяц рань­ше ка­лен­дар­ной нор­мы. Спе­ци­а­ли­сты объ­яс­ни­ли это ран­ним по­теп­ле­ни­ем. Для про­буж­де­ния кле­щей это­го ока­за­лось до­ста­точ­но. Во­пре­ки рас­хо­же­му мне­нию о по­яв­ле­нии и опас­но­сти кле­щей с мая, стой­кие к хо­ло­ду осо­би кро­во­со­су­щих па­ра­зи­тов ата­ку­ют, не при­дер­жи­ва­ясь рас­пи­са­ния своей ак­тив­но­сти по ме­ся­цам, пишут в паблике Медвежьегорского лесничества.

Напомним, в прошлом году жертвами клещей в республике стали более 3 тысяч человек, из них детей – около 800.

фото: ТАСС / Антон Новодережкин

Парфенчиков пообещал не истреблять популяцию комаров в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков не пошел на поводу туристов, которых утомляют карельские комары.

Артур Парфенчиков пообещал не уничтожать комаров, несмотря на жалобы туристов на назойливых насекомых.

На пресс-конференции в "Интерфаксе" губернатору был задан вопрос, касающийся жалоб туристов на обилие комаров с мая до конца июля и возможной ликвидации этих насекомых.

"Как бы мы ни относились к комару, это часть экосистемы. Если мы сейчас уберем комаров, значит, пойдет некий дисбаланс во всей экосистеме. Станет меньше пернатых, еще каких-то животных и так далее. Я бы так кардинально все-таки не подходил к этой ситуации", - сказал Парфенчиков. Слова губернатора цитирует "Интерфакс".

Сообщается также, что Парфенчиков назвал комара одним из символов Карелии.

Ранее сообщалось, как "Комар-тракторист" из Петрозаводска попал в число самых необычных скульптур России.

фото: Столица на Онего

Депутаты припугнули жителей Петрозаводска статьей о клевете

На официальном сайте Петросовета появилось напоминание об уголовной ответственности за клевету.

25 марта на сайте Петрозаводского городского совета появилось разъяснение для горожан по теме "уголовная ответственность за клевету" от городской прокуратуры.

Сообщается, что текст размещен "в целях правового просвещения граждан, проживающих на территории Петрозаводского городского округа, а также формирования правовой культуры общества и повышения юридической осведомленности населения".

В разъяснении со ссылками на нормы закона указано, что тому, кто распространит заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство человека или подрывающие его репутацию, грозит уголовная отвественность.

Напомним, вчера, 24 марта, депутаты выслушали отчет главы Петрозаводска Ирины Мирошник. Отчет их удовлетворил.

фото: Кадр из видео

Легковушка влетела в грузовик на оживленной трассе в Петрозаводске (ВИДЕО)

Водитель легкового автомобиля устроил ДТП на "встречке" на улице Правды.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла на улице Правды, в районе пересечения с улицей Варламова, 23 марта в 15:36.

Машины двигались по улице Правды во встречных направлениях. Суля по видео, водитель легковушки не справился с управлением, автомобиль занесло на "встречку", где произошло касательное столкновение с двигающимся во встречном направлении фургоном.

Обошлось без жертв.

Момент ДТП попал в объективы камер компании "Ситилинк" и компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее в Карелии водитель "ВАЗ" влетел в "сложившуюся" на трассе фуру.

фото: © Станислав Красильников/ТАСС

Еще два человека, больных коронавирусом, скончались в Карелии

Всего за время пандемии в Карелии умер 371 ковидный больной, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Госпитале для ветеранов войн умер 53-летний петрозаводчанин, в Суоярвской ЦРБ скончался 59-летний житель поселка Райконкоски. Оба пациента имели сопутствующие хронические заболевания.

Общее число умерших в Карелии от коронавируса составило 371 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 85 человек. Из этого числа заболевших – 84 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, четыре человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Всего за время пандемии коронавирусом инфицировано 43419 человек.

Выздоровели 40370 человек, выписаны по выздоровлению за минувшие сутки 150 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7043,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3055,2 случая, по Северо-Западу – 5406,6.

