Все, что случилось сегодня

фото: Илья Тимин

Парфенчиков ввел режим чрезвычайной ситуации в лесах Карелии

Глава Карелии подписал Указ о введении с 20 июля режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров.

В Указе, подписанном 20 июля, отмечено, что в связи с введением режима ЧС необходимо определить границы зоны чрезвычайной ситуации в пределах лесного фонда, расположенного в Сегежском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах.

Управлению МЧС Карелии должно привлечь к ликвидации пожаров все силы и средства.

Госкомитет по ГО и ЧС обязан информировать население о чрезвычайной ситуации.

Также Парфенчиков рекомендовал главам районов организовать разъяснительную работу с населением о запрете разведения костров.

А главам Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов, где ситуация с лесными пожарами стоит наиболее остро, необходимо принять меры по обеспечению запрета на посещение лесов. Контроль за выполнением распоряжения должна осуществлять полиция.

Главы Сегежского, Суоярвского, Муезеерского и Пряжинского районов должны запретить гражданам ходить в лес и въезжать туда на машинах. Запрет будет действовать с 20 до 31 июля.

Также, согласно Указу, арендаторы леса должны в течение двух часов отреагировать на обращение Минприроды об обнаружении лесного пожара и предоставить средства для ликвидации огня

Руководителем ликвидации ЧС назначен премьер-министр Александр Чепик.

фото: Столица на Онего

«Авиалесоохрана»: площадь лесных пожаров в Карелии превысила 7 тысяч гектаров

В борьбе с огнем в республике задействованы лесные пожарные из соседних регионов.

К началу 21 июля в Карелии было зарегистрировано 35 лесных пожаров, а пройденная огнем площадь достигла 7 тысяч 281 гектара. Такие данные сообщила сегодня утром федеральная «Авиалесоохрана».

В борьбе с огнем в республике задействованы лесные пожарные из соседних регионов. В Карелии находятся 21 работник ГАУ Архангельской области «Единый лесопожарный центр» и 10 работников ПДПС ГБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов».

Кроме того, в ликвидации лесных пожаров участвуют подразделения МЧС и добровольцы из числа местных жителей.

фото: страницы Ирины Сафоновой в Facebook

Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!»

Руководитель Шелтозерского вепсского поселения Ирина Сафонова призвала республиканские власти организовать круглосуточное дежурство на подъезде к Онежскому озеру.

Возмущение главы муниципального образования вызвали «дикие туристы», которые облюбовали побережье в районе вепсского села Шелтозеро.

«На территории поселения около 300 человек неорганизованных туристов из разных регионов в лесном фонде жгут костры, установлены мобильные бани. Очень много детей, никто не соблюдает ковидных ограничений. Это просто ужас что творится!», – написала Ирина Сафонова на свой странице в социальной сети Facebook.

Отметим, что сейчас в Карелии горят тысячи гектаров леса, а ежедневное количество выявляемых случаев коронавируса составляет около двух сотен человек

фото: © Егор Алеев/ТАСС

Жители района Карелии пожаловались на фермера, который продавал им молоко сомнительного качества

От жителей Прионежского района поступила жалоба, что местный фермер продает сырое молоко и творог с нарушением требований ветеринарного законодательства – нарушения они запечатлели на видео, сообщили в управлении Россельхознадзор.

По поступившей информации, глава крестьянского хозяйства продавал в Прионежском районе сырое коровье молоко в разлив из бидона и творог в развес. Продукцию он привез со своего хозяйства.

При продаже предприниматель не доводил до покупателей информацию о безопасности молока и творога в ветеринарно-санитарном отношении, месте и дате производства продуктов, не сообщал о необходимости обязательного кипячения сырого молока.

Ветеринарные сопроводительные документы, подтверждающие проведение ветеринарно-санитарных экспертиз, отсутствовали.

Мониторинг ФГИС «Меркурий» показал, что глава КФХ зарегистрирован в системе, но ветеринарные сопроводительные документы на продукцию не оформляет.

За перевозку и реализацию продукции животноводства без ветеринарных сопроводительных документов и нарушения требований технического регламента предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением штрафов общей суммой 26 тысяч рублей.

