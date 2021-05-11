Важные новости, которые вы могли пропустить

фото: © правительство Карелии

Новый сити-менеджер может появиться у Петрозаводска завтра

На завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

Вопрос «Об избрании Главы Петрозаводского городского округа» стоит первым в повестке сессии Петросовета, назначенной на среду, 12 мая.

На сессии депутаты намерены назначит нового сити-менеджера карельской столицы, который займет кресло Ирины Мирошник, полномочия которой в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля.

Депутаты выберут нового сити-менеджера из числа кандидатов, ранее представленных им конкурсной комиссией. Напомним, 30 апреля члены конкурсной комиссии отобрали двух кандидатов на должность главы Петрозаводска. Оба — провластные выдвиженцы: замглавы Карелии по внутренней политике Владимир Любарский и заместитель премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игорь Корсаков.

Кандидатов на пост нового сити-менеджера определяла комиссия, состоящая из восьми человек, половину из которых выбирал городской совет, оставшуюся половину назначал глава региона. Представителями Петросовета в комиссии были депутат Галина Васильева, депутат Дмитрий Кузнецов, депутат Павел Петров и почетный гражданин Петрозаводска Николай Черненко. От главы республики Артура Парфенчикова в комиссию вошли член Общественной палаты Карелии Илья Герасев, заместитель главы республики Татьяна Игнатьева, депутат регионального Заксобрания Анна Лопаткина и премьер-министр карельского правительства Александр Чепик.

На этой же сессии горсовета депутаты намерены наградить бывшего сити-менеджера Петрозаводска Ирину Мирошник грамотой.

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Массовая стрельба в школе произошла в Казани

В одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек.

11 мая в школе № 175 в Казани произошла стрельба. По данным ТАСС, на данный момент число погибших достигло 9 человек, среди них девять детей.

Сообщается, что Детская республиканская клиническая больница Татарстана приняла 18 детей после стрельбы в школе, шесть из них находятся в крайне тяжелом состоянии.

Согласно последним данным, напавший на школу в Казани - 19-летний молодой человек - действовал в одиночку. Его задержали.

Следственный комитет возбудил дело о массовом убийстве после стрельбы в Казани.

Президент России Владимир Путин после ЧП в школе в Казани поручил срочно ужесточить правила оборота оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельное поручение [президентом РФ] было дано [главе Росгвардии Виктору Золотову] с тем, чтобы срочно было проработано новое положение о видах оружия, которое может быть в гражданском обороте, может быть на руках у населения, с учетом вида стрелкового оружия, которое использовал стрелявший», — сказал представитель Кремля.

«Дело в том, что иногда в качестве охотничьего оружия регистрируются виды стрелкового вооружения, которые в некоторых странах используются как штурмовые винтовки, и так далее. Это тоже будет Росгвардией срочно прорабатываться», — уточнил Песков.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

фото: © Столица на Онего

Участники опроса сделали выбор относительно кандидатов на пост главы Петрозаводска

Участники опроса ответили на вопрос: кого из выбранных комиссией кандидатов они бы хотели видеть на посту главы Петрозаводска.

В опросе приняли участие 1028 человек, большинство из которых – 746 (72%) признались, что ни Любарского, ни Корсакова они бы не хотели видеть на посту главы Петрозаводска.

Оставшиеся 282 респондента поделили голоса, отдав 189 (18%) за заместителя главы Карелии по внутренней политике Владимира Любарского и 93 (9%) за заместителя премьера по вопросам здравоохранения и соцзащиты республики Игоря Корсакова.

Напомним, что 12 мая на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

В Петрозаводске нашли тело на пожаре, куда не доехала попавшая в ДТП пожарная машина

Пожар в четырехэтажном доме на улице Железнодорожной, куда направлялась попавшая в смертельное ДТП пожарная машина, унес жизнь одного человека.

