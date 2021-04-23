Чем запомнился этот день

фото: © kremlin.ru

Путин согласился сделать длинные выходные в мае

Президент Владимир Путин согласился с предложением Роспотребнадзора сделать майские праздники непрерывными.

Роспотребнадзор попросил Путина сделать майские выходные в России непрерывными. Президент РФ Владимир Путин одобрил инициативу, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно указу президента, майские выходные в России будут непрерывные. С инициативой выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В ведомстве предложили сделать дни с 1 по 11 мая нерабочими. Глава государства поддержал идею.

«Если вы считаете, что это все-таки необходимо — хорошо, мы так и сделаем. Сегодня соответствующий указ подпишем», — сказал Путин.

Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая, а также с 8 по 10 мая. Таким образом, с 4 по 7 мая должны были быть рабочими.

фото: Юлия Утышева / https://goldenmask.ru/spect_2218.html

Театр кукол Карелии получил «Золотую маску» за спектакль «О рыбаке и рыбке»

Театр кукол Карелии получил высшую национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучший спектакль в театре кукол".

Спектакль режиссера Яны Туминой "О рыбаке и рыбке" (художник-постановщик - Кира Камалидинова, художник по костюмам - Анис Кронидова, композитор - Дмитрий Максимачёв), поставленный в Театре кукол Карелии (Петрозаводск), был выдвинут на премию "Золотая маска" в четырех номинациях.

По результатам конкурсного отбора постановка получила высшую национальную театральную премию в номинации "Лучший спектакль в театре кукол". Об этом сообщили в официальной группе театра.

В этом году по итогам сезона 2019-2020 в конкурсной программе "Маски" участвовали 56 спектаклей - претендентов на премию в музыкальном и драматическом театре, театре кукол, а также в номинации "Эксперимент".

Премьера спектакля "О рыбаке и рыбке" по сказке А.С. Пушкина состоялась 24 ноября 2019 года. Работа над постановкой была начата летом 2019 года с театральной лаборатории и дальше спектакль создавался "здесь и сейчас" в живом поиске смыслов, фактур, света, шума и дыхания моря, взаимоотношений и оценок.



Режиссёрский жанр спектакля – "притча о семейной жизни для взрослых, очень взрослых и детей". Хрестоматийная сказка преображается в постановку с глубоким философским подтекстом, ёмкий и краткий пушкинский текст раскрывается как история о страстях и покаянии, о пути человека к Богу и о пути человека - через Бога - к человеку, поскольку именно «человек есть мера всех вещей». От корыта к корыту спектакль движется как монодрама Старика, пытающегося преодолеть разрыв со Старухой. Море в этом спектакле является таким же полноценным героем спектакля, как и Старик со Старухой. Оно вступает с персонажами в диалог, оно дышит и волнуется, меняет цвет. В общении с морем раскрываются главные персонажи спектакля, лучом света в нём появляется золотая рыбка.

фото: © Администрация Петрозаводска

Бассейн H2O в Петрозаводске закрылся на неопределенный срок

Администрация бассейна H2O на Древлянке объявила о закрытии спорткомлекса на неопределенный срок.

Сообщение о закрытии популярного в Петрозаводске бассейна появилось накануне вечером в официальной группе спорткомплекса.

В размещенном объявлении указывается, что с 23 апреля бассейн будет закрыт на неопределенный срок по техническим причинам.



«Приносим извинения в связи с вынужденным закрытием. Информация об открытии будет размещена на сайте», - говорится в объявлении.

фото: © Антон Вергун/ТАСС

Парфенчиков: «Надо объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться»

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение правительству разъяснить населению, что тарифы на электроэнергию в перспективе могут значительно вырасти, поэтому надо переходить на использование природного газа.

Такое поручение глава республики дал сегодня на заседании правительства.