фото: КПРФ в Карелии

Евгений Ульянов: «Масштабное бедствие из-за лесных пожаров – результат неудовлетворительной работы властей Карелии»

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в связи с неготовностью республики к пожароопасному сезону, которая стала причиной масштабного бедствия.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился к и.о. прокурора Алексею Афанасьеву с требованием провести проверку и дать оценку действиям властей в связи с лесными пожарами, к ликвидации которых республика оказалась не готова.

«Мы наблюдаем, что власти региона не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Сегодня в районы республики стягиваются пожарные из Мурманской и Архангельской областей, власти Карелии также обратились за помощью в МЧС России. Борьба с огнем во многих населенных пунктах ведется, в основном, силами добровольцев, волонтеров. Для многих очевидно, что все это - последствия неудовлетворительной подготовки к пожароопасному сезону. В этой связи прошу Вас провести проверку по факту неготовности региона к пожароопасному сезону и принять необходимые меры прокурорского реагирования».

Как пояснил нам Евгений Ульянов, Карелия сейчас охвачена лесными пожарами, а бороться с ними, по большому счету, – некому, потому что в лесоохране все «опимизировали».



«По стране выделяется один лесник на площадь, соизмеримую с половиной Москвы! Он там должен и от пожара лес охранять, и за флорой с фауной ухаживать, и ещё браконьеров отгонять», - рассказал Евгений Ульянов.

По словам депутата, все эти нормативы появились на свет на федеральном уровне в результате законотворчества партии власти в тесной кооперации с президентом и правительством. В 2006 году они приняли Лесной кодекс, который де-факто уничтожил лесохрану и лесничества.



«Была разрушена действовавшая с советских времен система органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны. Из 83 000 человек Гослесоохраны лесхозов было оставлено 680 лесных инспекторов в составе Росприроднадзора! А потом мы удивляемся, что же у нас леса горят, люди задыхаются, животные и скот гибнут».

По мнению Ульянова, необходимо вернуть советскую систему лесной охраны.

«Мы считаем, что нужно внести изменения в Лесной кодекс и значительно увеличить финансирования этой отрасли».

В Карелии, как считает депутат, ситуация усугубляется развалом Центра авиационной и наземной охраны лесов. Как известно, работники Центра незадолго до начала масштабных лесных пожаров направили коллективное обращение в администрацию президента России, в котором рассказали о тяжелом экономическом положении.



По информации работников, сегодня зарплата рядовых сотрудников здесь составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21-26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д. Деньги на зарплату работникам Центра в 2021 году выделены лишь на семь месяцев.

Выяснилось, что, согласно распоряжению российского правительства, за № 1605–Р от 19 июля 2019 года, в нынешнем году Министерством природных ресурсов Карелии были выделены денежные средства для работы в республике в пожароопасный сезон этого года 150 десантников-пожарных и 120 лесных пожарных, которые в постановлении называются лесоводами. И если 150 десантников-пожарных в Центре сегодня действительно имеются, то из 120 лесных пожарных в настоящее время есть только половина, всего 60 человек. Остальных бывший начальник Авиалесоохраны Олег Бутьянов на временные работы в пожароопасный период не набрал, по причине… отсутствия средств на зарплату. Но если деньги на эти цели Минприроды Карелии получило, то где они сейчас?

Как ранее сообщалось, из-за нехватки в республике 60-ти лесных пожарных, а это трактористы, водители, работники лесопожарных станций, группы пожаротушения Центра состоят всего из 3-4 человек, тогда как их должно быть 5-6 человек.

«Похоже, в Карелии власти пользуются тактикой выжженой земли. На повышение зарплат себе любимым и на пиар у них деньги есть, на подготовку к пожароопасному сезону - нет.

Считаю, что оценку происходящему должны дать надзорные органы», - сказал Ульянов.

фото: © Минприроды Карелии

Военных привлекут к тушению пожаров в Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что 21 июля планируется привлечь дополнительно 100 человек со стороны Минобороны России и вертолет Ми-8 с водосливным устройством.

