Что происходило сегодня в Петрозаводске и Карелии

фото: © Администрация Петрозаводска

Глава Петрозаводска отменил служебный транспорт себе и замам

Владимир Любарский передал служебные машины администрации в пользование поликлиник, для выезда на вакцинацию.

В минувший понедельник, 24 мая, на своей странице в соцсети глава Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, что служебный транспорт в администрации отменён.

«Определились сегодня с заместителями. Персонально закреплённый транспорт отменён. Добираемся на работу и с работы самостоятельно. Если что, в администрации есть дежурка, подхватит. Да, не представительского класса, но четыре колёса в наличии», — заявил Любарский.

Также глава города сообщил, что высвободившиеся машины перенаправлены для оказания помощи городским поликлиникам.

«Транспорт задействован для обеспечения вакцинации от Covid-19, предоставляется врачам городских поликлиник № 2 и № 4 для выездов по месту жительства пациентов, Управлению капитального строительства Петрозаводска для выездов на объекты», — пояснил мэр.

Ранее сообщалось, что Любарский будет ездить на работу на электросамокате.

фото: © shutterstock.com

Семь микрорайонов Петрозаводска временно останутся без горячей воды

Временные неудобства связаны с работами на сетях, сообщили в администрации Петрозаводска.

По информации ПАО «ТГК-1», с 14 часов 28 мая до 20 часов 30 мая часть домов карельской столицы будет отключена от горячего водоснабжения. Это связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей (в рамках реконструкции).

В зону отключения попадают Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка. С полным списком домов, в которых в указанный период будет отсутствовать горячее водоснабжение, можно ознакомиться в приложении.

Полный список домов, попавших под отключение смотрите здесь.

фото: Столица на Онего

Заморозки до -3 градусов придут в северные районы Карелии

МЧС предупреждает о заморозках по северным районам Карелии в ночные часы.

Региональное Управление МЧС объявило о заморозках: в ночные часы с 26 по 31 мая местами по Карелии, 27-28 мая преимущественно по северным районам, ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -1…-3 градусов.



В МЧС советуют ограничить поездки на личном транспорте в ночное время ввиду гололедных явлений и отсутствия зимней резины; неукоснительно соблюдать правила безопасности дорожного движения, максимально учитывать гололедные явления и дорожную обстановку; учитывать влияние низких температур в ночное время при организации выхода туристических групп на маршруты.

фото: ДТП Петрозаводска и Карелии

Лихач на иномарке с московскими номерами вылетел на перекресток в Петрозаводске под красный и снес автомобиль (ВИДЕО)

Лихач на иномарке с московскими номерами вылетел на перекресток в Петрозаводске под красный и снес автомобиль (ВИДЕО)

На пресечении улицы Горького и Красноармейской в минувший понедельник, 25 мая, в 21.38 столкнулись Chevrolet и Hyundai.

Столкновение произошло, когда Hyundai выехал на перекресток с улицы Горького, Chevrolet (московские номера) мчался под заперщающий сигнал светофора.

От удара обе машины вылетели на тротуар, попутно снесли дорожный знак. Одному из участников аварии потребовалась помощь врачей.

ДТП попало в объектив камеры наружного наблюдения компаний «Ситилинк».

Видео размещено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего

Депутаты парламента Карелии устроили холодный душ республиканскому Минимущества

Министра на заседании Законодательного собрания республики не оказалось.

Мало кто ожидал, что утверждение в Законодательном собрании Карелии очередных итогов исполнения региональной программы приватизации обернется 25 мая очередным холодным душем для республиканских чиновников, ответственных за управление государственным имуществом. По словам губернаторского представителя в карельском парламенте Юрия Шабанова, во время обсуждения этих итогов депутатским комитетом по экономической политике особых вопросов к документу не возникло, и господин Шабанов даже не счел необходимым приглашать на сессию министра имущественных и земельных отношений Янину Свидскую. Но ее отсутствие на внеочередном заседании Законодательного собрания только подогрело эмоции депутатов.

Читайте подробнее в статье «Разрушенное госимущество появляется не сразу»

ВАЗ поставил кроссовер на два колеса в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Октябрьском проспекте произошло жесткое столкновение двух автомобилей.