«Надо с людьми работать и объяснять им, что эта ситуация в перспективе может закончиться… объяснять людям, что дешевая электроэнергия может закончиться», — сказал глава республики. Почему это произойдет, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © freepik.com

Роспотребнадзор закрыл в Петрозаводске два бассейна

В настоящее время работа бассейнов H2O и «Онего» в Петрозаводске временно приостановлена.

По информации администрации бассейнов в воде превышено содержание хлороформа, сообщается в паблике "Спорт – норма жизни Карелия"

Согласно СанПиН, с таким содержанием хлороформа в воде бассейны не могут работать. Напомним, что нормы СанПиН были изменены в марте текущего года: допустимое содержание хлороформа – 0,06 мг/л; ранее показатель был – 0,1 мг/л.

По словам администрации, ежегодно весной в воде отмечается повышение уровня хлороформа, качество воды падает, повышается цветность. Подобные ситуации бывали и раньше.

В ближайшее время руководителями бассейнов будут проводиться анализы воды, предприняты меры по восстановлению допустимого уровня хлороформа. По предварительным данным, для восстановления качества воды потребуется около двух недель, после чего работа учреждений возобновится.

Ранее сотрудник бассейна H2O сообщил, что спорткомплекс закрыл Роспортребнадзор из-за плохого качества воды.

Смертельную аварию с тремя погибшими на трассе в Карелии устроила молодая девушка

В ГИБДД Карелии рассказали подробности страшной аварии в Лахденпохском районе, которая унесла три жизни.

По предварительным данным, 22 апреля в 9.55 на 165км федеральной автодороги А-121 «Сортавала» в Лахденпохском районе 27-летняя жительница Ленинградской области, управляя фургоном Fiat Ducato допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречным грузовым автомобилем «ГАЗ».

В результате ДТП в автомобиле «ГАЗ» погибли 3 человека – мужчины 42-х лет, 53-х лет, 50-ти лет. 51-летний водитель «ГАЗа» с полученными травмами был доставлен в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

В автомобиле Fiat травмы получили водитель и её 24-летняя пассажирка. Обе пострадавшие находятся на стационарном лечении. Все участники дорожной аварии являются жителями Ленинградской области. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в паблике пожарно-спасательной службы Лахденпохского района были опубликованы фото с места смертельного ДТП.

фото: © кадр из видео

В Минздраве Карелии рассказали о состоянии элекромонтажника, который упал вниз головой на площади в Петрозаводске

Рабочий, получивший серьезные травмы после падения вниз головой, был экстренно прооперирован.

Как сообщили сегодня «Столице на Онего» в пресс-службе Минздрава Карелии, в данный момент прооперированный электромонтажник находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Напомним, 22 апреля в 8.22 в Петрозаводске на площади Кирова во время демонтажа воздушных линий рабочий упал с 5-метровой высоты. Как отметили очевидцы, рабочий, несмотря на правила техбезопасности, работал на высоте не с люльки, а с лестницы.

Момент падения рабочего попал в объектив камеры наружного наблюдения камеры «Сампо.ру».

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ.

фото: © кадр из видео

Иномарка в Петрозаводске устроила ДТП, из-за которого упал пассажир «скорой» (ВИДЕО)

На улице Гоголя иномарка притерла автомобиль скорой помощи.

В минувший четверг, 22 апреля, в 13.42 на улице Гоголя у дома № 56 произошло ДТП с участием легкового автомобиля Daewoo Nexia и автомобиля Скорой медицинской помощи, сообщается на сайте «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Судя по видео, ДТП произошло, когда легковой автомобиль выполнял маневр перестроения вправо, а медицинский автомобиль двигался в прямом направлении без изменения движения.

Автомобили притерлись бортами. Водитель автомобиля Скорой медицинской помощи предпринял экстренное торможение. В медицинском автомобиле произошло падение пассажира.

Видеокамеры компании «Ситилинк» и «Сампо.ру» запечатлели момент ДТП.

