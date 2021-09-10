Самые читаемые новости за 12 сентября

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Уровень заболеваемости коронавирусом в Карелии более чем в 2 раза превышает среднероссийский

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусом в Карелии, ее уровень более чем 2 раза превышает среднероссийский показатель.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

По состоянию на 12 сентября, число инфицированных в Карелии составило 10261,7 на 100 тыс. населения. В среднем по России этот показатель не превысил 4872.

За минувшие сутки в Карелии заразился 141 человек — на 2 меньше, чем днем ранее. Также сократилось и количество госпитализированных. В результате, общее число находящихся в стационарах с диагнозом COVID-19 уменьшилось до 595 пациентов.

фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

Жертвами коронавируса в Карелии стали еще два человека

В Карелии за сутки зарегистрировано еще два летальных исхода заболевания коронавирусом.

Об этом говорят данные о ситуации с пандемией, опубликованные на странице главы Минздрава республики Михаила Охлопкова Вконтакте.

Общее число умерших от коронавируса в Карелии достигло 810 человек.

Несмотря на это, официальный показатель летальности, который рассчитывается как соотношение числа заболевших и умерших, остается на прежнем уровне — 1,29.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

Колонна мотоциклистов спровоцировала ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Нарушение ПДД колонной мотоциклистов в Петрозаводске привело к ДТП в центре города.

Авария произошла в субботу на площади Гагарина.

Колонна мотоциклистов выезжала с площади на улицу Шотмана под зеленую стрелку светофора. Согласно ПДД, байкеры обязаны были пропустить поток автотранспорта, который приближался слева. Вместо этого от колонны отделился один из мотоциклистов, так называемый «отсекающий», и перегородил движение, чтобы все остальные могли беспрепятственно проехать.

В результате, водитель одного из автомобилей не успел затормозить и врезался в остановившуюся перед ним машину.

Видео ДТП с камеры компании «Ситилинк» размещено на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

Очевидцы рассказали о гибели женщины, выпавшей из окна в Петрозаводске

Женщина выпала из окна шестого этажа минувшей ночью в Петрозаводске.

Об этом сообщили «Столице на Онего» очевидцы происшествия.

Трагедия произошла на улице Судакова.

По словам очевидцев, они видели на земле накрытое простыней тело погибшей.

фото: © shutterstock.com

МЧС призвало население Карелии повысить меры безопасности из-за сильного ветра и дождей

МЧС Карелии предупредило об усилении ветра и сильных дождях, которые могут привести к ЧП на территории республики.

Об этом говорится на официальной странице карельского МЧС Вконтакте.

В понедельник утром и днем местами ожидаются порывы ветра до 15-17 м/с и сильные дожди во всех районах Карелии.



МЧС обратилось к жителям республики с рекомендациями не приближаться к проводам, провисшим низко над землей, не стоять и не оставлять транспортные средства вблизи слабо укрепленных конструкций и больших деревьев, которые могут сломаться под напором ветра.

Кроме того, рекомендовано ограничить поездки на личном автотранспорте, лодках и катерах.





фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Любарскому предлагали по 100 рублей за каждый грамм героина

После выхода фильма «Командир: история противостояния» мы решили напомнить, как те события описывались 17 лет назад, когда правоохранители в Карелии разгромили преступную группировку «карловцев» и довели дело до суда.

Статья Натальи Захарчук «Карловцы» погорели на героине», была опубликована на нашем сайте 23 июня 2004 года.

«Зная, что уже фигурируют в оперативных разработках, сам Карлов и его ближайший помощник Золотарев захотели перестраховаться, и для начала — наладить хорошие коммерческие отношения с милицией, — чтобы не трогали», — говорится в публикации.

Сначала бандиты предложили взятку руководившему тогда Отделом по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД Петрозаводска Владимиру Любарскому, который сейчас занимает пост главы Петрозаводска.

«Даже ставку свою разработали: 100 рублей за каждый проданный грамм героина идет в карман милиционеру. В обмен, — спокойное существование преступной группировки на рынке и безопасность всех участников героиновой цепочки. Любарский Карлова с Золотаревым послал подальше. Потом в милиции придумали «оперативное внедрение». В следующий раз от предложения взяток уже никто не отказывался. Карлов с Золотаревым были уверены, что «кормят» как минимум двоих высокопоставленных чиновников в погонах», — писала 17 лет назад «Столица на Онего».