Напомним, 9 мая в 14:55 на пересечении улиц Антикайнена и Красная произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля «Ravon» не убедился в безопасности движения и столкнулся со спецавтомобилем пожарной части, двигающимся с включенным проблесковым маячком синего цвета и звуковой сигнализацией. В результате ДТП 48-летний водитель легкового автомобиля скончался, а его 17-летняя пассажирка попала в больницу.

Как сообщили «Столице на Онего» в МЧС Карелии, пожарная машина направлялась на вызов, поступивший в 14:47. В четырехэтажном доме №10 по улице Железнодорожная горела квартира. Пожар тушили 9 человек, 3 единицы техники. Возгорание было ликвидировано в 15.31. Выгорела кухня. На пожаре было обнаружено тело человека.

В данной ситуации возможно предположить, что ДТП на пересечении улиц Антикайнена и Красная унесло жизнь сразу двух человек.

Момент происшествия зафиксировали камеры наблюдения компаний «Сампо.ру» и «Ситилинк». Ролик выложен в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

фото: Владимир Виноградов / ВК

Абсолютный чемпион Карелии по бодибилдингу проверил на прочность кандидата на пост главы Петрозаводска (ФОТО)

Чемпион по бодибилдингу Владимир Виноградов провел тренировку с кандидатом на пост главы Петрозаводска Владимиром Любарским.

Об этом Владимир Виноградов сообщил на своей странице в соцсети.

«На выходных проверил на прочность и провёл персональную тренировку с кандидатом в градоначальники, в сити- менеджеры, в мэры нашего города Петрозаводска Владимиром Любарским. Владимир уже многого достиг, скинув достаточно лишнего веса, и в целом форма неплохая, но ещё есть, над чем работать! Самое главное, что есть характер и настрой дальше улучшаться и прогрессировать! Работаем», — заявил Виноградов.

Напомним, на завтрашней сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначат нового сити-менеджера карельской столицы: им станет либо Владимир Любарский, либо Игорь Корсаков.

фото: © ГИБДД Карелии

Уснувший за рулем молодой водитель устроил ДТП с пострадавшими на трассе в Карелии

В Кондопожском районе перевернулся автомобиль, пострадали два человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

По предварительным данным, 10 мая в 12.17 в Кондопожском районе на 505 км федеральной автодороги «Кола» 20-летний водитель автомобиля Renault уснул за рулем, в результате чего потерял контроль над дорогой и совершил съезд в кювет.

В ДТП пострадали два пассажира Renault - 16-летняя девушка и 28-летний мужчина.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Метцель

Следком Карелии проверяет обстоятельства гибели человека на пожаре в День Победы

Петрозаводские следователи проверят обстоятельства гибели пожилого мужчины на пожаре в День Победы: на место происшествия не доехала пожарная машина, попав в смертельное ДТП.

Следователи Петрозаводска проводят доследственную проверку по факту гибели мужчины на пожаре, сообщает Следком Карелии.

По версии следствия, девятого мая в многоквартирном доме в Петрозаводске произошел пожар. При его локализации было обнаружено тело 81-летнего мужчины, который там проживал. Причины возгорания и смерти потерпевшего устанавливаются. Следователи выясняют обстоятельства трагедии.

Напомним, девятого мая пожарная машина, направлявшаяся на вызов, попала в смертельное ДТП. Как выяснилось в дальнейшем, пожар в четырехэтажном доме на Железнодорожной улице, куда ехала эта пожарная машина, унес жизнь одного человека.

фото: официальный сайт ТХ "Лотос"

Торговый холдинг «Лотос» в Петрозаводске объявил о наборе персонала почти на 50 вакансий

Управление труда и занятости Карелии объявило о подготовке специалистов с гарантией трудоустройства в торговом холдинге «Лотос».

Как сообщили в пресс-службе Управления, на предприятиях холдинга имеется 47 вакантных рабочих мест. Торговой сети требуются 15 поваров, 13 пекарей, продавцы, кассиры, кухонный рабочий.

«Жители Карелии могут бесплатно освоить профессию „повар“ и „пекарь“ и получить гарантию трудоустройства», — говорится в сообщении. Как попасть на ярмарку вакансий, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: pixabay

В Карелии резко выросло число вакансий для начальников

Число вакансий в сфере высшего менеджмента в Карелии за месяц выросло на 24%.

