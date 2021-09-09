Чем запомнился этот день

фото: © vesma.today

Первый в Карелии частный крематорий собираются строить в Петрозаводске

Министерство экономического развития Карелии поддержало проект строительства первого в республике крематория, который предложила одна из частных компаний.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно проекту, в крематории будет оборудовано две печи сжигания и получат работу 13 человек.

Стоимость инвестиционного проекта оценивается в 32 млн рублей.

Планируется, что крематорий будет построен в 2023 году в районе Шуйского шоссе поблизости от АГЗС.

В Минэкономразвития отметили социальную значимость этого проекта. «Цель проекта… предложение населению Республики Карелия новой, более экономичной и доступной услуги», пояснили в министерстве.

фото: Минтранс Карелии

Бесплатный автобус для пенсионеров и инвалидов запустили до поликлиники №4 в Петрозаводске

«Карелавтотранс» организовал социальный рейс для жителей Кукковки, посещающих городскую поликлинику №4 на Ключевой.

Как сообщает Минтранс Карелии, в связи с неоднократными обращениями жителей Петрозаводска в правительство республики и администрацию карельской столицы «Карелавтотранс» организовал социально значимые перевозки отдельных категорий граждан из микрорайона Кукковка в поликлинику № 4 (ул. Нойбранденбургская, 1).

Бесплатно воспользоваться данным рейсом могут ветераны Великой Отечественной войны, Герои СССР, России, социалистического труда, инвалиды 1 и 2 групп, сопровождающие их лица, и пенсионеры.

Перевозки выполняются по будням - пять рейсов в день. Первый из них отправляется от остановочного пункта «ул. Ровио» в 8.00. Автобус ходит до 12.40, затем в его график включен перерыв на обед до 14.00, окончание работы - в 17 часов. Остановки по пути следования предусмотрены.

Полное расписание движения автобусов по данному маршруту будет опубликовано на сайте ГУП РК «Карелавтотранс».

Ранее сообщалось, с 1 сентября изменилось расписание социального рейса «Петрозаводск — Сенная Губа — Кижи — Петрозаводск».

фото: © Сергей Карпов/Архив ИТАР-ТАСС

В Петрозаводске будут судить педофила, растлевавшего девочек через соцсети

Мужчина знакомился с девочками-подростками в социальных сетях и склонял их к действиям сексуального характера, сообщили в Следкоме Карелии.

В Петрозаводске завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении действий сексуального характера в отношении лиц, не достигших 14 лет, и развратных действий без применения насилия, а также распространении порнографических материалов среди несовершеннолетних.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый создал страницу под вымышленным именем в популярных среди подростков социальных сетях. Там он знакомился с несовершеннолетними девочками. Мужчина побуждал их к совершению различных развратных действий с применением фотосъемки. Он просил девочек присылать ему фото. В дальнейшем через социальную сеть рассылал фотографии другим пользователям.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого в период предварительного следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Петрозаводчанину грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, в Карелии педофила, насиловавшего свою падчерицу в течение двух лет, отправили в колонию на 15 лет.

фото: © Егор Кукушкин

Правды не найти? Известный художник Петрозаводска повредил автомобиль, провалившись в открытый колодец

На Кукковке дорожники не закрыли колодец, и в открытый люк попали три автомобиля – пострадавшие не верят, что смогут найти правду.

На своей странице в соцсети автомобилист, художник Егор Кукушкин рассказал, что попал в неприятную ситуацию на дороге, и при всех сложившихся обстоятельствах не знает, стоит ли искать правду, чтобы получить компенсацию, или бюрократия съест время и деньги, а результат окажется нулевым.

Так, по словам Егора Кукушкина, в минувший понедельник, 13 сентября, на Кукковке, на пересечении улиц Балтийская и Лыжная, дорожники оставили открытый колодец и никак его не обозначили. В результате открытый люк стал причиной трех ДТП.

«Сегодня попали в неприятную ситуацию. Пишу не для хайпа, может быть, кто посоветует что, может — пост поможет при разбирательствах. Просто сейчас хронология событий не в нашу пользу. Провалились на ходу в неприкрытый колодец. Знаки о ремонте дороги были, но дыра была не огорожена, в луже заметить ее невозможно! Колесо в хлам, диск, бампер, и ещё что-то, поймем после экспертизы. За нами ещё две машины влетели в это отверстие. Одна прямо колесом провалилась», — написал Кукушкин.