фото: © Glas.ru

Житель Карелии запинал до полусмерти любовника бывшей жены

В Медвежьегорске мужчина жестоко избил любовника бывшей жены, после того как она на него пожаловалась, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Медвежьегорского района поступило сообщение от работников медицинского учреждения. К ним за помощью обратился 32-летний горожанин, у которого были диагностированы: тупая травма живота, разрыв тонкой кишки и перитонит. Мужчина рассказал, что на улице на него напали неизвестные. Однако в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

Участковый уполномоченный полиции выяснил, что увечья пострадавший получил в ходе конфликта с бывшим мужем своей возлюбленной. Она пожаловалась экс-супругу на то, что нынешний кавалер обидел её. Услышав это, мужчина пригласил сожителя бывшей супруги для разговора. Перебранка, происходившая в подъезде, переросла в драку. По версии следствия, подозреваемый – 31-летний местный житель – столкнул оппонента с лестницы, после чего нанёс ему множественные удары ногами.

В настоящее время по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигурант дал признательные показания, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

фото: © ГИБДД Карелии

Водитель большегруза, совершивший смертельное ДТП, остался на свободе и с правами

В Муезерском районе осужден водитель, спровоцировавший смертельную аварию, сообщили в прокуратуре Карелии.

Завершен суд над водителем грузовика, совершившим в 2019 году аварию со смертельным исходом в Муезерском районе.

Напомним, "Столица на Онего" писала, в июле 2019 года о смертельной аварии на западе Карелии. Тогда водитель "Камаза", двигавшийся по автодороге "Тикша-Реболы", грубо нарушил требования ПДД, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Нива".

В результате полученных травм 52-летний водитель внедорожника скончался в машине скорой помощи.

По результатам рассмотрения дела Муезерский районный суд вынес обвинительный приговор, назначив осужденному наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Приговор суда вступил в законную силу.

В Петрозаводске разыскивается хозяин собаки-поводыря (СРОЧНО)

Полиция просит помочь в поиске хозяина собаки-поводыря, обнаруженной сегодня на Древлянке в Петрозаводске, сообщили в МВД Карелии.

Сегодня в микрорайоне Древлянка на улице Интернационалистов была обнаружена собака-поводырь. Бдительные граждане привели ее в отдел полиции. В настоящее время устанавливается личность и местонахождение владельца животного.

Всех, кто располагает значимой информацией, просят незамедлительно позвонить по номеру телефона дежурной части: (814-2) 755-000.

фото: © кадр из видео

Водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска (ВИДЕО)

На улице Онежской флотилии водители на автомобилях не едут, а плывут.

В паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии" опубликовано видео, на котором запечатлели, как на улице Онежской флотилии на дороге разлилась река, которую приходится форсировать, как реку, вплавь.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Небо подарило Петрозаводску любовь (ФОТОФАКТ)

Изображение облаков в виде сердец появилось в небе над Петрозаводском.

В микрорайоне Кукковка петрозаводчанин Виталий запечатлел 24 марта облака в виде сердец и прислал фото в редакцию "Столицы на Онего".

фото: flickr.com / David Allen

В Петрозаводске джек-рассел-терьер с хозяйкой пострадали от зубов бойцовского пса

Суд обязал хозяйку собаки-агрессора заплатить пострадавшей даме сто тысяч рублей.

Петрозаводский городской суд взыскал сто тысяч рублей с хозяйки стаффордширского терьера, который напал на женщину с джек-рассел-терьером и покусал их. Об этом сообщает сайт республиканской прокуратуры. Указанная сумма послужит компенсацией морального вреда.

Суд установил, что жительница Петрозаводска гуляла в сквере с малолетним ребенком и принадлежащей ей собакой породы джек-рассел-терьер. В этом же сквере выгуливала собаку породы стаффордширский терьер другая петрозаводчанка. В ходе прогулки женщина с ребенком подверглась нападению со стороны стаффордширского терьера, в результате чего джек-рассел-терьеру и его хозяйке были причинены травмы.

Ранее сообщалось, как на лыжной базе в Карелии лиса играла с собакой.

фото: © ГИБДД Карелии

Два грузовика лоб в лоб встретились на трассе в Карелии – есть пострадавшие

В пряжинском районе при столкновении двух грузовых автомобилей пострадал 39-летний водитель, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую среду, 24 марта, в 22.40 в Пряжинском районе, на 369км + 299м федеральной автодороги "Кола", 39-летний водитель грузового автомобиля Scania выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.