Подводя итоги прошедшего вторника, 20 июля, Артур Парфенчиков сообщил, что в Карелию прилетел глава МЧС России Евгений Зиничев и руководитель Рослесхоза Иван Советников. В первую очередь, они отправились в Найстенъярви.

Как отметил глава, пожар в лесу около станции пока не потушен, но продвижение огня к населенному пункту удалось остановить. Однако просчитать стихию трудно — со сменой направления ветра все может измениться. Поэтому МЧС сохраняет здесь все отряды до тех пор, пока угроза поселку не будет снята полностью. Рослесхоз увеличит число специалистов для ликвидации пожара в лесу.

«По оперативным данным, в республике сейчас 38 действующих лесных пожаров на площади 6 839 га. К тушению привлечено около 700 человек. Планируем 21 июля привлечь дополнительно 100 человек со стороны Минобороны России. Они же выделяют нам вертолет Ми-8 с водосливным устройством», — сообщил Артур Парфенчиков.

Помощь пожарным и местным жителям, которые борются за свои родные поселки, предлагают многие жители республики. Чтобы скоординировать их действия, создан единый добровольческий центр. Он начал работу в «Точке кипения». За первые сутки поступило более 30 звонков. Собраны продукты и питьевая вода.

На основе прогнозов синоптиков об ухудшении пожароопасной обстановки глава Карелии поручил правительству готовить документы о перераспределении бюджетных средств и выделении дополнительных ресурсов на борьбу с пожарами.

фото: © Столица на Онего

Роспотребнадзор нашел опасный пляж под Петрозаводском

Вода в популярном у петрозаводчан озере Лососинное не соответствует нормам санитарного законодательства, сообщили в ведомстве.

В июле сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карелия взяли пробы воды в местах массового отдыха в Прионежском районе. На исследование по микробиологическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям была взята вода из Онежского озера в местечке Сайнаволок, озера Лососинное в местечке Лососинное и водоема вблизи Каменного карьера.

По результатам проведенного мониторинга установлено, что проба, отобранная из озера Лососинное не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям.

Информация о качестве воды водного объекта доведена до сведения администрации Петрозаводска.

Ранее бактерии, похожие на кишечную палочку, обнаружили в воде на пляжах Петрозаводска.

фото: правительство Карелии

Карелия получит около 680 миллионов рублей на покрытие расходов медучреждений по борьбе с ковидом

Средства выделены из резервного фонда федерального правительства.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении регионам из резервного фонда федерального правительства более 85 миллиардов рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи. Как пояснили в российском кабмине, эти средства позволят своевременно проводить прием пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, а также сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействии коронавирусной инфекции.

Речь идет, в том числе, о финансовом обеспечении стационарного лечения. Минздраву РФ поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.Карелия из общей суммы выделенных средств получит около 680 миллионов.

фото: Столица на Онего

Хозяин торгового центра «Ягуар» в Петрозаводске предстал перед судом

В суде, как и во время предварительного следствия, обвиняемый в даче взятки Гусейн Мамедов признал свою вину.

Во вторник, 20 июля, судья петрозаводского городского суда Екатерина Хомякова начала рассматривать резонансное уголовное дело хозяина торгового центра «Ягуар» на Древлянке Гусейна Мамедова. Он обвиняется в даче 200-тысячной взятки наличными теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял.

Первое заседание суда было недолгим. Государственный обвинитель, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Карелии Дмитрий Егоров зачитал обвинительное заключение по уголовному делу Гусейна Мамедова. После этого судья задала подсудимому традиционный вопрос: признает ли он свою вину в даче взятки? Гусейн Мамедов, которого защищает адвокат Павел Гравченков, ответил, что полностью признает.

После этого судебное заседание закончилось, продолжение процесса запланировано на 6 августа.

Напомним, что 9 июля истекал месячный срок домашнего ареста Гусейна Мамедова и старший помощник прокурора Петрозаводска Юлия Железова просила его продлить. Однако суд назначил Мамедову так называемую норму ЗОД (запрет определенных действий), которая может действовать в течение года. И сейчас коммерсанту запрещено общаться с лицами, допрошенными по делу. Нельзя пользоваться телефонной связью и интернетом, отправлять и получать почтово-телеграфные сообщения, за исключением заявлений и ходатайств, связанных с его уголовным делом.