В результате, по словам пострадавшего, приезда ГИБДД дождались только они.

«Две другие машины плюнули и уехали: одна, заменив колесо, вторую вытянули из ямы (у неё каска) — сказали, что правды не найти».

Дальше, по словам художника-автолюбителя, события начали развиваться не в его пользу: как только провалившуюся машину достали из люка, появились дорожники и за 10 минут до приезда ГИБДД яму огородили.

«Странное совпадение. Хотя наряд очень корректно вёл себя, но акт ДТП оформлять не стали, только происшествие и повреждения авто зафиксировали, какую-то справку дать обещали, так как когда они приехали, дырень прикрыли! Бодаться или забить, вот в чем вопрос», — спрашивает пострадавший на дороге Егор Кукушкин.

фото: © Паблик ВК «Весь Петрозаводск | Карелия»

Огромное дерево рухнуло на жилой дом в Петрозаводске (ФОТО)

Фотография упавшего на жилой дом дерева появились в одном из городских пабликов.

В паблике «Весь Петрозаводск» появились фото дерева, рухнувшего на дом в одном из дворов Петрозаводска.

Как сообщила автор фотографий, инцидент произошел на улице Мелентьевой.

Видно, как огромный тополь упал прямо на деревянный двухэтажный дом, перегородив асфальтированную дорожку во дворе. Дерево буквально повисло в воздухе, упершись в крышу дома.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее ночью 14 сентября в Петрозаводске загорелся таунхаус.

фото: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Из-за ситуации с коронавирусом Путин ушел на самоизоляцию на неопределенное время

Президент России Владимир Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении должен соблюдать режим самоизоляции, рассказала пресс-служба Кремля.

Об этом он сообщил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном, пишет РИА Новости и отмечает, что информации о сроках карантина нет.

Накануне глава России во время общения с паралимпийцами рассказал, что многие в его окружении болеют коронавирусом. Путин подчеркнул, что надо разобраться, что реально происходит, добавив, что думает, что и ему "самому скоро на карантин придется".

Позднее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что президент говорил образно.

Российский лидер весной привился вакциной "Спутник V". Он неоднократно заявлял, что титры антител после процедуры у него "держатся хорошо".

В конце июля Песков рассказал, что при общении президента с людьми продолжают соблюдать меры предосторожности. Представитель Кремля отметил, что перед встречей с Путиным некоторые его собеседники могут пройти тщательное тестирование, а кто-то уходит на карантин, все зависит от ситуации.

фото: Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС» / ВК

В Карелии собирают добровольцев для поиска молодого человека, пропавшего два месяца назад

Полиция просит помощи волонтеров в прочесывании леса в поисках молодого человека, который два месяца назад оставил автомобиль у поселка Березовка в Кондопожском районе и исчез.

В связи с появлением новых данных нужна помощь добровольцев для прочесывания лесной зоны в поисках Андрея Г. 1994 года рождения, местонахождение которого не известно с 15 июля, пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас»».

Полиция Кондопожского района обращается к волонтерам и добровольцам за помощью в поисках. Сбор объявлен на 16 сентября. В четверг в 09:30 волонтеров будут ждать в Кондопоге, (Октябрьское шоссе, д. 17). Форма одежды лесная, по погоде.

Телефон координатора поиска на месте: +79535299886.

Напомним, автомобиль исчезнувшего жителя Кондопоги был найден припаркованным в 1 км от поселка Березовка на повороте на озеро Северное Восозеро. Известно, что в машине закончился бензин, и молодой человек хотел пойти на АЗС на перекрестке дорог Кола-Березовка.

фото: © Яндекс.Карты

Ночью в Петрозаводске загорелся таунхаус

Пожар произошел в квартире дома на улице Муезерской, сообщили в МЧС Карелии.

В ночь на 14 сентября, в 3.30, на улице Муезерской, где расположен 2-этажный 3-квартирный дом, произошел пожар.