фото: ont.by

Пенсионерка выпала из окна в Петрозаводске и получила тяжелые травмы

Пожилая жительница карельской столицы была госпитализирована в больницу после падения из окна.

Инцидент произошел в четверг, 22 апреля, в Петрозаводске. Информацию об этом подтвердили «Столице на Онего» в МВД.

В полицию в 17-25 поступило сообщение из больницы скорой помощи, куда была доставлена женщина 34 года рождения, выпавшая из окна квартиры, где проживала. ЧП произошло в Первомайском районе города.

В полиции не уточнили этаж, с высоты которого приозошло падение. По информации «Столицы на Онего», пенсионерка выпала со второго этажа и получила серьезные травмы.

Сотрудники полиции проводят проверку обстоятельств случившегося.

Ранее сообщалось, что следователи проверяют обстоятельства падения рабочего на главной площади Петрозаводска.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии / ВК

В Петрозаводске появились подробности конфликта водителей, в ходе которого был избит инструктор автошколы

В полиции предполагают, что стычка автомобилистов могла закончиться не избиением, а дракой, в результате которой пострадали обе стороны.

Полиция в ходе проверки инцидента, произошедшего в марте в Соломенном, пришла к предварительному выводу, что на месте стычки водителей могло быть не избиение автоинструктора, а вероятная обоюдная драка. Об этом «Столице на Онего» рассказали в МВД.

Напомним, в начале марта сообщалось, что водитель «Suzuki Grand Vitara» жестоко избил пожилого инструктора автошколы. Конфликт мог возникнуть после того, как машина под управлением ученика заглохла в снегу. Хозяин иномарки якобы возмутился ошибкой начинающего водителя, перекрыл дорогу заглохшему учебному автомобилю, после чего избил вышедшего из машины пожилого преподавателя автошколы. Пострадавший обратился к медикам и в полицию.

В МВД сообщили «Столице на Онего», что проверка обстоятельств происшествия продолжается. При этом, по предварительной версии, усматривается обоюдная вина сторон конфликта. Предполагается, что телесные повреждения могли получить оба участника стычки в ходе драки. Окончательное решение примет суд, пояснили в полиции. Материалы в суд будут направлены после завершения проверки.

фото: © pxhere.com

Собака поцарапала лицо жителя Карелии – и он умер

В поселке Ледмозеро Муезерского района Карелии собака грязными лапами поцарапала местного жителя, и он скончался от сепсиса.

На своей странице депутат Татьяна Коханская из поселка Ледмозеро Муезерского района сообщила, что была на похоронах в своем избирательном округе и оказала поддержку местной семье, чей сын скончался от сепсиса.

"Из беседы с убитой горем матери и документа по установлению смерти поняла – сепсис, который, возможно, наступил в результате неосторожного обращения с собакой во дворе 8-квартирного дома. Собака поцарапала лицо умершего. Пострадавший скончался в больнице Костомукши спустя несколько часов после того, как его привезла "скорая"",- написала депутат.

фото: © Александр Демьянчук/ТАСС

В Карелии число умерших от коронавируса достигло 450 человек с начала пандемии

В Карелии от коронавируса скончались еще три пациента, а общее число жертв пандемии достигло 450 человек.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, информирует оперативный штаб по борьбе с заболеванием. В Сегежской ЦРБ скончалась жительница поселка Колово Пудожского района 1949 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончался житель Кондопоги 1947 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1952 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.



Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 63 человек. Из этого числа заболевших — 62 человека, из них 17 имеют симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 62 человека.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 450 человек. Число выздоровевших — 43443 человека. Об этом сообщается на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7406,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3227,4 случая, по Северо-Западу — 5678,4.

фото: © пресс-служба администрации Петрозаводска

Стало известно, почему закрылся бассейн H2O в Петрозаводске

Сотрудник бассейна H2O пояснил причину закрытия комплекса на неопределенное время.