Напомним также, что являющегося одним из совладельцев торговых центров «Ягуар» и «Главный» в Петрозаводске Гусейна Мамедова республиканский Следком обвиняет в даче 200-тысячной взятки наличными (ст.291, ч.4 УК РФ) теперь уже бывшему заместителю мэра карельской столицы, председателю комитета градостроительства и землепользования городской администрации Евгению Перову, который деньги не взял. При этом, как удалось узнать «Столице на Онего», именно Евгений Перов, проходящий по делу свидетелем, в конце прошлого года подписал разрешение на ввод торгового центра «Ягуар» в эксплуатацию. Однако, по данным нашего издания, ранее петрозаводская администрация совместно с депутатским корпусом Петросовета почему-то изменили разрешенное использование земельного участка под торговый центр, документы на ввод которого в эксплуатацию и подписал Евгений Перов.

Между тем, как мы уже рассказывали, еще в 2015 году ООО «СпортКом», учредителем которого является некая Татьяна Касумова, получило в мэрии Петрозаводска разрешение на возведение в этом месте спортивно-оздоровительного центра. При этом все последующие годы не только чиновники петрозаводской администрации, включая экс-мэра Ирину Мирошник, заверяли, что здание не будет введено в строй, если вместо физкультурно-оздоровительного центра появится торговый объект. Власти постоянно опровергали такую вероятность.

Однако все произошло наоборот: ФОК так и остался на бумаге.

фото: Россия 24. Карелия

Глава Минприроды: Тушение пожаров в Карелии осложняет нехватка денег и помощи арендаторов лесов

Новый министр природных ресурсов Карелии Андрей Карпилович в числе причин быстрого распространения лесных пожаров назвал недостаток финансирования лесной охраны и недостаточную помощь со стороны арендаторов лесов.

Свою оценку ситуации в регионе он высказал в эфире телеканала «Россия 24. Карелия».

«Мы используем всю технику, но уже истратили все финансирование на топливо… В таком режиме пожарной опасности мы делаем два облета в день, на это нужны деньги. По стандартам ежегодным у нас было запланировано меньше денег, чем сейчас нам необходимо. Но правительство выделило свои резервы, сейчас губернатор обращается в федеральные органы, чтобы нам дали еще финансирование на топливо для авиационной техники, потому что без полетов, без авиационного мониторинга очень трудно оценить, как пожары развиваются, куда они идут и как с ними справляться», — сказал министр. Также он отметил, что не все арендаторы лесов в Карелии выполняют свои обязанности по тушению пожаров. Какие претензии он высказал в адрес арендаторов, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Егор Алеев/ТАСС

За время пандемии в Карелии от коронавируса умерли 692 человека

За сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека, сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

По данным на 20 июля, за сутки коронавирус был выявлен у 193 жителей республики, из них 191 непривитый. Заболели 190 человек, в состоянии средней тяжести находится 35 пациентов и 8 госпитализированных тяжелые, один заболевший доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В ковид-центрах проходят лечение 731 больной коронавирусом, из них 8 крайне тяжелых, два пациента подключены к инвазивной ИВЛ, они не могут самостоятельно дышать.

Общее число инфицированных составляет 54272 человека.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 692.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 50596 человек.

фото: pixabay

Официальная статистика показала среднюю зарплату в Карелии 50 тыс. рублей

Средняя номинальная начисленная заработная плата работников организаций Карелии за май 2021 года составила 49983 рубля, сообщает Карелиястат.

За год эта сумма выросла на 5,5%.

Однако реальная зарплата с учетом инфляции продолжает сокращаться. По сравнению с маем 2020 года она сократилась на 1,3%. Самые высокие темпы роста средней начисленной зарплаты в гостиничном бизнесе и общественном питании — за год она увеличилась на 31,8%. Какие отрасли лидируют по размеру зарплаты, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Столица на Онего

«Скупили все лопаты»: волонтерам, тушащим пожары в Карелии, трудно купить экипировку и оборудование

Специализированные магазины, торгующие в Петрозаводске средствами пожаротушения, оказались не способны обеспечить волонтеров всем необходимым оборудованием.