По информации МЧС, загорелась кухня в одной из блок-секции. Причиной называют аварийный режим работы электрооборудования, возможно, бойлера.

В результате огнем повреждена кухня 12 кв.м.

Проводится проверка, ущерб устанавливается

фото: © Станислав Красильников / ТАСC, архив

Приставы в Карелии выставили на торги квартиры, землю должников

Приставы арестовали и выставили на торги имущество должников в Костомукше, Петрозаводске и в Сегеже, сообщили в УФССП Карелии.

В процессе исполнения требований судебных актов приставы установили имущество должников, наложили на него арест и, согласно закону, выставили на торги.

Так, в настоящее время продается квартира площадью 33 кв.м в Костомукше, а в Петрозаводске жилой дом и несколько земельных участков на Логмозерской набережной.

В числе прочего ниже среднерыночной стоимости осуществляется реализация квартиры площадью 44 кв. м в Сегеже.

Более подробно о продаваемом имуществе можно узнать на сайте УФССП Карелии.

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить на интернет-сайте МТУ Росимущества по адресу: http://tu51.rosim.ru в разделе деятельность/реализация и распоряжение имуществом, продажа арестованного, конфискованного и иного имущества, на электронной торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу: https://www.etp-torgi.ru.

фото: © паблик вконтакте "Парк "Каменный бор"/vk.com/parkkamennyibo

Компания, лишившаяся права на застройку в «Каменном бору», подала в суд на власти Карелии

Коммерческая фирма, которая из-за протестов населения не смогла построить физкультурно-оздоровительный центр в парке «Каменный бор» в Петрозаводске, подала в суд на власти Карелии для компенсации убытков.

О результатах разбирательства говорится в решении Арбитражного суда по иску ООО «ФОК «ОНЕГО» к Республике Карелия в лице Минфина и Минимущества и Петрозаводску в лице городской администрации.

Компания потребовала возместить ей убытки в размере 11,1 млн рублей.

«Истец, считая, что в период с 2009 года по май 2020 года органы государственной власти и местного самоуправления вводили его в заблуждение относительно возможности выдела земельного участка в аренду без проведения торгов, при этом, истец понес материальные затраты, в том числе, связанные с оформлением земельных участков, разработкой проектной документации, внесением арендной платы, что явилось основанием для обращения с настоящим иском в суд о взыскании убытков, связанных с произведенными финансовыми затратами на реализацию проекта «Строительство и эксплуатация ФОК «ОНЕГО», — говорится в судебном решении.

Суд отказался удовлетворить иск компании, но это решение может быть обжаловано в апелляционном и кассационном порядке в вышестоящих инстанциях.

В 2020 году, когда против рубок леса в «Каменном бору» проходили пикеты жителей Петрозаводска, глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что застройщик ФОК добровольно отказался от строительства.

«Правительство Карелии обратилось с ходатайством к застройщику добровольно отказаться от земли. Застройщик принял решение отказаться от участка и планов по его застройке», — говорил тогда губернатор.

фото: Ирины Ларионовой

Умер заслуженный журналист Карелии

Ушел из жизни редактор газет «Северный курьер» и «Карелия» Алексей Осипов. Ему было 78 лет.

В память об Алексее Осипове газета «Лицей» опубликовала некролог от заслуженного журналиста России и Карелии Юрия Шлейкина, который отмечает, что Алексей Осипов — знаковое и яркое имя в общественной жизни республики. В 1970-х — 1980-х он был редактором знаменитого «Комсомольца», из шинели которого вышли многие известные работники карельских СМИ. На закате советской эпохи он редактировал главную официальную газету республики «Ленинская правда» (ее тираж достигал 130 тысяч экземпляров!), а затем с коллегами дал ей второе рождение под названием «Северный курьер».

Спустя годы он возглавил коллектив республиканской газеты «Карелия», и вновь, уже в новую эпоху, его жизнь стала привычно-традиционной: редакционные планерки и летучки, формирование номеров, редактирование текстов и чтение полос завтрашней газеты, встречи с коллегами и внештатными авторами.