В минувший понедельник, 24 мая, в 17.24 на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Московская произошло столкновение легкового автомобиля и кроссовера.

Как пишет «ДТП Петрозаводска и Карелии», транспортные средства двигались по Октябрьскому проспекту во встречных направлениях. ДТП произошло на регулируемом перекрёстке, когда кроссовер совершал левый поворот на улицу Московская, в это же время легковой автомобиль двигался в прямом направлении.

Судя по видео, ДТП произошло в момент смены сигналов светофора, легковой автомобиль выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Информация о пострадавших уточняется.

Видеокамеры компании "Ситилинк" и Сампо.ру запечатлели момент ДТП.

фото: со страница Дмитрия Беленихина

Дайвер в Петрозаводске выловил черепаху в Онежском озере (ВИДЕО)

Ныряльщик из петрозаводского дайвинг-клуба "ОНЕГО" выловил в Онего черепаху.

Как сообщает на своей странице в соцсети дайвер и фотограф Дмитрий Беленихин, ныряя в воскресенье, 23 мая, в Песках, Алекс Костин заметил мелькнувшую на пределе видимости черепаху, но не поверил своим глазам. Сегодня, в том же месте, черепаха снова попалась на глаза Алексею, и была выловлена!

«Насколько я разбираюсь, это Красноухая черепаха, и понятно, что в Карелии они вроде как не водятся, а значит, её кто-то упустил или отпустил, и оставлять в Песках её нельзя. Едем домой, отмываться, отъедаться и отогреваться», - написал Дмитрий.

Дайверы готовы отдать черепаху за презент, который потом выпьют за спасение пресноводной.



фото Дмитрия Беленихина

фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Проблемный участок федеральной трассы под Петрозаводском будет отремонтирован раньше срока, пообещал Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице рассказал о ремонте дороги на Суоярви.

«Сейчас рабочие ремонтируют участок от федеральной трассы „Подъезд к аэропорту“ до ипоселка Чалны. По графику работы должны быть завершены в августе, но подрядчик — компания „ПСК-Строитель“ — намерен выполнить их раньше. Также с опережением идет и реконструкция моста через реку Сяпся», — рассказал о деталях ремонта глава Карелии.

По словам Артура Парфенчикова, в этом году Карелия получила дополнительные средства от правительства России на реализацию федеральной целевой программы развития республики. Часть этих средств будет направлена на ремонт еще одного проблемного участка Суоярвской трассы – с 25 по 33 километр. Работы планируется начать уже в этом году.

Глава региона напомнил, что в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году планируется отремонтировать более 200 километров региональных трасс — на большинстве из них уже идут работы.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 62 человека и умерли еще трое ковидных пациентов

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 534 человека, сообщили в оперштабе республики.

За минувшие сутки в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Сортавальской ЦРБ скончался 83-летний житель Сортавалы, в Госпитале для ветеранов войн умер 69-летний житель деревни Листнаволок Кондопожского района, в Республиканской инфекционной больнице вирус забрал 83-летнего кондопожанина. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в Карелии за время пандемии от коронавирусной инфекции скончались 534 человека.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 62 человек. Из этого числа заболевших – 58 человек, из них 9 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных коронавирусом в Карелии составляет 46967 человек.

Выздоровели 45140 человек, за сутки выписан по выздоровлению 61 пациент.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 7648,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3413,9 случая, по Северо-Западу – 5949,8.

фото: © паблик Вконтакте «RunKarjala - серия стартов Карьяла»

Глава Петрозаводска станет амбассадором забега по историческому центру города

Владимир Любарский примет участие в забеге и выступит человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Как сообщается в паблике «RunKarjala», глава Петрозаводска Владимир Любарский поддержал самое яркое спортивное городское событие Забег.рф и согласился стать амбассадором ЗаБега, то есть человеком, который будет представлять бренд мероприятия в позитивном свете.

Глава Петрозаводска пробежит дистанцию вместе с сотнями любителей спорта 30 мая.

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!

Бег — 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Скандинавская ходьба — 5 км. Каждому — медаль финишера и брендированная футболка тут https://russiarunning.com/event/zabeg-runkarjala21

Детский забег 2-5 лет — бесплатное участие. Обязательная предварительная регистрация на Детский Забег ttps://docs.google.com/forms/d/170SKntTag1e-2U-Wo4__.