Об этом говорят результаты исследования проведенного в апреле агентством по подбору персонала и поиску работы HeadHunter.

Работодателям в Карелии требуются администраторы и управляющие. Эти вакансии лидируют по уровню зарплат. Например, руководителю по развитию продаж автомобилей с пробегом предлагают зарплату от 200 тыс. рублей, техническому директору производства бумаги для гофрирования — от 150 тыс. рублей, директору гипермаркета — от 120 тыс. рублей. Какие сферы бизнес входят в топ-3 по числу вакансий, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: кадр из видео

Голодный медведь бродит у вокзала на севере Карелии (ВИДЕО)

Медведь пугает жителей Костомукши, прогуливаясь в поисках пищи у железнодорожного вокзала.

В паблике «Беседка в Костомукше Товарной» выложили видео с косолапым, который бродит у вокзала. Следы медведя костомукшане замечали здесь уже не раз. Горожане считают, что голод заставляет животное все ближе подбираться к домам.



Татьяна Бьянко/Беседка в Костомукше Товарной

«Весна, медведь проснулся, голодный. На дачах за вокзалом многие скотинку держат, он и идет на запахи. К тому же молодой, судя по видео, которое было ранее. Его достаточно отпугнуть», - пишут комментаторы.



Татьяна Бьянко/Беседка в Костомукше Товарной

«Он с прошлого года маршрут помнит. Захаживал, и какое-то время ходил по перелеску на Звездном и лыжной базе. Сами прикармливаем. Свалка в лесу на Звездном. Отходы с гаражей у комендатуры, свалка номер 2. Весна, у него там кормовая база. Мишка проснулся, хочет есть», - пишут костомукшане.

фото: Кадр из видео

Автомобиль вылетел на тротуар после ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Куйбышева.

Автомобили не поделили дорогу в центре города 10 мая в 15:54. Как пишет ДТП ПТЗ, машины двигались по проспекту Ленина во встречных направлениях. Столкновение произошло на регулируемом перекрестке, когда один из участников ДТП совершал левый поворот на улицу Куйбышева. В это же время второй участник ДТП двигался в прямом направлении.

После столкновения двигающийся в прямом направлении автомобиль отбросило вправо на тротуар. К счастью, в момент ДТП на тротуаре не оказалось пешеходов.

Момент ДТП попал в объектив видеокамеры компании «Ситилинк».

Ранее в Петрозаводске мотоциклист вылетел на встречку и столкнулся с легковушкой.

фото: © Академия ШАГ

Жить в Петрозаводске, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

У жителей Петрозаводска появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок.

Сегодня профессия IT-специалиста позволяет быть востребованным профессионалом. А ещё это возможность работать удаленно, не выходя из дома, и получать зарплату, соответствующую мировым стандартам.

Современным, востребованным и хорошо оплачиваемым специальностям в Петрозаводске будет обучать Компьютерная Академия Шаг Что ждет студентов и какие у них перспективы сегодня разберем в нашей статье.

Что такое компьютерная академия «Шаг»?

Это один из крупнейших международных учебных центров IT-образования. Существует академия с 1999 года. Сегодня у нас 145 филиала в 22 странах, где обучение идет по единой программе. При желании студент может начать обучение в Петрозаводске, продолжить в Праге, а закончить, например, в Сиэтле.

Чему конкретно будут обучать в филиале академии в Петрозаводске?

Компьютерная академия «ШАГ» специализируется на профессиональном и доступном IT-образовании. Здесь готовят профессионалов по направлениям:

- Разработка и продвижение WEB-проектов

- Графический дизайн

- Курс Python

- Курс Java

- Интернет-маркетинг

Программисты учатся созданию сайтов с 0, разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

После курса «Графический дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.

Главное — всё обучение направлено на приобретение практических навыков. Наши студенты должны соответствовать требованиям работодателей сегодня и в будущем, поэтому методисты и преподаватели постоянно работают над улучшением и обновлением программ, чтобы выпускники «ШАГа» могли достойно показать себя перед работодателем.