Удивительна его судьба. Есть известный термин «человек, сделавший себя сам». И это определение в полной мере относится к Алексею Ивановичу. Его родители из беднейших крестьянских семей. У отца четыре класса образования, а мать даже в школу не ходила, осталась неграмотной. А их сын окончил философский факультет Московского государственного университета, стал кандидатом философских наук, прекрасным журналистом и редактором главных газет Карелии. Но своеобразной вершиной его журналистской карьеры можно считать тот факт, что в ходе работы последнего в истории Советского Союза 28-го съезда КПСС летом 1990 года А.И. Осипова выбрали редактором съездовской газеты «13-й микрофон», выходившей тиражом 5 тысяч экземпляров. В его подчинении оказались тогда самые знаменитые звезды отечественных СМИ – Егор Яковлев, Юрий Черниченко, Эдуард Сагалаев, Отто Лацис и другие журналисты-делегаты.

По словам Шлейкина, Алексей Осипов всегда оставался самим собой – острым, задиристым на перо и на слово, энергичным, работящим, требовательным, любящим общение, юмор, улыбку.

Были у него и минуты славы, радости, гордости, когда бывал в Кремле на двух съездах комсомола и на том же последнем съезде КПСС, когда защитил диссертацию в Москве, когда вышла книга «Прошлое-настоящее», когда родились его дочери, а спустя годы появились внуки, когда доставал и читал новые книги.

Были и горькие минуты, когда в новые времена газетами пытались командовать люди с толстыми кошельками. Один из таких эпизодов закончился сердечным приступом и больницей.

Последние годы Алексей Иванович вел, как он говорил, частную жизнь. Читал (библиотека у него гигантская), общался с родными, вспоминал друзей. Боялся потерять любимую жену, но в мае этого года ее не стало…

Все, кто знал Алексея Ивановича Осипова, кто работал, дружил, общался с ним, будут помнить этого человека, оставившего яркий след в журналистике Карелии и в наших сердцах.

Прощание с известным журналистом состоится 16 сентября с 11 до 12 часов в траурном зале №1 на ул. Вольная, 4 в Петрозаводске.

фото: © kremlin.ru

Стало известно, почему Путин ушел на самоизоляцию

Путин рассказал, что ушел на самоизоляцию из-за того, что целый день общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.

Президент России Владимир Путин сообщил, что общался с заболевшим коронавирусом целый день.

«Я накануне общался с ним (с человеком, заболевшим COVID-19. — Прим. ред.) целый день, очень близко, в течение всего дня», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством партии «Единая Россия», пишет РИА Новости.

Президент Владимир Путин сообщил кабмину, что ушел на самоизоляцию, отметив, что в его окружении заболели коронавирусом несколько человек, в том числе тот, кто вакцинировался.

«Что касается ковида, то здесь уже отвлекусь от темы. Вы уже знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели и один из этих сотрудников работает со мной в непосредственной близости. Он был вакцинирован, у него титры упали, он ревакцинировался, судя по всему, поздновато, по-моему, (через) три дня после ревакцинации заболел», — заявил Путин на совещании с правительством и руководством «Единой России».

Также Владимир Путин сообщил, что у него по-прежнему высокие титры антител после вакцинации от COVID-19.

«Титры у меня, по общим данным, достаточно высокие, посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь, все будет так, как должно быть, и „Спутник V“ реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — сказал Путин на совещании с правительством России и руководством «Единой России».

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса Путин ушел на самоизоляцию на неопределенный срок.

фото: © МВД по Республике Карелия

В Петрозаводске разыскивают подростков, подозреваемых в краже дорогого микрофона (ВИДЕО)

Полиция Петрозаводска просит помочь в розыске подозреваемых в краже из торгового центра, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска устанавливают личности двух граждан, запечатленных на видеозаписи. Они подозреваются в краже микрофона стоимостью более 12 тысяч рублей из крупного торгового центра.

Всех, кто располагает сведениями о разыскиваемых, просят позвонить в полицию по телефонам: 8 953 545 37 48 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

В Петрозаводске женщина на иномарке выскочила со двора и устроила ДТП с пострадавшими

Водитель пострадал в ДТП на улице Мелентьевой в Петрозаводске, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Сегодня утром, 14 сентября в 10.06, в районе дома №31 по улице Мелентьевой 48-летняя женщина, управляя автомобилем Hyundai, при выезде с прилегающей территории не предоставила преимущество Renault Logan, двигавшемуся по главной дороге, и совершила столкновение.