"Нас закрыл Роспотребнадзор из-за плохого качества воды, - сообщил сотрудник бассейна H2O. - Когда откроют, неизвестно. Идет проверка".

Ранее сообщалось, что с 23 апреля бассейн H2O, рассположегнный на улице Хейкконена, будет закрыт на неопределенный срок по техническим причинам.

фото: © кадр из видео

Авария с участием трех автомобилей произошла в Петрозаводске (ВИДЕО)

Сразу три автомобиля не смогли поделить Кукковское кольцо.

Камера наружного видеонаблюдения компании «Ситилинк» зафиксировала аварию на Кукковском кольце.

Сначала две легковые машины, одна из которых с внутреннего радиуса поворачивала на Комсомольский проспект, а вторая по внешнему радиусу продолжала движение по кольцу, притерли друг друга. Затем, когда один из автомобилей остановился посреди дороги, в него сзади врезался третий участник ДТП — еще одна легковая машина.

Водители покинули свои авто и продолжили дискуссию уже на свежем воздухе. Пострадавших непосредственно в ходе ДТП нет.

Ролик был размещен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: Камера наблюдения «Сампо.ру» / скриншот видео

Следователи проверяют обстоятельства падения рабочего на главной площади Петрозаводска

Следком Карелии приступил к проведению доследственной проверки по факту падения мужчины при производстве работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Об этом информирует сайт карельского Следкома.

22 апреля монтажник слаботочных сетей производил работы по демонтажу кабельной линии временного электроснабжения катка на площади Кирова в Петрозаводске. Мужчина находился на высоте около шести метров.

В ходе выполнения работ он упал с лестницы на асфальт. Пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в Минздраве, пострадавший был экстренно прооперирован. На момент получения комментария мужчина был в реанимации в тяжелом состоянии.

Прокуратура Карелии организовала проверку по информации СМИ о получении мужчиной травм при проведении монтажных работ на площади Кирова в Петрозаводске.

Момент происшествия на площади Кирова зафиксировала камера наблюдения компании «Сампо.ру».

фото: © pixabay.com

Федеральную трассу в Карелии перекроют из-за строительства высоковольтной линии

В связи с работами по строительству высоковольтной линии с 26 по 29 апреля движение по трассе «Кола» в Прионежском районе будет несколько раз перекрываться.

В связи с выполнением работ по строительству высоковольтной линии, с 26 по 29 апреля, движение по трассе «Кола» между деревнями Вилга и Половина в Прионежском районе будет периодически перекрываться.

Трасса будет перекрываться с 15-00 до 16-00, 3 раза по 10 минут.

МВД рекомендует водителям заранее продумывать маршрут с учетом вероятной остановки.

фото: © pixabay.com

В Карелии открылось Альцгеймер-кафе

В Кондопоге открылось Альцгеймер-кафе «Незабудка» для людей с нарушениями памяти.

В Кондопоге открылось Альцгеймер–кафе для пожилых людей с нарушениями памяти. На встречи, организованные в рамках приходят и сами пожилые люди, и их родные, сообщает Агентство социальной информации.

По словам руководителя центра «Преодоление», врача-психиатра Романа Унукайнена, эти встречи крайне нужны пожилым людям, страдающим расстройством памяти. Они позволяют им не замыкаться в себе, преодолевать социальную изоляцию, которая ускоряет разрушение их когнитивных способностей. В клубе такие люди получают положительные эмоции, могут разделить радость друг с другом.

Кроме того, собрания клуба помогают родственникам людей с деменцией бороться с эмоциональным выгоранием.

Первоначально встречи проходили под эгидой проекта «Альцкон», проходившем на средства Минсоцзащиты Карелии. Проект закончился, но встречи оказались настолько востребованными, что волонтеры продолжили проводить их самостоятельно.

В развитых странах уже давно функционируют подобные кафе, но в России пока работают только 6 заведений. Кроме нашей Кондопоги, они есть только в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде.