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“Это значит, что каждый выпускник программы Компьютерной академии ШАГ сможет найти работу не только в России, но и за рубежом”

Кто может стать студентом академии? Как поступить?

— В академию мы принимаем всех в возрасте от 15 до 55 лет. Выпускники школ могут сразу получить профессию. Студенты могут получить вторую специальность одновременно с учебой в университете. Взрослые люди, которые недовольны своей текущей работой, могут переучиться или поднять уровень знаний в сфере IT.

Каких-то особых требований к студентам нет. При приеме в академию каждый абитуриент проходит собеседование и тест на компьютерную грамотность. Если у студентов недостаточный уровень владения ПК, мы объединяем их в группы подготовительных курсов, чтобы в начале основного курса стартовые знания были у всех равны. Мы уверены, что специалистом можно стать даже с нуля.

Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Петрозаводске. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

А кто преподает в академии?

Преподаватели — специалисты ведущих IT-компаний с опытом работы минимум 5 лет. Они не только эксперты-практики в своей сфере, но и профессиональные педагоги. Их цель — сделать образование таким, каким оно должны быть: осознанным, интересным и результативным. Студенты получают не только теоретическое представление о профессии, но и реальный обмен опытом с практикующим специалистом, находясь на занятиях в аудиториях Академии.

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фото: © Сергей Бобылев/ТАСС

Судебные приставы в Петрозаводске на плечах сотрудников управляющей компании штурмовали их офис

В результате тщательно спланированной операции офис компании с долгом более 10 миллионов рублей и отсидевшим за мошенничество директором был взят, сообщили в службе судебных приставов.

В отделении судебных приставов Петрозаводска находится сводное исполнительное производство о взыскании с общества с ограниченной ответственностью долга на общую сумму 130 тысяч рублей, а также исполнительное производство об обязании ООО перечислить на расчетный счет другой компании средства в размере 10,5 млн рублей, полученные в рамках договора аутсорсинга за управление и содержание общего имущества.

Попытки приставов попасть в помещение управляющей компании были тщетны. Стены в помещении были сделаны с зеркальной тонировкой и панорамными окнами, поэтому сотрудники компании контролировали вход, видели всех желающих к ним войти и, помня о своей многомиллионной задолженности, на всякий случай не пускали никого. На телефонные звонки тоже никто не отвечал. Должник считал подобное поведение тактическим ходом.

К делу оказались привлечены силы отделения судебных приставов по розыску должников и их имущества. После длительного наблюдения за офисом, изучения ситуации и проведения аналитической работы разыскники спланировали операцию по проникновению в здание.

При входе на работу одного из сотрудников приставы силой вошли с ним, как говорится, «на плечах». Были вызваны сотрудники отделения специального назначения, и со стороны могло показаться, что офис берут штурмом.

В результате на офисную технику и мебель был наложен арест. Руководство организации отказалось оставить арестованное имущество на ответственное хранение.

Учредитель, она же заместитель директора управляющей компании, оказалась должником по исполнительному производству как физическое лицо на сумму порядка 400 тысяч рублей. На парковке у здания находился её автомобиль, который был арестован и эвакуирован на специальную стоянку.

Директор в тот день так и не появился на рабочем месте, но при этом руководил действиями своего заместителя через смс-сообщения. Впоследствии выяснилось, что мужчина — житель Москвы — ранее был судим за мошенничество, приговорен к штрафу в размере 1 миллиона рублей и отбывал наказание в местах лишения свободы. Уроки жизни прошли для него даром, на свободе мужчина вновь преступил закон.

По сути дела, деньгами добросовестных квартиросъемщиков «управляли» люди с криминальным прошлым и распоряжались ими по своему усмотрению, применяя различные мошеннические схемы.

В настоящее время судебный пристав-исполнитель обратил взыскание на денежные средства компании, находящиеся на расчетных счетах в у третьих лиц, которые также имеют отношение к этой управляющей компании.