Об этом в эфире телеканала «Сампо ТВ. 360» рассказала руководитель инициативной группы по координации добровольцев Юлия Андреева.

По ее словам, инициативная группа занимается отправкой волонтеров в зоны лесных пожаров, обеспечивает их экипировкой и средствами пожаротушения. Многие добровольцы приезжают со своей экипировкой и оборудованием, в том числе, из других регионов страны. «Мы формируем экипажи волонтеров, у которых есть все необходимое — топорики, лопаты… Мы по-моему скупили уже все лопаты в „Ленте“. Формируем экипажи, у нас уезжает по 5-6 машин на ту или иную точку. Есть защитные средства на каждого — очки, маски, перчатки, которые мы можем выдать, если у людей их нет», — рассказала Андреева. По ее словам, трудности возникают с закупкой специлизированного оборудования. «Я даже не ожидала, что у нас огромное количество фирм по пожарному оборудованию в Петрозаводске, и там нет ничего. От слова „совсем“. Они предлагают подождать дней 5 минимум, чтобы могли организовать доставку…», — рассказала координатор волонтеров. Какое оборудование им требуется, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Почуев

В борьбе за место в очереди пенсионерка в Карелии получила бутылкой по голове

В Сегеже женщина, спешившая купить алкоголь, ударила бутылкой по голове 83-летнюю бабушку, не пожелавшую пропустить ее вперед, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Сегежского района поступила информация о том, что в одном из магазинов города неизвестная ударила 83-летнюю бабушку.

Страж порядка выяснил, что пенсионерка стояла в очереди на кассе. Когда пришло время оплатить товар, женщину без спроса опередила другая покупательница, которая якобы очень торопилась приобрести алкогольную продукцию. Между посетительницами магазина начался конфликт, в ходе которого, по версии дознания, незнакомка нанесла пожилой сегежанке один удар по голове бутылкой со спиртным, которая находилась у неё в руках, затем расплатилась за покупку и ушла. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь.

Момент потасовки зафиксировали камеры видеонаблюдения, расположенные в торговом зале. Благодаря записям правоохранители установили личность подозреваемой – 42-летней жительницы Сегежи. Она дала признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по статье «Побои», максимальная санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

фото: источник - «Олония»

«Олония» объявила сезон охоты на себя

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Председатель Совета директоров «Олонии» Галина Ширшина неоднократно говорила о том, что своей первостепенной задачей считает изменение характера взаимоотношений с жителями республики и что именно покупатели должны создавать новый формат фирменной сети.

"Разгильдяйство в работе недопустимо, — заявила Галина Игоревна и в очередной раз призвала покупателей не оставлять без внимания любые недостатки в работе «Олонии», связанные с качеством и свежестью продукции, а также качеством обслуживания".

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фото: © Станислав Красильников/ТАСС

За все время эпидемии в России коронавирус унес жизни более 150 тысяч человек

За минувшие сутки в России от коронавируса скончались 783 человека, сообщили в оперштабе РФ.

За последние сутки в России выявлено 23 704 случая COVID-19 в 85 регионах, из них 2 466 (10,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Всего в стране нарастающим итогом зарегистрировано 6 030 240 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 5 404 797.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением выписаны 22 584 человека.

Летальных случаев за все время: 150 705, за прошедшие сутки скончались 783 человека.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 160,3 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 435 тысяч тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 21.07.2021 остаётся 1 232 779 человек.

фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС

За сутки в Карелии заразились коронавирусом 18 детей и 23 выздоровели

За минувшие 24 часа в Карелии выздоровели от коронавируса 23 ребенка, сообщил глава Минздрава региона Михаил Охлопков.

По данным на 21 июля, в Карелии зарегистрированы 5258 несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом за все время пандемии. За сутки коронавирус выявлен у 18 детей.