Марш Здоровья — общедоступная дистанция без учета времени, бесплатное участие, любой уровень подготовки. Обязательная предварительная регистрация на Марш Здоровья https://docs.google.com/forms/d/1qiw0ngRgO28B2cIxff8E.

Волонтерское участие — помощь спортсменам и болельщикам на трассе и в стартовом городке, классный опыт и отличная команда! Анкета волонтера тут https://docs.google.com/forms/d/1c2F3q2yUyNLDqSnlecvp..

RunKarjala ценит такую поддержку и спортивное участие и приглашает всех горожан присоединяться к празднику спорта!

фото: © кадр из видео

Подростки выкинули покрышку на дорогу в Петрозаводске, создав угрозу ДТП (ВИДЕО)

На улице Правды в Петрозаводске выброшенная покрышка едва разминулась с проезжавшими автомобилями.

В понедельник, 24 мая, на улице Правды в Петрозаводске камера наружного видеонаблюдения компании «Сампо» запечатлела шалость, которая едва не стала трагедией: видно, как один из подростков, стоя на возвышенности над дорогой возле дома по адресу: улица Правды, 40, спустил с горки покрышку.

Покрышка выкатилась прямо на проезжую часть, под колеса проезжавшим автомобилям, чудом не задев никого из участников движения, и осталась стоять посреди улицы. Сами виновники происшествия, увидев результаты своей деятельности, убежали.

Видео было выложено в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Чуть позже один из читателей паблика скинул продолжение: примерно через 2 минуты остановившийся мотоциклист убрал покрышку с проезжей части.

фото: © ГИБДД Петрозаводска

Мотоциклист в Петрозаводске устроил гонки с сотрудниками ГИБДД и стал пешеходом (ВИДЕО)

Инспекторы ГИБДД Петрозаводска догнали мотоциклиста-нарушителя, выписали 14 штрафов и отобрали железного коня.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 22 мая в 19.40 водитель мотоцикла Honda на ул. Ровио не выполнил требования инспекторов об остановке (на мотоцикле отсутствовали государственные регистрационные знаки) и продолжил движение в сторону Лесного проспекта.

В 19.57 мотоциклист 1991 года рождения был остановлен на 7 км автодороги на Лососинное.

На водителя составлено 14 административных материалов:

- 9 раз проехал перекрестки на запрещающие сигналы светофоров (ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, штраф 1000 рублей)

- за движение по тротуару (ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, штраф 2000 рублей)

- за управление без полиса ОСАГО (ч. 2 ст.12.37 КоАП РФ, штраф 800 рублей)

- ездил на мотоцикле, не зарегистрированном в установленном законом порядке (ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, штраф 500 рублей)

- за невыполнение требования об остановке (ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ, штраф 500 - 800 рублей)

- за управление транспортным средством без документов (ч. 1 ст. 12.3 КоАП РФ, штраф 500 рублей).

В результате транспортное средство перемещено на специализированную стоянку.

Видео погони опубликовано на сайте "ДТП Петрозаводска и Карелии".

фото: © Александр Рюмин/ТАСС

Участники опроса рассказали, почему они не торопятся делать прививку от коронавируса

В опросе приняли участие более тысячи человек.

Среди 1025 участников опроса, большинство – 322 (31%) ответили, что не торопятся делать прививку от коронавируса, так как переболели и есть антитела.

Чуть меньшее количество респондетов – 216 (21%) ждут новую вакцину.

И 108 человек (10%), принявших участие в опросе, признались, что они фаталисты: будь что будет.

фото: Столица на Онего

Верховный суд оставил хозяина торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске за решеткой, несмотря на жалобы о плохом здоровье

Адвокаты обвиняемого в даче взятки хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова просили освободить его из-под стражи под домашний арест.

Верховный суд Карелии в понедельник, 24 мая, рассмотрел апелляционную жалобу всех троих адвокатов хозяина торгового центра «Ягуар» Гусейна Мамедова. Петрозаводские защитники бизнесмена - Иван Варфоломеев, Павел Гравченков и Эльчин Аскеров из Калининграда, - ссылаясь на плохое здоровье Гусейна Мамедова, просили заменить ему содержание под стражей на домашний арест.