Арестованное имущество будет реализовано в счет погашения долга.

фото: Живой Петрозаводск/vk.com/ptzlive

Жители Петрозаводска требуют вернуть скамейки на остановку в центре города

Петрозаводчане не понимают, зачем убрали скамейки на остановке у Студенческого бульвара.

Горожане возмущены тем, что на Студенческом бульваре не осталось ни одной скамейки. Недавно исчезла скамейка у остановки «Университет», располагающейся рядом с фонтаном «Молекула».

«Между двух клумб стояла скамейка. Взяли и убрали вдруг. Зачем?! На этой аллее нет ни единого места, где можно присесть, да что там присесть, даже опереться не на что, чтобы отдохнуть. Сегодня наблюдала, как девушка-инвалид с костылями смиренно ждала троллейбуса стоя. Наверное, ей было нелегко. Кто там обслуживает остановку, верните скамейку, не надо издеваться над людьми», - пишет петрозаводчанка в паблике «Живой Петрозаводск».

Пост с фото вызвал бурную дискуссию в паблике.

«По Студенческому бульвару нужны скамейки. Часто выхожу в обеденное время, чтобы посидеть на воздухе (не все же по магазинам ходить), а посидеть и негде», - пишут комментаторы.

«Они никак понять не могут, для старых людей нужны скамейки. Присесть некуда», - возмущаются горожане.

«Зато на Нойбранденбургской поставлены новые скамейки рядом со старыми. До сих пор не пойму, зачем?» - интересуются петрозаводчане.

«Скамейки убирают, присесть негде. Остановки сносят, люди стоят под дождём. Один вопрос: «Зачем??»» - задают вопросы подписчики.

Ранее жители Петрозаводска просили мэрию приставить урны к новым скамейкам на Ключевой.

фото: © Сергей Юдин/Столица на Онего

Глава Карелии выразил соболезнования родным погибших в Татарстане и предложил зажечь свечи памяти на набережной

Артур Парфенчиков принес глубокие соболезнования родным, близким погибших и всем жителям Татарстана в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня в Казани.

"Погибли дети… Мы всем сердцем разделяем эту боль. Карелия скорбит вместе с вами…", - написал глава Карелии на своей странице в соцсети.

Парфенчиков предложил петрозаводчанам в среду, 12 мая, в 18.30 прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана.

Напомним, сегодня в одной из школ Казани произошла стрельба, в результате которой погибли 11 человек.

фото: © страница Вконтакте Романа Голубева

После трагедии в Казани министр образования Карелии приказал проверить безопасность всех школ республики и позвал зажечь свечу памяти

Роман Голубев выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших в Казани и пригласил жителей Петрозаводска на набережную зажечь свечу памяти.

На своей странице в соцсети министр образования Карелии Роман Голубев написал, что в связи с трагическими событиями, которые произошли сегодня в школе города Казани, директорам всех образовательных учреждений Карелии совместно с представителями органов местного самоуправления необходимо провести комплексную проверку объектов образования, принять исчерпывающие меры по усилению безопасности на данных объектах, а также провести соответствующую профилактическую работу с обучающимися.

«Выражаю глубочайшие соболезнования семьям погибших. Приглашаю жителей Петрозаводска завтра в 18:30 принять участие в акции, объявленной Главой Карелии, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню на набережной, почтить память погибших и выразить нашу общую поддержку жителям Татарстана», — написал Голубев.

фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего

Мирошник получит грамоту от депутатов за добросовестный труд в Петрозаводске

Депутаты Петрозаводского городского совета намерены наградить почетной грамотой главу города Ирину Мирошник.

Вопрос о награждении Ирины Мирошник почетной грамотой Петрозаводского городского Совета вынесен на сессию городского парламента, которая состоится 12 мая.