В результате ДТП водитель Scania с полученными травмами был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © читатель "Столицы на Онего"

Новая детская площадка в Петрозаводске превратилась в аквапарк (ФОТО)

Жители Зареки пожаловались на огромные лужи на новой детской площадке.

В редакцию "Столицы на Онего" петрозаводчанин прислал фото детского городка на Зареке, который медленно уходит под воду.

"Новая детская площадка на Зареке превратилась в бесплатный аквапарк", - написал автор фото в комментарии.

Отметим, что под воду ушла не только детская площадка, но и дорога на улице Онефжской флотилии.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

В Петрозаводске "моржи" нырнули в ледяной бассейн (ФОТО)

В столице Карелии проходят Открытый Чемпионат России и 2-й Открытый Чемпионат Карелии по зимнему плаванию.

В соревнованиях принимают участие лучшие зимние пловцы из разных регионов России.

Состязания проходят на набережной Онего в 13 возрастных категориях. Дистанции – от 25 метров до 200 метров. В программе – баттерфляй, вольный стиль, брасс и командные эстафеты.

фото: © паблик Вконтакте "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка"

На севере Карелии сквер, созданный в честь медицинских работников, превратился в парковку с лужами (ФОТО)

В Медвежьегорске горожане устроили парковку на месте созданного сквера в честь медицинских работников.

В паблике "Медвежьегорск Online" 13 ноября 2020 года сообщалось, что на улице Советской торжественно открылся сквер в честь медицинских работников.

Чиновники на небольшом участке земли замостили пешеходные дорожки, поставили две скамейки и установили знак в виде сердца с надписью "Спасибо медицинским работникам".

Позже местные жители писали, что сквер мало похож на сквер, а знак слишком близко стоит к дороге, поэтому его все время обливают грязью мимо проезжающие автомобили.

Сегодня в паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось фото, на котором запечатлено, как сквер превратился в парковку, знак с благодарностью медикам стоит в снегу рядом с огромной лужей, где все также ездят машины, обливая его грязью.

Комментаторы в соцсети в шутку назвают заснеженную площадку со знаком и припаркованными машинами "сквером у воды" и советуют местным властям перенести сердце к больнице, где ему место.

фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Глава Карелии ослабил коронавирусные ограничения для библиотек

Артур Парфенчиков изменил требования к работе государственных и муниципальных библиотек республики, сообщили в региональном правительстве.

В распоряжение главы Карелии внесены уточнения, касающиеся работы библиотек.

В частности, теперь посетителям разрешен доступ в залы обслуживания для самостоятельного выбора изданий. Обязательное условие при этом - соблюдение социального дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (масок и перчаток).

Ранее посетители библиотек могли получить книги только по предварительному заказу с помощью телефона, через личный кабинет электронного каталога или при личном посещении.

В своей работе библиотеки также по-прежнему должны соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Ранее в Карелии было снято ограничение по количеству гостей на свадьбах в ЗАГСе, посетителей спортивных объектов, спортклубов и бассейнов.

фото: © shutterstock.com/Peefay

В Карелии даме грозит 15 лет за убийство сожителя

Женщина, зарезавшая своего сожителя во время застолья, предстанет перед судом.

Беломорские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 56-летней женщины, обвиняемой в убийстве. Об этом информирует карельский Следком.

По версии следствия, в январе обвиняемая распивала спиртное дома в селе Шуерецкое Беломорского района вместе со своим сожителем. В ходе застолья между женщиной и мужчиной произошел конфликт, в ходе которого обвиняемая напала на сожителя и причинила ему ножом колото-резаное ранение. Потерпевший скончался на месте происшествия, а обвиняемая была задержана.

Суд арестовал обвиняемую. Уголовное дело направлено в суд. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что в районе Карелии арестовали мужчину, зарезавшего свою гостью.

фото: Виталий Голубев/ИА "Республика"

Минсельхоз Карелии раскрыл детали процедуры смены собственника совхоза "Маяк"

"Россельхозбанк" как основной кредитор обанкроченного совхоза "Маяк" в Карелии ведет переговоры о переуступке прав требований с потенциальным инвестором, готовым возобновить работу предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства Карелии по итогам встречи главы ведомства Владимира Лабинова с региональным директором Санкт-Петербургского регионального филиала в Петрозаводске АО "Россельхозбанк" Анной Гущиной.