Как ранее мы рассказывали, 4 мая петрозаводский суд по ходатайству расследующего это уголовное дело следователя по особо важным делам карельского Следкома Дмитрия Комиссарова продлил заканчивавшийся арест Гусейна Мамедова до 9 июля.

Напомним, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291 ч.4 УК РФ) заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» на Древлянке в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, разрешение на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: коллаж © Столица на Онего/© паблик УФСИН России по Республике Карелия

В Петрозаводске начался суд над обвиняемыми в избиении осужденного руководителями колонии № 9 Иваном Савельевым и Иваном Ковалевым

В суде, как и во время предварительного следствия, оба офицера УФСИН Карелии свою вину не признали.

Сегодня 25 мая заместитель председателя петрозаводского городского суда Александр Мерков начал рассматривать уголовное дело экс-начальника ИК № 9 строгого режима Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева. Оба майора внутренней службы УФСИН Карелии Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении признанного потерпевшим 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева. Как прозвучало в оглашенном судом обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 Уголовного Кодекса: Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере, и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

Как ранее мы сообщали, в 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал. А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» этот гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом, ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным. При этом, как во время предварительного следствия, так и в суде, оба офицера УФСИН свою вину не признали.

«Таких событий не было», — ответил Иван Савельев на вопрос судьи: признает ли он свою вину?

Напомним, что вначале заместитель прокурора Карелии Сергей Губин возвратил уголовное дело Савельева и Ковалева в Следком республики «для производства дополнительного расследования». Основным доводом для этого послужило заключение эксперта из Санкт-Петербурга, не подтвердившего, что на указанной видеозаписи 2014 года изображены Савельев и Ковалев. На основании данного и других обстоятельств, прокуратура не случайно пришла к выводу, что в этой ситуации «невозможно дать правовую оценку правомерности либо неправомерности, а также возможности применения Савельевым и Ковалевым в отношении Насруллоева физической силы в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного кодекса….».

Однако спустя несколько дней после отказа зампрокурора республики утвердить обвинительное заключение по уголовному делу Савельева и Ковалева, уходящий прокурор Карелии Карен Габриелян все-таки сделал это, и в результате дело оказалось в суде.

Что касается потерпевшего Насруллоева, то в судебном заседании он отсутствовал и едва ли когда-нибудь из родного Таджикистана снова приедет в Россию, для которой, после совершенного им здесь тяжкого преступления, он, похоже, стал персоной «нон грата».

Защищают Ивана Савельева адвокаты Михаил Шогин и Артур Климук, а Ковалева — Михаил Ямчитский. Гособвинитель на процессе — заместитель прокурора Петрозаводска Наталья Силкина.

Следующее судебное заседание по этому уголовному делу запланировано на 9 июня.

фото: © Валерий Матыцин/ТАСС

«Ежегодно из Суоярвского района Карелии уезжают 300-400 человек»

Уезжает трудоспособное население, молодежь, рассказала заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова.

Заместитель главы администрации Суоярвского района по социальным вопросам Татьяна Тишкова дала большое интервью «Столице на Онего». Среди множества тем были затронуты такие актуальные вопросы, как убыль населения.

— Вы занимаетесь решением социальных вопросов, с чем чаще обращаются жители района?

— Много вопросов по аварийному жилью, по переезду в Марциальные воды, Кондопогу, где возводятся дома для участников программы по расселению «аварийки», по компенсациям. В Суоярви и ветхого жилья, которое не признано аварийным, хватает. Приходиться работать с управляющими компаниями, управлением ЖКХ.

В течение последнего года не раз возникала необходимость устроить пожилых людей в дома сестринского ухода. В Суоярви таких учреждений нет. Я помогала находить места для одиноких пенсионеров с тяжелыми заболеваниями в организациях за пределами нашего района. В условиях пандемии удалось шесть человек пристроить.