В результате происшествия 54-летний водитель Renault получил травмы, ему назначено лечение.

фото: © Сергей Бобылев / ТАСС

Финляндия начнет выдавать туристические визы в России без гарантии въезда

Финляндия с 1 октября начнет принимать заявления на выдачу шенгенских виз в России обладателям как минимум двухлетних документов с истекшим сроком действия.

Визовые центры Финляндии в России с 1 октября начнут оформлять визы деловым путешественникам и лицам с истекшей многократной шенгенской визой, выданной на срок не менее двух лет. Об этом сообщает посольство страны в Москве.

«С 1 октября визовые центры Финляндии в России начнут принимать визовые заявления от тех, у кого цель поездки – деловая, а также от всех заявителей, у которых есть многократная шенгенская виза с истекшим сроком действия, выданная Финляндией на срок не менее двух лет. Заявления также принимаются от лиц, входящих в установленные ранее отдельные категории. Все новые визовые заявления принимаются только по предварительной записи», — говорится в сообщении.

Как сообщает посольство, во время пандемии истекло действие более полумиллиона шенгенских виз, выданных представительствами Финляндии в России. Расширение приема визовых заявлений обусловлено стремлением МИД Финляндии предотвратить одновременное поступление большого количества заявлений при возможном изменении ограничений по передвижению через границу.

В МИД также напомнили о необходимости проверить условия выезда из России всем резидентам страны, ввиду ограничений на пересечение сухопутной границы, введенные из-за пандемии коронавируса. Дипведомство подчеркнуло, что ограничения на въезд в Финляндию по-прежнему действуют как минимум до 19 сентября.

фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

Заморозки надвигаются на Карелию

Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает о приближении холодной погоды.

ЕДДС Петрозаводска опубликовала штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении. Похолодание ожидается с четверга по субботу.

По информации Карельского Гидрометцентра, с 16 по 18 сентября местами по Карелии в ночные и утренние часы ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы, понижение температуры до — 1; — 4 градусов.

фото: © unsplash

Базу телефонных номеров жителей Карелии без разрешения использует один из кандидатов на выборах

Карельским избирателям поступают телефонные звонки в виде рекламного спама с голосом одного из кандидатов в Госдуму от Карелии.

Когда раздается звонок, на экране высвечивается неизвестный мобильный номер, и если абонент отвечает на сигнал, то слышит запись голоса кандидата. Он сообщает свои имя и фамилию и рассказывает об участии в выборах.

Те, кто пытается перезвонить на определившийся номер, слышат в ответ сообщение о том, что «абонент временно недоступен».

Такая схема рекламного спама часто используется в коммерческих целях и трактуется антимонопольной службой как нарушение закона о рекламе. Согласно этому закону, «не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического дозванивания, автоматической рассылки)». За это правонарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа.

фото: © REUTERS / Andrew Kelly

Смерти еще двух человек от ковида подтверждены в Карелии

Официальное число жертв пандемии коронавируса в республике достигло 813 человек.

По официальным данным на 14 сентября, в Карелии подтверждены еще две смерти от коронавируса. Общее число погибших от ковида за время пандемии в республике достигло 813 человек. Эти данные приведены на странице главы карельского Минздрава Михаила Охлопкова.

За сутки выявлено 145 инфицированных (все не были привиты). Из них заболевших — 142, средней тяжести — 31, тяжелых — 2, крайне тяжелых/ ИВЛ — нет.

В стационарах находятся 528 пациентов с коронавирусом. Из них — крайне тяжелых / ИВЛ — восемь (из них один на инвазивной ИВЛ).

За сутки 159 человек выздоровели после ковида.

За время пандемии в Карелии коронавирус был обнаружен у 63073 человек. За все время выздоровели 59869 человек.

фото: © pixabay

Жителя Карелии вывезли в лес и избили, потребовав три с половиной миллиона рублей

Суд приговорил троих жителей Муезерского района к колонии за разбойное нападение на односельчанина — от большого срока преступников спасло наличие маленьких детей, сообщили на сайте местной судебной инстанции.