Как дальше развивались события, читайте здесь.

фото: pixabay

Следствие сообщило подробности о взрыве, от которого пострадал рабочий предприятия в Карелии

Рабочий горнодобывающего предприятия в Карелии пострадал в результате взрыва электродетонатора, который он держал в руках.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

«В ходе проведения взрывных работ на карьере Койккомяки вблизи поселка Кааламо города Сортавала Республики Карелия, в руках работника ООО „Карелвзрывпром“, 43-летнего мужчины непроизвольно сработал электродетонатор, в результате чего он получил травмы — утрату правой кисти руки, ожоги лица и глаз. Мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Трагедия произошла еще 5 сентября.

Следователи проводят доследственную проверку по факту ЧП.



«Опрашиваются очевидцы, назначены экспертизы, завершен осмотр места происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — добавили в Следкоме.

Как сообщалось ранее, первую помощь рабочему оказали местные врачи, позднее мужчину перевезли в Петрозаводск, в Республиканскую больницу им. Баранова. Запланирована госпитализация в одну из клиник Санкт-Петербурга.

фото: Николай Смирнов/Столица на Онего

Объявлена дата открытия в Петрозаводске ярмарки сельхозпродукции из разных регионов России

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка, где будет представлена продукция из разных регионов России, пройдет в Петрозаводске с 1 по 10 октября.

Об этом сообщил начальник отдела министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии Андрей Квасников во время работы сельхозярмарки карельских товаропроизводителей, которая проходит сейчас на территории ТРК «ЛОТОС PLAZA».

«На этой ярмарке представлены только карельские сельхозпроизводители — те, кто зарегистрировал и ведет свою деятельность на территории Карелии. А вот с 1 по 10 октября у нас запланировано проведение ярмарки на улице Инженерной. Там жители и гости республики смогут приобрести продукцию и из других регионов», — сказал Квасников.

У ТРК «ЛОТОС PLAZA» можно купить продукцию более 50 сельхозпроизводителей и мастеров-ремесленников декоративно-прикладного творчества, а также представителей местных садоводческих товариществ. На прилавках можно найти овощи, рыбу, мясо, мясные полуфабрикаты, молочную продукцию, мороженое, сыры, мёд, хлебобулочные изделия, чай и сладости.

фото: © Илья Сергеев / ТАСС

Пожар уничтожил жилой дом под Петрозаводском, один человек погиб

Крупный пожар произошел в двухэтажном жилом доме в поселке Шуя под Петрозаводском.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии.

Сигнал о возгорании поступил пожарным в субботу в 23.16.

На место были направлены подразделения МЧС в составе 13 человек и 4 единиц техники.

Они эвакуировали из горящего дома 10 человек. Один из жильцов погиб. Еще один получил ушиб.

Пожарные справились с огнем через 2 часа. Здание площадью 300 кв. метров получило значительные повреждения.

Причина будет установлена в ходе проверки.

фото: © Правительство РК

Жители поселка в Карелии против закрытия детсада из-за отказа работников вакцинироваться от ковида

Родители детей в поселке Куркиеки Лахденпохского района Карелии обратились к властям республики с жалобой на возможное закрытие детского сада из-за отказа работников делать прививки от коронавируса.

Обращение размещено в группе «Лахденпохья — НАВСЕГДА!» в Контакте от имени родителе воспитанников детского сада «Журавлик».

«РОНО сообщило воспитателям, что д/с с 1 октября работать не будет в связи с отсутствием прививок от ковида у некоторых сотрудников — соответственно отсутствием ковидного паспорта… Все родители в недоумении и страхе, что им делать дальше, в октябре! Никто из родителей (можем собрать подписи, если это потребуется) не против, чтобы некоторые сотрудники работали не привитые», — говорится в обращении.

В этой же группе опубликован ответ министерства здравоохранения Карелии.

«Сотрудники образовательных организаций подлежат обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции, в противном случае подлежат отстранению от работы. В целом, работа в образовательных организациях относится к перечню работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями…и требует обязательного проведения профилактических прививок», — пояснили в Минздраве.

Грузовое судно получило пробоину в Онежском озере в Карелии

Судно, гружённое щебнем, село на мель в Онежском озере поблизости от территории Прионежского района Карелии.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, днём 12 сентября сухогруз «Павел Лебедев», гружённый 1900 тоннами щебня, сел на мель кормой в порту Ропручей (Онежское озеро, село Рыбрека). Судно получило пробоину в кормовой части, затоплено машинное отделение.