Обращаются и по вопросам образования. Так, сейчас остро стоит проблема с закрытием детского сада «Елочка». Стараюсь все объяснить людям. Проблем с устройством детей в учреждения дошкольного образования в районе нет. Но когда ежегодно из района уезжают 300-400 человек, а рождаемость при этом остается невысокая, то невозможно сохранить все детские сады.

Как призналась Татьяна Тишкова, когда жители аварийных домов получают жилье в Петрозаводске, то, как правило, отдают его детям, а сами остаются в развалюхах.

«Уезжает трудоспособное население, уезжает молодежь. Ни для кого не секрет, что пожилые люди нередко отдают эти новые квартиры своим детям. Так, жители одного из поселков получили квартиру, отдали детям и вернулись обратно в свои руины».

Подробнее о жизни и проблемах Суоярвского района можно прочитать в большом интервью Татьяны Тишковой.

фото: © кадр из видео

В Карелии подросток не смог переплыть реку и чуть не замерз на острове (ВИДЕО)

В Пудожском районе помощь спасателей потребовалась 12-летнему мальчику, застрявшему на острове посреди реки Журавка.

Инцидент произошел 21 мая в Пудожском районе. Двенадцатилетний ребенок решил переплыть реку Журавка, но самостоятельно переправиться на берег не смог. На помощь мальчику оперативно выдвинулись специалисты из пожарной части № 50 по охране Пудожа и сотрудники ГИМС, сообщается в паблике Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности.

Когда на место происшествие приехали спасатели, подросток находится на острове. Ребенок замерз. Пожарные отправили одного из специалистов на остров, после чего мальчика на спасательной доске со страховкой переправили через реку. Ребенка передали медикам.

Спасатели поблагодарили друзей подростка за оказанную помощь.

фото: © Кирилл Шипицин/ТАСС

Жителям пяти районов Карелии запретили разводить костры

На территории Петрозаводского городского округа, Пряжинского, Сортавальского, Пудожского и Лахденпохского районов действует особый противопожарный режим, сообщили в Минприроды Карелии.

В Петрозаводске, Пряжинском, Сортавальском, Пудожском и Лахденпохском районах действует запрет на разведение костров, в том числе в мангалах.

За нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время особого противопожарного режима физическое лицо может быть оштрафовано на сумму от 4 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Штраф для юридических лиц составляет от 300 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

Сообщить о возгорании в лесу можно по круглосуточному номеру прямой линии лесной охраны Карелии: 8814-2-55-55-80.

Ранее за сутки в Карелии выгорело более 17 гектаров леса.

фото: © freepik.com

Суд Петрозаводска оборвал криминальную карьеру любителя ювелирных украшений

Мужчину, специализировавшегося на краже ювелирных украшений, отправили в колонию, сообщили на сайте Петрозаводского городского суда.

Петрозаводский городской суд 20 мая назначил наказание горожанину за совершение двух краж.

Как выяснилось в ходе следствия, в июне 2020 года мужчина, находясь в пьяном виде в квартире своего знакомого, украл ювелирные изделия, принадлежащие его матери.

Кроме того, в августе того же года, выпивая в гостях у случайной знакомой, похитил и её ювелирные украшения.

По совокупности преступлений суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

фото: Литературный журнал «Verba»

Новый литературный журнал появился в Карелии

Литературный журнал «VERBA» создан на базе Петрозаводского государственного университета при поддержке региональных союзов российских писателей и молодых писателей Карелии.

Пилотный выпуск журнала «VERBA» доступен на официальном сайте издания. Внутри — проза, поэзия, художественные переводы, критика — литература и все, что вокруг.

В первый номер вошли работы 16 молодых авторов и их наставников, большинство из них — студенты и сотрудники ПетрГУ. Однако организаторы проекта не планируют ограничивать творчество академическим статусом, возрастом или географией. Уже сейчас на литературной карте платформы, кроме Карелии, отметились Петербург и Кольский полуостров.

«Журнал „VERBA“ — журнал для всех. Всех молодых. Но что такое молодость в литературе? Отсутствие опыта, дерзость, бесцеремонность, разрушение традиций, свобода, будто бы не знающая границ? Если отсутствие опыта необязательное условие молодости автора, но свобода непременное. Молодость, то есть свобода и талант, вдохновляют. В том числе, и на создание университетского молодежного литературного журнала. Судьба его в наших, писательских и читательских руках», — заявила главный редактор издания, писательница Ирина Львова.