Выздоровели от коронавирусной инфекции за минувшие сутки 23 ребенка. Всего число выздоровевших детей с начала пандемии составило 4757.

Напомним, всего за время пандемии коронавирусом заразились 54272 жителя Карелии, 692 из них умерли. Выздоровели 50596 человек.

фото: Столица на Онего

Эвакуация жителей поселка Карелии, которому угрожал лесной пожар, отменена

Пожар жителям поселка Найстенъярви в Суоярвском районе больше не угрожает.

Как сообщается в официальном паблике правительства Карелии, решение об отмене эвакуации жителей Найстенъярви приняли на комиссии по чрезвычайным ситуациям Суоярвского района. Причина - угроза поселку снята.

При этом для жителей Станции и Сплавучастка режим эвакуации сохраняется.

Ранее сообщалось, люди, эвакуированные из взятого в огненное кольцо поселка Найстенъярви, спят вповалку вместе с собаками и кошками. В воскресенье, 18 июля, население поселка эвакуировали в соседний поселок Лахколампи и разместили в местной школе.

фото: © shutterstock.com/Aleksandar Nalbantjan

Пьяный житель Петрозаводска жестоко избил свою престарелую мать и лег спать

В Петрозаводске 46-летний мужчина в пьяном угаре избил свою мать за то, что она не расслышала его просьбу, сообщил в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска 19 июля обратились сотрудники медучреждения, которые сообщили, что в больницу с множественными травмами поступила 71-летняя горожанка. По словам пациентки, повреждения ей нанёс близкий родственник.

Сотрудники уголовного розыска выяснили обстоятельства произошедшего. Потерпевшая рассказала, что живёт вместе с 46-летним сыном. Вечером, когда всё случилось, мужчина распивал спиртные напитки. В какой-то момент он зашёл в комнату к матери и начал её о чём-то расспрашивать. Петрозаводчанка дремала и в силу своего сонного состояния и плохого самочувствия не сразу поняла, что хочет от неё хотят. Она попыталась переспросить, однако получила не ответ, а более восьми ударов руками и ногами. После чего горожанин отправился спать, то же самое сделала и пенсионерка.

Об избиении стало известно благодаря случайному стечению обстоятельств: петрозавочанин забыл выключить плиту, на которой он оставил сковородку с курицей. По квартире и этажу начал распространяться дым. Обеспокоенные соседи вызвали пожарных и скорую помощь – медики, увидев избитую женщину, настояли на госпитализации.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант признал свою вину. В настоящее время он задержан. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчине грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

фото: Егор Алеев/ТАСС

Расселение аварийного жилья ускоряется - Карелия получит дополнительно 4 млрд рублей

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России одобрил заявку Карелии на дополнительное финансирование программы расселения аварийного жилья.

Об этом сообщили в министерстве строительства Карелии.

Республика получит сверхлимитную финансовую поддержку в размере 4,08 млрд рублей.

Это позволит ускорить расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Их жильцы получат квартиры до конца 2023 года. С 1 января 2024 года начнется следующий этап расселения — тогда дойдет очередь до домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. В Карелии насчитывается около 1 млн кв. метров такого жилья. Ранее глава республики Артур Парфенчиков объяснил, почему одни аварийные дома попали в действующую программу расселения, а другие — только в следующий этап. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Михаил Метцель/ТАСС, архив

Суд Архангельска оштрафовал проповедника из Карелии за вовлечение ребенка в деятельность экстремистской организации

В Архангельске суд признал проповедника-экстремиста из Карелии виновным в организации деятельности религиозного объединения и в вовлечении несовершеннолетнего в деятельность экстремистской организации, сообщили в региональном Следкоме.

Следствием и судом установлено, что в 2017 году 40-летний житель Приморского района Архангельской области - уроженец Карелии с целью продолжения религиозных идей местной организации, признанной экстремистской вступившим в законную силу решением Верховного суда РФ, организовал в нескольких квартирах собрания групп для совершения проповедей и призыва граждан к изучению специальной литературы.