На борту находились девять членов экипажа, они не пострадали, добавил источник.

По его информации, двигатели сухогруза остановлены, самостоятельно сняться с мели он не может. Судовладелец — ООО «Дельта» (Нижний Новгород) — решает вопрос по обследованию сухогруза, перегрузке и буксировке к месту ремонта.

Инцидент произошёл за пределами судового хода, помех судоходству по Онежскому озеру нет. Разлива топлива не наблюдается.

фото: страница Артура Парфенчикова Вконтакте

«Средства использованы рачительно»: Парфенчиков оценил подготовку к Дню республики

Результаты благоустройства поселка Калевала, где в этом году прошло празднование Дня Республики Карелия, понравились Артуру Парфенчикову.

Своими впечатлениями он поделился на личной странице Вконтакте.

«Учитывая эпидситуацию, приняли решение большие и пышные торжества не проводить. Но за счет сэкономленных средств увеличили объемы работ по благоустройству. За два года подготовки к празднику был в Калевале много раз. И вижу, как изменился за это время внешний облик поселка, насколько здесь стало чище, уютнее», — написал губернатор.



По его словам, при подготовке к празднику были отремонтированы несколько улиц, покрашены фасады жилых домов, детского сада, спортшколы, возле средней школы появилась парковка, отремонтированы три спортивных зала, благоустроен парк «Святая роща».

Кроме того, преобразился мыс у Креста путника, где сделали освещение, пешеходную дорожку, установили скамейки. У сосны Леннрота появились новые арт-объекты.



«Отмечу, что средства были использованы рачительно, сегодня посёлок выглядит по-особому, у него есть свое лицо. Но, безусловно, благоустройство будем продолжать: для маленьких калевальцев нужен новый детский сад. Подготовку документации уже начали. Одновременно приступим и к строительству нового жилья, чего в Калевале не было уже много лет», — сообщил глава республики.

По его словам, ремонт улиц Калевалы будет продолжен благодаря дополнительным 10 миллионам рублей, которые выделены из республиканского бюджета.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: СМЕРТЬ ДЕВУШКИ ОТ COVID-19, СУД НАД БОДНАРЧУКОМ И «БОЕВИК» ПРО ПАРФЕНЧИКОВА

Какими фактами и событиями запомнится нам уходящая неделя? «Столица на Онего» предлагает подборку главных новостей, которые вы могли пропустить.

ТОП-НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Девятнадцатилетняя девушка умерла от коронавируса



Фото: © Валерий Шарифулин / ТАСС, архив

В Карелии врачи не смогли спасти юную жительницу Пряжинского района с 80% поражением лёгких. Девушка, находившаяся под ИВЛ, скончалась от коронавируса. В Петрозаводск она была доставлена из Пряжинской ЦРБ.

Начался суд над Геннадием Боднарчуком



Фото: © Наталья Захарчук / «Столица на Онего»

В Петрозаводском горсуде началось рассмотрение дела бывшего председателя Петросовета Геннадия Боднарчука, которого обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. По распоряжению судьи Петрозаводского городского суда Елены Голяевой сотрудникам СМИ запретили присутствовать на заседании. Запрет объяснили необходимостью соблюдать ограничительные меры по коронавирусу.

Вышел «боевик» про Парфенчикова



Кадр из видео © САМПО ТВ 360º

Фильм «Командир: история противостояния» вышел на телеканале «Сампо ТВ 360». Лента рассказывает о борьбе Артура Парфенчикова в составе команды силовиков с представителями «карловской» преступной группировки. «Когда „карловцы“ решили подмять под себя город Петрозаводск, на их пути встала команда Артура Парфенчикова. Их противостояние, а по сути, война длилась десять лет, ежедневно. Один был для своих Паханом. Другого именовали коротко, как на поле боя, — Командир», — говорится в трейлере.

Отопительный сезон начался в Карелии



Фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Отопительный сезон в Карелии начался досрочно после многочисленных жалоб населения на холод в квартирах.

«В связи с многочисленными обращениями граждан, несмотря на то, что 5-ти дневный период со среднесуточной температурой ниже 8 градусов ещё не наступил ни в одном из районов Карелии, приняли решение досрочно начать отопительный сезон», — прокомментировал решение министр строительства и ЖКХ Виктор Россыпнов.