В пространстве «VERBA» кандидат биологических наук публикует стихи, журналист дебютирует с литературным переводом, поэт пробует себя в критике, а наставники предупреждают: литература — занятие жесткое.

«VERBA» — это возможность не только публиковаться, но и учиться. С проектом сотрудничают несколько творческих студий: поэтическая лаборатория Светланы Захарченко, которая объединяет поэтов уже четверть века, и писательская мастерская Ирины Львовой, раскрывающая основы творческого письма начинающим прозаикам. Студии также работают на базе университета, но готовы принимать всех, интересующихся литературной деятельностью.



Журнал будет выходить дважды в год. Пока издание ограничивается онлайн-форматом. Также каждый материал имеет PDF-версию.

фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Туристы все чаще выбирают Петрозаводск, чтобы отдохнуть без детей

Столица Карелии вошла в десятку популярных городов для отдыха без детей.

При бронировании жилья туристы все чаще выбирают объекты размещения, где не принимают семьи с детьми. Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, какие города и курорты выбирает больше всего пар, отдыхающих без детей.

В тройку лидеров-городов для отдыха без детей вошли Ялта, Сочи и Санкт-Петербург. Петрозаводск в списке занял седьмую строчку. В рейтинг попали также Гагра, Кисловодск, Москва, Калининград, Казань и Ростов-на-Дону.

По данным сервиса, туристы бронируют жилье для отдыха без детей на лето от 1 до 10 ночей и тратят на проживание от 1,6 до 4,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле отдохнуть в Кисловодске (1618 рублей за ночь), дороже – в Петрозаводске (4758 рублей за ночь). В Ялте же отдых обойдется в среднем в 3510 рублей, а в Сочи – в 2247 рублей.

Ранее Петрозаводск стал популярным городом для отдыха у туристов с питомцами.

Прогноз погоды для Петрозаводска на сегодня, 25 мая



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +4 …+6 4 м/с СЗ 754 мм.рт.ст. 75% день Облачно с прояснениями, +7 …+8 3 м/с С 756 мм.рт.ст. 61% вечер Облачно с прояснениями, +4 …+8 1 м/с С 757 мм.рт.ст. 67% ночь Ясно, +3 …+4 2 м/с СВ 758 мм.рт.ст. 81%

фото: © EPA/DANIEL BOCKWOLDT

Финская авиакомпания Finnair прекратила полеты над Беларусью

Поводом для отказа финского перевозчика использовать белорусское воздушное пространство стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета с оппозиционером.

Финская авиакомпания Finnair объявила о прекращении полетов над Беларусью. Как пишет Yle, рейс компании в Турцию, намеченный на 25 мая, станет первым, который пройдет по новому марщруту, в обход белорусского воздушного пространства.

Причиной решения финского авиаперевозчика стал инцидент с вынужденной посадкой в Минске самолета Ryanair с оппозиционером Романом Пратасевичем, который был сразу же задержан белорусскими силовиками. Лайнер Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс.

24 мая лидеры стран Евросоюза призвали базирующиеся в Европе авиакомпании прекратить полеты в Беларусь и над ее территорией. Совету ЕС также рекомендовано принять меры для введения запрета на полеты белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и на использование ими европейских аэропортов.

фото: © «Новые люди»

Партия «Новые люди» знает, как школьников сделать миллионерами

Партия «Новые люди» предлагает учить предпринимательству со школьной скамьи.

Партия «Новые люди» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представили результаты исследования предпринимательской активности среди молодых людей. Исследование проводилось по заказу партии в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 респондентов, граждане России от 12 до 60 лет.

Согласно исследованию, 60% людей хотели бы стать предпринимателями, 62% родителей — чтобы их дети стали предпринимателями. Как отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, основные причины, почему россияне задумываются о предпринимательской карьере, — это независимость, высокий доход, самореализация.





Среди причин, которые препятствуют россиянам заниматься бизнесом, лидируют три фактора: экономические проблемы, государственная политика в отношении малого и среднего бизнеса и административные барьеры.