Муезерский районный суд вынес приговор в отношение троих местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении на односельчанина.

В ходе следствия суд установил, что виновные в пьяном состоянии вломились в квартиру одного из жителей поселка Муезерский, рассчитывая разжиться у него более чем тремя с половиной миллионами рублей. Нападавшие избили односельчанина, прихватив заодно его имущество.

Затем преступники вывезли потерпевшего в лес, где продолжили избивать его и угрожать убить, если он не отдаст деньги.

Наконец, поняв, что таких денег у потерпевшего нет и дальнейшие угрозы их не прибавят, обвиняемые вынудили его перевести на карту одного из злоумышленников более 100 тысяч рублей.

Суд признал жителей Муезерского района виновными в совершенном преступлении. Подсудимые частично признали свою вину. Явки с повинной и наличие малолетних детей у виновных послужили смягчающими наказание обстоятельствами.

Суд назначил двоим из них наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца в колонии строгого режима, а третьему, признанному виновным также во взломе квартиры, определил срок в 8 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

фото: ТОС СОЛОМЕННОЕ / ВК

В Карелии чиновница попросила местных жителей не воровать старый асфальт

Глава администрации Сегежского района Марина Гусева попросила горожан не растаскивать старый асфальт, демонтированный дорожными рабочими.

Марина Гусева обратилась к сегежанам с просьбой не трогать снятый дорожниками старый асфальт. Глава местной администрации пояснила, что демонтированное покрытие будет использовано повторно. Обращение Гусевой опубликовано в соцсети.

«Дорогие сегежане! Убедительно просим не присваивать ФАМ (снятый с дорожного полотна асфальт). У нас есть обещания гражданам, что администрация этим материалом будет производить отсыпку и уплотнение полотен по определенным адресам», — заявила она.

По словам Марины Гусевой, часть старого асфальта уже пропала.

«Со вчерашнего дня уже исчез материал с отворотки на „старую “ Сегежу. Пожалуйста, оставьте ФАМ для работы подрядчику!», — заключила местная чиновница.

Ранее жители Петрозаводска призывали дорожников убрать за собой кучи старого асфальта.

фото: © Fotolia / Piotr Wawrzyniuk

В Петрозаводске будут судить педофила за сексуальное насилие над 11-летней падчерицей и ее подружкой

В Петрозаводске 36-летний мужчина с 2018 года совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней дочери своей жены и другой девочки 2007 года рождения, сообщили в Следкоме Карелии.

Следствием установлено, что с 2018 года 36-летний житель Петрозаводска в квартире, где проживал с женой и падчерицей, систематически совершал действия сексуального характера в отношении своей падчерицы 2007 года рождения, а также совершил развратные действия в отношении другой девочки 2007 года рождения. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности. Обвиняемый содержится под стражей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Наказание за данные преступления предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

ГИБДД назначила проверку ДТП, спровоцированного колонной мотоциклистов в Петрозаводске (ВИДЕО)

ГИБДД Петрозаводска проведет проверку по факту нарушения ПДД колонной мотоциклистов в Петрозаводске, что стало одной из причин ДТП в центре города.

Об этом «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе Госавтоинспекциии.

Как сообщалось ранее, авария произошла 21 августа на площади Гагарина.

Колонна мотоциклистов выезжала с площади на улицу Шотмана под зеленую стрелку светофора. Согласно ПДД, байкеры обязаны были пропустить поток автотранспорта, который приближался слева. Вместо этого от колонны отделился один из мотоциклистов, так называемый «отсекающий», и перегородил движение, чтобы все остальные могли беспрепятственно проехать.

В результате, водитель одного из автомобилей не успел затормозить и врезался в остановившуюся перед ним машину.

Видео ДТП с камеры компании «Ситилинк» размещено на странице «ДТП Петрозаводска и Карелии» Вконтакте.

фото: © Максим Тухмачев / ТАСС

Охотники-добровольцы и полицейские будут охранять приграничный город Карелии от волков

В Костомукше началась охота на волков.

В администрации Костомукши 13 сентября прошло совещание под руководством и. о. главы города Сергея Новгородова, предметом обсуждения на котором стала проблема нападения хищных диких животных на домашних собак в черте города.