Парфенчиков призвал реформировать местное самоуправление



Фото: © «Столица на Онего»

Глава Карелии Артур Парфенчиков призвал к реформе местного самоуправления. Он предложил воспользоваться изменениями в федеральном законодательстве, которые дают право местных властям с учетом мнения населения создавать муниципальные округа. Такая реформа подразумевает переход от двухуровневой к одноуровневой системе власти — администрации и советы депутатов городских и сельских поселений упраздняются, а все полномочия передаются органам власти муниципальных округов. По мнению Парфенчикова, это необходимо для устранения источника конфликтов между разными уровнями власти, которые наносят ущерб интересам населения.

Памятник Чарльзу Гаскойну установили в центре Петрозаводска

Памятник металлургу, который 20 лет руководил Александровским заводом, пока можно увидеть лишь через забор на проспекте Карла Маркса.

Напомним, инициатором и инвестором установки монумента выступил литейный завод «Петрозаводскмаш», где отлили памятник. Монумент выполнен из бронзы, его высота вместе с постаментом составляет 5 метров, вокруг фигуры будут установлены чугунные барельефы, на которых отразят страницы рассвета литейного дела в Карелии.

фото: «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

«Малёк сварился»: очевидец снял на видео сброс кипящих стоков в Онежское озеро в Петрозаводске

Поток горячей воды из трубопровода на территории Петрозаводска попал в Онежское озеро.

Об этом рассказал житель города Павел Корчагин на странице группы «Живой Петрозаводск» Вконтакте.

Он разместил видеозапись, на которой видно, как густой пар поднимается над потоком, идущим в сторону озера.

«Сброс горячей воды в Онего. «Малёк сварился», — написал автор видео.

фото: pixabay

Жительница Петрозаводска нарисовала схему, где прятался человек в женском белье

Прятавшийся в кустах человек в женском нижнем белье напугал двух женщин в Петрозаводске.

Об этом одна из них рассказала в группе «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По ее словам, подозрительный человек был замечен в пятницу около 20.00 поблизости от центра города.

«Шли с подругой по Первомайскому (конкретное место обозначено на скрине) и услышав хруст веток обернулись, в кустах стоял человек, одетый в женское нижнее черное белье», - написала женщина.

По ее словам, лицо человека было закрыто маской, поэтому она не поняла, кто это был — мужчина или женщина.

фото: pixabay

Жителей Карелии просят помочь отправить на море детей-сирот

Благотворительный фонд «Доброе сердце» обратился к жителям Карелии с просьбой помочь отправить отдохнуть на море двух детей, оставшихся без попечения родителей.

Об этом сообщается на странице Фонда Вконтакте.

Помощь требуется Николаю и Ульяне.

Жители Карелии могут подарить им возможность искупаться в море, которое они видели лишь на картинке.

«Пусть всего на недельку, но сменить ту обстановку, в которой они вынуждены находиться не по своей воле. Они очень ждут, надеяться и верят! Верят в нас с вами! Давайте вместе подарим им эту возможность! Любая сумма перечисленная Вами это огромный вклад в большое и доброе дело!», — говорится в обращении.

Реквизиты для перечисления денег опубликованы на странице Фонда Вконтакте.

Прогноз погоды на воскресенье



C Скорость ветра Направление ветра Давление Влажность утро Пасмурно, +7 …+12 2 м/с ЮВ 751 мм.рт.ст. 88% день Пасмурно, +12 …+13 2 м/с ЮВ 749 мм.рт.ст. 72% вечер Небольшой дождь, +11 …+13 1 м/с ЮВ 747 мм.рт.ст. 89% ночь Дождь, +11 …+12 2 м/с ЮВ 744 мм.рт.ст. 96%

фото: «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Пропавшего в Онежском озере рыбака в Карелии ищут вместе с полицией

Полиция Прионежского района Карелии объявила в розыск рыбака, который вышел в Онежское озеро на лодке 7 сентября и пропал.

Об этом говорится в сообщении на странице «Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» Вконтакте.

Разыскивается Андрей Викторович Г. 1968 года рождения.

По сведениям полиции, он вышел в Онего в район Клеменецкого и Оленьего острова на моторной резиновой лодке Солар, темно-зеленого цвета.

Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего и видели его лодку, просят сообщить об этом по телефону +79114036266

фото: ГИБДД Карелии

Автоледи на трассе «Кола» в Карелии устроила ДТП при перестроении на другую полосу движения

ДТП с участием двух автомобилей произошло на трассе «Кола» Вологда — Медвежьегорск.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, 37-летняя водитель автомобиля «Шкода Фабия» при движении по полосе разгона и перестроении на соседнюю полосу не уступила дорогу автомобилю «Ниссан Альмера».

В результате столкновения пострадала 25-летняя пассажирка «Ниссан Альмеры». Ей потребовалась медицинская помощь.

фото: «Кубок дружбы народов» Вконтакте

Вратарь киргизской команды пострадал на «Кубке дружбы народов» в Петрозаводске

Футбольный турнир «Кубок дружбы народов» среди представителей национальных и общественных объединений Карелии закончился для вратаря киргизской команды.

Он получил травму во время матча.

Об этом сообщается в группе турнира Вконтакте.

«Скорейшего выздоровления желаем вратарю команды „Ала-Тоо“ (Кыргызстан) Жантилееву Дамиру, получившему травму во время игры!», — говорится в сообщении.

Турнир ежегодно проводится в Петрозаводске с целью «гармонизации межнациональных отношений, сближению людей разных национальностей, знакомству с культурой, искусством, национальной кухней и самобытностью других народов, проживающих как в Карелии, так и за пределами нашей Республики», поясняют организаторы.

Массовая проверка автобусов в Петрозаводске выявила лишь одно нарушение норм безопасности

Госавтоинспекция Петрозаводска объявила о результатах проверки технического состояния пассажирских автобусов, которые работают на городских маршрутах.

Результаты проверки опубликованы на странице ГИБДД Вконтакте.



«Тотальная проверка маршрутных автобусов ранним утром прошла на Балтийской. Инспекторы проверяли документы, предусмотренные ПДД, путевую документацию, техническое состояние транспортных средств. В ходе мероприятия у одного из автобусов выявлена техническая неисправность, при которой эксплуатация транспортного средства запрещена», — говорится в сообщении.

В отношении водителя и механика предприятия вынесены постановления об административном правонарушении.

«Контроль за пассажирским перевозками продолжается», — добавили в ГИБДД.

фото: Полиция Прионежского района Вконтакте

ГИБДД Карелии рассказала, как водители «охотно вступали в беседу» в День трезвости

Сотрудники Госавтоинспекции Карелии в День трезвости, которые отмечался накануне, останавливали автомобили для профилактических бесед с водителями.

Об этом ГИБДД сообщила на своей странице Вконакте.

Сотрудники Госавтоинспекции вручали водителям памятки и разъясняли, чем опасно управление в состоянии опьянения.

«Автолюбители охотно вступали в беседу с правоохранителями и соглашались, что пьяный водитель представляет опасность для участников дорожного движения», — говорится в сообщении.

Ранее ГИБДД Карелии опубликовала данные, согласно которым с начала года инспекторы ДПС Карелии отстранили от управления автотранспортом более 1580 водителей с признаками опьянения. Из них 151 нарушитель, ранее уже садился за руль пьяным и был привлечен к уголовной отнесенности.

фото: пресс-служба ГКУ ПАСС СК

Пожарные эвакуировали 15 жильцов многоквартирного дома в поселке в Карелии

Пожар произошел накануне вечером в многоквартирном жилом в поселке Кривой порог Кемского района Карелии.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в 20.40.

На тушение были направлены пожарно-спасательные подразделения в составе 6 человек и 2 единиц техники.

Через час пожар ликвидирован.

Как сообщили в МЧС «Столице на Онего», в результате оказалась повреждена квартира на площади всего 1 кв. метр, но из-за этого пришлось эвакуировать 15 жильцов дома.

Как сообщалось ранее, в тот же вечер при пожаре в двухэтажном жилом доме в поселке Шуя погиб один человек.

Турция ужесточила требования для российских туристов

Власти Турции ужесточили требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну.

Прививки однокомпонентными препаратами, в том числе «Спутником Лайт», отныне не признаются.

Об этом сообщили РИА «Новости» в МВД РФ.

Россияне, сделавшие два укола и прошедшие 14-дневный период после второго, смогут попасть в страну. Для этого им необходимо предъявить соответствующий сертификат.