Более подробно с работой Альцгеймер-кафе нарушениями памяти можно здесь.

фото: Алексей Даничев/visualrian

Глава Карелии: «Инвесторы уже в очередь выстраиваются»

Реконструкция дорожной и другой инфраструктуры, необходимой для развития туризма, вызвала резкий рост интереса инвесторов к Карелии, считает глава республики.

Об этом Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства Карелии.

В качестве примера он привел Медвежьегорский район, привлекательность которого для инвестиций в сферу туризма выросла в связи с реконструкцией автодороги в направлении музея «Кижи». Автодорога позволит туристам добираться на автотранспорте до берега Онежского озера, отделенного от острова Кижи узким проливом. В результате, музей будет доступен для посещения не только летом, но и круглый год. По словам Парфенчикова, предприниматели оценили эти перспективы и захотели строить гостиницы в Медвежьегорском районе. «Сейчас это инвесторам интересно, не надо убеждать никого — они уже в очередь выстраиваются», — сказал губернатор. По его словам, такая же тенденция наблюдается и в других районах Карелии. Сколько новых отелей и турбаз будет открыто в 2021 году, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Елена Мотрий / ВК / скриншот видео

«Не страшна нам бомбежка любая»: в Карелии районные чиновники участвуют в патриотическом челлендже

Сотрудники администрации Кондопожского района приняли участие в патриотическом челлендже, исполнив «Песенку фронтового шофера».

Кондопожские чиновники спели популярный шлягер «Песенка фронтового шофера». Ролик выложила в соцсети директор школы № 8 Кондопоги Елена Мотрий.

Песню исполняют восемь женщин и один одетый в военную форму мужчина, который при этом сидит за игровым рулем.

В посте в соцсети сообщается, что исполнители принимают участие в челлендже «Песни Победы».

«Вызов принят! Отдел образования и социальной политики АКМР продолжает челлендж „Песни Победы“! Передаёт эстафету Центру культуры и досуга Кондопожского городского поселения», — говорится в посте.

Слова «Песенки фронтового шофера» написали Борис Ласкин и Наум Лабковский, музыку сочинил Борис Мокроусов.

фото: © Сергей Юдин/«Республика»

В Карелии рысь Вася вышел на свободу после принудительного лечения (ФОТО)

В Международный день Земли в Карелии на волю отпустили рысь, пойманную ранее на улице в Петрозаводске.

В минувший четверг, 22 апреля, в свою естественную среду обитания вернулась рысь, которую месяц назад обнаружили в Петрозаводске, сообщается в паблике "Республика Карелия".

Животное было истощено и пришло в город в поисках еды, поэтому хищника поймали и передали ветинспекторам. Они поместили Васю (так назвали подопечного) в специальный зоокомплекс, где за ним ухаживали: лечили, кормили и давали витамины.

В четверг сотрудники Минприроды республики выпустили рысь в лес неподалёку от Пряжи.

Напомним, ранее в оббъектив камеры наружного наблюдения попал момент, как рысь гуляла по улице Зайцева в Петрозаводске.

фото: © Столица на Онего

Дмитрий Беленихин: "Мир, Труд, Май, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести"

Известный в Карелии путешественник высказался о запрете властями республики отмечать 1 мая.

Карельские власти запретили отмечать 1 мая, отказав коммунистам и профсоюзам в проведении традиционно организуемой ими демонстрации. Известный в Карелии путешественник, дайвер, фотограф считает, что МИР, ТРУД, МАЙ, а также любая связь с наследием СССР, теперь не в чести.

«Историческую память пытаются вымарать из сознания людей всеми доступными способами, и надо заметить, подвижки есть. Мы уже как должное воспринимаем игнорирование властями 1 мая и 7 ноября, насаждение новых странных праздников, даты которых мало кто помнит, а уж средневековую историческую подоплёку вообще никто кроме историков и чиновников не знает, мы привыкли к губернаторским поздравлениям нас с днями Петра и Февронии, Крещением и Курбан Байрамом, днём рождения то Медведева, то Кадырова, но полным отсутствием упоминаний даже юбилеев революции, или первых лиц своей Родины, СССР, от истории которого так любят открещиваться наши чиновники», — пишет Дмитрий Беленихин.