"По информации Анны Гущиной в настоящее время ведется работа с потенциальным интересантом в части аренды имущественного комплекса. После включения в реестр требований кредиторов и согласования отчета арендных ставок будет рассмотрен вопрос заключения договора уступки прав требований", - сообщили в министерстве. Лабинов подтвердил готовность рассмотреть планы развития предприятия с новым собственником и предложить меры государственной поддержки на развитие производства. Ранее министр говорил о переговорах с потенциальным инвестором о покупке предприятия. Кто хочет купить совхоз, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Валерий Морев/ТАСС

Власти Карелии с 1 апреля изменят правила оспаривания кадастровой стоимости недвижимости

С 1 апреля 2021 года в Карелии вступят в силу новые правила оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Это следует из постановления правительства республики № 72-П от 9 марта 2021 года.



Основные изменения опубликованы на официальном сайте министерства имущественных и земельных отношений Карелии.

Главное новшество - на территории республики не будут применяться положения статьи 22 федерального закона "О государственной кадастровой оценке". Также Минимущество перечислило еще несколько нововведений. Например, владельцы недвижимости будут обязаны подавать заявления об установлении рыночной стоимости в Государственное бюджетное учреждение Республики Карелия "Центр государственной кадастровой оценки". Без этого они не смогут обратиться в суд. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: © Музыкальный театр Карелии

В Международный день театра служители Мельпомены в Петрозаводске приглашают зрителей на концерт

Музыкальный театр в свой профессиональный праздник приглашает зрителей на концерт, выставку, экскурсии, мастер-классы и продает билеты с большими скидками.

В Международный день театра 27 марта Музыкальный театр Карелии присоединится к акции, позволяющей театралам купить билеты по праздничной цене.

"Мы уже шестой сезон поддерживаем эту традицию мирового театрального сообщества и объявляем заманчивое предложение: 50-процентную скидку почти на все репертуарные спектакли до конца сезона", - рассказали в театре.

По специальной цене будут продаваться электронные билеты на сайте театра, в группах "ВКонтакте" и на "Фейсбуке" с 00.00 часов 27 марта в течение 24 часов. В кассе театра билеты со скидкой можно будет приобрести с 11 до 20 часов. В весенней афише Музыкального театра более двадцати спектаклей, билеты на которые зрители смогут приобрести по специальному предложению. Многие из этих спектаклей в апреле и мае будут показаны последний раз перед закрытием сезона.

В течение дня 27 марта в театр можно будет прийти на экскурсию, посмотреть посвященную балету выставку и посетить мастер-классы. Вход на эти мероприятия бесплатный, запись на экскурсии и мастер-классы ведется в группе театра "ВКонтакте".

В вечерней программе – концерт, где зрителям предложат расположиться на сцене, а также специальная игровая программа в "Синем коридоре". 27 марта в фойе театра гостей праздничного дня ждет выставка "Все дело в пачке". На ней представлены разнообразные вариации балетной пачки. Можно будет увидеть костюмы, балетные пуанты, головные уборы танцовщиков. Своим архивом поделилась легендарная балерина Музыкального театра Наталья Гальцина – на выставке будут представлены ее сценические костюмы и артефакты, связанные с историей карельского балета. В поход по закулисью зрителей поведут в 12.00 и в 14.00. А в 11.00 и в 14.00 художник-бутафор, заведующая постановочной частью театра Кадрия Биккинеева проведет мастер-класс, на котором его участники смогут изготовить фигурки балерин.

В вечерней программе – концерт "Марио Ланца: вся моя жизнь". Знаменитому американскому тенору посвящает свою программу солист Музыкального театра Чингиз Кадыров. Зрителей ждет рассказ о жизни великого певца и произведения из его репертуара.

27 марта Музыкальный театр позволит себе некоторое отступление от своего обычного сценического существования: часть мероприятий будет перенесена в арт-пространство на Литейной площади. Вечером там состоится "ОпераKey: променад в "Синем коридоре".

Подробная информация и запись на мероприятия Дня театра в группе театра в "ВКонтакте".

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

Жители отдаленного района Петрозаводска могут остаться без воды из-за распутицы на дорогах (ФОТО)

Жители Соломенного обеспокоены тем, что из-за заваленных грязью и снегом дорог к ним не приедет водовозка.