«Наградить Почетной грамотой Петрозаводского городского Совета Мирошник Ирину Юрьевну, Главу Петрозаводского городского округа, за добросовестный труд, высокопрофессиональное исполнение служебных обязанностей, успехи в реализации значимых для жителей города Петрозаводска проектов и программ, эффективное взаимодействие с депутатами Петрозаводского городского Совета и большой личный вклад в развитие местного самоуправления на территории Петрозаводского городского округа», — говорится в проекте решения.

Проект решения внесен на рассмотрение депутатов на основании ходатайства и. о. председателя Петросовета Александра Ханцевича.

Напомним, полномочия Ирины Мирошник в должности главы Петрозаводска истекли 20 апреля.

Ранее сообщалось, что конкурсная комиссия определила двух кандидатов на пост нового сити-менеджера Петрозаводска. Ими стали провластные выдвиженцы — Владимир Любарский и Игорь Корсаков.

фото: © AP Photo/Hani Mohammed

Число умерших от коронавируса в Карелии приближается к 500

За минувшие сутки в республике зарегистрировано еще две смерти больных коронавирусом, сообщили в оперштабе Карелии.

В Карелии подтверждены еще два летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Республиканской инфекционной больнице скончались две петрозаводчанки 1941 и 1954 годов рождения. Обе пациентки имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего от коронавируса в Карелии скончались 496 человек.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 40 человек. Из этого числа заболевших – 39 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии.

Общее число инфицированных в коронавирусной инфекцией в Карелии составило 46207 человек, за минувшие сутки выписаны по выздоровлению 45 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7524,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3331,4 случая, по Северо-Западу – 5827,1.

фото: © Столица на Онего

Суд Петрозаводска оставил за решеткой обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар»

Арест хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова петрозаводский суд продлил до 9 июля.

На минувшей неделе, 4 мая, петрозаводский суд по ходатайству следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся 9 мая арест местного коммерсанта Гусейна Мамедова, 1966 года рождения, до 9 июля. При этом один из двоих адвокатов написавшего явку с повинной Гусейна Мамедова просил освободить его из-под стражи.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра.

Отметим, что земельные участки под спортивные сооружения можно получить в обход процедуры публичных торгов, причем в этом случае коммерсантам они обходятся гораздо дешевле.

При этом, все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая уходящего сити-менеджера Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: © из фотоархива Бориса Семенова

Автор рубрики «Как это было» рассказал, как раньше бесплатно квартиры давали

Очередной выпуск проекта «Как это было» — о советском времени бесплатного массового жилья.

В СССР было принято ходить друг к другу в гости. Праздники отмечали дома или в гостях, и только в самых торжественных случаях — в ресторане. Семьями собирались на Новый год, Первомай или дни рождения. Особенным торжеством были новоселья — частые в те годы.

Силуэты башенных кранов, новостройки на лесных опушках, машины с мебелью и разным скарбом, счастливые новоселы — приметы времени нашего детства и юности.

"Хорошо помню, как радовались, ликовали знакомые и незнакомые люди, получая бесплатные благоустроенные квартиры. Как праздновали новоселье, пригласив родню, друзей, товарищей по работе. «Ключи получили! Счастье-то какое!!!». Предвижу замечания, мол, и сейчас можно справить новоселье, взяв, например, ипотеку. Можно, конечно. Только ни от кого ни разу не слышал: «Взяли ипотеку. На двадцать лет. Платить всего ползарплаты. Счастье-то какое!!!». И на «ипотечных» новосельях я тоже не бывал: не доводилось", - вспоминает автор.

Подробнее о приметах советского времени и бесплатном жилье читайте здесь.

фото: © Администрация Петрозаводска

Чиновники Петрозаводска вернули сигарету защитнику Отечества (ФОТО)

Поврежденный памятник Защитнику Отечества в Петрозаводске восстановлен, сообщили в администрации города.

В начале мая неизвестные злоумышленники повредили памятник Защитнику Отечества, расположенный в парке Мира. Вандалы отломали сигарету, которую держал в руке воин. Специалисты управления городского хозяйства оперативно отреагировали и восстановили повреждённый элемент.

Администрация Петрозаводска призывает горожан и гостей карельской столицы бережно относиться к городскому имуществу.