Подробнее читайте в рубрике «Личное мнение».

фото: © freepik.com

Глава Карелии разрешил охоту с собаками на бурого медведя

Руководитель республики Артур Парфенчиков разрешил охотиться с собакой на бурого медведя с 25 апреля по 31 мая.

Накануне глава Карели подписал соответствующий указ. Об этом Артур Парфенчиков сообщил на своей странице в соцсети.

«Охотиться на бурого медведя с собакой в Карелии можно с 25 апреля по 31 мая. Кроме того, охота на волка теперь разрешена с 1 августа по 31 марта», — пишет Парфенчиков.

О необоснованном запрете на добычу бурого медведя с охотничьими собаками проблемах охотников глава Карелии узнал в минувшую субботу на личном приеме от жителя Калевалы Валентина Матяха.

«Охотовед с 40-летним стажем пояснил, что это традиционный вид русской охоты. И эта традиция появилась не на пустом месте: собака помогает охотнику „добрать“ раненого зверя, который может представлять угрозу для местных жителей, лесозаготовителей и туристов. Также Валентин Григорьевич обратил внимание на необходимость продлить охоту на волка. Это актуально для Калевальского района, где увеличение численности хищников угрожает популяции северного оленя», — рассказал руководитель региона.

Ранее сообщалось, охотники добыли пять волков, терроризировавших жителей поселков на севере Карелии.

фото: "Столица на Онего"

Праздничный салют прогремит в Петрозаводске 9 мая

На День Победы жителей столицы Карелии ждут концерты, парад и салют - появилась полная программа празднования.

Стало известно, какие праздничные мероприятия пройдут в Петрозаводске 9 мая. Как сообщили в администрации Петрозаводска, в преддверии 76-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне Городской дом культуры готовит большую праздничную программу.



Торжественные мероприятия 9 мая начнутся в 9.00 с церемонии возложения цветов и венков к Вечному огню и продолжатся в 10.15 у стелы «Город воинской славы».



В 11.00 по площади Кирова торжественным маршем пройдут военнослужащие Петрозаводского гарнизона, парадные расчеты Пограничного управления, МВД, МЧС, ветераны боевых действий, кадеты и юнармейцы. После марша в 11.30 состоятся показательные выступления воспитанников спортивных школ города.



В 11.45 на площади Кирова начнется концертная программа «Песни, что вернулись к нам с войны». Откроет ее лауреат всероссийских и международных конкурсов Валентина Моисеева.



В 14.00 - традиционная массовая легкоатлетическая эстафета и республиканский фестиваль «Фитнес-прорыв».



С 14.00 до 15.00 у стелы «Город воинской славы» впервые пройдет поэтический марафон «Строки, опаленные войной» с участием лучших чтецов городского творческого проекта «Цена Победы».



Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году будет вновь проходить в онлайн-формате. Присоединиться к шествию можно на сайте проекта: https://2021.polkrf.ru/. Начало трансляции - в 15.00.



На территории Зарецкого парка у реки Лососинки с 11.30 будут работать торговые ряды, ресторанный дворик, всех желающих угостят «солдатской кашей». Здесь же можно будет посетить выставку военных реликвий, поучаствовать в акции «Распишись за деда». Помимо этого, гости праздника узнают о работе полевой почты, побывают на мастер-классах «Военный треугольник», «Письмо с фронта», «Открытка к 9 мая».

В 13.00 на малой концертной площадке в пойме реки Лососинки стартует творческий марафон.