Читки уроженец Карелии устраивал для того, чтобы найти новых последователей религиозных идей запрещенной организации, включая несовершеннолетних. Мужчина вместе с двумя соучастниками, уголовное преследование которых прекращено в связи с деятельным раскаянием, вовлек несовершеннолетнего сына одного из них в деятельность указанной запрещенной организации, незаконная деятельность которой пресечена при содействии полиции Архангельской области и РУФСБ России по Архангельской области.

Приговором Соломбальского районного суда города Архангельска уроженцу Карелии назначено наказание в виде штрафа в размере 780 тысяч рублей. Приговор суда не вступил в законную силу.

Расследованием уголовного дела занимался второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

фото: pixabay

Долги по зарплате в Карелии резко выросли впервые в 2021 году

Задолженность по заработной плате в Карелии за месяц увеличилась на 24,1% и к 1 июля составила 11,4 млн рублей.

Это произошло впервые в 2021 году — ранее долги сокращались каждый месяц.

По данным Карелиястата, 43,3% задолженности приходится на сферу транспорта, 23,6% — на организации энергетики, 19% — на здравоохранения и сферу социальных услуг, 14,1% — на обрабатывающие производства. Сколько должны каждому работнику, читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Веревочный парк Norway Park Карелия

Веревочный парк Norway Park Карелия ждёт любителей активного отдыха (ФОТО)

Приключения на высоте удивят не только детей, но и профессиональных спортсменов.

Для гостей парка доступны 5 трасс разного уровня сложности, 77 интересных этапов и 10 зип-лайнов, один из которых - 150 метров. Перед выходом на трассы все гости знакомятся с техникой безопасности на обязательном инструктаже и проходят тренировочную трассу.

В парке действуют постоянные акции:

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- 50% для именинников в день рождения, за 3 дня до и 3 дня после

- 15% для многодетных семей

- 20% для студентов (по средам)

- Пикник, день рождения, корпоратив – в парке можно организовать любое мероприятие!

- Место для организации праздника на свежем воздухе (столы и скамейки) - бесплатно, в помещении – 700 руб./час.

Парк работает ежедневно!

Для физлиц – пн, вт – с 13 до 22, ср,ср,пт,сб с 10 до 22, вс с 10 до 21.

Для корпоративных клиентов (в том числе для д.р.) – с пн по сб с 10 до 22, в вс с 10 до 21.

Парк находится на территории ТРК «Лотос PLAZA» (Лесной пр., 47А)

Веревочный парк Norway Park Karelia ждёт всех! Ведь лето, к сожалению, так быстротечно, успей им насладиться!

Подробности можно узнать в группе ВКонтакте https://vk.com/norwayparkkarelia или по телефону +7 (911) 054-14-41

Парк находится на территории ТРК «Лотос PLAZA» (Лесной пр., 47А)

фото: © Столица на Онего

Управляющую компанию в Петрозаводске оштрафовали на 250 тысяч рублей за опасный объект

Прокуратура Петрозаводска выявила нарушения в работе управляющей компании при эксплуатации опасных производственных объектов.

По информации надзорного ведомства, весной прошла проверка соблюдения одной из управляющих организаций требований законодательства об эксплуатации опасных производственных объектов.

Установлено, что в управлении организации находится многоквартирный дом, оборудованный блочно-модульной котельной, которая отапливает здание. Компании в составе общего имущества многоэтажки были переданы объекты газоснабжения, являющиеся опасными производственными объектами. Они эксплуатировались, но не были зарегистрированы в государственном реестре опасных производственных объектов. Кроме того, у управляющей организации не было соответствующей лицензии и договора на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами. Отсутствовал и договор обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на объекте.

По результатам проверки прокуратурой города в отношении компании было возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Главный государственный инспектор отдела промышленной безопасности по Карелии Северо-Западного управления Ростехнадзора признал управляющую организацию виновной. Компания получила штраф в 250 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило.

В настоящее время организация устраняет выявленные нарушения.