Кроме того, на границе будут принимать справку о перенесенном за последние полгода заболевании COVID-19.

В остальных случаях, включая вакцинацию одной дозой, туристам потребуется представить отрицательные результаты ПЦР-теста, сделанного в течение трех дней до въезда в Турцию. Принимаются также и экспресс-тесты на антиген, которому не более 48 часов. В российском посольстве запросили разъяснений по поводу нововведений.

Как отмечает портал Profi.travel, исключением из обновленных правил въезда в республику станет однокомпонентная вакцина производства Johnson & Johnson (США).

Ранее в Турции увеличили возраст детей, которые могут въехать в страну без каких-либо справок — с 6 до 12 лет.

фото: МВД Карелии

Полицейские в Петрозаводске навестили семьи подростков-правонарушителей и вручили подарки

Сотрудники Центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Карелия посетили их семьи и проверили, как дети готовы к учебному году.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В рамках акции «Помоги пойти учиться» семьи подростков навестили сотрудники Центра, инспекторы и представители Комиссии по делам несовершеннолетних.

«Они проверили готовность школьников к новому учебному году, но главной целью было вручить подарки и поздравить ребят», — говорится в сообщении.

Полицейские провели беседы с детьми и их родителями по профилактике антиобщественного поведения

«Полицейские стараются помочь и тем, кто раньше помещался в Центр. Особенно рады они, когда подросток встал на путь исправления, и радуются его успехам как своим», — добавили в МВД.

Валентина Пивненко: «Федеральные программы поддержки будут реализовываться в Калевале и дальше»

В торжественных мероприятиях в Калевале в честь 101-ой годовщины со дня образования Карелии приняла участие депутат Госдумы Валентина Пивненко.

В рамках подготовки ко Дню Республики в Калевальском районе произошли большие изменения. В течение двух лет здесь прошли масштабные работы по асфальтированию дорог, отремонтировали бюджетные учреждения, покрасили фасады домов. В Юшкозеро проходит реконструкция систем водоотведения и водопровода. В ближайших планах построить в Калевале новый детский сад.

«Символично, что открытие второго столетия рождения нашей Карелии проходит именно в Калевальском национальном районе. В этом месте сохраняются вековые традиции, культура, язык и мудрость народа, имя которого носит республика.

Поселок преобразился. Стал таким же красивым и нарядным, как национальные костюмы карел.

Калевальская земля особенная, здесь живут талантливые люди, которые когда-то создали поэтический эпос – гордость нашей национальной культуры.

Я уверена, что федеральные программы поддержки малых народов, национальных районов будут реализовываться в Калевале и дальше, и в ещё больших масштабах», - отметила Валентина Пивненко на торжественном праздничном мероприятии в честь Дня Республики.

фото: pixabay

Дожди в понедельник накроют Карелию, но будет тепло

Гидрометцентр Карелии опубликовал прогноз погоды на 13 сентября.

В Петрозаводске будет облачно, ожидается дождь. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный, западный умеренный днем порывистый.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем +14, +16°С. Атмосферное давление будет падать.

Такая де погода ожидается в районах республики — облачно и дожди, местами сильные.

Ветер ночью юго-восточный, восточный, на юге юго-западный умеренный, днем юго-западный, западный порывистый, местами до сильного.

Температура воздуха ночью +6, +11°С, на севере +3, +8°С, днем +11, +16°С, на севере местами до +8°С.

Марина Гуменникова: Древлянка и Перевалка требуют перемен!

Депутат Заксобрания – о задачах, которые предстоит решать в двух быстрорастущих районах Петрозаводска.

Древлянка и Перевалка вместе – это почти треть столицы Карелии. Эти два района в последние годы застраиваются особенно бурно. А вот развитие инфраструктуры за строительством не успевает. И не только в новых кварталах.

«Очень острым остается вопрос с межквартальными проездами как на Перевалке, так и на Древлянке – это настоящая полоса препятствий», – отмечает депутат Заксобрания Карелии по избирательному округу № 2 Марина Гуменникова (фракция «ЕДИНОЙ РОССИИ»).