В 16.30 горожан приглашают присоединиться к музыкальному проекту «76 песен Победы». В праздничной программе:

- концертные номера творческих коллективов Петровского дворца,

- выступления участников городского патриотического фестиваля «Салют Победе!» (в 17.30),

- эстрадный концерт молодых исполнителей города (в 18.30),

- песенное поздравление от вокальной студии «Соло» (в 19.30),

- концерт Николая Пищулова и группы «Мысли вслух» (в 20.00).



Финалом творческого марафона в 21.00 станет выступление артистов Национального ансамбля песни и танца Карелии «Кантеле» с программой «Песни Победы».



Завершатся праздничные мероприятия в 22.00 фейерверком «Огни Победы».

фото: © pixabay.com/

Желание девушки выпить лимонада обернулось для жителя Карелии двумя проблемами

Поход за лимонадом для девушки обернулся жителю Костомукши посещением спецприемника, потерей шапки, денег и телефона, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши обратился 50-летний горожанин. Он сообщил, что из его квартиры были похищены личные вещи.

Мужчина пояснил, что несколько дней назад пригласил к себе в гости знакомую. Встреча не обошлась без спиртного. Затем девушке захотелось лимонада, и хозяин жилья отправился в магазин. Однако приобрести напиток ему не удалось – полицейские привлекли мужчину к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии опьянения и впоследствии доставили в специальное помещение для задержанных.

Когда заявитель вернулся домой, гостьи там не обнаружил. Вместе с ней пропали брендированная шапка, мобильный телефон стоимостью более 3 тысяч рублей и две банковских карты, с которых, как костомукшанин выяснил позже, были списаны все накопления – 36 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемую – 39-летнюю местную жительницу. При личном досмотре полицейские изъяли у неё похищенный головной убор.

Женщина дала признательные показания и рассказала, что смартфон она сбыла, деньги с банковской карты обналичила и потратила в различных магазинах.

По признакам составов преступлений возбуждены уголовные дела. В настоящее время подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

фото: © паблик Вконтакте «Академия смешанных единоборств "KNOCKOUT"»

Спортсменка из Карелии стала чемпионкой России по кикбоксингу

Карельская спортсменка Екатерина Зимина победила на открытом чемпионате и первенстве Федерации кикбоксинга России.

В городе Красноармейск Московской области с 16 по 18 апреля проходил открытый чемпионат и первенство Федерации К-1 России. Об этом рассказали в паблике Академии смешанных единоборств «KNOCKOUT».

Воспитанница петрозаводского клуба смешанных единоборств «KNOCKOUT» Екатерина Зимина из Карелии завоевала «золото» на чемпионате, показав высокий уровень подготовки.

Тренером спортсменки является Руслан Гевкан.

фото: © 2 пожарно-спасательный отряд ФПС по РК

На севере Карелии сгорел строящийся частный дом (ФОТО)

Пожарные Костомукши потушили огонь, охвативший строящийся частный дом в дачном поселке недалеко от города.

В Костомукше 22 апреля в 3.23 пожарные тушили огонь в частном доме. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 9 человек личного состава пожарной части. Информация об этом появилась в паблике Костомукшского пожарного отряда.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в строящемся частном одноэтажном доме в дачном поселке Заречный, по улице Молодежная. Причины возгорания уточняются. Погибших и пострадавших нет.

фото: pixabay

Гостиницы и мотели в Карелии второй раз с начала года подняли цены

Гостиницы, турбазы и другие места коллективного размещения уровня от 1 до 5 «звезд» в Карелии в середине апреля снова повысили цены за проживание – это произошло уже второй раз с начала 2021 года.

Такой вывод следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 13 по 19 апреля.

Больше всего выросла средняя стоимость проживания в гостинице 3* — на 2,6%. Номер в такой гостинице стоит, в среднем, почти 1346 рублей на человека в сутки. На сколько выросли цены в других местах коллективного размещения, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Полиция Беломорска

Пьяный водитель в Карелии ночью дыхнул на полицейского и попал под суд

В Беломорске ночью остановлен пьяный водитель иномарки, сообщили в полиции города.