Любопытно, что абсолютное большинство опрошенных — 82% полагают, что российское школьное образование не готовит детей к самостоятельной жизни. И это существенный недостаток существующей системы, ведь по мнению лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, новый экономический курс России должен опираться на предпринимательскую энергию молодых людей. Для этого предпринимательство должно стать одним из ключевых навыков современного человека, сравнимым с базовой грамотностью и умением считать.

«Мы привыкли, что есть заказчик образования. И этот заказчик - государство, которое решает, чему учить детей. Но так не должно быть. Заказчик — это родители и сами ученики, школьники и студенты. И они говорят нам, что хотят учиться предпринимательству. При этом система на это не реагирует», — отметил Алексей Нечаев.





Партия «Новые люди» не просто предлагает новый подход к образованию школьников. У фонда «Капитаны», который основал Алексей Нечаев, уже несколько лет в Москве и 12 регионах России работает программа обучения предпринимательству. Именно ее готовы масштабировать на всю страну, сообщил Иван Моручков, заместитель декана факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель сети предпринимательских клубов для школьников «Школа дела».

Карелия в прошлом году вошла в пятерку регионов России, в которых власти оказывают наибольшую поддержку малому и среднему бизнесу. В прошлом, 2020-м году, было в два с половиной раза, до 50 миллионов, увеличено финансирование статей расхода в муниципальных бюджетах, связанных с развитием предпринимательства — в большинстве эти деньги должны были пойти на гранты начинающим бизнесменам. Тем не менее, взрыва предпринимательской активности в регионе не произошло.





«На развитие бизнеса серьезно влияет нынешний уровень тарифов и налоговых сборов в регионе. Многие предприниматели регистрируют предприятия в соседней Ленобласти, где платежи ниже. К тому же на севере Карелии — в той же Костомукше — существуют большие проблемы с энергетическими мощностями. Новый завод не построишь, на него просто электричества не хватит», — констатирует сторонник партии «Новые люди», предприниматель Владимир Кванин.

Для начинающих бизнесменов серьезным препятствием становится и нехватка собственных средств, а брать кредиты в банках молодые предприниматели, здраво оценивая риски, опасаются. Выходом из ситуации, по мнению Владимира Кванина, могло бы стать «проектное финансирование», когда государство не просто выделяло бы гранты на те или иные «стартапы», а как участник проекта, принимало бы на себя и часть рисков.

В Карелии достаточно много молодых людей, которые готовы пробовать себя в бизнесе, и преодоление существующих бюрократических препонов дало бы новой толчок к развитию экономики региона.

фото: © Администрация Петрозаводска

Власти Петрозаводска предупреждают о сносе гаражей на Перевалке

Освободить земельные участки собственники объектов должны самостоятельно до 4 июня, сообщили в администрации Петрозаводска.

Незаконно установленные гаражи, расположенные в районе перекрестка улицы Плеханова и переулка Гончарова в Петрозаводске, собственники должны демонтировать самостоятельно до 4 июня.

фото: © freepik.com

Известный производитель йогуртов уйдет из России

Campina решила уйти с российского рынка и сосредоточиться на развитии в других странах.

Российское подразделение компании FrieslandCampina, которая производит молочные продукты под брендом Campina, перейдет в собственность компании Ehrmann. Об этом пишет РБК, опираясь на пресс-релиз FrieslandCampina.

«Обе компании занимают сильные позиции в разных сегментах молочного рынка России. Эта стратегическая сделка усилит позиции Ehrmann в России и позволит FrieslandCampina сфокусироваться на потребительских рынках в других странах», — сообщила пресс-служба компании.

После завершения сделки Ehrmann становится владельцем 100% Campina LLC, включая все активы и обязательства компании. «По соглашению 650 сотрудников, производственная площадка в Ступино (Московская область), а также популярные бренды Fruttis и „Нежный“ продолжат развитие под управлением Ehrmann», — пояснили в компании.

Глава компании Ehrmann Кристиан Эрманн заявил, что сделка отражает стратегию по наращиванию доли рынка в России за счет сильных локальных брендов.