Погода в Петрозаводске сегодня, 21 июля



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Ясно, +12 …+16 4 м/с СЗ 743 мм.рт.ст. 62% день Облачно с прояснениями, +17 …+18 3 м/с СЗ 745 мм.рт.ст. 38% вечер Облачно с прояснениями, +12 …+18 3 м/с СЗ 746 мм.рт.ст. 46% ночь Облачно с прояснениями, +10 …+11 2 м/с З 746 мм.рт.ст. 63%

фото: ГИБДД Карелии

Пенсионер без прав катался по поселку Карелии на стареньком авто

В Надвоицах остановили 60-летнего мужчину, который сел без прав за руль автомобиля, сообщили в ГИБДД Карелии.

В поселке Надвоицы Сегежского района инспекторы ДПС отстранили от управления автомобилем мужчину, 60-летнего местного жителя, который управлял транспортным средством, не имея права управления.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

фото: pixabay

Фиктивный перевозчик грузов из Петрозаводска на протяжении года обманывал своих заказчиков

Окончено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего уроженца Петрозаводска, обвиняемого в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

Следствием установлено, что уроженец карельской столицы предлагал в интернете услуги по перевозке разногабаритных грузов, выступая представителем несуществующего общества с ограниченной ответственностью.

На сайтах объявлений фигурант находил своих жертв, в числе которых были и физические лица, и крупные коммерческие организации. Он связывался с ними сам – обычно звонил по указанным номерам телефонов. Оговорив детали, «контрагент» отправлял потенциальным клиентам по электронной почте фиктивные договоры, в которых были прописаны условия, сроки поставок и реквизиты счёта для внесения предоплаты. Подписав документы, не подозревая о каких-либо корыстных намерениях, заказчики оплачивали услуги.

Однако «представитель ООО» вовсе не собирался выполнять своих обязательств: петрозаводчанин просто обналичивал чужие деньги и тратил их на личные нужды.

По версии полиции, с 2018 по 2019 годы обвиняемый украл у своих жертв в общей сложности 479 тысяч рублей.

Фигуранту инкриминируют 13 эпизодов противоправной деятельности, совершенных в отношении жителей Карелии и других регионов страны. Теперь его судьбу решит суд – ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, более 85 миллионов рублей перевели жители Карелии мошенникам за последние полгода.

фото: © ИТАР-ТАСС/Евгений Курско

Повышение зарплаты может стать обязательным на всех предприятиях, в том числе, коммерческих

В законодательстве необходимо закрепить обязанность работодателей ежегодно индексировать зарплаты в соответствии с инфляцией, считает профсоюзная сторона Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Об этом говорится в заключении на проект «Единого плана по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», подписанном заместителем координатора профсоюзной стороны Ниной Кузьминой.

Содержание документа цитирует РИА Новости. Предлагается также ежегодно увеличивать соотношение величины прожиточного минимума и величины медианного среднедушевого дохода, а также МРОТ и медианной зарплаты. Ранее официальная статистика показала распределение численности работников в Карелии по уровню заработной платы. В целом, коммерческие компании платят своим работникам больше, чем государственные. Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: Стояна Васева / ТАСС

Подготовлен законопроект об отмене налога на имущество физлиц на период пандемии

Госдума приступила к работе над законопроектом, предусматривающим обнуление ставок по налогам на имущество организаций, физических лиц и по земельному налогу на период действия ограничительных мер из-за коронавируса.

Об этом ссылкой на проект закона сообщает ТАСС.

В пояснительной записке к документу говорится, что мероприятия, предусматривающие особый порядок передвижения лиц и транспортных средств, приостановку (ограничение) деятельности отдельных организаций, привели к резкому сжатию спроса, снижению финансово-экономических показателей, увольнению работников и невозможности вести предпринимательскую деятельность. Подробнее о предлагаемых изменениях читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

фото: © Столица на Онего

Небольшие дожди придут в Карелию в четверг

О погоде на четверг, 22 июля, рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, в четверг на территории республики будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый сильный.

Температура воздуха ночью составит +6, +11°С, днем потеплеет +15, +20°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Днем ожидается кратковременный дождь.

Ветер западный умеренный, днем порывистый.

Столбик термометра ночью остановится на отметке +9, +11°. Днем воздух прогреется до +17, +19°С.

Атмосферное давление будет слабо падать.