В паблике "Полиция Беломорска", сообщается, что в начале третьего ночи 23 апреля для проверки документов сотрудники ДПС остановили автомобиль Ford Fiesta. При общении с водителем были выявлены признаки опьянения, а именно запах алкоголя изо рта. При прохождении освидетельствования у 45-летнего местного жителя установлено состояние опьянение.

В отношении правонарушителя составлен административный материал, решение по которому примет суд.

За пять месяцев 2021 года на территории Беломорского района сотрудники Госавтоинспекции от управления транспортными средствами отстранили 28 водителей, находившихся в состоянии опьянения. 5 водителей, сели за руль в пьяном виде повторно, за что в отношении данных граждан возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

фото: Совет Федерации

Сенатор Игорь Зубарев рассказал, когда можно будет получить компенсацию за путевку в детский лагерь

Вернуть 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря родителям можно будет уже этим летом, рассказал сенатор от Карелии Игорь Зубарев.

В ходе пленарного заседания Совета Федерации 23 апреля сенаторы обсудили вопросы реализации положений, содержащихся в Послании президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Так, в ближайшее время парламентариям необходимо проработать вопрос о введении возврата 50% от стоимости путевки в детские оздоровительные лагеря, чтобы уже этим летом родители могли воспользоваться этой льготой.

«Президент в своем послании уделил особое внимание здоровью детей. По его словам, детский отдых нужно сделать максимально доступным. К сожалению, сегодня далеко не все семьи могут выделить от 27, 5 тысяч до 50 тысяч рублей на покупку для ребенка путевки в оздоровительный лагерь. И для Карелии, где не осталось ни одной стационарной загородной базы отдыха для детей, эта проблема стоит очень остро. Министерство образования и спорта республики планирует в 2021 году охватить оздоровительным отдыхом не менее 12 тысяч детей, но ребятам предлагают по сути только пришкольные лагеря. За пределы Карелии, в лагеря на море, рассчитывают отправить не менее 2,3 тысяч детей. При этом республика закупит только около 850 путевок для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Поэтому, когда будет введен возврат половины стоимости путевки, то большее число семей сможет отправить своей ребенка на полноценную смену в оздоровительный лагерь», — уверен Игорь Зубарев.

В весеннюю сессию сенаторы рассмотрят и предложения президента по развитию студенческого туризма. Глава государства выступил с инициативой уже в этом году запустить пилотные проекты, включая проживание в университетских кампусах и общежитиях других регионов для студентов, которые летом отправятся путешествовать по стране. Так же планируется продлить программу кешбэка за путешествия по России по меньшей мере до конца года.

В Совете Федерации сегодня предложили провести ревизию инфраструктуры детского здравоохранения: все больницы и поликлиники, которые в регионах были не достроены или до конца не реконструированы, должны получить финансирование при утверждении федерального бюджета на 2022 — 2024 годы.

«Глава Карелии, отчитываясь о работе правительства за 2020 год, отметил, что в настоящее время продолжаются работы по реконструкции помещений для детской поликлиники в Сегеже. Важно посмотреть, какие детские учреждения здравоохранения нуждаются в больших ремонтах или новых зданиях. Вопрос по развитию инфраструктуры детского здравоохранения является одним из самых главных приоритетов верхней палаты российского парламента», - отметил сенатор.

фото: Яндекс. Карты

Прием граждан в подразделениях МФЦ Карелии возобновится по «довирусным» правилам

Отделы МФЦ в Карелии с 26 апреля возобновят приём граждан в порядке живой очереди, отменный ранее из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

«С 26 апреля 2021 года приём заявителей во всех отделах предоставления государственных и муниципальных услуг ГБУ РК МФЦ будет осуществляться как в порядке живой очереди, так и по предварительной записи», — говорится в сообщении. Есть одно условие для тех, кто придет на прием в порядке живой очереди — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».