Напомним, памятник Защитнику Отечества был открыт в парке Мира в 2019 году. Его автор - народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, член Союза художников России Салават Щербаков.

фото: Alars© в Суоярви/vk.com/alarssuoyarvi

Парк в райцентре Карелии выглядит как после бомбежки (ФОТО)

Благоустройство парка «Сувилахти» в Суоярви больше напоминает артобстрел.

Жители Суоярви удивлены тем, как местные власти подготовили парк к Дню Победы.

«У вас что, война еще идет? В парке "Сувилахти "в Суоярви в канун празднования Дня Победы вероятно прошел артобстрел или плановое бомбометание. Именно так он выглядит 10 мая, и своим видом вызывает подобные вопросы у гостей города», - пишут в паблике «Alars© в Суоярви».

Жители райцентра выложили фото, на которых видно, что вся территория парка в ямах и рытвинах. Видимо, это следы от благоустройства.

фото: © страница Вконтакте Ларисы Бойченко

Омбудсмен Бойченко объяснила, что такое права человека в Карелии на примере с собакой

Омбудсмен по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом, заявившим, что в России у собаки больше прав, чем у гражданина.

Лариса Бойченко разместила на своей странице в соцсети фотографию библиотечной книги, посвященной правам человека. «Национальная Библиотека РК всегда радует своими фондами, в том числе касающимися прав человека», — написала в посте омбудсмен.

В комментариях к посту пользователь соцсети оставил ироничный комментарий, поставив под сомнение факт соблюдения прав человека в Российской Федерации.

«Уверяю Вас, в России у человека нет никаких прав! У собаки их больше», — написал гость страницы карельского уполномоченного по защите прав человека.

Лариса Бойченко не согласилась с сетевым оппонентом.

«Ну как же? У Вас же было право это написать? Значит — уже есть», — парировала Бойченко.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Лариса Бойченко отмечала день памяти мученицы Ларисы.

фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Автодилеры в Карелии к майским праздникам снова переписали ценники

Стоимость новых легковых автомобилей иностранных и отечественных марок в Карелии снова выросла в начале мая.

Это следует из проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 27 апреля по 4 мая.

Средняя цена на иномарки выросла сразу на 9,4 тыс. рублей — до 1,3 млн. рублей. На сколько подорожали машины отечественных брендов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © freepik.com

Клещи покусали 101 жителя Карелии

Больше всего обращений по поводу присасывания клеща зарегистрировано в Петрозаводске - 71 из 101, сообщили в Управлении Роспотребнадзора республики.

По данным на 6 мая в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратился 101 человек, из них детей - 30 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 71 обращение, в том числе 20 детей.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в Петрозаводске, Беломорском, Кондопожском, Медвежьегорском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском и Сегежском районах.

За прошедшую неделю в лечебные учреждения Карелии с жалобами на укусы клещей обратились 42 человека, из них детей 13 человек. В Петрозаводске зарегистрировано 34 обращения, в том числе 10 детей.

Роспотребнадзор напомнил, что первое обращение по поводу присасывания клеща в этом году было зарегистрировано 14 апреля (мужчина, 61 год), присасывание произошло 13 апреля в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района, в лесу. В 2020г. первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.

фото: Владимир Рыбалко / ВК

Расстрелявший кошек живодер привлек внимание полиции в Карелии

В МВД проводят проверку после обращений жительницы, у которой неизвестный живодер расстрелял из пневматики кошку и кота.

Полицейские проводят проверку по факту стрельбы по кошкам, которую открыл неизвестный живодер. С соответствующей жалобой в правоохранительные органы обратилась женщина, у которой в результате действий злоумышленника серьезно пострадали кот и кошка. Жалоба от потерпевшей поступила в МВД шестого мая. Об этом "Столице на Онего" сообщили в полиции.

В МВД пояснили, что женщина была опрошена. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия, а также заняты поиском причастных лиц.

Ранее руководитель Первого общественного приюта для бездомных животных в Петрозаводске Владимир Рыбалко сообщил, что в селе Заозерье появился живодер, который ведет охоту на кошек.