В Петрозаводске в районе переулка Сенного дороги стали непроходимыми из-за грязи и снега. Жители Соломенного боятся остаться без воды, поскольку водовозка может не пробраться к ним по весенней распутице. Об этом передает паблик "ТОС Соломенное".

"Думаю, что люди воды не получат. Сегодня позвонила в 7.45 на 051 и сообщила о проблеме. Но время уже 13.20, а трактора всё нет и нет!", - сообщила автор поста.

Ранее сообщалось, как водители форсируют реки на дорогах Петрозаводска.

фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

В Карелии госпитализировано 479 больных коронавирусом, 54 из которых в тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики врачи продолжают бороться за жизнь семи крайне тяжелых пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ.

По данным на 25 марта, в стационарах находятся 479 жителей республики, заболевших COVID-19. Из них 418 - в состоянии средней тяжести, 54 тяжелобольной и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ, когда аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом пишет министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, за минувшие сутки подтверждено две смерти от коронавируса. Всего с начала пандемии в Карелии инфицировано 43419 человек, выздоровели 40370 пациентов, умер 371 человек.

фото: Пресс-служба Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте

В Петрозаводске транспортные полицейские искали горожан, перебегающих железнодорожные пути

В Карелии состоялись рейды транспортных полицейских на несанкционированных переходах железной дороги.

Сотрудники транспортной полиции совместно с представителями транспортной организации провели рейд в районе улицы Достоевского и в районе железнодорожной станции Голиковка в Петрозаводске.

"Здесь ежедневно, несмотря на запрещающие знаки, нарушая административное законодательство и рискуя собственной жизнью, горожане переходят железнодорожную магистраль" - пояснили в пресс-службе транспортной полиции.

Сотрудники провели профилактические беседы с нарушителями. Железнодорожники вручили всем памятки, напоминающие о соблюдении правил безопасного перехода через железнодорожные пути, и напомнили о необходимости выключать музыку в наушниках, а также снимать капюшон при нахождении на объектах транспорта.

Полицейские также рекомендовали горожанам установить на телефон приложение "Safe Train – Берегись поезда", которое в случае приближения человека к железной дороге блокирует трансляцию музыки и видеороликов.

"Основной причиной получения травм и гибели граждан при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры является грубое нарушение пострадавшими правил личной безопасности", - сообщили в транспортной полиции.

Ранее сообщалось, как уроженец Карелии обокрал "нереально красивую" девушку на вокзале в Санкт-Петербурге.

фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Цены на автомобили отечественных брендов в Карелии выросли третий раз за месяц

Стоимость новых легковых автомобилей отечественных марок в Карелии за неделю выросла на 0,4% - в марте автодилеры уже трижды поменяли ценники.

Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 16 по 22 марта.

За первую неделю марта автомобили отечественных марок подорожали, в среднем, на 3,5 тыс. рублей, к середине месяца – еще на 11,2 тыс. К концу месяца средняя цена выросла еще на 2,4 тыс. рублей. В итоге стоимость отечественных легковушек сейчас превышает 665018 рублей. В Карелии цены на автотранспорт растут быстрее, чем, в целом, по России. О причинах читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

фото: Администрация Петрозаводского городского округа /ВК

Власти Петрозаводска отчитались о результатах отлова бездомных животных

Сотрудники мэрии Петрозаводска призывают владельцев домашних животных не выпускать их одних на улицу, поскольку там регулярно ведется отлов.

Компания "Северин" ведёт отлов безнадзорных животных в карельской столице. Подрядчик работает в разных районах города, в том числе, в соответствии с заявками, поступающими от петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

"С середины марта организация отловила 35 собак. За животными осуществляются необходимый присмотр и уход. Специалисты администрации совместно с сотрудниками службы отлова провели объезд для выявления стай собак, по которым поступают обращения от горожан. Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных", - говорится в заявлении мэрии города.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак, сообщают в администрации.

"С 2019 году при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животных. В результате слаженной работы удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации "Первый петрозаводский общественный приют", "Надежда", "Дорога домой", а также неравнодушные горожане", - заявили в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, как добрые люди собрали бездомным псам Петрозаводска более четырех тонн гречки.