Ремонт межквартальных проездов в округе Марины Гуменниковой

При поддержке главы города Владимира Любарского уже удалось решить вопрос с ремонтом проезда вдоль дома № 3 по улице Софьи Ковалевской, улицы Лобачевского, подъезда к детскому саду № 88 «Цветочный город». Но этого, конечно, недостаточно, поэтому Марина Гуменникова выступила с инициативой провести полный аудит состояния всех межквартальных проездов и разработать отдельную программу их ремонта с целевым финансированием.

Продолжать необходимо и благоустройство общественных территорий. В 2019 году по проекту «Комфортная городская среда» привели в порядок Березовую аллею – сейчас это красивое и уютное место.

Березовая аллея

А рядом – абсолютно «убитая» Почтовая площадь и одноименный проезд. Нуждается в ремонте и Ругозерский переулок. Первый шаг к тому, чтобы привести это место в порядок, уже сделан. Марина Гуменникова добилась, чтобы на ремонт этих объектов были выделены средства, и сейчас здесь идет замена асфальта.

План благоустройства Почтовой площади

«Одновременно вместе с инициативной группой жителей Древлянки мы работаем над проектом комплексного благоустройства Почтовой площади», – добавляет депутат. Как отметила Марина Гуменникова, на Перевалке заканчивается ремонт еще одной аварийной дороги. Улицу Черняховскую планируют привести в порядок до конца сентября. «Сейчас остро нуждается в реконструкции проезжая часть улицы Мичуринской. В настоящий момент поддерживаем состояние грунтовой дороги укреплением полотна фрезерованным асфальтобетонным материалом. Параллельно инициируем выделение бюджетных средств на проектно-сметную документацию», – отмечает Марина Гуменникова.

Это, конечно, только часть большой работы, которую предстоит провести по дальнейшему благоустройству двух районов. Для Перевалки по-прежнему болевым остается вопрос создания спортивной инфраструктуры. Актуальнейшая проблема для обоих районов – уборка мусора и содержание контейнерных площадок. И, конечно, развития требует социальная инфраструктура: нужны новые садики, школы. Очень ждут жители и реконструкции недостроенного здания межрайонной больницы и поликлиники на Лесном проспекте. Подготовительные работы на объекте уже начались. Открытие поликлиники в шаговой доступности необходимо для жителей Древлянки и Перевалки.

Здесь откроется поликлиника

Голосуя за Марину Гуменникову, вы голосуете за комплексное развитие Древлянки и Перевалки!

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Республики Карелия по одномандатному избирательному округу № 2 Гуменниковой Марины Алексеевны.

ГИБДД Карелии объяснила, как инспекторы борются за безопасность пассажирских автобусов

Госавтоинспекция Карелии опубликовала разъяснения, как проходят проверки пассажирских автобусов на дорогах республики.

Об этом говорится в сообщении, размещенном сегодня на странице ГИБДД Вконтакте.

«Дорожные полицейские проверяют законность осуществления пассажирских перевозок и наличие необходимых документов, предусмотренных ПДД РФ. Контролируют техническое состояние автобусов, в том числе, уделяя внимание исправности рулевого управления, тормозной системе. Одним из важных элементов проверки является соблюдение режима труда и отдыха водителей пассажирских автобусов. Инспекторы напоминают водителям о необходимости использования тахографа и поддержании прибора в работоспособном состоянии», — пояснили в Госавтоинспекции.









фото: Александр Щербак/ТАСС

Верховный суд разъяснил ограничения блокировки счетов должников - физических лиц

Верховный суд России сделал специальное разъяснение в обзоре судебной практики: нельзя блокировать алименты на банковских счетах.

Как сообщает «Российская газета», в качестве примера приведено дело, в котором банк по исполнительному листу наложил ареста на денежные средства, поступающие на расчетный счет должника в этом банке. Сами деньги не были списаны, их просто заморозили.

«Должник, не согласившись с действиями банка, обратился в суд с заявлением о признании их незаконными, мотивировав требование тем, что на данный банковский счет зачисляются алименты на содержание его несовершеннолетних детей», говорится в обзоре.

Алименты относятся к защищенным выплатам, которые нельзя забрать в счет долга. Однако представитель банка в суде высказал мнение, что деньги на счете остались, а значит, по его мнению, закон не нарушен.

Верховный суд России с этим не согласился.

«При исполнении требования исполнительного листа о наложении ареста на денежные средства должника банк не вправе устанавливать ограничение распоряжения денежными средствами, на которые в силу закона не может быть обращено взыскание», — сказано в обзоре.