Как пишет издание «Новости костомукши», на днях в соцсетях появилось видео под названием «Волки уже в Костомукше», где звери из леса, похожие на волков, напали на цепного пса во дворе жилого дома.

«В обычных условиях, тем более, летом, при наличии достаточной кормовой базы, волки на людей не нападают. Как любое дикое животное, волк боится человека и старается избегать контакта с ним. И если может прокормиться в лесу, то к его жилищу близко не подойдет», — сообщил старший инспектор Госохотнадзора по Костомукше Юрий Шпаков.

Такого же мнения придерживаются представители заповедника и охотники. Однако если речь идёт именно о волках, а не о помеси волка с собакой или одичавших псах. Такие животные не только не боятся человека, но и могут напасть на него, не говоря уже о собаках либо другой живности. Установить же видовую принадлежность животных на видеосъемке в упомянутом ролике пока не удалось.

С учётом неопределенности ситуации и существую потенциальную опасность, на совещании приняты следующие решения:

— сформировать бригаду из охотников-добровольцев для организации облавы и отстрела животного, в случае, если будет установлено, что это действительно волк;

— принимая во внимание сложность и неоднозначность задачи, администрацией рассматривается вопрос о дополнительном премировании за добычу зверя на прилегающей к городской черте территории;

— изменить дислокацию нарядов и постов полиции в ночное время на городских окраинах и прилегающих территориях;

— рассмотреть возможность применения квадрокоптера, оснащённого тепловизорной техникой, в ночное время для обнаружения дикого животного в случае его появления в черте города.

Сложность задачи заключается в том, что ликвидация животного в городской черте с применением охотничьего оружия невозможна, так как существует прямой запрет на использование огнестрельного оружия в населённом пункте.

Поэтому горожанам, заметившим крупное животное, поведение которого угрожает жизни и здоровью людей, необходимо либо экстренно сообщать в ЕДДС по телефону 8(81459)5-23-35, или напрямую обращаться полицию, позвонив «02».

«Ситуация находится под контролем. Надеюсь, что выработанные меры позволят нам обеспечить безопасность горожан», — отметил в заключение встречи Сергей Новгородов.

Жителям города, проживающим в ИЖС, особенно на окраинах, пока обстановка остается неспокойной, следует ограничить возможность проникновения на частную территорию, закрывая в ночное время калитки и ворота, а также следить за своими домашними животными, не оставлять их на ночь привязанными во дворе, а лучше помещать их в вольер или забирать в квартиру.

Кроме того, не оставлять на участке пищевые отходы. И самое главное — провести с детьми профилактическую беседу о правилах поведения при встрече с диким животным.

фото: Кадр из видео

Полиция Петрозаводска ищет мужчину, подозреваемого в краже алкоголя из магазина (ВИДЕО)

Камера видеонаблюдения запечатлела мужчину, пронесшего товар мимо кассы в алкомаркете в столице Карелии.

Полицейские устанавливают личность мужчины, запечатленного камерой видеонаблюдения. Он подозревается в краже, совершенной в магазине алкогольной продукции в центре Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

Любую значимую информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по номерам телефонов: 8 921 011 86 96 или 8 996 112 74 07. Конфиденциальность гарантируется.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске разыскивают «видного» мужчину, подозреваемого в краже парфюма из магазина.

фото: © aeroboat.ru

Петрозаводская компания объявила о планах строительства пассажирских аэроботов в Карелии

Строительство аэроботов для круглогодичной перевозки пассажиров по Онежскому озеру планирует организовать в Петрозаводске местная компания ООО «Альтернатива».

Об этом сообщил руководитель фирмы Александр Курнов.

«Мы провели предварительные переговоры с музеем-заповедником „Кижи“. Планируем использовать аэроботы на линии поселок Оятевщина — остров Кижи — поселок Оятивщина для комфортабельной доставки туристов. Предварительно наметили начало перевозок на вторую половину октября. Большой плюс в том, что благодаря техническим характеристикам такие аэроботы можно использовать всесезонно. В дальнейшем есть планы завести их производство в Карелию, сейчас рассматриваем варианты площадок для размещения производства», — сказал Курнов.