«Эта сделка является частью ранее объявленной стратегии FrieslandCampina по пересмотру своих позиций на различных рынках. Под эгидой Ehrmann наш российский молочный бизнес сможет развиваться и в полной мере реализовать свой потенциал роста», — сказал президент направления продуктов питания и напитков FrieslandCampina Рул ван Неербос.

Сделку должны одобрить антимонопольные ведомства России, Казахстана, Узбекистана и Белоруссии, ее закрытие ожидается в конце июня 2021 года.

фото: © Столица на Онего

Холод не уйдет из Карелии 26 мая

На севере Карелии ожидаются заморозки, предупредили в Гидрометцентре республики.

В Петрозаводске будет облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Ветер задует северо-восточный, северный, ночью слабый, днем умеренный.

Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем поднимется до +10, +12°С. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем падать.

В районах Карелии также ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем на большей части республики выпадут небольшие, местами умеренные дожди, на севере с мокрым снегом.

Ветер восточный, северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью опустится до 0, +5°С, местами в воздухе и на почве возможны заморозки -1, -3°С, днем +8,+13°С, по северным районам местами +3, +8°С.

фото: © РИА Новости / Илья Питалев

За закрытой дверью квартиры в городе Карелии обнаружен труп

В Пудоже в квартире спасатели обнаружили тело пожилой женщины, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший понедельник, 24 мая, в 11.04 на пульт пожарно-спасательной службы поступил звонок от полиции с просьбой о помощи. Пожилая женщина в квартире дома на улице Строителей долго не открывала дверь.

Прибывшие на место вызова спасатели открыли дверь с помощью шанцевого инструмента и обнаружили за закрытой дверью квартиры тело женщины без признаков жизни.

фото: © pixabay.com

Жительница Карелии, пытаясь вернуть похищенные в интернете деньги, потеряла еще 100 тысяч рублей

Пострадавшая ранее от аферистов 56-летняя сегежанка вновь попала в сети мошенников, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Сегежскому району обратилась 56-летняя горожанка. Она уже не раз становилась жертвой мошенников, однако продолжает переводить деньги незнакомцам.

В этом случае женщине позвонил неизвестный, который представился работником одной из европейских организаций. Мужчина сообщил, что поможет ей вернуть деньги — 830 тысяч рублей, о мошенническом хищении которых она уже заявляла в полицию ранее. По легенде звонившего, деньги находились на фондовой бирже и их необходимо было вывести через вновь созданный криптокошелек.

Сегежанка последовала всем инструкциям звонивших, создала кошелек, перевела на него 50 тысяч рублей комиссии, а также 40 тысяч рублей за работу сотрудников, которые должны были вывести её средства. Ведь сама женщина этого сделать якобы не имела права.

Но возникло еще одно препятствие: ей сообщили, что теперь требуется справка в налоговую службу. Иначе ни денег, ни уплаченной комиссии женщине не видать. За выдачу такой справки аферисты потребовали еще 90 тысяч рублей. Однако женщина, наконец, опомнилась и перестала переводить им деньги.

В надежде вернуть деньги она обратилась в юридическую компанию, которую нашла в сети. Ей обещали помочь и обратиться во все инстанции, чтобы вернуть средства. А если деньги ей возвратить не удастся, то юристы вернут средства, затраченные на их услуги. Женщина оплатила без малого 37 тысяч рублей и, не глядя, подписала договор с фирмой. Вот только в нем было указано, что заказчик претензий к оказанным или неоказанным организацией услугам не имеет.

По заявлениям горожанки полиция Сегежи проводит проверки.

фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего

Фестиваль карельской калитки пройдет в Сортавале в июне

В Сортавале 13 июня состоится VII-й республиканский фестиваль карельской калитки.

Организаторы мероприятия обещают «вкусный, летний, веселый и по-домашнему уютный праздник». Фестиваль карельской калитки пройдет на территории туркомплекса «Пийпун Пиха» (ул. Промышленная, 44).

Впервые в этом году ведущим Фестиваля станет российский актер Национального театра, Заслуженный артист Республики Карелия Александр Куйкка.

В программе фестиваля выступления фолк-группы «Добраночь», детский фольклорный ансамбль «КРУУГА», Академический ингерманландский хор «Inkeri» и др.

Подробности можно узнать в паблике мероприятия.