Хозяка двух травмированных животных рассказала, что у ее кошки после нападения была раздроблена челюсть, порван язык и выбиты зубы. По ее словам, врачи в процессе операции извлекли пулю. Аналогичные травмы были обнаружены и у кота, который также стал жертвой неизвестного злоумышленника.

Общественник Владимир Рыбалко пояснил, что стрельба живодеров по домашним животным из пневматического оружия неоднократно происходит в Петрозаводске и окрестностях. Рыбалко потребовал привлечь внимание общественности и правоохранительных органов к этой проблеме.

фото: pixabay

Автодорогу в Карелии закроют ради гонщиков

Участок дороги в Пряжинском районе Карелии будет перекрыт для движения всех видов транспорта 5 июня во время проведения авторалли.

Об этом говорится в приказе Минтранса республики.

Согласно документу, движение транспорта будет запрещено 5 июня с 13.00 до 17.00 на участке Крошнозеро-Каскеснаволок-Коккойла. Схему маршрута смотрите в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © паблик Вконтакте «Администрация Сортавальского поселения»

Туристам на границе Карелии обеспечат безопасность во время просмотра местных красот (ФОТО)

В Сортавале возводят платформу, где туристы с пассажирских поездов будут фотографироваться на фоне Ладожского озера.

Как рассказали в паблике Сортавальского городского поселения, в городе на берегу залива Ляппяярви возводится платформа, предназначенная для остановки поездов и высадки туристов для фотографирования на фоне красот Ладожского озера. В настоящий момент сооружаются ограждения и лестничные марши, в дальнейшем будут установлены светильники.

Эта новость тем более актуальна, что увеличился поток туристов в Сортавалу. За период майских праздников экспресс-поезд, курсирующий между вокзалом Сортавалы и Рускеалой, перевез почти 9 тысяч человек.

фото: © Depositphotos / DragonImages

Администрация Петрозаводска добивается выхода из тени гостиничного бизнеса в городе

Администрация столицы Карелии подготовила разъяснения для населения города о преимуществах легализации мини-гостиниц, гостевых домов и других небольших объектов для размещения туристов.

Обращение мэрии опубликовано на официальном сайте администрации.

«Лицам, оказывающим услуги в сфере туризма, ведение легальной деятельности позволит рассчитывать на меры государственной поддержки. В их числе — муниципальные и региональные субсидии, грантовые кампании Федерального агентства по туризму. Так, осенью 2020 года на основании 20 заявок грантовая помощь от Ростуризма была оказана карельским предпринимателям на сумму 46,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Жителям Петрозаводска, оказывающим гостиничные услуги, предлагают зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей или «самозанятых».

«Получить консультацию по вопросам легализации деятельности в сфере туризма и гостиничных услуг можно у специалистов управления экономики и инвестиционной политики администрации Петрозаводска по телефону: 71-36-04», — добавили в мэрии.

фото: © ГИБДД Карелии

На севере Карелии осужден водитель, устроивший пьяное ДТП с пострадавшими

Судья учел наличие у виновника ДТП на иждивении ребенка и оставил водителя на свободе, сообщили на сайте Муезерского районного суда.

Вступил в силу приговор Муезерского районного суда в отношении жителя поселка Ледмозера, устроившего в пьяном виде ДТП на трассе «Кола», в котором серьезно пострадали пассажиры его машины.

В апреле 2020 года 23-летний житель Ледмозера пьяным сел за руль, не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате ДТП получил травмы сам водитель, также серьезно пострадали пассажиры автомобиля: мужчины 32 и 19 лет.

Суд квалифицировал действия подсудимого как нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека.

В результате суд учел смягчающие обстоятельства — признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении ребенка — и признал молодого человека виновным, назначив ему 3 года лишения свободы условно с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года.

Напомним, на месте ДТП в апреле 2020 года 23-летний водитель перевернувшегося авто находился с признаками опьянения, но пройти медицинское освидетельствование отказался.