Аэробот — транспортное средство, сочетающее в себе возможности скоростного катера, снегохода и болотохода. Внешне аэробот похож на катер с плоским днищем и воздушным винтом.

фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК

Глава Сортавалы решил установить арт-объект

Глава Сортавальского городского поселения Сергей Крупин предложил горожанам придумать арт-объект.

Глава Сортавалы Сергей Крупин подключил горожан к выбору арт-объекта, который предполагается установить на постамент, который длительное время пустует. Постамент находится в сквере по ул. Ленина (перекресток ул. Ленина и ул. Антикайнена).

Жители смогут принять участие в опросе и выбрать арт-объект. Об этом информирует администрация Сортавальского поселения, в сообществе которой проводится обсуждение.

Ранее сообщалось, что жители Карелии намерены «кастрировать» возмутивший их арт-объект.

фото: правительство Карелии

Чепик анонсировал строительство 3 новых технопарков с «достойной зарплатой» в Петрозаводске

Власти Карелии планируют строительство в Петрозаводске 3 технопарков, где разместятся предприятия по производству мебели, пищевой продукции и разработке IT-технологий.

Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Александр Чепик во время посещения технопарка по камнеобработке «Южная промзона», который открылся в прошлом году.

На этой площадке работает семь компаний, которые производят продукцию для благоустройства улиц, мощения дорог, гранитные плиты, брусчатку, лестницы и другие изделия из камня. Они арендуют в технопарке помещения и оборудование, пользуются производственной инфраструктурой и комплексом дополнительных услуг.

«Петрозаводске планируется построить еще три промышленных парка, они будут специализироваться на камнеобработке, производстве мебели, пищевой промышленности, IT-технологиях. Каждый промышленный парк — это 200-500 новых рабочих мест. Это высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой», — сказал премьер-министр.

фото: © Поиск людей в Карелии. ПСО «ДОБРОСПАС»

В Карелии без вести пропал 74-летний пенсионер

В Олонецком районе полиция разыскивает жителя деревни Вагвозеро, пропавшего два дня назад.

Сотрудниками олонецкой полиции разыскивается без вести пропавший житель деревни Вагвозеро (Коткозерское сельское поселение) Владимир Семенович Я. 1947 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 12 сентября, пишут в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО „Доброспас“».

Всех, кто обладает значимыми сведениями о местонахождении разыскиваемого или видевших его после 12 сентября, полиция просит незамедлительно сообщать их по телефону: +7-911-661-93-58.

Ранее сообщалось, в Карелии собирают добровольцев для поиска молодого человека, пропавшего два месяца назад.

фото: © Прокуратура Республики Карелия, © «Столица на Онего»

Зампрокурора Карелии приглашает на прием жителей, столкнувшихся с проблемами соцобеспечения и при решении пенсионных вопросов

Заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко проведут прием по пенсионным вопросам и вопросам оказания мер социальной поддержки, сообщили в ведомстве.

В среду, 15 сентября, заместитель прокурора Карелии Василий Шевченко и уполномоченный по правам человека в республике Лариса Бойченко выслушают тех, кто столкнулся с проблемами в решении пенсионных вопросов и вопросов оказания мер социальной поддержки.

Прием пройдет в прокуратуре на ул.Титова,4 в Петрозаводске с 12.00 до 13.00.

По вопросам записи на прием можно обращаться в прокуратуру Петрозаводска по телефону 8(8142) 593-262.

фото: © Артем Геодакян / ТАСС

Доля строительных компаний Карелии, где планируются сокращения рабочих, выросла в 1,7 раза

Опрос руководителей строительных компаний Карелии показал, что 17% из них в четвертом квартале 2021 года собираются сократить количество рабочих.

Доля предприятий, где планируются сокращения, выросла почти в 1,7 раза по сравнению с третьим кварталом, когда об этом сообщили 29% руководителей.

Результаты опросы опубликовал Карелиястат.

Вместе с тем, количество строительных компаний, руководители которых ожидают снижения объемов работ, почти не изменилось — 17% от общего числа участников опроса.

Подавляющее большинство предприятий прогнозирует сохранение как объемов работ, так и численности рабочих.